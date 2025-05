die 10 besten Programme für die Tagesordnung und das Meeting-Management im Jahr 2025

Haben Sie Probleme mit unorganisierten Meetings und verlorenen Aktionselementen? Die richtige Software für die Tagesordnung von Meetings sorgt für strukturierte Diskussionen, klare Ergebnisse und produktive Nachbereitungen.

Wir haben die 10 besten Software-Programme für Tagesordnungen für Meetings zusammengestellt, um Ihnen dabei zu helfen, das Meeting-Management zu optimieren und die Effizienz Ihres Teams zu steigern. Los geht's!

*bonus: Wussten Sie, dass ClickUp AI Notetaker Ihre Notizen aus Meetings transkribiert, zusammenfasst und in umsetzbare Erkenntnisse umwandelt?

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Suchen Sie nach der besten Software für Tagesordnungen, um Meetings zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Nachverfolgung von Aktionselementen zu erleichtern? Hier ist eine kurze Übersicht über die besten Lösungen für Teams: ClickUp : Beste KI-gestützte All-in-One-Plattform für das Meeting-Management : Beste KI-gestützte All-in-One-Plattform für das Meeting-Management

Fellow : Am besten für kollaborative Meeting-Agenden und Echtzeit-Feedback

OneNote : Am besten für digitale Notizen und die Organisation von Meetings geeignet

GoTo Meeting : Am besten für virtuelle Meetings mit integrierten Agenda-Tools geeignet

Spinach AI : Bester KI-gestützter Meeting-Assistent für automatisierte Zusammenfassungen

Bereich : Am besten für strukturierte Check-ins und die Abstimmung im Team

MeetingKing : Am besten für strukturierte Dokumentation und Nachbereitung von Meetings geeignet

Agenda : Am besten für das Erstellen von Notizen und die Organisation von Tagesordnungen auf der Grundlage von Zeitleisten geeignet

Lucid Meetings: Am besten für strukturierte und prozessgesteuerte Meetings Steigern Sie die Produktivität, organisieren Sie Ihr Team und führen Sie bessere Meetings mit der richtigen Software durch!

Vorteile der Verwendung einer Software für die Tagesordnung von Meetings

Sie haben wahrscheinlich schon endlose Meetings mit unklaren Zielen, zerstreuten Diskussionen und verlorenen Aktionselementen hinter sich. Die Investition in ein solides Tool für die Tagesordnung von Meetings hilft Ihnen, diese Frustrationen zu beseitigen, und bietet Ihnen ein optimiertes Meeting-Management und eine bessere Erfahrung für alle Beteiligten.

Hier erfahren Sie, wie Ihr Team sofort von der Verwendung einer Agenda- und Meeting-Management-Software profitiert:

Jedes Mal klare Tagesordnungen

Wussten Sie schon? Bei fast 60 % der einmaligen und 64 % der wiederkehrenden Meetings fehlt eine strukturierte Tagesordnung!

Mit einer speziellen Software für die Tagesordnung von Meetings können Sie ganz einfach zielgerichtete Tagesordnungen erstellen, um Zeitverschwendung zu vermeiden und einen klaren Plan für das Meeting zu haben.

Sie profitieren von:

Schnelle Erstellung von Tagesordnungen mit sofort einsatzbereiten, anpassbaren Vorlagen für Tagesordnungen von Meetings

Scharf fokussierte Diskussionen über klar definierte Elemente der Tagesordnung

Einfache Verteilung der Tagesordnungen, damit Ihre Teilnehmer gut vorbereitet zum nächsten Meeting erscheinen

Kürzere Meetings, die Zeit sparen

Unstrukturierte Meetings können leicht aus dem Ruder laufen, was zu Zeitverschwendung und unklaren Ergebnissen führt.

