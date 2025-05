Kostenlose Vorlagen für Tagesordnungen für Meetings

77 % der Meetings enden in der Regel mit der Entscheidung, ein Folgemeeting einzuplanen – ein frustrierender Zyklus. Aber es gibt einen Weg, sich daraus zu befreien.

Präsentationsvorlagen für Tagesordnungen von Meetings sind äußerst hilfreich, um Ihre Diskussionen fokussiert und auf Kurs zu halten. Betrachten Sie sie als klare Roadmaps! Mit diesen Vorlagen können Sie alle Ihre Schlüsselthemen klar, professionell und auf eine leicht verständliche Weise organisieren. Auf diese Weise kommen alle Teilnehmer gut vorbereitet zum Meeting.

Warum sollten Sie sich auf verstreute Notizen verlassen, wenn Sie alles nahtlos organisieren können? In diesem Blog werden kostenlose PowerPoint-Vorlagen für Tagesordnungen vorgestellt, die Ihnen dabei helfen, Meetings produktiver und effizienter zu gestalten.

Was macht eine gute Vorlage für die Tagesordnung eines Meetings aus?

Eine ideale Vorlage für die PowerPoint-Tagesordnung für Meetings bietet eine visuelle Oberfläche zur Vorbereitung auf ein Meeting. Sie können Ihre Zeit verwalten und es allen ermöglichen, sich auf das Meeting vorzubereiten.

Hier sind fünf Merkmale, auf die Sie bei Vorlagen für Tagesordnungen achten sollten:

*klare Struktur und Flow: Bietet Space, um Meeting-Themen, Zeitfenster und Diskussionspunkte zu organisieren, damit die Unterhaltung auf Kurs bleibt

Ansprechendes Design: Professionelle Formatierung, klare Layouts und dezente visuelle Elemente wie Symbole und Zeitleisten erleichtern das Verständnis

Zeitzuweisung: Weist geschätzte Zeitblöcke für Diskussionen zu, um sicherzustellen, dass das Meeting nicht überzogen wird

Dedizierte Abschnitte: Enthält Space für Ziele, Diskussionspunkte, Rednerzuweisungen und Aktionselemente

Nächste Schritte: Hervorhebung von Maßnahmen, Verantwortlichkeiten und Fristen nach dem Meeting für eine gründliche Nachbereitung

🧠 Fun Fact: 88 % der Menschen verbringen fast ihre gesamte Arbeitswoche mit Kommunikation.

Free PowerPoint Meeting Agenda Vorlagen

Es kann anstrengend und zeitaufwendig sein, bei jeder Planung eines Meetings eine Checkliste für die Vorbereitung zu erstellen. Kein Wunder, dass Meetings oft ohne vollständige Tagesordnung oder soliden Plan beginnen!

Aber hier ist die gute Nachricht: Die kostenlosen, anpassbaren Vorlagen von Microsoft PowerPoint machen die Planung zum Kinderspiel. Mit diesen vorgefertigten Designs können Sie im Handumdrehen einen klaren, strukturierten Plan erstellen.

Sehen Sie sich diese Liste mit PowerPoint-Vorlagen für Tagesordnungen an und sorgen Sie dafür, dass Ihre Meetings fokussiert und produktiv sind!

1. Vorlage für die Tagesordnung eines Meetings von SlideModel

via SlideModel

Müssen Sie Ihre Tagesordnung für das Meeting auf mehrere Folien aufteilen?

Die Vorlage für die Tagesordnung von Meetings bietet sieben verschiedene Stile für die Tagesordnung auf 14 Folien, die jeweils in dunklen und hellen Themen verfügbar sind. Sie können nummerierte Diagramme, Textfelder für die Zeit, Informationen zu den Rednern und anpassbare Elemente einfügen.

Verwenden Sie diese kostenlose Vorlage für Meetings, um:

Skizzieren Sie die Schlüsselpunkte und Ziele für Meetings der Geschäftsleitung

Passen Sie die Folien der Tagesordnung mit Farben, Formen und anderen bearbeitbaren Elementen Ihrer Marke für maßgeschneiderte Präsentationen an

Geben Sie Tagesordnungen für Meetings in Formaten frei, die mit Vorlagen für PowerPoint, Keynote und Google Slides kompatibel sind

Ideal für: Präsentationen, bei denen die visuelle Einbindung des Publikums und detaillierte Aufschlüsselungen der Tagesordnung von entscheidender Bedeutung sind

