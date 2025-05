11 beste Happeo-Alternativen für die Zusammenarbeit im Team

Effektive Kommunikation und nahtlose Zusammenarbeit sind das Rückgrat jedes erfolgreichen Unternehmens. Laut einer Umfrage sind 72 % der Führungskräfte der Meinung, dass diese Fähigkeiten dazu beigetragen haben, die Produktivität ihres Teams zu steigern.

Um die Kommunikation in Ihrem Team zu verbessern und effektiv zu verwalten, können Sie auf Tools für die Zusammenarbeit wie Happeo zurückgreifen.

Obwohl Happeo eine beliebte Wahl ist, gibt es möglicherweise Alternativen, die Ihren individuellen Anforderungen an Zusammenarbeit, Produktivität und Wissensmanagement besser entsprechen.

Wir haben also die 11 besten Happeo-Alternativen zusammengestellt, die die Produktivität und Zusammenarbeit verbessern werden.

Workvivo: Am besten geeignet, um das Engagement der Mitarbeiter und die interne Kommunikation zu verbessern

Simpplr: Am besten für die zentrale Verwaltung von Inhalten und eine nahtlose Benutzererfahrung geeignet

*microsoft Sharepoint: Am besten für Dokumentenverwaltung und Zusammenarbeit auf Unternehmensebene geeignet

*guru: Am besten geeignet für den Aufbau eines zentralen Repositorys für Wissen

Confluence: Am besten für die gemeinsame Dokumentation und das Teilen von Wissen geeignet

Workplace by Meta: Am besten für interne Kommunikation und Mitarbeiterbindung

Slack: Am besten für die Kommunikation im Team und Zusammenarbeit in Echtzeit geeignet

Unily: Am besten für Mitarbeiterbindung und Wissensmanagement

LumApps SAS: Am besten für die nahtlose Integration mit Google Workspace geeignet

Viva Engage (früher Yammer): Am besten für die soziale Zusammenarbeit und Unternehmenskommunikation geeignet

Happeo Limits

Bevor wir uns mit den Alternativen zu Happeo befassen, stellt sich natürlich die Frage: Was spricht gegen die Verwendung von Happeo als Software für die Zusammenarbeit im Team?

Während sich Happeo hervorragend für die interne Kommunikation und die Mitarbeiterbindung eignet, kann es im Vergleich zu anderen verfügbaren tools an Leistung verlieren. Zu diesen Limits gehören:

Steile Lernkurve : Schon bei der Implementierung kann es für die meisten Teams schwierig sein, sich an diese Intranet-Software zu gewöhnen. Dies gilt insbesondere für nicht-technische Mitglieder des Teams

Einschränkungen bei der Anpassung : Die Anpassungsoptionen, insbesondere für die Starter-Stufe, sind im Vergleich zu anderen Plattformen begrenzt. Dies erschwert es Ihnen, die Plattform an Ihre spezifischen Anforderungen an Branding und Workflow anzupassen

Probleme mit Skalierbarkeit und Preisgestaltung : Wenn Ihre Teams wachsen, kann die Preisstruktur etwas steiler ausfallen

Funktionslücke: Das Tool lässt sich möglicherweise nicht nahtlos in bestimmte Drittanbieter-Tools integrieren oder bietet keine Features wie erweitertes Projektmanagement

Wenn Ihnen diese Herausforderungen bekannt vorkommen, könnte die Erkundung der unten aufgeführten Alternativen Ihnen helfen, ein tool zu finden, das den Anforderungen Ihrer Organisation besser entspricht.

💡 Pro-Tipp: Schauen Sie sich auch die Features für die Verbindung mit KI im Intranet-Tool an. Sie steigern die Produktivität und helfen Ihnen, Dateien zu finden und Dokumente zu scannen.

Die 11 besten Happeo-Alternativen zur Nutzung

Es gibt keine Einheitsgröße, wenn es darum geht, die richtigen Tools für die Zusammenarbeit im Team und Intranet-Anforderungen zu finden. Wir hatten ähnliche Probleme und haben mehrere Tools für die Zusammenarbeit ausprobiert, um die beste Option zu finden.