Effektive Lösungen für das Meeting-Management gehen dieses Problem direkt an, indem sie:

Automatisierung der mühsamen Planung von Meetings, was besonders bei wiederkehrenden Meetings hilfreich ist

Erstellen Sie mühelos genaue Meeting-Protokolle und befreien Sie sich von der manuellen Erstellung von Notizen in Ihrem Workload

Mit einem einzigen Klick werden Unterhaltungen zu organisierten Aktionselementen

Nahtlose Zusammenarbeit im Team

Teams, die effektiv zusammenarbeiten, sind bis zu fünfmal produktiver. Eine gute Software für die Tagesordnung von Meetings verbessert die Zusammenarbeit und ermöglicht Ihrem Team Folgendes:

Einfacher Zugriff auf und Freigeben von Notizen, Dokumenten und Aufgaben auf mehreren mobilen Geräten

Arbeiten Sie vor dem Meeting gemeinsam an den Elementen der Tagesordnung, um produktive Diskussionen zu gewährleisten

Weisen Sie Aufgaben sofort aus Ihrer Agenda zu und sorgen Sie so dafür, dass alle zur Rechenschaft gezogen und auf dem Laufenden gehalten werden

Mehr Transparenz und Compliance

Transparenz ist wichtig, insbesondere in öffentlichen Organisationen, Räten oder Gemeindeversammlungen. Mit der richtigen Software für das Meeting-Management können Sie die Transparenzregeln problemlos einhalten, indem Sie Folgendes tun:

Veröffentlichen Sie schnell Tagesordnungen und Sitzungsprotokolle für öffentliche Meetings

Führen Sie genaue digitale Aufzeichnungen, um die Anforderungen an Meetings und öffentliche Aufzeichnungen zu erfüllen

Bieten Sie Barrierefreiheit durch integrierte Untertitel und benutzerfreundliche digitale Dokumente

Die Wahl der richtigen Software für die Tagesordnung von Meetings stärkt Ihr Team und verwandelt ineffektive Meetings in ansprechende, strukturierte Sitzungen, die die Produktivität steigern und alle auf derselben Seite halten.

Aber nicht alle Programme für die Tagesordnung von Meetings sind gleich aufgebaut. Wie finden Sie bei so vielen Optionen das beste für Ihr Team?

Worauf sollten Sie bei einer Software für die Tagesordnung von Meetings achten?

Die Wahl des richtigen Tools hängt davon ab, wie gut es das Meeting-Management optimiert, die Zusammenarbeit im Team verbessert und Ihre Meetings effizient hält.

Bei der Bewertung einer Agenda- und Meeting-Management-Software sollten Sie Folgendes priorisieren:

1. Anpassbare Vorlagen für Tagesordnungen

Eine starke Plattform sollte anpassbare Vorlagen für Tagesordnungen bieten, mit denen Sie schnell strukturierte Pläne für Meetings erstellen können, die Sie einfach für Mitglieder Ihres Teams freigeben können.

2. Nahtlose Protokolle und Dokumentation von Meetings

Eine gute Lösung für das Meeting-Management sollte die Erstellung von Sitzungsprotokollen mühelos machen. Automatisierte und KI-gestützte Software-Tools für die Tagesordnung und Notizen von Meetings sind am besten für leistungsstarke Teams geeignet.

3. Intelligente Terminplanung und Integrationen

Die Planung sollte reibungslos verlaufen, insbesondere bei wiederkehrenden Meetings.

4. Umsetzbare Folgemaßnahmen und Verantwortlichkeit

Ihre Software sollte mehr können als nur Meetings zu planen; sie sollte sicherstellen, dass Aufgaben erledigt werden, indem sie eine integrierte Nachverfolgung von Aktionselementen bietet, um Aufgaben nach dem Meeting zuzuweisen und zu überwachen. Die Delegierung von Aufgaben direkt aus der Tagesordnung des Meetings ist ein weiteres äußerst wertvolles Feature

5. Barrierefreiheit und Compliance

Compliance ist der Schlüssel für Teams, die öffentliche Meetings oder formelle Überprüfungen durchführen. Stellen Sie sicher, dass die Software die Verwaltung öffentlicher Aufzeichnungen zur Speicherung von Tagesordnungen und Sitzungsergebnissen, Untertitel und barrierefreie Features für Inklusion sowie einen sicheren Dokumentenzugriff zum kontrollierten Freigeben von Dateien umfasst.

