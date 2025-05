Wie man Marketingsilos aufbricht, um die Zusammenarbeit und Effizienz zu verbessern

Marketing-Teams sollten eigentlich zusammenarbeiten. Aber das ist oft nicht der Fall.

Sie kennen die Symptome: Ihr Verkaufsteam versteht nicht, was das Marketing bewirbt. Das Team für Inhalte erstellt Assets, die das Team für bezahlte Medien nie verwendet. Ihre Daten befinden sich in mehreren Systemen, die nicht miteinander kommunizieren. Und die Kundenerfahrung ist unzusammenhängend, was Ihr Markenversprechen untergräbt.

Das Problem ist nicht der Mangel an Talent oder Aufwand. Es liegt an der Struktur der Teams. Wenn die Funktionen Inhalt, Nachfragegenerierung und Vertrieb unabhängig voneinander arbeiten, bleiben wertvolle Erkenntnisse ungenutzt und die Effektivität des Marketings leidet.

52.2 % der Vertriebsmitarbeiter sind der Meinung, dass die größten Auswirkungen von schlecht aufeinander abgestimmten Vertriebs- und Marketing-Teams in entgangenen Verkäufen und Umsatzeinbußen liegen.

Aber es gibt einen besseren Weg. Wenn Marketing-Teams auf Synchronisierung setzen, profitieren sie von einer stärkeren Zusammenarbeit, schnelleren Geschäftsabschlüssen und mehr Umsatzwachstum im Vergleich zu fragmentierten Teams. In diesem Leitfaden gehen wir auf die Ursachen solcher Diskrepanzen, ihre Auswirkungen und umsetzbare Strategien zum Abbau von Marketing-Silos ein, um ein stärker verbundenes, leistungsfähigeres Marketing-Team zu schaffen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Marketing-Silos entstehen, wenn Teams wie Inhalte, Nachfragegenerierung und Vertrieb isoliert arbeiten, was zu Ineffizienzen und fragmentierten Kundenerfahrungen führt

Zu den häufigen Ursachen gehören Organisationsstrukturen mit getrennten Budgets und KPIs, fragmentierte Technologie-Stacks, kulturelle Barrieren und falsch ausgerichtete Ziele der Abteilungen

Silos sind das Ergebnis von doppeltem Aufwand, inkonsistenter Markenbotschaft, langsamerer Kampagnenumsetzung und ineffizienter Ressourcenzuweisung

Kunden erleben unzusammenhängende Erfahrungen, wenn Marketingbotschaften über verschiedene Kanäle hinweg variieren, was das Vertrauen untergräbt und die Konversionsraten senkt

Die Beseitigung von Silos fördert die Zusammenarbeit, gleicht Ziele an und schafft eine einheitliche Customer Journey, was zu einer schnelleren Durchführung von Kampagnen und einer besseren Ressourcennutzung führt

Um Marketing-Silos aufzubrechen, fördern Sie die Kommunikation, indem Sie gemeinsame Spaces für Diskussionen, funktionsübergreifende Pods und regelmäßige Check-ins einrichten, um die Teams aufeinander abzustimmen und Erkenntnisse auszutauschen

Zentralisieren Sie Daten und tools, um Redundanzen zu beseitigen, sicherzustellen, dass alle Teams auf dieselben Informationen zugreifen, und die Entscheidungsfindung zu optimieren

Stimmen Sie Ziele abteilungsübergreifend aufeinander ab, indem Sie gemeinsame KPIs festlegen, OKRs verwenden und für Sichtbarkeit in Bezug auf Abhängigkeiten sorgen, um kohärente Strategien zu gewährleisten

Nutzen Sie KI und Automatisierung, um Workflows zu optimieren, sich wiederholende Aufgaben zu eliminieren und sicherzustellen, dass Teams mit aktuellen Informationen arbeiten

Messen Sie den Erfolg durch die Nachverfolgung von Metriken zur Zusammenarbeit, der Kohärenz der Customer Journey und der betrieblichen Effizienz, um eine kontinuierliche Verbesserung sicherzustellen.

