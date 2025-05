13 kostenlose Vorlagen für Pläne zur Karriereentwicklung

Stellen Sie sich vor, Sie stehen an einem Scheideweg in Ihrer Karriere und sind sich nicht sicher, welchen Weg Sie einschlagen sollen. Sie haben große Träume, aber der Weg, der vor Ihnen liegt, ist unklar.

Vielleicht streben Sie die nächste Aktion an, möchten in eine andere Branche wechseln oder sogar ein eigenes Geschäft gründen. Aber hier ist der Haken: Ohne einen soliden Plan können diese Karriereziele schnell in weite Ferne rücken.

Hier kann eine Vorlage für die Karriereplanung den entscheidenden Unterschied machen. Es handelt sich um ein einfaches tool, mit dem Sie Ihre Ziele auf einer Karte festhalten, die erforderlichen Schritte ermitteln und auf Kurs bleiben können.

Mit einem klaren Plan können Sie erreichbare Ziele setzen, Fortschritte nachverfolgen und die Fähigkeiten aufbauen, die Sie benötigen, um Ihre Karriere auf die nächste Stufe zu bringen. Lesen Sie also weiter, um die 13 besten Vorlagen für Karriereentwicklungspläne zu entdecken und die Kontrolle über Ihre Zukunft zu übernehmen.

🔍 Wussten Sie schon? Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass 76 % der Arbeitnehmer nach beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten suchen, um ihre Karriere voranzutreiben.

Was sind Vorlagen für Pläne zur Karriereentwicklung?

Eine Vorlage für einen Plan zur Karriereentwicklung ist ein strategisches tool, das Einzelpersonen dabei hilft, ihre beruflichen Ziele zu setzen und zu erreichen. Dabei kann es sich um eine herausragende Leistung in der aktuellen Position oder den Wechsel in eine neue Rolle handeln.

Sie sind sofort einsatzbereit und methodisch aufgebaut und bieten einen strukturierten Rahmen, um Karriereziele, notwendige Fähigkeiten und umsetzbare Schritte zu deren Erreichung hervorzuheben.

Mit anderen Worten: Diese Vorlagen für berufliche Entwicklungspläne ermöglichen es Ihnen, Ziele zu setzen, deren Fortschritt zu verfolgen und Bereiche/Fähigkeiten zu identifizieren, die Sie weiterentwickeln müssen, um diese Ziele zu erreichen.

🔍 Wussten Sie schon? Etwa 65 % der Kinder von heute werden in Berufen arbeiten, die es heute noch nicht gibt – denken Sie an KI-Ethiker, Drohnen-Fluglotsen oder Virtual-Reality-Designer! 🤯

Was macht eine gute Vorlage für einen Plan zur Karriereentwicklung aus?

Eine gut durchdachte Vorlage für einen Plan zur beruflichen Weiterentwicklung erleichtert es, Ihre beruflichen Ziele im Auge zu behalten. Sie hilft Ihnen auch, jede Wachstumschance zu nutzen und stellt sicher, dass Sie auf dem sich ständig verändernden Arbeitsmarkt relevant bleiben.

Hier sind einige Schlüsselkomponenten, die Ihre Vorlage für den Plan zur beruflichen Weiterentwicklung enthalten muss:

*benutzerfreundliches Design: Wählen Sie eine Vorlage mit einem klaren Design – mit Elementen wie Tabellen, Abschnitten, Unterabschnitten usw. So können Sie Ihre Ziele effizienter organisieren und verwalten. ✅

Fähigkeitenbewertung: Suchen Sie nach einer Lösung mit integrierten tools zur Bewertung von Fähigkeiten und zur Ermittlung von Lücken. Achten Sie darauf, dass sie Raum für Selbstreflexion und das Sammeln von Feedback von Vorgesetzten, Kollegen usw. bietet. ✅

Features zur Nachverfolgung des Fortschritts: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie erreichbare Ziele festlegen und deren Fortschritt anhand messbarer Ergebnisse verfolgen können. Features wie Meilensteine, Leisten zur Fortschrittsanzeige und Status-Updates sorgen für die gleiche ✅

