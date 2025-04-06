Apple Notes vs. Evernote: Welche App zum Erstellen von Notizen ist besser?

Sie sind sich nicht sicher, ob Sie Apple Notes oder Evernote für Ihre Notizen verwenden sollen? Dieses Dilemma ist weit verbreitet. Ganz gleich, ob Sie sich schnelle Ideen notieren, Weblinks speichern oder Ihr Leben in übersichtlichen Notizbüchern organisieren möchten – die Wahl der richtigen App für Notizen kann Ihre Produktivität steigern oder beeinträchtigen.

Apple Notes fühlt sich wie eine Startseite an, wenn Sie tief im Apple-Ökosystem verankert sind, aber Evernote ist seit langem die erste Wahl für Power-User, die eine funktionsreiche Notizfunktion über mehrere Plattformen hinweg benötigen.

Also, welche App ist nun die beste? Wir werden die Unterschiede in den Bereichen Synchronisierung, Organisation von Notizen, Web-Clipping und Preisgestaltung aufschlüsseln, damit Sie sich nicht mehr den Kopf zerbrechen müssen und mit dem Notieren von Notizen beginnen können.

Wenn Ihnen keine der beiden zusagt, bleiben Sie bis zum Ende – wir stellen Ihnen ClickUp und sein außergewöhnliches KI-Notiztool vor, eine überraschend leistungsstarke Alternative, an die Sie vielleicht noch nicht gedacht haben.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ein kurzer Vergleich von Apple Notes und Evernote: Apple Notes ist am besten geeignet für: Evernote ist am besten geeignet für: Diejenigen, die tief in das Apple-Ökosystem (iPhones, iPads, Macs) eingebunden sind Diejenigen, die mehrere Betriebssysteme (Windows, Android, macOS, iOS) verwenden Grundlegende Anforderungen an die Zusammenarbeit, z. B. Listen und einfache Notizen für andere Apple-Benutzer freigeben Kleine Teams, die erweiterte Features für die Zusammenarbeit benötigen, wie z. B. gemeinsam genutzte Spaces, eine zentrale Verwaltung und die Möglichkeit, Aufgaben zu verwalten Personen, die eine übersichtliche, aufgeräumte Oberfläche und grundlegende Funktionen zum Erstellen von Notizen bevorzugen Personen, die erweiterte Features wie Web-Clipping und das Senden an E-Mails benötigen

Was ist Apple Notes?

Apple Notes ist eine kostenlose, vorinstallierte App von Apple Inc. zum Erstellen, Organisieren und Verwalten von Notizen auf allen Apple-Geräten.

Ursprünglich war es ein einfacher Editor für Texte, mit dem man zufällige Gedanken und Erinnerungen festhalten konnte. Mit der Einführung von iOS 9 im Jahr 2015 entwickelte es sich zu einer vollwertigen App für Notizen. Dazu gehörten Rich-Text-Formatierung, Unterstützung für Apple Pencil und Freigabeoptionen.

Heute können Sie Fotos und Videos einbetten, Text mit Farben versehen, Sprachnotizen (in Siri) in geschriebenen Text umwandeln, Handschriften erkennen (in iPadOS) und sogar Diagramme aus Gleichungen erstellen.

🧠 Fun Fact: Apple Notes verwendete ein skeuomorphes Design, das die Ästhetik des physischen Notizblocks imitierte, abgeschlossen mit dem vertrauten gelben linierten Papier. Erst 2013, mit iOS 7, wurde es auf das klare, minimalistische Aussehen umgestellt, das wir heute sehen.

Features von Apple Notes

Apple Notes hat als eine der ältesten Apps zum Notieren von Notizen mit einer 18-jährigen Geschichte einen langen Weg zurückgelegt. Sie verfügt über zahlreiche äußerst hilfreiche Features, die das Organisieren Ihrer Notizen intuitiv machen. Sehen wir uns die wichtigsten an:

Feature Nr. 1: Intelligente Ordner für eine intelligente Organisation

via Apple

Im Kern arbeitet Apple Notes mit einem ordnerbasierten Organisationssystem. Sie erhalten aber auch eine Reihe anderer Features wie ordnerübergreifende Tags, Schlüsselwörter und Sortierung, die Ihren Ordnern Kontext hinzufügen.