Hier ist eine Analyse der 11 besten Happeo-Alternativen, die Sie für Ihre Organisation in Betracht ziehen können:

1. ClickUp (am besten für Zusammenarbeit, Aufgabenverwaltung und das Freigeben von Wissen geeignet)

ClickUp ist eine leistungsstarke App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, die über das traditionelle Projektmanagement hinausgeht. Sie integriert Aufgabenverwaltung, Kommunikation und das Freigeben von Wissen effizient in einem einheitlichen Workspace und ist somit ideal, um die Zusammenarbeit und Produktivität zu verbessern.

Das Herzstück der Features für die Zusammenarbeit von ClickUp ist ClickUp Chat – ein intuitives Messaging-Tool in Echtzeit, das Teams in Verbindung hält. Im Gegensatz zu eigenständigen Kommunikationsplattformen ist das Chatten direkt in Ihren Workspace integriert und ermöglicht nahtlose Übergänge zwischen Unterhaltungen, Aufgaben und Dokumenten.

Das Beste an diesem Tool ist sein leistungsstarkes neuronales Netzwerk oder sein Assistent für künstliche Intelligenz (KI), ClickUp Brain.

Es verbindet alle Ihre Apps für die Arbeit und Ihre Wissensdatenbank, um Ihnen bei der Automatisierung Ihrer Aufgaben, Dokumente, Ressourcen und mehr mithilfe von KI zu helfen. Verwenden Sie es, um Projekte zu erstellen und zu verwalten, automatisierte Workflows zu unterstützen und sogar sofortige Antworten auf Nachrichten oder E-Mails zu schreiben.

Automatisierung von Workflows zur schnellen Erstellung und Pflege von Projekten mit ClickUp Brain

Mit der fortschrittlichen ClickUp Connected Search können Sie außerdem jede Datei oder Information in Ihrer App, auf Ihrem lokalen Laufwerk, in Ihrem Dokument oder in Ihrer Wissensdatenbank finden. So haben Sie immer alle benötigten Informationen zur Hand und verlieren keine wichtigen Dokumente oder Informationen in Ihrer Organisation.

Das herausragende Feature jeder Intranet-Plattform ist die Möglichkeit, Dokumente und Wissen einfach zu verwalten.

Optimieren Sie das Wissensmanagement und die Workflows Ihres Unternehmens mithilfe der ClickUp-Wissensmanagement-Plattform für eine verbesserte Zusammenarbeit

Mit ClickUp Knowledge Management können Sie Ihre Dokumente und Wikis auf einer Plattform erstellen und speichern – und das mit Sicherheit.

📮 ClickUp Insight: Über 60 % der Zeit eines Teams wird mit der Suche nach Kontext, Informationen und Elementen für Aktionen verbracht. Laut einer Studie von ClickUp verlieren Teams wertvolle Stunden, wenn sie zwischen verschiedenen Tools wechseln. Um Kommunikationsprobleme zu vermeiden, integrieren Sie Messaging in Ihre Workflows mit einer zentralen Plattform, die Projektmanagement, Zusammenarbeit und Kommunikation vereint. Probieren Sie ClickUp , die Alles-in-Einem-App für die Arbeit.

Dieser zentralisierte Workspace für Wissen stellt sicher, dass Ihr gesamtes Team nahtlos zusammenarbeiten kann, während erweiterte Berechtigungen und Versionskontrollen dafür sorgen, dass Ihre privaten Daten jederzeit sicher sind.

Die umfangreichen Features und die flexible Benutzeroberfläche machen es zur idealen Wahl für Geschäfte, die eine umfassende Intranet-Lösung suchen, die sich nahtlos in bestehende Workflows integrieren lässt.

