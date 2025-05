die 10 besten Tools für die Unternehmensforschung, die 2025 zum Einsatz kommen werden

80 % der Unternehmen nutzen Marktforschung, um ihre Kunden, den Wettbewerb und Branchentrends zu verstehen. Dies ist nicht nur ein Trend, sondern eine Notwendigkeit, um an der Spitze zu bleiben.

Was passiert nun, wenn Sie nicht über die richtigen Erkenntnisse verfügen? Sie riskieren, Leads hinterherzulaufen, die nicht konvertieren, Botschaften zu erstellen, die nicht ankommen, und hinter Konkurrenten zurückzufallen, die Marktforschungs-Tools für datengestützte Erkenntnisse nutzen.

Glücklicherweise gibt es eine Lösung: Tools für die Unternehmensforschung! Diese Tools helfen dabei, Einzelziele zu identifizieren, Änderungen im Verbraucherverhalten zu analysieren und den Marketingaufwand zu optimieren.

In diesem Leitfaden werden die 10 besten Tools für die Unternehmensforschung vorgestellt, die Ihnen dabei helfen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, aufkommende Trends zu verfolgen und Geschäfte schneller abzuschließen. ✨

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Hier ist eine Liste von Tools für die Unternehmensforschung, die leistungsstarke Features zur Optimierung von Workflows und Steigerung der Produktivität bieten: ClickUp ( am besten für KI-gestützte Unternehmensforschung und Workflow-Management geeignet

Cognism Prospector (am besten für die globale B2B-Leadgenerierung geeignet

Crunchbase (am besten geeignet, um Investitionsmöglichkeiten zu ermitteln

LinkedIn Sales Navigator (am besten für fortgeschrittene Lead-Prospektion und -Qualifizierung geeignet

ZoomInfo (am besten für den Zugriff auf B2B-Kontaktinformationen

SalesIntel (am besten geeignet, um Clients zu identifizieren und vorhandene Daten zu optimieren

Apollo. io (am besten geeignet für die Optimierung von Prozessen zur Kundengewinnung

UpLead (am besten für die Erweiterung des globalen Aufwands

Nahtlos. KI (am besten geeignet, um die Reichweite mit personalisierten Verkaufsgesprächen zu erhöhen

LeadIQ (am besten für die Verwaltung von Interessentendaten geeignet)

Die Wahl des richtigen Marktforschungs-Tools ist oft entscheidend für den Erfolg Ihrer Vertriebsstrategie. Die besten Tools für die Unternehmensforschung liefern Ihnen wertvolle Daten, detaillierte Einblicke und die Möglichkeit, den Markttrends immer einen Schritt voraus zu sein:

Umfassende Datenerfassung und -organisation: Suchen Sie nach tools, die Unternehmensinformationen, Verbrauchereinblicke und mehrere Datenpunkte aus zuverlässigen Quellen sammeln und an einem Ort organisieren

KI-gestützte Analyse: Entscheiden Sie sich für ein Tool, das künstliche Intelligenz nutzt, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, aufkommende Trends vorherzusagen und die Datenanalyse zu automatisieren

Datenvisualisierung und Berichterstellung: Auswahl von Tools für die Unternehmensforschung, die Unternehmensrohdaten in übersichtliche Datenvisualisierungen umwandeln, um die Entscheidungsfindung durch Features für das Forschungsmanagement zu verbessern

Nachverfolgung von Schlüsselwörtern und Markttrends: Wählen Sie KI-Tools für die Marktforschung mit KI-Tools für die Schlüsselwortrecherche und suchen Sie nach Trends, um Wettbewerber zu überwachen und Chancen zu erkennen, bevor sie ihren Höhepunkt erreichen

Integrationsfunktionen: Wählen Sie kostenpflichtige oder kostenlose Marktforschungs-Tools, die eine Synchronisierung mit Ihrem CRM, Ihren Marketingaufwänden und anderen Plattformen für eine nahtlose Datenerfassung und effiziente Workflows ermöglichen

Tools für die Wettbewerbsanalyse: Priorisieren Sie Marktforschungs-Tools, die die Marktsegmentierung, Preis- und Marketingstrategien Ihrer Mitbewerber analysieren, indem Sie die Features von B2B-Marketing-Software nutzen, um immer einen Schritt voraus zu sein

anpassung und Skalierbarkeit:* Entscheiden Sie sich für Tools für die Unternehmensforschung, die sich an die Bedürfnisse Ihrer Verkaufsteams anpassen lassen, mit benutzerdefinierten Preisen, flexiblen Filtern und einer personalisierten Software für die Unternehmensforschung

🔎 Zu erledigen? Daniel Starch, ein amerikanischer Psychologe, spielte eine Schlüsselrolle bei der Professionalisierung der Marktforschung, indem er strukturierte Methoden für die Werbeanalyse entwickelte. In den 1920er Jahren führte er den Starch-Test ein, eine Technik zur Bewertung der Wirkung von Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, mit deren Hilfe deren Wirksamkeit gemessen werden kann.