Mit der Option "Intelligente Ordner" von Apple können Sie einen Filter festlegen, sodass alle relevanten Notizen, die diesem Filter entsprechen, automatisch in diesen einsortiert werden. Nehmen wir an, Sie haben einen Ordner namens "Rezepte" und fügen diesem die Tags #Backwaren, #Vorspeisen und #Hauptgericht hinzu. Jedes Mal, wenn Sie diese Tags zu einer Notiz hinzufügen, wird diese Notiz in den Ordner "Rezepte" verschoben.

Feature Nr. 2: Integration mit Apple-Geräten

via Apple

Wie die anderen Produkte und Dienstleistungen von Apple lässt sich auch Apple Notes nahtlos in das Apple-Ökosystem integrieren.

Zum Beispiel können Sie Ihre Notizen Siri diktieren, die sie dann in Text umwandelt. Sie können Ihre Anrufaufzeichnungen auch als Audiodateien in Ihrer Notes-App speichern, um sie einfach abrufen zu können. Ein weiteres Feature ist die Verwendung des Freigabeblatts aus fast jeder App, um Inhalte an Notes zu senden, egal ob es sich um ein Foto, ein Dokument oder sogar einen Speicherort aus Karten handelt.

Feature Nr. 3: Freigabeoptionen für Notizen

via Apple

Apple Notes verfügt über eine Reihe solider Features für die Zusammenarbeit. Dazu gehören Berechtigungen, Bearbeitung in Echtzeit und Aktivitätsverfolgung – also so ziemlich alles, was man von einem grundlegenden Tool zur Dokumentenverwaltung erwarten würde.

Sie können Notizen über Nachrichten, E-Mail oder Links freigeben und bis zu 100 Mitarbeiter pro Notiz einladen. Es gibt auch zwei Berechtigungen: "Änderungen vornehmen" und "Nur Ansicht"

Hinweis: Sie können Notizen zwar in Word-Dokumente oder PDFs umwandeln, aber nicht über einen öffentlichen Link online freigeben.

Feature Nr. 4: Apple Intelligence

via Apple

Apple hat seine App "Notizen" mit dem Feature "Schreibwerkzeuge" ausgestattet. Damit können Sie:

Text Korrektur lesen und Fehler in Grammatik und Rechtschreibung korrigieren

Passen Sie den Ton Ihrer Texte an unterschiedliche Kontexte an

Analysieren Sie lange Notizen, um prägnante Zusammenfassungen oder Aufzählungszeichen zu erstellen

Unstrukturierten Text in übersichtliche Tabellen umwandeln, um eine bessere Organisation zu gewährleisten

Erstellen Sie Bilder direkt aus dem Text in Ihren Notizen

Preise für Apple Notes

Free to use (Hinweis: Apple Notes ist auf den Speicher von iCloud angewiesen. Sie erhalten zwar 5 GB kostenlosen Speicherplatz, für zusätzlichen Space ist jedoch ein monatliches Abonnement erforderlich, das bei 0,99 $ für 50 GB beginnt.)

🧠 Fun Fact: Die erste Haftnotiz wurde 1974 durch Zufall erfunden, als der 3M-Wissenschaftler Spencer Silver versuchte, einen superstarken Klebstoff zu entwickeln. Lustigerweise sind digitale Apps zum Notieren wie Apple Notes nur virtuelle Haftnotizen.

Was ist Evernote?

Mit Evernote, das 2008 auf den Markt kam, können Sie verschiedene Arten von Notizen erstellen und speichern, darunter Text, Bilder, Audioaufnahmen und gescannte Dokumente.

Einer der Hauptgründe für seine Beliebtheit ist, dass es für seine plattformübergreifende Kompatibilität bekannt ist und eine Reihe von Betriebssystemen und Geräten unterstützt. Die mobilen und Web-Apps sind reich an Features, was Evernote zu einer großartigen Option für plattformunabhängige Benutzer macht.