📮ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings empfinden 12 % der Befragten Meetings als überfüllt, 17 % sagen, dass sie zu lange dauern, und 10 % glauben, dass sie größtenteils unnötig sind. In einer anderen ClickUp-Umfrage gaben 70 % der Befragten an, dass sie gerne einen Stellvertreter oder eine Vertretung zu den Meetings schicken würden, wenn sie könnten. ClickUp AI Notetaker kann Ihr perfekter Vertreter bei Meetings sein! Lassen Sie die KI jeden Schlüsselpunkt, jede Entscheidung und jedes Aktionselement erfassen, während Sie sich auf wichtigere Arbeiten konzentrieren. Mit automatischen Zusammenfassungen von Meetings und der Erstellung von Aufgaben mit Unterstützung von ClickUp Brain verpassen Sie keine wichtigen Informationen mehr – selbst wenn Sie nicht an einem Meeting teilnehmen können. 💫 Echte Ergebnisse: Teams, die die Features zur Meeting-Verwaltung von ClickUp nutzen, berichten von einer Reduzierung unnötiger Unterhaltungen und Meetings um satte 50 %!

Die 10 besten Softwares für Meeting-Tagesordnungen

Bei der Vielzahl an tools auf dem Markt kann es schwierig sein, die beste Software für die Tagesordnung von Meetings zu finden. Die richtige Plattform sollte mehr können als nur Meetings zu planen – sie sollte das Meeting-Management optimieren, die Zusammenarbeit fördern und dafür sorgen, dass keine Aktionselemente übersehen werden.

Wir haben die 10 besten Softwarelösungen für Tagesordnungen ausgewählt, um Ihnen dabei zu helfen, Meetings besser zu gestalten, Entscheidungen nachzuverfolgen und Zeit zu sparen. Hier erfahren Sie, was jedes tool auszeichnet.

1. ClickUp (am besten für KI-gestütztes Meeting-Management und Zusammenarbeit geeignet)

ClickUp ist eine All-in-One-Software für das Meeting-Management, die Teams bei der nahtlosen Planung, Organisation und Durchführung von Meetings unterstützt. Mit integrierten KI-gestützten Notizen, der Automatisierung von Aufgaben und anpassbaren Vorlagen macht sie die mühsame manuelle Erstellung von Tagesordnungen überflüssig und sorgt dafür, dass Teams bei Aktionselementen auf dem gleichen Stand bleiben.

Die besten Features von ClickUp

a. KI-gestützter Meeting-Assistent

ClickUp AI Notetaker verbessert das Meeting-Management durch die Automatisierung von Notizen, die Zusammenfassung von Diskussionen und die Extraktion von Schlüsseln. Es macht die manuelle Transkription überflüssig und stellt sicher, dass wichtige Erkenntnisse nicht verloren gehen.

Erstellt automatisch Notizen zu Meetings, sodass die Dokumentation mühelos ist

Erstellt automatisch Elemente für Maßnahmen, sodass Folgemaßnahmen nie übersehen werden

Bietet sofortige Zusammenfassungen, die Teams dabei helfen, Schlüsselergebnisse schnell zu überprüfen

Für eine nahtlose Planung von Meetings hilft die Vorlage für die Tagesordnung von ClickUp Teams dabei, Diskussionen zu strukturieren, Aktionselemente zuzuweisen und den Fortschritt von Meetings zu verfolgen. Sie ist perfekt, um Unterhaltungen organisiert und ergebnisorientiert zu halten.

Kostenlose Vorlage erhalten Mit der Vorlage für die Tagesordnung von ClickUp bleiben Sie bei den Zielen, die Sie sich für ein Town-Hall-Meeting gesetzt haben, auf Kurs

b. Strukturierte Aufgabenverwaltung

Aufgaben mit ClickUp zuweisen und verwalten

ClickUp Aufgaben optimiert die Nachbereitung von Meetings, indem Gesprächsthemen sofort in umsetzbare Aufgaben mit klaren Fristen und Mitarbeitern umgewandelt werden.