📚 Lesen Sie auch: Beste Software zur Nachverfolgung von Verkäufen (Bewertungen und Preise)

Hier sind die 10 besten Marktforschungs-Tools, die datengestützte Erkenntnisse liefern, mit denen Sie Konten mit Einzelzielen identifizieren, Ihre Reichweite verfeinern und Geschäfte schneller abschließen können:

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte Unternehmensforschung und Workflow-Management geeignet)

ClickUp ist eines der besten Marktforschungs-Tools, das Ihre Recherchen verwaltet und Ihren Workflow optimiert. Es ist die App für alles bei der Arbeit mit leistungsstarken KI-Funktionen und bietet einen zentralen Space zum Sammeln, Organisieren und Analysieren von Recherchen, während die Zusammenarbeit zwischen Teams vereinfacht wird.

Erstellen Sie Aufgaben, weisen Sie Fristen zu und verfolgen Sie diese einfach mit ClickUp Aufgaben

ClickUp Aufgaben hilft Ihnen, Aufgaben für verschiedene Forschungsaktivitäten zu erstellen, Fristen zuzuweisen und den Fortschritt in Echtzeit zu verfolgen.

Instanz: Für eine Studie zur Produkt-Markt-Passung können Sie Aufgaben für die Analyse von Wettbewerbern, Kundeninterviews und die Erstellung von Umfragen zuweisen. Jede Aufgabe kann detaillierte Beschreibungen, Anhänge und Unteraufgaben enthalten, um komplexe Prozesse aufzuschlüsseln.

Das Beste daran? Sie können ganz einfach zwischen Listen-, Board- oder Kalender-Ansicht wechseln, um Ihre Fortschritte zu visualisieren.

Verfassen Sie mühelos Verkaufsgespräche mit ClickUp Brain

Forschung bedeutet oft, endlose Informationen zu sichten, um Schlüsselinformationen zu finden. ClickUp Brain ändert das. Dieser KI-gestützte Assistent hilft Ihnen, Forschungsinhalte leicht zu finden, zu analysieren und sogar zu generieren.

Benötigen Sie eine Zusammenfassung der Erkenntnisse über die Mitbewerber des letzten Monats? Fragen Sie einfach ClickUp AI. Möchten Sie eine E-Mail-Präsentation auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse erstellen? Der KI-Autor erstellt in Sekundenschnelle eine professionelle Nachricht.

Bearbeitung von Dokumenten und Arbeit an Forschungsmaterial in Echtzeit mit Teams über ClickUp Docs

Mit ClickUp Docs kann Ihr Team gemeinsam in Echtzeit Forschungsdokumente erstellen, mit Formatierung von Text, Tabellen und eingebetteten Medien.

Benötigen Sie ein Brainstorming für eine Markteintrittsstrategie? Öffnen Sie ein freigegebenes Dokument und lassen Sie den Ideen freien Flow. Sie können Teamkollegen Tags zuweisen, Elemente für Aktionen direkt im Dokument zuweisen und verknüpfte Aufgaben für den Kontext verknüpfen.

➡️ Lesen Sie mehr: Kostenlose Vorlagen für Pläne zur Marktforschung für Teams und Fachleute

Auf der anderen Seite sorgt ClickUp Chat dafür, dass Ihre Kommunikation und Arbeit in Verbindung bleiben. Keine endlosen Threads in E-Mails oder verlorene Nachrichten in Slack mehr. Besprechen Sie Ergebnisse, stellen Sie Fragen und geben Sie Erkenntnisse sofort innerhalb der Plattform frei.

📮 ClickUp Insight: Etwa 41 % der Berufstätigen bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation im Team. Obwohl es einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, werden Nachrichten oft über mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten verteilt, was es später schwieriger macht, Informationen wiederzufinden. Mit einer integrierten Lösung wie ClickUp Chat werden Ihre Chat-Threads bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit verfügbar sind.

Die Umwandlung von Daten in umsetzbare Erkenntnisse ist für die Forschung von entscheidender Bedeutung. Mit ClickUp Dashboards können Sie benutzerdefinierte Ansichten zur Nachverfolgung von Schlüsselmetriken, Trends und Fortschritten erstellen.

➡️ Mehr lesen: Beste Software für Umfrageanalysen

Kostenlose Vorlage erhalten Organisieren Sie Ihre Marktforschungsdaten an einem Ort mithilfe der ClickUp-Vorlage für Marktforschung

Die Vorlage für Marktforschung von ClickUp vereinfacht den Forschungsprozess, indem sie alles in einem kollaborativen Space zentralisiert. Sie hilft Ihnen, Zeit zu sparen, manuelle Aufgaben zu reduzieren und Trends aufzudecken, die intelligente, datengestützte Entscheidungen fördern.

Sie können jede Phase der Recherche nahtlos verwalten, von der Datenerfassung bis zur Berichterstellung. So können Sie mit Ihrem Team in Kontakt bleiben, Fortschritte einfach nachverfolgen und Erkenntnisse in Wachstumsstrategien umsetzen.

