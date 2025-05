Kostenlose Excel-Vorlagen für Projekte zur effizienten Nachverfolgung

Die Hälfte aller Projekte im Geschäftsbereich verzögert sich und ein Drittel wird nie fertiggestellt. Das sind erschreckende Nummern! Die Verwaltung mehrerer Fristen und Aufgaben bei gleichzeitiger Nachverfolgung des Projekts muss sich jedoch nicht wie ein unmöglicher Balanceakt anfühlen.

Hier kommen die Excel-Vorlagen für Projektberichte ins Spiel. Diese benutzerfreundlichen tools bewältigen die Herausforderungen des Projektmanagements, indem sie Daten organisieren, den Fortschritt visualisieren und klare Updates an einem Ort bereitstellen.

Verabschieden Sie sich vom Chaos und begrüßen Sie die Klarheit!

Was macht eine gute Vorlage für Projektberichte in Excel aus?

Die Auswahl der richtigen Vorlage kann die Verwaltung und Analyse von Projektdaten erheblich verbessern. Aber was unterscheidet eine einfache Vorlage von einer wirklich effektiven?

Hier sind einige der Schlüssel-Features der Excel-Vorlagen für Projektberichte, die jede Phase des Zyklus des Projektmanagements unterstützen:

*anpassbare Felder für projektspezifische Anforderungen: Passen Sie Felder einfach an, um Metriken nachzuverfolgen, die für Ihr Projekt einzigartig sind, wie aufgabenbezogene KPIs oder benutzerdefinierte Meilensteine

*automatisierte Datenberechnungen: Vermeiden Sie manuelle Fehler und sparen Sie Zeit mit integrierten Formeln für die Nachverfolgung des Fortschritts, Budgetaktualisierungen und Metriken für die Ressourcenzuweisung

Visuelle Dashboards für Echtzeit-Einblicke: Verwenden Sie interaktive Diagramme und Grafiken, um Schlüsselpunkte wie die Erledigungsrate von Aufgaben oder die Verwendung von Budgets zu visualisieren

Nahtlose Integrationsfunktionen: Stellen Sie eine Verbindung zu anderen tools oder Plattformen her, um eine reibungslose Nachverfolgung von Projekten zu ermöglichen, ohne das System wechseln zu müssen

Mechanismen zur Fehlerprüfung: Markieren Sie fehlende oder inkonsistente Daten, um die Genauigkeit Ihres Berichterstellungsprozesses zu gewährleisten

Strukturierte Abschnitte für jede Projektphase: Bieten organisierte Layouts für die Initiierung, Planung, Ausführung, Überwachung und den Abschluss, um sie an den Zyklus des Projekts anzupassen

👀 Wussten Sie schon? Tabellenkalkulationen sind immer noch die Regel! Eine Studie hat gezeigt, dass 55 % der Unternehmen ihre Enterprise-Pläne, einschließlich Vertrieb und Prognosen, immer noch auf Tabellenkalkulationen basieren!

Dies unterstreicht den Bedarf an effektiveren Tools für die Nachverfolgung und Berichterstellung, einschließlich benutzerfreundlicher Vorlagen, um Projekte auf Kurs zu halten.

Excel-Vorlagen für Projektberichte

Wir haben die besten Excel-Vorlagen für Projektberichte für Projektmanager, Führungskräfte, Clients und Mitglieder von Teams aus verschiedenen Branchen wie Software, Bauwesen, IT und darüber hinaus zusammengestellt, um die Organisation zu verbessern und die Berichterstellung zu optimieren.

Sehen wir sie uns an:

1. Vorlage für den Statusbericht eines Projekts von ProjectManager

über ProjectManager

Wenn Sie den Status Ihres Projekts nicht überwachen, arbeiten Sie im Dunkeln. Ohne eine klare Ansicht der Situation ist es schwierig zu wissen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind oder vor Hindernissen stehen.

Diese kostenlose Vorlage für den Status von Projekten verbessert die Kommunikation mit den Beteiligten und den Mitgliedern des Teams. Sie sorgt dafür, dass Aktualisierungen klar, organisiert und leicht zu präsentieren sind.