Visuelle Elemente: Wählen Sie eine Vorlage für die berufliche Entwicklung, die visuelle Elemente wie Diagramme, Grafiken, Zeitleisten und Matrizen enthält. Sie bieten wertvolle Einblicke in den Fortschritt Ihrer Kompetenzentwicklung auf eine viel verständlichere Weise ✅

Integrationen: Stellen Sie sicher, dass die Vorlage mit Tools und Software von Drittanbietern wie Apps zur Zeiterfassung, Tools zur Steigerung der Produktivität, Software für das Talentmanagement usw. kompatibel ist. Dies hilft bei der Zentralisierung von Daten und stellt sicher, dass Sie Ihre beruflichen Ziele effektiver erreichen ✅

13 Vorlagen für Pläne zur Karriereentwicklung

Hier sind 13 Vorlagen für Pläne zur Karriereentwicklung, die Sie nutzen können, um die Karriereleiter zu erklimmen und sich beruflich weiterzuentwickeln:

1. ClickUp-Vorlage für den Karriereplan

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für den Karriereplan den perfekten Fahrplan für Ihre Karriere

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Karriere ausgewählt, sind sich aber bei den nächsten Schritten unsicher. Hier kommt die ClickUp-Vorlage für den Karriereweg ins Spiel.

Dieser Planer für die berufliche Entwicklung unterteilt Ihren potenziellen Karriereweg in umsetzbare Schritte mit einem Drag-and-Drop-Tool zur Erstellung von Roadmaps. Darüber hinaus können Sie Karrierestufen und Beschreibungen von Rollen benutzerdefiniert an verschiedene Funktionen anpassen.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden Überwachen Sie Ihre Karriereentwicklung mithilfe von Dashboards zur Nachverfolgung der Fortschritte

Nachverfolgung der Kompetenzentwicklung mit integrierter Kompetenzzuordnung

Weisen Sie Lernressourcen und Mentorenprogramme direkt in der Vorlage zu

*ideal für: Einzelpersonen, Teams in der Personalabteilung und Führungskräfte, die klare, strukturierte Pläne für den beruflichen Fortschritt entwerfen möchten

2. Vorlage für den ClickUp-Plan zur Mitarbeiterentwicklung

Kostenlose Vorlage erhalten Planen Sie die Entwicklung Ihres Teams mit der Vorlage für den ClickUp-Mitarbeiterentwicklungsplan

Laut Statistik würden 94 % der Mitarbeiter länger bei einem Unternehmen bleiben, das in ihre Weiterentwicklung investiert. Als Ausgangspunkt können Sie die Vorlage für den ClickUp-Plan zur Mitarbeiterentwicklung verwenden.

Diese Vorlage ist ausschließlich für wachstumsorientierte Teams gedacht, die ihre Mitarbeiter auf die Zukunft vorbereiten. Mit ihrer Hilfe können Sie Entwicklungspläne erstellen, die auf die Fähigkeiten, Vorlieben und Rollen jedes einzelnen Mitglieds des Teams zugeschnitten sind. Sie können Ziele festlegen, Fortschritte nachverfolgen und Feedback geben.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden Fügen Sie Schulungsmaterialien und Ressourcen für eine umfassendere Wissensbildung hinzu

Definieren Sie Ziele für die Mitarbeiterentwicklung mit vorgefertigten Abschnitten zur Zielsetzung

Verwenden Sie automatische Erinnerungen und Aufgaben, um den Fortschritt im Auge zu behalten

Richten Sie den Aufwand für die Entwicklung durch benutzerdefinierte Nachverfolgung von Leistungskennzahlen an den Zielen Ihres Geschäfts aus

*ideal für: Manager und L&D-Teams, die individuelle Pläne für die berufliche Weiterentwicklung, Schulungspläne und Möglichkeiten für die Betreuung von Mitarbeitern erstellen

3. Vorlage für den persönlichen Entwicklungsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die Vorlage für den persönlichen Entwicklungsplan von ClickUp, um Ihre persönlichen Ziele ohne Probleme zu erreichen

Suchen Sie nach einer Vorlage, um Ihre persönlichen Entwicklungsziele zu erreichen? Dann entscheiden Sie sich für die Vorlage für den persönlichen Entwicklungsplan von ClickUp.

