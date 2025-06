die 11 besten Dienstplaner für eine bessere Personalplanung

Die Verwaltung von Arbeitsplänen kann sich wie ein sich ständig veränderndes Puzzle anfühlen. Angesichts wechselnder Verfügbarkeiten und Teampräferenzen ist dies eine zeitaufwändige Aufgabe.

Ein Arbeitsplan-Generator vereinfacht diese Aufgabe, indem er den Prozess automatisiert, Zeit spart, Fehler reduziert und ausgewogene Zeitpläne erstellt. Wenn Sie manuelle Planungsprozesse satt haben, können diese Tools Ihren Workflow optimieren und für einen reibungsloseren, effizienteren Prozess sorgen.

Worauf sollten Sie bei einem Dienstplaner achten?

Der richtige Dienstplaner kann Ihnen das Leben erheblich erleichtern – keine Last-Minute-Hektik, Verwechslungen oder manuelle Planungsalpträume mehr. Aber wie wählen Sie bei so vielen Optionen die beste aus?

Hier sind die unverzichtbaren Features, auf die Sie bei der Auswahl eines Tools für die Schichtplanung achten sollten:

Anpassbare Planung: Jedes Unternehmen ist anders, daher sollte Ihr Planungstool Ihnen ermöglichen, Schichten, Pausenzeiten und Rotationen an die Bedürfnisse Ihres Teams anzupassen

Echtzeit-Updates und Benachrichtigungen: Pläne ändern sich; wenn dies der Fall ist, sollten alle sofort informiert werden. Suchen Sie nach Tools, die sofortige Benachrichtigungen zu Schichtinformationen, Änderungen, Tauschvorgängen und Genehmigungen senden

Kalenderintegrationen: Ein gutes Planungstool sollte sich mit gängigen Kalender-Apps synchronisieren lassen, damit Mitarbeiter von überall auf ihre Zeitpläne zugreifen können

Integrierte Kommunikation: Messaging-Features halten alle über bevorstehende Schichten und kurzfristige Änderungen auf dem Laufenden

Analysen und Berichterstellung: Integrierte Berichte und Einblicke helfen Ihnen dabei, Arbeitskosten, Anwesenheitstrends und die Effizienz der Planung im Blick zu behalten

Einfaches Drag-and-Drop: Die Planung sollte einfach sein. Ein Tool mit Drag-and-Drop-Funktion macht das Anpassen mehrerer Schichten zum Kinderspiel

📮ClickUp Insight: Nur 7 % der Fachleute verlassen sich bei der Aufgabenverwaltung und -organisation hauptsächlich auf KI. Dies könnte daran liegen, dass die Tools auf bestimmte Apps wie Kalender, To-Do-Listen oder E-Mail-Apps beschränkt sind. Mit ClickUp unterstützt dieselbe KI Ihre E-Mails oder andere Kommunikations-Workflows, Ihren Kalender, Ihre Aufgaben und Ihre Dokumentation. Fragen Sie einfach: "Was sind meine Prioritäten für heute?". ClickUp Brain durchsucht Ihren gesamten Workspace und teilt Ihnen anhand der Dringlichkeit und Wichtigkeit genau mit, was Sie zu tun haben. Auf diese Weise vereint ClickUp mehr als 5 Apps in einer einzigen Super-App für Sie!

Die besten Dienstplaner

Die Verwaltung von Mitarbeiterplänen kann eine komplexe und zeitaufwändige Aufgabe sein, aber das richtige Planungstool kann den Unterschied ausmachen.

Ob Sie KI-gestützte Automatisierung, nahtlosen Schichttausch oder integrierte Lohnabrechnung und Compliance-Nachverfolgung benötigen – die besten Dienstplaner helfen Unternehmen dabei, Zeit zu sparen, Fehler zu reduzieren und die Effizienz ihrer Mitarbeiter zu steigern.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gesteuerte Terminplanung und Aufgabenverwaltung)

Die Arbeit von heute ist chaotisch. Unsere Projekte, unser Wissen und unsere Kommunikation sind über unzusammenhängende Tools verstreut, die uns ausbremsen. Die Planung von Schichten für Ihr Unternehmen sollte Sie jedoch nicht in Tabellen versinken lassen.

