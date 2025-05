die 10 besten Clearfeed-KI-Alternativen im Jahr 2025

ClearFeed KI ist eine Plattform, die Abfragen von Kunden aus verschiedenen Quellen erfasst und an Slack und MS Teams weiterleitet. Teams können mehrere Kundenanfragen verwalten, ihre Reaktionszeit beschleunigen und einen besseren Service bieten.

Wenn Sie jedoch nicht mit MS Teams arbeiten oder in Slack-Kanälen zusammenarbeiten, ist ClearFeed möglicherweise nicht das Richtige für Sie. Darüber hinaus können Sie die Plattform nicht für ein umfassendes Ticketmanagement nutzen, wenn tools wie Zendesk oder Jira nicht Teil Ihres Workflows sind.

Wir haben also 10 leistungsstarke Alternativen zu ClearFeed KI ausgewählt, die Sie stattdessen nutzen können, um Ihren Kundensupport zu optimieren.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die Top-Alternativen zu Clearfeed KI, für die Sie sich entscheiden können: : Am besten für KI-gestützte Zusammenarbeit und Projektmanagement geeignet ClickUp: Am besten für KI-gestützte Zusammenarbeit und Projektmanagement geeignet

Zendesk AI: Am besten geeignet für die Automatisierung des Kundensupports und Ticketing mit KI

Jira Service Management: Am besten für IT-Servicemanagement und DevOps-Teams geeignet

Intercom: Am besten für Kundensupport in Form von Unterhaltungen und Live-Chats geeignet

Freshdesk: Am besten für den Omnichannel-Kundenservice mit Automatisierung geeignet

Zoho Desk: Am besten für kostengünstige Helpdesk-Lösungen mit KI-Unterstützung geeignet

ServiceNow: Am besten für das IT-Servicemanagement und die Automatisierung von Workflows in Unternehmen geeignet

Salesforce: Am besten für CRM-integrierten Kundensupport und Fallmanagement geeignet

Help Scout: Am besten für einen personalisierten Kundenservice mit einem freigegebenen Posteingang geeignet

HubSpot Service Hub: Am besten für Kundensupport, der in Marketing und Vertrieb integriert ist

Worauf sollten Sie bei einer Alternative zu ClearFeed KI achten?

Stellen Sie sich vor, Sie verlieren Kunden, weil Ihr Support-System nicht effizient ist! Anscheinend ist das gar nicht so selten – 65 % der Menschen sind aufgrund einer schlechten Erfahrung mit dem Kundensupport zu einem anderen Unternehmen gewechselt!

ClearFeed soll dies zwar verhindern, doch aufgrund seiner Limits gibt es Lücken. Hier sind also einige Features, auf die Sie bei einer ClearFeed-Alternative achten sollten, um sicherzustellen, dass sie umfassend darauf ausgelegt ist, den Kundensupport zu verbessern:

👉🏻 Benutzerfreundliche Oberfläche: Entscheiden Sie sich für ein tool mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Achten Sie darauf, dass Kundenanfragen darin ordentlich organisiert und dargestellt werden. Dies wird Ihnen helfen, ein solides Ticketsystem aufzubauen und Anfragen effektiver zu verwalten

👉🏻 Automatisierung: Suchen Sie nach einem Tool mit integrierten KI-Funktionen zur Automatisierung. Instanz sollte es in der Lage sein, Tickets weiterzuleiten, grundlegende Abfragen zu lösen und sich wiederholende Aufgaben selbstständig zu erledigen

👉🏻 Omnichannel-Support: Wählen Sie ein Tool, das mehrere Kommunikationskanäle wie E-Mail, chatten, Helpdesk usw. unterstützt. Da ClearFeed nur Slack und MS Teams unterstützt, ist die Flexibilität stark limitiert

👉🏻 Anpassbarkeit: Wählen Sie ein Tool, das personalisiert werden kann. In Instanz: Sie sollten in der Lage sein, Workflows anzupassen und spezifische Regeln für die Automatisierung festzulegen, um Ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden

👉🏻 Drittanbieter-Integrationen: Suchen Sie nach einem Tool, das die nahtlose Integration mit anderen Tools in Ihrem Workflow unterstützt, wie Helpdesk-Lösungen, CRM-Software, Tools für das Projektmanagement usw. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Kundendienstabläufe zu optimieren

⏩ Lesen Sie auch: Wie man häufige Herausforderungen im Kundenservice löst

Die 10 besten ClearFeed KI-Alternativen

Hier sind die 10 besten ClearFeed-Alternativen, die Sie in Ihrer Organisation verwenden können:

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte Zusammenarbeit und Projektmanagement geeignet)

Auch wenn es nicht so scheint, hat die Qualität der internen Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen viel damit zu tun, wie gut es seine Kunden unterstützt.