2. Einfache Agenda-Folien für PowerPoint von SlideModel

via SlideModel

Probieren Sie die Vorlage "Simple Agenda Slides PowerPoint" aus, wenn Sie ein geradliniges Design wünschen. Der Rahmen mit sechs Folien listet die Elemente der Tagesordnung logisch auf und bietet Layouts für 3-, 4- und 6-Punkte-Tagesordnungen mit zusammenfassenden Boxen und Bildplatzhaltern.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Heben Sie die Schlüsselpunkte der Diskussion und die Hauptkapitel in Präsentationen für das Geschäft hervor

Verwenden Sie bearbeitbare Elemente, um die Folien der Tagesordnung an die spezifischen Anforderungen des Meetings anzupassen

Projektieren Sie einen professionellen und intelligenten Ton für Meetings mit einem optisch sauberen Design

ideal für: *Klare und prägnante Kommunikation ohne aufwändige visuelle Elemente

3. vorlage für PowerPoint-Tagesordnung mit 1 bis 7 Elementen von SlideModel

via SlideModel

Möchten Sie die Attraktivität für das Publikum in den Vordergrund stellen, wissen aber nicht, wie Sie produktive Meetings abhalten können?

Die Vorlage "Agenda mit 1 bis 7 Elementen" verwendet ein gebogenes Aufzählungsdesign , um eine Tabelle mit Inhalten zu präsentieren – eine Alternative zu den herkömmlichen linearen Formaten für Tagesordnungen. Sie können bis zu 7 Tagesordnungspunkte in einer Liste zusammenfassen, um den Umfang eines Meetings zu definieren, und dabei das Design minimalistisch halten, um maximale Klarheit zu gewährleisten.

Hier erfahren Sie, wie diese Vorlage nützlich ist:

Passen Sie die Vorlage für Präsentationen mit unterschiedlicher Länge der Tagesordnung an, von 1 bis 7 Elementen

Heben Sie die Schlüsselpunkte der Diskussion und die Zeitaufteilung hervor, um das Verständnis des Publikums zu verbessern

Integrieren Sie eine moderne und ansprechende Agenda-Folie in Präsentationen, die eine ausgewogene Mischung aus visueller Attraktivität und Struktur erfordern

ideal für: *Moderatoren, die die Schlüsselbotschaften des Meetings sofort definieren möchten

4. Vorlage für PowerPoint-Tagesordnung für Meetings von Canva

via Canva

Benötigen Sie eine professionelle und optisch ansprechende Vorlage für die Tagesordnung eines Meetings? Diese PowerPoint-Vorlage für die Tagesordnung eines Teams bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.

Das klare Design in Blau und Lila sorgt für Ordnung, während Abschnitte für Aktionselemente und Folgemaßnahmen sicherstellen, dass jeder weiß, was als Nächstes zu tun ist.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Organisieren Sie Meetings zur Aktualisierung von Projekten, in denen Sie Business-Pläne und die Nachverfolgung von Fortschritten klar darlegen

Weisen Sie Elemente und Verantwortlichkeiten direkt in der Tagesordnung zu, um die Verantwortlichkeit der Teams zu gewährleisten

Nachverfolgung von Aufgaben und Entscheidungen aus vorherigen Meetings, um den Fortschritt sicherzustellen

Tagesordnungen gemeinsam mit Mitgliedern Ihres Teams auf Canva freigeben, um in Echtzeit Feedback zu erhalten und darauf zuzugreifen

ideal für: *Technisch versierte Teams und Projektmanager für gemeinsame Diskussionen

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Notizen zu Meetings, um bessere Meeting-Protokolle zu erstellen

5. Vorlage für die Tagesordnung eines Meetings von Sliesgo

via Sliesgo

Sind Sie es leid, dass Meetings aus dem Ruder laufen? Diese Vorlage für eine Tagesordnung für Geschäftstreffen enthält Zeitleisten für Meetings, Updates zu Projekten und Pläne für Multimedia, damit alle konzentriert und engagiert bleiben. Überprüfen Sie jetzt ganz bequem Zeitleisten und den Status der Arbeit!