Die Vorlage für den Statusbericht von Projekten von ProjectManager reduziert manuelle Arbeit. Sie ermöglicht den schnellen Zugriff auf und die Aktualisierung von Schlüsseldaten für tägliche oder regelmäßige Berichte.

Wenn Sie organisiert bleiben, können Sie klügere Entscheidungen treffen und potenzielle Probleme angehen, bevor sie Ihre Projektentwicklung stören.

*ideal für: Projektmanager, Mitglieder des Projektteams und Interessenvertreter, einschließlich Sponsoren oder Clients.

2. Vorlage für das Dashboard der Leistungskennzahlen eines Projekts von ProjectManager

über ProjectManager

Die Nachverfolgung von Schlüsselmetriken ist für die Verbesserung der Leistung und des Fortschritts von entscheidender Bedeutung. Ohne die richtigen tools ist es schwierig zu wissen, ob alles nach Plan läuft. Hier kommt eine Vorlage für ein Dashboard für Projekte mit Leistungskennzahlen ins Spiel.

Die Vorlage für das Dashboard der Leistungskennzahlen für Projekte hilft Ihnen, die Leistung von Teams, Einzelpersonen, Projekten und Ihrer gesamten Organisation zu überwachen. Sie bietet Ihnen auch eine klare Ansicht der finanziellen Gesundheit und des Fortschritts bei der Erreichung strategischer Ziele.

Ein Dashboard für Leistungskennzahlen (KPI) ermöglicht es Ihnen, Trends schnell zu erkennen und festzustellen, wenn Schlüssel-Metriken vom Kurs abweichen. Mit diesem Wissen können Sie schneller auf Herausforderungen und Chancen reagieren und Entscheidungen datenbasierter treffen.

*ideal für: Projektmanager, Programmmanager und Projektmanagementbüros (PMOs), Manager mit Funktionen oder Abteilungsleiter, das Team der obersten Führungsebene und Führungskräfte der C-Ebene.

3. Vorlage für das Format von Projektberichten von Template.net

Möchten Sie eine einfache, aber effektive Möglichkeit zur Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Projekts? Die Vorlage für das Format des Projektberichts von Template.net bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.

Sie helfen Ihnen, die Schlüsselinformationen Ihres Projekts in einem klaren, strukturierten Format zu organisieren und zu präsentieren. Sie decken alles ab, was Sie brauchen: Projektziele, Aufgaben, Fristen und Fortschritte – so können Sie und Ihr Projektmanager Aktualisierungen ganz einfach vornehmen.

Sie können auch Meilensteine, Risiken und Erfolge hervorheben, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird.

Mit dieser Vorlage nimmt die Berichterstellung weniger Zeit in Anspruch, sodass Sie sich darauf konzentrieren können, das Projekt voranzutreiben. Ein gut organisierter Bericht hält Ihr Team auf dem Laufenden und unterstützt eine bessere Entscheidungsfindung.

*ideal für: Projektmanager, Mitglieder des Projektteams und Interessenvertreter.

🧠Fun Fact: Microsoft Excel wurde erstmals 1985 auf den Markt gebracht und ist fast 40 Jahre später immer noch eines der leistungsstärksten tools für die Nachverfolgung von Projekten!

4. Vorlage für Statusverfolgung von Template.net

Ein Status-Tracker ist ein Muss, um Ihr Projekt auf Kurs zu halten. Mit dieser Vorlage können Sie Fortschritte, Aufgaben und Fristen an einem Ort überwachen. Sie ist perfekt für Teams, die organisiert bleiben müssen.

Mit dieser Vorlage für den Status-Tracker von Template.net können Sie Schlüsselinformationen wie Eigentümer von Aufgaben, Fälligkeitsdaten und den Status der Fertigstellung ganz einfach aktualisieren und in der Ansicht anzeigen. Erkennen Sie mögliche Verzögerungen frühzeitig und reagieren Sie schneller darauf, um den Zeitplan einzuhalten.

Mit einer klaren, aktuellen Momentaufnahme Ihres Projekts wird die Kommunikation mit Ihrem Team und den Beteiligten zum Kinderspiel. Bleiben Sie organisiert, bleiben Sie informiert und sorgen Sie für einen reibungslosen Ablauf Ihres Projekts.

*ideal für: Projektmanager, Teamleiter und Teams mit unterschiedlichen Funktionen.

