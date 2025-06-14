ClickUp vs. Anytype: Welches Produktivitäts-Tool passt am besten zu Ihnen?

Manche Menschen wünschen sich ein Produktivitäts-Tool, das alles kann – Aufgaben, Dokumente, Ziele und Automatisierung. Andere möchten einen übersichtlichen, ablenkungsfreien Space, um ihre Gedanken zu organisieren.

Wenn Sie sich nicht zwischen ClickUp und Anytype entscheiden können, ist dieser Unterschied der Schlüssel.

ClickUp ist vollgepackt mit Features für Teams und strukturierte Workflows, während Anytype in erster Linie lokale Notizen ermöglicht.

Beide haben ihre Stärken, aber welches passt am besten zu Ihrem Workflow? Finden wir es heraus! 👀

ClickUp vs. Anytype auf einen Blick

Hier ist eine kurze Vergleichstabelle, die die wichtigsten Features der einzelnen Tools hervorhebt:

Feature-Kategorie ClickUp Anytype Kernangebot All-in-One-Plattform für Projektmanagement, Teamzusammenarbeit und Erstellung von Dokumenten. Persönliches Wissensmanagement und Teamzusammenarbeit mit Fokus auf Datenschutz und Offline-First-Funktionalität. Aufgabenverwaltung ✔️ Erweiterte Aufgabenverwaltung mit Unteraufgaben, Abhängigkeiten, Prioritäten und mehreren Ansichten (Liste, Board, Gantt, Kalender). ✔️ Grundlegende Aufgabenverwaltung mit anpassbaren Vorlagen und Verknüpfungen. Zusammenarbeit an Dokumenten ✔️ Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit, Verknüpfung von Aufgaben mit Dokumenten und KI-gestützte Erstellung von Inhalten. ✔️ Umfangreiche Textbearbeitung mit relationalen Verknüpfungen, Offline-Zugriff und End-to-End-Verschlüsselung. KI-Funktionen ✔️ Integrierte KI-Agenten sowie KI-gestützte Automatisierung von Aufgaben, prädiktive Analysen, intelligente Benachrichtigungen, Generierung von Inhalten und Sprachübersetzung. ❌ Eingeschränkte KI-Features; konzentriert sich mehr auf den Datenschutz der Benutzer und Offline-Funktionalität. Teamkommunikation ✔️ Integrierter Echtzeit-Chat, Kommentare, Erwähnungen und Integrationen mit Slack und Microsoft Teams. ✔️ Grundlegende Chat- und Kollaborations-Features; lässt sich für eine verbesserte Kommunikation mit externen Tools integrieren. Benutzerdefinierte Anpassungen und Ansichten ✔️ Hochgradig anpassbare Workflows, Dashboards und über 15 Projektansichten. ✔️ Anpassbare Vorlagen und Beziehungen; unterstützt verschiedene Ansichten wie Tabellen, Boards und Kalender. Integrationen ✔️ Integriert mit über 1.000 Apps von Drittanbietern, darunter Google Workspace, Slack, GitHub und Zoom. ✔️ Unterstützt die Integration mit externen Tools; der Bereich ist jedoch im Vergleich zu ClickUp eingeschränkter. Offline-Zugriff Primär Cloud-basiert; eingeschränkte Offline-Funktionalität. Vollständig offline-fähig mit End-to-End-Verschlüsselung. Preise 💰 Bietet einen kostenlosen Plan mit wesentlichen Features; kostenpflichtige Pläne beginnen bei 7 $/Benutzer/Monat für KI-Features 💰 Kostenlos und Open Source; optionale Premium-Features verfügbar. Am besten geeignet für Teams und Organisationen, die umfassendes Projektmanagement, Zusammenarbeit und KI-gesteuerte Automatisierung benötigen. Einzelpersonen und kleine Teams, die Wert auf Datenschutz, Offline-Zugriff und anpassbares Wissensmanagement legen.

Was ist ClickUp?

Verfolgen Sie mit ClickUp die Arbeit über mehrere Abteilungen hinweg

Die Arbeit von heute ist nicht mehr zeitgemäß. 60 % unserer Zeit verbringen wir damit, Informationen über verschiedene Tools hinweg freizugeben, zu suchen und zu aktualisieren. Unsere Projekte, Dokumentationen und Kommunikation sind über unzusammenhängende Tools verstreut, was die Produktivität beeinträchtigt.