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Präsentieren Sie Zeitleisten und Fortschrittsberichte zu Projekten in einem visuell ansprechenden Format

Erläutern Sie Diskussionspunkte für kreatives Brainstorming oder Strategie-Meetings

Passen Sie die Folien der Tagesordnung ganz einfach mit bearbeitbaren Elementen in Google Slides, PowerPoint oder Canva an

*ideal für: Führungskräfte, die den Fortschritt der Arbeit und KPIs nachverfolgen möchten

6. PowerPoint-Vorlage für Einladungen zu Meetings von Slideegg

via Slideegg

Wenn Ihre Einladungen zu Meetings immer wieder ignoriert werden, ist es vielleicht an der Zeit für eine Auffrischung! Mit der PowerPoint-Vorlage für Meeting-Einladungen können Sie in wenigen Minuten professionelle Einladungen erstellen, die Schlüsselinformationen wie Datum, Uhrzeit, Speicherort, Zweck und Tagesordnung enthalten.

Sobald Sie fertig sind, können Sie die Agenda einfach per E-Mail oder über eine Online-Terminplanungsplattform freigeben, um sicherzustellen, dass alle informiert und auf die Teilnahme vorbereitet sind.

Richten Sie diese Vorlage ein, um:

Präsentieren Sie potenziellen Teilnehmern die Tagesordnung und Schlüsselinformationen für das Meeting

Benutzerdefinierte Einladungsfolien mit Ihrem Branding und spezifischen Details zum Meeting

Verteilen Sie professionell gestaltete Einladungen zu Meetings in den Formaten PowerPoint und Google Slides

ideal für: *Schnelle Erstellung visuell ansprechender und informativer Einladungen zu Meetings

7. Agenda PowerPoint-Vorlage von SlideTeam

via SlideTeam

Die Vorlage "Agenda" inspiriert die Teilnehmer mit einer visuell ansprechenden Tagesordnung, die einen positiven Ton angibt. Sie bietet Ihnen fünf einzigartige Folien für einen Meeting-Prozess in fünf Phasen, um Ihre Pläne für das Meeting kreativ und klar zu gestalten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Betonen Sie die Bedeutung von Meetings, die nach einer Agenda ablaufen, für die Produktivität und das Zeitmanagement

Passen Sie jede Folie benutzerdefiniert an, um bestimmte Ziele, Rollen und Zeitleisten für Ihr Geschäft hervorzuheben

Fördern Sie Transparenz und Verantwortlichkeit, indem Sie einen gut strukturierten und inspirierenden Ablaufplan für das Meeting präsentieren

ideal für: *Konzentration auf geschäftliche Elemente wie Planung und Marketing

🧠 Fun Fact: Die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigt um etwa 20 %, wenn sie zu 100 % von zu Hause aus arbeiten können.

Limits bei der Verwendung von PowerPoint für die Vorlage für die Tagesordnung eines Meetings

Mit Vorlagen lassen sich Tagesordnungen für Meetings mit Clients oder Teams schnell und einfach erstellen. Allerdings haben Vorlagen für Tagesordnungen für Meetings in PowerPoint Limits, die Sie möglicherweise ausbremsen.

Bevor Sie Ihre ideale Vorlage auswählen, sollten Sie sich dieser potenziellen Hindernisse bewusst sein:

Verlangsamt die Bearbeitung: PowerPoint ist designlastig und kann Sie mit Schriftarten, Abständen und Layouts für Folien in die Sackgasse führen

Behindert die Teamarbeit: Planung von Team-Tagesordnungen in PowerPoint-Präsentationsvorlagen bedeutet, Folien per E-Mail hin und her zu senden und Feedback manuell zusammenzuführen

Verlorene Elemente: Während des Meetings ist es großartig, aber danach ist der Inhalt der Folie nicht mit den Tools für die Aufgabenverwaltung verknüpft, sodass die Nachbereitung einen manuellen Aufwand erfordert

Ineffiziente Suche nach Tagesordnungen: Die Informationen zu den Vorlagen für Tagesordnungsfolien lassen sich nicht einfach extrahieren oder über mehrere Meetings hinweg durchsuchen

Umständliches, eigenständiges Freigeben: PowerPoint ist ein Präsentations-Tool, daher ist die Verteilung eines Handouts mit der Tagesordnung oder eines digitalen Dokuments getrennt vom gesamten Foliensatz schwierig

Keine Automatisierung: Es bietet keine integrierte Automatisierung für Workflows bei der Tagesordnung, sodass Sie alle Aufgaben zum Setup und zur Verwaltung manuell erledigen müssen

👀 Zu erledigen: Während 19 % der Mitarbeiter der Meinung sind, dass zu viel Kommunikation ihren Erfolg behindern kann, geben die anderen 7 % zu viele interne Kommunikationskanäle als Grund an.