Tools wie ClickUp bieten einen einheitlichen Arbeitsbereich, in dem Marketing- und Vertriebsdaten zentralisiert, Workflows automatisiert und Teams aufeinander abgestimmt werden können, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu gewährleisten

Was sind Marketingsilos?

Marketing-Silos entstehen, wenn verschiedene Teams – wie z. B. für Inhalte, Nachfragegenerierung, soziale Medien und Vertrieb – isoliert statt als eine vereinte Kraft arbeiten. Diese voneinander getrennten Einheiten entwickeln ihre eigenen Prozesse, Ziele und manchmal sogar konkurrierende Prioritäten.

Häufige Ursachen für Marketing-Silos

Marketing-Silos werden selten absichtlich gebildet. Sie entstehen in der Regel aus:

Organisationsstruktur : Viele Marketingleiter verstärken Silos unbeabsichtigt durch separate Budgets, Berichterstellung und KPIs

Technologiefragmentierung : Teams, die separate CRMs, Analysetools und Plattformen für das Projektmanagement verwenden, haben Schwierigkeiten, Daten effektiv freizugeben. Dies erschwert die Verbindung von Customer Journeys über verschiedene Kontaktpunkte hinweg

Kulturelle Barrieren : Eine wettbewerbsorientierte interne Kultur kann dazu führen, dass Informationen über Marketinginitiativen hinweg nicht freigegeben werden. Wenn Abteilungen um Budgets oder Anerkennung konkurrieren, sind sie eher bestrebt, "ihre" Daten und Erfolge zu schützen, als zusammenzuarbeiten

Spezialisiertes Fachwissen : Da das Marketing immer technischer wird, fällt es Fachleuten möglicherweise schwer, effektiv mit Kollegen aus anderen Fachbereichen zu kommunizieren. Der SEO-Experte und der Markenstratege sprechen buchstäblich verschiedene Sprachen

Abteilungsziele, die nicht aufeinander abgestimmt sind : Wenn sich die Nachfragegenerierung auf SQLs konzentriert, die Inhalte aber dem Engagement hinterherjagen, werden ihre Strategien nie vollständig miteinander verbunden sein

Mangelnde teamübergreifende Kommunikation: Wenn Teams keine regelmäßigen Check-ins oder freigegebene Dashboards für Marketing-Aufwände haben, bleiben wichtige Erkenntnisse in einer Abteilung eingeschlossen

Wie Silos die Marketingleistung beeinflussen

Wenn mehr als drei Marketingmitarbeiter in einem Raum sind, entstehen Silos ... Die Verbindung geht verloren und die Kunden bekommen etwas mit.

Auf den ersten Blick mögen Silos nicht nach einem großen Problem aussehen. Aber mit der Zeit verursachen sie Engpässe, verlangsamen die Ausführung und erschweren die Generierung von Leads und die Messung der tatsächlichen Wirkung des Marketings. Die Kosten, die dem Geschäft durch Silomarketing entstehen, sind erheblich:

Fragmentierte Kundenerfahrungen : Ihre Kunden sehen Ihre Organisation nicht als verschiedene Abteilungen – sie sehen eine Marke. Wenn Marketingbotschaften und -ansätze je nach Kanal variieren, kann dies zu einem Vertrauensverlust und niedrigeren Konversionsraten führen

Doppelte Aufwände : Ohne Sichtbarkeit der Arbeit anderer Teams erstellen Teams oft Ressourcen neu oder duplizieren Kampagnen, die bereits an anderer Stelle in der Organisation existieren. Es kann sogar vorkommen, dass sie es versäumen, leistungsstarke Ressourcen wiederzuverwenden

Inkonsistente Markenbotschaften : Wenn sich die Teams nicht auf eine gemeinsame Positionierung einigen können, erhalten Kunden widersprüchliche Signale über den Wert Ihres Angebots, was zu Verwirrung führt

Langsamere Reaktionszeiten : Organisationen mit Silos brauchen länger, um Kampagnen auf den Markt zu bringen, wodurch sie weniger agil sind und weniger schnell auf Marktveränderungen reagieren können. Ohne einen zentralisierten Workflow verzögern sich Genehmigungen und Entscheidungen, was wiederum die Markteinführung verzögert

Ineffiziente Ressourcenzuweisung: Ohne eine ganzheitliche Ansicht der Marketingleistung fließen Investitionen oft in die Abteilungen, die am lautesten sind, anstatt in diejenigen, die die größte Wirkung erzielen

Es ist kein Wunder, dass die Überwindung dieser Barrieren über die bloße Verbesserung der Zusammenarbeit hinausgeht.