Die besten Features von ClickUp

Entwerfen und passen Sie Workflows an die individuellen Anforderungen jedes Projekts, jedes Teams und jeder Abteilung an

Mit ClickUp Aufgaben können Sie Aufgaben zuweisen, Fristen festlegen, Fortschritte nachverfolgen und Abhängigkeiten überwachen – ganz einfach

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen , wie z. B. Statusaktualisierungen, Aufgaben und Benachrichtigungen, um Zeit für strategische Arbeit zu gewinnen

Erstellen, bearbeiten und teilen Sie Dateien innerhalb der Plattform mit ClickUp Docs , um nahtlos zusammenzuarbeiten und Wissen auszutauschen

Arbeiten Sie visuell in ClickUp Whiteboards zusammen, das mit interaktiven Whiteboard- und Mindmapping-Tools ausgestattet ist

Durchsuchen Sie alle Workspaces, Aufgaben, Dokumente und Unterhaltungen innerhalb der ClickUp-Plattform mit der ClickUp Connected Search

Limits von ClickUp

Obwohl benutzerfreundlich, kann die schiere Nummer an Features und Funktionen für neue Benutzer eine steilere Lernkurve darstellen

Es braucht Zeit, um alle Funktionen vollständig zu integrieren und die Mitglieder des Teams in allen Funktionen zu schulen

ClickUp-Preise

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Kontakt für Preisauskünfte

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügbar

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (4.000+ Bewertungen)

Unzählige Benutzer von ClickUp schwören auf die leistungsstarken Features. Ein Rezensent teilt seine Erfahrungen und sagt:

Es wird von unserer gesamten Agentur als Tool zur Verwaltung all unserer Projekte, Aufgaben, Zeitleisten und Abrechnungen verwendet. Es hat ein älteres System ersetzt und uns ermöglicht, zu einem agileren Flow im Projektmanagement überzugehen und die interne Kommunikation zu verbessern.

Es wird von unserer gesamten Agentur als Tool zur Verwaltung all unserer Projekte, Aufgaben, Zeitleisten und Abrechnungen verwendet. Es hat ein älteres System ersetzt und uns ermöglicht, zu einem agileren Flow im Projektmanagement überzugehen und die interne Kommunikation zu verbessern.

2. Workvivo (am besten geeignet, um das Engagement der Mitarbeiter und die interne Kommunikation zu fördern)

via Workvivo

Workvivo ist eine Plattform zur Mitarbeiterbindung, die gleichzeitig als Intranetlösung dient. Sie wurde entwickelt, um das Gemeinschaftsgefühl innerhalb von Organisationen zu fördern und gleichzeitig die interne Kommunikation zu optimieren.

Durch die Kombination von Features im Stil sozialer Medien mit traditionellen Intranet-Funktionen wird sichergestellt, dass Mitarbeiter in Verbindung bleiben und wichtige Informationen Ihre Mitarbeiter effektiv erreichen.

Es ist ideal für Geschäfte, die das Engagement fördern und die Zusammenarbeit in einer modernen, benutzerfreundlichen Umgebung verbessern möchten.

Die besten Features von Workvivo

Erstellt eine Social-Intranet-Plattform, um Mitarbeiter mit Newsfeeds, Mitarbeiterprofilen und Gruppendiskussionen zu motivieren

Optimieren Sie die Einarbeitung von Mitarbeitern und bieten Sie innerhalb der Plattform Zugriff auf Schulungsmaterialien und -ressourcen

Sammeln Sie Mitarbeiterfeedback durch Umfragen und Abstimmungen und nutzen Sie die Erkenntnisse, um das Engagement und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu verbessern

Limits von Workvivo

Premium Features können für kleine bis mittelgroße Geschäfte kostspielig sein

Sind möglicherweise nicht so effizient wie spezielle Tools für das Projektmanagement wie ClickUp

Workvivo-Preise

Business-Plan : Benutzerdefinierte Preisgestaltung

enterprise-Plan*: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Workvivo

G2: 4,8/5 (über 1900 Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (120+ Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Ein effektives Wissensmanagementsystem stellt sicher, dass bei Übergaben keine Informationen verloren gehen. Erkunden Sie unsere Top-Tipps für den Wissenstransfer, um sicherzustellen, dass Ihnen kein Detail entgeht!