5. Vorlage für Wochenberichte von Template.net

Die Vorlage für Wochenberichte von Template.net hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und zu vermeiden, dass Projekte in Verzug geraten oder abgebrochen werden.

Damit können Sie Schlüssel-Updates, fertiggestellte Aufgaben, Herausforderungen und Ziele für die kommende Woche dokumentieren – alles an einem Ort. Mit einer klaren Momentaufnahme des Fortschritts können Sie Ihr Team und die Stakeholder ohne zusätzlichen Aufwand auf dem Laufenden halten.

Wenn Sie diese Vorlage regelmäßig verwenden, erhalten Sie konsistente, umsetzbare Aktualisierungen, die Fristen, Budgets und Erwartungen unterstützen. Sie ist einfach auszufüllen, aber ein leistungsstarkes Tool, um Ihr Projekt auf Kurs zu halten.

*ideal für: Projektmanager, Teamleiter und Abteilungsleiter.

🧠 Fun Fact: Glauben Sie, Sie kennen Excel in- und auswendig? Sie können sich für eine Microsoft Excel-Weltmeisterschaft anmelden und Probleme mit der Software lösen – der "Superbowl der Excel-Nerds"!

6. Vorlage für Projektverfolgung von Microsoft

via Microsoft

Diese Vorlage für die Projektverfolgung sorgt für Ordnung, indem sie Aufgaben, Kategorien und zugewiesene Mitglieder des Teams nachverfolgt. Sie hebt außerdem Über- oder Unterleistungen mit einem automatischen Rechner hervor.

Verwenden Sie diese einfache Excel-Vorlage, um die Nachverfolgung von Projekten einfacher und effizienter zu gestalten.

*ideal für: Projektmanager, Teamleiter und Vorgesetzte.

7. Vorlage für Projekt-Problemverfolgung von Microsoft

Über Microsoft

Zu erledigen Wussten Sie, dass Softwareprojekte in der Regel 15 bis 50 Fehler pro 1.000 Zeilen Code aufweisen? Fehler sind unvermeidlich, weshalb ein solides System zur Nachverfolgung von Fehlern unerlässlich ist.

Diese Vorlage zur Nachverfolgung von Problemen hilft Ihnen, Fehler von Anfang bis Ende zu protokollieren, zuzuweisen und nachzuverfolgen. Sie ist benutzerfreundlich und vollständig an die Anforderungen Ihres Projekts anpassbar.

Mit dieser einfachen, aber effektiven Excel-Vorlage behalten Sie den Überblick, erkennen Probleme frühzeitig und bringen Ihr Projekt voran.

*ideal für: Softwareentwickler, Teams für Qualitätssicherung, Projektmanager und Eigentümer von Produkten.

Limits bei der Verwendung von Excel für die Nachverfolgung von Projekten

Excel ist zwar ein beliebtes tool für die Nachverfolgung von Projekten, doch bestimmte Limits können seine Effektivität beeinträchtigen, wenn Projekte an Größe und Komplexität zunehmen.

Hier sind einige der Schlüssel-Nachteile:

Manuelle Aktualisierungen und Fehler : Häufige manuelle Eingaben erhöhen das Risiko menschlicher Fehler, was zu einer ungenauen Nachverfolgung führt

*herausforderungen bei der Zusammenarbeit: Excel ist nicht für die Zusammenarbeit in Echtzeit ausgelegt, und es können Probleme bei der Synchronisierung auftreten, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig eine Bearbeitung vornehmen

Limitierte Skalierbarkeit : Die Verwaltung großer Datenmengen wird mit zunehmender Größe der Projekte umständlich, was die Navigation verlangsamt und zu Verwirrung führt

Fehlende erweiterte Features : Excel verfügt nicht über Features wie Zeiterfassung, Ressourcenzuweisung und automatisierte Abhängigkeiten von Aufgaben, die in Tools für das Projektmanagement üblich sind

Limitierte Berichterstellung und Visualisierung : Im Gegensatz zu spezieller Software für das Projektmanagement erfordern die grundlegenden Diagramme von Excel zusätzliche Zeit für das Format detaillierter Berichte

Sicherheitsbedenken : Wenn Excel-Dateien über ungesicherte Kanäle freigegeben werden, werden sensible Projektdaten offengelegt, im Gegensatz zu Tools für das Projektmanagement mit besseren Features für die Sicherheit

Starre Vorlagen: Die Vorlagen von Excel lassen sich nur begrenzt benutzerdefiniert anpassen und erfordern oft Umgehungslösungen, die den Zeitaufwand und die Fehlerquote erhöhen

👀 Wussten Sie das? Über eine Million Unternehmen weltweit nutzen Microsoft 365, einschließlich Excel, und haben allein in den USA über eine Million Kunden.