Die Vorteile der Auflösung von Marketingsilos

38.3 % der Vertriebsleiter nennen eine bessere Abstimmung der Ziele und Strategien als oberste Priorität ihrer Marketing-Teams.

Wenn Sie die Mauern zwischen Ihren verschiedenen Funktionen im Marketing erfolgreich einreißen, verändert sich Ihr gesamtes Marketing-Ökosystem.

Sie werden feststellen, dass sich die Markteinführungszeit für Schlüsselinitiativen verkürzt, da Genehmigungsengpässe verschwinden und Ideen frei zwischen Spezialisten fließen können. Ihr Budget wird sich weiter strecken lassen, da Sie redundante tools und doppelten Aufwand, die zuvor in den Abteilungen versteckt waren, eliminieren.

Am wichtigsten ist, dass Ihre Kunden eine kohärente Markenerfahrung erleben, unabhängig davon, über welche Kanäle sie mit Ihnen interagieren. Wenn Ihre Stimme in den sozialen Medien mit dem Ton Ihrer E-Mails übereinstimmt, was die Botschaft Ihrer Website verstärkt, entwickeln Kunden ein tieferes Vertrauen in Ihre Marke. Diese Konsistenz führt direkt zu höheren Konversionsraten und einem höheren Wert auf Lebenszeit.

22.1 % der Vertriebsmitarbeiter glauben, dass der größte Vorteil einer besseren Abstimmung zwischen Vertriebs- und Marketingteams darin besteht, dass sie dadurch mehr Geschäfte abschließen können.

🕵🏼‍♀️ Fallstudie: Kundenorientierte Umstrukturierung bei HubSpot Als HubSpot feststellte, dass seine Clients unzufrieden waren, weil es eine erhebliche Lücke zwischen den versprochenen und den tatsächlich erbrachten Dienstleistungen gab, sah Mike Volpe, der ehemalige CMO, dies als Chance, die Marketingabteilung grundlegend neu zu gestalten. Anstatt Teams nach traditionellen Marketingkanälen oder Berührungspunkten zu organisieren, hat HubSpot Teams auf der Grundlage verschiedener Phasen des Kundenlebenszyklus strukturiert. Dies bedeutete eine physische Veränderung der Speicherorte der Teams im Büro. *"Wir werden die Teams für Vertrieb und Kundenservice zusammensetzen", erklärte Volpe. "Wir strukturieren auf der Grundlage der Phase des Kundenlebenszyklus, die jedes Team anspricht, und nicht auf der Grundlage von Kontaktpunkten oder Kanälen. Die Personen sitzen entsprechend den verschiedenen Kundenpersönlichkeiten." Die Motivation bestand darin, die häufige Frustration durch unzusammenhängende Kundenerfahrungen zu beseitigen, bei denen Kunden ihre Situation wiederholt verschiedenen Vertretern erklären mussten, denen der Kontext aus früheren Interaktionen fehlte. Die Ergebnisse waren signifikant. Die Kundenzufriedenheit stieg erheblich, die Bewertungen verbesserten sich und das Unternehmen wuchs weiterhin mit einer Rate von 50%. Volpe machte die Notiz, dass die Kundenerfahrung mit HubSpot viel weniger fragmentiert wurde.

Strategien zum Aufbrechen von Marketing-Silos

Sie wissen bereits, dass diese Marketing-Silos Ihrem Team keinen Gefallen tun. Sie halten Sie zurück.

