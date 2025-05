die 11 besten Softwarelösungen für das Management von Außendienstmitarbeitern im Jahr 2025

Außendienstarbeit kann sich wie ein ständiger Trubel anfühlen. In einem Moment weisen Sie Aufträge zu, im nächsten müssen Sie eine kurzfristige Planänderung vornehmen oder einen Techniker ausfindig machen. Ein versäumtes Update oder eine Doppelbuchung kann alles durcheinanderbringen und zu Verzögerungen, frustrierten Kunden und Zeitverschwendung führen.

Hier kommt die Software für das Management des Außendienstes ins Spiel.

Sie sorgt dafür, dass Ihr Team in Verbindung bleibt, Termine in der richtigen Reihenfolge eingeplant werden und Aufträge ohne das übliche Chaos ablaufen. In diesem Leitfaden besprechen wir die elf besten Softwareplattformen für das Management von Dienstleistungen vor Ort, die Ihr Geschäft reibungsloser und effizienter machen können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier sind die 11 besten Softwares für das Management im Feld, die Sie ausprobieren sollten: ClickUp: Am besten für die Nachverfolgung von Außendienstleistungen und das Projektmanagement geeignet Jobber: Am besten für optimierte Angebots- und Rechnungsstellung Housecall Pro: Am besten für die automatisierte Terminplanung und Kundenkommunikation Service Fusion: Am besten für die umfassende Auftragsverwaltung und -verteilung ServiceTitan: Am besten für Unternehmen, die im Außendienst tätig sind Zuper: Am besten für KI-gestütztes Personal- und Flottenmanagement Zoho FSM: Am besten für kleine Geschäfte und wachsende Teams im Außendienst Salesforce Field Service: Am besten für fortgeschrittene Planung und Analyse Oracle Filed Service: Best for KI-gesteuerte Optimierung der Belegschaft FieldEdge: Am besten für HLK-, Sanitär- und Elektrodienstleistungen Microsoft Dynamics 365 Field Service: Am besten für groß angelegte Operationen und Integrationen

Worauf sollten Sie bei einer Software für das Außendienstmanagement achten?

Nicht jede Software für den Außendienst ist gleich. Der wichtigste Schritt bei der Auswahl einer Software für den Außendienst ist eine sorgfältige Bedarfsanalyse und Prozessdokumentation, BEVOR Sie sich die Software ansehen. Danach müssen Sie bereit sein zu akzeptieren, welcher Prozentsatz Ihrer Anforderungen und Prozesse sofort abgewickelt werden kann, welcher Prozentsatz durch eine Anpassung Ihres Prozesses an die Software abgewickelt werden kann und welche Lücke noch nicht berücksichtigt wurde. Manchmal kann diese Lücke durch eine benutzerdefinierte Anpassung geschlossen werden, aber stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, welcher Grad an Anpassung möglich ist. Bei vielen Produkten aus der Cloud kann es sein, dass sie auf benutzerdefinierte Felder limitiert sind und keine Bildschirm- oder Workflow-Optionen enthalten.

Der Außendienst ist komplex, und die richtige Software kann den entscheidenden Unterschied ausmachen. Bei so vielen Optionen, die versprechen, Ihren Workflow zu vereinfachen, ist es jedoch schwierig zu wissen, welche tatsächlich hält, was sie verspricht.

Ein paar Schlüsselkriterien können Ihnen dabei helfen, Ihre Liste einzugrenzen und eine Software zu finden, die tatsächlich zu den Anforderungen Ihres Geschäfts passt:

Schnelle Planung und Disposition

Ihr Team ist immer unterwegs, daher benötigen Sie eine Software, mit der sich Aufträge schnell und problemlos zuweisen lassen. Achten Sie auf eine Planung per Drag-and-Drop, eine automatische Auftragsverteilung und Echtzeit-Updates, damit jeder weiß, wo er sein muss.

Mobiler Zugriff für Teams, die viel unterwegs sind

Wenn Ihre Techniker oder Versorgungsmitarbeiter im Außendienst auf Papierkram angewiesen sind oder sich nach Updates erkundigen müssen, ist das ein Problem. Ein gutes FSM-System sollte über eine solide mobile App mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche verfügen, über die sie Auftragsdetails und den aktuellen Status einsehen und sogar Signaturen von Kunden einholen können – alles von ihrem Telefon oder Tablet aus.

Echtzeit-Nachverfolgung zur Effizienzsteigerung

Wenn Sie jederzeit wissen, wo sich Ihr Team gerade befindet, können Sie schneller reagieren und Ihre Kunden besser auf dem Laufenden halten. Durch die Nachverfolgung per GPS lassen sich Routen einfacher optimieren und unnötige Verzögerungen vermeiden.

