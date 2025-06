die 10 besten Kommunikationssoftwarelösungen für den Einzelhandel im Jahr 2025

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist ein geschäftiger Samstagmorgen in Ihrem Einzelhandelsgeschäft. Ihr Team rennt herum, versucht, Kundenanfragen zu bearbeiten, Regale aufzufüllen und Bestellungen zu bearbeiten – und dabei müssen alle die Uhr im Auge behalten, damit die Schichtwechsel nicht vergessen werden.

Nun entdeckt einer Ihrer Vertriebsmitarbeiter ein Problem mit dem Inventarsystem. Anstatt nach einem Manager zu suchen oder ihn anzurufen, sendet er eine kurze Nachricht über Ihre Kommunikationssoftware für den Einzelhandel. Das Problem ist innerhalb weniger Minuten gelöst, und Ihr Team kann ohne Unterbrechung weiterarbeiten.

Die richtige Kommunikationsplattform für den Einzelhandel kann diese Effizienz in Ihren Betrieben erzielen. Aber bei so vielen Tools, die Ihnen helfen, die Ziele Ihrer Teamkommunikation zu erreichen, kann die Auswahl des richtigen Tools überwältigend sein.

Dieser Blogbeitrag stellt die 10 besten Kommunikationssoftwarelösungen für den Einzelhandel vor und hebt ihre herausragenden Features, spezifischen Anwendungsfälle im Einzelhandel und Limite hervor, damit Sie die perfekte Lösung für Ihr Geschäft finden können.

Worauf sollten Sie bei einer Kommunikationssoftware für den Einzelhandel achten?

Im Einzelhandel kann Kommunikation über das Kundenerlebnis entscheiden. Denken Sie einmal darüber nach. Ihre Kunden erwarten schnellen, präzisen und personalisierten Service, egal ob sie online einkaufen, den Kundensupport anrufen oder Ihr Geschäft betreten. Jede Fehlkommunikation, sei es ein nicht vorrätiges Produkt, eine nicht angewendete Aktion oder eine verspätete Antwort auf eine Anfrage, führt zu Reibungsverlusten.

Effektive Kommunikation ist jedoch kein Zufallsprodukt. Sie erfordert die richtigen Tools, um einen nahtlosen Informationsfluss zwischen Teams, Abteilungen und Kunden zu gewährleisten. Aber was genau macht ein Kommunikationstool zur richtigen Wahl für den Einzelhandel?

Sehen wir uns die wichtigsten Features im Detail an:

Tools für die Mitarbeiterkommunikation : Entscheiden Sie sich für eine Software, die die bidirektionale Kommunikation unterstützt und Echtzeit-Updates, die Zuweisung von Aufgaben und das Freigeben von Feedback für Mitarbeiter im Einzelhandel ermöglicht

Mobile Zugänglichkeit : Stellen Sie sicher, dass die Plattform mobilfreundlich ist, damit Ihre Mitarbeiter auch unterwegs in Verbindung bleiben können, insbesondere in dynamischen Einzelhandelsumgebungen

Integration in Einzelhandelssysteme : Suchen Sie nach Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Systeme wie POS, Bestandsverwaltung und CRM integrieren lassen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten

Broadcast und gezielte Nachrichtenübermittlung : Wählen Sie eine Software, die sowohl filialweite Durchsagen als auch personalisierte Nachrichten für eine effiziente Informationsverbreitung ermöglicht

Engagement-Features : Tools wie soziale Zusammenarbeit, virtuelle Ereignisse und Gamification können die Teammoral steigern und das Engagement verbessern

Sicherheit und Compliance : Priorisieren Sie Plattformen mit robusten Datensicherheits-Features, um Kunden- und Betriebsdaten zu schützen

Analysen und Einblicke: Umfassende Tools für die Berichterstellung, die die Effektivität der Kommunikation und die operative Leistung nachverfolgen, sind für datengestützte Entscheidungen von entscheidender Bedeutung

💡Profi-Tipp: Wählen Sie ein Kommunikations-Tool aus einer Hand, das mit Ihrem Geschäft mitwächst. Beginnen Sie mit wesentlichen Features wie Echtzeit-Messaging und Aufgabenverwaltung, aber achten Sie darauf, dass es skalierbare Optionen wie Integrationen und erweiterte Analysen bietet, um Ihre zukünftige Expansion im Einzelhandel zu unterstützen.

Die 10 besten Kommunikationssoftwarelösungen für den Einzelhandel

Ganz gleich, ob Sie Teams im Laden verwalten, mehrere Speicherorte koordinieren oder den täglichen Betrieb an den Unternehmenszielen ausrichten – ein Tool der nächsten Generation ist für reibungslose Workflows und ein besseres Kundenerlebnis unerlässlich.

Entdecken Sie die 10 besten Kommunikationssoftwarelösungen für den Einzelhandel.

