So erstellen Sie einen grafischen Organizer in Google Docs

Überall kleben Notizen herum. Ein Notizbuch voller Kritzeleien. Hundert Registerkarten sind geöffnet.

Wenn sich Ideen häufen, kann ein grafischer Organizer helfen, Reihenfolge zu schaffen. Aber wer hat schon Zeit, ein ganz neues Tool zu erlernen?

Glücklicherweise können Sie mit Google Docs mit nur wenigen Klicks einen solchen Organizer erstellen. Er verfügt über ein übersichtliches, visuelles Layout, das Ihnen hilft, Ihre Gedanken zu ordnen.

In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen grafischen Organizer in Google Docs erstellen. ⚒️

Was ist ein grafischer Organizer?

Ein grafischer Organizer ist ein visuelles Tool, mit dem Einzelpersonen Ideen, Informationen oder Konzepte klar und strukturiert organisieren können.

Es gibt verschiedene Formen, darunter Diagramme, Grafiken und Karten, die je nach Kontext unterschiedlichen Zwecken dienen. Sie zerlegen eine große Idee in kleinere Teile und verbinden diese mit Linien, Formen oder Pfeilen.

Hier sind einige gängige Arten von grafischen Organigrammen. 📊

Mindmap: Brauchen Sie ein Brainstorming? Brauchen Sie ein Brainstorming? Mindmaps beginnen mit einer zentralen Idee und verzweigen sich in verwandte Themen, sodass sie sich perfekt für den freien Gedankenfluss eignen

Flussdiagramm: Ein Flussdiagramm eignet sich hervorragend zum Abbilden von Prozessen und verwendet Pfeile und Symbole, um Schritte in ihrer Reihenfolge darzustellen

Venn-Diagramm: Zwei (oder mehr) sich überschneidende Kreise zeigen, was in der Mitte ähnlich ist und was an den Seiten unterschiedlich ist. Es eignet sich hervorragend zum Vergleichen und Gegenüberstellen von Ideen

Kreis-Karte: Schreiben Sie eine Hauptidee in die Mitte und umgeben Sie diese mit verwandten Gedanken. Dies ist ideal, um Konzepte zu definieren oder Schreiben Sie eine Hauptidee in die Mitte und umgeben Sie diese mit verwandten Gedanken. Dies ist ideal, um Konzepte zu definieren oder Brainstorming-Techniken zu einem bestimmten Thema zu entwickeln

Zeitleiste: Eine geradlinige Zeitleiste, in der Ereignisse in ihrer Reihenfolge dargestellt werden. Sie eignet sich am besten für den Geschichtsunterricht, die Projektplanung oder die Nachverfolgung von Fortschritten

Storyboard: Storyboards werden in Filmen, beim Schreiben und in Präsentationen verwendet, um Szenen oder Ideen in einer Reihenfolge anzuordnen und so eine Geschichte visuell zu erzählen

Warum Google Docs für grafische Organizer verwenden?

Vielleicht denken Sie, dass Sie eine ausgefallene Design-Software benötigen, um einen grafischen Organizer zu erstellen. Aber Google Docs erledigt diese Aufgabe schnell und kostenlos. Es ist leicht zugänglich, einfach zu bedienen und ermöglicht Ihnen die Erstellung eines einfachen visuellen Organizers.

Hier sind die Vorteile der Verwendung von Google Docs:

Benutzerfreundlich: Keine Erfahrung im Bereich Design? Kein Problem. Google Docs verfügt über eine einfache, intuitive Benutzeroberfläche, die jeder bedienen kann

Anpassbares Format: Passen Sie Aufzählungspunkte, Listen und Farben an, um Ihren Organizer übersichtlich und ansprechend zu gestalten

Echtzeit-Zusammenarbeit: Arbeiten Sie gemeinsam mit anderen an einem Dokument, sehen Sie Änderungen sofort und erhalten Sie Feedback in Echtzeit

Automatischer Versionsverlauf: Möchten Sie eine Änderung rückgängig machen? Google Docs speichert alle Bearbeitungen, sodass Sie jederzeit zu einer früheren Version zurückkehren können

🧠 Wissenswertes: Die erste bekannte Mindmap stammt vom Philosophen Porphyrios von Tyros aus dem 3. Jahrhundert, der verzweigte Diagramme verwendete, um Aristoteles' Ideen visuell zu organisieren. Heute ist das Erstellen von Mindmaps eine beliebte Methode für visuelle Denker.

