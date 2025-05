11 beste Mindomo-Alternativen für Mindmaps und Ideenorganisation

Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, die Einführung eines neuen Produkts zu planen. Anstelle von unordentlichen Notizen und verstreuten Gedanken hilft Ihnen eine visuell ansprechende Mindmap, Ideen, Aufgaben, Zeitleisten und Abhängigkeiten an einem Ort zu organisieren.

Hier kommt Mindomo ins Spiel. Dieses vielseitige Mindmapping-Tool ermöglicht es Benutzern, visuell ansprechende Mindmaps und Concept Maps mit einer intuitiven Benutzeroberfläche zu erstellen. Es bietet auch Aufgabenverwaltung und Integration mit Tools wie Google Drive, Microsoft Teams und Google Workspace.

Viele Benutzer suchen jedoch nach einer Alternative zu Mindomo.

Warum? Obwohl es viele Features bietet, hat es auch einige Nachteile. Die kostenlose Version hat ihre Limits, und die benutzerdefinierten Optionen und die Bearbeitung in Echtzeit sind nicht auf dem neuesten Stand. Einige Benutzer berichten sogar von Schwierigkeiten beim Export/Import von Mindmaps in bestimmten Formaten.

Keine Sorge!

In diesem Leitfaden werden 11 der besten Mindomo-Alternativen vorgestellt, die alle eine benutzerfreundliche Oberfläche, einzigartige Features und die Möglichkeit bieten, Mindmaps, Netzwerkdiagramme und visuell ansprechende Pläne für Projekte zu erstellen. 🚀

Was ist Mindomo?

Mindomo ist eine Mindmapping-Software, mit der Sie Ideen organisieren, Mindmaps erstellen und Konzepte auf übersichtliche Weise visualisieren können. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche können Sie Elemente einfach per Drag-and-Drop verschieben, multimediale Inhalte hinzufügen und mühelos detaillierte Mindmaps erstellen.

Das Tool bietet auch Aufgabenverwaltung und Zusammenarbeit in Echtzeit und ist somit ideal für Teams, die an komplexen Projekten arbeiten.

Ob Sie als Projektmanager komplexe Workflows planen oder als Stratege für ein Unternehmen die Schlüsselziele umreißen – Mindomo bietet die richtigen tools, um Ihre Gedanken zu strukturieren und zu ordnen.

Warum sollten Sie sich für Mindomo-Alternativen entscheiden?

Mindomo ist ein leistungsstarkes tool, aber nicht für jeden die ideale Lösung. Hier sind einige Gründe, warum Sie eine Mindomo-Alternative benötigen könnten:

Limitierte kostenlose Version: Der Free-Plan beschränkt den Zugriff auf unbegrenzte Mindmaps, komplexe Diagramme und Zusammenarbeit in Echtzeit und eignet sich in erster Linie für die Erstellung traditioneller Mindmaps

Unübersichtliche Oberfläche: Die Oberfläche bietet zwar Funktionen, wirkt aber auf viele Benutzer unübersichtlich, die eine benutzerfreundlichere Oberfläche bevorzugen würden. Das Dashboard mit all seinen visuellen Elementen kann überwältigend sein

Einschränkungen bei der benutzerdefinierten Anpassung: Benutzer, die mehr Kontrolle über Diagrammstile, Layouts und multimediale Inhalte wünschen, können sich beim Entwerfen komplexer Mindmaps eingeschränkt fühlen

Besseres Aufgabenmanagement an anderer Stelle: Mindomo ermöglicht Benutzern zwar die Planung von Aufgaben, bietet jedoch nicht die Tiefe von ClickUp, Microsoft Project und anderen Tools für das Projektmanagement

Lücken bei der Ressourcenzuweisung: Die Planung komplexer Projekte erfordert eine bessere Ressourcenzuweisung, Gantt-Diagramme und andere fortgeschrittene Funktionen, die Mindomo nicht bietet

Teure Pläne: Die Pläne von Mindomo werden von vielen als teuer angesehen, insbesondere für Benutzer, die erweiterte Features oder den Zugriff für Teams benötigen

Kurzübersicht: 11 vielseitige Mindmap-Tools als Mindomo-Alternativen

Hier ist eine kurze Übersicht über die Mindomo-Alternativen:

Name des Tools Am besten für Hauptanwendungsfall ClickUp Alle Geschäfte Projektmanagement, Zusammenarbeit, Brainstorming, Kommunikation im Team, Automatisierung von Workflows Miro Strategen für Geschäfte, Projektmanager und Kreativprofis Visuelle Zusammenarbeit, Diagramme, Pläne MindMeister Studierende, Lehrkräfte und Kreativprofis Mindmaps, Brainstorming, Zusammenarbeit MindNode Studierende, Kreativschaffende Spezielle Mindmaps, Ideenerfassung Ayoa Projektmanager, Kreativprofis Mindmaps, Aufgabenverwaltung, Zusammenarbeit Xmind Kreative Profis, Strategen für Unternehmen Brainstorming, Mindmaps, Organisation Coggle Studierende, Kreativschaffende Visuelle Diagramme, Datenvereinfachung Lucidchart Projektmanager, Business-Strategen, Organisationen Flussdiagramme, Diagramme, Prozessabbildungen Bubbl. us Studierende, Kreativschaffende Einfache Mindmaps, Zusammenarbeit EdrawMind Projektmanager, Business-Strategen, Pädagogen Projekte planen, Mindmaps erstellen, Zeitleisten Stormboard Projektmanager, Kreativprofis, Organisationen Interaktives Brainstorming, Ideenorganisation

Die 11 besten Mindomo-Alternativen zum Ausprobieren

Hier sind die 11 besten Alternativen zu Mindomo, die kleinen Geschäften und Teams eine einfachere, intuitivere Möglichkeit bieten, Mindmaps zu erstellen, Projekte zu planen und Ideen zu organisieren:

1. ClickUp (am besten für Mindmaps mit Projektmanagement geeignet)

ClickUp ist die Alles-in-einem-App für die Arbeit, die all Ihre Aufgaben, Dokumente, Whiteboards und Chats in einem nahtlosen Workspace zusammenführt. Im Gegensatz zu Mindomo beschränkt sich ClickUp nicht auf Mindmaps, sondern hilft Ihnen, Ideen in die Tat umzusetzen, ohne die App wechseln zu müssen.

Visualisieren und organisieren Sie wie ein Profi mit ClickUp Mindmaps

Haben Sie manchmal das Gefühl, dass Ihre Ideen verstreut sind? ClickUp Mindmaps helfen Ihnen, Gedanken zu ordnen, Konzepte zu verbinden und Workflows mühelos zu strukturieren.

Sie können auch Farben, Stile und Layouts benutzerdefiniert anpassen, um Ihre Mindmap so visuell klar wie möglich zu gestalten. Wenn das Brainstorming unübersichtlich wird, helfen Ihnen ClickUp Mindmaps dabei, Ihre Ideen mühelos neu zu ordnen. Ziehen Sie Elemente einfach per Drag-and-Drop, strukturieren Sie Bereiche neu und verfeinern Sie Ihre Ideen, während sie sich weiterentwickeln.

Planen Sie eine Marketingkampagne? ClickUp Mindmaps hilft dabei, Ziele in kleinere Aufgaben zu unterteilen – wie die Erstellung von Inhalten, die Strategie für soziale Medien und Fristen. Später werden diese Aufgaben in nachverfolgbare Aufgaben mit Fälligkeitsdatum und zugewiesenem Mitarbeiter umgewandelt. Keine verlorenen Ideen oder unzusammenhängenden Pläne mehr!

Brainstorming ohne Limits mit ClickUp Whiteboards

Mit ClickUp Whiteboards erreicht das Brainstorming eine neue Dimension, indem es die Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit ermöglicht. Sie und Ihre Teamkollegen skizzieren Ideen, fügen Notizen hinzu und besprechen Strategien – und das alles bei nahtloser Integration in Aufgaben und Projekte.

Wenn Sie ein Meeting Ihres Teams leiten, um eine Produkt-Roadmap zu erstellen, visualisieren Sie den gesamten Plan auf einem ClickUp Whiteboard, weisen Sie Aufgaben direkt vom Board aus zu und stellen Sie sicher, dass jede Idee in die Tat umgesetzt wird.

Mit der intuitiven Touch-Oberfläche können Sie frei zeichnen, Konzepte verbinden und sogar KI-generierte Bilder verwenden, um abstrakte Ideen zum Leben zu erwecken, ohne die Plattform zu verlassen.

Automatisierung von Aufgaben und Optimierung von Workflows mit ClickUp Brain

Mit ClickUp Brain können Sie Workflows automatisieren, Ideen und Aufgabenvorschläge generieren und Brainstorming betreiben, Updates und Notizen von Meetings zusammenfassen und den Fortschritt Ihres Projekts verfolgen. Es dient gleichzeitig als KI-gestützter Schreibassistent, der Ihnen dabei hilft, mühelos Berichte, Notizen von Meetings und kreative Inhalte zu erstellen, einschließlich Strukturen für Mindmaps.