Zum Beispiel sind Teams, die nahtlos zusammenarbeiten, besser im Wissensmanagement. Auch wenn dies nur ein Aspekt ist, hilft er ihnen allein dabei, Tickets zu erstellen, Abfragen zu lösen und Probleme genauer zu eskalieren, was zu einer um 41 % höheren Kundenzufriedenheit führt.

Wenn dies also das Problem für Ihr Unternehmen ist, holen Sie sich die Alles-App für die Arbeit – ClickUp!

📮 ClickUp Insight: Eine ClickUp-Umfrage ergab, dass Wissensarbeiter an ihrem Arbeitsplatz durchschnittlich 6 tägliche Verbindungen unterhalten. Dies beinhaltet wahrscheinlich mehrere Hin- und Her-Pings über E-Mails, Chat und Projektmanagement-Tools. Was wäre, wenn Sie all diese Unterhaltungen an einem Ort zusammenführen könnten? Mit ClickUp ist das möglich! Es ist die App für die Arbeit, die alles vereint und Projekte, Wissen und Chats an einem Ort zusammenführt – alles angetrieben von KI, die Ihnen und Ihrem Team hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

So hat es diesem Benutzer bei seinen Initiativen im Bereich Kundensupport geholfen:

Die Einführung von ClickUp hat nicht nur unsere Prozesse verbessert, sondern auch dazu beigetragen, die Abteilung für Kundenerfolg in Form zu bringen, wodurch wir von 2.000 auf 8.000 Kunden pro Jahr wachsen konnten.

Die Einführung von ClickUp hat nicht nur unsere Prozesse verbessert, sondern auch dazu beigetragen, die Abteilung für Kundenerfolg in Form zu bringen, wodurch wir von 2.000 auf 8.000 Kunden pro Jahr wachsen konnten.

Die Kundenservice-Lösung von ClickUp bietet mehrere Tools und Features, von denen Sie profitieren können. Zum Beispiel enthält sie benutzerdefinierte Vorlagen für den Kundenservice, die den Mitarbeitern dabei helfen, Kundeninformationen zu sammeln, Feedback nachzuverfolgen und in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Eine davon verdient jedoch besondere Erwähnung: ClickUp Brain – das native KI-System der Plattform.

Beschleunigen Sie Workflows durch die Nutzung von ClickUp Brain

Brain ist der zentrale hub von ClickUp. Ob Sie Details zu einer bestimmten Abfrage abrufen oder den Status einer ausstehenden Abfrage anzeigen möchten, Sie sind immer nur einen Klick entfernt. Es hilft auch Kundensupport-Teams effizienter zusammenzuarbeiten.

Weitere Informationen zu ClickUp Brain finden Sie in diesem kurzen Erklärvideo! 👇

Durch die Zentralisierung der Kommunikation stellt Brain sicher, dass Mitglieder eines Teams Abfragen von Kunden besprechen, Updates freigeben und Aufgaben innerhalb eines einheitlichen Workspace zuweisen können, wodurch das Risiko von Verzögerungen oder Fehlkommunikation verringert wird.

Das ist noch nicht alles: Mit Brain können Sie auch Aufgaben automatisieren und benutzerdefinierte Workflows erstellen, um Ihren Kundensupport zu optimieren – so wie wir es hier gemacht haben:

Weisen Sie Tickets für den Kundensupport mit ClickUp Brain Prioritäten zu

Verwenden Sie ClickUp CRM, um Ihre Pipeline für Abfragen in mehr als 10 hochflexiblen Ansichten zu visualisieren

Ein weiteres erwähnenswertes Feature ist ClickUp CRM. Mit ihm können Sie Ihre Pipeline für Abfragen visualisieren, Aufgaben an Mitglieder Ihres Teams zuweisen und deren Status, Priorität usw. überprüfen.