Alternativen für Vorlagen für Tagesordnungen für Meetings

PowerPoint ist zwar hervorragend für Präsentationen geeignet, aber die Verwendung von PowerPoint zur Erstellung von Tagesordnungen für Meetings ist keine abgeschlossene Arbeit. Statische Folien, mühsame Formatierung und umständliche Zusammenarbeit sind zeitaufwendig und setzen Grenzen.

Tagesordnungen und Besprechungsdiskussionen bleiben von der nach dem Meeting erforderlichen Arbeit isoliert. Mit anderen Worten: PowerPoint ermöglicht es Ihnen nicht, von der Diskussion zur Aktion überzugehen. Mit ClickUp, der App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, wird dieser getrennte Ansatz jedoch von selbst behoben.

ClickUp lässt sich in Ihren Workspace integrieren und hilft Ihnen, alles von Projekten bis hin zu Aufgaben in einem einzigen Space zu verwalten. Kein ständiges Wechseln zwischen Apps mehr! Zum Beispiel verwandelt ClickUp Meetings statische Tagesordnungen für Meetings in umsetzbare Pläne.

📮ClickUp Insight: Unsere Umfragedaten zur Effektivität von Meetings zeigen, dass an 25 % der Meetings durchschnittlich 8 oder mehr Teilnehmer beteiligt sind. Wir haben auch festgestellt, dass ein durchschnittliches Meeting etwa 51 Minuten dauert. Diese großen Meetings können auf Organisationsebene zu einer wöchentlichen Gesamtdauer von mindestens 6 bis 8 Stunden führen. Was wäre, wenn Sie das reduzieren könnten? ClickUp verändert die Art und Weise, wie Teams kommunizieren! Anstelle von langwierigen Meetings können Sie direkt innerhalb von Aufgaben zusammenarbeiten und Kommentare, Anhänge, Sprachnotizen, Videos und vieles mehr an einem Ort nutzen.

Sie können Tagesordnungspunkte bestimmten Mitgliedern des Teams zuweisen, Fälligkeitsdaten für Diskussionspunkte festlegen und sogar Speicherorte oder Räume für Meetings bestimmen. Erfassen Sie im Laufe des Meetings Aktionselemente und die nächsten Schritte innerhalb der Tagesordnung und verknüpfen Sie sie mit Personen und Fristen.

So erhalten Sie eine detaillierte Tagesordnung mit den wichtigsten Diskussionspunkten, Ergebnissen und relevanten Aufgaben. ClickUp bietet mehrere Vorlagen, die sich in das System integrieren lassen und Ihnen dabei helfen, Diskussionen in Pläne umzusetzen. Hier sind einige davon, die wir für Ihr nächstes Meeting ausgewählt haben:

Lesen Sie auch: Softwarelösungen für Meeting-Management und -Tagesordnungen

1. Die Vorlage für die ClickUp-Tagesordnung

Kostenlose Vorlage erhalten Steigern Sie die Produktivität Ihres Meetings mit der Vorlage für die ClickUp-Tagesordnung

Die Vorlage für die ClickUp-Tagesordnung ist Ihre Rettung, um dem Chaos bei Meetings zu entkommen und Diskussionen in produktive, gemeinschaftliche Sitzungen zu verwandeln. Definieren Sie Ziele, weisen Sie Aufgaben zu und halten Sie alle zur Rechenschaft – alles an einem Ort.

So kann Ihnen diese Vorlage helfen:

Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams direkt in der Tagesordnung Verantwortlichkeiten zu, um die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten

Verfolgen Sie den Status und den Fortschritt der einzelnen Elemente der Tagesordnung mithilfe von benutzerdefinierten Feldern und Ansichten in ClickUp

Gliedern Sie Aufgaben und Elemente in Aktionen auf, um umsetzbare Ergebnisse zu erzielen

ideal für: *Zuweisung von Aufgaben und Nachverfolgung direkt in den Tagesordnungen der Meetings

2. Die Vorlage für Meetings von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie Ihre Einarbeitungs- und Rekrutierungspläne mit den Vorlagen für Meetings von ClickUp

Stellen Sie sich Tagesordnungen mit farbcodierten Themen, zugewiesenen Eigentümern und nachverfolgbaren Elementen vor, die gleichzeitig präsentiert werden und leicht anpassbar sind. Die Vorlage für ClickUp-Meetings strukturiert alles – von angespannten Kandidatenbewertungen bis hin zu kritischen Updates von Projekten.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Strukturieren Sie Meetings Ihres HR-Teams für Projekt-Updates, um sicherzustellen, dass alle über den Fortschritt informiert sind