Die Automatisierung von Aufgaben stellt sicher, dass Aktionselemente nie übersehen werden

Priorisierungstools helfen Teams, sich auf die wichtigsten nächsten Schritte zu konzentrieren

Die Zeiterfassung in Echtzeit hält die Beteiligten über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden

Benötigen Sie eine formellere Tagesordnung? Die Vorlage für die Tagesordnung von ClickUp Board Meetings und die Vorlage für ClickUp-Meetings bieten strukturierte Formate für wiederkehrende Meetings und Meetings auf Führungsebene.

c. Zentralisierte Dokumentation von Meetings

Erstellen Sie Ihre Wissensdokumente mit ClickUp Docs

Mit ClickUp Docs können Teams Notizen zu Meetings in Echtzeit erfassen, Entscheidungen nachverfolgen und gemeinsam an freigegebenen Tagesordnungen arbeiten, ohne zwischen mehreren Plattformen wechseln zu müssen.

Durch Zusammenarbeit in Echtzeit wird sichergestellt, dass die Notizen zu Meetings immer auf dem neuesten Stand sind

Die Nachverfolgung der Versionen verhindert den Verlust wichtiger Änderungen

Einfache Dokumentenverknüpfung verbindet Meeting-Aufzeichnungen mit relevanten Aufgaben und Dashboards

d. Nachverfolgung von Maßnahmen und Berichterstellung

Behalten Sie Ihre Ziele im Auge – mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischer Nachverfolgung des Fortschritts mit ClickUp Goals

ClickUp stellt sicher, dass jedes Meeting zu Ergebnissen führt, indem es Features zur Nachverfolgung von Zielen und zur Berichterstellung in die Plattform integriert.

Dashboards von ClickUp bieten eine visuelle Übersicht über die Ergebnisse von Meetings und die Aktionselemente

Automatisierte Erinnerungen (mithilfe von ClickUp Automatisierungen ) sorgen dafür, dass Mitglieder des Teams für zugewiesene Aufgaben zur Rechenschaft gezogen werden können

Tools zur Nachverfolgung des Fortschritts wie die ClickUp Gantt-Diagramm-Ansicht stellen sicher, dass Folgemaßnahmen nicht verloren gehen

Limits von ClickUp

Das Tool hat eine steile Lernkurve, da es umfangreiche Features bietet, die für neue Benutzer möglicherweise etwas Zeit in Anspruch nehmen, um sich zurechtzufinden

Features für Notizen, die auf KI basieren, sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp AI Notetaker: Für nur 6 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2 : ⭐ 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: ⭐ 4, 6/5 (4.400+ Bewertungen)

ClickUp hat uns dabei geholfen, unsere Ressourcen, Kommunikation und unser Projektmanagement zu zentralisieren, wodurch wir doppelt – wenn nicht sogar dreimal – so effizient geworden sind.

2. Fellow (am besten für kollaborative Meeting-Agenden und Echtzeit-Feedback)

via Fellow

Fellow bietet eine strukturierte Möglichkeit, Meetings zu planen, zu verwalten und zu dokumentieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass Aktionselemente zugewiesen und nachverfolgt werden. Anstatt mit verstreuten Notizen zu jonglieren, können Teams an Tagesordnungen für Meetings zusammenarbeiten, Notizen in Echtzeit machen und Folgemaßnahmen in einem einzigen Space freigeben.

Weitere tolle Features

Teams können kollaborative Tagesordnungen für Meetings erstellen, indem sie vor, während und nach den Meetings Diskussionspunkte hinzufügen

In umsetzbaren Meeting-Protokollen werden automatisch die Schlüsselergebnisse nachverfolgt und Aufgaben zugewiesen, um sicherzustellen, dass Folgemaßnahmen ergriffen werden

Mit Echtzeit-Feedback-Tools können Mitglieder eines Teams strukturierte Beiträge direkt über die Meeting-Oberfläche bereitstellen

Vorlagen für wiederkehrende Meetings optimieren den Plan für wöchentliche Synchronisierungen, Einzelgespräche und Updates zu Projekten

Die Plattform lässt sich in Slack, Microsoft Teams und Asana integrieren und erleichtert so die Synchronisierung von Workflows über verschiedene Tools hinweg

