Notion vs. Apple Notes: Welche App zum Erstellen von Notizen ist besser?

Vor zehn Jahren war das Erstellen von Notizen noch einfach. Man nahm einen Stift, kritzelte auf Papier oder tippte kurze Memos auf dem Handy ein.

Heutzutage verändern digitale Apps die Art und Weise, wie wir Informationen erfassen, organisieren und abrufen. Apps zum Erstellen von Notizen wie Notion und Apple Notes stehen im Mittelpunkt dieser Entwicklung.

Aber welche ist die richtige für Sie? Benötigen Sie einen eleganten, ablenkungsfreien Space für alltägliche Gedanken oder ein System mit zahlreichen Features, um Projekte zu organisieren, Ziele zu verfolgen und zusammenzuarbeiten?

In diesem Artikel vergleichen wir Notion und Apple Notes, besprechen ihre Stärken und Schwächen und vergleichen ihre Features, Benutzerfreundlichkeit und besten Anwendungsfälle. Wenn Ihnen keine der beiden Apps zusagt, besprechen wir ClickUp, eine Alternative, die besser ist als beide!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Notion ist am besten für Apple Notes ist am besten für Benutzer, die ein flexibles All-in-One-Tool für die Produktivität suchen, das Notizen, Datenbanken und Projektmanagement kombiniert. Apple-Benutzer, die eine einfache, schnelle und integrierte Lösung zum Erstellen von Notizen benötigen. Teams und Einzelpersonen, die eine fortgeschrittene Organisation mit anpassbaren Seiten, verschachtelten Seiten und Datenbanken benötigen. Personen, die eine ablenkungsfreie, minimalistische App zum Notieren von alltäglichen Gedanken und To-do-Listen bevorzugen. Benutzer, die Features für die Zusammenarbeit wie freigegebene Workspaces, Aufgaben und Echtzeit-Kommentare wünschen. Diejenigen, die Sicherheit priorisieren, mit Face ID/Touch ID-Sperroptionen für sensible Notizen. Für alle, die Notizen strukturieren und vernetzen möchten, um ihr Wissen zu verwalten. Benutzer, die Handschrift, Skizzen und die Unterstützung des Apple Pencil für ein natürlicheres Notizenerlebnis bevorzugen. Geschäfte und Projektmanager, die nach einer Alternative zu herkömmlichen Tools für das Projektmanagement suchen. Benutzer von Apple-Geräten, die eine nahtlose Synchronisierung von iCloud auf allen Geräten ohne zusätzliches Setup benötigen.

Was ist Notion?

via Notion

Notion ist eine modulare Plattform für Produktivität, die Notizen, Datenbanken und Projektmanagement in einer einzigen Oberfläche vereint. Notion wurde für Einzelpersonen, Teams und Geschäfte entwickelt und ermöglicht es Ihnen, strukturierte Workflows zu erstellen, verwandte Informationen zu verbinden und in Echtzeit zusammenzuarbeiten.

Das Block-System von Notion macht es einzigartig, da jeder Inhalt (Text, Bilder, Checklisten oder Datenbanken) eine verschiebbare, anpassbare Einheit ist.

Features von Notion

Die größte Stärke von Notion liegt in seiner Flexibilität. Es zwingt den Benutzern keine starre Struktur auf. Stattdessen können Sie Seiten erstellen, Informationen verknüpfen und Daten nach Belieben organisieren. Hier ist eine Aufschlüsselung der wichtigsten Features:

Feature Nr. 1: Anpassbare Seiten und Blöcke

via Notion

Im Gegensatz zu herkömmlichen Apps zum Erstellen von Notizen machen die Blöcke von Notion die App einzigartig. Durch die Neuanordnung Ihrer Inhalte können Sie jede Seite als anpassbares, persönliches Dashboard zum Leben erwecken.