Schlüssel Features:

Überwachen Sie den Fortschritt mit Statusangaben, die jede Phase Ihrer Forschung widerspiegeln, von der Planung bis zur Analyse

Fügen Sie wichtige Details wie Methoden zur Datenerfassung, Berichtslinks und Phasen der Recherche hinzu, um eine bessere Organisation zu gewährleisten

Wechseln Sie zwischen Listen-, Gantt-, Workload- und Kalender-Ansichten, um den Fortschritt aus verschiedenen Perspektiven zu sehen

*ideal für: Marketing-Teams, Produktmanager und Start-ups, die effiziente, organisierte und datengesteuerte Marktforschungsprozesse in wettbewerbsintensiven Branchen suchen.

➡️ Mehr lesen: Kostenlose Vorlagen für ClickUp- und Google Analytics-Berichte

Erstellen Sie außerdem mühelos umfassende Forschungsdokumente mit der Vorlage für ClickUp-Forschungsberichte. Sammeln Sie alle Ihre Daten an einem Ort, analysieren Sie sie schnell, um verborgene Trends aufzudecken, und speichern Sie alles für einen einfachen Zugriff.

Die besten Features von ClickUp

ClickUp-Limits

ClickUp verfügt über eine umfangreiche Reihe von Features, die für technisch nicht versierte Benutzer zunächst eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Mitglied zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Hier ist, was Judy Hellen, Administrative Support Manager der Brighten A Soul Foundation, über ClickUp zu sagen hat:

Die Nachverfolgung und Organisation von Projekten ist mit der ClickUp-Software sehr einfach und effektiv. Von einfachen Listen bis hin zu komplizierten Projekten – mit der ClickUp-Software wurde alles wie erwartet erledigt. Die Software ist sehr effektiv, wenn es darum geht, Probleme im Bereich des Projektmanagements zu lösen und den Fortschritt laufender Aufgaben und Projekte der Organisation zu verfolgen.

Die Nachverfolgung und Organisation von Unternehmensprojekten ist mit der Software ClickUp sehr einfach und effektiv. Von einfachen Listen bis hin zu komplizierten Projekten – mit der Software ClickUp wurden alle Aufgaben wie erwartet erledigt. Sie ist eine sehr effektive Software, wenn es darum geht, Probleme beim Aufgabenmanagement zu lösen und den Fortschritt laufender Aufgaben und Projekte des Unternehmens zu verfolgen.

2. Cognism Prospector (am besten für die globale B2B-Leadgenerierung geeignet)

via Cognism Prospector

Cognism Prospector bietet Zugang zu einer umfangreichen globalen B2B-Datenbank, mit der Sie effizient ideale Kunden identifizieren und mit ihnen in Verbindung treten können. Als eines der besten Tools für die Unternehmensrecherche bietet es Features wie erweiterte Suchfilter, KI-gestützte Erkenntnisse und eine nahtlose CRM-Integration, um Ihre Marktforschung zu optimieren.

Mit diesem Tool können Ihre Verkaufsteams schnell Entscheidungsträger in bestimmten Branchen finden, während Marketingteams Listen mit Einzelzielen für Kampagnen erstellen. Die Funktionen zur Datenanreicherung sorgen für aktuelle Kontaktinformationen, gewährleisten Genauigkeit und reduzieren die Absprungrate.

Die besten Features von Cognism Prospector

Identifizieren Sie Unternehmen, die aktiv nach Produkten oder Dienstleistungen suchen, mit Features wie Intent Monitoring

Bereitstellung von Vorschlägen für personalisierte Nachrichten, die bei der Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden verwendet werden können

Grenzen Sie potenzielle Kunden nach Branche, Speicherort, Größe des Unternehmens und mehr ein

Nutzen Sie KI-gestützte Erkenntnisse und erhalten Sie intelligente Empfehlungen, um potenzielle Kunden mit hohem Potenzial zu priorisieren

Cognism Prospector Limits

Die kostenlose Testversion bietet nur bis zu 25 Leads, was für eine gründliche Bewertung des Tools möglicherweise nicht ausreicht

Obwohl viele Kontakte korrekt sind, können einige Informationen veraltet oder falsch sein

Cognism Prospector-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Cognism Prospector Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (790+ Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 160 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie Daten in verkaufsfördernde Erkenntnisse umwandeln? Erfahren Sie, wie Sie in einfachen Schritten CRM-Berichte für Ihr Verkaufsteam erstellen können: Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, Sammeln von Erkenntnissen und Automatisierung von Nachfassaktionen – alles ganz einfach 🔄

Visualisieren Sie die Vertriebsleistung mit Diagrammen, Gantt-Diagrammen und Dashboards für Leistungskennzahlen 📈

Legen Sie Auslöser für Aufgaben, Statusaktualisierungen und den Fortschritt von Leads fest 🤖