Alternative zu Excel-Vorlagen für Projektberichte

Excel-Vorlagen sind zwar ein guter Ausgangspunkt für die Nachverfolgung von Projekten, andere tools bieten jedoch noch mehr Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten. ClickUp ist eine solche Plattform!

Die "App für alles bei der Arbeit" bietet über 1.000 Vorlagen, die auf einen breiten Bereich von Anforderungen im Projektmanagement zugeschnitten sind. Ob Sie eine einfache Liste mit Aufgaben oder ein komplexes Projekt mit mehreren Workflows verwalten – die Vorlagen für das Projektmanagement von ClickUp decken alles ab.

Hier finden Sie einige alternative Vorlagen, die Sie anstelle von Excel verwenden können:

1. Vorlage für den Fortschrittsbericht von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Halten Sie Ihr Team und externe Interessengruppen mit der Vorlage für den ClickUp-Fortschrittsbericht auf dem Laufenden

Suchen Sie nach einem Ausgangspunkt für die Berichterstellung zum Fortschritt Ihres Projekts? Die Vorlage für den Fortschrittsbericht von ClickUp ist eine großartige Option. Diese vielseitige Vorlage bietet alles, was Sie benötigen, um mit dem in ClickUp integrierten Editor für Dokumente, ClickUp Docs, klare und effiziente Berichte zu erstellen.

Es gibt einen Überblick über Ihr Projekt und schlüsselt Schlüsselinformationen auf, z. B. wer beteiligt ist, was erledigt wurde, den aktuellen Status und die voraussichtlichen Fertigstellungstermine. Sie können wichtige Aktualisierungen problemlos erfassen und Ihr Team und die Beteiligten über den Fortschritt und die nächsten Schritte auf dem Laufenden halten.

Mit dieser Vorlage für den Bericht über den Fortschritt können Sie den Status des Projekts, Meilensteine, anstehende Aufgaben und alle wichtigen Probleme, die die Beteiligten kennen sollten, darstellen. Außerdem ist sie vollständig anpassbar und kann an verschiedene Arten von Projekten angepasst werden.

ideal für: *Projektmanager, Teamleiter und Stakeholder, die den Fortschritt eines Projekts nachverfolgen möchten

2. Vorlage für die Berichterstellung von Projekten in ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Behalten Sie den Fortschritt wichtiger Elemente Ihres Projekts mit der Vorlage für die Berichterstellung von ClickUp im Auge

Beim Projektmanagement ist es wichtig, eine klare Übersicht über den Plan, die Schlüsselindikatoren (KPIs) und den allgemeinen Fortschritt des Projekts zu haben. So können Sie Bereiche identifizieren, die mehr Aufmerksamkeit benötigen, und Ihren Ansatz entsprechend anpassen.

Die ClickUp-Vorlage für Projektberichte vereinfacht die Nachverfolgung wesentlicher Projektelemente und erleichtert die Priorisierung von Aufgaben, Ausgaben und ausstehenden Elementen. Mit dieser Vorlage können Sie den Fortschritt des Projekts schnell beurteilen und Bereiche identifizieren, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Diese unkomplizierte Vorlage stellt sicher, dass Ihr Team auf dem gleichen Stand bleibt und Ihr Projekt auf Kurs bleibt.

ideal für: *Projektmanager, Führungskräfte und Eigentümer von Geschäften, die eine unkomplizierte Möglichkeit zur Nachverfolgung von Prioritäten, Ausgaben und Elementen von Projekten benötigen.

3. Vorlage für den Statusbericht von Projekten in ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie Ihren Bericht zum Status des Projekts mit der Vorlage für den Projektstatusbericht von ClickUp

Für die effektive Nachverfolgung Ihres Projekts benötigen Sie ein Tool, das den Fortschritt und verbesserungswürdige Bereiche anzeigt. Die Vorlage für den Statusbericht von ClickUp ist dafür hervorragend geeignet.