Sie können:

Verwenden Sie Drag-and-Drop, um Abschnitte zu verschieben

Erstellen Sie verschachtelte Seiten innerhalb von Seiten, um die Organisation zu verbessern

Fügen Sie Multimedia-Inhalte wie Videos von YouTube, PDFs und Code-Schnipsel ein

Zum Beispiel können Sie eine Seite in Notion statt in eine statische Liste von Aufgaben in ein vollständig interaktives Kanban-Board, einen Kalender oder eine Tabelle umwandeln.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Zettelkasten-Methode in Notion. Sie können verwandte Ideen mit dem "@"-Erwähnungssystem von Notion verknüpfen, um miteinander verbundene Notizen zu erstellen und ein persönliches Wissensnetzwerk aufzubauen.

Feature Nr. 2: Datenbanken, Tabellen und erweiterte Organisation

Wenn Sie mehr als nur eine einfache App zum Erstellen von Notizen benötigen, ist das Datenbanksystem von Notion genau das Richtige für Sie. Erstellen Sie Tabellen, Listen und Boards mit erweiterten Sortier-, Filter- und Tag-Optionen direkt auf einer Seite von Notion.

Sie können:

Verwenden Sie Datenbanken zur Nachverfolgung von Projekten, Client-Informationen oder Listen

Verknüpfen Sie verwandte Notizen miteinander, um ein internes Wissensmanagementsystem zu erstellen

Fügen Sie Eigenschaften wie Kontrollkästchen, Datumsangaben und Tags mit Mehrfachauswahl für eine bessere Kategorisierung hinzu

Damit eignet sich Notion perfekt für das Management komplexer Projekte, insbesondere bei der Arbeit mit einem Team.

👀 Wussten Sie schon? Mit Notion können Sie jede Notiz in eine Datenbank umwandeln. Geben Sie einfach /Tabelle oder /Datenbank ein, um eine Notiz sofort in eine interaktive Tabelle umzuwandeln!

Feature Nr. 3: Zusammenarbeit und Workspaces für Teams

Laden Sie Mitglieder Ihres Teams in freigegebene Workspaces ein. Weisen Sie Aufgaben zu und hinterlassen Sie Kommentare auf Seiten, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Sie können auch verschiedene Berechtigungen festlegen (Betrachter, Editor, Administrator), Änderungen mit dem Versionsverlauf nachverfolgen und Teamkollegen in Kommentaren und Diskussionen anpingen.

Feature Nr. 4: Vorlagen und Integrationen von Drittanbietern

Die vorgefertigten Vorlagen von Notion vereinfachen das Setup und bieten vorgefertigte Strukturen für Kalender für Inhalte, Projektverfolgung und CRM-Systeme. Es lässt sich auch in Tools wie Slack, Google Kalender und Zapier integrieren, um Workflows zu automatisieren.

Preise von Notion

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

🧠 Fun Fact: Schüler, die Notizen auf digitalen Tablets machen, sind viel weniger abgelenkt als Schüler, die einen Laptop verwenden.

Was ist Apple Notes?

über Apple Notes

Apple Notes ist die Standard-App für Notizen, die in iPhones, iPads und Macs integriert ist. Sie ist auf Einfachheit und schnellen Zugriff ausgelegt und konzentriert sich auf Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und eine umfassende Integration in das Apple-Ökosystem.

Es ist nützlich für Benutzer, die eine schnelle, unkomplizierte Möglichkeit benötigen, um Ideen zu notieren, Checklisten zu erstellen und Notizen mit minimalem Aufwand zu organisieren. Alles wird automatisch über iCloud synchronisiert, was es zu einer nahtlosen Lösung für Apple-Benutzer macht.

👀 Wussten Sie schon? Sie können ein benutzerdefiniertes Passwort, einen Gerätepasscode, Touch ID oder Face ID verwenden, um eine Apple-Notiz mit iOS 16 und iPadOS 16 oder höher zu sichern.

Features von Apple Notes

Apple Notes ist zwar einfacher als Notion, bietet aber dennoch leistungsstarke Features für das tägliche Erstellen von Notizen.

Feature Nr. 1: Nahtlose geräteübergreifende Synchronisierung über iCloud

über Apple Notes

Apple Notes sorgt für die automatische Synchronisierung Ihrer Notizen auf allen Apple-Geräten, sodass alles, was Sie auf Ihrem iPhone schreiben, sofort auf Ihrem iPad und Mac verfügbar ist. Ihre Notizen sind offline zugänglich und werden in iCloud gesichert. Die App arbeitet auch mit Siri zusammen, sodass Sie Notizen per Spracheingabe erstellen können.