Intelligentere Lagerverwaltung

Nichts ist schlimmer, als wenn ein Techniker ohne die richtigen Teile vor Ort erscheint. Ein zuverlässiges FSM-System ermöglicht die Nachverfolgung der Lagerbestände und die rechtzeitige Bestellung von Ersatzteilen, wodurch Zeit gespart und Frustration vermieden wird. Dies trägt auch zur Kundenbindung bei.

Einfache Rechnungsstellung und schnellere Zahlungen

Rechnungsstellung sollte keine lästige Pflicht sein. Mit der besten FSM-Software können Sie Rechnungen vor Ort erstellen, digitale Zahlungen akzeptieren und alles mit Ihrer Buchhaltungssoftware synchronisieren, damit Sie schneller bezahlt werden.

Besseres Kundenmanagement

Kunden schätzen Updates! Automatisierte Erinnerungen an Termine, voraussichtliche Ankunftszeiten von Technikern und Nachfassaktionen halten sie auf dem Laufenden und verbessern ihre Erfahrung.

📖 Lesen Sie mehr: Kundenmanagement-Strategien: Ein Leitfaden zum Aufbau hervorragender Beziehungen zu Kunden

Ihre FSM-Software sollte mit Ihren vorhandenen Tools für die Verwaltung von Aufgaben kompatibel sein. Je reibungsloser die Integrationsfunktionen sind, desto weniger manuelle Arbeit fällt für Sie beim Übertragen und Verwalten isolierter Daten an.

Flexibel und skalierbar für Wachstum

Wenn Ihr Geschäft wächst, sollte Ihre Software in der Lage sein, mit Ihnen zu wachsen. Anpassbare Workflows und flexible Preispläne stellen sicher, dass Sie jetzt und in Zukunft abgesichert sind.

Die richtige FSM-Software sollte Ihnen das Leben erleichtern und zum Wachstum Ihres Geschäfts beitragen. Konzentrieren Sie sich auf das, was Zeit spart, die betriebliche Effizienz verbessert und die Kundenzufriedenheit erhöht.

📖 Lesen Sie mehr: Top-Kontaktverwaltungssoftware für professionelle Dienstleistungen

Die beste Software für das Management von Außendienstmitarbeitern

Auf der Grundlage der obigen Checkliste haben wir eine Liste der besten Lösungen für das Außendienstmanagement zusammengestellt, die Sie sich ansehen sollten.

1. ClickUp (am besten für die Nachverfolgung von Außendienstleistungen und das Projektmanagement geeignet)

Testen Sie ClickUp – es ist kostenlos Erstellen Sie ein vollständig anpassbares CRM in ClickUp für eine verbesserte Nachverfolgung von Dienstleistungen

ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die entwickelt wurde, um jeden Teil Ihrer Geschäftsabläufe zu optimieren. Sie vereinfacht die Planung, das Kundenmanagement und die Nachverfolgung von Aufträgen und stellt sicher, dass Ihr Team über alles verfügt, was es für einen erstklassigen Service benötigt.

Sind Sie die starren Systeme von der Stange leid? Mit ClickUp CRM können Sie alles benutzerdefiniert anpassen, von der Ansicht der Aufgaben bis hin zu den Datenfeldern. Erstellen Sie Pipelines, die zu Ihrem Workflow passen – ob "Neue Anfrage", "Geplant" oder "Fertiggestellt", Sie wissen immer, wo jeder Auftrag steht.

Sie können zwischen Kanban-Boards (für eine schnelle Planung per Drag-and-Drop), der Listenansicht (für eine einfache Übersicht über die Aufgaben) und der Tabellenansicht (für ein strukturiertes, an eine Tabelle erinnerndes Layout) wechseln.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie neu bei ClickUp (oder bei CRMs) sind, beginnen Sie mit der vorgefertigten Vorlage für ClickUp CRM! Sie wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, im Handumdrehen ein benutzerdefiniertes CRM mit vorgefertigten Pipelines, Personalisierung und Automatisierung des Vertriebs einzurichten.

Das ist noch nicht alles! ClickUp Aufgaben vereinfachen das Auftragsmanagement, indem sie die Zuweisung von Arbeiten, die Festlegung von Fristen und die Verknüpfung von Aufgaben mit Kunden ermöglichen.

Erstellen und organisieren Sie innerhalb einer ClickUp Aufgabe ganz einfach detaillierte Checklisten, um den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten

In der Zwischenzeit übernimmt ClickUp Automatisierungen Folgemaßnahmen, Terminerinnerungen und Statusaktualisierungen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert wird und alles effizient abläuft. Weisen Sie Aufträge automatisch zu, wenn eine Serviceanfrage eingereicht wird, aktualisieren Sie den Status von Aufgaben, wenn Techniker ein- oder auschecken, und lösen Sie Erinnerungen aus, wenn ein Auftrag bis zum Ende des Tages nicht als abgeschlossen markiert wurde.