Diese Vorlage bietet eine klare Momentaufnahme des Status Ihres Projekts im Vergleich zum ursprünglichen Plan. Sie bietet auch einen Space, um Probleme anzusprechen und die nächsten Schritte zu skizzieren. Sie hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen, Ihren Zeitplan einzuhalten und die Beteiligten mit einem präzisen Bericht über den Fortschritt auf dem Laufenden zu halten.

Mit Farben zur einfachen Nachverfolgung und Haftnotizen zum Hervorheben von Schlüsseldetails oder zum Anstoßen von Diskussionen im Team optimiert diese Vorlage die Aktualisierung des Status Ihres Projekts.

ideal für: *Projektbeteiligte wie Projektmanager oder Teamleiter, die eine schnelle, visuelle Möglichkeit zur Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts und zur Lösung von Problemen benötigen.

4. Vorlage für Projekte in ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Einfache Nachverfolgung Ihrer Projekte mit der Vorlage "ClickUp Project Tracker"

Die Vorlage für den ClickUp-Projekt-Tracker ist anpassbar und eignet sich perfekt für jedes Projekt, egal ob es sich um eine bedeutende organisatorische Initiative oder ein kleineres persönliches Projekt handelt. Sie wurde speziell für Anfänger entwickelt und hilft Ihnen, Aufgaben zu organisieren, Ressourcen zuzuweisen und Fortschritte zu verfolgen – alles innerhalb Ihres Workspace.

Mit den Features zur Zeiterfassung von ClickUp können Sie die Leistung Ihres Teams in jeder Phase des Projekts schnell beurteilen. So können Manager potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und sich anpassen, um im Zeitplan und im Budget zu bleiben.

Durch die Kombination all dieser Elemente wird die Verwaltung Ihres Projekts von Anfang bis Ende einfacher, was zu einer höheren Effizienz für alle Beteiligten führt.

*ideal für: Projektkoordinatoren, Abteilungsleiter und alle, die Projekte jeder Größe verwalten und ein einfaches, anpassbares Tool zur Nachverfolgung des Fortschritts benötigen.

💡 Profi-Tipp: Diese Vorlage erstellt mehrere Tracker für wiederholbare Projekte. Nach jedem Projektstart sparen Sie Zeit und können direkt mit der Umsetzung beginnen.

5. Vorlage für den Fortschrittsbericht zur ClickUp-Kampagne

Kostenlose Vorlage erhalten Messen Sie den Erfolg Ihrer Kampagnen mit der Vorlage für den ClickUp-Fortschrittsbericht für Kampagnen

Die Berichterstellung für Kampagnen ist für Marketing-Teams notwendig, um den Erfolg zu messen und datengestützte Entscheidungen zu treffen. Ein gut organisierter Bericht hilft Ihnen, alle Ihre Kampagnendaten an einem Ort zu sammeln, was die Nachverfolgung der wichtigsten Leistungsmetriken und das Gewinnen von Erkenntnissen erleichtert.

Die Vorlage für ClickUp-Kampagnenberichte wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, die Leistung Ihrer Kampagne über verschiedene Kanäle und Teams hinweg zu überwachen und zu analysieren.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Daten ganz einfach in einem Bericht zusammenfassen, KPIs visualisieren und Fortschritte nachverfolgen, während Sie gleichzeitig Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifizieren.

Ob Sie E-Mail-Kampagnen oder Videos verwalten, diese Vorlage organisiert Ihren Marketing-Aufwand und sorgt dafür, dass Sie sich auf greifbare Ergebnisse konzentrieren können.

ideal für: *Marketingkoordinatoren, Strategen für Inhalte und Kampagnenmanager, die ein effizientes tool zur Nachverfolgung und Analyse der Kampagnenleistung benötigen.

6. Die Vorlage zur Nachverfolgung der Produktion von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie mit der Vorlage zur Nachverfolgung der Produktion von ClickUp rechtzeitig hochwertige Videos

Die Vorlage zur Nachverfolgung der Produktion von ClickUp ist eine Komplettlösung für das Projektmanagement. Sie lässt sich nahtlos in die Plattform von ClickUp integrieren und ermöglicht es Ihnen, Aufgaben in eine Produktionslinie zu verwandeln – und das alles mit fortschrittlichen Tools für die Planung von Projekten.

Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben planen, Ressourcen für Projekte verwalten, Prioritäten setzen und Abhängigkeiten nachverfolgen. Die benutzerfreundliche Oberfläche in Kombination mit den Features zum Klicken und Ziehen erleichtert die Organisation von Aufgaben.

Außerdem helfen Ihnen mehrere Ansichten dabei, Ihren Workflow zu visualisieren, sodass Sie potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und beheben können, bevor sie sich auf die Produktion auswirken.

Die Vorlage bietet auch Space für Feedback, Notizen und Echtzeit-Updates, um sicherzustellen, dass Ihr Team auf dem Laufenden bleibt. Keine verpassten E-Mails oder Verwirrung über Versionen mehr. Alles, was Sie brauchen, befindet sich an einem zentralen Ort – keine verpassten E-Mails oder Verwirrung über Versionen mehr.

*ideal für: Produktionsleiter, Betriebskoordinatoren und Teamleiter, die ein umfassendes Tool zur Nachverfolgung und Verwaltung von Produktions-Workflows benötigen.

7. Die Vorlage für den monatlichen Statusbericht von ClickUp für Unternehmen

Kostenlose Vorlage erhalten Informieren Sie den Vorgesetzten über die Aufgaben Ihres Projekts mithilfe der Vorlage für den monatlichen Statusbericht von ClickUp

Manchmal möchten Sie sich vielleicht nicht den Status des Projekts insgesamt ansehen, sondern sich auf die Leistung eines bestimmten Mitglieds Ihres Teams konzentrieren – insbesondere bei der Bewertung seines Workflows oder seiner Beiträge im Vorfeld einer jährlichen Überprüfung.

Die Vorlage für den monatlichen Statusbericht von ClickUp bietet eine prägnante, einseitige Übersicht über die Arbeit einer Person im Laufe des Monats. Sie hebt fertiggestellte Aufgaben, anstehende Aufgaben und potenzielle Hindernisse hervor.

Die Vorlage enthält auch Schlüssel-Updates zu kritischen Problemen wie verpassten Projektleistungen, Änderungen des Projektumfangs und Bedenken hinsichtlich des Workloads, die sich auf den Erfolg des Projekts auswirken könnten.

ideal für: *Personalmanager, Teamleiter und Abteilungsleiter, die einen fokussierten, individuellen Leistungsbericht für Überprüfungen oder Projektbewertungen benötigen.

📮ClickUp Insight: 92 % der Arbeitnehmer verwenden inkonsistente Methoden zur Nachverfolgung von Elementen, was zu verpassten Entscheidungen und verzögerter Ausführung führt. Ob Sie nun Notizen zur Nachverfolgung versenden oder Tabellen verwenden, der Prozess ist oft unstrukturiert und ineffizient. Die ClickUp-Lösung für Aufgabenmanagement sorgt für eine nahtlose Umwandlung von Unterhaltungen in Aufgaben, sodass Ihr Team schnell handeln und auf dem Laufenden bleiben kann.

8. Vorlage für den wöchentlichen Statusbericht von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Versenden Sie ganz einfach wöchentliche Updates mit der Vorlage für den wöchentlichen Statusbericht von ClickUp

Anstatt jede Woche bei null anzufangen, bietet die Vorlage für den wöchentlichen Statusbericht von ClickUp eine standardisierte Methode für die Beteiligten zur Nachverfolgung des Fortschritts des Projekts.

Diese Vorlage enthält wesentliche Details zum Projekt, wie den Namen des Projekts, den Projektleiter und die wichtigsten Sponsoren. Sie hebt auch die wichtigsten Erfolge hervor und konzentriert sich auf aktuelle und bevorstehende Aktivitäten, Prioritäten bei den Aufgaben und Fälligkeitsdaten.

ideal für: *Projektkoordinatoren, Abteilungsleiter und Teamleiter, die eine effiziente, wiederholbare Methode zur Nachverfolgung und Berichterstellung des wöchentlichen Fortschritts des Projekts benötigen.