Feature Nr. 2: Handschrift, Skizzen und Apple Pencil werden unterstützt

Für diejenigen, die lieber handschriftlich als mit der Tastatur arbeiten, bietet Apple Notes native Skizzen-Tools und volle Unterstützung für den Apple Pencil auf iPads.

Dies ermöglicht Ihnen:

Erstellen Sie handschriftliche Notizen mit verschiedenen Stiftstilen und Farben

Skizzieren Sie Diagramme oder versehen Sie Dokumente mit Anmerkungen

Wandeln Sie handschriftlichen Text mit Scribble in digitalen Text um

Dies ist ein bedeutender Vorteil für Studenten, Künstler und Berufstätige, die eine natürliche Erfahrung beim Erstellen von Notizen wünschen.

💡 Profi-Tipp: Code deine Notizen mit Farben. In Apple Notes kannst du fett, unterstrichen und verschiedene Farben für den Text verwenden, um Schlüsselinformationen für eine schnellere Überprüfung hervorzuheben.

Feature Nr. 3: Sichere Notizen und Datenschutz

Apple Notes bietet mehr als nur grundlegende Notizen und bietet durchgängige Verschlüsselung und erweiterte Optionen für die Sicherheit. Sie können gesperrte Notizen in den Ergebnissen der Suchfunktion ausblenden. Sie können sensible Notizen auch mit Face ID, Touch ID oder einem Passwort sperren.

Dies macht es zu einer sicheren Option für die Speicherung von Passwörtern, vertraulichen Dokumenten und persönlichen Gedanken.

Feature Nr. 4: Intelligente Organisation und erweiterte Suche

Apple Notes bietet zwar nicht die datenbankähnliche Organisation von Notion, verfügt aber über interessante intelligente Suchfunktionen:

OCR (Optical character recognition): Suchbegriffe in Bildern und handschriftlichen Notizen

Tags und intelligente Ordner: Organisieren Sie Notizen mit Hashtags (#Arbeit, #persönlich)

Notizen anheften: Häufig verwendete Notizen für schnellen Zugriff oben anordnen

Diese Features machen Apple Notes leistungsfähiger als eine einfache App für Notizen, während die Bedienung intuitiv und einfach bleibt.

Apple Notes-Preise

Apple Notes ist kostenlos, aber es ist auf den Speicher von iCloud angewiesen, für den möglicherweise ein kostenpflichtiges Upgrade erforderlich ist:

Free: Wenn Sie sich für iCloud anmelden, erhalten Sie automatisch 5 GB kostenlosen Speicher. Wenn Sie mehr Space in iCloud benötigen, können Sie auf iCloud+ upgraden

iCloud+ Pläne für Speicher: 50 GB: 0,99 $/Monat 200 GB: 2,99 $/Monat 2 TB: 9,99 $/Monat 6 TB: 32,99 $/Monat 12 TB: 64,99 $/Monat

50 GB: 0,99 $/Monat

200 GB: 2,99 $/Monat

2 TB: 9,99 $/Monat

6 TB: 32,99 $/Monat

12 TB: 64,99 $/Monat

50 GB: 0,99 $/Monat

200 GB: 2,99 $/Monat

2 TB: 9,99 $/Monat

6 TB: 32,99 $/Monat

12 TB: 64,99 $/Monat

📮 ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer senden Notizen oder Protokolle von Meetings zur Nachverfolgung von Elementen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können Schlüsselinformationen, die Sie benötigen, in Chats, E-Mails oder Tabellenkalkulationen verloren gehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben für alle Ihre Aufgaben, Chats und Dokumente umwandeln und so sicherstellen, dass nichts übersehen wird.

Notion vs. Apple Notes: Vergleich der Features

Sowohl Notion als auch Apple Notes mögen wie Plattformen erscheinen, auf denen Sie Ihre Gedanken notieren können.

Zu erledigen ist das und noch viel mehr, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Hier ein kurzer Überblick über die Features und Unterschiede.