Verwenden Sie CRM-Analysen, um Verkaufsstrategien zu verfeinern und die Konversionsrate zu verbessern 🤩

Setzen Sie Erkenntnisse mit optimierten Workflows in die Tat um 💯

3. Crunchbase (am besten geeignet, um Investitionsmöglichkeiten zu ermitteln)

über Crunchbase

Ob Sie als Unternehmer nach Investoren suchen, als Verkäufer potenzielle Kunden finden möchten oder als Investor Marktlandschaften für Privatunternehmen analysieren – Crunchbase bietet nützliche, maßgeschneiderte Einblicke. Die Plattform sammelt Daten aus verschiedenen Quellen, darunter Risikokapitalgesellschaften, Angel-Investoren und Unternehmen, und bietet so eine umfassende Ansicht der Geschäftslandschaft.

Mit den umfassenden Daten dieser Marktforschungsplattform können Sie fundierte Entscheidungen treffen und sich auf dem umkämpften Markt einen Vorsprung verschaffen. Darüber hinaus ermöglicht das Tool die Nachverfolgung von Investitionstrends, die Identifizierung aktiver Investoren in bestimmten Branchen und die Analyse des Deal Flows.

Crunchbase: die besten Features

Verfeinern Sie Ihre Suche nach Branche, Speicherort, Phase der Finanzierung und mehr, um ideale Interessenten zu finden

Erhalten Sie programmatischen Zugriff auf Crunchbase-Daten, sodass Entwickler diese in ihre eigenen Anwendungen und Workflows integrieren können

Nutzen Sie detaillierte Berichte zu bestimmten Branchen und Märkten, die hilfreiche Einblicke und Wettbewerbsanalysen bieten

Verwenden Sie granulare Filteroptionen, einschließlich spezifischer Investorentypen, Details zu Finanzierungsrunden und Bereiche für die Mitarbeiterzahl, für sehr gezielte Suchen

Crunchbase-Limits

Benutzer, die Crunchbase-Daten über API integrieren, stoßen auf ein Limit bei der Nummer der Aufrufe pro Minute

Diese Marktforschungssoftware dient ausschließlich der Nachverfolgung geschlossener Finanzierungsrunden

Crunchbase-Preise

Pro: 99 $/Monat

Business: Ab 199 $/Monat (jährliche Abrechnung)

API: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Crunchbase

G2: 4, 5/5 (360+ Bewertungen)

Capterra: 4, 2/5 (nicht genügend Bewertungen)

*was sagen Echtzeit-Benutzer über Crunchbase?

Mir gefällt, wie alles an einem Ort zusammengeführt wird, wie Unternehmensdetails, Einblicke in die Finanzierung oder Schlüssel-Branchentrends. Es ist super intuitiv und spart so viel Zeit, wenn man versucht, schnell zuverlässige Informationen zu sammeln.

Mir gefällt, wie alles an einem Ort zusammengeführt wird, wie Unternehmensdetails, Einblicke in die Finanzierung oder Schlüssel-Branchentrends. Es ist super intuitiv und spart so viel Zeit, wenn man versucht, schnell zuverlässige Informationen zu sammeln.

4. LinkedIn Sales Navigator (am besten für fortgeschrittene Lead-Prospektion und -Qualifizierung geeignet)

über LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator ist ein leistungsstarkes Tool für Vertriebsinformationen, das Vertriebsmitarbeitern dabei helfen soll, potenzielle Kunden auf LinkedIn zu finden, mit ihnen in Verbindung zu treten und sie zu gewinnen. Diese Plattform für Unternehmensrecherchen verbessert die Standard-LinkedIn-Erfahrung, indem sie erweiterte Suchfilter, Lead-Empfehlungen und Einblicke in potenzielle Kunden bietet.

Darüber hinaus ermöglicht der Sales Navigator den Benutzern, Einzelziele für bestimmte demografische Merkmale, Branchen, die Größe von Unternehmen und Titel festzulegen, was eine sehr gezielte Kundenakquise ermöglicht. Er bietet auch Zugang zu InMail-Guthaben, was eine direkte Kommunikation mit potenziellen Kunden außerhalb ihres Netzwerks und Echtzeit-Updates über die Aktivitäten von Interessenten ermöglicht und eine zeitnahe Kontaktaufnahme sicherstellt.

