die 20+ besten GPTs zum Schreiben zur Steigerung von Kreativität und Produktivität

Schreiben ist eine Kunst – aber selbst die besten Autoren benötigen tools, um ihr Handwerk zu verfeinern. Ob Blogger, Marketingspezialist, Student oder Romanautor – KI-gestützte GPTs vereinfachen Ihren Schreib- und Webrechercheprozess, fördern die Kreativität und helfen Ihnen, Schreibblockaden zu überwinden.

🔎 Wussten Sie schon? Eine kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass ChatGPT-Schreibmodelle Fachleuten dabei helfen, ihre schriftlichen Aufgaben 50 % schneller abzuschließen und gleichzeitig die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.

Wie Ihnen jedoch jeder bestätigen wird, der die grundlegenden ChatGPT-Modelle zum Schreiben verwendet hat, fehlt KI-gestützten Inhalten oft der Ton einer Unterhaltung und die tiefgehende Analyse, die Sie bei menschlichen Autoren erhalten.

Glücklicherweise gibt es GPTs zum Schreiben, die Ihnen dabei helfen, Inhalte zu erstellen, die menschenähnlichen Ergebnissen ähneln, und gleichzeitig den gesamten Schreibprozess viel effizienter gestalten.

In diesem Blog werden die über 20 besten GPTs für das Schreiben vorgestellt, die Ihnen dabei helfen, Ihre schriftlichen Inhalte zu verbessern. Ganz gleich, ob Sie ein professioneller Autor sind oder gerade erst mit dem Schreiben beginnen, diese GPTs für das Schreiben bieten eine leistungsstarke Möglichkeit, Ihr volles Schreibpotenzial zu entfalten.

Was sind GPTs?

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen digitalen Assistenten, der sich an praktisch jede Aufgabe anpasst, den Kontext wie ein Profi versteht und Ihre Arbeit verändert. Genau das sind Generative Pre-trained Transformers (GPTs).

GPTs revolutionieren die Produktivität in allen Branchen. Stellen Sie sie sich als superintelligente digitale Mitarbeiter vor. Diese von OpenAI entwickelten fortschrittlichen KI-Modelle sind nicht nur Generatoren für Texte, sondern umfassende Problemlösungs-Tools, die lernen, verstehen und menschenähnliche Inhalte produzieren, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Im Allgemeinen gibt es vier Arten von GPTs:

General-Purpose GPTs: Vielseitige Modelle wie ChatGPT, die mehrere Aufgaben bewältigen, darunter Schreiben, Code, Zusammenfassungen und Brainstorming

Benutzerdefinierte GPTs: Maßgeschneiderte Modelle für spezifische Anforderungen, wie branchenspezifische Chatbots, Forschungsassistenten oder Tools zur Steigerung der Produktivität

Feinabgestimmte GPTs: Modelle, die auf spezialisierten Datensätzen für Nischenanwendungen wie Rechtsanalysen, medizinische Forschung oder Kundensupport trainiert wurden

Eingebettete GPTs: Integrierte KI-Systeme in Apps, Websites oder Tools (z. B. Microsoft Copilot in Office-Produkten)

Vorteile von GPTs

Werfen wir einen Blick auf einige der Vorteile der Verwendung von GPTs:

Steigerung der Produktivität: Automatisierung sich wiederholender Aufgaben wie das Verfassen von E-Mails, die Erstellung von Inhalten und die Datenanalyse

Verbessern Sie den Kundenservice: Bieten Sie sofortige, KI-gesteuerte Antworten für eine bessere Interaktion mit den Benutzern

Unterstützung beim Lernen und Forschen: Fassen Sie komplexe Themen zusammen, gewinnen Sie Erkenntnisse und unterstützen Sie die Bildung

Kreativität fördern: Hilfe bei der Ideenfindung, Schreibanregungen und Storytelling

Aktivieren Sie die Codegenerierung und das Debugging: Unterstützen Sie Entwickler beim effizienten Schreiben und Optimieren von Code

Die besten benutzerdefinierten GPTs für das Schreiben gibt es in verschiedenen Formularen, die jeweils auf spezifische Schreibanforderungen zugeschnitten sind, wie z. B.: Verbessern Sie die Suchmaschinenoptimierung: Erstellen Sie SEO-optimierte Inhalte für ein besseres Ranking auf den Seiten mit Suchergebnissen (SERP)

Erstellung von Inhalten : Erstellen Sie Artikel, Blogbeiträge und Marketingtexte, um die Produktivität zu steigern und Zeit zu sparen

Bearbeitung und Korrekturlesen : Verbesserung der Grammatik, Korrektur von Rechtschreibfehlern, Vorschläge für den Stil und Verbesserung der Klarheit

Akademisches Schreiben : Hilfe bei der Strukturierung von Aufsätzen, Literaturkritiken und Forschungsarbeiten

Kreatives Schreiben: Unterstützung beim Geschichtenerzählen, Romanschreiben und Drehbuchschreiben

Worauf sollten Sie bei GPTs für das Schreiben achten?

Wenn Sie nach KI-generierten Inhalten suchen, die denen menschlicher Autoren fast ähneln oder in einigen Fällen sogar besser sind, sollten Sie sich mit GPTs befassen, die für bestimmte Anwendungsfälle entwickelt wurden. Zu erledigen ist dies am besten durch die Auswahl eines GPT, das Ihren Workflow wirklich verbessert. Zu berücksichtigende Faktoren sind:

Genauigkeit und Kontextverständnis: Wählen Sie ein gutes GPT für das Schreiben aus, das relevante, kohärente und sachlich fundierte Inhalte generiert und dabei den richtigen Ton und Stil beibehält

Anpassbarkeit: Suchen Sie nach GPTs, die eine Feinabstimmung oder eine schnelle Anpassung an Ihre Markenstimme und die Anforderungen Ihrer Branche ermöglichen

Grammatik und Klarheit: Entscheiden Sie sich für ein GPT, das gut strukturierte, grammatikalisch korrekte und lesbare Texte ohne übermäßige Bearbeitung erzeugt

Kreativität und Anpassungsfähigkeit: Wählen Sie ein GPT, um Ideen zu generieren und ansprechende, originelle Inhalte zu erstellen, während Sie sich an verschiedene Schreibstile anpassen, von technischen Berichterstellungen bis hin zu kreativem Storytelling