Wenn Sie an einem komplexen Projekt zur Produktentwicklung arbeiten, schlägt ClickUp Brain basierend auf Ihren Diskussionen die nächsten Schritte vor. Es generiert auch schnelle Antworten für Ihr Team und automatisiert sogar wiederkehrende Aufgaben.

📮ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es mit einer einzigen Plattform? Als die App für alles bei der Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Sie können auch die ClickUp Vorlage für ein leeres Whiteboard für Mindmaps und die ClickUp Vorlage für einfache Mindmaps verwenden, um Ihre Ideen und Gedanken einfach zu organisieren, indem Sie eine einfache Mindmap erstellen und Komplexität vermeiden.

die besten Features von ClickUp*

Visualisieren Sie mühelos Ideen und strukturieren Sie Gedanken, Projekte und Workflows in klaren, miteinander verbundenen Visualisierungen mit ClickUp Mindmaps

Brainstormen Sie frei, skizzieren Sie Ideen, arbeiten Sie in Echtzeit zusammen und verknüpfen Sie Aufgaben sofort auf Whiteboards von ClickUp

Automatisierung der Kreativität, Generierung von Erkenntnissen, Organisation von Gedanken und Optimierung von Brainstorming-Sitzungen – alles ganz einfach mit ClickUp Brain

Nahtlose Zusammenarbeit, gemeinsame Bearbeitung, Einbettung von Bildern und Verknüpfung von Aufgaben direkt in Dokumenten mit ClickUp Docs

Kommunizieren Sie sofort, diskutieren Sie Ideen, geben Sie Updates frei und verwandeln Sie Unterhaltungen in umsetzbare Aufgaben mit ClickUp Chat

Limits von ClickUp

In der mobilen App von ClickUp fehlen möglicherweise einige Features, die nur in der Version für den Desktop verfügbar sind

Es verfügt über eine umfangreiche Reihe von Features, die für technisch nicht versierte Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Mitglied zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Hier ist, was Ansh Prabhakar , Analyst für Geschäftsprozessoptimierung bei Airbnb, über ClickUp zu sagen hat:

ClickUp bietet eine Vielzahl von Funktionen an einem Ort, wie z. B. Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentationsverwaltung usw. Es hat das Leben definitiv vergleichsweise einfacher gemacht, da es einfach zu bedienen ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, die Arbeit einfach nachverfolgen und Berichte erstellen, und basierend auf den Fortschritten, täglichen Huddles, war die Zukunftsplanung einfach.

ClickUp bietet eine Vielzahl von Funktionen an einem Ort, wie z. B. Projektmanagement, Brainstorming-Optionen, Aufgabenverwaltung, Projektplanung, Dokumentationsverwaltung usw. Es hat das Leben definitiv vergleichsweise einfacher gemacht, da es einfach zu bedienen ist, die Benutzeroberfläche gut gestaltet ist und die Zusammenarbeit innerhalb des Teams und mit anderen Teams einfacher ist. Wir konnten die Arbeit besser verwalten, die Arbeit einfach nachverfolgen und Berichte erstellen, und basierend auf den Fortschritten, täglichen Huddles, war die Zukunftsplanung einfach.

2. Miro (am besten geeignet für die Erstellung detaillierter Mindmaps und Diagramme)

via Miro

Ob Sie nun Diagramme erstellen, Netzwerkdiagramme entwerfen oder mit Ihrem Team Strategien entwickeln – Miro bietet die Flexibilität, Ideen nahtlos zu erstellen und zu organisieren. Während eines Meetings zur Produktentwicklung können die Mitglieder des Teams gemeinsam visuelle Diagramme erstellen, umsetzbare Aufgaben zuweisen und Fälligkeitsdaten festlegen.

Miro bietet auch Integrationsmöglichkeiten mit Microsoft Office, Google Workspace und anderen Tools zur Steigerung der Produktivität, um Workflows zu optimieren. In Kombination mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Miro ein leicht zugängliches Tool für neue Benutzer.