ClickUp löst dieses Problem mit seiner All-in-One-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chat an einem Ort vereint – alles unterstützt durch die weltweit am besten integrierte KI für die Arbeit.

Heute nutzen über 3 Millionen Teams ClickUp, um mit effizienteren Workflows, zentralisiertem Wissen und fokussiertem Chatten, der Ablenkungen eliminiert und die Produktivität im Unternehmen steigert, schneller zu arbeiten.

Features von ClickUp

Von anpassbaren Ansichten bis hin zu Integrationen und Automatisierung – ClickUp wurde für Teams und Einzelpersonen entwickelt, die ihre Zusammenarbeit und Effizienz in Echtzeit maximieren möchten.

Hier sind einige Features, die es zu einer ersten Wahl machen. 📂

Feature Nr. 1: ClickUp-Dokumente

Mit ClickUp Docs können Sie in Echtzeit schreiben, bearbeiten und mit Ihrem Team zusammenarbeiten

Wenn Sie schon einmal zwischen mehreren Apps hin- und hergewechselt haben, um Ihre Notizen, Aufgaben und Dokumente synchron zu halten, ist ClickUp Docs die Lösung, die Sie brauchen. Es handelt sich um einen kollaborativen Workspace, in dem Sie Dokumente erstellen, bearbeiten und verwalten können, während Sie mit Ihrem Workflow verbunden bleiben.

Ein Plan für eine Produkteinführung kann beispielsweise alles in einem Dokument enthalten – wichtige Termine, Marketingstrategien und zugewiesene Aufgaben wie „Anzeigenentwürfe fertigstellen“ oder „Pressemitteilung versenden“. Mit Slash-Befehlen lassen sich Texte ganz einfach formatieren, Tabellen zur Nachverfolgung von Ergebnissen einfügen und Code-Blöcke für technische Details hinzufügen.

Wenden Sie in ClickUp-Dokumenten Rich-Text-Formatierungen an, um Notizen ästhetisch ansprechend zu gestalten

Und dank Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit wie @Erwähnungen, Inline-Kommentaren und Live-Cursor-Nachverfolgung bleiben alle auf dem gleichen Stand, ohne die Notiz-App verlassen zu müssen.

💡 Profi-Tipp: Fügen Sie Ihren Notizen mit Kopfzeilen, Trennlinien und Callout-Blöcken eine visuelle Struktur hinzu. Mit farbigen Markierungen können Sie wichtige Details hervorheben, während Emojis für mehr Persönlichkeit sorgen und das schnelle Überfliegen erleichtern. Kombinieren Sie diese Funktionen mit Aufzählungspunkten und Checklisten, damit Ihre Notizen ästhetisch ansprechend und funktional bleiben.

Feature Nr. 2: ClickUp Brain

Bitten Sie ClickUp Brain, jedes gewünschte Dokument in ClickUp Docs zusammenzufassen

Wenn Sie Ihre Gedanken mit Dokumenten organisieren, geht ClickUp Brain noch einen Schritt weiter: Als KI-gestützter Arbeitsassistent, der direkt in Ihren Workspace integriert ist, versteht es Ihre Aufgaben, Dokumente und Projekte und gibt Ihnen sofortigen Zugriff auf die erforderlichen Informationen.

Angenommen, Sie bereiten einen Projektvorschlag für die Neugestaltung einer Website vor.

Während Sie in einem ClickUp-Dokument schreiben, können Sie ClickUp Brain mit „Fasse den Umfang unseres letzten Website-Projekts für [Client-Name] zusammen” auffordern und sofort Details zu Zeitleisten, Budgets und wichtigen Ergebnissen erhalten. Es kann auch frühere Kundenfeedbacks, Vertragsbedingungen und Leistungsmetriken abrufen, sodass Sie sich auf das Verfassen eines fundierten Angebots konzentrieren können, ohne an Schwung zu verlieren.

Benötigen Sie eine schnelle Projektzusammenfassung? ClickUp Brain kann Ihr Dokument scannen und in Sekundenschnelle eine Zusammenfassung erstellen. Möchten Sie Ihr Team auf den neuesten Stand bringen? Es kann eine E-Mail oder eine Aufgabenaktualisierung auf der Grundlage der neuesten Projektdetails entwerfen. Sie können KI sogar für Notizen und die Erstellung von Inhalten verwenden, einschließlich der Überarbeitung Ihrer Texte und der Erstellung von Berichten.