Es automatisiert auch viele Elemente des gesamten Workflows im Kundensupport – von Statusaktualisierungen bis hin zur Zuweisung von Aufgaben –, sodass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Ihr System für den Kundensupport optimieren? Mit der Vorlage für das Kundenservice-Management von ClickUp ist das möglich. Damit können Sie: Nachverfolgung, Priorisierung und Verwaltung von Abfragen in einer zentralen Ansicht

Weisen Sie Mitgliedern Ihres Teams Tickets automatisch auf der Grundlage von Workload oder Fachwissen zu

Legen Sie Fristen fest und lassen Sie sich benachrichtigen, um eine rechtzeitige Lösung der Abfrage sicherzustellen

ClickUp – die besten Features

Verwalten Sie Kundenanfragen effizient mit ClickUp Aufgaben , indem Sie sie in nachverfolgbare Tickets umwandeln

Verfolgen Sie die Ziele Ihres Teams mühelos mit ClickUp Goals und stellen Sie sicher, dass jede Kundenanfrage fristgerecht bearbeitet wird

Arbeiten Sie mit ClickUp Docs in Echtzeit an Dokumenten, um Wissen und Ressourcen freizugeben

Visualisieren Sie die Leistung des Supports mit ClickUp Dashboards und erstellen Sie detaillierte Berichte für eine datengestützte Entscheidungsfindung

Integrieren Sie ClickUp nahtlos in Slack, Microsoft Teams, Zendesk, Jira und Google Drive, um die Kommunikation zu zentralisieren

Mit ClickUp Universal Search finden Sie jede Aufgabe oder jeden Kommentar sofort und vermeiden so, dass wichtige Updates übersehen werden

ClickUp-Limits

Neue Benutzer sind oft von dem tool überwältigt, da es aus einem breiten Bereich an Features besteht

ClickUp-Preise

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Mir gefällt, wie anpassungsfähig ClickUp ist. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Workflows und Ansichten zu erstellen, die zu unserem Workflow passen, war für meine IT-Abteilung von großem Nutzen. Die Flexibilität bei der Organisation von Aufgaben und Meilensteinen hilft uns, auf Kurs zu bleiben, insbesondere bei komplexen Projekten. ClickUp lässt sich auch gut mit anderen Tools wie Zapier integrieren, sodass wir Aufgaben automatisieren können. ClickUp hat die Zusammenarbeit und die Nachverfolgung von Projekten in meinem Team verbessert.

Mir gefällt, wie anpassungsfähig ClickUp ist. Die Möglichkeit, benutzerdefinierte Workflows und Ansichten zu erstellen, die zu unserem Workflow passen, war für meine IT-Abteilung von großem Vorteil. Die Flexibilität bei der Organisation von Aufgaben und Meilensteinen hilft uns, auf Kurs zu bleiben, insbesondere bei komplexen Projekten. ClickUp lässt sich auch gut in andere tools wie Zapier integrieren, sodass wir Aufgaben automatisieren können. ClickUp hat die Zusammenarbeit und die Nachverfolgung von Projekten in meinem Team verbessert.

2. Zendesk KI (am besten geeignet für die Automatisierung und das Ticketing im Kundensupport mit KI)

via Zendesk KI

Zendesk ist eine cloudbasierte Kundenservice-Plattform. Wenn Sie nach einem tool mit fortschrittlichen Funktionen zur Automatisierung suchen, könnten Sie die KI-gesteuerten Chatbots und Self-Service-Optionen von Zendesk interessieren.

Die Plattform unterstützt auch die Omnichannel-Kommunikation, sodass Ihr Team mühelos zwischen E-Mail, Chatten und sozialen Medien wechseln kann, um eine unbegrenzte Anzahl von Abfragen und Tickets von Kunden zu bearbeiten. Darüber hinaus bietet Zendesk solide Analyse- und Berichterstellungsfunktionen und ist auch über Browser zugänglich.