Evernote Features

Evernote arbeitet aktiv an der Erweiterung seiner Plattform um neue Features und hat allein im Jahr 2024 über 100 Upgrades veröffentlicht. Sehen wir uns jetzt einige der besten Features an.

Feature Nr. 1: Notizbuchstapel für mehr Ordnung

über Evernote

Evernote verfolgt einen strukturellen, hierarchischen Organisationsansatz. Sie haben also Ordner (oder Notizbuchstapel im Evernote-Universum), Filter und Tag-Optionen, um Ihre Notizen und gruppenbezogenen Notizen zu organisieren. Aber das ist noch nicht alles – Sie können Notizen auch mit Ereignissen im Kalender verknüpfen.

Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn Sie eine Notiz verknüpfen, alle Details des Ereignisses, wie Datum, Uhrzeit usw., automatisch zur neuen Notiz hinzugefügt werden (und aktualisiert werden, wenn das Ereignis neu geplant wird).

Das Dashboard auf der Startseite von Evenote kann auch benutzerdefiniert angepasst werden und eine Vielzahl von Widgets enthalten – angeheftete Notizen, Vorlagen für Notizen, gespeicherte Suchanfragen, Notizblöcke und vieles mehr –, sodass Sie Informationen leicht finden können.

🧠 Fun Fact: Leonardo Da Vinci schrieb seine Notizen bekanntermaßen in "Spiegelschrift" und kritzelte seine Gedanken rückwärts, sodass nur er sie lesen konnte. Dies könnte seine Art gewesen sein, Text zu verschlüsseln – und seine Ideen privat zu halten.

Feature Nr. 2: Notizen erstellen

über Evernote

Evernote deckt alle Grundlagen ab, einschließlich Bearbeitung von Rich Text, Unterstützung von Handschriften auf Touchscreen-Geräten, Integration von Multimedia und sogar optische Zeichenerkennung (OCR), die Text in Bildern und gescannten Dokumenten erkennt.

Es hat auch eine Web Clipper-Integration im Browser, mit der Sie Text von Webseiten kopieren und speichern können. Der Web Clipper ist recht genau, enthält alle Links und übernimmt sogar das Format der Webseite so genau wie möglich.

Es ist eine großartige Möglichkeit, ein digitales Archiv Ihrer Recherchen aufzubauen. Mit dem Scratch Pad (Evernotes Version der Quick-Capture-Funktion von Apple Notes) können Sie sich Notizen für den Fall der Fälle machen.

Allerdings ist sie nur vorübergehend. Sie müssen sie in eine Notiz umwandeln, und es gibt auch ein Limit für Zeichen (600 Zeichen). Und sie unterstützt nur Nur-Text.

Feature Nr. 3: Funktionen für die Zusammenarbeit im Team

über Evernote

Sie können einzelne Notizen oder ganze Notizbücher für andere freigeben und ihnen unterschiedliche Zugriffsrechte (Ansicht oder Bearbeitung) gewähren.

Evernote unterstützt zwar keinen Passwortschutz für einzelne Evernote-Notizbücher oder -Notizen, aber Sie können Blöcke von Text mit einer Passphrase verschlüsseln – ideal für Teams, die mit sensiblen Daten arbeiten.

Evernote bietet einen speziellen "Evernote Teams"-Plan für Unternehmen und Organisationen an. Dieser umfasst "Shared Spaces" zum Speichern freigegebener Informationen, Zugriffsrechte für verschiedene Mitglieder des Teams und sogar Funktionen für die Zusammenarbeit im Team durch Kommentierung und Bearbeitung in Echtzeit.

Evernote lässt sich auch in andere beliebte Tools für die Zusammenarbeit wie Slack und Gmail integrieren, sodass Sie Ihre Unterhaltungen in Slack und Ihre E-Mails mit nur einem Klick in Notizen umwandeln können.

Feature Nr. 4: Evernote KI

über Evernote

Evernote verfügt über zwei KI-Features: Suche und Bearbeitung. Mit dem ersten können Sie Informationen aus Ihren Notizen finden, sodass Sie sie nicht manuell durchsuchen müssen. Es ist in allen Plänen (einschließlich des kostenlosen) verfügbar, aber Sie müssen sich für eine KI-gestützte Suche entscheiden.