So erstellen Sie einen grafischen Organizer in Google Docs

Google Docs bietet viele Möglichkeiten, übersichtliche und ansprechende grafische Organizer zu erstellen. Wenn Sie Ideen skizzieren, Konzepte aufzeichnen oder ein Projekt strukturieren möchten, sollten Sie diese drei einfachen Methoden in Betracht ziehen.

Methode 1: Tabellen verwenden

Tabellen sind eine schnelle und einfache Möglichkeit, einen grafischen Organizer zu erstellen, insbesondere für Vergleiche, Kategorien oder Listen.

So geht's:

Schritt 1: Gehen Sie zur Registerkarte „Einfügen“

Gehen Sie zu Google Docs und erstellen Sie ein neues Dokument, indem Sie auf die Option + Leer klicken.

Klicken Sie im oberen Menü auf Einfügen > Tabelle. Ein Raster wird angezeigt. Ziehen Sie den Cursor darüber, um die gewünschte Anzahl an Zeilen und Spalten auszuwählen.

Für einen einfachen Organizer eignet sich eine 2×2- oder 3×3-Tabelle hervorragend.

Klicken Sie auf „Einfügen“ > „Tabelle“, um ein Raster zu erstellen

Schritt 2: Formatieren Sie die Tabelle

Benötigen Sie größere Zellen? Klicken Sie einfach auf die Ränder Ihrer Tabelle und ziehen Sie sie. Möchten Sie die Hintergrundfarbe ändern? Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Zelle, wählen Sie Tabelleneigenschaften und passen Sie die Farbe unter der Option Zellenhintergrundfarbe an.

Sie können auch die Textausrichtung und Rahmenstile anpassen, um ein übersichtlicheres Erscheinungsbild zu erzielen.

Formatieren Sie Zellen nach Ihren Wünschen

Schritt 3: Inhalte hinzufügen

Klicken Sie in eine Zelle und beginnen Sie mit der Eingabe. Verwenden Sie fetten Text oder Farben, um relevante Details hervorzuheben. Wenn Sie mehr Platz benötigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle und wählen Sie Zeile oben/unten einfügen oder Spalte links/rechts einfügen.

Überprüfen Sie anschließend Ihre Tabelle, passen Sie das Format an und stellen Sie sicher, dass alles lesbar ist.

Sobald Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, ist Ihr grafischer Organizer einsatzbereit.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle, um Spalten oder Zeilen hinzuzufügen

🔍 Wussten Sie schon? Viele erfolgreiche Unternehmer nutzen Vision- oder Ideenboards als Teil ihres Planungsprozesses. Studien zeigen, dass die Visualisierung von Zielen durch Bilder und Diagramme die Motivation und Konzentration verbessern kann.

Methode 2: Verwenden des Zeichen-Tools

Wenn Sie mehr Flexibilität benötigen, z. B. um Ideen mit Pfeilen zu verbinden oder Formen zu zeichnen, ist das Zeichen-Tool in Google Docs die richtige Wahl.

Schritt 1: Öffnen Sie das Zeichen-Tool

Klicken Sie in der Menüleiste auf Einfügen > Zeichnen > Neu , um den integrierten Editor zu öffnen. Eine leere Leinwand wird angezeigt.

Neue Zeichnung einfügen

Schritt 2: Formen hinzufügen

Tippen Sie auf das Symbol „Form“ (ein Kreis und ein Quadrat) und wählen Sie „Formen“. Wählen Sie Rechtecke, Kreise oder andere Formen aus, die am besten zu Ihrem Organizer passen. Klicken und ziehen Sie, um jede Form auf die Leinwand zu zeichnen.

Klicken Sie auf „Formen“ und andere Optionen, um Ihr Flussdiagramm zu erstellen

🧠 Wissenswertes: Verschiedene Formen in einem Flussdiagramm haben bestimmte Bedeutungen. Ovale stehen für Start- und Endpunkte, Rechtecke kennzeichnen Prozesse, Rauten zeigen Entscheidungspunkte an und Pfeile verbinden die einzelnen Schritte. Dieses universelle System macht Flussdiagramme branchenübergreifend leicht lesbar.

Schritt 3: Verbinden Sie Ihre Ideen

Klicken Sie auf das Linien-Tool und wählen Sie Pfeile , um Ihre Formen zu verbinden. Ziehen Sie von einer Form zur anderen, um Beziehungen zwischen Konzepten darzustellen.

Wählen Sie verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Formen zu verbinden

Schritt 4: Text hinzufügen

Doppelklicken Sie in eine Form, um mit der Eingabe zu beginnen. Möchten Sie zusätzliche Beschreibungen hinzufügen? Klicken Sie auf das Textfeld-Tool (T-Symbol) und platzieren Sie den Text an einer beliebigen Stelle auf der Arbeitsfläche.