Plagiats- und KI-Erkennung: Stellen Sie sicher, dass der GPT einzigartige Inhalte generiert und keine vorhandenen, von KI generierten Texte ohne ordnungsgemäße Zuordnung wiederverwendet werden

Integration: Wählen Sie ein Modell, das sich in Schreibtools wie Microsoft Word, Google Docs oder Content-Management-Systeme (CMS) integrieren lässt

Schreibbedürfnisse: Erwägen Sie, GPTs basierend auf Ihrem spezifischen Anwendungsfall zu schreiben. Einige GPTs sind auf bestimmte Arten des Schreibens oder der Bearbeitung spezialisiert, daher ist es wichtig, das Tool auf Ihren primären Anwendungsfall abzustimmen. Zum Beispiel kann ein Tool zur Verbesserung des Schreibstils möglicherweise keine hervorragenden KI-generierten Inhalte erzeugen, aber es kann Ihnen helfen, vorhandene Inhalte zu verbessern, wenn es effektiv eingesetzt wird

Einfache Bedienung: Eine komplexe Benutzeroberfläche behindert Ihre Produktivität eher, als dass sie sie fördert. Suchen Sie nach GPT-Modellen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, auch wenn Sie kein Technik-Experte sind

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Vorlagen für KI-Eingabeaufforderungen, um Ihre Eingaben zu verfeinern und genauere Ergebnisse aus dem GPT-Modell zu erhalten. Je besser Ihre Eingabeaufforderungen sind, desto besser sind die von der KI generierten Inhalte.

Die 20 besten GPTs zum Schreiben

Sind Sie bereit, endlich mit Ihrem Buch zu beginnen oder KI zu nutzen , um Essays für Sie zu schreiben? Ganz gleich, ob Sie Blogbeiträge oder wissenschaftliche Arbeiten schreiben oder KI beim professionellen Schreiben unterstützen soll, es gibt ein spezielles GPT für das Schreiben, das genau auf Sie zugeschnitten ist.

Nachfolgend haben wir eine Liste der besten verfügbaren Schreib-GPTs innerhalb von ChatGPT zusammengestellt, die nach verschiedenen Anwendungsfällen kategorisiert sind. Jedes GPT-Modell wird anhand seiner Features, Benutzerfreundlichkeit und potenziellen Limits bewertet, um Ihnen bei der Auswahl des richtigen KI-Schreibassistenten für Ihre Bedürfnisse zu helfen.

1. Blog Content Writer (am besten für die Erstellung von Blogbeiträgen geeignet)

via Blog Content Writer

Wenn Sie nach Schreib-GPTs suchen, die Ihnen bei kreativen Aufgaben helfen, dann ist "Blog Content Writer" genau das richtige Tool. Es hilft Autoren, Schreibblockaden zu überwinden, neue Blickwinkel zu erkunden und konsistente Inhalte zu erstellen.

Schreiben Sie einen Artikel über Vordenkerpositionen oder eine Produktbewertung? Dieses Tool poliert und optimiert Ihre Inhalte für die Interaktion mit dem Publikum.

Dieses GPT-Modell eignet sich hervorragend für die Erstellung von Inhalten, aber das ist noch nicht alles! Es hilft Ihnen auch, Artikel zu strukturieren, detaillierte Gliederungen zu erstellen, die Lesbarkeit zu verbessern und einen einheitlichen Ton beizubehalten. Somit ist es ein hervorragendes tool, um die Produktion von Inhalten zu skalieren, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Die besten Features für Autoren von Blog-Inhalten

Erstellen Sie Entwürfe und Entwürfe für Blogbeiträge auf der Grundlage eines bestimmten Themas oder von Schlüsselwörtern

Erstellen Sie ansprechende Überschriften und Einleitungen, um die Aufmerksamkeit der Leser zu erregen

Erhalten Sie Vorschläge für Unterüberschriften und unterstützende Inhalte

Optimieren Sie Inhalte für bestimmte Keywords, um die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu verbessern

Limits für Verfasser von Blog-Inhalten

Möglicherweise ist eine manuelle Bearbeitung erforderlich, um den Ton und den Flow gemäß Ihrem Schreibstil zu verfeinern

Blog Content Writer pricing

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Blog-Autoren

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

2. Blog-SEO-Experte (am besten für SEO-optimierte Blog-Inhalte)

via Blog SEO Expert

Suchmaschinenoptimierung (SEO) erhöht den organischen Traffic auf Blogs. Blog SEO Expert nutzt KI, um Autoren bei der Optimierung ihrer Blog-Inhalte für Suchmaschinen zu unterstützen und so die Sichtbarkeit und Reichweite zu verbessern.

Dieses Tool unterstützt bei der Keyword-Recherche, der Optimierung auf der Seite und der Analyse von Inhalten und macht SEO auch für Personen ohne umfassende technische Kenntnisse zugänglicher. Ob beim Verfassen von Säulenbeiträgen, Produktbewertungen oder Artikeln in Listenform – dieses GPT ermöglicht eine effektive Platzierung von Keywords, die Organisation von Inhalten und eine bessere Lesbarkeit.

Die besten Features von Blog SEO Expert

Führen Sie eine Keyword-Recherche und -Analyse durch, um relevante Suchbegriffe zu ermitteln

Optimieren Sie Inhalte für Einzelziele, einschließlich Titel, Meta-Beschreibungen und Text

Generieren Sie Vorschläge für interne und externe Links, um die SEO zu verbessern

Analysieren Sie die Inhalte Ihrer Mitbewerber, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren

Blog SEO Expert Limits

Die Ergebnisse können in Abhängigkeit von der Wettbewerbsfähigkeit der Einzelziele und der allgemeinen SEO-Strategie variieren

Blog SEO Expert pricing

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Blog SEO Expert Bewertungen und Rezensionen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

3. Creative Writing Coach (am besten für Unterstützung beim kreativen Schreiben)

via Creative Writing Coach

Creative Writing Coach ist ein GPT für das Schreiben, das auf Autoren zugeschnitten ist, die ihre Fähigkeiten im Geschichtenerzählen verfeinern und fesselnde Erzählungen entwickeln möchten. Ganz gleich, ob Sie an einem Roman, einer Kurzgeschichte oder kreativen Inhalten für einen Blog arbeiten, diese KI bietet Vorschläge für den Stil, die Anpassung des Tons und die Verbesserung der Struktur.