Standardmäßig wird die Funktion "Suche" im Modus "Standardsuche" ausgeführt. Um die "KI-gestützte Suche" zu aktivieren, können Sie über der Leiste "Suche" auf "KI-gestützt" umschalten. So können Sie Ihre Notizen (und Daten) kontrollieren, da Evernote einige dieser Informationen für APIs von Drittanbietern wie OpenAI freigibt.

Mit der zweiten können Sie Text bearbeiten. Sie können Zusammenfassungen erstellen, Tippfehler korrigieren und den Tonfall ändern. Sie kann auch Einleitungen, Schlussfolgerungen und Titel basierend auf dem Inhalt der Notizen schreiben.

Evernote-Preise

Free-Plan

Persönlich : 14,99 $ pro Benutzer und Monat

Professional : 17,99 $ pro Benutzer und Monat

Teams : 24,99 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Apple Notes vs. Evernote: Vergleich der Features

Lassen Sie uns nun Evernote und Apple Notes analysieren, um herauszufinden, welches tool Ihren Anforderungen am besten entspricht. Zu Beginn finden Sie hier eine Tabelle mit einer Zusammenfassung der Features:

Features Apple Notes Evernote Organisation Ordner, Tags, intelligente Ordner Notizbuchstapel, Tags Zusammenarbeit Grundlegendes freigeben mit Ansicht oder Bearbeitungszugriff, Bearbeitung in Echtzeit, Aktivitätsverlauf Zusammenarbeit in Echtzeit mit freigegebenen Notizbüchern und Spaces Features für Teams Keine Gemeinsame Spaces, zentrale Verwaltung, Eigentümerschaft der Daten beim Unternehmen Erweiterte Features Sprachnotizen, Transkriptionen, passwortgeschützte Notizen, Bilderstellung Sprachnotizen, Web Clipper, grundlegende Aufgabenverwaltung KI Bearbeitung Suche und Bearbeitung Integrationen Mit Apple-Produkten über 1000 Integrationen, wenn Sie via Zapier einbeziehen. Preismodell Free Abonnement

Feature Nr. 1: Notizen schreiben

Beide Plattformen gehen unterschiedlich vor.

Apple Notes ist einfach gehalten und eignet sich daher perfekt für Benutzer, die Wert auf unkomplizierte Funktionen und eine nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem legen. Die intuitive Benutzeroberfläche minimiert die Komplexität und ermöglicht sowohl das schnelle Erstellen von Notizen als auch die grundlegende Organisation durch Ordner und Tags.

Evernote legt mit einer ausgefeilteren Organisationsstruktur noch eine Schippe drauf und richtet sich an Benutzer, die große Mengen an Evernote-Notizen über verschiedene Projekte oder Themen hinweg verwalten.

Sicher, die Lernkurve ist etwas steiler, aber es lohnt sich wegen der erweiterten Suchfunktionen, einschließlich OCR.

🏆 Gewinner: Es steht unentschieden. Die unkomplizierte App Apple Notes sollte Ihre Wahl sein, wenn Sie Einfachheit bevorzugen und sich mit dem Apple-Ökosystem auskennen. Wenn Sie ein komplexeres und fortgeschritteneres Setup suchen, ist Evernote Ihre erste Wahl.

Feature Nr. 2: Plattformübergreifende Kompatibilität

Apple Notes sorgt für eine enge Integration in das Apple-Ökosystem – iPhones, iPads und Macs. Zwar ist der Webzugriff über iCloud möglich, aber weniger robust als native Apps.

Evernote hingegen verfolgt einen plattformübergreifenden Ansatz und bietet dedizierte Apps für iOS, Android, macOS und Windows sowie eine ziemlich raffinierte Plattform für den Browser. Die Benutzererfahrung kann zwar je nach Plattform leicht variieren, aber es lohnt sich, da Sie von praktisch jedem Gerät aus flexibel auf Ihre importierten Notizen zugreifen können.

🏆 Gewinner: Evernote. Da Apple Notes nicht auf jedem Betriebssystem, sondern nur auf Apples eigenem Betriebssystem leicht zugänglich ist, ist Evernote der klare Gewinner.