Über die direkte Unterstützung hinaus führt ClickUp Brain KI-Agenten ein – sogenannte Autopilot-Agenten –, die die Arbeit in Listen und Chats automatisieren können. Listen-Agenten können eingerichtet werden, um Ihre Spaces, Ordner oder Listen zu überwachen und automatisch Aktionen wie das Posten von Updates, das Zusammenfassen von Projektaktivitäten oder das Reagieren auf Änderungen des Aufgabenstatus auszuführen. Ein Listen-Agent kann beispielsweise eine wöchentliche Projektzusammenfassung erstellen oder Ihr Team benachrichtigen, wenn sich die Priorität einer Aufgabe ändert.

Fassen Sie Chat-Threads zusammen, erstellen Sie Projekt-Updates und vieles mehr mit den Autopilot Agents von ClickUp

Auf der anderen Seite arbeiten Chat-Agenten in den Chat-Kanälen Ihres Teams, wo sie Fragen beantworten, sofort Informationen aus Ihrem Workspace bereitstellen oder sogar Aufgaben und Dokumente auf der Grundlage von Chat-Anfragen erstellen können. So werden Routinefragen automatisch beantwortet und wichtige Updates gehen nie verloren. Sie können aus vorgefertigten Autopilot-Agenten für gängige Workflows wählen oder Ihre eigenen benutzerdefinierten Autopilot-Agenten entwerfen, die auf die individuellen Anforderungen Ihres Teams zugeschnitten sind.

🔍 Wussten Sie schon? Leonardo da Vinci schrieb seine Notizen oft rückwärts, sodass sie nur mit einem Spiegel richtig gelesen werden konnten. Historiker glauben, dass er dies tat, um seine Ideen privat zu halten oder weil es für ihn als Linkshänder natürlicher war.

Feature Nr. 3: ClickUp Notepad

Mit ClickUp Notepad haben Sie Ihre Aufgabenliste immer griffbereit

Hatten Sie schon einmal eine großartige Idee während eines arbeitsreichen Tages, die Sie später wieder vergessen haben? ClickUp Notepad ist Ihr persönlicher Space, in dem Sie Gedanken, Erinnerungen und To-dos notieren können, ohne den Haupt-Workspace zu überladen.

Angenommen, Sie sind in einem Meeting und haben eine neue Idee für eine Inhaltsstrategie. Anstatt nach einem Haftzettel zu suchen oder eine andere App zu öffnen, rufen Sie einfach das ClickUp Notepad aus dem Schnellaktionsmenü auf und schreiben Sie Ihre Idee auf.

Möchten Sie Notizen organisieren? Notepad unterstützt Rich-Text-Formatierungen, sodass Sie Kopfzeilen, Aufzählungspunkte oder sogar Farben hinzufügen können, um alles übersichtlich zu halten. Wenn Sie eine Checkliste erstellen, können Sie Elemente per Drag & Drop verschieben, um sie in eine logische Reihenfolge zu bringen.

Sie können auch Bilder und Videos mit Slash-Befehlen anhängen, sodass Sie visuelle Referenzen ganz einfach neben Ihren Notizen speichern können.

🧠 Fun Fact: Lange vor der Einführung digitaler Produktivitäts-Tools wurde die erste To-Do-Liste bereits 1795 v. Chr. erstellt! Der babylonische König Hammurabi ließ Listen in Stein meißeln, um Gesetze festzuhalten – eine frühe Version eines Aufgabenmanagers.

Feature Nr. 4: ClickUp Aufgaben

Organisieren Sie ClickUp-Aufgaben und fügen Sie Aufgabenabhängigkeiten hinzu, damit alles reibungslos läuft

Wenn Sie ein Solo-Projekt bearbeiten oder mit einem Team koordinieren, können Sie mit ClickUp Aufgaben ganz einfach Arbeit zuweisen, Fortschritte nachverfolgen und organisiert bleiben, ohne dass endlose Nachrichten für Chaos sorgen.

Angenommen, Sie planen die Produkteinführung eines neuen Fitness-Trackers.

Sie können für jeden wichtigen Meilenstein eine Aufgabe erstellen, z. B. die Fertigstellung der Produktverpackung, die Vorbereitung der Landing Page der Website und die Koordination von Influencer-Partnerschaften.