Miro – die besten Features

Arbeiten Sie nahtlos in Echtzeit mit Ihrem Team zusammen

Zugang zu einer unbegrenzten Leinwand für unbegrenzte Kreativität

Erstellen Sie Diagramme schnell mithilfe von Drag-and-Drop-Elementen

Miro-Limits

Der kostenlose Free-Plan ist auf drei bearbeitbare Boards limitiert und bietet keine erweiterten Features

Die maximale Größe einer Datei, die auf ein Board hochgeladen werden kann, beträgt 30 MB

Miro-Preise

Free forever

Starter : 8 $/Monat pro Benutzer

Business: 16 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Miro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (7.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (über 1.000 Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Miro? Hier ist eine G2-Bewertung

Dies ist ein großartiges Tool, um Ideen in Diagrammen darzustellen, da es das Gefühl eines unendlichen weißen Boards vermittelt. Mir gefällt, wie ich Dinge verschieben kann, um Space zwischen den Elementen zu schaffen, und wie einfach es ist, etwas in der Mitte eines Diagramms hinzuzufügen, um es zu erweitern. Ich finde die Formate etwas limitiert und fehlerhaft (hauptsächlich bei den Farben). Zum Beispiel sieht man die Namen der Farben im Farbwähler nicht, was für jemanden wie mich, der farbenblind ist, ein Problem darstellt. Wenn ein Mitarbeiter eine benutzerdefinierte Farbe auswählt, erscheint diese nicht in der schnellen Auswahl für das restliche Team.

Dies ist ein großartiges Tool, um Ideen in Diagrammen darzustellen, da es das Gefühl eines unendlichen White Boards vermittelt. Mir gefällt, wie ich Dinge verschieben kann, um Space zwischen den Elementen zu schaffen, und wie einfach es ist, etwas in der Mitte eines Diagramms hinzuzufügen, um es zu erweitern. Ich finde die Formate etwas limitiert und fehlerhaft (hauptsächlich bei den Farben). Zum Beispiel sieht man die Farbnamen nicht im Farbwähler, was für jemanden wie mich, der farbenblind ist, ein Problem darstellt. Wenn ein Mitarbeiter eine benutzerdefinierte Farbe auswählt, erscheint diese nicht in der schnellen Auswahl für das restliche Team.

3. MindMeister (am besten für kollaboratives Mindmapping und Brainstorming geeignet)

via MindMeister

MindMeister ist ein Mind-Mapping-Tool mit Echtzeit-Zusammenarbeit und einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Es ermöglicht die nahtlose Erstellung, das Freigeben und die Bearbeitung von Mindmaps und eignet sich daher ideal für Brainstorming-Sitzungen, die Planung von Projekten und die Organisation komplexer Informationen.

Die intuitive Plattform von MindMeister ermöglicht es Ihnen, Ideen effektiv zu visualisieren und so Ihre Kreativität und Produktivität zu steigern. Die Integration mit anderen Produktivitäts-Tools verbessert Ihren Workflow weiter und macht MindMeister zu einer überzeugenden Alternative zu Mindomo.

die besten Features von MindMeister*

Benutzerdefinierte Mindmaps mit Themen, Farben und Stilen für mehr Klarheit

Fügen Sie Dateien, Bilder und Links hinzu, um Ihre Ideen nahtlos zu bereichern

Präsentieren Sie Mindmaps direkt auf der Plattform für wirkungsvolle Meetings

Limits von MindMeister

Der kostenlose Plan ist nicht ganz kostenlos, da Benutzer nur drei Mindmaps verwenden können

Zu erledigen: In der Freemium-Version können Benutzer keine Mindmaps exportieren oder Dateien und Bilder als Anhang hinzufügen

mindMeister-Preise*

Free forever

Persönlich : 4,50 $/Monat pro Benutzer (zweimal jährlich in Rechnung gestellt)

Pro : 6,50 $/Monat pro Benutzer (zweimal jährlich in Rechnung gestellt)

Business: 10,50 $/Monat pro Benutzer (zweimal jährlich in Rechnung gestellt)

MindMeister Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 2/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (200+ Bewertungen)

4. MindNode (am besten für dediziertes Mindmapping geeignet)

via MindNode

MindNode bietet eine ausgefeilte Mindmapping-Lösung, die ausschließlich für das Apple-Ökosystem entwickelt wurde. Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Benutzern, Konzepte auf allen ihren Apple-Geräten effizient zu erfassen, zu strukturieren und zu visualisieren, um die Produktivität zu steigern und klarer zu denken.

Das Tool ermöglicht es Ihnen auch, sich ohne Ablenkungen auf Ihre Gedanken zu konzentrieren, wodurch das Erstellen von Mindmaps effizient und angenehm wird. Wenn Sie zum Beispiel ein neues Geschäft planen, können Sie mit MindNode Ihre Strategie in überschaubare Komponenten aufteilen. So können Sie gleichzeitig das große Ganze und die Details im Blick behalten.