Feature Nr. 3: Funktionen für die Zusammenarbeit

Apple Notes bietet grundlegende Zusammenarbeit durch freigegebene Notizen. Sie können andere Personen zur Ansicht oder Bearbeitung einer Notiz einladen, sodass sie sich für einfache, kollaborative Notizen innerhalb des Apple-Ökosystems eignet.

Es fehlen jedoch fortgeschrittene Features wie freigegebene Workspaces, granulare Berechtigungen oder eine robuste Delegierung von Aufgaben.

Evernote bietet Ihnen umfassendere Features für die Zusammenarbeit. Sie können einzelne Notizen oder ganze Notizbücher freigeben und mit Evernote Teams erhalten Sie Zugriff auf gemeinsam genutzte Spaces, eine zentrale Verwaltung und eine robuste Aufgabenverwaltung.

🏆 Gewinner: Evernote, da es mit seinen Features für Teams über die Grundlagen hinausgeht.

Apple Notes bietet eine übersichtliche und einfache Bearbeitung. Es enthält grundlegende Formatierungsoptionen wie fett, kursiv, Listen und Checklisten. Sie können Bilder, Skizzen und Tabellen einfügen, sodass es sich für das einfache Erstellen von Notizen eignet.

Es fehlen jedoch erweiterte Formatierungsoptionen, eine robuste Multimedia-Verarbeitung und ausgefeilte Tools zur Bearbeitung von Texten.

Evernote unterstützt die Formatierung von Text, die Integration verschiedener Multimedia-Inhalte (einschließlich Audioaufnahmen, gescannter Dokumente und PDFs) und erweiterte Features wie OCR für durchsuchbare Bilder.

🏆 Gewinner: Evernote für seine fortschrittlichen Funktionen zur Bearbeitung.

Feature Nr. 5: KI-Funktionen

Sowohl Apple Notes als auch Evernote integrieren KI, aber ihre Stärken liegen in unterschiedlichen Bereichen.

Apple Notes, das auf Apple Intelligence basiert, steigert die Produktivität durch Features wie Echtzeit-Korrekturlesen, Anpassung des Tonfalls, Zusammenfassungen, Umwandlung von Text in Tabellen und Audio-Transkription. Es bietet auch eine ChatGPT-Integration für Brainstorming und Bilderzeugung.

Evernote legt den Schwerpunkt auf KI-gesteuerte Organisation und fortschrittliche Bearbeitung. Die KI-Tools fassen Notizen zusammen, verbessern die Klarheit des Geschriebenen und vieles mehr und bieten außerdem eine KI-gestützte Suche.

🏆 Gewinner: Apple Notes für seine ChatGPT-Integration und KI-gestützten Audio-Transkriptionsfunktionen.

Feature Nr. 6: Wert für Geld

Apple Notes ist bereits in Ihrem Apple-Gerät und Ihrem iCloud-Abonnement für Speicher enthalten. Für viele Benutzer, vor allem diejenigen, die bereits in das Apple-Ökosystem investiert haben, bietet diese Integration einen Wert ohne zusätzliche Kosten.

Evernote arbeitet mit einem Abonnement-Modell und bietet verschiedene Stufen mit unterschiedlichen Features. Obwohl es starke Organisations- und KI-Funktionen bietet, ist es für die meisten Benutzer überdimensioniert – insbesondere, da der Free-Plan auf ein Gerät und ein Notizbuch limitiert ist.

🏆 Gewinner: Apple Notes. Für Nicht-Apple-Nutzer ist Apple Notes möglicherweise nicht die beste Wahl. Wenn man jedoch die Kosten mit dem Wert vergleicht, insbesondere beim kostenlosen Plan, bietet Apple Notes zweifellos mehr als Evernote.