Kostenlose Vorlage Mit der Vorlage "2-2-3-Schichtplan" von ClickUp haben Sie die Zeit Ihres Teams im Griff

ClickUp, die App für alles rund um die Arbeit, beseitigt dieses Chaos im Handumdrehen. Sie vereint Projekte, Wissen und Chat an einem Ort – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

ClickUp Brain

KI geht noch einen Schritt weiter. Stellen Sie sich vor, Sie müssen nie wieder manuell Termine jonglieren, die beste Zeit für Meetings finden oder sich mit kurzfristigen Terminkonflikten herumschlagen. Hier kommt ClickUp Brain ins Spiel. Es macht die Schichtplanung intelligenter und effizienter. Sie müssen keine Stunden mehr damit verbringen, Zeitleisten anzupassen und Aufgaben zu priorisieren – dieser KI-gestützte Assistent erledigt das für Sie.

Optimieren Sie Ihren Zeitplan mit KI-Vorschlägen zur Priorisierung von Aufgaben über ClickUp Brain

Es analysiert Workloads, schlägt optimale Meeting-Zeiten vor und verschiebt Termine automatisch, wenn sich die Anforderungen eines Projekts ändern.

Da es sich in Google Kalender, Outlook und andere externe Kalender integrieren lässt, müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie eine Aktualisierung verpassen – alles bleibt synchronisiert.

Über die Terminplanung hinaus helfen die KI-gestützten Einblicke von ClickUp Teams dabei, ihre Workloads zu verwalten, indem sie dringende Aufgaben priorisieren, Projektaktualisierungen zusammenfassen und sogar Notizen für Meetings erstellen.

ClickUp Kalender

Wenn Sie einen intelligenten, flexiblen Kalender suchen, der mehr als nur die grundlegende Terminplanung bietet, ist der ClickUp-Kalender genau das Richtige für Sie.

Der ClickUp-Kalender wurde entwickelt, um Aufgaben, Ereignisse und die Verfügbarkeit von Teams an einem Ort zu konsolidieren. So können Sie ganz einfach planen, aktualisieren und den Überblick behalten, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Ganz gleich, ob Sie Teampläne koordinieren, Projekt-Zeitleisten verwalten oder Produkteinführungen planen – mit dem ClickUp-Kalender können Sie per Drag & Drop verschieben, neu planen und neu zuweisen, ohne dass dabei Daten verloren gehen. Alles bleibt in Ihrem gesamten Workspace synchronisiert, sodass nichts durch das Raster fällt.

Müssen Sie ein Ereignis anpassen oder eine Aufgabe neu zuweisen? Verschieben Sie es einfach – der ClickUp-Kalender aktualisiert es sofort, ohne dass manuelle Bearbeitungen erforderlich sind.

ClickUp-Vorlagen für die Planung

Die zahlreichen vorgefertigten Vorlagen von ClickUp helfen Ihnen dabei, schnell loszulegen, wenn es um die Planung von Schichten für ein großes Team geht.

Die Vorlage " ClickUp Schedule Blocking Template " ist beispielsweise ein hervorragendes Tool, um den Überblick über Ihre Aufgaben zu behalten und Projekte abzuschließen. Planen Sie genaue Zeitpläne, verstehen Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und organisieren Sie Aufgabenblöcke intuitiv – alles in einer Vorlage.

Die ClickUp-Vorlage für Teampläne ist ein leistungsstarkes und flexibles Tool für die effiziente Verwaltung von Arbeitsplänen. Von der Koordination von Schichten und der Zuweisung von Aufgaben bis hin zur Nachverfolgung der Verfügbarkeit von Teams bietet diese Vorlage eine zentrale Ansicht Ihrer gesamten Belegschaft.

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie die Zeitpläne Ihrer Teammitglieder mit der ClickUp-Vorlage für Teamzeitpläne

Benutzer können Zeitpläne an ihre spezifischen Workflows anpassen, unabhängig davon, ob sie wechselnde Schichten, Remote-Teams oder projektbasierte Arbeit verwalten.

Und wenn Ihnen die Organisation und Verwaltung Ihrer Mitarbeiter zu viel wird? Die ClickUp-Vorlage für Dienstpläne hilft Ihnen bei der Urlaubsverwaltung und sorgt dafür, dass alle bei Bedarf verfügbar sind.