🧠 Fun Fact: 16,2 % der Benutzer von LinkedIn sind täglich aktiv, geschätzte 48, 2 % sind monatlich aktiv.

die besten Features von LinkedIn Sales Navigator*

Bleiben Sie mit sofortigen Benachrichtigungen über die Aktivitäten Ihrer gespeicherten Leads und Unternehmensänderungen auf dem Laufenden

Erreichen Sie potenzielle Kunden direkt mit InMail-Nachrichten, um Ihre Kontaktmöglichkeiten zu verbessern

Organisieren Sie potenzielle Clients in maßgeschneiderten Listen für eine effiziente Nachverfolgung und Nachbereitung

Verwenden Sie TeamLink, das durch freigegebene Verbindungen warme Einführungen identifiziert, um eine persönlichere und effektivere Kontaktaufnahme zu ermöglichen

Limits von LinkedIn Sales Navigator

Obwohl es sich um ein Premium-Feature handelt, ist die Nummer der InMail-Nachrichten, die Sie senden können, begrenzt

Der direkte Export von Listen mit potenziellen Kunden in externe Dateien wird nicht unterstützt, was die Datenverwaltung erschwert

LinkedIn Sales Navigator-Preisgestaltung

Core: 99,99 $/Monat

Advanced: 179,99 $/Monat

Advanced Plus: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von LinkedIn Sales Navigator

G2: 4, 3/5 (über 1900 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (150+ Bewertungen)

🎁 Bonus: Möchten Sie Produkte entwickeln, die Ihre Benutzer wirklich lieben? ✨ Erfahren Sie , wie Sie Benutzerforschung betreiben, um effektive Techniken zu entdecken und benutzerzentrierte Lösungen zu entwickeln! 🚀

via ZoomInfo

ZoomInfo ist eine zuverlässige Wahl, wenn Sie nach einer umfassenden B2B-Unternehmensforschungsplattform suchen, um Ihre Vertriebs- und Marketingstrategien zu verbessern. Die umfangreiche Datenbank mit über 150 Millionen Kontakten (Zielgruppe) bietet Vertriebs- und Marketingteams weltweit genaue und aktuelle Einblicke.

Mit ZoomInfo erhalten Sie detaillierte Firmenprofile, einschließlich Firmografien, Technografien und Kontaktinformationen. So können Sie Zielkonten identifizieren und Ihre Kontaktaufnahme effektiv gestalten. Neben Kontaktinformationen bietet ZoomInfo detaillierte Firmenprofile, einschließlich Umsatz, Mitarbeiterzahl, Branchenklassifizierungen und Technologie-Stacks, die eine gezielte Prospektion und Marktforschung ermöglichen.

Die besten Features von ZoomInfo

Nachverfolgung des Verhaltens von Website-Besuchern, Identifizierung potenzieller Leads und Bereitstellung von Einblicken in ihre Zinsen

Erhalten Sie Daten zu Kaufabsichten und identifizieren Sie potenzielle Kunden, die aktiv nach Lösungen in Ihrem Bereich suchen

Mühelose Synchronisierung aller Daten mit Ihrem bestehenden CRM- oder Customer-Relationship-Management-System

Erhalten Sie Diagramme, um die Schlüsselpersonen in den Einzelzielen zu identifizieren

Limits von ZoomInfo

Dem integrierten Calling-Tool fehlen fortgeschrittene Funktionen wie 3-Way Calling oder Intelligent Routing

ZoomInfo ist ein auf Abonnements basierender Dienst, der für kleinere Geschäfte oder einzelne Benutzer teuer sein könnte

ZoomInfo-Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ZoomInfo-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (über 8700 Bewertungen)

Capterra: 4. 1/5 (290+ Bewertungen)

*was sagen Echtzeit-Benutzer über ZoomInfo?

Ich benutze ZoomInfo Sales gerne, weil es den Prozess der Suche nach und der Verbindung mit den richtigen Interessenten vereinfacht. Die Plattform bietet genaue und aktuelle Kontakt- und Unternehmensinformationen, wodurch ich bei der Lead-Generierung Zeit und Aufwand spare.

Ich verwende ZoomInfo Sales gerne, weil es den Prozess der Suche nach und der Verbindung mit den richtigen Interessenten vereinfacht. Die Plattform bietet genaue und aktuelle Kontakt- und Unternehmensinformationen, wodurch ich bei der Lead-Generierung Zeit und Aufwand spare.

6. SalesIntel (am besten geeignet, um Clients zu identifizieren und vorhandene Daten zu optimieren)

via SalesIntel

SalesIntel ist ein Anbieter von B2B-Kontaktdaten, der sich auf von Menschen verifizierte Kontaktinformationen spezialisiert hat. Sein Ziel ist es, genaue und aktuelle Daten bereitzustellen, damit Vertriebs- und Marketingteams effektiv mit Entscheidungsträgern in Verbindung treten können.

SalesIntel legt den Schwerpunkt auf den Prozess der Überprüfung, wobei ein Team die Richtigkeit von E-Mail-Adressen und Nummern manuell überprüft. Dieser Fokus auf Datenqualität soll die Bounce-Rate reduzieren und die Effektivität der Reichweite verbessern. Darüber hinaus lässt sich SalesIntel in gängige CRM- und Marketing-Automatisierungsplattformen integrieren, wodurch Workflows vereinfacht und ein effizientes Lead-Management ermöglicht werden.