Apple Notes vs. Evernote auf Reddit

Und jetzt zum besten Teil: Was halten echte Benutzer von Apple Notes im Vergleich zu Evernote? Hier ist ein ehemaliger Evernote-Benutzer, der auf r/Evernote sagt, dass Apple Notes seiner Meinung nach besser geeignet ist:

Ein Reddit-Benutzer sagt

Ein 10-jähriger Benutzer von Evernote (-6200 Notizen) und auf eine kostenlose Version von Evernote heruntergestuft. Ich bin zu Apple Notes gewechselt und sehr zufrieden. Einfacher Importvorgang, Tags wurden übernommen, Inhalt genau richtig und Apple Notes erledigt alles, was ich brauche. Es ist von MBP und iPhone aus zugänglich, sehr schnell und kostenlos. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe keinen Anwendungsfall gefunden, den Apple Notes nicht bewältigen kann.

Ein anderer Redditor weist auf ein Feature von Evernote hin, das ihn davon abhält, zu Apple zu wechseln:

Ich habe darüber nachgedacht, zu wechseln. Ich brauche viele der Features von Evernote nicht und hätte lieber eine einfachere, minimalistische Benutzeroberfläche. Das Einzige, was mich bei Evernote hält, ist die Weiterleitung von E-Mails. Für mich ist das für das Projektmanagement unerlässlich. Ich wünschte, es gäbe eine Schaltfläche zum Freigeben von Apple Mail an Notes.

Apple Notes ist jedoch eine beliebte Evernote-Alternative für den durchschnittlichen Nutzer, insbesondere angesichts des hohen Preises von Evernote.

Ein Reddit-Benutzer sagt:

Ich bin so froh, dass ich nach Jahren des Bezahlens kein zahlender Abonnent mehr bin. Ich war versucht, den Rabatt für "Bitte kündige nicht" zu nehmen, aber ich wusste, dass sie die Preise weiter erhöhen würden. Der aktuelle Preis ist es überhaupt nicht wert. Ich bin zu Apple Notes gewechselt und es ähnelt eher dem alten, nicht aufgeblasenen Evernote. Und es hat eine Verschlüsselung ohne Wissen. Und ich zahle weniger dafür als für Evernote und es gibt eine Reihe von Diensten dazu.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Apple Notes vs. Evernote

Apple Notes und Evernote haben zwar viele Vorteile, aber auch erhebliche Nachteile. Es gibt eine dritte Option, die genau die Lösung für Notizen sein könnte, nach der Sie gesucht haben.

Mit robusten Optionen für Zusammenarbeit und benutzerdefinierte Einstellungen ist ClickUp die "Alles-in-einem-App für die Arbeit", die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert – alles mit KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Mit ClickUp als primärer Notizensoftware können Sie alle Ihre Notizen in einer einzigen, integrierten Oberfläche aufzeichnen, erstellen und verwalten.

Die Plattform ist so übersichtlich wie Apple Notes und so funktionsreich wie Evernote – ohne den aufgeblasenen Funktionsumfang und den hohen Preis. Sehen wir uns einige Features an, die sie zu einer großartigen Alternative zu Apple Notes und Evernote machen.

ClickUps One Up #1: Machen Sie Notizen, wie Sie wollen

Mit ClickUp Notepad können Sie von jedem Gerät aus Notizen machen

Lassen Sie uns zunächst über ClickUp Notepad sprechen – es ist genauso minimalistisch wie Apple Notes, und wenn Sie etwas Besonderes möchten, können Sie jede Notiz in eine ClickUp Aufgabe umwandeln (im Gegensatz zu Evernote, wo Sie Aufgaben in Notizen nachverfolgen ).

ClickUp Notepad bietet alle grundlegenden Funktionen – umfangreiche Formatierung, Organisation in Ordnern und mobile Apps – alles, was der durchschnittliche Benutzer benötigt.

Und wenn Sie mehr wollen, sei es in Bezug auf Notizen oder Aufgaben, können Sie zu ClickUp Dokumente oder ClickUp Projekte wechseln – tools, die speziell für diese Rolle entwickelt wurden, anstatt Ihre Notizen zu etwas zu zwingen, wofür sie nicht gemacht wurden.

ClickUp Vorlage für Notizen zu Meetings

ClickUp bietet auch eine Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen aus verschiedenen Kategorien, die Sie verwenden können, um Ihre Notizen zu ergänzen, wenn Sie dazu bereit sind.