Die besten Features von ClickUp

Integration mit Workforce-Tools: Verbinden Sie ClickUp mit Plattformen für Gehaltsabrechnung, Personalwesen und Kommunikation, um Schichtpläne mit der Verfügbarkeit der Mitarbeiter und den Unternehmensrichtlinien abzustimmen

Arbeitszeiten mühelos erfassen: Verwenden Sie Features zur Zeiterfassung und Zeitblockierung, um die Dauer von Schichten zu überwachen, Überbuchungen zu vermeiden und die Einhaltung von Arbeitsvorschriften sicherzustellen

Automatisieren Sie die Schichtplanung: Richten Sie wiederkehrende Zeitpläne ein, weisen Sie Schichten automatisch zu und passen Sie Urlaubsanträge mit Richten Sie wiederkehrende Zeitpläne ein, weisen Sie Schichten automatisch zu und passen Sie Urlaubsanträge mit ClickUp Automatisierungen an

Synchronisierung mit der Verfügbarkeit der Mitarbeiter: Passen Sie Schichtpläne an die Echtzeitverfügbarkeit und Urlaubsanträge an, um Konflikte und kurzfristige Änderungen zu vermeiden

Mobilen Zugriff ermöglichen: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, mit der mobilen App von ClickUp von überall aus ihre Zeitpläne einzusehen, Schichten zu tauschen und Updates zu erhalten

Kommunikation zentralisieren: Speichern Sie alle schichtbezogenen Nachrichten, Updates und Rückmeldungen an einem Ort mit Speichern Sie alle schichtbezogenen Nachrichten, Updates und Rückmeldungen an einem Ort mit ClickUp Chat

Einschränkungen von ClickUp

Steile Lernkurve

Die benutzerdefinierten Features können für Anfänger überwältigend sein

Preise für ClickUp

Bewertung und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.040 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Im Jahr 2017 kam es bei American Airlines zu einer Panne in der Dienstplanung, durch die versehentlich zu viele Piloten über Weihnachten frei hatten, sodass fast Tausende von Flügen gestrichen werden mussten.

2. Deputy (Am besten geeignet für KI-gestützte automatische Planung und Personalmanagement)

via Deputy

Überlassen Sie die Personalplanung der KI mit der fortschrittlichen automatischen Planungsfunktion von Deputy. Mit einem Klick erstellt Deputy optimierte Mitarbeiterpläne, indem es Nachfrageprognosen, Verkaufsdaten und Arbeitskosten analysiert und so sicherstellt, dass die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.

Darüber hinaus erhöht die Plattform die Flexibilität für Mitarbeiter, da sie ihre Schichten mit ihren persönlichen Kalendern synchronisieren, Schichten tauschen und über die mobile App Urlaub beantragen können. Dank Echtzeit-Updates und Benachrichtigungen sind alle auf dem Laufenden, wodurch Nichterscheinen und kurzfristige Terminkonflikte reduziert werden.

Die besten Features von Deputy

Erstellen Sie Schichten per Drag-and-Drop-Tools oder anhand von Dienstplanvorlagen auf Basis der Verfügbarkeit Ihrer Mitarbeiter, um Fehler zu vermeiden

Verfolgen Sie Arbeitszeiten mühelos mit Echtzeit-Anwesenheitsüberwachung und sorgen Sie so für eine genaue Lohnabrechnung und Einhaltung der Arbeitsvorschriften

Prognostizieren Sie den Personalbedarf genau, indem Sie den Personalbedarf auf der Grundlage der Nachfrage vorhersagen, um Kosten zu kontrollieren und die Arbeitspläne Ihrer Mitarbeiter zu optimieren

Geben Sie Ihren Mitarbeitern Self-Service-Tools an die Hand, mit denen sie Zeitpläne einsehen, Anfragen stellen und Verfügbarkeitseinstellungen festlegen können, um mehr Flexibilität zu erreichen

Einschränkungen von Deputy

Sie können keine normale Tabelle aus Excel oder Google Tabellen verwenden, um Schichten hochzuladen

Die mobile App kann gelegentlich fehlerhaft sein, was zu Verzögerungen beim Einstempeln oder beim Zugriff auf Zeitpläne führen kann

