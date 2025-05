Wie man KI für Excel-Formeln verwendet

"Ach, wie lautet die Formel dafür noch mal?"

Sie starren schon seit 20 Minuten auf Ihre Excel-Tabelle und versuchen sich zu erinnern, wie man mehrere Funktionen verschachtelt, ohne dass alles zusammenbricht. Kommt Ihnen diese Situation bekannt vor?

Excel-Formeln können sich wie eine Geheimsprache anfühlen – ein falsches Komma, und schwupps! Überall Fehler. Zum Glück gibt es eine Lösung: KI-gestützte Formelgeneratoren sind wie ein genialer Assistent, der Spaß an komplexen Berechnungen hat.

Ob Sie mit großen Datenmengen arbeiten, mühsame Aufgaben automatisieren oder einfach nur ein KI-Tool benötigen, das Ihnen die Arbeit abnimmt – künstliche Intelligenz kann Ihnen bei der Erstellung, Analyse und sogar Erklärung von Excel-Formeln helfen – es ist, als würde man auf einen Excel-Spickzettel zugreifen, ohne dass fortgeschrittene Kenntnisse in der Programmierung erforderlich sind.

Lassen Sie uns untersuchen, wie KI das volle Potenzial Ihrer Tabellenkalkulation ausschöpfen kann (ohne Kopfschmerzen).

🧠 Fun Fact: Wenn Künstliche Intelligenz die Schwerstarbeit übernimmt, könnten Mitarbeiter bis zu 40 % ihrer Arbeit zurückgewinnen, die sie bisher für manuelle Aufgaben wie das Eintragen, Codieren und Formatieren von Daten aufwenden mussten. Das sind Stunden, die man nicht mehr mit dem Anstarren von Fehlermeldungen verschwenden muss!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Formeln mit KI in Excel beseitigen Fehler und reduzieren den Zeitaufwand für die Fehlerbehebung

ClickUp AI-powered tool, ClickUp Brain, geht über Tabellenkalkulationen hinaus, indem es Erkenntnisse generiert, Updates von Projekten zusammenfasst und Workflows automatisiert – ohne dass Code erforderlich ist

Die Ansicht "Tabelle" von ClickUp organisiert Daten in einem strukturierten Format mit Massenbearbeitungen, Benutzerdefinierten Feldern und einfachen Exporten KI schlägt präzise Formeln vor, wie das Extrahieren des ersten oder letzten Wortes aus einer Zelle, ohne Testen und Fehler

Verarbeitet geschachtelte IF-Anweisungen und Array-Formeln , wie z. B. das Anwenden von Berechnungen auf ganze Spalten, ohne Formeln nach unten ziehen zu müssen

Behebt Fehler sofort , z. B. durch Verhinderung der Division durch Null mit einer automatisierten IF-Anweisung

Bereinigt unsaubere Daten, indem überflüssige Spaces und Sonderzeichen in großen Mengen entfernt werden

KI für Excel-Formeln verstehen

Excel-Formeln können knifflig sein. Ein falsches Zeichen, und schon stecken Sie stundenlang in der Fehlersuche fest. KI-Tools machen dies einfacher, indem sie benutzerdefinierte Formeln auf der Grundlage natürlicher Sprache generieren.

Hier ist der Grund, warum es sich lohnt, es zu versuchen:

Reduziert Fehler: Schlägt präzise Formeln vor, minimiert Fehler und spart Zeit

Komplexität bewältigen: Erzeugt komplexe Formeln, die manuell nur schwer zu schreiben sind

Hilft Anfängern: Macht es überflüssig, sich jede Funktion von Excel zu merken

steigert die Produktivität: *Konzentrieren Sie sich auf Erkenntnisse statt auf Formeln

Nehmen wir an, Sie haben eine Liste mit vollständigen Namen in einer Excel-Tabelle und möchten nur den Vornamen herausziehen. Die einfachste Möglichkeit zur Automatisierung besteht darin, die KI zu fragen: "Welche Formel extrahiert das erste Wort aus einer Zelle?"

Der KI-Generator für Formeln könnte mit folgendem Ergebnis antworten: =LINKS(A1,SUCHE(" ",A1)-1)

über ChatGPT

Schauen wir mal, ob das funktioniert.

über Excel

Zu erledigen! Keine Testversionen, kein Durchsuchen von Foren, sofort die richtige Formel. Und das Beste daran? Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich!

*hier ist ein weiteres Beispiel: Ein Team aus dem Finanzbereich erstickt in Tabellenkalkulationen. Anstatt die Formel zur Berechnung der Provisionen für Hunderte von Mitarbeitern manuell zu ermitteln, beschreiben sie die Regel der KI, die sofort die richtige Formel liefert.