Die besten Features von Zendesk KI

Intelligente Weiterleitung von Tickets an die richtigen Agenten

Steigert die Effizienz durch KI-generierte Antworten und Makros

Bietet einen riesigen Marktplatz mit Apps für erweiterte Funktionen

Lässt sich für nahtlose Workflows in Salesforce, Slack und Shopify integrieren

Limits von Zendesk KI

Erfordert ein komplexes Setup für fortgeschrittene Automatisierung von Workflows

Es fehlt eine flexible Berichterstellung ohne Apps von Drittanbietern

Zendesk KI-Preise

Support-Team: 25 $/Monat pro Agent

Suite Team: 69 $/Monat pro Agent

Suite Professional: 149 $/Monat pro Agent

Suite Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk KI

G2: 4, 3/5 (6.100+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (4.000+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Vermeiden Sie unnötige Gerüchte rund um KI im Kundenservice. Hier ist unser sachlicher Leitfaden zur Nutzung von KI im Kundenservice (Anwendungsfälle und Tools).

3. Jira Service Management (am besten für IT-Servicemanagement und DevOps-Teams geeignet)

über Jira Service Management

Zu erledigen: Hat Ihre Organisation Probleme mit dem Incident-, Change- oder Problem-Management? Jira automatisiert Workflows, um diese für Sie zu erledigen. Es handelt sich um ein IT Service Management (ITSM)-Tool, das Prozesse mit integrierten ITIL-Praktiken optimiert. Dies trägt dazu bei, die Bereitstellung von Client-Services zu verbessern, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Qualität der Problemlösung zu verbessern.

Durch die Standardisierung von Workflows wird außerdem die Zusammenarbeit zwischen DevOps und technischen Teams gefördert. Darüber hinaus bietet die Plattform ein robustes Asset- und Konfigurationsmanagement, das sich als elementar für die Vereinfachung der Fehlerbehebung erweist.

die besten Features von Jira Service Management*

Bietet ein Selbstbedienungsportal für Mitarbeiter und Kunden

Unterstützt SLA-Nachverfolgung und detaillierte Serviceanalysen

Ermöglicht flexible benutzerdefinierte Anpassungen mit Regeln zur Automatisierung und APIs

Lässt sich für einen reibungslosen Betrieb in Confluence, Bitbucket und Microsoft Teams integrieren

Jira Service Management Limits

Limitiert benutzerdefinierte Optionen bei Plänen der unteren Ebene, wodurch erweiterte Features eingeschränkt werden

Es fehlt eine integrierte Unterstützung für telefonischen Support für sprachbasierte Abfragen

Preise für Jira Service Management

Free forever

*standard: 19,04 $/Monat pro Agent

Premium: 47,82 $/Monat pro Agent

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jira Service Management

G2: 4, 2/5 (über 700 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 700 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Jira Service Management?

Insgesamt ist es eine gute Plattform für die Verwaltung von IT-Anfragen und Incidents. Sobald man sich mit dem Setup vertraut gemacht hat, hilft es wirklich dabei, die Kommunikation und die Ticket-Lösung zu optimieren. Es ist zuverlässig, könnte aber definitiv etwas benutzerfreundlicher sein.

Insgesamt ist es eine gute Plattform für die Verwaltung von IT-Anfragen und Incidents. Sobald man sich mit dem Setup vertraut gemacht hat, hilft es wirklich dabei, die Kommunikation und die Ticketlösung zu optimieren. Es ist zuverlässig, könnte aber definitiv etwas benutzerfreundlicher sein.

💡 Profi-Tipp: 91 % der unzufriedenen Kunden beschweren sich nicht – sie gehen einfach. Achten Sie also auf Inaktivität und nachlassendes Engagement, um sie zu binden, bevor sie gehen. 🚶🏻

4. Intercom (am besten für Kundensupport in Form von Unterhaltungen und Live-Chats geeignet)

via Intercom

Daten zeigen, dass 69 % der Kunden lieber mit Chatbots kommunizieren, als ein Unternehmen zu kontaktieren. Intercom bietet dies hauptsächlich an. Der KI-Agent heißt Fin und kann eingesetzt werden, um Kunden genaue Antworten zu geben, Interaktionen mit Anbietern zu personalisieren und Unterhaltungen an die richtigen menschlichen Agenten weiterzuleiten.

Fin ist außerdem in hohem Maße anpassbar, sodass Sie den Tonfall an die Richtlinien und Verfahren Ihres Unternehmens anpassen können. Ein weiterer Vorteil von Intercom ist die umfassende Berichterstellung. Ob Sie nun verstehen möchten, warum ein Ticket erstellt wurde oder wie Ihre Agenten arbeiten – die KI-generierten Erkenntnisse verraten Ihnen alles.