Wenn Sie ein Marketingteam wollen, das wie eine gut geölte Maschine läuft – in dem Erkenntnisse frei fließen, Kampagnen aufeinander abgestimmt sind und niemand doppelte Arbeit leistet – müssen Sie die Barrieren zwischen den Teams abbauen.

Lassen Sie uns praktische Strategien besprechen, um dies zu erreichen.

Fördern Sie eine Kultur der Kommunikation und Zusammenarbeit

Beginnen Sie damit, die Kommunikationsmuster Ihres Teams unter die Lupe zu nehmen. Befinden sich die Ersteller Ihrer Inhalte jemals im selben Raum wie Ihre PPC-Spezialisten? Wann hat Ihr Social-Media-Manager das letzte Mal mit jemandem aus dem Vertrieb einen Kaffee getrunken? Silos gedeihen im Stillen.

Probieren Sie diese Ansätze aus, um eine strukturierte, kontinuierliche Kommunikation zu fördern:

Erstellen Sie gemeinsame Spaces für Diskussionen. Und nein, ein Slack-Kanal reicht nicht aus. Was Sie brauchen, ist eine App für alles, die In ClickUp kann jeder das große Ganze im Blick behalten und gleichzeitig seine eigenen Workflows verwalten. Ihr SEO-Team kann sofort sehen, welche Inhalte erstellt werden, während Ihr Social-Media-Team seinen Veröffentlichungskalender auf Produkteinführungen abstimmen kann – alles in einem Workspace Und nein, ein Slack-Kanal reicht nicht aus. Was Sie brauchen, ist eine App für alles, die ClickUp für Marketing-Teams , um gemeinsame Dashboards, funktionsübergreifende Boards für Projekte und in Echtzeit zu chatten, um die Unterhaltung im Flow zu halten.In ClickUp kann jeder das große Ganze im Blick behalten und gleichzeitig seine eigenen Workflows verwalten. Ihr SEO-Team kann sofort sehen, welche Inhalte erstellt werden, während Ihr Social-Media-Team seinen Veröffentlichungskalender auf Produkteinführungen abstimmen kann – alles in einem Workspace

📮 ClickUp Insight: Etwa 41 % der Berufstätigen bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation im Team. Obwohl es einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, werden Nachrichten oft über mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten verteilt, was es später schwieriger macht, Informationen wiederzufinden. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit verfügbar sind.

Erstellen Sie funktionsübergreifende Pods rund um die Customer Journey und nicht um Kanäle. Wenn Ihre Teams für E-Mail, Social Media und Web gemeinsam dasselbe Kundenproblem lösen, geschieht etwas Magisches

Führen Sie regelmäßige "Show and Tell"-Sitzungen durch, in denen Teams ihre aktuellen Projekte vorstellen. Sie bieten die Möglichkeit, Überschneidungen zu erkennen und neue Ideen zu entwickeln. Machen Sie diese Sitzungen zwanglos, aber verbindlich, mit einem strengen 30-minütigen Zeitlimit, um die Energie aufrechtzuerhalten. Wöchentliche Versammlungen aller Mitarbeiter sind vielleicht übertrieben, aber zweiwöchentliche Check-ins mit den Schlüsselakteuren (Inhalte, bezahlte Inhalte, Lebenszyklus, Verkäufe usw.) stellen sicher, dass alle in die gleiche Richtung gehen

💡 Profi-Tipp: Anstatt mehrere statische Tabellen zur Nachverfolgung von Projekten und Leistungen im Marketing zu aktualisieren, verwenden Sie die Vorlage für Marketingteams von ClickUp, um große Kampagnen in überschaubare Aufgaben zu unterteilen, Ressourcen für Teams mit unterschiedlichen Funktionen freizugeben und Ergebnisse aufeinander abzustimmen. Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die Vorlage für ClickUp-Marketing-Teams zur Nachverfolgung der Kampagnen- und Teamleistung an einem Ort

Ihr Team sollte nicht fünf verschiedene Marketing-tools durchforsten müssen, um die neuesten Leistungsdaten der Kampagne zu finden. Standardisieren Sie die Speicherung von Dateien. Wenn sich die kreativen Inhalte in Drive, die bezahlten Medien in Dropbox und die Verkaufsunterlagen in einem zufälligen Thread in E-Mails befinden, haben Sie ein Problem. Fassen Sie die Ressourcen an einem Ort zusammen, damit niemand Zeit mit der Suche verschwendet.