Dieses GPT ist ideal für Belletristikautoren, Dichter und Blogger, die mit verschiedenen Schreibstilen experimentieren. Es kann Aufforderungen generieren, den Flow der Sätze verfeinern und alternative Wortwahl vorschlagen, um Ihr Schreiben ausdrucksstärker und fesselnder zu machen.

Die besten Features des Creative Writing Coach

Verbessern Sie das Geschichtenerzählen und die Interaktion mit Stilvorschlägen

Zugang zu kreativen Schreibanregungen, um neue Ideen zu entfachen

Verbessern Sie die Satzstruktur und Wortwahl für eine bessere Lesbarkeit

Strukturieren Sie Ihre Geschichten mit verbessertem Tempo und Flow

Kreativitäts-Coach: Limits

Es fehlt im Vergleich zur menschlichen Kreativität an emotionaler Tiefe

Preise für den Creative Writing Coach

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Creative Writing Coach

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

4. ArticleGPT (am besten für die Erstellung von Artikeln geeignet)

via ArticleGPT

Das Erstellen gut recherchierter und informativer Artikel ist oft zeitintensiv. ArticleGPT optimiert diesen Prozess, indem es Artikel zu einer Vielzahl von Themen generiert. Dieses Tool unterstützt Autoren dabei, qualitativ hochwertige Inhalte effizienter zu erstellen und Zeit für andere Aufgaben zu gewinnen.

Durch die Eingabe eines Themas oder von Schlüsselwörtern leiten Benutzer die KI bei der Erstellung von Artikeln, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die KI hilft auch bei der Erstellung von Inhalten in verschiedenen Stilen und unterstützt Autoren dabei, ihre Produktivität zu steigern und die richtigen Worte zu finden.

Die besten Features von ArticleGPT

Entwerfen Sie abgeschlossene Artikel, einschließlich der Erstellung von Überschriften und Unterüberschriften

Erstellen Sie Inhalte schnell und effizient

Erhalten Sie relevante Informationen und unterstützende Details zum gewählten Thema

Verwenden Sie verschiedene Schreibstile und Tonlagen, um den Zweck des Artikels zu erfüllen

Artikel-GPT-Limits

Möglicherweise ist eine manuelle Überprüfung der Richtigkeit erforderlich

ArticleGPT-Preisgestaltung

Verfügbar mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von ArticleGPT

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

5. Article Writer (am besten für das Schreiben langer Artikel)

via Article Writer

Wie ArticleGPT ist Article Writer ein GPT für das Schreiben, das Ihnen dabei helfen soll, effizient Inhalte zu erstellen.

Es ist besonders effektiv für diejenigen, die SEO-freundliche Inhalte mit minimalem Aufwand benötigen. Es erstellt gut recherchierte und logisch strukturierte Artikel, sodass sich die Benutzer auf die Verfeinerung und Personalisierung des Endergebnisses konzentrieren können.

Die besten Features für Artikelschreiber

Erstellen Sie abgeschlossene Artikel auf der Grundlage von Schlüsselwörtern oder Schreibanregungen

Erhalten Sie mehrere Ton- und Stilanpassungen für verschiedene Zielgruppen

Sorgen Sie für eine logische Struktur und einen reibungslosen Flow der Ideen

Nutzen Sie die erweiterten Funktionen, um Vorschläge basierend auf der Zielgruppe und dem erwarteten Ergebnis zu machen

Limits für Artikelschreiber

Manchmal entstehen Inhalte, denen es an Tiefe oder Originalität mangelt, wenn die Eingabeaufforderung zu allgemein gehalten ist

Preise für Artikelschreiber

Verfügbar mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Article Writer

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

6. Write for Me (am besten für vielseitige Schreibunterstützung)

via Write For Me

Write For Me ist ein KI-gesteuerter Schreibassistent, der Erstellern von Inhalten dabei helfen soll, den Entwurfsprozess zu optimieren. Ganz gleich, ob Sie an Blogbeiträgen, Bildunterschriften für soziale Medien oder Marketing-E-Mails arbeiten, dieses Tool generiert auf der Grundlage Ihrer Eingaben kohärente und strukturierte Inhalte.

Write For Me ist ideal für alle, die mit einer Schreibblockade zu kämpfen haben, und hilft, den kreativen Prozess in Gang zu bringen, indem es KI-generierte Vorschläge, Gliederungen und vollständige Entwürfe bereitstellt.

Sie sind besonders nützlich für Personen, die einen schnellen Ausgangspunkt benötigen, bevor sie Inhalte verfeinern, um sie an ihren persönlichen Stil und ihre Stimme anzupassen.

Die besten Features von "Write For Me"

Verwenden Sie Ideen für Inhalte, Strukturen und Schlüsselargumente

Passen Sie Ton und Stil an unterschiedliche Zielgruppen und Formate an

Beschleunigen Sie die Erstellung von Inhalten, indem Sie die Zeit für das Brainstorming reduzieren

Integrieren Sie sie in verschiedene Plattformen für einen einfachen Zugriff

Schreib für mich Limits

Möglicherweise ist eine Bearbeitung und Verfeinerung erforderlich, um Genauigkeit, Klarheit und Konsistenz mit der Markenstimme sicherzustellen

Write For Me-Preise

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Write For Me-Bewertungen und -Rezensionen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

7. editGPT (am besten für die Bearbeitung und das Korrekturlesen geeignet)

via editGPT

Die Perfektionierung schriftlicher Inhalte erfordert eine sorgfältige Bearbeitung und Korrektur. editGPT unterstützt Autoren bei der Identifizierung und Korrektur von Fehlern in Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung und Stil, indem sie einfach einen Text eingeben.