Und wenn Sie viel Zeit in Meetings verbringen, können Sie eine Vorlage wie die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen verwenden, um Ihren Notizen Struktur zu verleihen und Elemente für Maßnahmen zu extrahieren.

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der Vorlage für ClickUp-Meeting-Notizen bleiben Sie auf Kurs und sorgen dafür, dass jedes Meeting zählt

Diese Vorlage ist ein großartiges tool für Anfänger. Sie organisiert Tagesordnungen, Notizen und Elemente für produktive, gut dokumentierte Diskussionen.

ClickUp's One Up #2: KI-gestützter Notizenschreiber zum Erstellen von Notizen

Schöpfen Sie das wahre Potenzial Ihrer Unterhaltungen mit dem AI Notetaker von ClickUp aus. Er liefert 10-mal mehr umsetzbare Erkenntnisse aus Ihren Notizen.

Erleichtern Sie sich das Erstellen von Notizen und Unterhaltungen mit dem ClickUp AI Notetaker

Und seien wir ehrlich, manchmal sind Unterhaltungen verschwommen. KI Notetaker behebt das:

Hält jede Entscheidung fest, sodass Sie den Leuten, die nicht dabei waren (oder die zwar dabei waren, aber in Gedanken waren), genau sagen können, was sie verpasst haben ✅

Verwandelt vage Aussagen wie "darum kümmern wir uns später" in tatsächliche Aufgaben und weist sie den entsprechenden Personen zu ✅

Verknüpft alle Einzelteile, sodass Sie nicht jedes Mal das gesamte Meeting erneut durchgehen müssen, wenn Sie ein winziges Detail suchen. Im Grunde genommen verhindert es, dass Meetings wie in "Und täglich grüßt das Murmeltier" ablaufen ✅

Früher habe ich mich nach meinen schriftlichen Notizen gerichtet, aber nach zwei Tagen, in denen ich ClickUp getestet habe, wusste ich, dass es die Lösung für mich ist.

Früher habe ich mich nach meinen schriftlichen Notizen gerichtet, aber nach zwei Tagen der Evaluierung von ClickUp wusste ich, dass es die Lösung für mich ist.

Lesen Sie auch: Beliebte Methoden zum Erstellen von Notizen

ClickUps One Up #3: Von Notizen zu Dokumenten zu Büchern

Erstellen Sie Notizen und organisieren Sie Informationen effizienter mit mehr als 10 Blöcken für Text in ClickUp-Dokumenten

ClickUp Dokumente können als Ihr zentraler Wissenshub dienen, wenn Sie mehr als nur verstreute Notizen benötigen. Im Gegensatz zu Apple Notizen oder Evernote, die sich hauptsächlich auf das individuelle Notieren konzentrieren, kombiniert ClickUp die Erstellung von Dokumenten und organisatorische Features und bietet Ihnen so ein vollständiges System für das Wissensmanagement.

Sie können flüchtige Gedanken festhalten, detaillierte Forschungsdokumente erstellen und vieles mehr, ohne zwischen mehreren Apps wechseln zu müssen.

Fügen Sie Ihre Aufgaben in Ihre ClickUp Dokumente ein, um sie besser zu organisieren

Außerdem erhalten Sie mit ClickUp Docs Echtzeit-Tools für die Zusammenarbeit an Dokumenten wie Kommentieren, Verknüpfen von Indikatoren und gleichzeitige Bearbeitung, was es ideal für die Teamarbeit macht.

Sie können auch:

Verknüpfen und betten Sie ClickUp Aufgaben in Dokumente ein und erstellen Sie so einen vernetzten Workspace

Integrieren Sie ClickUp Aufgaben und Ansichten in Dokumente

Nachverfolgung von Änderungen und Rückkehr zu früheren Versionen, um versehentlichen Verlust zu verhindern

Wandeln Sie Abschnitte Ihrer Dokumente in umsetzbare Aufgaben um und weisen Sie sie Mitgliedern Ihres Teams zu

ClickUp-Vorlage für die Wissensdatenbank

Zum Beispiel können Sie bei der Arbeit an einem Teamleitfaden alle Ihre Notizen in einem umfangreichen Wiki (mit FAQs) zusammenstellen, indem Sie die Vorlage "ClickUp Knowledge Base" verwenden.