Die besten Features von Intercom

Nachverfolgung von Kundeninteraktionen mit einem einheitlichen Posteingang und CRM-Funktionen

Ermöglicht proaktives Engagement mit gezielten Nachrichten in der App und per E-Mail

Bietet anpassbare Workflows für Vertriebs- und Support-Teams

Lässt sich für Kundeneinblicke in Stripe, Marketo und Google Analytics integrieren

Limits von Intercom

Limitiert die erweiterte Berichterstellung auf Pläne höherer Ebenen, wodurch die Sichtbarkeit für kleinere Teams verringert wird

Es fehlt eine native Wissensdatenbank-Suche im Chat-Fenster

Intercom-Preise

Unverzichtbar: 39 $/Monat pro Platz

Advanced: 99 $/Monat pro Platz

Experte: 139 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu Intercom

G2: 4, 5/5 (3.300+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 1.000 Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Intercom?

Intercom ist wirklich einfach zu bedienen. Ich benutze es jeden Tag, um mit unseren Kunden in Verbindung zu bleiben, und es hat alle Funktionen, die ich brauche. Mir gefällt besonders das Feature, mit dem wir ein Ticket zurückstellen können, wenn wir es nicht schließen wollen, und das Feature, mit dem wir ein Back-Office-Ticket erstellen können. Das Support-Team war auch super hilfsbereit.

Intercom ist wirklich einfach zu bedienen. Ich benutze es jeden Tag, um mit unseren Kunden in Verbindung zu bleiben, und es hat alle Funktionen, die ich brauche. Mir gefällt besonders das Feature, mit dem wir ein Ticket zurückstellen können, wenn wir es nicht schließen wollen, und das Feature, mit dem wir ein Back-Office-Ticket erstellen können. Auch das Support-Team war super hilfsbereit.

5. Freshdesk (am besten für Omnichannel-Kundenservice mit Automatisierung geeignet)

via Freshdesk

Freshdesk ist eine weitere cloudbasierte Plattform für den Kundensupport auf der Liste. Sie bietet jedoch ein Alleinstellungsmerkmal, das die anderen nicht bieten – eine KI-gesteuerte Stimmungsanalyse. Das bedeutet, dass Sie mit diesem Tool Tickets priorisieren können, indem Sie den Ton der Kundennachrichten bewerten.

Darüber hinaus unterstützt die Plattform die Omnichannel-Kommunikation (E-Mail, Chatten, Telefon und soziale Medien), bietet Gamification-Features und eine Wissensdatenbank, um die Selbstbedienung der Kunden zu fördern.

Die besten Features von Freshdesk

Automatisierung der Ticketzuweisung und -beantwortung mit dem KI-gestützten Freddy

Nachverfolgung von SLAs und Reaktionszeiten mit Echtzeitüberwachung

Ermöglicht benutzerdefinierte Regeln für die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben

Lässt sich für erweiterte Funktionen in WhatsApp, Zapier und QuickBooks integrieren

Limits von Freshdesk

Limitiert erweiterte Analysen und Berichterstellung auf Premium-Abonnements

Verlangsamt sich bei der Bearbeitung hoher Ticketvolumen, was sich auf die Leistung auswirkt

Freshdesk-Preise

Free forever

Wachstum: 18 $/Monat pro Agent

Pro: 59 $/Monat pro Agent

*enterprise: 95 $/Monat pro Agent

Freshdesk-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (3.400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 3.300 Bewertungen)

🧠 Interessante Tatsache: Ein Mann hat einmal den schlechten Service seiner Fluggesellschaft live getwittert – und schneller Hilfe erhalten als Leute, die die Hotline angerufen haben! 📳

6. Zoho Desk (am besten für kostengünstige Helpdesk-Lösungen mit KI-Unterstützung geeignet)

via Zoho Desk

Wenn Sie eine kostengünstige Lösung für den Kundensupport suchen, aber keine Kompromisse bei den Features eingehen möchten, könnte Zoho Desk die ideale Lösung für Sie sein. Es ist KI-gestützt und mit vielseitigen Features ausgestattet.