Diese Vorlage für die berufliche Entwicklung ist benutzerfreundlich und enthält einen Bereich mit Features, die Sie für Ihre Karriere nutzen können. Ob Sie nun Ihre aktuellen Fähigkeiten verbessern oder neue entwickeln möchten, mit dieser Vorlage können Sie einen Plan erstellen, um jedes Ziel systematisch anzugehen.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden Nachverfolgung täglicher, wöchentlicher und monatlicher Praktiken zur Verwaltung Ihrer Routine

Legen Sie Schritte mit Prioritäten für den Aufbau von Fähigkeiten und persönliche Entwicklungsziele fest

Verknüpfen Sie Ziele mit benutzerdefinierten Dashboards, um eine Übersicht über den Fortschritt zu erhalten

Nutzen Sie die integrierten Reflexionsaufforderungen und Bewertungs-Tools zur Selbstverbesserung

*ideal für: Berufstätige und Einzelpersonen mit einer strukturierten Einstellung zur Selbstverbesserung in den Bereichen Karriere, Bildung und persönliches Wachstum

4. Vorlage für ClickUp-Leistungsbericht

Kostenlose Vorlage erhalten Ermitteln Sie die Effektivität Ihrer Entwicklungsstrategie mit der Vorlage für den ClickUp-Leistungsbericht

Erstellen Sie mit der Vorlage für den ClickUp-Leistungsbericht die beste Strategie zur Karriereentwicklung für Ihre Mitarbeiter. Damit können Sie Leistungskennzahlen (KPIs) – Produktivität, Qualität der Arbeit, Entwicklung von Fähigkeiten usw. – in Echtzeit festlegen und überwachen.

Dieses Dokument bietet auch zahlreiche visuelle Elemente wie Diagramme, Grafiken und Scorecards, um den Fortschritt zu analysieren und Trends und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren. Darüber hinaus lässt es sich in Tools zur Zeiterfassung und Produktivität integrieren, um wertvolle Einblicke in die Leistung zu erhalten.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden Nachverfolgung der Beiträge, Fähigkeiten und Auswirkungen von Projekten der Mitarbeiter mit vorgefertigten Metriken

Erstellen Sie automatisch Leistungszusammenfassungen mithilfe dynamischer Felder

Verwenden Sie anpassbare Bewertungen, um die Evaluierungen in allen Teams zu standardisieren

*ideal für: HR-Fachleute und Manager, die Metriken zur Mitarbeiterleistung, Erfolge und verbesserungswürdige Bereiche in einem standardisierten Format nachverfolgen

🧠 Interessante Tatsache: Ein Softwareentwickler eines US-Unternehmens hat heimlich seine gesamte Arbeit nach China ausgelagert, während er seine Arbeitstage damit verbrachte, sich Videos von Katzen anzusehen und Reddit zu durchstöbern. Er zahlte dem Auftragnehmer einen Bruchteil seines Gehalts, lieferte perfekte Arbeit und wurde sogar mehrfach zum Mitarbeiter des Monats gewählt! Sein Plan wurde erst aufgedeckt, als bei einer Prüfung festgestellt wurde, dass sich Fremde von außerhalb an seinem Arbeitsplatz angemeldet hatten. 😬

5. Vorlage für ClickUp-Leistungsbeurteilung

Kostenlose Vorlage erhalten Messen Sie die Pläne für Ihre berufliche Entwicklung anhand der Leistung Ihrer Mitarbeiter mit der Vorlage für die ClickUp-Leistungsbeurteilung

🔍 Wussten Sie schon? Nach der Planung und Umsetzung der beruflichen Entwicklung folgt ein Überprüfungsprozess. 24 % der Arbeitnehmer halten dies für unerlässlich und würden in Betracht ziehen, ihren Arbeitsplatz zu kündigen, wenn dies nicht angeboten wird.