Organisieren Sie Meetings zur Nachbesprechung von Bewerberinterviews, in denen Sie die zu erledigenden Elemente und die Aufgaben der Interviewer festhalten

Planen Sie Sitzungen zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter, in denen die Schlüsselthemen und verantwortlichen Mitglieder des Teams vorgestellt werden

ideal für: *HR-Fachleute und Teams für die Personalbeschaffung

3. Die Vorlage für die Checkliste für Meetings von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der Vorlage für Checklisten für Meetings von ClickUp bleiben Sie bei Aufgaben und Nachverfolgungen organisiert

Die Vorlage für die Checkliste für Meetings von ClickUp ist nicht nur eine Liste mit zu erledigenden Aufgaben, sondern Ihr persönliches Kontrollfeld für Meetings. Sie ermöglicht es Ihnen, fokussierte Tagesordnungen zu erstellen, Fristen ohne Verzögerung zu verfolgen und Schlüsselentscheidungen und -diskussionen in Echtzeit festzuhalten.

Diese Vorlage kann Ihnen dabei helfen:

Verfolgen Sie den Fortschritt von Checklistenelementen mit benutzerdefinierten Status für eine effiziente Nachverfolgung

Organisieren Sie alle wichtigen Dinge für Ihr Meeting an einem Ort, vom Setup bis zu den Aufgaben nach dem Meeting

Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams Elemente und Fristen zu

ideal für: *Erstellen eines einfachen, auf Checklisten basierenden Systems in ClickUp

👀 Zu erledigen: Unternehmen mit 100 Mitarbeitern können durch die Reduzierung unnötiger Meetings jährlich bis zu 2,5 Millionen US-Dollar einsparen, während Unternehmen mit 5.000 Mitarbeitern 100 Millionen US-Dollar einsparen können.

4. Die Vorlage für Meetings der Stufe 10 von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erleichtern Sie strukturierte Meetings mit der Vorlage für Meetings der Stufe 10 von ClickUp

Unproduktive Meetings frustrieren alle – aber das kann sich mit der Vorlage für Meetings der Stufe 10 von ClickUp ändern. Strukturieren Sie Ihre Ziele für Meetings effizient in wöchentliche, monatliche und vierteljährliche Abschnitte und stellen Sie sicher, dass jeder Anruf mit klaren Elementen für Maßnahmen und zugewiesenen Aufgaben endet.

Richten Sie diese Vorlage ein und verwenden Sie sie, um:

Organisieren Sie wöchentliche Meetings Ihres Führungsteams, die sich auf den Fortschritt und die Ausrichtung strategischer Ziele konzentrieren

Verfolgen Sie den Fortschritt bei monatlichen und vierteljährlichen Zielen und stellen Sie sicher, dass die Teams im Budget und in der Zeitleiste bleiben

Ermöglichen Sie eine transparente Kommunikation und Echtzeit-Updates zwischen allen Beteiligten in Meetings der Führungsebene

ideal für: *Umsetzung des EOS-Meeting-Rahmens (Entrepreneurial Operating System) der Stufe 10

5. Die Vorlage für persönliche Meetings von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die Vorlage für persönliche Meetings von ClickUp für individuelle Check-ins

Die Ausrichtung eines Meetings mit allen unterstellten Mitarbeitern und die Nachverfolgung ihrer Anforderungen, Fortschritte, Folgemaßnahmen usw. wird mit der Vorlage für 1:1-Meetings von ClickUp einfacher. Unabhängig davon, wann Sie sich mit Ihren Mitarbeitern treffen, bietet diese Vorlage immer Ressourcen, die Ihnen dabei helfen, sich an alles zu erinnern.

Greifen Sie auf diese Vorlage zu, um:

Fassen Sie alle Ihre Tagesordnungen für 1:1-Meetings zusammen und sorgen Sie für Ordnung

Benutzerdefinierte Tagesordnungen für jedes Mitglied des Teams, um Diskussionen auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele abzustimmen

Arbeiten Sie gemeinsam mit Mitgliedern Ihres Teams an Elementen der Tagesordnung und geben Sie Feedback

*ideal für: Manager, die Telefonkonferenzen abhalten und mit einzelnen Mitgliedern ihres Teams zusammenarbeiten

6. Die Vorlage für das ClickUp-Meeting für alle Mitarbeiter

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die Vorlage für das ClickUp-Meeting für alle Mitarbeiter für unternehmensweite Diskussionen

An einem Meeting, an dem fast alle Mitarbeiter des Unternehmens teilnehmen, bietet sich die perfekte Gelegenheit, vom Thema abzuschweifen und die Aufmerksamkeit aller zu verlieren.