Folglich verbessert dieses tool die Qualität und Verfeinerung schriftlicher Inhalte erheblich und fördert Klarheit und Kürze im Ausdruck.

editGPT best features

Verwenden Sie die Stilvorschläge, um die Klarheit und Prägnanz zu verbessern

Feedback zu Satzstruktur und Flow verstehen

Achten Sie auf einen einheitlichen Ton und Stil

Verbessern Sie die Gesamtqualität und den Feinschliff Ihrer schriftlichen Inhalte

editGPT-Limits

Haben möglicherweise Schwierigkeiten mit hochtechnischen oder Nischen-Schreibstilen, die die beabsichtigte Bedeutung eines Satzes verändern

editGPT-Preise

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

editGPT-Bewertungen und -Rezensionen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

8. Leitfaden für Buchersteller (am besten für die Erstellung und Unterstützung von Büchern geeignet)

via Book Creator Guide

Der "Book Creator Guide" ist ein GPT zum Thema Schreiben, das speziell für Verfasser und angehende Verfasser konzipiert wurde, die den Prozess des Bücherschreibens optimieren möchten. Ob Sie Belletristik, Sachbücher oder Selbsthilfebücher verfassen, dieses GPT unterstützt Sie bei allem, von der Ideenfindung und Kapitelorganisation bis hin zur sprachlichen Feinabstimmung und Wahrung der Konsistenz.

Darüber hinaus fungiert der Book Creator Guide als virtueller Schreibcoach mit integrierten Anleitungen zu Erzähltechniken, Tempo und Entwicklung von Zeichen.

Die besten Features des Book Creator Guide

Planen, skizzieren und strukturieren Sie sowohl Belletristik als auch Sachbücher

Generieren Sie Ideen für Handlung, Themen und die Entwicklung von Zeichen

Erhalten Sie Vorschläge für Verbesserungen in Bezug auf Stil, Ton und Tempo

Zugang zu Feedback zur Lesbarkeit und zum Engagement

Book Creator Guide limitations

Die generierten Inhalte müssen möglicherweise umfassend bearbeitet und umgeschrieben werden, um sie an die kreative Vision des Verfassers anzupassen und Originalität zu gewährleisten

Preisgestaltung für den Book Creator Guide

Verfügbar mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zum Buch "Creator Guide"

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

🧠 Fun Fact: Eine Statista-Umfrage unter US-amerikanischen Verfassern ergab, dass 23 % KI in ihren Schreibprozess einbezogen haben. 47 % von ihnen nutzten KI zur Unterstützung der Grammatik, während 29 % sie für das Brainstorming von Zeichen und Handlungsideen einsetzten. Überraschenderweise verließen sich weniger als 10 % auf KI, um tatsächliche Texte zu generieren!

9. Academic Writing (Best for academic research and writing)

Das GPT für akademisches Schreiben soll Studierenden und Forschern bei der Erstellung hochwertiger akademischer Arbeiten, Essays und Berichterstellungen helfen. Dieses Tool hilft bei der Strukturierung von Argumenten, dem Zitieren von Quellen und der Einhaltung akademischer Konventionen.

Durch die Bereitstellung von Informationen zum Thema, Forschungsergebnissen und dem gewünschten Zitierstil können Benutzer auf einfache Weise gut strukturierte und korrekt formatierte akademische Dokumente erstellen.

Die besten Features für akademisches Schreiben

Erstellen Sie strukturierte Gliederungen für Forschungsarbeiten und Aufsätze

Erhalten Sie Zitiervorschläge in den Stilen APA, MLA und Chicago

Verfeinern Sie den akademischen Ton und die formelle Sprache

Verbessern Sie den logischen Flow und die Entwicklung von Argumenten

Akademisches Schreiben mit Limits

Erzeugt keine Originalforschung und überprüft nicht die sachliche Richtigkeit und kann bei hochtechnischen oder akademischen Nischenthemen Probleme bereiten

Preise für akademisches Schreiben

Verfügbar mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zum akademischen Schreiben

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

10. Literaturrecherche-Autor (am besten für die Erstellung von Literaturrecherchen)

via Literature Review Writer

Der "Literature Review Writer" ist auf Akademiker, Forscher und Studenten zugeschnitten, die Unterstützung bei der Zusammenstellung, Zusammenfassung und Analyse bestehender Forschungsarbeiten benötigen.

Es hilft Benutzern, durch riesige Mengen an wissenschaftlichen Inhalten zu navigieren, Schlüsselinformationen zu extrahieren und umfassende Literaturrecherchen zu strukturieren.

Sie können Themen, Schlüsselwörter, Zitierstile und sogar einen bestimmten Zeitrahmen angeben, aus dem Sie wissenschaftliche Texte beziehen und eine Literaturübersicht erstellen möchten.

Literature Review Writer best features

Fassen Sie die Schlüsselergebnisse aus verschiedenen akademischen Quellen zusammen

Erkennen Sie Forschungstrends und Lücken in akademischen Aufsätzen

Kuratieren Sie Inhalte für eine gut organisierte Literaturübersicht

Verbessern Sie die Lesbarkeit, indem Sie die komplexe akademische Sprache verfeinern

Literaturrecherche: Limits für Autoren

Die Glaubwürdigkeit aller Quellen kann nicht automatisch überprüft werden

Preisgestaltung für Verfasser von Literaturrecherchen

Verfügbar mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Literaturrecherche Bewertungen und Rezensionen von Autoren

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

11. Copywriter GPT (am besten für die Erstellung von Marketingtexten geeignet)

via Copywriter GPT

Überzeugende Marketingtexte sind unerlässlich, um Kunden zu gewinnen und den Umsatz zu steigern. Copywriter GPT soll Marketingfachleuten dabei helfen, effektive und überzeugende Texte für verschiedene Plattformen zu erstellen.

Mit diesem benutzerfreundlichen tool können Sie Überschriften, Werbetexte, Inhalte für Websites und andere Marketingmaterialien erstellen, indem Sie Informationen zum vermarkteten Produkt oder zur vermarkteten Dienstleistung, zur Zielgruppe und zum gewünschten Ton angeben.

*die besten Features des GPT für Werbetexter

Optimieren Sie Inhalte für Konversionen mit starken CTAs

Passen Sie Ton und Stil an die Markenidentität an

Greifen Sie auf suggestive Variationen für A/B-Tests zu

Verfeinern Sie den Text, um die Lesbarkeit und Wirkung zu verbessern

Copywriter GPT-Limits

Es fehlt an tiefer emotionaler Intelligenz für Storytelling-basiertes Marketing

Copywriter GPT-Preise

Verfügbar mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu GPT für Werbetexter

Capterra: N/A

G2: N/A

12. Essay Writing Tool (am besten zum Schreiben und Strukturieren von Aufsätzen geeignet)

via Essay Writing Tool

Das Essay Writing Tool ist ein KI-gestützter Assistent, der Studierenden, Forschern und Akademikern bei der Erstellung gut strukturierter Essays helfen soll.