Preise für Deputy

Premium: 6 $/Monat pro Benutzer

Terminplanung: 4,50 $/Monat pro Benutzer

Zeiterfassung: 4,50 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertung und Rezensionen von Deputy

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 700 Bewertungen)

3. Homebase (Am besten geeignet für einfache, benutzerfreundliche Terminplanung und Zeiterfassung)

via Homebase

Für Unternehmen, die ein benutzerfreundliches Planungstool ohne unnötige Komplexität benötigen, ist Homebase eine gute Wahl. Es bietet eine einfache, aber leistungsstarke Planungsoberfläche, mit der Manager in wenigen Minuten Schichten erstellen, Mitarbeiterzeiten verfolgen und Verfügbarkeiten mühelos verwalten können. Automatische Erinnerungen an Schichten und Benachrichtigungen sorgen dafür, dass die Mitarbeiter immer wissen, wann sie wo sein müssen.

Darüber hinaus lässt sich die Zeiterfassungs-Feature dieser Schichtverwaltungssoftware nahtlos in die Lohnabrechnung integrieren, wodurch manuelle Fehler reduziert werden und der Zahltag stressfrei verläuft.

Die besten Features von Homebase

Verwandeln Sie jedes Gerät mit einfachen Funktionen zum Ein- und Ausstempeln, einschließlich GPS-Tracking für eine genaue Zeiterfassung, in eine Stechuhr

Mitarbeiter mühelos einstellen und einarbeiten – mit integrierten Tools für Stellenausschreibungen, Bewerberverfolgung und optimiertes Onboarding

Vereinfachen Sie die Lohnabrechnung, indem Sie Timesheet-Vorlagen in Lohnabrechnungsberichte konvertieren und nahtlos in Lohnabrechnungsanbieter integrieren

Einschränkungen von Homebase

Die Kalenderintegration ist langsam und kann mehrere Instanzen für eine einzelne Schicht am selben Tag erstellen

Es ist nicht einfach, nach einer Nachtschicht oder einer zusätzlichen Schicht einen freien Tag zu beantragen

Preise für Homebase

Basic: Kostenlos

Unverzichtbar: 24,95 $/Speicherort

Plus: 59,95 $/Speicherort

All-in-One: 99,95 $/Speicherort

Bewertung und Rezensionen zu Homebase

G2: 4,2/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Mit zunehmender Automatisierung experimentieren einige Unternehmen auch mit KI-gestützten Bots und Roboterassistenten für die Terminplanung!

4. ZoomShift (Am besten geeignet für anpassbare Vorlagen für die Zeitplanung und die Nachverfolgung von Arbeitskosten in Echtzeit)

via ZoomShift

ZoomShift wurde für Unternehmen entwickelt, die flexible, benutzerdefinierte Planungsoptionen benötigen. Im Gegensatz zu starren Planungstools können Manager damit Vorlagen für Arbeitspläne erstellen und wiederverwenden, sodass sich ganz einfach auf spezifische Anforderungen zugeschnittene Pläne erstellen lassen. Dies ist besonders nützlich für Unternehmen mit wechselnden Schichten, Vertragsangestellten oder unkonventionellen Arbeitsmodellen.

Darüber hinaus hilft die Echtzeit-Nachverfolgung der Arbeitskosten Unternehmen dabei, ihr Budget einzuhalten, indem die Lohnkosten bei der Erstellung der Mitarbeiterpläne überwacht werden.

Die besten Features von ZoomShift

Verfolgen Sie Arbeitskosten in Echtzeit mit Prognosetools und Gehaltsabrechnungsintegration, um Ihr Budget einzuhalten

Vereinfachen Sie die Zeiterfassung mit Web- und mobilen Zeiterfassungsgeräten, GPS-Überprüfung und automatisierter Anwesenheitsverwaltung

Verbessern Sie die Kommunikation im Team mit In-App-Messaging, Gruppenchats und Lesebestätigungen für eine bessere Koordination

Steigern Sie die Verantwortlichkeit durch automatische Erinnerungen an Schichten, reduzieren Sie Fehlzeiten und Probleme bei der kurzfristigen Planung

Einschränkungen von ZoomShift

Keine Offline-Funktionen

Sie können Schichtabdeckungsanfragen nicht automatisch genehmigen

Preise für ZoomShift

Unverzichtbar: Kostenlos

Starter: 2,50 $/Monat pro Benutzer

Premium: 5 $/Monat pro Benutzer

Bewertung und Rezensionen von ZoomShift

G2: 4,9/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Schichten innerhalb der App zu tauschen, um die Belastung für Manager zu reduzieren. Bei einigen Tools muss der Manager Schichten genehmigen, während andere einen automatischen Tausch nach festgelegten Regeln ermöglichen.