Feature Notion Apple Notes Benutzerdefiniert und flexibel Hochgradig anpassbar mit einem blockbasierten System, das es Benutzern ermöglicht, einzigartige Workflows zu erstellen Einfach und strukturiert mit minimalen Formatierungsoptionen Organisation und Struktur Unterstützt Datenbanken, verschachtelte Seiten, verknüpfte Notizen und Kanban-Boards für eine fortgeschrittene Organisation Verwendet Ordner, intelligente Tags und angeheftete Notizen für die grundlegende Organisation Zusammenarbeit Zusammenarbeit in Echtzeit mit freigegebenen Workspaces, Aufgaben und Versionen Limitierte Zusammenarbeit in Echtzeit, hauptsächlich für den individuellen Gebrauch Multimedia unterstützt Ermöglicht das Einbetten von Bildern, Videos, Code-Schnipseln und externen Links Unterstützt Bilder, Skizzen, gescannte Dokumente und handschriftliche Notizen mit Apple Pencil Sicherheit und Datenschutz Grundlegende Einstellungen zum Datenschutz; Berechtigungen für freigegebene Inhalte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Schutz durch Face ID/Touch ID und gesperrte Notizen Plattformübergreifender Zugriff Verfügbar für Windows, macOS, iOS, Android und im Web Exklusiv für Apple-Geräte mit Synchronisierung über iCloud Such- und Organisations-Tools Erweiterte Suchfilter, relationale Datenbanken und Backlinks für das Wissensmanagement Intelligente Suche mit OCR (Texterkennung in Bildern und handschriftlichen Notizen) Integrationen Verbindet sich mit Slack, Google Kalender, Zapier und mehr zur Automatisierung von Workflows Limitierte Drittanbieter-Integrationen, hauptsächlich innerhalb des Apple-Ökosystems Preisgestaltung Free-Plan mit kostenpflichtigen Upgrades Free mit optionalen Speicher-Upgrades für iCloud

Nachdem Sie nun einen Überblick über beide Plattformen haben, lassen Sie uns diese im Detail vergleichen:

Feature Nr. 1: Organisation und Struktur

Die größte Stärke von Notion ist seine Anpassbarkeit und strukturierte Organisation. Jede Seite in Notion hat die Funktion eines digitalen Workspace, in dem Benutzer Unterseiten verschachteln, verwandte Inhalte verknüpfen und Informationen mithilfe von Datenbanken, Tags und Filtern kategorisieren können. Es ist ideal für diejenigen, die ein stark strukturiertes System für Notizen, Aufgaben und Projekte wünschen.

Andererseits verwendet Apple Notes ein einfacheres ordnerbasiertes System. Sie können Ordner und Unterordner erstellen und Tags verwenden, um Notizen zu kategorisieren. Es fehlen jedoch die fortschrittlichen Organisations-Tools von Notion, wie verknüpfte Datenbanken und interaktive Dashboards.

🏆 Gewinner: Notion. Wenn Sie detaillierte Organisation, Aufgabenverwaltung und datenbankähnliche Strukturierung benötigen, ist Notion die bessere Wahl.

Feature Nr. 2: Benutzerfreundlichkeit und Geschwindigkeit

Apple Notes ist auf Apple-Geräten vorinstalliert, öffnet sich sofort und ermöglicht Ihnen, sofort mit dem Tippen zu beginnen. Features wie Quick Notes, Siri-Integration und Apple Pencil-Unterstützung machen es noch einfacher.

Notion hat eine Lernkurve. Das blockbasierte System ist zwar sehr flexibel, erfordert aber ein gewisses Setup. Neue Benutzer könnten sich von der schieren Nummer an benutzerdefinierten Optionen, Notion-Vorlagen und Formatierungstools überwältigt fühlen.

🏆 Gewinner: Apple Notes. Apple Notes ist unschlagbar für alle, die Wert auf Geschwindigkeit, Minimalismus und sofortigen Zugriff legen. Notion ist hervorragend für alle geeignet, die bereit sind, Zeit in den Aufbau eines Systems zu investieren.