Die Vorlage für die ClickUp-Leistungsbeurteilung basiert auf 360-Grad-Bewertungen. Mitarbeiter können sie also zur Selbstbewertung, zum Einholen von Feedback von Kollegen und zur Auflistung ihrer Erfolge verwenden. Als Manager müssen Sie nur Ziele festlegen und Zeitleisten definieren.

Diese Vorlage für einen Entwicklungsplan vereinfacht auch die Nachverfolgung von Leistungsverbesserungen, da sie über integrierte Analysefunktionen zum Vergleich früherer und aktueller Leistungsmetriken verfügt.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden Ermöglichen Sie die Zusammenarbeit zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern mit Tools zum Freigeben von Notizen und Feedback

Verwenden Sie 360-Grad-Feedback-Abschnitte für Bewertungen aus verschiedenen Quellen

Automatisierung der Zielsetzung und Empfehlungen für die nächsten Schritte auf der Grundlage der Ergebnisse der Überprüfung

*ideal für: Unternehmen, die formelle Mitarbeiterbewertungen, 360-Grad-Feedback-Sitzungen und Zielvereinbarungsgespräche auf der Grundlage früherer Leistungen durchführen

6. ClickUp Vorlage für einen Plan für 30-60-90 Tage

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan von ClickUp, um Ihre Ziele in erreichbare, zeitlich begrenzte Aufgaben zu visualisieren

Die Vorlage für einen 30-60-90-Tage-Plan von ClickUp ist eine vielseitige Ressource. Die Features können Ihnen dabei helfen, eine solide Strategie zu entwickeln, insbesondere wenn Sie als Manager einen Plan für die berufliche Weiterentwicklung Ihrer neuen Mitarbeiter erstellen.

Die Vorlage visualisiert Ihren gesamten Plan, unterteilt ihn in umsetzbare Ziele und kategorisiert sie in Meilensteine für 30, 60 und 90 Tage, um einen zeitnahen Fortschritt und Erfolg sicherzustellen. Sie sendet auch automatische Erinnerungen für regelmäßige Zielüberprüfungen. Außerdem können Sie Erkenntnisse, Notizen, Ressourcen usw. für die Zusammenarbeit in Echtzeit für Mitarbeiter freigeben.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden Verwenden Sie Indikatoren für den Fortschritt und die Nachverfolgung des Status, um den Erfolg neuer Mitarbeiter zu überwachen

Definieren Sie Ergebnisse und Erwartungen für jede Phase mit anpassbaren Feldern

Weisen Sie Mentoren, Ressourcen und Schlüsselaufgaben direkt in der Vorlage zu

*ideal für: Personalverantwortliche und neue Mitarbeiter, Strukturierung des Onboardings, Meilensteine bei Schulungen und frühzeitige Leistungserwartungen für einen reibungslosen Übergang

📮 ClickUp Insight: Bei leistungsschwachen Teams ist die Wahrscheinlichkeit viermal höher, dass sie mit mehr als 15 Tools jonglieren, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz durch ein Limit von 9 oder weniger Plattformen aufrechterhalten. Aber wie wäre es mit nur einer Plattform? Wenn Sie also Ihre Karriere neu ausrichten möchten, beginnen Sie mit Als die Alles-in-einem-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform, die mit KI-gestützten Workflows abgeschlossen wird.

7. Vorlage für einen SMART-Ziel-Aktionsplan von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie SMART-Ziele für Ihre Karriere mit der Vorlage für den SMART-Ziel-Aktionsplan von ClickUp

SMART ist ein effektiver Rahmen für die Zielsetzung, der vorschlägt, dass jedes Ziel spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert sein sollte. Die Vorlage für den ClickUp SMART Goal Action Plan folgt genau diesem Ansatz.