Dieser GPT optimiert den Prozess des Essayschreibens, von der Ideenfindung über die Gliederung der Schlüsselpunkte bis hin zur Verfeinerung der Argumente. Er sorgt für Klarheit, Kohärenz und logischen Flow und ist somit ein wertvoller Begleiter für alle, die an akademischen Arbeiten, Berichten oder überzeugenden Essays arbeiten.

Essay Writing Tool best features

Erstellen Sie Gliederungen und strukturierte Entwürfe für Aufsätze

Erhalten Sie Empfehlungen zu Stil und Tonfall für akademisches Schreiben

Ermitteln Sie Bereiche, in denen Sie Ihre Argumente und Struktur verbessern können

Überprüfen Sie die Grammatik und Lesbarkeit, um die endgültigen Entwürfe zu verfeinern

Limits des Essay Writing Tools

Dieser Essayschreiber kann möglicherweise nicht vollständig die Fähigkeiten zum kritischen Denken und zur Analyse ersetzen, die für die Erstellung hochwertiger und origineller Essays erforderlich sind

Preisgestaltung für das Essay Writing Tool

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Essay Writing Tool

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

13. KI vermenschlichen (am besten geeignet, um von KI generierte Texte zu vermenschlichen)

via Humanize KI

Eine Herausforderung bei KI-generierten Texten besteht darin, dass sie roboterhaft oder unnatürlich klingen können. Humanize AI geht dieses Problem an, indem es Autoren dabei unterstützt, KI-generierte Inhalte menschlicher klingen zu lassen.

Mit diesem Tool können Sie die Sprache verfeinern, den Flow verbessern und eine persönlichere Note hinzufügen. Verwenden Sie Eingabeaufforderungen, um Ihre KI-Inhalte menschlicher zu gestalten, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen und die Produktivität zu steigern.

Die besten Features von Humanize KI

Verfeinern Sie KI-generierte Texte, damit sie natürlicher und menschlicher klingen

Verbessern Sie den Flow und die Lesbarkeit der Inhalte

Verleihen Sie KI-generierten Texten eine einzigartige Note, damit Ihre Inhalte bei den Lesern ankommen

Stellen Sie sicher, dass KI-generierte Inhalte nicht zu sehr nach Automatisierung klingen

KI-Limits menschlich machen

Es kann sein, dass manuelle Anpassungen für kontextspezifische Inhalte oder bestimmte Schreibstile erforderlich sind

Humanize KI-Preise

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von KI vermenschlichen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

14. Novel Writer (am besten für die Erstellung ansprechender und detaillierter Romane geeignet)

via Novel Writing

Novel Writer ist ein GPT, das speziell für Verfasser, angehende Romanautoren und Geschichtenerzähler entwickelt wurde, die Unterstützung bei der Erstellung fesselnder Belletristik benötigen. Wie der Name schon sagt, hilft dieses KI-Tool dabei, den Schreibprozess zu optimieren, sodass Sie einen Roman besser planen, Zeichen entwickeln oder Dialoge verfeinern können.

Dieses tool ist besonders nützlich für diejenigen, die mit einer Schreibblockade zu kämpfen haben oder nach Inspiration suchen. Durch die Generierung kreativer Anregungen, die Verbesserung der Satzstruktur und die Verbesserung des Stils ermöglicht Novel Writer den Verfassern, sich auf das Geschichtenerzählen zu konzentrieren, während sie die schwere Arbeit der Erstellung von Inhalten bewältigen.

Die besten Features zum Thema "Roman schreiben"

Erhalten Sie Unterstützung bei der Entwicklung von Zeichen und Welten

Verbessern Sie den Dialog und die Erzählstruktur

Erhalten Sie Verbesserungsvorschläge für Tempo und Flow der Handlung

Zugriff auf detaillierte Analysen des Schreibstils basierend auf Genrepräferenzen

Limits beim Schreiben von Romanen

Können die einzigartige Stimme eines Verfassers möglicherweise nicht vollständig einfangen

Es fehlt an tiefen emotionalen Nuancen bei der Entwicklung der Zeichen

Preisgestaltung für das Schreiben von Romanen

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zum Romanschreiben

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: Wir haben kürzlich herausgefunden, dass etwa 33 % der Wissensarbeiter täglich 1 bis 3 Personen eine Nachricht schicken, um den benötigten Kontext zu erhalten. Aber was wäre, wenn Sie alle Informationen dokumentiert und jederzeit verfügbar hätten? Mit dem KI-Wissensmanager von ClickUp Brain an Ihrer Seite gehört der Kontextwechsel der Vergangenheit an. Stellen Sie die Frage von Ihrem Workspace aus, und ClickUp Brain ruft die Informationen aus Ihrem Workspace und/oder verbundenen Apps von Drittanbietern ab!

15. Screenwriting Assistant (am besten für Drehbuchautoren)

via Screenwriting Assistant

"Screenwriting Assistant" ist ein GPT, das Drehbuchautoren, Filmemachern und Dramatikern dabei helfen soll, strukturierte, ansprechende Drehbücher zu erstellen. Es folgt branchenüblichen Formaten für Drehbücher und stellt sicher, dass Ihr Skript von Anfang bis Ende professionell strukturiert ist.

Neben dem Format bietet der Screenwriting Assistant Einblicke in die Entwicklung von Zeichen, das Tempo und Szenenübergänge. Er erstellt Dialoge, verbessert Beschreibungen und schlägt Möglichkeiten vor, Ihr Skript dynamischer und ansprechender zu gestalten, was es zu einer großartigen Option für Anfänger und erfahrene Autoren macht.