Feature Nr. 3: Zusammenarbeiten und freigeben

Notion ist für die Zusammenarbeit im Team konzipiert. Benutzer können Notizen und Seiten freigeben, Aufgaben zuweisen, Kommentare hinterlassen und Berechtigungen festlegen. Die App wird häufig für Projekte im Team, die Planung von Inhalten und Wissensdatenbanken in Unternehmen verwendet.

Apple Notes ermöglicht das einfache Freigeben von Notizen, hat aber im Gegensatz zu anderen Notion-Alternativen seine Limits. Sie können andere Personen zur Zusammenarbeit an einer Notiz einladen, aber es gibt keine erweiterten Features wie Kommentare, Versionen oder rollenbasierte Berechtigungen.

🏆 Gewinner: Notion. Wenn Sie mit einem Team arbeiten oder ein detailliertes Tool für die Zusammenarbeit benötigen, ist Notion der klare Gewinner.

Feature Nr. 4: Formatierung und benutzerdefinierte Einstellungen

Notion bietet eine umfangreiche Formatierung von Text, sodass Benutzer Kopfzeilen, Aufzählungen, Nummerierte Listen und sogar Code-Schnipsel hinzufügen können. Sie können Datenbanken, Tabellen, Checklisten und Einbettungen einfügen, um benutzerdefinierte Layouts zu erstellen.

Apple Notes bietet grundlegende Formate wie fett, kursiv, Checklisten und Aufzählungszeichen.

🏆 Gewinner: Notion. Wenn Sie mit einem Team arbeiten oder ein detailliertes Tool für die Zusammenarbeit benötigen, ist Notion der klare Gewinner.

Feature Nr. 5: Multimedia und handschriftliche Notizen

Apple Notes unterstützt handschriftliche Notizen, Apple Pencil-Skizzen und das Scannen von Dokumenten. Die App ist perfekt zum Kritzeln, Kommentieren von PDFs oder für handschriftliche Notizen auf einem iPad.

Notion unterstützt keine handschriftlichen Eingaben oder Eingaben mit dem Apple Pencil. Benutzer können Bilder, Videos und Dateien ohne Zeichen- oder Skizzier-Tools einbetten.

🏆 Gewinner: Apple Notes. Apple Notes ist der klare Gewinner, wenn Sie handschriftliche Notizen oder Skizzen bevorzugen.

Feature Nr. 6: Plattformübergreifende Verfügbarkeit

Notion ist auf Mac, Windows, iOS, Android und in Browsern verfügbar und somit auf mehreren Geräten zugänglich.

Apple Notes ist exklusiv für das Apple-Ökosystem. Es funktioniert auf Mac, iPhone und iPad, hat aber keine native Windows- oder Android-App.

🏆 Gewinner: Notion. Wenn Sie eine plattformübergreifende App zum Erstellen von Notizen benötigen, ist Notion die bessere Wahl.

Notion vs. Apple Notes auf Reddit

Reddit-Benutzer haben eine starke Meinung zu Apple Notes vs. Notion, die durch ihre spezifischen Bedürfnisse und Workflows geprägt ist.

Während Notion für seine leistungsstarken Organisationstools gelobt wird, gilt Apple Notes aufgrund seiner Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit als großartiges Tool. Es ist eine gute Wahl für Benutzer, die eine unkomplizierte Lösung für Notizen suchen.

Ein Reddit-Benutzer fasst es in r/notion ziemlich gut zusammen:

Für meinen Workflow verwende ich Apple Notes, um Dinge schnell zu notieren, damit ich bei der Verwendung anderer Tools nicht aus meinem Flow gerate. Alles, was freigegeben, archiviert oder ernsthaft beachtet werden muss, wird in Notion gespeichert. Wenn ich die Notiz nach einem Tag nie wieder benötige und/oder nur als schnelles Notizbuch verwende, benutze ich einfach Apple Notes.

Für meinen Workflow verwende ich Apple Notes, um Dinge schnell zu notieren, damit ich bei der Verwendung anderer Tools nicht aus meinem Flow gerate. Alles, was freigegeben, archiviert oder ernsthaft beachtet werden muss, wird in Notion gespeichert. Wenn ich die Notiz nach einem Tag nie wieder benötige und/oder nur als schnelles Notizbuch verwende, benutze ich einfach Apple Notes.