Die Einstellung all dessen mag nach viel Arbeit aussehen, aber glücklicherweise erleichtert die ClickUp-Vorlage für das Facility-Service-Management den Einstieg. Diese Vorlage ist so konzipiert, dass Ihre Serviceanfragen, Arbeitsaufträge und Technikerpläne übersichtlich organisiert sind.

Die besten Features von ClickUp

Reduzieren Sie die Nummer offener Registerkarten und isolierter Apps mit den nativen und Drittanbieter-Integrationen von ClickUp

Greifen Sie von jedem Gerät aus auf ClickUp zu, egal ob Sie im Büro oder unterwegs sind

Erstellen Sie Vorlagen für das Kundenbeziehungsmanagement, um ein zentralisiertes System für die Leistungen für Clients und Vertriebsprozesse zu erstellen

Erstellen Sie mit ClickUp Brain ein Modell für Umsatzprognosen auf der Grundlage von Verlaufsdaten, um bessere Entscheidungen zu treffen

Beseitigen Sie Silos und beschleunigen Sie die Kommunikation, indem Sie Ihre E-Mails in ClickUp integrieren

Protokollieren Sie Arbeitsstunden und erstellen Sie Zeitschätzungen mit nativer Zeiterfassung. Synchronisieren Sie mit Tools wie Toggl und Time Doctor, um genau zu sehen, wie lange jeder Auftrag dauert

Überwachen Sie die Leistung der Techniker und den Fortschritt der Aufträge in Echtzeit mit ClickUp Dashboards

Greifen Sie auf über 1.000 Vorlagen von ClickUp zu, um Arbeitsaufträge, Checklisten für den Service und die Berichterstellung sofort zu standardisieren

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Limits von ClickUp

Es braucht Zeit, sich mit allen Features vertraut zu machen, aber das ClickUp Hilfecenter kann dabei helfen, den Prozess zu beschleunigen

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer

Business: 12 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Das sagen echte Benutzer über ClickUp

2. Jobber (am besten für optimierte Angebots- und Rechnungsstellung)

via Jobber

Jobber macht den Außendienst einfach, ohne Abstriche zu machen. Das Erstellen von Angeboten ist einfach; Sie müssen nur Beschreibungen und Fotos hinzufügen, und die Kunden können alles über den Client Hub überprüfen. Müssen Sie oft ähnliche Angebote versenden? Vorlagen ersparen Ihnen die Mühe, jedes Mal von vorne anfangen zu müssen.

Sie können sogar benutzerdefinierte Preise festlegen – zeigen Sie eine Gesamtsumme an, schlüsseln Sie sie nach Elementen auf oder bieten Sie Servicepakete an, um das Upselling zu erleichtern. Sobald ein Angebot genehmigt wurde, wandelt Jobber es automatisch in einen Auftrag um, der für die Planung und Rechnungsstellung bereit ist.

Die besten Features von Jobber

Aktualisieren Sie den Status von Aufträgen, stempeln Sie sich ein und nehmen Sie Zahlungen direkt von einem mobilen Gerät aus entgegen

Senden Sie automatisierte Nachfassaktionen, Erinnerungen an Termine und Überprüfungsanfragen über das integrierte CRM

Verwenden Sie Jobber Copilot, um mühelos Angebote zu erstellen, E-Mails zu verfassen und Aufgaben von Administratoren zu erledigen

Limits für Jobber

Zahlungen für begrenzte Fortschritte, nur für einmalige Aufträge verfügbar

Das Fehlen einer Option zum Zusammenführen doppelter Clients kann zu einem unübersichtlichen CRM führen

Jobber-Preise

Core: 39 $/Monat pro Benutzer

Connect: 119 $/Monat pro Benutzer und 169 $/Monat für bis zu 5 Benutzer

Grow: 199 $/Monat pro Benutzer und 349 $/Monat für bis zu 10 Benutzer

Plus: 599 $/Monat für bis zu 15 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen von Jobbern

G2: 4, 5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 1.000 Bewertungen)

3. Housecall Pro (am besten für die automatisierte Terminplanung und Kundenkommunikation geeignet)

via Housecall Pro*

Housecall Pro bietet ein zentralisiertes Planungssystem für wiederkehrende Wartungsarbeiten, Last-Minute-Serviceeinsätze oder einmalige Aufträge. Klicken Sie einfach auf den Zeitplan, fügen Sie die Details hinzu, und schon kann es losgehen. Es zieht Leads aus Apps wie Thumbtack direkt in das System und wandelt sie automatisch in Kostenvoranschläge, Aufträge und Rechnungen um.