Die besten Features von "Screenwriting Assistant"

Formatieren Sie Drehbücher gemäß den Branchenstandards

Schreiben Sie wirkungsvolle Szenenbeschreibungen und natürliche und fesselnde Dialoge

Erhalten Sie ganz einfach ein professionelles Layout für Ihr Skript

Erstellen Sie produktionsreife Skripte

Limits des Screenwriting Assistant

Erfordert umfangreiche Beiträge und Anweisungen des Drehbuchautors, um eine fesselnde und originelle Geschichte zu erstellen

Preisgestaltung für den Drehbuchassistenten

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von "Screenwriting Assistant"

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

16. Virale Intro-Hooks (am besten für ansprechende Einleitungen)

über Viral Intro Hooks

Wie der Name schon sagt, generiert das Viral Intro Hooks tool fesselnde, aufmerksamkeitsstarke Einleitungen, die den Leser fesseln und zum Weiterlesen anregen.

Dieses tool ist besonders nützlich für die Erstellung von Blogeinträgen, Artikeln oder Social-Media-Beiträgen, die eine überzeugende Einführung erfordern. Indem Sie Details zum Thema und zur Zielgruppe freigeben, können Sie mehrere Einführungsoptionen erstellen.

Sie ermöglichen es Autoren, verschiedene Stile, Tonarten und Methoden zu erkunden, um den idealen Aufhänger für ihre Inhalte zu finden.

Die besten Features von Viral Intro Hooks

Erstellen Sie überzeugende Eröffnungszeilen für Blogs, Videos und soziale Medien

Analysieren Sie Trends, um Intros zu erstellen, die den aktuellen Interaktionsmustern entsprechen

Verwenden Sie mehrere Variationen, um sie an verschiedene Stile von Inhalten anzupassen

Erhalten Sie wertvolle Einblicke, um Einleitungen für eine maximale Zuschauerbindung zu optimieren

Virale Intro-Hooks haben ihre Limits

Das tool stützt sich auf bestehende trends, die die Originalität einschränken

Preisgestaltung für virale Intro-Hooks

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Viral Intro Hooks

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

17. Content-Marketing-GPT (am besten für Content-Marketing-Strategien geeignet)

via Content Marketing GPT

Content Marketing GPT ist ein fortschrittlicher KI-Assistent, der auf Vermarkter, Geschäfte und Blogger zugeschnitten ist, die ihre Content-Strategie optimieren möchten. Er hilft bei der Planung, Strukturierung und Erstellung hochwertiger Inhalte und gewährleistet die Konsistenz zwischen Blog-Beiträgen, E-Mails, sozialen Medien und Landing Pages.

Darüber hinaus analysiert das tool SEO-Trends und Metriken zur Publikumsbindung und bietet Einblicke in die Art von Inhalten, die am besten funktionieren.

Content-Marketing-GPT mit den besten Features

Erstellen Sie Blogbeiträge, Inhalte für soziale Medien und E-Mails

Optimieren Sie Ihre Strategie für Inhalte im Einklang mit SEO-Trends und Metriken für die Publikumsbeteiligung

Holen Sie sich Ideen für die Wiederverwendung von Inhalten für das Multiplattform-Marketing

Verbessern Sie die Lesbarkeit und Struktur für eine bessere Publikumsbindung

Content-Marketing-GPT-Limits

SEO-Empfehlungen spiegeln möglicherweise nicht immer die neuesten Aktualisierungen wider

Content-Marketing-GPT-Preise

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Content-Marketing-GPT

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

18. Landing Page Creator von HubSpot (am besten für Landing-Page-Texte geeignet)

via Landing Page Creator von HubSpot

Landing Pages sind entscheidend, um Besucher in Leads oder Kunden umzuwandeln. Der Landing Page Creator von HubSpot nutzt KI, um Marketingfachleuten bei der Erstellung überzeugender Landing Page-Texte zu helfen. Dieses Tool unterstützt Sie beim Schreiben von Überschriften, Handlungsaufforderungen und anderen wesentlichen Elementen einer hochkonvertierenden Landing Page.

Dieses tool lässt sich auch nahtlos in die Marketing-Suite von HubSpot integrieren, sodass Sie Ihre Texte auf der Grundlage von Erkenntnissen über Ihre Zielgruppe und A/B-Tests verfeinern können.

Ersteller von Seiten von HubSpot mit den besten Features

Vereinfachen Sie die Erstellung von Seiten mit strukturierten Vorlagen und Echtzeit-Vorschlägen

Erstellen Sie mühelos konversionsoptimierte Texte für Ihre Seiten

Schreiben Sie fesselnde Überschriften und überzeugende CTAs

Entwickeln Sie Inhalte auf der Grundlage von SEO- und Engagement-Trends

Ersteller von Seiten bei HubSpot: Limits

Im Vergleich zum manuellen Verfassen von Texten sind die benutzerdefinierten Optionen begrenzt und es kann eine manuelle Nachbearbeitung erforderlich sein, um den Ton und die Stimme der Marke anzupassen

Ersteller von Seiten von HubSpot-Preisen

Verfügbar mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Ersteller der Seite von HubSpot Bewertungen und Rezensionen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

19. Sales Cold Email Coach (am besten für die Erstellung effektiver E-Mails für den Vertrieb geeignet)

via Sales Cold Email Coach

Der Sales Cold Email Coach wurde entwickelt, um Vertriebsmitarbeitern dabei zu helfen, überzeugende E-Mails zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen und Reaktionen hervorrufen.

Mit diesem Tool können Sie Best Practices für die E-Mail-Ansprache analysieren und strukturierte Vorlagen, überzeugende Betreffzeilen und optimierte Nachrichten erhalten, die auf verschiedene Zielgruppen zugeschnitten sind. Dieses GPT hilft Ihnen, herausragende E-Mails für Clients, Lead-Follow-ups und Verkaufsgespräche zu erstellen.