Darüber hinaus ist eine einzige Informationsquelle nicht verhandelbar. Für die meisten Vertriebs- und Marketingteams ist dies zufällig ihr CRM-System.

79 % der Vertriebsprofis geben an, dass ihr CRM die Abstimmung zwischen Vertrieb und Marketing verbessert.

Das CRM von ClickUp hilft dabei, Marketing-Silos zu beseitigen, indem es Teams einen gemeinsamen Workspace bietet, in dem sie Leads verfolgen, bei Geschäften zusammenarbeiten und ihre Ziele für den Umsatz aufeinander abstimmen können. Anstatt dass Marketing, Vertrieb und Kundenerfolg mit getrennten Tools arbeiten, konsolidiert ClickUp Lead-Details, Interaktionsverlauf und Phasen von Geschäften an einem Ort. Jede Aktualisierung – ob durch die Pflege eines Leads durch das Marketing oder den Abschluss eines Geschäfts durch den Vertrieb – ist in Echtzeit sichtbar, sodass niemand im Dunkeln tappt.

Verwalten und verfolgen Sie alle Ihre Kundendaten und -interaktionen mühelos an einem Ort mit dem kollaborativen CRM von ClickUp

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Teams Leads nach Quelle, Kampagne, Interaktionsgrad oder anderen relevanten Faktoren kategorisieren. Dies hilft dem Marketing zu verstehen, welche Kanäle die besten Leads generieren, und ermöglicht es dem Vertrieb, Chancen mit hohem Wert zu priorisieren.

👉 Beispiel: Das Marketing kann Leads nach "Kampagnenquelle" filtern, um zu sehen, welche von LinkedIn-Anzeigen und welche von der organischen Suche stammen, und so zukünftige Werbeausgaben optimieren.

Außerdem benötigen Sie keine Tabellenkalkulationen oder Slack-Nachrichten mehr, um Leads zwischen Teams weiterzugeben. Sie können benutzerdefinierte Automatisierungen in ClickUp erstellen, um sicherzustellen, dass ein Lead, der einen Qualifikationsschwellenwert erreicht (z. B. ein E-Book herunterlädt oder an einer Demo teilnimmt), automatisch einem Vertriebsmitarbeiter mit allen relevanten Details zugewiesen wird.

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben im Bereich Marketing und Vertrieb mit ClickUp Automatisierungen und sparen Sie Zeit

Anstatt Berichte manuell aus mehreren tools zu ziehen oder ein vollwertiges data warehouse zu benötigen, bieten Dashboards von ClickUp sofortige Einblicke in Lead-Konversionsraten, Pipeline-Geschwindigkeit und Einnahmen aus dem Marketing. Das bedeutet, dass Marketing- und Vertriebsteams freigegebene KPIs nachverfolgen und Strategien spontan anpassen können.

Visualisieren Sie die Metriken Ihrer Vertriebspipeline mit ClickUp Dashboards

🤝 Freundliche Erinnerung: Sie wären schockiert, wie viele Marketingfachleute für mehrere Tools bezahlen, die im Wesentlichen dasselbe tun, weil verschiedene Teams sie unabhängig voneinander gekauft haben. Erstellen Sie eine Karte Ihres Martech-Stacks und beseitigen Sie redundante Tools. Wenn Ihr CRM nicht mit Ihrer E-Mail-Marketingplattform, Ihrem Tool zur Automatisierung oder Ihrem System zur Nachverfolgung von Anzeigen kommuniziert, sind Ihre Daten immer unvollständig.

Durch die Beseitigung von Datensilos, die Automatisierung von Übergaben und die nahtlose Zusammenarbeit stellt ClickUp CRM sicher, dass Marketing und Vertrieb als ein einheitliches Team arbeiten – mit dem Ergebnis schnellerer Zyklen, besserer Kundenerfahrungen und höherer Umsätze.