Mit der Vorlage für ClickUp-Meetings für alle Mitarbeiter können Sie jedoch fokussierte Tagesordnungen festlegen. Bereiten Sie die Präsentation mit kollaborativen ClickUp-Dokumenten vor und automatisieren Sie Erinnerungen, um Ihr Team über wiederkehrende Anrufe zu informieren.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Nachverfolgung von Schlüsselentscheidungen und zugewiesenen Elementen direkt im Flow des Meetings, sodass jeder sie verfolgen kann

Verwenden Sie für alle wiederkehrenden unternehmensweiten Updates ein einheitliches und organisiertes Format

Visualisieren Sie den Fortschritt und die Elemente des Meetings mithilfe von Listen, Boards, Zeitleisten und ClickUp Gantt-Diagrammen für einen umfassenden Überblick

ideal für: *Regelmäßige Durchführung eines unternehmensweiten Meetings

7. Die Vorlage "ClickUp Meeting Tracker"

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der ClickUp-Vorlage für den Meeting-Tracker behalten Sie den Überblick über alles, was mit Ihrem Meeting zu tun hat

Wenn Sie zu viele Meetings haben und Schwierigkeiten haben, die einzelnen Elemente nachzuverfolgen, wechseln Sie zu dieser ClickUp Meeting Tracker-Vorlage. Sie bietet eine vollständige Übersicht über die Ergebnisse der Meetings, einschließlich Aufgaben, Tagesordnungen, Notizen und Nachfassaktionen nach dem Meeting, in einem einzigen Space.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Bereiten Sie sich auf bevorstehende Meetings vor, indem Sie Tagesordnungen und Schlüsselthemen direkt im Tracker skizzieren

Weisen Sie Mitgliedern Ihres Teams Elemente und Aufgaben zu und überwachen Sie diese

Visualisieren Sie die Zeitpläne und Fortschritte von Meetings mithilfe von Kalender-, Board- und Meeting-Ansichten, um eine umfassende Übersicht zu erhalten

Passen Sie den Meeting-Tracker an, z. B. Meeting-Typ, Speicherort und Schlüsselpersonen, mithilfe von Benutzerdefinierten Feldern für eine maßgeschneiderte Organisation

ideal für: *Nachverfolgung von Meeting-Details wie Tagesordnung, Notizen und Elemente für Maßnahmen

Ich habe alle zwei Wochen ein Meeting mit meinem Vorgesetzten und wir verwenden ClickUp für unsere Tagesordnung. Ich habe alles besser im Griff, weil alle meine Anfragen zu Ereignissen und Präsentationen hier gespeichert sind, zusammen mit einer aktuellen Anzeige des Status, die sie überprüfen kann.

Ich habe alle zwei Wochen ein Meeting mit meinem Vorgesetzten und wir verwenden ClickUp für unsere Tagesordnung. Ich habe alles besser im Griff, weil alle meine Anfragen zu Ereignissen und Präsentationen hier gespeichert sind, zusammen mit einer aktuellen Anzeige des Status, die sie überprüfen kann.

👀 Wussten Sie schon: 88 % der Menschen können ihren Kollegen und Clients mithilfe eines Tools für das Projektmanagement problemlos eine Übersicht über die Zeitleisten und den Status von Projekten liefern.

Planen Sie die Tagesordnung für Ihr nächstes Meeting mit ClickUp

Eine Tagesordnung für ein Meeting dient als Rahmen für produktive Diskussionen. PowerPoint-Präsentationsvorlagen bieten zwar einen Vorsprung, haben jedoch Limits in Bezug auf die Zusammenarbeit in Echtzeit und die Integration in andere Workflows.

Aber ClickUp meistert diese Herausforderung und unterstützt Sie bei Ihrer Arbeit. Sie können die Plattform nutzen, um Tagesordnungen für Meetings zu erstellen, bestehende und neue Aufgaben zusammenzuführen, Zeitleisten für Projekte zu verbinden und bei Bedarf mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und beenden Sie Meetings ohne klare Zielsetzung.