Mit Zoho Desk können Sie die Kategorisierung und Zuweisung von Tickets mithilfe von Zia, dem KI-Assistenten von Zoho, automatisieren. Außerdem können Sie den Self-Service für Kunden verbessern, indem Sie benutzerdefinierte Hilfecenter und Wissensdatenbanken erstellen. Abgesehen davon ist die Benutzeroberfläche des Tools ein Genuss.

Beim Start des Dashboards können Sie jede Kundenanfrage nach dem Datum der Erstellung des Tickets sortiert in der Ansicht anzeigen. Dadurch ist die Bedienung sehr unkompliziert.

Zoho Desk – die besten Features

Nachverfolgung von SLAs und Eskalationen mit Echtzeit-Benachrichtigungen für ungelöste Tickets

Unterstützt Helpdesks für mehrere Marken unter einem Konto für Geschäfte, die mehrere Marken verwalten

Ermöglicht kontextbezogene Zusammenarbeit mit privaten Kommentaren und freigegebenen Notizen in Tickets

Lässt sich nahtlos in Zoho CRM, Slack und Jira integrieren und sorgt so für vernetzte Workflows

Zoho Desk Limits

Erfordert ein komplexes Setup für benutzerdefinierte Workflows und Automatisierung

Beschränkt API-Aufrufe und Integrationen von Drittanbietern bei Abonnements der unteren Ebene

Zoho Desk-Preise

Free forever

*standard: 14 $/Benutzer

Professional: 23 $/Benutzer

*enterprise: 40 $/Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Desk

G2: 4. 4/5 (6.100+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (2.100+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer über Zoho Desk?

Mit Zoho Desk ist es einfach, über mehrere Kommunikationskanäle mit Kunden zu kommunizieren und in Kontakt zu treten. Es ermöglicht eine schnellere Lösung von Problemen. Es bietet Kundensupport rund um die Uhr.

Mit Zoho Desk ist es einfach, über mehrere Kommunikationskanäle mit Kunden zu kommunizieren und in Kontakt zu treten. Es ermöglicht eine schnellere Lösung von Problemen der Kunden. Es bietet Kundensupport rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

7. ServiceNow (am besten für das IT-Servicemanagement und die Automatisierung von Workflows in Unternehmen geeignet)

via ServiceNow

Ein weiteres ITSM-Tool, ServiceNow, ist vor allem dafür bekannt, dass es die unternehmensweite Bereitstellung von Dienstleistungen mit funktionsübergreifenden Workflows unterstützt. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen den Teams zu gewährleisten, Probleme schnell zu lösen und eine gleichbleibende Servicequalität im gesamten Unternehmen zu gewährleisten.

Darüber hinaus zeichnet sich die Plattform durch ihr Engagement für Sicherheit aus. Während Sie mit anderen tools lediglich Tickets erstellen können, erhöht ServiceNow die Sicherheit durch integriertes Risiko- und Compliance-Management.

Es bietet außerdem eine Echtzeit-Überwachung des Servicezustands und prädiktive Einblicke, um Ihnen zu helfen, solide, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Die besten Features von ServiceNow

Verbessert die Effizienz durch virtuelle Agenten für häufige Abfragen im Support

Benutzerdefinierte Workflows durch eine Plattform ohne/mit wenig Code

Ermöglicht IT-Asset-Management mit detaillierter Nachverfolgung des Lebenszyklus

Lässt sich in Microsoft Teams, Salesforce und Okta integrieren

ServiceNow-Limits

Erfordert ein umfangreiches Setup und Konfiguration

Zu wenig Flexibilität für kleine Geschäfte

ServiceNow-Preise

Benutzerdefinierte Preise

ServiceNow-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (2.200+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 200 Bewertungen)

8. Salesforce (am besten für CRM-integrierten Kundensupport und Fallmanagement geeignet)

intern

via Salesforce

Salesforce ist wahrscheinlich der bekannteste Name auf der Liste. Im Wesentlichen handelt es sich um ein Customer Relationship Management (CRM)-Tool, das über mehrere Features verfügt, die den Kundensupport direkt beschleunigen.

Instanz: Salesforce bietet KI-gesteuerte Vorschläge zu Abfragen von Kunden, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Es ermöglicht auch die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen über alle Kanäle hinweg in Echtzeit, sodass Sie nicht ständig hin- und herwechseln müssen.