Begrenzungen

Keine integrierte Videokonferenzfunktion; erfordert die Integration mit Plattformen von Drittanbietern

Einige erweiterte Features sind kostenpflichtigen Plänen vorbehalten

Fellow-Preise

Free : Basic-Plan mit limitierten Features

Pro : 6 $/Benutzer pro Monat

Business: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen von Kollegen

G2 : ⭐ 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: ⭐ 4,9/5

3. OneNote (am besten für digitale Notizen und die Organisation von Meetings geeignet)

über OneNote

OneNote ist eine digitale Notizensoftware, die Teams und Einzelpersonen dabei unterstützt, Besprechungsnotizen, Aktionselemente und Brainstorming-Sitzungen in einem flexiblen, kostenlosen Workspace zu organisieren. Im Gegensatz zu herkömmlicher Software für die Tagesordnung von Meetings bietet sie eine leere Leinwand, auf der Sie Ideen festhalten, Multimedia einbetten und Notizen nach Belieben strukturieren können.

Die besten Features von OneNote

Flexible digitale Notizen für die Erfassung von Notizen aus Meetings, Listen mit zu erledigenden Aufgaben und Sitzungen zum Brainstorming

Funktionen zum Taggen und Suchen helfen Teams, Notizen und Aktionselemente vergangener Meetings schnell zu finden

Handschrift und Zeichnungen unterstützen beim Kommentieren von Inhalten und Skizzieren von Ideen in Meetings

Die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht mehreren Benutzern die gleichzeitige Bearbeitung und das Hinzufügen von Notizen

Die nahtlose Integration in Microsoft 365 gewährleistet die Synchronisierung von Notizen aus Meetings mit Outlook, Teams und anderen Apps von Microsoft

Einschränkungen von OneNote

Keine integrierten Vorlagen für die Tagesordnung von Meetings, die eine manuelle Strukturierung erfordern

Bei großen Notizbüchern mit mehreren Mitwirkenden kann es zu Verzögerungen bei der Synchronisierung kommen

OneNote-Preise:

Free Version : Enthält grundlegende Features für Notizen mit Synchronisierung in der Cloud

Microsoft 365 Personal : 9,99 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Family: 12,99 $/Monat

OneNote-Bewertungen

G2 : ⭐ 4,5/5 (über 1.800 Bewertungen)

Capterra: ⭐ 4,6/5 (über 1.800 Bewertungen)

Das Tolle daran ist, dass Updates automatisch an die Cloud gesendet werden, wenn Sie in Ihrem Konto bei Microsoft angemeldet sind. Dadurch wird das Sichern Ihrer Arbeit sehr einfach.

via GoTo Meeting

GoTo Meeting ist eine Lösung für Videokonferenzen und Online-Meetings, die für Geschäfte entwickelt wurde, die eine nahtlose virtuelle Zusammenarbeit benötigen. Sie bietet integrierte tools für die Tagesordnung von Meetings, Echtzeit-Transkription und KI-gestützte Zusammenfassungen und ist damit eine solide Option für Teams, die häufig Remote-Meetings abhalten.

Die besten Features von GoTo Meeting

Integrierte tools für die Tagesordnung von Meetings helfen Teams, Diskussionen vor, während und nach Anrufen zu strukturieren

KI-gestützte Transkriptionen und Zusammenfassungen erfassen automatisch Notizen und Schlüsselelemente von Meetings

Mit der Meeting-Aufzeichnung per Mausklick können Teams Diskussionen jederzeit erneut abrufen

Nahtlose Kalenderintegrationen mit Synchronisierung mit Outlook, Google Kalender und Microsoft 365 für eine reibungslose Terminplanung

Durchgängige Verschlüsselung gewährleistet Sicherheit und Datenschutz bei Meetings im Geschäft

Limits von GoTo Meeting

Keine integrierten Features für die Verwaltung von Aufgaben – Benutzer müssen für Folgemaßnahmen Apps von Drittanbietern integrieren

Für fortgeschrittene Analysen und KI-generierte Zusammenfassungen von Meetings sind übergeordnete Pläne erforderlich

Preise für GoTo Meeting

Professional : 12 $/Benutzer pro Monat

Business : 16 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

GoTo Meeting Bewertungen

G2 : ⭐ 4, 2/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: ⭐ 4,4/5 (über 11.000 Bewertungen)

Die benutzerfreundliche Oberfläche hilft bei der Verwaltung mehrerer Meetings. Audio und Video sind klar und deutlich und die Plattform funktioniert sowohl auf PCs als auch auf Macs hervorragend.