Was früher Stunden gedauert hat, ist jetzt in Minuten erledigt!

KI erleichtert die Anwendung von Excel-Formeln. Sehen wir uns an, wie KI Ihr Excel-Formelgenerator sein kann.

🧠 Fun Fact: Microsoft berichtet, dass weltweit etwa 400 Millionen Menschen Microsoft Office 356 nutzen, was bedeutet, dass selbst winzige KI-gesteuerte Effizienzgewinne eine massive globale Wirkung haben können.

Wie man KI für Excel-Formeln verwendet

Eine Studie ergab, dass jeder fünfte Amerikaner in einer Rolle mit "hoher Exposition" gegenüber KI-Technologien arbeitet. Dazu gehören Finanzanalysten, Marketingfachleute, Verkaufsteams und alle, die sich mit Excel-Formeln auskennen.

Anstatt stundenlang Formeln für komplexe Berechnungen zu erstellen, zu korrigieren oder Fehler zu beheben, sollten Sie sich ansehen, wie KI Ihnen dabei helfen kann, den Überblick zu behalten und direkt zu den Antworten zu gelangen.

Erstellen Sie Formeln ohne Fehler

Der Versuch, sich an die richtige Funktion in Excel zu erinnern, kann Sie ausbremsen. Warum nicht einfach der KI sagen, was Sie brauchen, anstatt nach der perfekten Formel zu suchen?

Wenn Sie zum Beispiel das letzte Wort aus einer Zeichenfolge extrahieren möchten, können Sie ChatGPT für Excel-Formeln verwenden. Fragen Sie einfach:

"Mit welcher Formel kann das letzte Wort aus einer Zeichenfolge extrahiert werden?"

KI könnte vorschlagen:

=RIGHT(A1, LEN(A1) – FIND("#", SUBSTITUTE(A1, " ", "#", LEN(A1) – LEN(SUBSTITUTE(A1, " ", "")))))

über ChatGPT

So können Sie Ihre Excel-Tabelle mit dieser Formel automatisieren, ohne sich durch Hilfeforen zu wühlen oder verschiedene Funktionen zu testen. Sehen wir uns an, wie das funktioniert:

über Excel

Ziemlich praktisch, oder? Stellen Sie sich nun vor, wie frustrierend es wäre, wenn nur eine geschlossene Klammer fehlen würde – Excel wäre nicht so nachsichtig!

Fehler in Formeln schneller beheben

Excel-Fehler können einem echtes Kopfzerbrechen bereiten – vor allem, wenn man nicht weiß, was schiefgelaufen ist. KI kann Ihre Formel analysieren, den Fehler lokalisieren und eine Lösung vorschlagen.

Zum Beispiel: Wenn Sie zwei Spalten dividieren und eine der Zellen eine Null enthält, gibt Excel einen Fehler aus.

über Excel

Sie können die KI bitten, die Formel mithilfe dieser Eingabeaufforderung zu korrigieren:

"Gib mir die richtige Formel, um Fehler beim Dividieren durch Null in Excel zu vermeiden."

KI könnte vorschlagen: =WENN(B1=0, "", A1/B1)

über ChatGPT

Sie können das in diesen Zellen angezeigte Zeichen benutzerdefiniert anpassen, indem Sie die Formel anpassen.

über Excel

Durch solche Optimierungen bleibt Ihr Arbeitsblatt sauber und fehlerfrei, sodass Ihre Berechnungen lesbar und zuverlässig bleiben.

Unübersichtliche Daten aufräumen

Datenimporte können zusätzliche Spaces, spezielle Zeichen oder Probleme mit dem Format enthalten. Anstatt jeden Eintrag manuell zu korrigieren, kann KI eine Formel generieren, um Muster zu erkennen und alles gleichzeitig zu bereinigen.

Verwenden Sie diese Eingabeaufforderung: "Gib mir die Excel-Formel zum Entfernen von zusätzlichen Leerzeichen und geschützten Leerzeichen aus Text."

KI antwortet mit: =TRIM(SUBSTITUTE(A2, CHAR(160), " "))

Neben der Formel erklärt die KI auch, wie sie funktioniert – TRIM entfernt überflüssige Leerzeichen, während SUBSTITUTE geschützte Leerzeichen ersetzt. Es ist wie ein schneller Crashkurs, damit Sie verstehen, was hinter den Kulissen passiert!