Die besten Features von SalesIntel

Bereinigen und Ergänzen von Daten in bestehenden CRM-Datensätzen, um die Datenqualität und -vollständigkeit zu verbessern

Verbinden Sie sich mit verschiedenen CRM- und Marketing-Automatisierungsplattformen für einen nahtlosen Datentransfer und die Automatisierung von Workflows

Nutzen Sie Intent-Daten und identifizieren Sie potenzielle Kunden, die aktiv nach Lösungen in Ihrer Branche suchen

Greifen Sie auf firmografische Daten zu und gewinnen Sie Einblicke in die Unternehmensdemografie, um Ihre Einzelziele zu verfeinern

SalesIntel-Limits

Es konzentriert sich hauptsächlich auf Daten aus den USA, was für internationale Kampagnen einschränkend sein kann

Benutzer machten die Notiz, dass trotz regelmäßiger Aktualisierungen einige Daten zwischen den Zeiträumen der Überprüfung veraltet sein könnten

SalesIntel-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen von SalesIntel

G2: 4, 3/5 (345+ Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (30+ Bewertungen)

➡️ Lesen Sie mehr: Beste B2B-CRM-Software für Verkaufsteams

7. Apollo. io (am besten für die Optimierung von Prozessen zur Kundengewinnung)

Apollo.io ist eine cloudbasierte Plattform für Unternehmensrecherchen, die entwickelt wurde, um Ihren Aufwand für die Lead-Generierung und Kontaktaufnahme zu optimieren. Die umfangreiche Datenbank umfasst über 210 Millionen Kontakte und 35 Millionen Unternehmen und bietet somit einen riesigen Pool an potenziellen Interessenten.

Mit dieser Marktforschungssoftware können Sie ganz einfach Schlüsselpersonen identifizieren und mit ihnen in Verbindung treten. Darüber hinaus ermöglichen Ihnen die Features zur Automatisierung des Vertriebs von Apollo. io die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, wie z. B. das Versenden von E-Mails zur Nachverfolgung, sodass Sie sich mehr auf den Aufbau von Beziehungen und den Abschluss von Geschäften konzentrieren können.

💡 Profi-Tipp: Haben Sie sich jemals gefragt, wie Top-Unternehmen ihre Beziehungen zu Kunden reibungslos verwalten? 🤔 Meistern Sie diese fünf wesentlichen Schritte, um Ihren eigenen Zyklus für den CRM-Prozess zu erstellen! Leads identifizieren: Finden und gewinnen Sie potenzielle Kunden durch Kampagnen, soziale Medien und mehr 📍

Leads qualifizieren: Sortieren Sie die heißen Leads von den kalten und konzentrieren Sie sich auf die besten Gelegenheiten 🌻

Nurture leads: Aufbau von Beziehungen mit zielgerichteten Inhalten und personalisierter Ansprache 🎉

Geschäfte abschließen: Mit zeitnahen Nachfassaktionen und maßgeschneiderten Angeboten zum Abschluss kommen 🎯

Unterstützen: Bieten Sie erstklassigen Service und halten Sie Ihre Kunden ein Leben lang bei Laune 🤩

Apollo. io best features

Richten Sie E-Mails in mehreren Schritten ein, um potenzielle Kunden effizient zu erreichen

Erstellen und Automatisieren von E-Mails und Aufgaben zur Nachverfolgung, um die Reichweite zu optimieren und die Effizienz zu steigern

Mühelose Synchronisierung von Daten mit Plattformen wie Salesforce und HubSpot

Nutzen Sie Echtzeitdaten und halten Sie Ihre Kontaktinformationen korrekt und aktuell

Apollo. io limits

Es gibt Obergrenzen für die tägliche Anzahl der versendeten E-Mails, was sich auf große Kampagnen auswirken kann

Mehrere Benutzer dieses Tools zur Unternehmensrecherche haben von Problemen bei der Datensynchronisierung berichtet

Apollo.io-Preisgestaltung

Free Forever

Basic : 59 $/Monat pro Benutzer

Professional : 99 $/Monat pro Benutzer

Organisation: 149 $/Monat für mindestens drei Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen von Apollo.io

G2: 4,7/5 (über 8000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (350+ Bewertungen)

*was sagen Echtzeit-Benutzer über Apollo. io?

Die LinkedIn-Integration über die Erweiterung für Chrome ist hervorragend, und die Features zur Automatisierung von E-Mails bieten die perfekte Balance zwischen Raffinesse und Benutzerfreundlichkeit. Die Analysen unseres Teams zeigen dank der detaillierten Nachverfolgung des Engagements auf der Plattform erhebliche Verbesserungen bei den Bewertungen.

Die LinkedIn-Integration über die Erweiterung für Chrome ist hervorragend, und die Features zur Automatisierung von E-Mails bieten die perfekte Balance zwischen Raffinesse und Benutzerfreundlichkeit. Die Analysen unseres Teams zeigen dank der detaillierten Nachverfolgung des Engagements auf der Plattform erhebliche Verbesserungen bei den Bewertungen.