Möchten Sie noch weiter ins Detail gehen? Mit Unteraufgaben und Aufgaben-Checklisten können Sie jedes Detail organisieren. Unter der Aufgabe „Website-Landingpage“ können Sie Unteraufgaben für das Verfassen der Produktbeschreibung, das Entwerfen von Bannern und das Einrichten eines Formulars für Vorbestellungen hinzufügen. Weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams Fälligkeitsdaten und Verantwortlichkeiten zu, damit der Texter weiß, wann er die Inhalte einreichen muss, und der Designer mit den Grafiken im Zeitplan bleibt.

Mit der Plattform können Sie auch die für Aufgaben und Projekte aufgewendete Zeit nachverfolgen.

Für noch mehr Kontrolle können Sie mit den Aufgabenabhängigkeiten in ClickUp Abläufe festlegen, z. B. dass die Werbekampagne erst gestartet werden kann, wenn das Produktvideo genehmigt wurde. Wenn sich etwas ändert, können Sie mit der Zeitleisten-Ansicht von ClickUp Termine anpassen und Workloads sofort neu verteilen.

🔍 Wussten Sie schon? Graphomanie ist eine psychologische Bedingung, bei der Menschen einen unkontrollierbaren Drang zum Schreiben verspüren. Einige historische Persönlichkeiten wie Voltaire und Balzac schrieben obsessiv und füllten Tausende von Seiten mit Notizen.

Preise für ClickUp

Was ist Anytype?

Die benutzerfreundliche Oberfläche von Anytype

Anytype ist eine Open-Source-Anwendung für Notizen, die vorrangig lokal genutzt wird und Benutzern hilft, ihre Notizen strukturiert und miteinander verknüpft zu organisieren.

Die Open-Source-Produktivitätssoftware ist für macOS, Windows, iOS und Android verfügbar und bietet sogar eine Chrome-Erweiterung zum schnellen Speichern von Notizen aus dem Internet. Dank End-to-End-Verschlüsselung und lokalen Verschlüsselungsschlüsseln auf dem Gerät bleiben Ihre Daten Ihre Daten – etwas, das datenschutzbewusste Benutzer zu schätzen wissen werden.

Anytype Features

Anytype ist ein Tool für strukturiertes Denken und nahtlose Organisation. Ob Sie Aufgaben verwalten, Ideen auf einer Karte festhalten oder eine persönliche Wissensdatenbank erstellen – mit den Features von Anytype bleiben Sie organisiert, ohne sich eingeschränkt zu fühlen.

Entdecken Sie, was diese Wissensdatenbank-Software auszeichnet und wie ihre wichtigsten Features in Ihren Workflow passen. 💁

Feature Nr. 1: Objektbasierte Notizen

Objektbasierte Notizen, Aufgaben und Meetings in Anytype

Im Gegensatz zu herkömmlichen Notiz-Apps behandelt Anytype alles – Notizen, Aufgaben, Bücher und Meetings – als Objekte, die miteinander verknüpft werden können.

Wenn Sie beispielsweise zu einem Thema recherchieren, können Sie ein Recherche Objekt erstellen, es mit relevanten Artikeln verbinden und sogar mit einem Projekt verknüpfen, an dem Sie gerade arbeiten. So entsteht eine strukturierte, vernetzte Wissensdatenbank anstelle von isolierten Notizen.

🧠 Fun Fact: Anytype lässt sich von verschiedenen Bereichen inspirieren, darunter Dokumentarfilme, die sich mit Individualismus, Kollektivismus und künstlicher Intelligenz befassen. Diese vielseitige Inspiration beeinflusst das Design und die Funktionalität der App und zielt darauf ab, eine ganzheitliche Benutzererfahrung zu bieten.

Feature Nr. 2: Gemeinsamer Workspace und benutzerdefinierte Widgets

Gemeinsame Arbeitsbereiche für die Zusammenarbeit mit Ihren Teamkollegen

Anytype unterstützt auch die Zusammenarbeit im Team durch gemeinsame Workspaces. Sie können mit Kollegen an einem gemeinsamen Forschungsprojekt arbeiten, Ideen sammeln oder eine kollektive Wissensdatenbank aufbauen, während alles gut strukturiert bleibt.

Außerdem können Sie Ihren Startbildschirm mit Widgets anpassen, die Ihre wichtigsten Aufgaben, Notizen oder Projekte anzeigen.