5. Spinach AI (am besten geeignet für KI-gestützte Zusammenfassungen von Meetings und Nachverfolgung von Maßnahmen)

via Spinach KI

Spinach AI ist ein KI-gestützter Meeting-Assistent, der die Produktivität von Teams durch die Automatisierung von Notizen, die Zusammenfassung von Diskussionen und die Nachverfolgung von Aktionselementen steigern soll. Spinach AI ist ideal für Teams, die KI-generierte Meeting-Einblicke in Echtzeit wünschen, und sorgt dafür, dass Meetings organisiert bleiben und keine kritischen Details verloren gehen.

Die besten Features von Spinach KI

KI-gestützte Zusammenfassungen von Meetings erstellen prägnante Rekapitulationen mit den Schlüsselpunkten der Maßnahmen

Durch die Automatisierung von Notizen werden Diskussionen und Entscheidungen ohne manuellen Aufwand erfasst

Die Nachverfolgung von Aufgaben und die Nachbereitung helfen Teams, durch die Zuweisung und Überwachung von Elementen zur Umsetzung ihrer Rechenschaftspflicht nachzukommen

Die Echtzeit-Transkription von Meetings liefert genaue, durchsuchbare Aufzeichnungen für eine bessere Dokumentation

Nahtlose Integrationen mit Slack, Zoom, Google Meet und Tools für das Projektmanagement optimieren Workflows

Limits von KI bei Spinat

Es fehlen integrierte Vorlagen für Tagesordnungen, sodass Teams strukturierte Tagesordnungen manuell erstellen müssen

Einige fortgeschrittene Features der KI sind nur in Plänen höherer Stufen verfügbar

Spinach KI-Preise

Starter : Kostenlos

Pro : 2,90 $ pro Stunde Meeting

Business : 19 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Spinach KI-Bewertungen

G2 : ⭐ 4,8/5

Capterra: Nicht verfügbar

6. Bereich (am besten für strukturierte Check-ins und die Abstimmung im Team)

über den Bereich

Bereich ist ein Tool für die Zusammenarbeit im Team und das Meeting-Management, das Teams dabei unterstützt, durch strukturierte Check-ins, freigegebene Tagesordnungen und automatische Status-Updates auf dem Laufenden zu bleiben. Es wurde für Remote- und Hybrid-Teams entwickelt und optimiert Meetings, indem es Transparenz und Verantwortlichkeit fördert und gleichzeitig Diskussionen auf Kurs hält.

Bereich der besten Features

Strukturierte Check-ins helfen Teams, asynchron vor Meetings Updates freizugeben

Gemeinsame Tagesordnungen für Meetings stellen sicher, dass Teams mit klaren Diskussionspunkten vorbereitet sind

Die Nachverfolgung von Notizen und Aktionselementen hilft Teams, Schlüsselergebnisse und Folgemaßnahmen zu erfassen

Integrierte Reflexionen und die Nachverfolgung der Stimmung im Team fördern das Engagement und unterstützen eine unterstützende Arbeit

Nahtlose Integration mit Slack, Google Kalender und Tools für das Projektmanagement

Limits im Bereich

Es fehlen integrierte Videokonferenzen, sodass Integrationen von Drittanbietern erforderlich sind

Einige erweiterte Features zur Berichterstellung sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Preise im Bereich

Kostenlos : Für 12 Benutzer

Standard : 8 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen nach Bereich

G2 : ⭐ 4,6/5 (70+ Bewertungen)

Capterra: ⭐ 4,7/5

7. MeetingKing (am besten für strukturierte Dokumentation und Nachbereitung von Meetings geeignet)

via Meeting King

MeetingKing ist eine Software für Tagesordnungen und Protokolle von Meetings, die Teams dabei unterstützt, strukturierte Tagesordnungen zu erstellen, detaillierte Notizen zu Besprechungen zu machen und die Nachverfolgung von Aktionselementen mühelos zu gestalten. Sie vereinfacht die Vorbereitung und Nachbereitung von Meetings durch die Bereitstellung automatisierter Dokumentations-Tools, Aufgaben und durchsuchbarer Archive für vergangene Meetings.