5. Sling (Am besten geeignet für intuitive Planung und Teamkommunikation)

via Sling

Sling vereinfacht die Planung und legt Wert auf klare Kommunikation innerhalb der Teams. Manager können Schichten erstellen, anpassen und zuweisen und dank integrierter Nachrichtenfunktion und Benachrichtigungen alle auf dem Laufenden halten. Mitarbeiter können Urlaub beantragen, Schichten tauschen und werden sofort über Änderungen im Dienstplan informiert.

Ein Schlüsselmerkmal von Sling ist die Aufgabenverwaltungsfunktion, mit der Manager ihren Mitarbeitern während ihrer Schichten bestimmte Aufgaben zuweisen können. So wissen die Mitglieder des Teams im Voraus, welche Aufgaben sie zu erledigen haben, was zu reibungsloseren Abläufen und weniger Missverständnissen führt.

Die besten Features von Sling

Befähigen Sie Ihre Mitarbeiter mit Schichttausch, Selbstbedienungsplanung und automatischen Erinnerungen an Schichten, um kurzfristige Änderungen zu reduzieren und die Verteilung der Workload zu verbessern

Sorgen Sie für Compliance, indem Sie Urlaubsanträge verwalten und Arbeitsgesetze mit integrierten Planungsfunktionen einhalten

Verbessern Sie Leistungsbeurteilungen mit 360-Grad-Feedback-Tools, um Mitarbeiter zu bewerten und ihre berufliche Entwicklung zu unterstützen

Überwachen Sie die Aktivitäten mit einem Aktivitäts-Dashboard, um sofortige Updates zu Anwesenheit, Produktivität und der Leistung des gesamten Teams zu erhalten

Einschränkungen bei Sling

Es ist schwierig, Sling in andere Software zu integrieren, darunter auch Lohnabrechnungssysteme wie Gusto

Dem Tool fehlen erweiterte Optionen wie detaillierte Berichterstellung für komplexere Organisationen

Preise für Sling

Free

Premium: 2 $/Monat pro Benutzer

Business: 4 $/Monat pro Benutzer

Bewertung und Rezensionen von Sling

G2: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 150 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Globale Unternehmen können mit Planungssoftware nahtlose "Follow-the-Sun"-Arbeitsmodelle erstellen. Teams in verschiedenen Zeitzonen übergeben Aufgaben wie in einem nie endenden Staffellauf und arbeiten so an 24-Stunden-Arbeitstagen.

6. When I Work (Am besten geeignet für robuste Planungsfeatures für die Verfügbarkeit von Mitarbeitern und den Schichttausch)

via When I Work

When I Work konzentriert sich auf die Erstellung von Zeitplänen für Unternehmen und Mitarbeiter. Die Plattform ermöglicht es Mitarbeitern, ihre Verfügbarkeit und Präferenzen festzulegen, sodass Manager vor der Zuweisung von Schichten einen besseren Überblick darüber haben, wer verfügbar ist.

Dieses Feature hilft dabei, Terminkonflikte zu reduzieren und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu verbessern, indem es sicherstellt, dass die Schichten nach Möglichkeit den Präferenzen der Mitarbeiter entsprechen. Außerdem umfasst es einen Schichttausch, bei dem Mitarbeiter ihre Schichten mit Kollegen tauschen können, wodurch der Stress durch kurzfristige Probleme bei der Besetzung reduziert wird.