Sie können auch erweiterte Berichterstellung und prädiktive Analysen erstellen, um Einblicke in die Leistung der Mitarbeiter, die Bearbeitungszeit von Tickets, Trends bei der Kundenzufriedenheit usw. zu erhalten.

Die besten Features von Salesforce

Automatisierung des Fallmanagements mit KI-gestützten Einstein Bots

Unterstützt Self-Service-Portale für Kunden und interne Teams

Ermöglicht die Omnichannel-Weiterleitung von Anfragen per Chat, E-Mail und Telefon

Lässt sich nahtlos in Slack, Google Workspace und Shopify integrieren

Salesforce-Limits

Für den Zugriff auf erweiterte KI-gesteuerte Features sind Pläne der höheren Stufen erforderlich

Es fehlt die Zusammenarbeit in Echtzeit ohne Integrationen von Drittanbietern

Salesforce-Preise

*enterprise: 165 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Unlimited: 330 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

*einstein 1 Sales: 500 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Starter Suite: 25 $/Monat pro Benutzer (monatliche/jährliche Abrechnung)

Pro Suite: 100 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Salesforce-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (5.600+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (700+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Salesforce?

Insgesamt ist Salesforce eine zuverlässige Lösung, die die Workflows im Kundenservice verbessert, sobald sie vollständig eingerichtet ist. Ich nutze sie gerne in meinem derzeitigen Unternehmen. Sie ermöglicht uns die Nutzung vieler wichtiger Apps und Dienste.

Insgesamt ist Salesforce eine zuverlässige Lösung, die die Workflows im Kundenservice verbessert, sobald sie vollständig eingerichtet ist. Ich nutze sie gerne in meinem derzeitigen Unternehmen. Sie ermöglicht es uns, viele wichtige Apps und Dienste zu nutzen.

9. Help Scout (am besten für personalisierten Kundenservice mit einem freigegebenen Posteingang geeignet)

via Help Scout

Help Scout ist eine Kundenservice-Software, die sich ideal für kleine Teams eignet. Sie bietet einen Bereich nützlicher Features, mit denen sich die Interaktion mit Kunden ohne allzu große Komplikationen personalisieren lässt.

Mit ClearFeed können Sie und Ihr Team Ihren Kunden einen Echtzeit-Chat-Service anbieten. Sie können auch die Zufriedenheit Ihrer Kunden mit integrierten CSAT-Umfragen nachverfolgen, um verborgene Ineffizienzen zu identifizieren und besseren Support zu bieten.

Help Scout bietet außerdem vorgefertigte und benutzerdefinierte Dashboards für eine einfache Berichterstellung und eine mobile App für die Verwaltung von Tickets unterwegs.

Die besten Features von Help Scout

Automatisierung von Workflows mit regelbasiertem Ticketing, Nachverfolgung und SLA-Management

Stellt freigegebene Posteingänge für die Zusammenarbeit im Team bei Abfragen von Kunden bereit

Verbessert die Selbstbedienung mit einer integrierten, anpassbaren Wissensdatenbank

Lässt sich nahtlos in Shopify, Trello und Asana integrieren und optimiert so die Support-Prozesse

Limits von Help Scout

Für die Verwaltung mehrerer Kanäle sind separate Abonnements erforderlich

Bietet im Vergleich zu Mitbewerbern nur begrenzten mehrsprachigen Support

Help Scout-Preise

Free forever

Standard: 55 $/Monat

Plus: 83 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen von Help Scout

G2: 4. 4/5 (400+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (200+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Die erste E-Mail an den Kundenservice von Amazon wurde von Jeff Bezos persönlich beantwortet! 😮

10. HubSpot Service Hub (am besten für Kundensupport, der in Marketing und Vertrieb integriert ist)

via HubSpot Service Hub

Zu guter Letzt ist HubSpot Service Hub auf der Liste.

Sehen Sie sich dieses Video an, in dem die wichtigsten Funktionen erklärt werden!

Wenn Sie ein Tool suchen, das das Kundensupport-Management für Marketing- und Vertriebsteams verbessert, ist es genau das Richtige für Sie. Diese Plattform vereint Kundensupport und CRM mit integriertem Ticketing und Fallmanagement, um Marketing-, Vertriebs- und Support-Teams aufeinander abzustimmen.