Die besten Features von MindNode

Halten Sie spontane Gedanken sofort fest, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen

Wechseln Sie für eine strukturierte Planung zwischen Mindmaps und Gliederungen

Integrieren Sie Aufgaben in Ihre Mindmaps, um die Planung von Projekten zu optimieren

MindNode Limits

MindNode ist für Benutzer von Windows oder Android nicht verfügbar

Benutzer beschwerten sich, dass es keine Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit gibt

MindNode-Preise

Free forever

MindNode Plus: 2,99 $/Monat pro Benutzer

MindNode-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 2/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Leonardo da Vinci, das ultimative Renaissance-Genie, war ein Mindmapping-Ass. Auch wenn man es damals noch nicht so nannte, sind seine Notizbücher vollgepackt mit erstaunlichen Diagrammen, Skizzen und Notizen, die frühe Mindmaps sind! 🤩

5. Ayoa (am besten für integriertes Mindmapping und Aufgabenverwaltung mit einfacher und intuitiver Benutzeroberfläche geeignet)

via Ayoa

Als Mindmapping-Software verbindet Ayoa Kreativität und Produktivität, um das Brainstorming und das Projektmanagement zu verbessern. Sie bietet eine Plattform, mit der sich mühelos Mindmaps erstellen, Aufgaben verwalten und in Echtzeit zusammenarbeiten lassen.

Die einfache Benutzeroberfläche und die vielseitigen Features machen es zu einer überzeugenden Alternative zu Mindomo. Darüber hinaus ermöglicht die Integration von Mindmaps in Aufgabenverwaltungstools von Ayoa die Visualisierung von Ideen und deren mühelose Umwandlung in umsetzbare Aufgaben.

Ayoa best features

Erhalten Sie zusätzlich zu den traditionellen radialen Karten organische Mindmap-Stile in kostenloser Form

Verwandeln Sie Mindmaps direkt auf der Plattform in ansprechende Präsentationen

Greifen Sie auf eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen zu, um Ihre Projekte zu starten

Ayooa-Limits

Der Free-Plan hat ein Limit von 10 Mindmaps

Einige Benutzer gaben an, dass Softwarefehler zu Störungen und gelegentlichen Ausfallzeiten der App geführt haben

Ayooa-Preise

Free forever

Ayoa Ultimate: 17 $/Monat pro Benutzer

Ayoa-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (50+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (200+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Ayoa?

Ein Benutzer von Capterra bemerkte:

Es gibt so viele Features, die mir gefallen – es ist visuell und kann so gestaltet werden, wie ich es möchte, und ich liebe den neuen Planer, der mir hilft, meine Prioritäten festzulegen. Das Hinzufügen eines Dokuments zu einer Aufgabe ist etwas umständlich; ich gehe lieber zur verknüpften Datei in ihrer nativen App oder auf meinem Computer, als sie in DropTask zu öffnen.

Es gibt so viele Features, die mir gefallen – es ist visuell und kann so gestaltet werden, wie ich es möchte, und ich liebe den neuen Planer, der mir hilft, meine Prioritäten festzulegen. Das Hinzufügen eines Dokuments zu einer Aufgabe ist etwas umständlich; ich gehe lieber zur verknüpften Datei in ihrer nativen App oder auf meinem Computer, als sie in DropTask zu öffnen.

6. Xmind (am besten für kreative Sitzungen zum Brainstorming geeignet, unterstützt durch KI)

via Xmind

Mit Xmind verwandeln Sie Ihre Brainstorming-Sitzungen in strukturierte, visuell ansprechende Mindmaps, die die Kreativität und Produktivität fördern. Die KI-gestützte automatische Kartenerstellung vereinfacht die Erstellung, sodass Sie sich auf die Verfeinerung Ihrer Konzepte konzentrieren können, und der Brainstorming Hub organisiert Ihre Ideen schnell und effizient.

Wenn Sie ein Projekt planen, nutzen Sie die von KI generierten Listen von Xmind, um Aufgaben effizient zu strukturieren und Klarheit und Kohärenz im gesamten Workflow zu gewährleisten. Darüber hinaus verfügt Xmind über eine umfangreiche Bibliothek an Vorlagen und Designressourcen, wie z. B. über 240 Farben und mehr als 800 Aufkleber.