Die besten Features von MeetingKing

Integrierte Vorlagen für Tagesordnungen optimieren die Vorbereitung von Meetings durch vorstrukturierte Formate

Durch die Zuweisung von Aufgaben und Nachverfolgung wird sichergestellt, dass keine Elemente übersehen werden

Die automatische Erstellung von Meeting-Protokollen erfasst die Schlüsselpunkte der Diskussion und Entscheidungen

Archiv- und Suchfunktionen für Meetings ermöglichen Teams den einfachen Zugriff auf vergangene Diskussionen

Nahtlose Integration mit Google Kalender, Outlook und Tools für die Aufgabenverwaltung

MeetingKing-Limits

Keine nativen Features für Videokonferenzen, sodass externe Plattformen für virtuelle Meetings erforderlich sind

Limitierte benutzerdefinierte Optionen für Meeting-Tagesordnungen im Vergleich zu anderen Lösungen

MeetingKing-Preise

Basic : Free

Pro : 9,95 $/Benutzer pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen von MeetingKing

G2 : Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

8. Agenda (am besten für Notizen mit Organisation anhand von Zeitleisten)

über Agenda

Agenda ist eine App für Notizen, die auf einer Zeitleiste basiert und für Fachleute entwickelt wurde, die Notizen, Tagesordnungen und Dokumentationen zu Projekten in Meetings auf strukturierte Weise organisieren müssen.

Im Gegensatz zu herkömmlicher Software für Tagesordnungen konzentriert sich Agenda auf kontextbezogene Notizen, sodass Benutzer mühelos eine Verbindung zwischen Besprechungsdiskussionen und vergangenen und zukünftigen Ereignissen herstellen können.

Die besten Features der Agenda

Die Organisation von Notizen auf der Grundlage von Zeitleisten sorgt dafür, dass die Diskussionen in Meetings strukturiert und zugänglich bleiben

Tags und Kategorisierungs-tools erleichtern das Filtern und Auffinden relevanter Notizen

Die Unterstützung von Markdown ermöglicht es Teams, Notizen und Tagesordnungen für Meetings schnell zu formatieren

die Synchronisierung mit iCloud stellt sicher, dass die Notizen zu Meetings auf allen Apple-Geräten verfügbar sind

Nahtlose Integration mit dem Kalender und den Erinnerungen von Apple für eine verbesserte Terminplanung

Limits der Tagesordnung

Es fehlt die Zusammenarbeit in Echtzeit, was es für die Verwaltung von Meetings in Teams weniger ideal macht

Keine Versionen für Windows oder Android, was die Zugänglichkeit für Benutzer, die nicht mit Apple-Produkten arbeiten, limitiert

Agenda-Preise

Free Forever: Zugriff auf alle grundlegenden Features für Notizen und Zeitleisten

Bewertungen der Tagesordnung

G2 : Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

9. Lucid Meetings (am besten für strukturierte und prozessgesteuerte Meetings geeignet)

via Lucid Meetings

Lucid Meetings ist eine Plattform für das Meeting-Management, die für Teams entwickelt wurde, die strukturierte, prozessgesteuerte Meetings mit klaren Tagesordnungen, automatisierter Nachbereitung und integrierter Nachverfolgung von Entscheidungen benötigen.

Es bietet einen umfassenden Rahmen, um sicherzustellen, dass Meetings effektiv, wiederholbar und gut dokumentiert sind.