Die Überwachung der Geschäftsleistung ist genauso einfach. Housecall Pro bietet über 35 integrierte Berichte zu Aufträgen, Kostenvoranschlägen, Serviceplänen und Zahlungen. Sie können auch benutzerdefinierte Berichte erstellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Die besten Features von Housecall Pro

Sparen Sie Zeit mit Vorlagen für Aufträge, in denen gängige Verfahren gespeichert sind, sodass Anweisungen für Routineaufgaben nicht neu geschrieben werden müssen

Automatisierung der Einsatzplanung durch Zuweisung von Aufträgen an Techniker auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und Verfügbarkeit

Binden Sie eine Seite für die Buchung von Serviceleistungen in Ihre Website ein oder geben Sie einen direkten Link frei

Vermeiden Sie Last-Minute-Buchungen durch die Einstellung eines Zeitraums, um sicherzustellen, dass Ihr Team genügend Vorbereitungszeit hat

Verwenden Sie das integrierte Geschäftstelefonsystem von Housecall Pro, Voice, für eine dedizierte Nummer für die Arbeit

Limits von Housecall Pro

Das System benachrichtigt Benutzer nicht, wenn ein Mitarbeiter bereits für einen anderen Auftrag oder ein anderes Ereignis gebucht ist

Notizen, Bilder und andere Details werden nicht immer zwischen Aufträgen oder Seiten übertragen, was zu übermäßigem Seitenwechsel führt

Housecall Pro-Preise

Basic: 79 $/Monat pro Benutzer

Essentials: 189 $/Monat für bis zu 5 Benutzer

MAX: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Housecall Pro

G2: 4, 3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Housecall Pro sagen

Insgesamt halte ich Housecall Pro für großartig für Eigentümer kleiner Unternehmen, da ich immer nach Möglichkeiten suche, den Workload im Kundenmanagement zu verringern, um mehr Zeit für die Erweiterung des Geschäfts zu haben. Es kommt vor, dass die App einfriert und mich daran hindert, wertvolle Kundeninformationen zu erhalten.

📖 Lesen Sie mehr: Kostenlose Vorlagen für Zeitpläne in Excel, Google Tabellen und ClickUp

4. Service Fusion (am besten für All-in-One-Auftragsverwaltung und -disposition geeignet)

via Service Fusion

Der Umgang mit Kundenerwartungen kann sich wie ein Vollzeitjob anfühlen, aber Service Fusion vereinfacht ihn. Kunden können Aufträge online buchen, erhalten automatisierte Texte vor dem Auftrag und können sogar Kostenvoranschläge ohne einen einzigen Anruf genehmigen.

Das Dashboard bietet Ihnen eine vollständige Ansicht Ihres Tages – von der Planung über die Disposition bis hin zur Echtzeit-Flottenverfolgung. Die Erstellung von Zeitschätzungen ist schnell, da die Servicelinien und Produkte bereits vorausgefüllt sind und die Umwandlung in Aufträge nur ein paar Klicks entfernt ist. Vertriebsmitarbeiter können Aufträge verwalten, Besuche vor Ort planen und Provisionen nachverfolgen, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen.

Die besten Features von Service Fusion

Erstellen Sie mehrere Service-Speicherorte und Kundenkontakte, während Sie Rechnungsbedingungen, Kommunikationspräferenzen und die Nachverfolgung von Empfehlungen einstellen

Ansicht aller Kostenvoranschläge und Aufträge an einem Ort und Freigabe von Details für Außendienstmitarbeiter per Anruf oder Text direkt über das Dashboard

Synchronisierung mit QuickBooks für automatische Updates zu Auftragsrechnungen, Einzahlungen und Zahlungen sowie Zugang zu exklusiven Rabatten

Automatisierung der Berichterstellung für die Lohnbuchhaltung mit Features zur Nachverfolgung von Arbeitsstunden, Remote-Aktivitäten und Stempeln der Mitarbeiter

Service Fusion: Limits

Es ist schwierig, auf eine klare Liste der Wartungsverträge zuzugreifen, was zu zusätzlicher manueller Arbeit führt

Fehlender starker Back-End-Support kann die Fehlerbehebung verlangsamen

Service Fusion-Preise

Smarter: 225 $/Monat (unbegrenzte Benutzer)

Plus: 350 $/Monat (unbegrenzte Benutzer)

Pro: 575 $/Monat (unbegrenzte Benutzer)

Bewertungen und Rezensionen zu Service Fusion

G2: 4, 1/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)

5. ServiceTitan (am besten für Unternehmen, die im Bereich Field Service Management tätig sind)

via ServiceTitan

ServiceTitan öffnet sich zu einer Dashboard-ähnlichen Startseite, die Ihnen eine sofortige Ansicht von Verkäufen, Einnahmen und Auftragsleistung bietet, sodass Sie nie im Unklaren darüber sind, wie es um die Dinge steht. Es schlüsselt die Gesamteinnahmen aus fertiggestellten Auftragsrechnungen auf und hebt gleichzeitig entgangene Einnahmen aus nicht gebuchten Anrufen, nicht umgesetzten Aufträgen und Stornierungen hervor.