Xmind: die besten Features

Fügen Sie komplexe mathematische und wissenschaftliche Gleichungen in Mindmaps ein

Exportieren Sie Mindmaps in verschiedenen Formaten, um sie auf vielfältige Weise freizugeben

Arbeiten Sie mit dem Feature "ZEN-Modus" ablenkungsfrei

Xmind Limits

In der kostenlosen Version sind exportierte Dateien mit einem Wasserzeichen versehen, das darauf hinweist, dass sie aus der Testversion stammen

Die in Xmind eingefügten Bilder dürfen nicht größer als 10 MB sein

Xmind-Preisgestaltung

Free forever

Pro : 10 $/Monat

Premium : 15 $/Monat

Business: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Xmind-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 3/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 100 Bewertungen)

7. Coggle (am besten geeignet, um komplexe Daten in visuell ansprechende Diagramme und Karten zu verwandeln)

via Coggle

Coggle ist eine Mindmap-Software, die Sitzungen zum Brainstorming in lebendige, interaktive Diagramme umwandelt und so komplexe Ideen leichter zugänglich macht. Coggle ist für seine benutzerfreundliche Oberfläche und Zusammenarbeit in Echtzeit bekannt und bietet eine nahtlose Erfahrung, die Alternativen wie Mindomo oft übertrifft.

Die Plattform unterstützt unbegrenzte Bild-Uploads und bietet so reichhaltige visuelle Inhalte in Diagrammen. Darüber hinaus speichert Coggle automatisch jede Änderung und bietet so eine umfassende Historie, auf die Benutzer jederzeit zurückgreifen können.

Die besten Features von Coggle

Karte verwandte Themen in einem einzigen Workspace und biete so organisatorische Flexibilität

Fügen Sie Anmerkungen und zusätzlichen Kontext zu Diagrammen hinzu, ohne sie direkt mit der Hauptstruktur zu verbinden

Erstellen Sie komplexere und stärker vernetzte Diagramme, indem Sie Schleifen zulassen und Bereiche verbinden

Coggle-Limits

Bei großen Diagrammen kann es vorkommen, dass der Text in Coggle über den Bildschirmrand hinausläuft

Die teilbaren Links sind nur für kostenpflichtige Pläne verfügbar

Coggle-Preise

Free forever

Awesome : 5 $/Monat pro Benutzer

*organisation: 8 $/Monat pro Benutzer

Coggle Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 5/5 (40+ Bewertungen)

8. Lucidchart (am besten geeignet für die Erstellung detaillierter Flussdiagramme und Prozessdiagramme)

via Lucidchart

Mit Lucidchart lassen sich Flussdiagramme, Wireframes, Netzwerkdiagramme und vieles mehr ganz einfach erstellen. Dank Bearbeitung in Echtzeit, umfangreichen Vorlagen und Integrationen mit Google Drive, Slack und Microsoft Office können Sie Ihre Workflows mühelos optimieren.

Ob Sie eine Software-Architektur entwerfen, Prozessabläufe gestalten oder Ideen sammeln – Lucidchart sorgt für Klarheit und Effizienz. Neben grundlegenden Diagrammfunktionen bietet Lucidchart erweiterte Features wie die Datenverknüpfung, mit der Benutzer Live-Daten mit ihren Diagrammen verbinden können, um sicherzustellen, dass diese dynamisch und informativ bleiben.

Die besten Features von Lucidchart

Erstellen Sie komplexe Diagramme und passen Sie sie an, um sowohl einzelne Benutzer als auch große Organisationen zu unterstützen

Benutzerdefinierte Mindmaps mit einem breiten Array an Icons und Symbolen

Importieren und exportieren Sie Visio-Dateien und stellen Sie so die Kompatibilität mit bestehenden Workflows sicher

Limits von Lucidchart

Benutzer dürfen im Free-Plan nur 60 Formen pro Dokument verwenden

Der Free-Plan enthält keine erweiterten Features wie Zusammenarbeit in Echtzeit

Lucidchart-Preise

Free forever

Einzelperson : 9 $/Monat

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Lucidchart

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4, 5/5 (2000+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über Lucidchart?

Wir haben diese Bewertung von einem Capterra-Benutzer gefunden:

Das Wichtigste, was mir an Lucidchart gefallen hat, war das Drag-and-Drop sowie die Vielzahl an Diagrammoptionen, die für die Erstellung verschiedener Diagramme in den Phasen der Planung vor der Entwicklung einer Software unerlässlich sind. Der größte Nachteil ist, dass, wenn man zahlreiche Dateien speichern möchte, eine Bezahlschranke den Zugriff blockiert, was die Erfahrung bestimmter Benutzer beeinträchtigt.