📮 ClickUp Insight: 35 % der Wissensarbeiter geben an, dass der Montag ihr unproduktivster Tag ist, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Zwischen dem Abarbeiten von E-Mails, dem Sortieren von Chat-Nachrichten, dem Durchsehen von Projektnotizen und dem Absitzen von Stand-up-Meetings gibt die Hälfte der Arbeitnehmer an, sich zu Beginn der Woche gestresster zu fühlen. Wenn alles über verschiedene Tools verstreut ist, dauert es länger als nötig, wieder in den Arbeitsmodus zu kommen. ClickUp hilft Ihnen, das Chaos am Monday zu überwinden, indem es Aufgaben, Projektnotizen und die Kommunikation im Team an einem Ort zusammenführt.

Feature Nr. 3: Datenbanken und Sets

Spezielle Datenbanken für die Organisation von Notizen

Mit Sets können Sie mit Anytype Objekte in Datenbanken organisieren, die in verschiedenen Formaten angezeigt werden können: Raster, Galerie, Liste, Kanban, Kalender und Grafik. Wenn Sie ein Forschungsprojekt verwalten, können Sie eine Datenbank mit Quellen erstellen, diese nach Themen mit Tags versehen und zwischen verschiedenen Ansichten wechseln, um den Fortschritt zu verfolgen.

Darüber hinaus visualisiert die Grafikansicht die Verbindungen zwischen verschiedenen Objekten, sodass Sie leicht erkennen können, wie Ihre Ideen miteinander zusammenhängen.

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für die Aufgabenverwaltung in ClickUp und Excel

Preise für Anytype

Free

Builder: 99 $/Jahr

Mit-Ersteller: 299 $ für 3 Jahre

Business: Benutzerdefinierte Preise

🧠 Wissenswertes: In Japan gibt es eine Notizmethode namens Shorthand Notes (oder Sokkibon ), bei der mit schnellen, stilisierten Schriftzeichen Details aus Vorlesungen festgehalten werden. Viele japanische Studenten verwenden Kakeibo auch für ihre Budgetplanung – im Grunde genommen also für finanzielle Notizen!

ClickUp vs. Anytype: Features im Vergleich

ClickUp und Anytype verfolgen sehr unterschiedliche Ansätze in Bezug auf Organisation, Zusammenarbeit und Benutzerdefinierung. Das eine Tool wurde für strukturiertes Projektmanagement entwickelt, das andere für persönliches Wissensmanagement.

Schauen wir uns einmal an, was jede Plattform zu bieten hat (in dieser Tabelle). ⚒️

Projektmanagement

Die Nachverfolgung von Aufgaben, Terminen und Fortschritten des Teams kann über den Erfolg oder Misserfolg eines Projekts entscheiden. Sehen wir uns an, wie die beiden Plattformen das Projektmanagement handhaben und ob sie mit komplexen Workflows Schritt halten können.

ClickUp

Wenn es um Projektmanagement geht, ist ClickUp ein Kraftpaket. Es bietet Teams strukturierte Möglichkeiten zur Planung, Nachverfolgung und Verwaltung ihrer Arbeit durch Features wie Aufgabenlisten und sogar integrierte Automatisierung.

Sie können Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen, Fortschritte überwachen und Workflows visualisieren, was es zu einem großartigen Tool für Unternehmen macht, die komplexe Projekte bearbeiten. Zeiterfassung, Zielsetzung und umfassende Berichterstellung verbessern die Benutzerfreundlichkeit zusätzlich.

Anytype

Anytype hingegen ist nicht für Projektmanagement im herkömmlichen Sinne konzipiert.

Es bietet zwar ein innovatives objektbasiertes System zum Organisieren von Dateien und Ordnern, aber es fehlen wichtige Tools für das Projektmanagement wie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, Automatisierung von Workflows und Berichterstellung für Teams.

🏆 Gewinner: ClickUp, da es sich dank seiner umfangreichen Features und Skalierbarkeit ideal für Teams eignet, die mehrere Projekte und Aufgaben verwalten.

Notizen und Organisation

Das Organisieren von Notizen sollte schnell und mühelos gehen. Sehen wir uns an, mit welchem Tool sich Ideen einfacher erfassen und strukturieren lassen.