3. Simpplr (am besten für die zentrale Verwaltung von Inhalten und eine nahtlose Benutzererfahrung geeignet)

via Simpplr

Simpplr ist eine moderne Intranet-Plattform, die entwickelt wurde, um die interne Kommunikation und das Freigeben von Wissen innerhalb von Organisationen zu vereinfachen. Sie ist für ihre intuitive Benutzeroberfläche bekannt und hilft Teams, schnell auf wichtige Informationen zuzugreifen und effektiv zusammenzuarbeiten.

Mit Simpplr können Geschäfte ein personalisiertes Intranet erstellen, das auf ihre Marke und Organisationsstruktur abgestimmt ist. So bleiben die Mitarbeiter informiert, auf dem Laufenden und engagiert.

Die besten Features von Simpplr

Erhalten Sie eine moderne und intuitive Benutzeroberfläche, um alle Ihre Intranet- und Mitarbeiterengagement-Aktivitäten zu verwalten

Erstellen Sie personalisierte Erfahrungen für jeden Mitarbeiter basierend auf seiner Rolle, seinen Zinsen und Vorlieben

Nutzen Sie KI-gestützte Empfehlungen, um Inhalte zu personalisieren und jedem Mitarbeiter relevante Informationen vorzuschlagen

Nachverfolgung von Schlüssel-Metriken wie Mitarbeiterengagement, Nutzung von Inhalten und Aktivität der Benutzer, um die Wirkung Ihrer Intranet-Plattform zu messen

Simpplr Limits

Fortgeschrittene Features und Funktionen können einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die Mitarbeiter sie verstehen

Da der Schwerpunkt auf Inhalten liegt, besteht die Gefahr einer Informationsüberflutung

Simpplr-Preisgestaltung

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Simpplr

G2: 4, 7/5 (300+ Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (über 100 Bewertungen)

Simpplr wird von Unternehmen bevorzugt, um die interne Kommunikation zu optimieren. Ein Rezensent hebt hervor:

Es ist sehr einfach, Hilfe zu erhalten. Die Funktionen der Plattform sind unübertroffen. Ich liebe die Push-/Pull-Features wie den Newsletter und die kürzlich erfolgte Implementierung von KI-Tools. Das Dashboard für Analysen ist ebenfalls sehr detailliert und nützlich.

Es ist sehr einfach, Hilfe zu erhalten. Die Funktionen der Plattform sind unübertroffen. Ich liebe die Push-/Pull-Features wie den Newsletter und die kürzlich erfolgte Implementierung von KI-Tools. Das Dashboard für Analysen ist ebenfalls sehr detailliert und nützlich.

4. Microsoft Sharepoint (am besten für Dokumentenverwaltung und Zusammenarbeit auf Unternehmensebene geeignet)

via Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint ist eine etablierte Plattform, die einen Bereich von Features für Zusammenarbeit, Dokumentenmanagement und Intranet-Funktionen bietet. Sie lässt sich in andere Apps im Microsoft-Ökosystem integrieren und ist daher eine beliebte Wahl für Organisationen, die diese tools verwenden.

Die Vielseitigkeit von SharePoint ermöglicht es Unternehmen, benutzerdefinierte Lösungen zu erstellen, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Dies macht es zu einer ersten Wahl für Wissensmanagement und interne Kommunikation.

die besten Features von Microsoft Sharepoint*

Erstellen Sie dedizierte Websites für Teams, um zusammenzuarbeiten, und erstellen Sie ansprechende Kommunikationsseiten, um Neuigkeiten und Updates im gesamten Unternehmen freizugeben

Automatisierung von Geschäftsprozessen mit Workflows, wie z. B. Genehmigungsprozesse, Dokumentenweiterleitung und Datenerfassung

Nutzen Sie starke Features für Sicherheit und Compliance, um sensible Daten zu schützen, Dateien sicher freizugeben und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen

Greifen Sie auf SharePoint zu und arbeiten Sie mit der mobilen App von überall aus gemeinsam an Dokumenten

Limits von Microsoft Sharepoint

Die Konfiguration und Verwaltung kann komplex sein und erfordert technisches Fachwissen

Die Leistung kann manchmal ein Problem darstellen, insbesondere bei großen Dateien und hohem Datenverkehr

Microsoft Sharepoint-Preise

SharePoint (Plan 1) : 5 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Sharepoint

G2: 4/5 (über 8000 Bewertungen)

Capterra: 4. 3/5 (5000+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Unternehmen, die Software für Zusammenarbeit und Wissensmanagement einsetzen, verkürzen die Zeitleiste für Projekte um 30%.

5. Guru (am besten geeignet für den Aufbau eines zentralen Repositorys für Wissen)

via Guru*

Guru ist ein Tool für das Wissensmanagement, mit dem Teams Informationen nahtlos erfassen, freigeben und darauf zugreifen können. Es wurde für schnelllebige Organisationen entwickelt und lässt sich in beliebte Apps integrieren, um Wissen direkt in Workflows zu integrieren.

Es handelt sich um eine dynamische Lösung, die Unternehmen beim Aufbau einer zuverlässigen Wissensbasis unterstützt und sicherstellt, dass Mitarbeiter die richtigen Informationen zur richtigen Zeit finden, wodurch die Produktivität und Zusammenarbeit gefördert wird.

Guru best features

Greifen Sie direkt in Tools wie Slack, Teams und E-Mail auf Wissen zu

Halten Sie Informationen mit integrierten Tools zur Überprüfung genau und aktuell

Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen für Karten-Wikis, um Informationen auf konsistente und effiziente Weise zu erfassen und zu organisieren

Nutzen Sie KI, um intelligente Ergebnisse zu liefern und die relevantesten Informationen basierend auf den Abfragen der Benutzer zu finden

Guru-Limits*

Die kostenlose Version ist nur für ein Limit von 30 Tagen verfügbar

Hat im Vergleich zu anderen Wissensmanagement-Lösungen eine steilere Lernkurve

Guru-Preise

Kostenlose Testversion

All-in-one: 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Guru-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (2000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 8/5 (500+ Bewertungen)

Guru ist zur ersten Anlaufstelle für Teams geworden, die Wissen mühelos organisieren und darauf zugreifen möchten. Ein Rezensent teilt mit:

Wir schätzen die Benutzerfreundlichkeit von Guru bei weitem. Es war auch kinderleicht, unsere vorhandenen Wissensdatenbankinformationen von Confluence zu migrieren. Das Setup war äußerst unkompliziert und transparent und führte dazu, dass die KB von allen Teams im Unternehmen schnell angenommen wurde.

Wir schätzen die Benutzerfreundlichkeit von Guru bei weitem. Es war auch kinderleicht, unsere vorhandenen Wissensdatenbankinformationen aus Confluence zu migrieren. Das Setup war äußerst unkompliziert und transparent und führte dazu, dass die KB von allen Teams im Unternehmen schnell angenommen wurde.

6. Confluence (am besten für die gemeinsame Dokumentation und das Teilen von Wissen geeignet)

via Confluence

Confluence von Atlassian ist eine leistungsstarke Plattform, die die Zusammenarbeit und das Freigeben von Wissen in Teams optimiert.

Es ermöglicht Unternehmen, Inhalte teamübergreifend zu erstellen, zu organisieren und freizugeben, und eignet sich daher ideal für die Verwaltung von Dokumenten, Notizen zu Meetings, Plänen für Projekte und vieles mehr.

Die nahtlose Integration mit anderen Atlassian-Produkten, wie z. B. Jira, verbessert die Effektivität im Projektmanagement und in der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit.