Die besten Features von When I Work

Visualisieren Sie Mitarbeiterpläne übersichtlich mit farbcodierten Kalendern, die Managern helfen, Schichten zu organisieren und Konflikte auf einen Blick zu erkennen, um Ressourcen besser zu planen

Erfassen Sie die Zeit mit einer digitalen Stechuhr, die das Einstempeln per Foto und automatische Erinnerungen unterstützt, um eine genaue Anwesenheitserfassung zu gewährleisten

Optimieren Sie die Lohnabrechnung mit Integrationen für ADP, Gusto und Paychex und sorgen Sie für eine nahtlose Lohnabrechnung

Einschränkungen bei "When I Work"

Die Chat-Option ist langsam

Nicht konform mit dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

Preise für "When I Work"

Einzelner Speicherort oder Zeitplan: 2,50 $/Monat pro Benutzer

Mehrere Speicherorte oder Zeitpläne: 4 $/Monat pro Benutzer

Bewertung und Rezensionen von "When I Work"

G2: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Einige Planungssysteme analysieren Verlaufsdaten, um vorherzusagen, an welchen Tagen Mitarbeiter am ehesten fehlen werden, insbesondere nach Feiertagen oder großen Ereignissen.

via Planday

Für Unternehmen mit komplexen Planungsanforderungen bietet Planday eine leistungsstarke Lösung, die die Personalplanung mit der Lohnabrechnung und dem Personalmanagement integriert. Die Plattform erleichtert die Verwaltung komplexer Schichtmodelle, einschließlich variabler Schichten, Überstunden und der Einhaltung von Arbeitsvorschriften.

Außerdem sind HR-Tools enthalten, mit denen Sie Mitarbeiterdaten nachverfolgen, Urlaubsanträge verwalten und Leistungsmetriken überwachen können.

Die besten Features von Planday

Verwalten Sie HR-Aufgaben effizient, indem Sie Verträge, Timesheets und Mitarbeiterdaten speichern

Nutzen Sie datengestützte Erkenntnisse mit erweiterter Berichterstellung zu Arbeitskosten, Umsatz und Personaltrends, um Personalentscheidungen zu optimieren

Überwachen Sie mehrere Speicherorte über ein einziges Dashboard und sorgen Sie so für reibungslose Abläufe an verschiedenen Standorten

Vereinfachen Sie die Zeiterfassung mit mobilen Zeiterfassungen, gemeinsam genutzten Kiosks und Geofencing, um genaue Anwesenheitslisten zu erstellen und die geleisteten Arbeitsstunden zu berechnen

Einschränkungen von Planday

Die Umstellung der Sommerzeit ist eine manuelle Aufgabe, die zusätzlichen Aufwand erfordert

Sie können die für Mitarbeiter eingerichteten Urlaubskonten nicht anzeigen, ohne den Datumsbereich zu ändern

Preise für Planday

Starter: 2,99 € pro Monat und Benutzer (ca. 3,76 $ pro Monat und Benutzer)

Plus: 4,99 € pro Monat und Benutzer (ca. 6,28 $ pro Monat und Benutzer)

Pro: Benutzerdefinierte Preise

Bewertung und Rezensionen von Planday

G2: 4,5/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Einige Hightech-Personalmanagementsysteme analysieren die Leistungsdaten, die Anwesenheit und sogar den Tonfall von E-Mails/Nachrichten der Mitarbeiter, um deren Arbeitszufriedenheit einzuschätzen, sodass Manager Burnouts vorbeugen können, bevor sie auftreten.

8. 7shifts (Am besten geeignet für die Optimierung der Arbeitskosten und die Planung auf Basis von Umsatzprognosen)

via 7shifts

7shifts hebt die Personaloptimierung auf die nächste Stufe, indem es Verkaufsprognosen und Kundendaten nutzt, um den Personalbedarf vorherzusagen. Es analysiert historische Verkaufszahlen und Kundenfrequenzmuster, um Managern dabei zu helfen, Mitarbeiterpläne zu erstellen, die den Personalbedarf an die Geschäftsanforderungen anpassen. Dieses Feature deckt Spitzenzeiten ab und vermeidet gleichzeitig unnötige Arbeitskosten in ruhigeren Zeiträumen.

Die Plattform lässt sich in Point-of-Sale-Systeme (POS) integrieren, um Verkaufsdaten in Echtzeit zu erfassen und genaue Einblicke in den Personalbedarf zu erhalten. Automatisierte Planung, Personalprognosen und Schichtpräferenzen der Mitarbeiter sorgen für kosteneffiziente und faire Dienstpläne.