Die Flexibilität von Notion ist ein großer Anreiz für Benutzer, die eine strukturierte Organisation benötigen, und bietet Datenbanken, verschachtelte Seiten und Vorlagen für Notizen. Ein Benutzer erwähnte dies in r/notion:

Notion erstellt wirklich gut aussehende Notizen ... Es ähnelt dem, was ich in Evernote mache – Tabellen mit Ereignissen erstellen, mit Links zu detaillierteren Notizen – aber es erledigt das automatisch und viel besser.

Notion erstellt wirklich gut aussehende Notizen ... Es ähnelt dem, was ich in Evernote mache – Tabellen mit Ereignissen erstellen, mit Links zu detaillierteren Notizen –, aber es erledigt dies automatisch und viel besser.

Andere argumentieren jedoch, dass es zu viel Setup erfordert und ablenken kann.

Im Gegensatz dazu wird Apple Notes für seine minimale, auf Ordnern basierende Struktur geliebt. Ein Benutzer wies in r/AppleNotesGang darauf hin,

Ich kann Haftnotizen einfacher dort anbringen, wo ich eine Notiz mache, die ich in ein kleines Fenster verschieben und in einem separaten Fenster öffnen kann. In OneNote ist dies aufgrund der unendlichen Leinwand VIEL schwieriger. Die App "Haftnotizen" von Windows lässt sich nicht mit der OneNote Desktop-App synchronisieren, sodass ich sie nicht einmal verwenden kann. Ich müsste mich im Web anmelden, nur um sie zu sehen (sonst würde ich sie verwenden).

Ich kann Haftnotizen einfacher dort anbringen, wo ich eine Notiz mache, die ich in ein kleines Fenster verschieben und in einem separaten Fenster öffnen kann. In OneNote ist dies aufgrund der unendlichen Leinwand VIEL schwieriger. Die App "Haftnotizen" von Windows lässt sich nicht mit der OneNote Desktop-App synchronisieren, sodass ich sie nicht einmal verwenden kann. Ich müsste mich im Web anmelden, nur um sie zu sehen (sonst würde ich sie verwenden).

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Notion vs. Apple Notes

Sowohl Notion als auch Apple Notes erfüllen ihren Zweck gut, haben aber auch ihre Limits.

ClickUp, die "Alles-App für die Arbeit", bietet das Beste aus beiden Welten – die Flexibilität von Notion und die Einfachheit von Apple Notes – und führt gleichzeitig KI-gestützte Automatisierung, Mindmaps und nahtlose Aufgabenintegration ein.

Vor ClickUp arbeiteten wir mit zwei verschiedenen Tools. Für unser Team war es ineffizient, ständig zwischen einem Tool für die Verwaltung von Aufgaben und einem anderen für die Dokumentation hin- und herwechseln zu müssen.

Vor ClickUp arbeiteten wir mit zwei verschiedenen Tools. Für unser Team war es ineffizient, ständig zwischen einem Tool für die Verwaltung von Aufgaben und einem anderen für die Dokumentation hin- und herwechseln zu müssen.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Dokumente

Organisieren Sie Ihre Gedanken mühelos mit ClickUp Dokumente

Notion ist bekannt für seinen modularen Workspace, in dem Sie strukturierte Notizen, Wikis und Datenbanken erstellen können. Die Einrichtung und Pflege dieser Struktur ist jedoch mit Aufwand verbunden, insbesondere bei der Arbeit an großen Projekten.