Die besten Features von Confluence

Erstellen und bearbeiten Sie Seiten, einschließlich Dokumente, Wikis und Präsentationen, mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche

Erstellen Sie eine zentralisierte Wissensdatenbank, um Wissen zu erfassen und im gesamten Unternehmen freizugeben

Ermöglichen Sie Zusammenarbeit in Echtzeit durch Kommentare und Diskussionen auf Seiten

Verwenden Sie Makros und Vorlagen, um Seiten zu erstellen und zu formatieren und so die Effizienz und Konsistenz schnell zu verbessern

Confluence-Limits

Kann teuer sein, insbesondere für größere Organisationen mit vielen Benutzern

Neue Benutzer könnten von der Benutzeroberfläche und den Features überwältigt sein, was zu einer steilen Lernkurve führt

Confluence-Preise

Free forever

*standard: 5,16 $/Monat pro Benutzer

Premium : 9,73 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Kontakt für Preisauskünfte

Confluence-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 1/5 (3500+ Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (3500+ Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: Confluence vs. SharePoint: Welches Tool für die Zusammenarbeit ist das beste?

7. Workplace by Meta (am besten für interne Kommunikation und Mitarbeiterbindung geeignet)

via Workplace

Workplace by Meta ist eine Kommunikationsplattform, die Teams zusammenbringt, indem sie die Zusammenarbeit und das Engagement stärkt. Mit einer vertrauten, Facebook-ähnlichen Oberfläche bietet sie Mitarbeitern tools, mit denen sie in Verbindung bleiben, Ideen austauschen und täglich zusammenarbeiten können.

Es wurde für Geschäfte jeder Größe entwickelt und ist ideal, um die Zusammenarbeit im Team zu vereinfachen. Es bietet eine benutzerfreundliche Umgebung, um mit Kollegen in Kontakt zu treten und Unternehmens-Updates zu erhalten.

die besten Features von Workplace by Meta*

Führen Sie Live-Meetings, -Übertragungen und -Sitzungen mit Mitarbeitern durch

Erstellen Sie Gruppen und Communities für Teams, Abteilungen und Zinsen, um Diskussionen und das Freigeben von Wissen zu erleichtern

Bleiben Sie über einen personalisierten Newsfeed über Unternehmensnachrichten, Mitarbeiter-Updates und wichtige Ankündigungen auf dem Laufenden

Einschränkungen von Workplace by Meta

Der soziale Netzwerkcharakter kann ablenken und die Produktivität verringern

Preise für Workplace by Meta

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Workplace by Meta

G2: 4/5 (1700+ Bewertungen)

Capterra: 4. 4/5 (1300+ Bewertungen)

Workplace by Meta wird allgemein dafür geschätzt, dass es die Kommunikation innerhalb von Organisationen verbessert. Ein Benutzer sagt:

Es ermöglicht das einfache Freigeben von Dateien für Kollegen, Sie können über den Instant Messenger chatten, um zu erfahren, was im Büro passiert, Sie können Videoanrufe tätigen und Meetings abhalten, als wären Sie im Büro, und Ihre täglichen Aufgaben auch bei Remote-Arbeit erledigen.

Es ermöglicht das einfache Freigeben von Dateien unter Kollegen, Sie können über den Instant Messenger chatten, um zu erfahren, was im Büro passiert, Sie können Videoanrufe tätigen und Meetings abhalten, als wären Sie im Büro, und Sie können Ihre täglichen Aufgaben auch bei Remote-Arbeit erledigen.

8. Slack (am besten für die Kommunikation im Team und Zusammenarbeit in Echtzeit geeignet)

via Slack

Slack ist eine beliebte Plattform für die Kommunikation und Zusammenarbeit von Teams, die Echtzeit-Messaging, das Freigeben von Dateien und Videokonferenzen ermöglicht. Slack ist zwar keine traditionelle Intranet-Lösung, kann aber die interne Kommunikation und Zusammenarbeit in Ihrer Organisation erheblich verbessern.