Die besten Features des Sales Cold Email Coach

Maßgeschneiderte Vorlagen für E-Mails mit hoher Konversionsrate für eine bessere Vertriebsreichweite

Verwenden Sie überzeugende Betreffzeilen, um die Öffnungsraten zu erhöhen

Erfahren Sie, wie Sie den Ton und die Struktur von E-Mails verfeinern können, um eine bessere Interaktion zu erreichen

Personalisieren Sie den Inhalt Ihrer E-Mails auf der Grundlage von Erkenntnissen über Ihre Zielgruppe und Ihre Branche

Der Verkauf von Cold Email Coach ist limitiert

Von KI generierte E-Mails klingen manchmal generisch, wenn sie nicht benutzerdefiniert sind

Preis für den Sales Cold Email Coach

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Verkauf von Bewertungen und Rezensionen für den E-Mail-Coach

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

📮 ClickUp Insight: Etwa 43 % der Arbeitnehmer senden täglich 0 bis 10 Nachrichten. Dies deutet zwar auf fokussiertere oder bewusstere Unterhaltungen hin, könnte aber auch auf einen Mangel an nahtloser Zusammenarbeit hindeuten, da wichtige Diskussionen an anderer Stelle (z. B. per E-Mail) stattfinden. Um unnötiges Springen zwischen Plattformen und Kontextwechsel zu vermeiden, benötigen Sie eine App für alles, die Projekte, Wissen und Chats an einem Ort vereint – alles angetrieben von KI, die Ihnen hilft, effizienter zu arbeiten.

20. Free AI Scripts Generator (Best for new script generation)

via Free AI Scripts Generator

Free AI Scripts Generator ist ein KI-gestütztes Schreibtool, das Drehbuchautoren bei der Erstellung ansprechender Dialoge, Szenen und vollständiger Drehbücher unterstützt.

Ob Sie für Film, Fernsehen, YouTube oder Videos von Unternehmen schreiben, dieser GPT optimiert den Prozess des Drehbuchschreibens, indem er strukturierte Gliederungen, Dialoge der Zeichen und Szenenbeschreibungen bereitstellt.

Die besten Features des kostenlosen KI-Skriptgenerators

Erstellen Sie in Sekundenschnelle anhand von Eingabeaufforderungen vollständige neue Skripte, Dialoge und Szenenbeschreibungen

Entwickeln Sie fesselnde Handlungsstränge und Interaktionen zwischen den Zeichen

Formatieren Sie Skripte gemäß den Branchenstandards (z. B. Drehbuch, YouTube, Unternehmen)

Verbessern Sie den Flow und das Tempo Ihres Skripts mit KI-gesteuerten Empfehlungen

Free KI Scripts Generator limitations

Im Vergleich zu von Menschen geschriebenen Skripten fehlen ihnen möglicherweise tiefgründige emotionale Nuancen

Free KI Scripts Generator pricing

Verfügbar mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Free KI Scripts Generator Bewertungen und Rezensionen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

21. Plagiatsprüfer (am besten geeignet, um die Originalität zu gewährleisten)

via Plagiarism Checker

Die Gewährleistung der Originalität schriftlicher Inhalte ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere in akademischen und beruflichen Einstellungen. Plagiarism Checker nutzt KI, um Instanzen von Plagiaten in Texten zu erkennen.

Dieses Tool hilft Autoren, unbeabsichtigtes Plagiieren zu vermeiden und sicherzustellen, dass ihre Arbeit originell ist. Es sucht nach Ähnlichkeiten mit bestehenden Inhalten im Internet oder in Datenbanken und identifiziert potenzielle Probleme mit Plagiaten.

Die besten Features des Plagiatsprüfers

Erkennt Instanzen von Plagiaten in Texten durch Abgleich mit Online-Inhalten und Datenbanken

Identifiziert potenzielle Probleme mit Plagiaten

Enthält Vorschläge für die richtige Zitierweise oder Paraphrasierung

Hilft Autoren, die Originalität ihrer Arbeit sicherzustellen

Limits des Plagiatsprüfers

Die Genauigkeit der Plagiatserkennung variiert je nach tool und den Quellen, die es überprüft

Preise für Plagiatsprüfer

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von PlagScan

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

22. Professioneller LinkedIn-Post-Writer (am besten für die Erstellung von Inhalten für LinkedIn geeignet)

via Professional LinkedIn Post Writer

Der professionelle LinkedIn-Post-Writer-GPT wurde entwickelt, um Fachleuten, Marketingexperten und Vordenkern dabei zu helfen, ansprechende LinkedIn-Posts zu erstellen, die die Sichtbarkeit und Interaktion fördern. Er versteht den Algorithmus von LinkedIn und stellt sicher, dass die Posts für eine maximale Reichweite strukturiert sind, während Authentizität und Professionalität gewahrt bleiben.

Durch die Ausrichtung der Inhalte auf Trendthemen und branchenspezifischen Jargon können Benutzer auf LinkedIn eine verbindliche und ansprechende Stimme bewahren.

Die besten Features für professionelle LinkedIn-Post-Writer

Benutzerdefinierte, hochwertige LinkedIn-Beiträge mit KI, die auf Ihre Branche und Ihr Publikum zugeschnitten sind

Optimieren Sie Ihre Beiträge für mehr Interaktion mithilfe bewährter Formate und Strukturierungstechniken

Verwenden Sie starke Aufhänger, Handlungsaufforderungen und Formate, um Beiträge übersichtlicher und ansprechender zu gestalten

Verstehen Sie LinkedIn-Trends mit integrierten Datenanalyse-tools, um Inhalte an aktuellen Diskussionen auszurichten

Limits für professionelle LinkedIn-Post-Writer

Ohne die Beteiligung der Benutzer können nischenspezifische Erkenntnisse möglicherweise nicht vollständig erfasst werden

Professionelle LinkedIn-Post-Writer-Preise

Verfügbar mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Professionelle Bewertungen und Rezensionen von LinkedIn-Post-Autoren

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

23. Storyteller Writer (am besten für die Entwicklung von Geschichten und Brainstorming-Ideen geeignet)

via Storyteller Writer

Tauchen Sie ein in eine Welt, in der Storytelling auf Innovation trifft! Mit Storyteller Writer können Verfasser, Blogger und Ersteller von Inhalten fesselnde Erzählungen mit Illustrationen erstellen.

Mit diesem Tool erleben Sie eine einzigartige Verschmelzung von Zeichenbildern, benutzerdefinierten Erstellungen, Vielfalt über Genres hinweg, Echtzeit-Illustrationen und einer interaktiven Erfahrung, die genau auf Sie zugeschnitten ist. Sie übernehmen den Befehl über die Erzählung, formen Ihr Abenteuer auf unzählige Arten und entdecken Wege, die Ihre Fantasie anregen.