Mit dieser Vorlage können Sie messbare Ziele festlegen, Aufgaben organisieren und sie mit Ihrem Aktionsplan abstimmen. Sie können auch KPIs definieren und Fristen setzen, um sicherzustellen, dass jedes Ziel relevant ist und rechtzeitig umgesetzt wird. Außerdem können Sie jedem Ziel relevante Dokumente, Ressourcen oder Notizen von Meetings als Anhang hinzufügen, sodass alles an einem zentralen Speicherort verfügbar ist.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden Benutzerdefinierte KPI-Messungen mit integrierten Feldern für Erfolgskriterien

Schlüsseln Sie Ihre Ziele in Pläne mit einzelnen Schritten und Fälligkeitsdaten auf

Verwenden Sie Leisten für den Fortschritt und Meilensteine für die Nachverfolgung in Echtzeit

*ideal für: Teams und Einzelpersonen, die klar definierte, messbare Ziele mit detaillierten Schritten und Fristen festlegen und umsetzen möchten

💡 Profi-Tipp: Wenn eine Aufgabe zu viel ist, machen Sie sie zu klein, um zu scheitern. Sie möchten mehr lesen? Lesen Sie nur einen Satz. Sie möchten trainieren? Machen Sie eine Liegestütze. Kleine Erfolge schaffen Schwung. 🏃🏻

8. Vorlage für ein Diagramm der Meilensteine von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Verwenden Sie die Vorlage für ein Diagramm der Meilensteine von ClickUp, um große Karriereziele in kleine, umsetzbare Aufgaben zu unterteilen

Zu erledigen: Sie benötigen eine Vorlage, um Pläne für die berufliche Weiterentwicklung mit klar definierten Meilensteinen zu erstellen? Sehen Sie sich die Vorlage für ein Diagramm mit Meilensteinen von ClickUp an.

Diese Vorlage unterteilt komplexe Ziele in überschaubare Aufgaben. Ein Studium oder die Erweiterung von Fähigkeiten schafft einen Leitfaden, der Schritt für Schritt zum Erreichen jedes beruflichen Ziels führt.

Außerdem können Sie Schlüsselphasen mit farbigem Code markieren, Abhängigkeiten mit Gantt-Diagrammen und Ansichten des Workflows nachverfolgen, Schritte an Ihren Lernansatz anpassen und vieles mehr.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden Überwachen Sie den Fortschritt mithilfe von Indikatoren, die den prozentualen Abschluss anzeigen

Organisieren Sie Ihre Karriereziele in einer visuellen Zeitleiste mit Meilensteinen

Weisen Sie Eigentümern Meilensteine mit automatischer Nachverfolgung der Aufgaben zu

*ideal für: Projektmanager und Karriereplaner, die Schlüssel-Meilensteine, Abhängigkeiten und Fristen für den Fortschritt der Karriere auf einer Karte darstellen

9. Vorlage für persönliche Produktivität von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Maximieren Sie die Produktivität bei alltäglichen Aktivitäten mit der Vorlage für die persönliche Produktivität von ClickUp

Ob Sie eine Einzelperson oder ein Teamleiter sind, die Maximierung der Produktivität ist der Schlüssel zu besseren Ergebnissen – auch im Hinblick auf die Karriereentwicklung. Wenn Sie jedoch Schwierigkeiten haben, verwenden Sie die Vorlage für die persönliche Produktivität von ClickUp.

Dieses Dokument fasst alle Ihre Aufgaben zusammen, sodass Sie sie effizienter planen und ausführen können. Es ist außerdem in hohem Maße anpassbar, sodass Sie es zur Verwaltung persönlicher und beruflicher Ziele verwenden können. Verwenden Sie Beschreibungen und Filter mit verschiedenen Farben, um Aufgaben zu kategorisieren und Prioritäten, Fristen usw. festzulegen.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden: Überprüfen Sie den Fortschritt und automatisieren Sie die Nachverfolgung Ihrer Ziele, um Ihre Produktivität insgesamt im Auge zu behalten, ohne an Qualität zu verlieren

Nutzen Sie die Ansicht "Kalender" von ClickUp, um Ihren Zeitplan zu planen und Fristen festzulegen

Verwenden Sie die integrierte Zeiterfassung, um Muster in der Produktivität zu analysieren