8. UpLead (am besten für die Erweiterung des globalen Aufwands)

via UpLead

UpLead ist ein weiteres erstklassiges Tool für die Unternehmensrecherche, das den Aufwand für die Lead-Generierung reduzieren soll. Die umfangreiche Datenbank enthält verifizierte Kontaktinformationen, Unternehmensprofile und Intent-Daten. Mit dem Tool können Sie potenzielle Kunden nach Kriterien wie Branche, Größe des Unternehmens oder Speicherort eingrenzen und so eine präzise Ansprache sicherstellen.

Darüber hinaus bietet die Plattform Funktionen zur Datenanreicherung, mit denen Sie Ihre Kontaktlisten mit aktuellen Informationen erweitern können, die für personalisierte Marketingkampagnen von unschätzbarem Wert sind. Das Unternehmen legt großen Wert auf Datengenauigkeit, indem es eine Überprüfung in Echtzeit durchführt und die Gültigkeit der Daten garantiert.

Die besten Features von UpLead

Erhalten Sie eine Garantie für die Richtigkeit der Daten, indem UpLead Guthaben für ungültige Kontakte bereitstellt

Stellen Sie die Genauigkeit Ihrer Kontaktaufnahme durch sofortige Überprüfung von E-Mails sicher

Erweitern Sie Ihre aktuellen Listen mit den neuesten Unternehmensinformationen

Greifen Sie auf technografische Daten zu und identifizieren Sie Unternehmen, um Ihre Pitches anzupassen

UpLead-Limits

Es verfügt über keine integrierte Automatisierung für E-Mails und erfordert externe tools

Einige Benutzer haben festgestellt, dass die von UpLead bereitgestellten Daten veraltet oder ungenau sind

UpLead-Preise

7 Tage kostenlos

Essentials : 99 $/Monat

Plus : 199 $/Monat

Professional: Benutzerdefinierte Preise

UpLead-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,7/5 (780+ Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (70+ Bewertungen)

*was sagen Echtzeit-Benutzer über UpLead?

UpLead zeichnet sich als benutzerfreundliche und zuverlässige Sales-Intelligence-Plattform aus und ich kann sie jedem empfehlen, der nach hochwertigen Daten und hervorragendem Support sucht. Es gibt nicht viele Daten über kleinere, neuere Unternehmen mit weniger als 10 EEs und weniger als 5 Millionen US-Dollar Umsatz.

UpLead zeichnet sich als benutzerfreundliche und zuverlässige Sales-Intelligence-Plattform aus und ich kann sie jedem empfehlen, der nach hochwertigen Daten und hervorragendem Support sucht. Es gibt nicht viele Daten über kleinere, neuere Unternehmen mit weniger als 10 EEs und einem Umsatz von weniger als 5 Mio. USD.

9. Nahtlos. KI (am besten geeignet, um die Reichweite mit personalisierten Verkaufsgesprächen zu erhöhen)

Seamless.AI ist eine innovative Marktforschungsplattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um die Lead-Generierung zu revolutionieren. Mit diesem Tool können Sie auf eine riesige Datenbank mit über 1,3 Milliarden Kontakten und 121 Millionen Unternehmensprofilen zugreifen, die alle in Echtzeit überprüft werden. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die leistungsstarken Funktionen der Plattform sparen außerdem viel Zeit und sind daher für Vertriebs- und Marketingteams, die ihren Aufwand für die Kontaktaufnahme optimieren möchten, von unschätzbarem Wert.

Nahtlos. Die KI-gesteuerte Datenanreicherung von AI liefert detaillierte Profile, einschließlich verifizierter E-Mails und Durchwahlen, und ermöglicht so effektivere Verbindungen. Darüber hinaus bietet die Plattform ein KI-Writer-Tool, das Sie bei der Erstellung personalisierter Verkaufsgespräche unterstützt und so Ihren Aufwand für die Kontaktaufnahme verringert.

Nahtlos. Die besten Features der KI

Ergänzen Sie Lead-Daten automatisch mit zusätzlichen Informationen, wie z. B. Social-Media-Profilen und Unternehmensdetails

Erstellen Sie überzeugende, auf Ihre potenziellen Kunden zugeschnittene Botschaften mit KI-gestützter Verkaufstexterstellung

Nahtlose Integration in beliebte CRMs wie Salesforce und HubSpot

Verwenden Sie KI-Algorithmen, um die Lead-Generierung zu vereinfachen, indem Sie Suchanfragen nach bestimmten Kriterien zulassen

Nahtlos. Limits der KI

Es wurde ein weniger reaktionsschneller Kundenservice erwähnt, was sich auf die Benutzererfahrung auswirken kann, wenn Probleme auftreten

Viele Benutzer haben Berichten zufolge gelegentlich Systemstörungen erlebt, die sich auf ihre Workflows auswirkten

Nahtlos. KI-Preisgestaltung

Free: Benutzerdefinierte Preise

Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Nahtlos. Bewertungen und Beurteilungen von KI

G2: 4. 4/5 (4900+ Bewertungen)

Capterra: 3. 8/5 (160+ Bewertungen)

📚 Lesen Sie auch: Wie man KI für die Marktforschung einsetzt (Anwendungsfälle und tools)