Schreiben Sie komplexe IF-Anweisungen mit Leichtigkeit

Verschachtelte IF-Anweisungen können schnell verwirrend werden. KI kann sie richtig strukturieren, sodass Sie sich keine Sorgen über falsch gesetzte Klammern oder falsche Logik machen müssen.

Versuchen Sie diese Eingabeaufforderung, um die Formel durch KI zu erhalten:

"Gib mir die Excel-Formel für die Anwendung eines Rabatts von 10 %, wenn der Preis über 100 $ liegt; andernfalls bleibt er gleich."

Das könnte Ihnen die KI sagen: =WENN(A1>100, A1*0, 9, A1)

über Copilot

So mühelos werden Ihre Rabatte berechnet, wenn Sie KI in der Buchhaltung einsetzen:

über Google Tabellen

Mit einer Formel werden Ihre Rabatte sofort angewendet, was zu zufriedenen Kassierern und Kunden führt! Das ist noch nicht alles. Diese Formeln funktionieren auch in Google Tabellen.

👀 Wussten Sie schon? Excel-Formeln haben eine maximale Länge von 8.192 Zeichen. Das ist viel Platz für Fehler! KI kann komplexe Formeln für Sie generieren, und zwar fehlerfrei!

📮ClickUp Insight: Bei leistungsschwachen Teams ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit mehr als 15 Tools jonglieren, viermal höher, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit nur einer Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, die mit KI-gestützten Workflows abgeschlossen wird. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Wenden Sie Formeln auf große Datensätze an

Es ist nicht effizient, Formeln über Tausende von Zeilen zu ziehen. KI kann Array-Formeln generieren, die Berechnungen automatisch auf ganze Bereiche anwenden. Es ist kein Code erforderlich! Fragen Sie einfach:

"Wie lautet die Excel-Formel, um jeden Wert in der gesamten Spalte A mit 2 zu multiplizieren, ohne die Formel nach unten zu kopieren?"

Darauf antwortet die KI mit: =A:A*2

Sie werden außerdem aufgefordert, Strg + Umschalt + Eingabetaste zu drücken, um die Formel auf die gesamte Zeile anzuwenden.

Erstellen Sie komplexe Excel-Formeln mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache mit ClickUp Brain

KI für Google Tabellen oder Excel kümmert sich um die Formeln, sodass Sie sich auf die Datenanalyse konzentrieren können, anstatt Fehler zu beheben. Da Sie schon so weit gekommen sind, stellen wir Ihnen ein Tool vor, das Excel in den Schatten stellt!

Verwendung von KI-Software für Formeln

Wenn Excel Ihre erste Wahl für Formeln ist, ist ClickUp Ihre Alles-in-einem-App für die Arbeit. Hier verwalten Teams Aufgaben, arbeiten zusammen und automatisieren Workflows, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Ermöglichen Sie intelligentere Arbeit mit den anpassbaren Ansichten von ClickUp und lassen Sie die Kopfschmerzen bei Formeln hinter sich

Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und Features, die für jedes Team entwickelt wurden, geht ClickUp über das reine Verarbeiten von Nummern hinaus und hilft Ihnen, Ihre Arbeit intelligenter zu gestalten. Das sagt Derek Clements, Marketing Manager bei BankGloucester, über ClickUp:

Es ist eine fantastische Ressource, in die Sie Ihre Gedanken fließen lassen und die Sie nach Belieben organisieren können.

Sehen wir uns nun einige der Features von ClickUp an, die Ihnen das Leben erleichtern:

ClickUp Brain: KI, die das Denken für Sie erledigt

Warum Zeit mit Excel-Formeln verbringen oder nach KI-Tools suchen, die Sie extern unterstützen, wenn Sie alles mit ClickUp erledigen können? ClickUp Brain, der integrierte KI-Assistent von ClickUp, hebt die KI-gestützte Produktivität auf ein neues Niveau. Ob Sie Daten visualisieren, schnelle Einblicke benötigen oder sich wiederholende Aufgaben automatisieren möchten, ClickUp Brain hat die Lösung für Sie.