Überprüfen Sie regelmäßig die Trends bei der Produktivität mithilfe von Dashboards und Berichterstellungen für Analysen

*ideal für: Freiberufler, Unternehmer und Fachkräfte, die ihre täglichen Aufgaben, Gewohnheiten und Prioritäten verwalten, um die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben sowie die Effizienz zu optimieren

10. ClickUp Vorlage für einen Lebensplan

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der Vorlage für den ClickUp-Lebensplan können Sie Ihre langfristigen beruflichen Ziele ganz einfach visualisieren und strukturieren

Zu viel Aufwand, sich Gedanken über langfristige Pläne zu machen? Keine Sorge – die Vorlage für den Lebensplan von ClickUp wurde entwickelt, um die langfristige Planung zu vereinfachen.

Mit diesem Plan für die berufliche Entwicklung lassen sich langfristige Karriereziele ganz einfach strukturieren. Ob es um Gesundheit, Finanzen oder Karriere geht, Sie können die vorgefertigten Kategorien für Lebensziele verwenden, um sie in umsetzbare Aufgaben zu unterteilen und zu organisieren und zu priorisieren.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden Visualisieren Sie schrittweise Fortschritte und passen Sie Pläne mit Echtzeit-Updates und Reflexions-tools an

Gleichen Sie persönliche und berufliche Prioritäten mithilfe spezieller Abschnitte aus

Unterteilen Sie Ihre Ziele in umsetzbare Schritte mit Zeitleisten

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte mit interaktiven Visualisierungen in Form einer Lebenslandkarte

*ideal für: Personen, die langfristige persönliche und berufliche Ziele planen, die Karriere, Gesundheit, Finanzen und wichtige Lebensentscheidungen abdecken

💡 Profi-Tipp: Benötigen Sie eine umfassendere Lösung zur Nachverfolgung und Verwaltung Ihrer Ziele? Verwenden Sie ClickUp Goals! Es fasst alle Ihre Aufgaben an einem Ort zusammen, sodass Sie: Setzen Sie messbare Ziele mit klaren Einzelzielen

Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit mithilfe dynamischer Indikatoren

Verknüpfen Sie Aufgaben und Projekte direkt mit Ihren Zielen

Automatisierung der Nachverfolgung von Zielen und rechtzeitige Benachrichtigungen

Erstellen Sie detaillierte Berichte für datengestützte Erkenntnisse

11. ClickUp Vorlage für eine Matrix der technischen Fähigkeiten

Kostenlose Vorlage erhalten Ermitteln Sie die technischen Fähigkeiten Ihres Teams und schließen Sie Lücken mit der Vorlage für die ClickUp-Matrix der technischen Fähigkeiten

Suchen Sie nach Mitarbeitern mit den richtigen Fähigkeiten für eine technische Rolle oder möchten Sie einen maßgeschneiderten Plan zur Kompetenzentwicklung für Ihr Team erstellen? Verwenden Sie die Vorlage für die ClickUp-Matrix für technische Fähigkeiten.

Diese Vorlage zeigt die Fähigkeiten jedes Mitarbeiters und hilft Ihnen, die Eignung für eine Rolle zu beurteilen. Bei Bedarf können Sie damit Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. Außerdem können Sie Schulungsmodule und Zertifizierungen direkt im Dokument zuweisen und den Fortschritt der Fähigkeiten nachverfolgen, um sicherzustellen, dass Sie und Ihr Team auf derselben Seite sind.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden Identifizieren Sie Qualifikationslücken mit Echtzeit-Filter- und Ranking-tools

Karte der Mitarbeiterfähigkeiten mit vorkonfigurierten Rastern zur Bewertung von Fähigkeiten

Vergleichen Sie die Kompetenzen von Teams mithilfe automatisch generierter Heatmaps

*ideal für: Personal- und Teamleiter, die das Niveau technischer Fähigkeiten bewerten, Qualifikationslücken identifizieren und gezielte Schulungen zur Weiterbildung von Teams planen

12. Vorlage für einen Karriereplan von Template.net

Die Vorlage "Career Roadmap" von Template.net ist eine weitere nützliche Ressource für die Karriereplanung. Ihr umfassendes Design berücksichtigt kurz- und langfristige Ziele und ermöglicht es Ihnen, flexible Ziele mit integrierten Markierungen für die einzelnen Phasen der Karriere festzulegen.