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für die Wissensdatenbank einen intelligenteren hub für Wissen

ClickUp ist das perfekte System, um Notizen zu machen und darauf aufzubauen, ohne mit mehreren Apps jonglieren zu müssen, ganz zu schweigen von Abonnements.

📮 ClickUp Insight: 21 % der Befragten möchten KI nutzen, um sich beruflich zu verbessern, indem sie sie auf Meetings, E-Mails und Projekte anwenden. Die meisten E-Mail-Apps und Plattformen für das Projektmanagement verfügen zwar über eine integrierte KI-Funktion, diese ist jedoch möglicherweise nicht nahtlos genug, um Workflows über verschiedene Tools hinweg zu vereinheitlichen. Aber wir haben den Code bei ClickUp geknackt! Mit den KI-gestützten Meeting-Management-Features von ClickUp können Sie ganz einfach Elemente für die Tagesordnung erstellen, Notizen von Meetings erfassen, Aufgaben aus Meeting-Notizen erstellen und zuweisen, Aufzeichnungen transkribieren und vieles mehr – mit unserem KI-Notizgerät und ClickUp Brain. Sparen Sie bis zu 8 Stunden pro Woche für Meetings, genau wie unsere Clients bei Stanley Security!

Lesen Sie auch: Wie man die Mindmap-Methode zum Erstellen von Notizen verwendet

ClickUp's One Up #4: Optimieren Sie mit KI-gestützter Suche und Bearbeitung

Der nächste Aspekt, in dem ClickUp glänzt, ist seine proprietäre genAI-Engine – ClickUp Brain. Sie hat das Beste von Apple Notes und Evernote (und noch einiges mehr).

ClickUp Brain kann Ihnen auf zwei Arten bei Ihren Notizen helfen: Textbearbeitung und Suche.

Zunächst einmal kann ClickUp Brain Text generieren und Korrektur lesen, den Tonfall ändern und ihn sogar in über 10 Sprachen übersetzen. Dann können Sie Text in Tabellen umwandeln, Code schreiben und vieles mehr.

Fassen Sie Ihre Notizen zusammen, verwandeln Sie sie in einen Blogbeitrag, finden Sie relevante Informationen und erledigen Sie mehr mit ClickUp Brain

Dann gibt es noch das KI-gestützte Feature "ClickUp Connected Search ", mit dem Sie Informationen aus jedem Ihrer Dokumente finden und sogar Informationen über Notizen hinweg zusammenfassen können. So können Sie Schlüsselpunkte schnell erfassen, ohne ganze Dokumente lesen zu müssen.

💡 Profi-Tipp: KI-Meeting-Notizführer wie ClickUp können Audio von Meetings automatisch transkribieren und Meeting-Notizen erstellen. Sobald dies erledigt ist, verwenden Sie eine der zahlreichen Vorlagen für die Aufgabenverwaltung von ClickUp, um die Elemente aus Ihren Meeting-Notizen in ein Projekt zu verschieben.

Lesen Sie auch: Wie kann Produktivität durch Tagebuchführung Ihren Fokus steigern

Organisieren Sie Ihre Notizen (und Ihr Leben) mit ClickUp

Sowohl Apple Notes als auch Evernote sind großartige Apps zum Erstellen von Notizen. Apple Notes besticht durch seine Einfachheit und nahtlose Apple-Integration, während Evernote fortschrittliche Funktionen für plattformübergreifende Benutzer bietet.

Aber was ist, wenn Sie das Beste aus beiden Welten wollen – und mehr?

Die Notizfunktionen, die umfassende Zusammenarbeit an Dokumenten und die Funktionen für das Projektmanagement machen ClickUp zu einem All-in-One-Kraftpaket für die Produktivität. Es bietet Ihnen die Flexibilität, benutzerdefinierte Anpassung und Automatisierung, um sicherzustellen, dass Ihre Notizen nahtlos in Ihren Workflow passen.

Melden Sie sich jetzt bei ClickUp an und erstellen Sie strukturierte Systeme, um Ihre Ideen in konkrete Projekte umzusetzen.