Die besten Features von 7shifts

Kontrollieren Sie Ihre Personalkosten mit Echtzeit-Analysen, die Einblicke in den Personalbedarf und Möglichkeiten zur Kostenoptimierung bieten

Integrieren Sie die Tools nahtlos in POS-Systeme wie Square und Toast, um Verkaufsdaten mit Gehaltsabrechnungen und Personalbedarf abzugleichen

Verfolgen Sie den täglichen Betrieb mit einem zentralen Manager-Logbuch, in dem wichtige Ereignisse, Notizen und Aufgaben festgehalten werden

Passen Sie sich den Wetterbedingungen an, indem Sie Prognosetools verwenden, um den Personalbedarf auf der Grundlage des erwarteten Kundenverkehrs anzupassen

Einschränkungen von 7shifts

Die Anwendung speichert Änderungen erst, wenn Sie den Browser schließen, was zu Problemen führt, wenn mehrere Personen einen Zeitplan bearbeiten

Das Feature "Tipp" funktioniert nicht mit Punkten pro Schicht, sondern nur mit Stunden

Preise für 7shifts

Free

Entree: 31,99 $/Monat pro Speicherort

The Works: 69,99 $/Monat pro Speicherort

Gourmet: 135 $/Monat pro Speicherort

Bewertung und Rezensionen von 7shifts

G2: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.100 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Lebensmittelgeschäfte verwenden fortschrittliche Planungstools, um Einkaufsmuster zu analysieren, z. B. wie schlechtes Wetter zu einem Anstieg der Verkaufszahlen führt, und planen so mehr Personal ein, bevor der Ansturm beginnt.

9. Factorial (Am besten geeignet für integrierte Terminplanung, Urlaubsnachverfolgung und Leistungsüberwachung)

via Factorial

Factorial bietet eine All-in-One-Lösung für Personalwesen und Personalmanagement, die über die reine Planung hinausgeht. Manager können Schichten erstellen und verwalten und gleichzeitig die Verfügbarkeit und Urlaubsanträge der Mitarbeiter nachverfolgen, um ausgewogene und konforme Zeitpläne zu gewährleisten.

Eines der wertvollsten Features von Factorial ist das Tool zur Leistungsüberwachung. Mit diesem Tool können Unternehmen die Produktivität und das Engagement ihrer Mitarbeiter zusammen mit den Planungsdaten nachverfolgen. Es hilft Managern, Trends zu erkennen und datengestützte Personalentscheidungen zu treffen.

Die besten Features von Factorial

Optimieren Sie die Dokumentenverwaltung, indem Sie HR-Dateien sicher speichern und elektronische Signaturen für rechtliche Dokumente ermöglichen

Erfassen Sie Arbeitszeiten und Anwesenheiten mit QR-Code-Zeiterfassung, Geolokalisierung und Überstundenverwaltung für eine genaue Lohnabrechnung

Optimieren Sie die Personalbeschaffung und Einarbeitung mit einem Bewerberverwaltungssystem (ATS), das die Überprüfung von Lebensläufen und das Sammeln von Dokumenten automatisiert

Skalieren Sie mühelos mit einer zentralisierten HR-Plattform, die Terminplanung, Leistungsmanagement und Dokumentenspeicher integriert und sich an das Wachstum Ihres Unternehmens anpasst

Faktoriell begrenzt

Eingeschränkte Optionen für Berichterstellung und benutzerdefinierte Anpassungen

Das anfängliche Setup ist überwältigend

Die Integration mit Anwendungen von Drittanbietern ist langsam

Faktorieller Preis

Benutzerdefinierte Preise

Bewertung und Rezensionen von Factorial

G2: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 250 Bewertungen)

10. Shiftbase (Am besten geeignet für flexible Planungsoptionen zur Mitarbeiterbindung und für Feedback)

via Shiftbase

Shiftbase wurde für Unternehmen entwickelt, die ihren Mitarbeitern mehr Flexibilität bieten und gleichzeitig die betriebliche Effizienz aufrechterhalten möchten. Mitarbeiter können ihre Verfügbarkeit und Präferenzen festlegen, sodass Manager leichter Mitarbeiterpläne erstellen können, die sowohl für das Unternehmen als auch für die Belegschaft funktionieren.