ClickUp

ClickUp bietet Notiz-Features wie Notepad und Dokumente, die die bereits leistungsstarken Projektmanagement-Funktionen ergänzen. Es sorgt dafür, dass Ihre Notizen aktionsorientiert sind, indem es eine nahtlose Integration mit Aufgaben, Projekten und Workflows ermöglicht.

Mit Features wie Echtzeit-Zusammenarbeit, Rich-Text-Formatierung und Versionshistorie können Sie Prozesse dokumentieren, Ideen brainstormen und eine Wissensdatenbank strukturiert pflegen. Die App passt sich auch an verschiedene Notizmethoden an.

Anytype

Anytype wurde für das persönliche Wissensmanagement entwickelt und bietet ein System zur Verknüpfung von Notizen, Ideen und Datenpunkten. Die visuelle Grafikansicht hilft Benutzern, Beziehungen zwischen verschiedenen Informationen zu erkennen, was es zu einem großartigen Tool für diejenigen macht, die einen nicht-linearen Ansatz für die Organisation von Notizen bevorzugen.

Darüber hinaus sorgt der Offline-Modus dafür, dass Benutzer auch ohne Internetverbindung auf ihre Notizen zugreifen können.

🏆 Gewinner: Es gibt einen Gleichstand! ClickUp und Anytype bieten beide leistungsstarke Features für Notizen und Organisation.

🧠 Fun Fact: Die Abteilung für fragwürdige Dokumente des FBI ist auf die Analyse handschriftlicher Notizen spezialisiert, um deren Echtheit, Urheberschaft und versteckte Bedeutungen zu bestimmen – was beweist, dass Notizen einen ernsthaften forensischen Wert haben können!

Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit sollte nahtlos funktionieren, egal ob Sie Brainstorming betreiben, Aufgaben zuweisen oder Feedback freigeben. Sehen wir uns an, welches Tool die Zusammenarbeit im Team effizienter macht.

ClickUp

Die Plattform ermöglicht Teams eine nahtlose Zusammenarbeit mit Dokumentenbearbeitung in Echtzeit, Kommentaren innerhalb von Aufgaben, Erwähnungen und integrierter Chat-Funktion.

ClickUp lässt sich auch in beliebte Tools wie Slack, Google Drive und Zoom integrieren und gewährleistet so eine reibungslose plattformübergreifende Kommunikation. Rollenbasierte Berechtigungen und Zugriffskontrollen helfen Teams dabei, zu verwalten, wer Aufgaben anzeigen und bearbeiten darf, und sorgen so für Sicherheit und fördern gleichzeitig die Teamarbeit.

Anytype

Anytype konzentriert sich derzeit eher auf Offline-Notizen und Wissensmanagement im privaten Bereich als auf die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Sie können zwar Seiten freigeben und Inhalte zwischen Geräten synchronisieren, aber es fehlen Features wie Live-Bearbeitung, Kommentare oder Erwähnungen. Daher eignet es sich eher für den persönlichen Gebrauch als für teamorientierte Projekte.

🏆 Gewinner: ClickUp für seine Echtzeit-Zusammenarbeit, Aufgabenverwaltung und Integrationsmöglichkeiten.

4. Wert für Ihr Geld

Sowohl ClickUp als auch Anytype bieten unterschiedliche Preismodelle an, wobei beide Tools kostenlose und kostenpflichtige Pläne umfassen. Sehen wir uns die verfügbaren Pläne und die darin enthaltenen Features genauer an.

Preise für ClickUp

Preise für Anytype

Free Forever : Voller Zugriff auf lokale Notizen, objektbasierte Notizorganisation und verschlüsselten Datenspeicher.

Builder (99 $/Jahr) : Fügt erweiterte Features wie benutzerdefinierte objektbasierte Vorlagen und eingeschränkte Optionen für die Zusammenarbeit im Team hinzu.

Co-Ersteller (299 $ für 3 Jahre) : Enthält alle Features für die Zusammenarbeit, Team-Workspaces und mehr Anpassungsmöglichkeiten für größere Teams.

Business (benutzerdefinierte Preise): Dieser Plan umfasst Features auf Unternehmensebene wie private Team-Spaces, benutzerdefinierte Vorlagen für Notizen und zusätzliche Tools für die Zusammenarbeit im Team.

Welcher Preisplan ist besser: ClickUp oder Anytype?

ClickUp liegt in diesem Vergleich vorn.