In der Zwischenzeit kann Ihr Büroteam Aufträge versenden, Kunden Rechnungen stellen und Fahrzeuge und Teile nachverfolgen – alles vom Desktop aus. Das Dispatch Board hält Sie über Auftragsbestätigungen, Umplanungen und die Speicherorte der Techniker auf dem Laufenden, wobei eine Live-Karte genau anzeigt, wo sich Ihr Team befindet.

Und wenn Sie die Pro-Produkte wie FleetPro verwenden, erhalten Sie eine integrierte Nachverfolgung des Fuhrparks, eine Überprüfung der Gehaltsabrechnung und schnellere Reaktionszeiten bei Notrufen.

Die besten Features von ServiceTitan

Tätigen und empfangen Sie Kundenanrufe auf der Plattform und verknüpfen Sie diese automatisch mit Auftragsdatensätzen

Gewinnen Sie mehr Interessenten mit personalisierten Formularen für die Online-Buchung und automatisierter Kommunikation

Filtern Sie Zeitpläne nach Zeitzone, Techniker, Auftragstyp und mehr, um Termine und Aufträge zu verwalten

Alles an einem Ort erledigen – Arbeitsaufträge erhalten, Formulare ausfüllen, ein- und ausstempeln und Nummern für Bestellungen generieren

ServiceTitan-Limits

Kein direkter Datenbankzugriff hindert Benutzer an der unabhängigen Abfrage von Daten

Limitierte Berichterstellungsfunktionen beschränken Benutzer auf einen einzigen Datensatz pro Bericht

ServiceTitan-Preisgestaltung

Starter : Benutzerdefinierte Preise

Essentials: Benutzerdefinierte Preise

The Works: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu ServiceTitan

G2: 4, 5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (200+ Bewertungen)

🧠 Wussten Sie schon? KI-gestützte Routenoptimierung kann die Reisezeit um bis zu 15 % reduzieren! Dadurch können Techniker nicht nur mehr Aufträge schneller abschließen, sondern auch die Kraftstoffkosten und den Fahrzeugverschleiß senken. Außerdem ist es ein Gewinn für die Umwelt, da es die Kraftstoffemissionen senkt. 🚀🌿

6. Zuper (am besten für KI-gestütztes Personal- und Flottenmanagement geeignet)

via Zuper

Zuper bietet Ihren Kunden ein Selbstbedienungsportal, über das sie den Status von Aufträgen überprüfen, Angebote genehmigen und Zahlungen ohne Rückfragen vornehmen können.

Gleichzeitig erhält Ihr Team ein System für das Projektmanagement, das mit Echtzeit-Updates, Dokumentenfreigabe und integrierten Tools für die Zusammenarbeit für Ordnung sorgt. KI weist den richtigen Techniker auf der Grundlage von Fähigkeiten, Speicherort und Verfügbarkeit zu, während die Planung per Drag-and-Drop Änderungen in letzter Minute nahtlos ermöglicht.

GPS-Routing und Geo-Fencing sorgen für genaue voraussichtliche Ankunftszeiten und automatisierte Timesheets für die Nachverfolgung von Arbeitsstunden und Kilometerstand im Hintergrund. Das Echtzeit-Bestandsverwaltungssystem ermöglicht es Ihrem Team, über den Lagerbestand auf dem Laufenden zu bleiben, und erleichtert einen reibungslosen Workflow von Anfang bis Ende.

Die besten Features

Unterteilen Sie Clients nach Speicherort, verknüpfen Sie Aufträge unter einer übergeordneten Aufgabe und fügen Sie untergeordnete Aufträge für Folgemaßnahmen hinzu

Verfolgen Sie wichtige Metriken wie die Abschlussquote von Aufträgen, die Produktivität von Technikern und die Kundenzufriedenheit, um Bereiche mit Verbesserungspotenzial zu ermitteln

Mit Stripe genehmigte Kostenvoranschläge automatisch in Rechnungen umwandeln und Zahlungen vor Ort einziehen

Ändern, unterzeichnen und speichern Sie Verträge mit integrierter Nachverfolgung von Daten, um zu verhindern, dass Verlängerungstermine verpasst werden