Es bietet einen zentralen hub für die Kommunikation im Team und ermöglicht einen nahtlosen und effizienten Informationsaustausch innerhalb und zwischen Abteilungen.

die besten Features von Slack*

Erstellen Sie dedizierte Kanäle für Teams, Projekte und Themen, um Unterhaltungen und Informationen zu organisieren

Führen Sie Video- und Audioanrufe innerhalb von Slack, um ganz einfach eine persönliche Verbindung zu Kollegen herzustellen

Automatisierung von Workflows mit dem Workflow-Builder von Slack, z. B. zur Genehmigung von Anfragen und zur Automatisierung von Benachrichtigungen

Integration in eine Vielzahl von Anwendungen für Unternehmen, darunter Google Workspace, Microsoft Teams und Salesforce

Limits von Slack

Eine große Anzahl von Nachrichten und Kanälen kann überwältigend sein

Es fehlen fortgeschrittene Features für Aufgaben- und Projektmanagement

Slack-Preise

Pro: 7,25 $/Monat pro Benutzer

Business+ : 12,50 $/Monat pro Benutzer

enterprise Grid*: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2: 4, 5/5 (33.000+ Bewertungen)

Capterra: 4, 7/5 (23.000+ Bewertungen)

9. Unily (am besten für Mitarbeiterbindung und Wissensmanagement geeignet)

via Unily

Unily ist eine digitale Arbeitsplatzplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, ansprechende und personalisierte Intranet-Erlebnisse für ihre Mitarbeiter zu schaffen.

Es geht über die traditionellen Intranet-Funktionalitäten hinaus und bietet Features, die Kommunikation, Zusammenarbeit und Mitarbeiterengagement fördern.

Unilys Fokus auf die Schaffung einer personalisierten Mitarbeitererfahrung trägt dazu bei, das Engagement zu fördern und sicherzustellen, dass Benutzer einfachen Zugang zu relevanten Informationen und tools haben. Die Flexibilität der Plattform ermöglicht es, sie an verschiedene Geschäfte anzupassen, von großen Unternehmen bis hin zu kleineren Organisationen.

Die besten Features von Unily

Erstellen Sie personalisierte Erfahrungen für jeden Mitarbeiter basierend auf seiner Rolle, seinen Zinsen und Vorlieben

Aktivieren Sie Social Feeds und Kommentare, um die informelle Zusammenarbeit und das Teilen von Wissen zu fördern

Speichern und organisieren Sie wichtige Unternehmensdokumente und -ressourcen in der zentralen Wissensdatenbank

Erhalten Sie ein effektives Content-Management-System, um Inhalte im gesamten Intranet zu erstellen, zu veröffentlichen und zu verwalten

Einschränkungen von Unily

Die fortschrittlichen Features und Funktionen der Plattform sind möglicherweise schwer zu verstehen

Kann für kleinere Verkaufsteams oder Teams mit begrenztem Budget kostspielig sein

Einheitspreis

Reichweite: Benutzerdefinierte Preise

Engage : Benutzerdefinierte Preise

Amplify : Benutzerdefinierte Preise

Erweitern: Benutzerdefinierte Preise

Unily-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 5/5 (21 Bewertungen)

Capterra: 4. 6/5 (23 Bewertungen)

Die Benutzer von Unily schätzen die benutzerfreundliche Oberfläche und die leistungsstarken Intranet-Funktionen. Ein zufriedener Kunde hebt hervor:

Unily war ein großartiger Partner. Wir können die vielen Optionen, Features und Funktionen nutzen, die sie für ihr Internet anbieten. Uns gefällt, dass es einfach zu bedienen, in gewissem Umfang anpassbar und benutzerfreundlich ist.

Unily war ein großartiger Partner. Wir können die vielen Optionen, Features und Funktionen nutzen, die sie für ihr Internet anbieten. Uns gefällt, dass es einfach zu bedienen, in gewissem Umfang anpassbar und benutzerfreundlich ist.

💡 Profi-Tipp: Viele Organisationen haben Probleme mit der Verwaltung von Dokumenten und Inhalten. Erfahren Sie Tipps und Tricks zum Organisieren von Dateien und Ordnern, damit jedes Mitglied Ihres Teams die benötigten Informationen leicht finden kann.