Mit ClickUp Brain können Sie:

Scannen Sie Ihren gesamten Workspace und gewinnen Sie mit und gewinnen Sie mit der Connected Search von ClickUp in Sekundenschnelle Schlüsselinformationen aus Aufgaben, Dokumenten und Daten

*fassen Sie Updates zu Projekten sofort zusammen, damit Sie sich nicht durch endlose Details arbeiten müssen

Automatisierung von Workflows durch durch ClickUp Automatisierungen mit einer einfachen Eingabeaufforderung, ohne dass Code oder Formeln geschrieben werden müssen

Erstellen Sie Berichte und Erkenntnisse auf der Grundlage der Arbeit Ihres Teams und treffen Sie mühelos datengestützte Entscheidungen

Text in ClickUp-Dokumenten und -Kommentaren neu schreiben, bearbeiten oder vereinfachen, um die Kommunikation klar und präzise zu halten , um die Kommunikation klar und präzise zu halten

Vergessen Sie den Kampf mit Formeln zum Sortieren, Bereinigen oder zur Datenanalyse. ClickUp Brain versteht Ihre Anfragen in natürlicher Sprache und nimmt Ihnen die Arbeit ab. Aber wenn Sie jemals eine Formel benötigen, kann es auch diese generieren!

Lassen Sie ClickUp Brain Excel-Formeln für Sie generieren

Das Beste an ClickUp Brain? Sie können mehrere LLMs über die Brain-Schnittstelle verwenden, einschließlich ChatGPT und Claude! Ja, und das alles zum Preis von einem tool. 💁🏽

👀 Wussten Sie schon? Das Weltwirtschaftsforum prognostiziert, dass im Zuge der technologischen Entwicklung 92 Millionen Arbeitsplätze wegfallen könnten. Aber KI ist nicht dazu da, Ihnen den Job wegzunehmen. Sie ist dazu da, die langweiligen Dinge zu erledigen, wie Excel-Formeln zu reparieren, damit Sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, die wirklich zählt.

Ansicht der Tabelle in ClickUp: Daten verwalten, ohne sich mit Tabellen herumzuschlagen

Warum mit unübersichtlichen Tabellen jonglieren, wenn Sie alles in einem übersichtlichen, tabellenähnlichen Format organisieren können, ohne zusätzliche Arbeit? ClickUp bietet über 15 verschiedene Ansichten, und mit der Tabelle von ClickUp ist die Nachverfolgung, Strukturierung und Analyse von Daten ein Kinderspiel.

Verwandeln Sie mühsame Einträge in mühelose Organisation mit der Ansicht "Tabelle" von ClickUp

Mit der Ansicht "Tabelle" können Sie:

*organisieren Sie Ihre Arbeit auf Ihre Weise: Jede Zeile ist eine ClickUp Aufgabe , jede Spalte enthält Schlüsselinformationen wie Fortschritt, Anhänge oder Bewertungen

Massenaktualisierung : Sparen Sie Zeit, indem Sie Bearbeitungen in großem Umfang vornehmen, anstatt jeden Eintrag einzeln anzupassen

Anpassen ohne Limits: Mit : Mit KI-gestützten Benutzerdefinierten Feldern in ClickUp können Sie mithilfe von über 15 Feldern, von ausklappbaren Listen bis hin zu Berechnungen, genau nachverfolgen, was wichtig ist

Exportieren Sie bei Bedarf: Laden Sie Ihre Daten als CSV- oder Excel-Datei herunter, um sie einfach freizugeben und zu analysieren

Keine komplizierten Codes oder Formeln! Nur eine innovativere Möglichkeit, Ihre Arbeit und Daten an einem Ort zu verwalten.

💡 Profi-Tipp: Lassen Sie die Formel-Felder in ClickUp die Rechenarbeit für Sie erledigen! Sie können erweiterte Formeln mit mehreren Funktionen erstellen, um Budgets automatisch zu berechnen, Fortschritte zu verfolgen und benutzerdefinierte Gleichungen zu erstellen – ohne manuellen Aufwand.

KI für Excel-Formeln verwenden? Probieren Sie ClickUp aus!

Excel-Formeln können Berechnungen vereinfachen, aber warum sollte man es dabei belassen? KI vereinfacht die Datenverwaltung, von der Erstellung komplexer Formeln bis hin zur Automatisierung von Workflows.

ClickUp geht über Tabellenkalkulationen hinaus und bietet Ihnen einen vollständig anpassbaren Workspace, mit dem Sie Daten mühelos organisieren und analysieren können.

Mit ClickUp erhalten Sie:

KI-gestützte Erkenntnisse zur Extraktion von Schlüsseldaten ohne Durchsuchen endloser Tabellenblätter

benutzerdefinierte Felder und Formel-Felder* zur Automatisierung von Berechnungen und Nachverfolgung der richtigen Metriken

Massenbearbeitung und -exporte, um Daten in Sekundenschnelle zu aktualisieren und freizugeben

Wenn Sie in intelligentere tools wie ClickUp investieren, haben Sie mehr Zeit für die wirklich wichtige Arbeit.

Sind Sie bereit, manuelle Formeln hinter sich zu lassen? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an !