9. Vorlage für den monatlichen Statusbericht von Projekten in ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Erhalten Sie Details zum Fortschritt des Projekts mithilfe der Vorlage für den monatlichen Statusbericht des Projekts von ClickUp

Die monatliche Nachverfolgung des Fortschritts eines Projekts ist der Schlüssel, um auf Kurs zu bleiben. Die Vorlage für den monatlichen Statusbericht von ClickUp ist Ihre Lösung für eine klare und präzise Ansicht.

Diese Vorlage für das Projektmanagement hilft Ihnen, den aktuellen Status des Projekts mit Ihrem ursprünglichen Plan zu vergleichen, wobei der Fokus sowohl auf dem vergangenen als auch auf dem kommenden Monat liegt. So können Sie schnell beurteilen, was nach Plan läuft und was möglicherweise Aufmerksamkeit erfordert, und die Projektbeteiligten monatlich auf dem Laufenden halten.

Die Vorlage ist benutzerfreundlich und mit Farben versehen, die den Status von Schlüsselelementen des Projekts wie Zeitleisten, Budgets, Qualität, Umfang und Risikomanagement hervorheben.

Wenn es auf Verantwortlichkeit ankommt, bietet die Vorlage außerdem Space für Berichtsprüfer und Schlüsselakteure, um zu bestätigen, dass sie den Bericht gelesen haben, und ihr eigenes Feedback hinzuzufügen.

ideal für: *Projektmanager, Programmleiter und Teamleiter, die ein einfaches, visuelles tool zur Nachverfolgung des monatlichen Status des Projekts und zur Sicherstellung der Abstimmung mit den Stakeholdern benötigen.

10. Vorlage für den Statusbericht von Projekten für Führungskräfte in ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden und Projekte im Zeitplan mit der Vorlage für den Statusbericht von ClickUp für Führungskräfte

Wenn Führungskräfte und Stakeholder einen schnellen Überblick über Ihre Projekte benötigen, ist die Vorlage für den Statusbericht für Führungskräfte von ClickUp die Lösung.

Sie können aus sieben Ansichten auswählen, um Schlüssel-Updates zum Projekt anzuzeigen, wie z. B. einen Status mit Farben (rot, gelb, grün), der sich auf das Budget, die Zeitleiste des Projekts und die Qualität konzentriert. Die Vorlage ermöglicht es Ihnen auch, nach dem Fortschritt von Unteraufgaben oder nach Zuständigkeiten von Abteilungen zu sortieren.

Das Format der Liste ermöglicht auch eine benutzerdefinierte Anpassung mit 11 Feldern, darunter Umfang, Budget und Bewertung des Projekts, um die Daten zu präsentieren, die für Sie und Ihr Team am wichtigsten sind.

*ideal für: Führungskräfte, leitende Angestellte und Abteilungsleiter, die eine anpassbare Momentaufnahme des Status eines Projekts auf hoher Ebene für eine schnelle Entscheidungsfindung benötigen.

Gewinnen Sie mit den Vorlagen für das Projektmanagement von ClickUp

Die Nachverfolgung des Fortschritts Ihres Projekts ist genauso wichtig wie die Planung. Sobald Ihr Projekt läuft, geht es darum, Zeitleisten, Ressourcen und Budgets zu verwalten und gleichzeitig die Leistung zu überwachen, um alles auf Kurs zu halten. Und natürlich ist die regelmäßige Aktualisierung der Interessengruppen der Schlüssel zur Aufrechterhaltung von Transparenz und Vertrauen.

Die richtigen Vorlagen für das Projektmanagement in Excel sind für eine reibungslose Nachverfolgung unerlässlich. Diese Vorlagen organisieren Ihre Daten effizient, sodass Sie sich auf fundierte Entscheidungen konzentrieren können, anstatt Zeit mit dem Durchsuchen endloser Tabellen zu verschwenden.

Ob Sie Fortschritte, Budgets oder Termine verwalten – die Vorlagen von ClickUp bieten alles, was Sie brauchen, um den Überblick über Ihr Projekt zu behalten, unterstützt durch Hunderte von umfangreichen Features für das Projektmanagement.

Schalten Sie all diese Vorlagen und über 1.000 weitere frei, indem Sie sich noch heute bei ClickUp anmelden! Eine Win-win-Situation!