Das Wichtigste, was mir an Lucidchart gefallen hat, war das Drag-and-Drop sowie die Vielzahl an Diagrammoptionen, die für die Erstellung verschiedener Diagramme in den Phasen der Planung vor der Entwicklung einer Software unerlässlich sind. Der größte Nachteil ist, dass, wenn man zahlreiche Dateien speichern möchte, eine Bezahlschranke den Zugriff blockiert, was die Erfahrung bestimmter Benutzer beeinträchtigt.

9. Bubbl. us (am besten für die Zusammenarbeit mit Teams an einfachen Mindmaps geeignet)

Im Gegensatz zu Mindomo konzentriert sich Bubbl.us auf Einfachheit und ist somit ideal für Benutzer, die einen unkomplizierten Ansatz für Mindmaps suchen. Mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie farbenfrohe, strukturierte Diagramme erstellen und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten.

Bubbl. us sorgt dafür, dass Ihre Ideen strukturiert und zugänglich bleiben, wenn Sie eine Geschäftsstrategie oder einen Plan für ein Projekt entwerfen. Mit integrierten Präsentations-Tools, Exportoptionen, Cloud-basiertem Zugriff und virtuellen Whiteboards für gemeinsames Brainstorming ermöglicht Bubbl. us Teams, Ideen gemeinsam in einem gemeinsam genutzten Space zu visualisieren und zu organisieren.

Bubbl. us best features

Greifen Sie überall auf Ihre Mindmaps zu – mit einer webbasierten Plattform, die keine Installation erfordert

Integrieren Sie künstliche Intelligenz, um Benutzer bei der Ideenfindung zu unterstützen

Entdecken Sie gebrauchsfertige Vorlagen, mit denen Benutzer ihren Mindmap-Prozess schnell und effizient starten können

Bubbl. us limitations

Einige Benutzer bemängeln, dass die Benutzeroberfläche bei der Verwendung einer Maus nicht ergonomisch und präzise ist

Elemente in einer Mindmap überlappen sich oft, sodass es schwierig ist, sie anzuklicken

Bubbl. us-Preise

Free forever

Premium : 6 $/Monat

Team: Ab 18 $/Monat für drei Benutzer

Bubbl. us Bewertungen und Rezensionen

G2: 4. 4/5 (20+ Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔎 Wussten Sie schon? Brainstorming wurde in der Welt der Werbung geboren, als Alex Osborn, ein kreatives Genie bei BBDO, 1948 das Buch darüber schrieb ("Your Creative Power"). Er wollte nur, dass sein Team über den Tellerrand hinausdenkt! Das nenne ich eine geniale Idee! 🌟

10. EdrawMind (am besten geeignet für die Entwicklung detaillierter Projekte mit visuellen Zeitleisten)

via EdrawMind

EdrawMind ist Teil der EdrawSoft-Tool-Suite und ein Mindmapping- und Brainstorming-Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ideen zu organisieren, Projekte zu verwalten und die Produktivität mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche zu steigern.

Im Vergleich zu Mindomo bietet EdrawMind einen breiteren Bereich an Features, darunter Gantt-Diagramme und die Nachverfolgung von Fortschritten, was es zu einer umfassenden Lösung für das Projektmanagement macht.

Die umfangreiche Bibliothek an Vorlagen des Tools ermöglicht es Ihnen, mühelos detaillierte Mindmaps zu erstellen. Verwenden Sie zum Beispiel bei der Planung einer Marketingkampagne EdrawMind, um Strategien zu skizzieren, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt zu überwachen und so einen kohärenten Ansatz zu gewährleisten.

Die besten Features von EdrawMind

Zugriff über mehrere Plattformen, einschließlich Windows, macOS, Linux, iOS und Android

Nutzen Sie Gantt-Diagramme für ein effektives Projektmanagement mit Zeitleisten

Nutzen Sie künstliche Intelligenz zur Unterstützung bei der Ideenfindung, Zusammenfassung von Inhalten und Übersetzung

EdrawMind Limits

Benutzer können in der kostenlosen Version nicht mehr als einen Space für ein Team erstellen

Es verfügt über kein integriertes System zur Verwaltung von Aufgaben, das über die grundlegende Mindmap-Funktion hinausgeht

EdrawMind-Preise

Kostenlos herunterladen

Einzelperson: 7,90 $/Monat pro Benutzer

Team: 9,90 $/Monat pro Benutzer

EdrawMind-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (30+ Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (50+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer aus der Praxis über EdrawMind?