Die besten Features von Lucid Meetings

Integrierte Vorlagen für Meetings helfen Teams, strukturierte Tagesordnungen zu erstellen, die auf verschiedene Meeting-Typen zugeschnitten sind

Durch die Automatisierung von Folgemaßnahmen wird sichergestellt, dass Aktionselemente und Entscheidungen erfasst und zugewiesen werden

Tools zur Entscheidungsnachverfolgung dokumentieren Vereinbarungen und optimieren die Abstimmung im Team

Nahtlose Integration mit Slack, Microsoft Teams und Google Kalender für die Planung und Zusammenarbeit

Erweiterte Berichterstellung und Einblicke zur Analyse der Effektivität von Meetings und zur Verbesserung von Prozessen

Limits von Lucid Meetings

Die Benutzeroberfläche kann sich für neue Benutzer aufgrund des strukturierten Ansatzes komplex anfühlen

Limitierte Features mit KI-Unterstützung im Vergleich zu anderen Lösungen für das Meeting-Management

Lucid Meetings-Preise

Kostenlose Testversion

Team: 12,50 $/Benutzer pro Monat

Business: 249 $ pro Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen von Lucid Meetings

G2 : Nicht verfügbar

Capterra: Nicht verfügbar

Hilft bei der Organisation von Meetings und arbeitet als virtueller Sekretär

10. Avoma (am besten geeignet für KI-gestützte Einblicke in Meetings und Notizen)

via Avoma

Avoma ist ein KI-gestützter Meeting-Assistent, der Teams bei der Automatisierung von Notizen, der Zusammenfassung von Diskussionen und der Extraktion von Schlüsselerkenntnissen unterstützt. Er optimiert die Dokumentation von Meetings und erleichtert die Erfassung wichtiger Details und die Nachverfolgung von Aktionselementen ohne manuellen Aufwand.

Die besten Features von Avoma

KI-gestützte Transkriptionen und Zusammenfassungen erfassen automatisch Notizen, Schlüsselergebnisse und Aktionselemente aus Meetings

Die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht es Teams, Notizen zu Meetings gemeinsam hervorzuheben, zu kommentieren und zu bearbeiten

Die Analyse von Meetings gibt Aufschluss über die Redezeit der Redner, das Engagement und Trends

CRM- und Kalender-Integrationen ermöglichen die Synchronisierung von Meetings mit Plattformen wie HubSpot, Salesforce und Google Kalender

Die automatisierte Nachverfolgung von Aktionselementen stellt sicher, dass Folgemaßnahmen nahtlos zugewiesen und überwacht werden

Avoma-Limits

Von KI erstellte Transkripte müssen möglicherweise manuell bearbeitet werden, um die Genauigkeit zu gewährleisten

Einige fortgeschrittene Analyse-Features sind nur in höheren Plänen verfügbar

Avoma-Preise

AI Meeting Assistant : 29 $/Benutzer pro Monat

Conversation Intelligence : 69 $/Benutzer pro Monat

Revenue Intelligence: 99 $/Benutzer pro Monat

Avoma-Bewertungen

G2: ⭐ 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: Nicht verfügbar

Ich schätze es sehr, dass die von KI generierten Zusammenfassungen von Avoma alle wichtigen Punkte erfassen, sodass ich mich auf die Unterhaltung konzentrieren kann, anstatt Notizen zu machen.

Optimieren Sie Ihre Meetings mit der besten Software für Tagesordnungen

Meetings müssen nicht unproduktiv sein. Die richtige Software für die Tagesordnung von Meetings hilft Ihnen, Diskussionen zu organisieren, Schlüsselergebnisse festzuhalten und Aktionselemente nachzuverfolgen, sodass Ihr Team weniger Zeit in ineffektiven Meetings und mehr Zeit für die Umsetzung von Plänen aufwenden kann.

Von KI-gestützten Assistenten wie ClickUp AI und Spinach AI bis hin zu strukturierten Meeting-Management-Tools wie Lucid Meetings gibt es für jedes Team die passende Plattform. Ob Sie kollaborative Tagesordnungen, automatisierte Zusammenfassungen oder nahtlose Integrationen benötigen, das richtige Tool stellt sicher, dass jedes Meeting einen Mehrwert bietet.

Sind Sie bereit für bessere Meetings? Melden Sie sich bei ClickUp an und optimieren Sie Ihre Planung, Nachverfolgung und Zusammenarbeit im Team!