Es automatisiert auch Workflows mithilfe von KI-gestützten Tools, bietet integrierte Reporting-Dashboards zur Verfolgung von Kennzahlen zum Support durch Agenten und lässt sich mit den Vertriebs- und Marketing-Tools von HubSpot synchronisieren, um das Kundenerlebnis abzuschließen.

die besten Features von HubSpot Service Hub*

Unterstützt die Multichannel-Kommunikation über E-Mail, Chats und soziale Plattformen

Bietet Tools und Umfragen für Kundenfeedback zur Messung der Servicequalität

Ermöglicht die Erstellung einer Wissensdatenbank für den Self-Service und reduziert so Support-Anfragen

Lässt sich für bessere Kundeninteraktionen in Zoom, Slack und Mailchimp integrieren

Limits des HubSpot Service Hubs

Erfordert höherstufige Pläne für fortgeschrittene Automatisierung und Berichterstellung

Limits chatbot-Funktionen ohne HubSpot Marketing Hub-Integration

HubSpot Service Hub-Preise

Free forever

Starter: 20 $/Monat pro Platz

Professional: 100 $/Monat pro Platz

*enterprise: 150 $/Monat pro Platz

Bewertungen und Rezensionen zu HubSpot Service Hub

G2: 4. 4/5 (2.400+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (100+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über HubSpot Service Hub?

Der Service Hub ist eine großartige Methode, um alle Probleme der Kunden zu zentralisieren, sodass mein Team alle Anliegen effizient nachverfolgen und beantworten kann. Die Plattform ist einfach zu bedienen, sobald man die Grundlagen verstanden hat, und ermöglicht es mir, meinem Team Aufgaben zuzuweisen, ohne dass es zu einem Hin und Her in der Kommunikation kommt. Kunden können dann den Status ihrer eigenen Tickets nachverfolgen und in Echtzeit sehen, woran wir gerade arbeiten.

Der Service Hub ist eine großartige Methode, um alle Probleme der Kunden zu zentralisieren, sodass mein Team alle Anliegen effizient nachverfolgen und beantworten kann. Die Plattform ist einfach zu bedienen, sobald man die Grundlagen verstanden hat, und ermöglicht es mir, meinem Team Aufgaben zuzuweisen, ohne dass es zu einem Hin und Her in der Kommunikation kommt. Kunden können dann den Status ihrer eigenen Tickets nachverfolgen und in Echtzeit sehen, woran wir gerade arbeiten.

⏩ Lesen Sie auch: Wie Sie Ihren Workflow für die Dokumentenverwaltung optimieren

✨ Besondere Erwähnungen Atera: Vereinheitlicht Fernüberwachung, IT-Automatisierung und KI-gesteuertes Ticketing

SysAid: Automatisierung des IT-Servicemanagements mit KI-gestützten Workflows und Self-Service-Tools

LiveAgent: Verbessert den Kundensupport durch KI-gesteuerte Ticketerstellung, Live-Chat und Omnichannel-Kommunikation

Mit ClickUp wird die Ticketverwaltung zum Kinderspiel!

ClearFeed ist ein zuverlässiges Tool für den Kundensupport, das jedoch beim End-to-End-Management zu wünschen übrig lässt. Es fehlt ein umfassendes Ticketing-System, eine fortschrittliche Automatisierung und nahtlose Workflows. Dies erschwert es, Kunden zufriedenzustellen und Ihr Geschäft reibungslos zu führen.

Um den Kundensupport wirklich zu verbessern, benötigen Sie eine All-in-One-Lösung wie ClickUp.

Es automatisiert die Verwaltung von Aufgaben, die Kommunikation in Echtzeit und die Erstellung von Tickets, sodass jede Abfrage effizient zugewiesen, priorisiert und gelöst werden kann. Durch die Integration mit Slack, Microsoft Teams und Zendesk vereinfacht ClickUp die Zusammenarbeit im Team und beschleunigt die Beantwortung von Anfragen.

Sind Sie bereit, das Support-System Ihres Geschäfts zu transformieren?

Testen Sie ClickUp noch heute – melden Sie sich hier für eine schnelle, kostenlose Testversion an!