📮 ClickUp Insight: Teams mit geringer Leistung jonglieren mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit nur einer Plattform? Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, abgeschlossen mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, intelligenter zu arbeiten? ClickUp funktioniert für jedes Team, macht die Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

Abteilungsübergreifende Ziele abstimmen

Falsch ausgerichtete Ziele sind die Ursache für die meisten Marketing-Silos. Ihre Teams arbeiten vielleicht hart, aber wenn sie auf unterschiedliche Ziele hinarbeiten, ist eine echte Zusammenarbeit nahezu unmöglich.

*legen Sie gemeinsame KPIs fest , die für die gesamte Marketingorganisation von Bedeutung sind. Wenn Ihr Team für Inhalte ausschließlich am Traffic gemessen wird, während Ihre Vertriebsmitarbeiter an SQLs gemessen werden, besteht die Gefahr, dass sie gegeneinander arbeiten. Gemeinsame KPIs fördern die bessere Abstimmung der Teams

Verwenden Sie OKRs, um Verantwortlichkeit zu schaffen. Ein unternehmensweites Ziel wie "Steigerung der Marketing-Pipeline um 20 %" stellt sicher, dass jede Abteilung auf dasselbe Einzelziel hinarbeitet

Sorgen Sie für Sichtbarkeit bei der Berichterstellung. Verwenden Sie die Berichte und Dashboards von ClickUp zur teamübergreifenden Nachverfolgung der Fortschritte, damit jeder weiß, was die Nadel bewegt

schaffen Sie Transparenz über Abhängigkeiten*, damit die Teams verstehen, wie sich ihre Arbeit auf andere auswirkt. Ihr Produkteinführungsteam muss genau wissen, wann die Marketingmaterialien fertiggestellt sein müssen, damit das Kampagnenteam effektiv arbeiten kann. Wenn Sie Aufgaben in ClickUp erstellen , können Sie auch Beziehungen zwischen Abhängigkeiten mit verknüpften Aufgaben erstellen und in einem Gantt-Diagramm visualisieren, wie sie miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen

Verwalten Sie Abhängigkeiten von Aufgaben und planen Sie Ergebnisse besser mit ClickUp Aufgaben

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Vorlage für den strategischen Marketingplan von ClickUp, um alle auf gemeinsame Ziele auszurichten. Diese gebrauchsfertige Vorlage hilft Ihnen zu visualisieren, wie der Aufwand jedes Teams zu übergeordneten Zielen beiträgt, und fragmentierte Bemühungen in koordinierte Maßnahmen umzuwandeln.

Nutzen Sie KI und Automatisierung für eine nahtlose Integration

Sie denken, dass KI im Marketing nur dazu dient, Werbetexte zu erstellen? Sie werden überrascht sein, wie effektiv sie die Automatisierung zur Beseitigung von Silos vorantreibt. Wenn sie richtig eingesetzt wird, eliminiert die KI-gestützte Automatisierung arbeitsintensive Aufgaben, beschleunigt Prozesse und stellt sicher, dass Teams mit den aktuellsten Informationen arbeiten.

So holen Sie das Beste aus Plattformen zur Automatisierung des Marketings heraus:

Automatisieren Sie sich wiederholende Übergaben zwischen Teams mit ClickUp-Automatisierungen. Wenn Ihr Designer neue kreative Inhalte hochlädt, kann Ihr Social-Media-Team automatisch benachrichtigt werden, ohne dass jemand eine E-Mail senden oder ein Meeting planen muss. Mit ClickUp können Sie Automatisierungen in natürlicher Sprache erstellen. 👉🏼 Zum Beispiel: Wenn sich der Status einer Aufgabe in "Bereit für Design" ändert, weisen Sie sie dem Designteam zu.

Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen, um bestimmte Aktionen auszulösen, wie z. B. das Zuweisen von Aufgaben, das Aktualisieren von Status oder das Senden von Benachrichtigungen

Verwenden Sie KI, um Daten aus verschiedenen Quellen zu normalisieren, damit Sie Äpfel mit Äpfeln vergleichen können. Anstatt Berichte manuell zu erstellen, verwenden Sie KI-gesteuerte Analysetools, die Erkenntnisse über Kampagnen, Kanäle und Kundenfeedback hinweg liefern. aus verschiedenen Quellen zu normalisieren, damit Sie Äpfel mit Äpfeln vergleichen können. Anstatt Berichte manuell zu erstellen, verwenden Sie KI-gesteuerte Analysetools, die Erkenntnisse über Kampagnen, Kanäle und Kundenfeedback hinweg liefern. ClickUp Brain , der native KI-Assistent von ClickUp, ist dafür perfekt geeignet. Stellen Sie eine datenbezogene Frage in natürlicher Sprache, und ClickUp Brain analysiert nicht nur Ihre ClickUp-Workspace-Daten, sondern auch verbundene Apps, um Erkenntnisse zu gewinnen

Analysieren Sie Marketingdaten in Echtzeit und erhalten Sie KI-Einblicke mit ClickUp AI

Verwenden Sie Vorlagen für Marketingpläne, um Übergaben zu optimieren und transparente Workflows zu erstellen. Mit , um Übergaben zu optimieren und transparente Workflows zu erstellen. Mit der ClickUp-Vorlage für Marketing-Abläufe können Sie zum Beispiel einen kollaborativen Workspace und automatisierte Überprüfungsprozesse einrichten, um die Dinge schnell am Laufen zu halten

🤝 Freundliche Erinnerung: Das Aufbrechen von Marketingsilos ist keine einmalige Lösung. Es erfordert gezielten Aufwand, bessere Prozesse und die richtigen tools. Aber sobald Ihre Teams aufeinander abgestimmt sind, werden Sie schneller vorankommen, intelligenter arbeiten und mit Ihren Marketingaktivitäten echte Auswirkungen auf das Geschäft erzielen.

Als Nächstes wollen wir darüber sprechen, wie man den Erfolg misst und sich während des gesamten Prozesses kontinuierlich verbessert.

Erfolg messen und kontinuierliche Verbesserung sicherstellen

Was man nicht misst, kann man nicht verbessern – und der Abbau von Marketingsilos ist da keine Ausnahme. Sehen wir uns konkrete Möglichkeiten zur Nachverfolgung Ihrer Fortschritte an und stellen sicher, dass diese Mauern für immer fallen.

Beginnen Sie mit Basismessungen, bevor Sie Änderungen vornehmen. Wie lange dauert es derzeit, bis Kampagnen vom Konzept zur Markteinführung gelangen? Wie viele Übergaben finden zwischen den Teams statt? Wie viel Prozent der erstellten Assets werden tatsächlich genutzt? Dokumentieren Sie diese Metriken jetzt, damit Sie später echte Verbesserungen nachweisen können.

Vergessen Sie nicht, die Leistung mit den vergangenen Quartalen zu vergleichen, um zu sehen, wie sich die Ausrichtung im Laufe der Zeit verbessert.

Konzentrieren Sie sich bei der Auswahl der KPIs zur Nachverfolgung Ihrer Fortschritte auf diese Bereiche: metriken zur teamübergreifenden Zusammenarbeit* zeigen, wie gut Ihre Teams tatsächlich zusammenarbeiten: Nummer der abteilungsübergreifend fertiggestellten Projekte

Durchschnittliche Zeit bis zur Erfüllung von Anfragen zwischen Teams

Prozentsatz der Assets, die über mehrere Kanäle oder Kampagnen freigegeben wurden

Reduzierung von doppelter Arbeit in verschiedenen Teams *die Kohärenz der Customer Journey zeigt, ob Ihr Marketing von außen einheitlich wirkt: Konsistenz der Botschaften über alle Kontaktpunkte hinweg (gemessen durch Kundenumfragen)

Bewertung der Konversionsraten über mehrere Kanäle im Vergleich zu Metriken für die Leistung über einen Kanal