Zuper-Limits

Umfangreiche benutzerdefinierte Optionen können es ohne vorherige Erfahrung schwierig machen, das ideale Setup zu bestimmen

Die mobile App ist benutzerfreundlich, es kommt jedoch gelegentlich zu geringfügigen Verzögerungen bei der Synchronisierung

Zuper-Preise

Starter: Benutzerdefinierte Preise

Wachstum : Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Zuper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (20+ Bewertungen)

Was echte Benutzer über Zuper sagen

Ich liebe all die Features zum Hinzufügen von Aufträgen, von der Möglichkeit, Clients nach einzelnen Standorten und Speicherorten unter einem Unter-Client aufzuschlüsseln. Mir gefällt auch die Möglichkeit, diese Aufträge zurückzuziehen und dem übergeordneten Auftrag einen untergeordneten Auftrag hinzuzufügen, wenn mehrere Anrufe im Zusammenhang mit demselben Problem eingehen.

📖 Lesen Sie mehr: Vorlagen für den Kundenservice zur Organisation von Support-Vorgängen

7. Zoho FSM (am besten für kleine Geschäfte und wachsende Teams im Außendienst geeignet)

via Zoho FSM

Zoho FSM zeichnet sich durch seine tiefe Integration in das Zoho-Ökosystem aus, das Vertrieb, Service, Rechnungsstellung und Inventar in einem nahtlosen Flow zusammenführt. Synchronisierung von Kundendaten mit Zoho CRM, Automatisierung der Rechnungsstellung durch Zoho Books und Nachverfolgung von Teilen mit Zoho Inventory.

Weisen Sie die richtigen Techniker zu, verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit und lassen Sie Kunden Kostenvoranschläge mit einem einzigen Klick genehmigen. Ihr Team kann Serviceberichte direkt aus der mobilen App senden, abgeschlossen mit digitalen Signaturen. Sie betreiben ein globales Geschäft? Die Unterstützung mehrerer Währungen ist für Sie abgedeckt.

Ihr Dashboard zeigt Ihnen die Nummern an, die wirklich wichtig sind (Status von Arbeitsaufträgen, Check-in-Zeiten, Umsatztrends). Die integrierten Berichte machen es einfach, zu sehen, was funktioniert, Problembereiche zu erkennen und klügere Entscheidungen zu treffen, um Ihr Geschäft auszubauen.

Die besten Features von Zoho FSM

Generieren Sie vorausgefüllte Rechnungen und senden Sie sie direkt aus der mobilen App Zoho FSM an Ihre Kunden

Richten Sie automatische Benachrichtigungen per E-Mail ein, um Kunden in verschiedenen Phasen auf dem Laufenden zu halten, oder stellen Sie eine Verbindung zu Apps von Drittanbietern her, um SMS-Benachrichtigungen zu versenden

Verknüpfen Sie Dienstleistungen, Teile und Fähigkeiten mithilfe von Arbeitstypen, um genaue, fehlerfreie Arbeitsaufträge mit voreingestellten Vorlagen zu erstellen

Verwenden Sie Gantt-Diagramme, Raster und Kalender für eine effiziente Planung und Ressourcenverwaltung

Limits von Zoho FSM

Die Verwaltung und Nachverfolgung von Teilen über mehrere Speicherorte hinweg ist umständlich

Bei einigen Features fehlt eine klare Anleitung zur effektiven Nutzung

Zoho FSM-Preise

Free

*standard: 30 $/Monat für 60 Termine

Professional: 45 $/Monat für 60 Termine

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho FSM

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4. 6/5 (20+ Bewertungen)

8. Salesforce Field Service (am besten für fortgeschrittene Planung und Analyse)

über Salesforce Field Service Management

Die Salesforce-Servicemanagement-Software verfügt über eine Dispatch Console, mit der Sie den richtigen Techniker für den richtigen Auftrag basierend auf Fähigkeiten, Verfügbarkeit und Speicherort zuweisen können. Müssen Sie in letzter Minute Lücken füllen oder Zeitpläne anpassen? Ein integrierter KI-Assistent erledigt die Arbeit im Handumdrehen.

Vor der Arbeit verfasste Briefings verschaffen Ihrem Team einen vollständigen Überblick – Kundenhistorie, Details zu Vermögenswerten, frühere Interaktionen –, sodass es vorbereitet in den Einsatz gehen kann, anstatt sich erst mühsam Informationen beschaffen zu müssen. Berichte schreiben sich praktisch von selbst, dank intelligenter Zusammenfassungen, und Echtzeit-Updates sorgen dafür, dass Kunden mit Auftragsbildern und Notizen der Techniker auf dem Laufenden bleiben.