Das Tool fördert außerdem die wechselseitige Kommunikation, indem es Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, Feedback zum Zeitplan zu geben, wodurch Manager wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse und Präferenzen ihrer Mitarbeiter erhalten.

Die besten Features von Shiftbase

Verwalten Sie HR-Aufgaben mit Mitarbeiterprofilen, Dokumentenspeicher und Integration mit HoorayHR für Onboarding und Kapazitätsplanung

Erfassen Sie die Arbeitszeit Ihrer Mitarbeiter präzise mithilfe von Stempeluhren, mobilen Zeiterfassung und standortbasierter Nachverfolgung, um Unstimmigkeiten zu vermeiden

Erstellen Sie wöchentliche Zeitpläne von unterwegs mit einer mobilfreundlichen App, mit der Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten erfassen, Urlaub beantragen und ihre Verfügbarkeit verwalten können

Einschränkungen von Shiftbase

Die mobile Anwendung bietet nicht dieselben Features wie die Web-Version

Es gibt keine integrierten Optionen für die Verwaltung der freien Tage von Teilzeitmitarbeitern, sodass diese manuell über die Einstellungen für die Verfügbarkeit verwaltet werden müssen

Preise für Shiftbase

Free

Basis: 4,25 $/Monat pro Benutzer

Premium: 5,25 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertung und Rezensionen von Shiftbase

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,4/5 (über 190 Bewertungen)

11. Humanity (Am besten geeignet für fortgeschrittene Planung mit KI-gestützten Einblicken und Compliance-Support)

via Humanity

Humanity kombiniert KI-gestützte Planung mit Compliance-Tools zu einer leistungsstarken Lösung für das Personalmanagement.

Die Plattform nutzt maschinelles Lernen, um den Personalbedarf zu analysieren und automatisch kostengünstige, konforme Zeitpläne zu erstellen. So können Unternehmen Terminkonflikte, Über- und Unterbesetzung vermeiden und gleichzeitig die Einhaltung von Arbeitsgesetzen und Gewerkschaftsvereinbarungen sicherstellen.

Die besten Features von Humanity

Automatisieren Sie die dynamische Terminplanung und Schichtplanung, um Fehler bei der Personalbesetzung zu vermeiden, die Arbeitskosten zu optimieren und eine stressfreie Erfahrung für Manager und Mitarbeiter zu schaffen

Vereinheitlichen Sie Ihre Personalsysteme, indem Sie Humanity Schedule mit den wichtigsten Anbietern von Gehaltsabrechnungs- und ERP/HCM-Lösungen wie ADP, Oracle, Workday und anderen integrieren

Verwenden Sie den Personaleinsatzplaner, um Lücken in der Personalbesetzung nach Stunden und Positionen zu identifizieren und zu schließen und so eine optimale Personalauslastung sicherzustellen

Einschränkungen durch menschliche Faktoren

Es lässt sich nicht in Zahlungssysteme wie Dayforce und Ceridian integrieren

Es gibt Verzögerungen bei Schichtabmeldungen und es ist eine gewisse Einarbeitungszeit erforderlich

Humanity-Preismodell

Benutzerdefinierte Preise

Bewertung und Rezensionen von Nutzern

G2: 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Anstatt in Panik zu geraten, wenn jemand krank wird, führen Sie eine Liste mit Mitarbeitern, die bereit sind, kurzfristig offene Schichten zu übernehmen. Viele Planungstools ermöglichen es Ihnen, ein Bereitschaftssystem für schnelle Ersatzkräfte einzurichten.

Mit ClickUp zu mehr Erfolg bei der Planung

Die Erstellung des perfekten Schichtplans muss nicht zwangsläufig ein ständiger Kampf um Verfügbarkeit, Tauschtermine und kurzfristige Änderungen sein. Mit den richtigen Tools können Sie ein reibungsloseres und effizienteres Planungssystem aufbauen, das Ihr Team zufriedenstellt und Ihr Geschäft reibungslos laufen lässt.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist das perfekte Tool für KI-gestützte Planung, nahtlose Integrationen und Echtzeit-Updates. Vergessen Sie den Planungsstress und konzentrieren Sie sich auf den Erfolg Ihres Teams!