Doppelklicken Sie auf eine beliebige Stelle oder platzieren Sie ein Textfeld

Wenn Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern und schließen. Die Zeichnung wird nun in Ihrem Google Docs-Dokument angezeigt. Wenn Sie sie bearbeiten möchten, klicken Sie auf Ihre Zeichnung und wählen Sie Bearbeiten, um Änderungen vorzunehmen. Ihre Aktualisierungen werden sofort übernommen.

🧠 Wissenswertes: Venn-Diagramme wurden 1880 erfunden. Der britische Mathematiker John Venn führte diese Visualisierungstechnik ein, um Beziehungen zwischen verschiedenen Mengen darzustellen.

Methode 3: Verwenden von Google Zeichnungen

Wenn Sie kreativere Techniken einsetzen möchten, probieren Sie Google Zeichnungen aus.

Schritt 1: Öffnen Sie Google Zeichnungen

Gehen Sie zu Google Drive, klicken Sie auf Neu > Mehr > Google Zeichnungen, und eine neue Registerkarte mit einer leeren Leinwand wird geöffnet – hier können Sie Ihren grafischen Organizer entwerfen.

Erstellen Sie eine leere Google Zeichnungen-Datei

Schritt 2: Gestalten Sie Ihren Organizer

Verwenden Sie das Form-Tool , um Kreise, Rechtecke oder andere Elemente hinzuzufügen. Ordnen Sie Ihre Formen frei an; es gibt hier keine Einschränkungen durch Tabellen.

Verwenden Sie das Symbol „Form“, um Elemente hinzuzufügen

🔍 Wussten Sie schon? Mindmaps spiegeln die Funktionsweise Ihres Gehirns wider. Im Gegensatz zu herkömmlichen Notizen folgen Mindmaps einer radialen Struktur, die sich von einer zentralen Idee aus verzweigt, genau wie Neuronen im Gehirn Gedanken und Erinnerungen miteinander verbinden.

Schritt 3: Text und Bilder hinzufügen

Klicken Sie auf das Textfeld-Tool , um Beschreibungen, Erläuterungen oder Notizen hinzuzufügen. Um eine Bilddatei hinzuzufügen, klicken Sie auf Einfügen > Bild , um Symbole, Bilder oder sogar benutzerdefinierte Grafiken hinzuzufügen.

Wählen Sie eine beliebige Methode, um Bilder zu Ihrem Dokument hinzuzufügen

Schritt 4: Speichern und in Google Docs einfügen

Sobald Ihr Organizer fertiggestellt ist, kehren Sie zu Google Docs zurück. Klicken Sie auf Einfügen > Zeichnung > Aus Drive. Wählen Sie Ihre Google Zeichnungen-Datei aus und klicken Sie auf Einfügen.

Klicken Sie auf die Registerkarte „Einfügen“ > „Zeichnen“ > „Aus Drive“ und dann auf „Einfügen“

🧠 Wissenswertes: Zeichnungen, die in Google Docs erstellt wurden, können in andere Google Classroom- oder Workspace-Apps kopiert werden. Sie können ein Diagramm in Docs erstellen und es direkt in Google Slides oder Google Tabellen einfügen, ohne dass das Format verloren geht.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google Docs für grafische Organizer

Google Docs ist ein vielseitiges Tool zum Erstellen grafischer Organizer. Es weist jedoch einige Einschränkungen auf, die den Prozess weniger effizient machen können als spezielle Software für die visuelle Zusammenarbeit.

Hier sind einige Schlüssel-Herausforderungen, denen Sie möglicherweise begegnen werden:

Grundlegende Design-Tools: Google Docs bietet nur einfache Zeichnungs-Features, was die Erstellung komplexer grafischer Organizer erschwert

Zeitaufwändiges Formatieren: Das Anpassen von Formen, Ausrichten von Elementen und Sicherstellen eines ansprechenden Erscheinungsbilds kann länger dauern als die Verwendung spezieller Designplattformen

Eingeschränkter Zugriff auf die Bearbeitung: Eingebettete Google Zeichnungen können nur von Benutzern mit Bearbeitungsberechtigungen geändert werden, wodurch Eingebettete Google Zeichnungen können nur von Benutzern mit Bearbeitungsberechtigungen geändert werden, wodurch die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz eingeschränkt wird

Formatierungsbeschränkungen: Eingeschränkte Optionen für Textumbruch und Ausrichtung können zu unübersichtlichen Layouts führen

Integrationsprobleme: Google Zeichnungen werden nicht immer nahtlos mit Dokumenten synchronisiert, was zu möglichen Inkonsistenzen beim Format können