Darüber hinaus können Sie die erforderlichen Fähigkeiten und Zertifizierungen Ihrer Mitarbeiter nachverfolgen, um personalisierte Lernpfade zu erstellen. Die Vorlage kann in verschiedenen Formaten heruntergeladen werden, darunter Word, Google Docs und PDF.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden Karrierepläne in verschiedenen Formaten (PDF, Word, Excel) herunterladen und freigeben

Verwenden Sie branchenspezifische Vorlagen für Karrierewege, um Pläne für Ihr Wachstum zu strukturieren

Fügen Sie Beschreibungen der Rollen und Kriterien für Aktionen hinzu, um Klarheit zu schaffen

*ideal für:Mitarbeiter und Arbeitssuchende, die Strategien für den beruflichen Aufstieg Schritt für Schritt planen, einschließlich der erforderlichen Fähigkeiten und Zertifizierungen

🧠 Fun Fact: Im Durchschnitt wechselt eine Person 5- bis 7-mal den Beruf. Wenn Sie also das Gefühl haben, nicht weiterzukommen, denken Sie daran – Ihr nächster Job könnte völlig anders sein! 😉

13. Vorlage für einen Karriereplan von AIHR

via AIHR

Die Vorlage für das Karriere-Fortschritts-Rahmenwerk von AIHR hilft Ihnen, Mitarbeiter zu unterstützen, die Mentoren und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten suchen. Sie ermöglicht es Ihnen, rollenbasierte Karriereleitern mit detaillierten Kompetenzstufen zu erstellen.

Auf diese Weise können Sie leicht erkennen, welche neuen Fähigkeiten für einen Mitarbeiter geeignet sind. Darüber hinaus stellen die datengestützten Erkenntnisse sicher, dass der gesamte Prozess des beruflichen Fortschritts fair, transparent und ergebnisorientiert ist.

💜 Hier ist, warum Sie es lieben werden Erstellen Sie strukturierte Pläne zur Entwicklung von Fähigkeiten für jede Phase Ihrer Karriere

Standardisieren Sie die Kriterien für Aktionen mithilfe vorgefertigter Bewertungsrahmen

Richten Sie Ihre Karrierewege an Leistungsmanagement und Schulungsprogrammen aus

*ideal für: Organisationen, die strukturierte Beförderungskriterien, Karrierepfade und kompetenzbasierte Karriereleitern für Mitarbeiter festlegen.

Erreichen Sie Ihre beruflichen Ziele mit Vorlagen von ClickUp

Karriereentwicklung ist mehr als nur ein Schlagwort – sie ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu dauerhaftem Erfolg. Ob Sie einen neuen Karriereweg einschlagen, sich weiterentwickeln oder Ihre Fähigkeiten verfeinern möchten, ein gut strukturierter Plan kann den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Hier kommt eine Vorlage für einen Karriereplan ins Spiel. Sie sorgt für Klarheit, reduziert die Überforderung und hält Sie bei jedem Schritt auf dem Laufenden. Außerdem hilft Ihnen die vorgefertigte Struktur, Zeit zu sparen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – Ihre Karriere voranzutreiben.

Sind Sie bereit für den nächsten großen Schritt in Ihrem Berufsleben? Schauen Sie sich ClickUp an. Die Vorlagen für berufliche Entwicklungspläne von ClickUp, der App für alles rund um die Arbeit, sollen Ihnen dabei helfen, Ihre Pläne für das berufliche Wachstum Schritt für Schritt zu erstellen.

Also, warten Sie nicht! Melden Sie sich bei ClickUp für eine kostenlose Testversion an, um Ihre Karriere zu planen und Ihre beruflichen Ziele zu erreichen!