Die besten Features von Salesforce Field Service

Geben Sie Ihren Kunden mit einem Self-Service-Portal die Kontrolle über ihre Termine und Echtzeit-Updates

Steigern Sie die Bewertung der Erstbehebung mit Visual Remote Assistant, sodass Techniker sofort fachkundige Unterstützung erhalten

Steigern Sie die Effizienz und die Kundentreue mit der Service Cloud und optimieren Sie Ihre Serviceabläufe in großem Maßstab

Helfen Sie Mitarbeitern und Kunden, mit einem robusten Wissensmanagementsystem schnell Lösungen zu finden

Genießen Sie eine App für unterbrechungsfreie Arbeit, die zuerst offline ist

Limits von Salesforce Field Service

Einige fortgeschrittene Features erfordern tiefgreifende Systemkenntnisse, was zu längeren Schulungszeiten führt

Preise für Salesforce Field Service

Dispatcher: 165 $/Monat pro Benutzer

*techniker: 165 $/Monat pro Benutzer

Auftragnehmer: 50 $/Monat pro Benutzer oder 20 $ pro Anmeldung

Contractor Plus: 75 $/Monat pro Benutzer oder 30 $ pro Anmeldung

Field Service Plus: 220 $/Monat pro Benutzer

Einstein 1 Field Service: 600 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Field Service

G2: 4. 4/5 (600+ Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (20+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Salesforce Field Service sagen

Salesforce Field Service eignet sich hervorragend für die Verwaltung von Teams und Ressourcen im Außendienst. Ich schätze es sehr, wie einfach ich die Zeitpläne der Techniker einsehen und Aufgaben effizient zuweisen kann.

9. Oracle Field Service (am besten für KI-gesteuerte Personaloptimierung)

via Oracle Field Service

Wenn Sie die volle Kontrolle über die Verwaltung von Kapazitäten und Quoten haben möchten, können Sie mit Oracle Field Service Ihre eigenen Parameter festlegen und einen bedarfsorientierten Ressourcenplan erstellen. Die Tools zur Erstellung von Prognosen analysieren historische Trends, sodass Sie den Personalbedarf im Außendienst planen, sich auf Spitzenzeiten einstellen und sogar "Was-wäre-wenn"-Szenarien testen können, um zu sehen, wie sich Marketingkampagnen oder Aktionen auf die Nachfrage auswirken.

Für Außendienstmitarbeiter fungiert der Workflow Manager wie ein integrierter Leitfaden, der sie durch jeden Schritt des Auftrags führt und dabei die Einhaltung aller Vorschriften sicherstellt. Selbst neue Mitarbeiter und Subunternehmer können mitziehen und so sicherstellen, dass Kunden jedes Mal den gleichen erstklassigen Service erhalten. In der Zwischenzeit erhalten Disponenten und Manager eine Live-Ansicht des Fortschritts des Auftrags

Die besten Features von Oracle Field Service

Erhalten Sie eine genaue Ansicht der täglich zu erledigenden Arbeit und eine minutengenaue Anzeige der Kapazität

Überwachen Sie die Bedingungen im Straßenverkehr in Echtzeit und aktualisieren Sie die Reiserouten Ihrer mobilen Mitarbeiter sofort

Weisen Sie den richtigen Techniker dem richtigen Auftrag zu, indem Sie Fähigkeiten, Speicherort, Verfügbarkeit und individuelle Leistung berücksichtigen

Reduzieren Sie Zeitverschwendung, Überstunden und verpasste Termine mit Echtzeit-Aktualisierungen des Zeitplans

Limits von Oracle Field Service

Die Benutzeroberfläche ist kompliziert und nicht sehr benutzerfreundlich

Die Anwendung stürzt gelegentlich ab und verursacht Störungen

Die Aktualisierung von Verkaufschancen kann langsam und umständlich sein

Oracle Field Service-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Oracle Field Service

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. FieldEdge (am besten für HLK-, Sanitär- und Elektrodienstleistungen geeignet)

via FieldEdge

FieldEdge bietet Ihnen ein intelligentes Dispatch Board, das alles an einem Ort vereint – zugewiesene, nicht zugewiesene und fertiggestellte Aufträge. Auch die Preisgestaltung ist flexibel. Eine benutzerdefinierte Good-, Better- und Best-Price-Präsentation hilft Kunden bei der Auswahl der richtigen Option und erhöht gleichzeitig die Größe der Tickets.

Möchten Sie wissen, welche Techniker erfolgreich sind und wer ein wenig Nachhilfe braucht? Leistungsvergleiche im direkten Vergleich machen es einfach.

Auch Ihre Kundendienstmitarbeiter werden besser, denn Anrufaufzeichnungen und Leistungsmetriken helfen ihnen, jede Kundeninteraktion zu optimieren. Selbst die kleinen Details – wie Codes für Zugangssysteme oder Kosenamen – werden für eine persönliche Note gespeichert. Darüber hinaus zeigt die integrierte Nachverfolgung der Telefongespräche genau, welche Marketingkanäle das meiste Geld einbringen.