Kundenzufriedenheitswerte bei Fragen zur Markenkonsistenz indikatoren für die betriebliche Effizienz* belegen, dass die Beseitigung von Silos greifbare Vorteile für das Geschäft mit sich bringt: Budgeteffizienz (ROI über integrierte Kampagnen im Vergleich zu isoliertem Aufwand)

Entwicklungszeit von Kampagnen von der Konzeption bis zur Umsetzung

Ressourcennutzung in allen Funktionen des Marketings 🔑 Überwachen Sie schließlich, ob sich der Aufwand für die Abstimmung von Marketing und Vertrieb in einem höheren Prozentsatz geschlossener Geschäfte niederschlägt. Das ist der ultimative Indikator dafür, dass Silos abgebaut werden.

die benutzerdefinierten Felder und Features zur Berichterstellung von ClickUp* erleichtern die Nachverfolgung dieser Metriken.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für "stammt aus Abteilung" und "wird von Abteilung genutzt", um den Flow von Vermögenswerten zwischen Teams nachzuverfolgen. Verwenden Sie dann ClickUp Dashboards, um diesen Flow zu visualisieren und Engpässe oder Abteilungen, die Ressourcen nicht effektiv freigeben, sofort zu erkennen.

Richten Sie wöchentliche automatisierte Berichte mit KI-Benutzerdefinierten Feldern ein, die teamübergreifende Abhängigkeiten und Abschlussquoten anzeigen. So sehen Sie schnell, ob bestimmte Teams immer wieder Fristen versäumen, die sich auf andere auswirken, oder ob einige Abteilungen von Natur aus besser zusammenarbeiten können als andere.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder für KI in ClickUp, um die Nachverfolgung von Fortschritten und Aktualisierungen zu automatisieren

Sie können sogar die Features zur Zeiterfassung von ClickUp nutzen, um zu messen, wie lange Übergaben zwischen Teams tatsächlich dauern, und dann schrittweise Benchmarks für Verbesserungen festlegen, wenn einfache Übergaben tagelang in der Warteschlange stehen.

💡 Profi-Tipp: Denken Sie daran, dass Verbesserungen schrittweise erfolgen sollten. Erwarten Sie nicht sofort Perfektion – feiern Sie stattdessen schrittweise Erfolge und nutzen Sie Daten, um den Bereich zu ermitteln, der als Nächstes angegangen werden sollte. Wenn Teams konkrete Verbesserungen durch ihren Aufwand für die Zusammenarbeit sehen, sind sie motiviert, die verbleibenden Silos weiter abzubauen.

Von Silos zu Lösungen: Wie ClickUp die Zusammenarbeit im Marketing verändert

Marketing-Silos mögen als unvermeidlicher Bestandteil des Wachstums erscheinen, aber das müssen sie nicht sein. Die besten Teams im Marketing tun mehr als nur Silos aufzubrechen – sie bauen Systeme auf, die verhindern, dass sie überhaupt erst in Form kommen. Mit den richtigen Strategien – abgestimmte Ziele, optimierte Kommunikation, zentralisierte Daten und intelligente Automatisierung – können Sie Ihre Marketingorganisation in ein leistungsstarkes, kollaboratives Kraftpaket verwandeln.

Die von Ihnen ausgewählten Kollaborations-Tools werden diese Integration entweder erleichtern oder bestehende Hindernisse verstärken. Der einheitliche ClickUp-Workspace bietet Ihrem Team die Grundlage, die es benötigt – mit anpassbaren Workflows, die sich an verschiedene Funktionen im Marketing anpassen lassen und gleichzeitig die Sichtbarkeit im gesamten Unternehmen gewährleisten. Von der Planung von Kampagnen und der Erstellung von Assets bis hin zur Nachverfolgung der Leistung und der Zusammenarbeit im Team befindet sich alles in einem vernetzten System.

Silos verlangsamen den Erfolg Ihrer Organisation. Intelligente Zusammenarbeit in ClickUp beschleunigt ihn. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und stellen Sie Ihr Traum-Marketing-Team zusammen.