Erschwinglichkeit : Die kostenpflichtigen Pläne von ClickUp beginnen bei budgetfreundlichen 7 US-Dollar pro Benutzer und bieten robustere Features als die kostenpflichtigen Pläne von Anytype, die in einem höheren Preisbereich beginnen

Speicher & Features : Der Free-Plan von ClickUp bietet deutlich mehr Speicher (100 MB) als der kostenlose Plan von Anytype, der hauptsächlich für lokale, persönliche Notizen gedacht ist

Preis-Leistungs-Verhältnis : Der Unlimited-Plan von ClickUp bietet Features wie Dashboards, Whiteboards, Zeiterfassung und erweiterte Integrationen – Features, die Anytype in ähnlichen Preisklassen nicht bietet

KI-Integration: ClickUp bietet außerdem KI-gestützte Features ab 5 $ pro Monat und Benutzer, die für einen zusätzlichen Produktivitätsschub sorgen und von Anytype nicht angeboten werden

Die Preise von ClickUp bieten ein umfassenderes Set an Tools und sind damit die bessere Wahl für Benutzer, die leistungsstarke Features für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit zu einem erschwinglichen Preis benötigen.

ClickUp vs. Anytype auf Reddit

Wir haben Reddit durchforstet, um zu sehen, was Benutzer über ClickUp vs. Anytype denken, aber im Gegensatz zu anderen Vergleichen von Produktivitäts-Tools gibt es nicht viele direkte Threads, in denen diese beiden Plattformen direkt miteinander verglichen werden.

Die Diskussionen zu den einzelnen Tools zeigen jedoch, dass es sehr unterschiedliche Meinungen zu ihren Stärken und idealen Anwendungsfällen gibt. 👇

Das sagen Benutzer über ClickUp:

Wir verwenden Clickup nun seit mindestens 4 Jahren und ehrlich gesagt ist es bei weitem eines der besten Projektmanagement-Tools. Wir haben Asana, Monday.com und Trello ausprobiert, bevor wir uns für ClickUp entschieden haben. Die beste Wahl aller Zeiten! Ich hatte nie größere Probleme und der Kundenservice war sehr hilfreich. Ich habe ein kostenpflichtiges Abonnement und mit der neuen Version wird es immer besser. Insgesamt hat ClickUp angesichts des Preises und der Vielzahl an Tools definitiv alle meine Erwartungen übertroffen.

Es läuft viel schneller, ist leistungsfähiger und lässt sich unglaublich gut mit einer Vielzahl von Apps verbinden... Mein Team nutzt es für die meisten Projektaktivitäten und mit dem neuen Chat überlegen wir, auch Slack aufzugeben. Es ist ein WIRKLICH gutes Programm. Die App ist großartig. Der Support ist großartig. Die Preise sind fantastisch. Plug-and-Play + Anpassungen sind wirklich erstklassig.

Das sagen Benutzer über Anytype:

Die Benutzeroberfläche ist umständlich, es dauert ewig, bis man zum Tresor gelangt und mit dem Notieren beginnen kann. Der Tresor selbst ist zu Beginn durch mehrere Vorlagen vordefiniert. Man kann ihn zwar nach Belieben ändern, aber ich würde lieber meinen Tresor von Grund auf selbst aufbauen, anstatt einen vorgefertigten zu übernehmen und anzupassen... Was mir gefällt – es gibt eine grafische Benutzeroberfläche für die Bearbeitung von Tabellen...

Ja, ich habe es ausprobiert. Es fühlte sich ziemlich ähnlich an wie Notion. Aber irgendwie noch verwirrender. Ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte, und habe die verschiedenen Vorlagen nicht verstanden.

Welches Produktivitäts-Tool ist das beste?

Nach dem Vergleich der wichtigsten Features von ClickUp und Anytype gibt es einen klaren Sieger.

Es ist ClickUp! 👑

Der objektbasierte Ansatz und das Datenschutz-orientierte Modell von Anytype bieten einen neuen Ansatz für das Notieren. Allerdings fehlen die robusten Projektmanagement- und Kollaborations-Features, die viele Fachleute und Teams benötigen, um effizient zu arbeiten.

ClickUp hingegen bietet alles – von Aufgabenverwaltung und Automatisierung bis hin zur Freigabe von Dokumenten und nahtloser Zusammenarbeit im Team. Es geht über die reine Organisation hinaus und verwandelt Ideen in Taten.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