ClickUp Dokumente beseitigt diese Reibung, indem es Ihnen Folgendes ermöglicht:

Verknüpfen Sie Dokumente direkt mit Aufgaben, Projekten und Workflows – eine manuelle Verbindung von Datenbanken ist nicht erforderlich

Zusammenarbeit in Echtzeit mit zugewiesenen Kommentaren, Berechtigungen und Versionskontrolle

Fügen Sie Medien, Code-Schnipsel, Tabellen und mehr ein, um strukturierte, informationsreiche Dokumente zu erstellen

Im Gegensatz zum einfachen System von Apple Notes mit Ordnern bietet ClickUp Docs Deep Linking, erweiterte Formatierung und Zusammenarbeit in Echtzeit und ist damit eine leistungsstarke Alternative zu Apple Notes.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und optimieren Sie Ihren Brainstorming-Prozess mit ClickUp Brain

Einer der größten Zeitfresser beim Erstellen von Notizen ist das manuelle Organisieren und Zusammenfassen von Inhalten. Notion ist stark auf manuelle Strukturierung angewiesen, während Apple Notes über keine fortgeschrittenen Such- und Organisationsfeatures verfügt.

ClickUp geht mit ClickUp Brain noch einen Schritt weiter, das:

Erstellt automatisch Zusammenfassungen für Notizen von Meetings , Brainstorming-Sitzungen und Inhalte in Langform

Extrahiert die Schlüsselelemente der Aktion und wandelt sie in Aufgaben um – so müssen Sie die Informationen nicht manuell sichten

Verbessert und verfeinert das Schreiben mit KI-gestützten Vorschlägen, Grammatikprüfungen und Optimierung von Inhalten

ClickUp's One Up #4: ClickUp Notepad

Erstellen Sie mit ClickUp Notepad schnelle Notizen und halten Sie sie organisiert

Apple Notes eignet sich gut für schnelles, gelegentliches Notieren, kann aber nicht in Aufgaben integriert werden oder Notizen über einfache Ordner hinaus organisieren. ClickUp Notepad stellt sicher, dass jede Information mit einem breiteren Workflow oder Projekt verbunden werden kann, indem:

Erstellen, Bearbeiten und Kategorisieren von Notizen ohne Wechsel der App

Verwandeln Sie jede Notiz in eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum, Mitarbeitern und Prioritäten

Synchronisierung zwischen Geräten, damit Sie überall mit derselben intuitiven Erfahrung auf Ihre Notizen zugreifen können

ClickUp's One Up #4: ClickUp AI Notetaker

Mit ClickUp AI Notetaker, einem Tool, das die Unordnung nach Meetings in klare, umsetzbare Erkenntnisse verwandelt, sind Notizen 10-mal leistungsfähiger.

Probieren Sie ClickUp AI Notetaker für effektivere, verbundene Notizen aus

So hilft es Ihnen:

Stellt sicher, dass jede getroffene Entscheidung erfasst wird und problemlos für jeden freigegeben werden kann – unabhängig davon, ob er im Raum war oder nicht

Erfasst Aktionselemente und weist sie den richtigen Personen zu

Verbindet jede Diskussion mit relevanten Aufgaben und Dateien und stellt den vollständigen Kontext bereit, sodass Ihr Team vorankommen kann, ohne die Vergangenheit erneut aufwärmen zu müssen

ClickUps "One Up #5": ClickUp Mindmaps

Visualisieren Sie Ihre Ideen in Farbe mit ClickUp Mindmaps

Notion unterstützt einfache Flussdiagramme und visuelle Organisation, erfordert jedoch Integrationen von Drittanbietern, um eine richtige Mindmap für Notizen zu erstellen . Im Gegensatz dazu bietet Apple Notes keine visuellen Strukturierungs-tools.

ClickUp ändert dies mit integrierten ClickUp Mindmaps, die Ihnen Folgendes ermöglichen:

Organisieren und verbinden Sie Ideen visuell auf eine Weise, die für Ihren Workflow sinnvoll ist

Ordnen Sie Ihre Gedanken dynamisch per Drag-and-Drop neu an

Verwandeln Sie Notizen sofort in Aufgaben, damit Brainstorming-Sitzungen zu Maßnahmen führen

Für alle, die visuell denken, bietet ClickUp Mindmaps einen Vorteil gegenüber herkömmlichen Notizen, die auf Text basieren.