Die besten Features von FieldEdge

Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare für verschiedene Gerätetypen, um eine genaue Wartung zu gewährleisten

Automatisierung von Erinnerungen per Telefon, Text oder E-Mail, um manuelle Nachfassaktionen zu minimieren

Synchronisierung von Updates in Echtzeit mit der Integration von Field Service Management

Steigern Sie die Zahl der Vertragsverlängerungen durch die Einstellung von Serviceverträgen mit automatischer Verlängerung und wiederkehrenden Zahlungen

Limits von FieldEdge

Es fehlen moderne Features wie Benachrichtigungen in Textform an Kunden, die in vielen neueren Kalkulations- und Planungsprogrammen enthalten sind

Die Schulungsressourcen sind unzureichend, was es für Teams schwieriger macht, sich auf den neuesten Stand zu bringen

FieldEdge-Preise

Auswahl : Benutzerdefinierte Preise

Premier: Benutzerdefinierte Preise

Elite: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu FieldEdge

G2: 4. 1/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (über 300 Bewertungen)

11. Microsoft Dynamics 365 Field Service (am besten für groß angelegte Einsätze und Integrationen geeignet)

über Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Field Service basiert auf D365 CRM und verbindet Vereinbarungen, Arbeitsaufträge und Aufgaben, während es Ihnen ermöglicht, Workflows anzupassen und Prozesse zu automatisieren. Durch die umfassende Integration in Outlook, Teams und andere Microsoft-Tools können Sie Serviceanfragen verwalten, ohne ständig zwischen den Plattformen wechseln zu müssen.

Ziehen Sie Aufträge per Drag-and-Drop auf das Schedule Board, nutzen Sie den KI-gestützten Schedule Assistant oder verlassen Sie sich auf die Routing-Engine, um den besten Techniker zu finden.

Ihre Außendienstmitarbeiter erhalten über die mobile App alle erforderlichen Details, sodass sie vorbereitet erscheinen und den Status der Aufträge in Echtzeit aktualisieren können. Sobald die Arbeit erledigt ist, kümmert sich die ERP-Integration sofort um die Rechnungsstellung und verspricht einen reibungslosen Ablauf.

✨ Fun Fact: Microsoft Dynamics 365 Field Service ermöglicht es Technikern, HoloLens (Augmented-Reality-Brillen) für freihändige Reparaturen zu verwenden und bietet Echtzeit-Anleitung während der Arbeit

Die besten Features von Microsoft Dynamics 365 Field Service

Kosten senken, Reisezeiten minimieren und höchste Servicequalität mit KI-gestützten Erkenntnissen aufrechterhalten

Erstellen Sie automatisch Arbeitsaufträge aus E-Mails, Anrufen oder Verkaufschancen

Module sind leicht verständlich, solange die Mitglieder des Teams detaillierte Informationen eingeben, um wertvolle Berichterstellung zu gewährleisten

Limits von Microsoft Dynamics 365 Field Service

Erfordert für Setup und Verwaltung fundierte technische Kenntnisse

Es fehlt ein einheitlicher Status oder eine einheitliche Pipeline für Konten, was zu einem fragmentierten Prozess führt

Preise für Microsoft Dynamics 365 Field Service

Kostenlose Testversion

Dynamics 365 Field Service: 105 $/Monat pro Benutzer

Dynamics 365 Field Service Contractor: 50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Dynamics 365 Field Service

G2: 3, 9/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (5.000+ Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Microsoft Dynamics 365 Field Service sagen

Field Service ist ein leistungsstarkes tool, das sich vor allem durch seine Fähigkeit auszeichnet, den Einsatz vor Ort durch eine Kombination aus Terminplanung, Ressourcenmanagement und Features zur Kundenbindung zu optimieren.

Vertrauen Sie ClickUp als Ihre Lösung für den Außendienst

Alle von uns vorgestellten Software-Tools für das Außendienstmanagement sind darauf ausgelegt, die Planung, das Client-Management, die Auftragsabwicklung, die Nachverfolgung von Aufträgen und die Rechnungsstellung zu vereinfachen. Sie vereinen alles in einem System, wodurch die Verwaltung der Abläufe erleichtert wird und die Produktivität Ihres Teams erhalten bleibt.

Wenn Sie jedoch eine Software suchen, die sich super anpassen lässt und voller Automatisierung steckt, sollten Sie sich ClickUp ansehen. Von der Planung bis zum CRM und allem, was dazwischen liegt, ist sie darauf ausgelegt, den Betrieb im Feld zu optimieren.

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!