Hier ist eine Bewertung von Capterra:

Mir hat von Anfang an alles an diesem Programm gefallen. Es gab keine Lernkurve. Es ist super einfach zu bedienen und die Ergebnisse sind erstaunlich! Manchmal kann die Feinabstimmung visueller Details mühsam werden (herauszufinden, welche Menüebene die richtige ist).

Mir hat von Anfang an alles an diesem Programm gefallen. Es gab keine Lernkurve. Es ist super einfach zu bedienen und die Ergebnisse sind erstaunlich! Manchmal kann die Feinabstimmung visueller Details mühsam werden (herauszufinden, welche Menüebene die richtige ist).

11. Stormboard (am besten für interaktive Brainstorming-Sitzungen geeignet)

via Stormboard

Stormboard verwandelt traditionelles Brainstorming in interaktive, datenreiche Erfahrungen. Es bietet ein digitales Whiteboard in Echtzeit, auf dem Sie und Ihr Team Ideen nahtlos erfassen, organisieren und priorisieren können. Es ermöglicht die einfache Erstellung von Notizen, Bildern und Dokumenten und fördert so die Kreativität und Produktivität.

Darüber hinaus hilft Stormboard während eines Meetings zur Produktentwicklung dabei, Features gemeinsam zu skizzieren, Aufgaben zuzuweisen und den Fortschritt zu überwachen, um sicherzustellen, dass Sie und andere Benutzer auf dem gleichen Stand bleiben.

Stormboard: die besten Features

Integrieren Sie bidirektional mit agilen Programmen und Tools wie Jira, Rally und Azure DevOps

Erstellen Sie erweiterte Berichte und exportieren Sie Daten in verschiedenen Formaten für eine detaillierte Analyse und fundierte Entscheidungsfindung

Nutzen Sie über 250 vorgefertigte Vorlagen, mit denen Teams Projekte mithilfe strukturierter Rahmen schnell initiieren können

Limits von Stormboard

Stormboard unterstützt keine Diagramme oder Grafiken

Einige Benutzer hatten Probleme mit der Leistung, wenn sie große Workspaces verwendeten

Stormboard-Preise

Free forever

Business: 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Stormboard-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4. 4/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (40+ Bewertungen)

*was sagen echte Benutzer über Stormboard?

Hier ist, was ein G2-Testbericht sagt:

Dies war meine erste Erfahrung mit Stormboard, und ich war sehr überrascht, wie einfach und doch überraschend effizient es war. Mit dem Tool kann ich Notizen machen und Abhängigkeiten miteinander verbinden, sodass man beim Herauszoomen einen Eindruck davon bekommt, wie komplex ein Projekt ist. Ich war nicht der Administrator für das Tool, aber irgendwann mussten wir Lizenzen aufgrund der Nummer der verfügbaren Plätze widerrufen. Es ist bedauerlich, dass ein so leistungsstarkes Tool durch Plätze/Lizenzen eingeschränkt wird.

Dies war meine erste Erfahrung mit Stormboard, und ich war sehr überrascht, wie einfach und doch überraschend effizient es war. Mit dem Tool kann ich Notizen machen und Abhängigkeiten miteinander verbinden, sodass man beim Herauszoomen einen Eindruck davon bekommt, wie komplex ein Projekt ist. Ich war nicht der Administrator für das Tool, aber irgendwann mussten wir Lizenzen aufgrund der Nummer der verfügbaren Plätze widerrufen. Es ist bedauerlich, dass ein so leistungsstarkes Tool durch Plätze/Lizenzen eingeschränkt wird.

Optimieren Sie Ihre Sitzungen zum Brainstorming mit ClickUp!

Die Mindomo-Alternativen auf dieser Liste bieten leistungsstarke Features für Mindmaps und Brainstorming, mit denen Sie Ideen generieren, organisieren und verfeinern können. Sie fördern die Kreativität, verbessern die Zusammenarbeit und sorgen für eine strukturierte Gedankenführung.

Projektmanagement ist jedoch mehr als nur die Organisation von Ideen. Um Ideen in die Tat umzusetzen, sind Aufgabenverwaltung, Automatisierung und eine nahtlose Zusammenarbeit im Team erforderlich – etwas, das die meisten dieser Tools nicht bieten.

Mit ClickUp erhalten Sie eine Komplettlösung für Brainstorming, Aufgabenverwaltung, Automatisierung und Zusammenarbeit in Echtzeit. Tools wie Mindmaps, Whiteboards, Dokumente und das KI-gestützte ClickUp Brain sorgen für einen reibungslosen und effizienten Workflow.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich bei ClickUp an und setzen Sie Ihre Ideen in die Tat um!