ClickUp's One Up #5: ClickUp's Connected Search

Finden Sie relevante Notizen, Aufgaben und Dokumente schneller als je zuvor mit der verbundenen Suche von ClickUp

Die Funktion "Suchen" ist einer der frustrierendsten Aspekte von Notion und Apple Notes. Apple Notes basiert auf einfachem Keyword-Matching, das bei Hunderten von Notizen versagt. Die Suche von Notion ist in großen Workspaces extrem langsam.

ClickUp behebt dieses Problem mit ClickUp Connected Search, das:

Durchsucht sofort alle Ihre Dokumente, Aufgaben und Notizen

Verwendet Connected AI , um relevante Ergebnisse zu finden, nicht nur Keyword-Übereinstimmungen

Sie können nach Art des Inhalts, Ersteller oder Datum filtern, um genau das zu finden, was Sie brauchen

Mit ClickUp verschwenden Sie keine Zeit mehr damit, Notizen zu durchsuchen oder sich auf Tags zu verlassen, um Informationen zu organisieren – alles ist bei Bedarf griffbereit.

ClickUp's One Up #6: ClickUp Knowledge Management

Mit ClickUp Knowledge Management können Sie wertvolle Informationen mühelos speichern, freigeben und abrufen

Notion wird oft als Wissensmanagementsystem verwendet, aber die Pflege erfordert manuellen Aufwand – das Erstellen von Datenbanken, das Verknüpfen von Seiten und das Strukturieren von Workspaces. Apple Notes versucht nicht einmal, ein strukturiertes Wissensmanagement anzubieten.

Das Wissensmanagementsystem von ClickUp vereinfacht dies durch folgende Funktionen:

Vorgefertigte Vorlagen für Wikis, interne Dokumentation von Projekten und Notizen zu Recherchen

Strukturierte Organisation ohne Setup einer Datenbank

Direkte Integration in Aufgaben, Projekte und Tools für die Zusammenarbeit

So profitieren Sie von den Vorteilen der Organisationstiefe von Notion, ohne den Aufwand für die ständige Pflege.

ClickUp's One Up #7: ClickUp Aufgaben verwandelt Notizen in Elemente zum Handeln

Bleiben Sie organisiert und auf Kurs, indem Sie Ihre Notizen mit umsetzbaren Aufgaben in ClickUp verknüpfen

Ein großer Nachteil von Notion ist, dass es zwar die Zusammenarbeit ermöglicht, aber nicht von Natur aus für die Verwaltung und Nachverfolgung von Aufgaben ausgelegt ist. Apple Notes unterstützt die Zusammenarbeit nicht über das einfache Freigeben hinaus. ClickUp hingegen betrachtet das Erstellen von Notizen als Teil eines größeren Ökosystems für die Produktivität.

Mit ClickUp Aufgaben und Zusammenarbeitstools können Sie:

🧠 Fun Fact: Tony Buzans Mindmapping wurde von Da Vinci und Edison inspiriert, zwei der größten Denker der Geschichte! Durch das Studium ihrer Gewohnheiten beim Notieren erkannte er, dass Ideen besser fließen, wenn sie visuell miteinander verbunden sind, anstatt in starren Listen geschrieben zu werden. Heute sind Mindmaps ein unverzichtbares tool für Brainstorming, Problemlösung und sogar zum Lernen für Prüfungen!

Erstellen Sie Notizen, die für Ihre Arbeit geeignet sind. Aktualisieren Sie mit ClickUp

Notion und Apple Notes erfüllen ihren Zweck, haben aber auch ihre Nachteile.

Notion ist in hohem Maße anpassbar, erfordert jedoch ein manuelles Setup und eine fortlaufende Wartung, um organisiert zu bleiben. Apple Notes ist einfach und schnell, aber es fehlen Tiefe, Zusammenarbeit und erweiterte Features für die Suche.

Wenn Sie von diesen Limits frustriert sind, ist es an der Zeit, sich über eine App zum Erstellen von Notizen hinaus nach einem vollständig verbundenen hub für Produktivität umzusehen.

ClickUp ist eine intuitivere Lösung, die die Lücke zwischen dem Erstellen von Notizen und deren Umsetzung in konkrete Elemente schließt. Warum sich mit dem bloßen Erstellen von Notizen zufriedengeben, wenn man mit einer App so viel mehr tun kann?

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!