10. LeadIQ (am besten für die Verwaltung von Interessentendaten geeignet)

via LeadIQ

LeadIQ ist eine umfassende B2B-Plattform zur Kundengewinnung, die die Lead-Generierung optimieren und die Workflows im Vertrieb verbessern soll. Durch die Integration in gängige CRM-Systeme können Vertriebsteams potenzielle Kundendaten effizient erfassen und verwalten, Auslöser für Verkäufe nachverfolgen und den Aufwand für die Kontaktaufnahme personalisieren. In der Instanz, dass Sie beim Durchsuchen von LinkedIn auf einen potenziellen Kunden stoßen, ermöglicht Ihnen LeadIQ die Erfassung seiner Kontaktdaten mit einem einzigen Klick, wodurch die manuelle Eingabe von Daten entfällt.

Zusätzlich zu seinen Kernfunktionen bietet LeadIQ eine KI-gesteuerte Erstellung von E-Mails, die Benutzer bei der Erstellung personalisierter Nachrichten in großem Umfang unterstützt.

Die besten Features von LeadIQ

Erfassen Sie Leads direkt aus LinkedIn-Profilen und vereinfachen Sie so den Akquiseprozess

Benachrichtigen Sie Benutzer über wichtige Ereignisse wie Jobwechsel oder Unternehmensnachrichten, um eine zeitnahe Kontaktaufnahme mit potenziellen Kunden zu ermöglichen

Erstellen Sie personalisierte E-Mails für die Kontaktaufnahme und verbessern Sie so die Bewertungen

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, geben Sie Erkenntnisse frei und arbeiten Sie gemeinsam an der Verbesserung des Lead-Managements

Limits von LeadIQ

Benutzer haben von häufig unzustellbaren E-Mails aufgrund ungenauer Kontaktdaten berichtet

Die Erweiterung für Chrome von LeadIQ ist umständlich und öffnet unnötigerweise mehrere Registerkarten

LeadIQ-Preisgestaltung

Free forever

Unverzichtbar : 45 $/Monat pro Benutzer

Pro : 89 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

LeadIQ-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 2/5 (1080+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (20+ Bewertungen)

*was sagen Benutzer in Echtzeit über LeadIQ?

Die E-Mails, die ich über LeadIQ erhalten habe, waren in den meisten Fällen korrekt (wenn sie ein grünes Häkchen haben). Das Beste daran ist, dass man sie mit nur einem Klick schnell in mehrere externe Plattformen exportieren und den Leads sogar Workflows zuweisen kann.

Die E-Mails, die ich über LeadIQ erhalten habe, waren in den meisten Fällen korrekt (wenn sie ein grünes Häkchen haben). Das Beste daran ist, dass man sie mit nur einem Klick schnell in mehrere externe Plattformen exportieren und den Leads sogar Workflows zuweisen kann.

✨ Besondere Erwähnungen Zusätzlich zu den verschiedenen oben erwähnten Tools für die Unternehmensforschung sind hier noch einige weitere erwähnenswerte: SimilarWeb (am besten geeignet, um Daten zum Website-Traffic und Branchentrends zu ermitteln)

SEMrush (am besten geeignet für die Analyse der SEO- und Paid-Advertising-Strategien von Mitbewerbern)

Ahrefs (am besten geeignet für die Durchführung detaillierter Wettbewerbsanalysen, Keyword-Recherchen und Website-Audits)

Moz (am besten für die Analyse von Mitbewerbern und die Keyword-Recherche geeignet)

BrandMentions (am besten für die Nachverfolgung von Markenerwähnungen und die Überwachung von Online-Unterhaltungen geeignet)

Optimieren Sie Ihre Workflows in der Marktforschung mit ClickUp!

Marktforschung ist die Grundlage für kluge Geschäftsentscheidungen. Mit den richtigen Tools können Sie Trends aufdecken, Kundenbedürfnisse verstehen und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein. Ein effektives Management dieses Prozesses spart Zeit, reduziert Fehler und stellt sicher, dass Erkenntnisse zu wirkungsvollen Strategien führen.

Die 10 von uns vorgestellten Tools zur Unternehmensforschung bieten vielfältige Vorteile – von der Automatisierung der Datenerfassung bis hin zur Vereinfachung der Analyse. Diese Tools helfen Unternehmen, gründliche und effiziente Recherchen ohne die üblichen Kopfschmerzen durchzuführen.

Wenn Sie jedoch eine All-in-One-Plattform für den Arbeitsalltag benötigen, um Recherchen zu zentralisieren, Aufgaben zu verwalten und nahtlos zusammenzuarbeiten, sollten Sie ClickUp ausprobieren ! Die anpassbaren Vorlagen, KI-gestützten Erkenntnisse und dynamischen Dashboards machen die Marktforschung intuitiver und ergebnisorientierter.

Warum also warten? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an, um Ihren Workflow für die Marktforschung zu optimieren und Erkenntnisse in Maßnahmen umzusetzen – mühelos und effizient!