10. LumApps SAS (am besten für die nahtlose Integration in Google Workspace geeignet)

via LumApps

LumApps ist eine cloudbasierte Intranet-Plattform, die sich nahtlos in Google Workspace integrieren lässt. Sie konzentriert sich darauf, die Mitarbeitererfahrung zu personalisieren, indem sie Informationen organisiert, die interne Kommunikation verbessert und das Freigeben von Wissen unterstützt.

Es kombiniert intuitives Design mit leistungsstarken Google-Integrationen und hilft Unternehmen, ihre internen Abläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern.

Die Integration der Plattform mit Tools wie Google Drive, Gmail und Google Kalender erleichtert Teams, die bereits Google Workspace verwenden, die Einführung von LumApps.

die besten Features von LumApps SAS*

Fördern Sie die Teamarbeit durch die Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit, durch Kommentare und Zusammenarbeit in der Gruppe

Halten Sie Ihre Mitarbeiter mit Unternehmensnachrichten, Ankündigungen und personalisierten Inhalten auf dem Laufenden

Ausgestattet mit Features für die Sicherheit auf Unternehmensebene, um sensible Daten zu schützen und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten

Erhalten Sie Einblicke in die Nutzung der Plattform und das Engagement der Mitarbeiter mit integrierten Analyse-tools

Limits von LumApps SAS

Organisationen, die Google nicht verwenden, könnten Schwierigkeiten haben, die Umstellung zu bewältigen

LumApps SAS-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von LumApps SAS

G2: 4, 3/5 (80+ Bewertungen)

Capterra: 4. 1/5 (35+ Bewertungen)

11. Viva Engage (am besten für die Zusammenarbeit in sozialen Netzwerken und die Unternehmenskommunikation geeignet)

via Yammer

Viva Engage (früher bekannt als Yammer), Teil der Microsoft 365-Suite, ist ein Social-Networking-Tool für Unternehmen, das die interne Kommunikation und Zusammenarbeit in Organisationen verbessern soll. Es erleichtert die offene Kommunikation zwischen Teams, indem es Mitarbeitern einen Space bietet, in dem sie sich vernetzen, Wissen austauschen und gemeinsam an Projekten arbeiten können.

Viva Engage ist ein ideales tool für Unternehmen, die bereits Microsoft 365 verwenden und ihrer internen Kommunikationsstrategie ein soziales Element hinzufügen möchten. Es ermöglicht Teams, unabhängig von ihrem physischen Speicherort in Verbindung zu bleiben, was es besonders nützlich für Remote- oder hybride Arbeitsumgebungen macht.

Die besten Features von Viva Engage

Nahtlose Integration in andere Microsoft-Produkte wie Microsoft Teams, SharePoint und Outlook

Bleiben Sie in Verbindung und arbeiten Sie unterwegs mit der mobilen App zusammen

Erstellen Sie öffentliche oder private Gruppen für fokussierte Unterhaltungen zu bestimmten Themen oder Projekten

Veröffentlichen Sie unternehmensweite Updates, um sicherzustellen, dass alle über wichtige Neuigkeiten informiert sind

Viva Engage Limits

Viva Engage ist am effektivsten, wenn es innerhalb des Microsoft 365-Ökosystems verwendet wird, was seine Attraktivität für Benutzer, die nicht mit Microsoft arbeiten, limitiert

Viva Engage-Preise

viva Engage: *Free

Basic: 8 $/Monat pro Person

Bewertungen und Rezensionen zu Viva Engage

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

➡️ Mehr lesen: Die besten Yammer-Alternativen und -Konkurrenten

Intranet-tools werden ständig weiterentwickelt, um den dynamischen Anforderungen moderner Arbeitsplätze gerecht zu werden. Hier sind einige zusätzliche Alternativen zu Happeo, die Sie in Betracht ziehen könnten:

Was ist Ihre Lieblings-Happeo-Alternative?