Die besten Features von Storyteller Writer

Laden Sie Ihre Bilder hoch – sei es ein Foto von Ihnen selbst, Ihrem Haustier oder Ihrer Umgebung

Erstellen Sie personalisierte Zeichen, immersive Einstellungen und andere visuelle Elemente, die die Geschichte zum Leben erwecken, basierend auf den visuellen Hinweisen Ihrer Bilder

Verwenden Sie erweiterte Analysen, um durchdachte Geschichten und Bilder zu erstellen

Verwandeln Sie Ideen in Geschichten und Bilder auf verschiedenen Plattformen

Storyteller Writer Limits

Menschliche Eingaben sind erforderlich, um Originalität zu gewährleisten und formelhafte Handlungen zu vermeiden

Storyteller Writer-Preise

Erhältlich mit ChatGPT Plus, Pro, Team und Enterprise:

Plus: 20 $/Monat

Pro: 200 $/Monat

Team: 30 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Storyteller Writer Bewertungen und Rezensionen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

G2: Nicht genügend Bewertungen

🔎 Zu erledigen? Jüngste Untersuchungen haben ergeben, dass 55 % der Marketingfachleute KI zur Erstellung von Inhalten verwenden, wobei 54 % sie zur Erstellung erster Entwürfe, 43 % zur Optimierung von Inhalten und 42 % zur Bearbeitung verwenden.

ClickUp – die alltägliche App für Arbeit und Schreiben

Während das Schreiben von GPTs den Schreibprozess verbessern kann, bringen fortschrittliche KI-Modelle und Tools zur Steigerung der Produktivität den Prozess in die nächste Phase.

ClickUp, die App für die Arbeit im Alltag und eines der am besten integrierten Tools für die Erstellung von Inhalten und das Workflow-Management mit KI, bietet eine umfassende Plattform für die Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von Inhalten.

Vom ersten Brainstorming über die Erstellung von Inhalten bis hin zur gemeinsamen Bearbeitung und zum Projektmanagement bietet es einen zentralen hub für alle Ihre Schreibbedürfnisse.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um komplexe Texte zu vereinfachen und Ihr Schreiben klarer und effektiver zu gestalten

ClickUp Brain ist Ihr KI-Schreibassistent, der KI direkt in Ihren Workflow und Ihre täglichen Prozesse integriert. So können Sie hochwertige Inhalte erstellen, Entwürfe verfeinern und Ihre Texte so strukturieren, dass sie eine maximale Wirkung erzielen.

Ob es um das Verfassen von Blogbeiträgen, Marketingtexten oder technischen Texten geht – dieses fortschrittliche KI-Modell, das in ClickUp Docs integriert ist, erledigt alles. Es bietet intelligente Vorschläge und fasst Ihre schriftlichen Inhalte zusammen und bearbeitet sie, um die Lesbarkeit und das Engagement zu verbessern. Damit ist es der ideale Begleiter für Ersteller von Inhalten, Autoren und Marketingfachleute.

Hier ist, was der Reddit-Benutzer u/codymreese über die Verwendung von ClickUp Brain zu sagen hatte:

Wir verwenden es, um Mitarbeitern die nächsten Schritte mitzuteilen, um Automatisierungen zu erstellen, wir laden Tool- und Software-Dokumentationen hoch, die innerhalb der KI durchsucht werden können. Ich habe die benutzerdefinierten Felder der KI in Ansichten für Schlüsselakteure verwendet, sodass sie nur klicken müssen und die KI sie über die Aufgabe und die nächsten Schritte informiert und aktualisiert.

Wir nutzen es, um Mitarbeitern die nächsten Schritte mitzuteilen, um Automatisierungen zu erstellen, wir laden Tool- und Software-Dokumentationen hoch, die innerhalb der KI durchsuchbar sind. Ich habe die benutzerdefinierten Felder der KI in Ansichten für Schlüsselakteure verwendet, sodass sie nur klicken müssen und die KI sie über die Aufgabe und die nächsten Schritte informiert und aktualisiert.

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der Vorlage für das Verfassen von Inhalten von ClickUp erhalten Sie einen strukturierten Ansatz für die Erstellung von Inhalten

Zusätzlich zur Unterstützung durch ClickUp AI bietet ClickUp auch Vorlagen für das Verfassen von Inhalten, die Ihre Schreibblockade effektiv beseitigen. Die ClickUp-Vorlage für das Verfassen von Inhalten hilft Ihnen bei der Organisation von Ideen, der Nachverfolgung von Überarbeitungen und der nahtlosen Zusammenarbeit, während sie Ihnen Folgendes ermöglicht:

Speichern Sie alle Entwürfe, Recherchen und Überarbeitungen Ihrer Inhalte an einem Ort

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit an der Verfeinerung und Verbesserung von Inhalten

Legen Sie Fälligkeitsdaten und Erinnerungen fest, um im Zeitplan zu bleiben

Verwenden Sie KI-gestützte Vorschläge und Formatierungs-Tools für ausgefeilte Texte

🎁 Bonus: Für Schreibrichtlinien und strukturierte Dokumentation sehen Sie sich die Vorlage für ClickUp-Schreibrichtlinien an.

Entfesseln Sie Ihr kreatives Potenzial mit ClickUp

In diesem Leitfaden wurden einige der besten KI-gestützten Schreibassistenten vorgestellt, die jeweils auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind – Content-Marketing, akademisches Schreiben oder Dokumentation für Geschäfte. Um das Potenzial von KI jedoch wirklich voll auszuschöpfen, benötigen Sie mehr als nur ein Schreib-Tool – Sie benötigen eine integrierte Plattform, die die Erstellung von Inhalten, die Zusammenarbeit und das Management von Workflows optimiert.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Mit leistungsstarkem Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit in Echtzeit und anpassbaren Workflows hilft Ihnen ClickUp bei der Planung, Nachverfolgung und Verfeinerung Ihres Schreibprozesses von Anfang bis Ende. Egal, ob Sie Blogger, Marketer oder Romanautor sind, mit ClickUp haben Sie alles an einem Ort, sodass Sie sich auf die Erstellung Ihrer besten Arbeit konzentrieren können. Sind Sie bereit, die Zukunft des Schreibens zu erleben? Melden Sie sich bei ClickUp an und entdecken Sie, wie es Ihren Prozess der Erstellung von Inhalten verändert.