1. ClickUp (Am besten für Projektmanagement und Zusammenarbeit im Einzelhandel geeignet)

ClickUp ist eine App für alle Arbeiten, die Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation in einer leistungsstarken Plattform vereint. Sie können damit den Prozess der Ladeneröffnung reibungslos gestalten, Merchandising-Strategien koordinieren und eine nahtlose Teamkommunikation über mehrere Speicherorte hinweg sicherstellen.

ClickUp Chatten

Filialleiter nutzen ClickUp Chat, um sich in wichtigen Momenten (z. B. bei einer Filialrenovierung oder einer Produkteinführung) sofort mit ihren Teams abzustimmen, sodass alle auf dem Laufenden bleiben und Probleme sofort gelöst werden können.

Chatten Sie mit Ihrem Team, halten Sie Anhänge griffbereit und weisen Sie Aufgaben über den ClickUp-Chat zu

Verkäufer nutzen sie, um schnell den Status des Lagerbestands bei der Lagerverwaltung zu überprüfen, Kunden schnelle Antworten zu geben und das Einkaufserlebnis im Geschäft zu verbessern.

ClickUp Clips

ClickUp Clips erleichtert Schulungen und Kommunikation. Manager können Tutorials zu allen Themen aufzeichnen, von POS-Systemen bis hin zur Bestandsverwaltung, sodass Mitarbeiter in ihrem eigenen Tempo lernen können.

Wenn es ein neues Layout für den Laden oder eine Aktualisierung des Merchandisings gibt, können Teams mit diesem visuellen Tool für die Zusammenarbeit Bilder freigeben und schneller Feedback einholen, wodurch die Markenkonsistenz auf allen Ebenen gewährleistet wird.

Mit ClickUp Clips können Sie Ihre Beiträge visuell und effizient aufzeichnen und freigeben

ClickUp Zusammenarbeit erkennen

Um synchron zu bleiben, kann Ihr Team die ClickUp Collaboration Detection verwenden. Sie zeigt an, wenn jemand anderes Aufgaben bearbeitet oder ansieht, und fördert so eine unaufdringliche Zusammenarbeit – ideal für Teams, die an Marketingkampagnen arbeiten.

Sehen Sie in Echtzeit, wer mit Ihnen zusammenarbeitet, dank der ClickUp Collaboration Detection

📮ClickUp Insight: Fast 42 % der Wissensarbeiter bevorzugen E-Mails für die Kommunikation im Team. Das hat jedoch seinen Preis. Da die meisten E-Mails nur ausgewählte Teammitglieder erreichen, bleibt das Wissen fragmentiert, was die Zusammenarbeit und schnelle Entscheidungen behindert. Um die Sichtbarkeit zu verbessern und die Zusammenarbeit zu beschleunigen, nutzen Sie eine App für alle Arbeiten wie ClickUp, die Ihre E-Mails innerhalb von Sekunden in umsetzbare Aufgaben verwandelt!

Ansichten von ClickUp

ClickUp Views bietet eine schöne Übersicht über jede Abteilung. Die Aufgabenverwaltung wird dank anpassbarer Optionen zum Kinderspiel, die Einzelhändlern und Managern dabei helfen, Prioritäten zu setzen und einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Die Listenansicht eignet sich perfekt für die Nachverfolgung von Beständen und täglichen Aufgaben, während die Kalenderansicht Ereignisse und Aktionen im Geschäft mithilfe eines gemeinsamen Kalenders organisiert.

Fügen Sie Ihre Aufgaben mithilfe von ClickUp Views in mehreren Listenansichten hinzu

Das Feature "Kommentare zuweisen" von ClickUp stellt sicher, dass wichtige Anweisungen (z. B. das Nachfüllen bestimmter Elemente oder die Aktualisierung von Aktionsdisplays) innerhalb der Aufgabe kommuniziert und nachverfolgt werden.

Sie können den Fortschritt überwachen und die Fertigstellung bestätigen, indem Sie Kommentare zuweisen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen am Arbeitsplatz verringert wird.

Die besten Features von ClickUp

Verwalten Sie alle wichtigen Dokumente für den Einzelhandel wie Renovierungspläne, SOPs oder Produktdetails mit ClickUp Docs

Erstellen und weisen Sie Aufgaben mit maßgeschneiderten Status zu, um die spezifischen Phasen von Projekten im Einzelhandel widerzuspiegeln und so die Transparenz und Effizienz des Workflows zu verbessern

Integrieren Sie sie in bestehende Einzelhandelssysteme wie CRM- und Bestandsverwaltungstools, um eine einheitliche betriebliche Ansicht zu erhalten

Erstellen Sie Karten für das Layout Ihrer Filialen oder arbeiten Sie visuell an Marketingideen zusammen, um Strategien leichter zu orientieren und Aufgaben schneller zu erledigen – mit ClickUp Whiteboards

Einschränkungen von ClickUp

Neue Benutzer könnten die umfangreichen Features überwältigend finden und benötigen Zeit, um sich anzupassen und die Plattform vollständig in bestehende Workflows zu integrieren

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Jennifer White, Firearms Manager bei Bridgeport Equipment & Tool, gibt ihre Erfahrungen mit ClickUp weiter.

Wir bearbeiten in unserer Abteilung mehrere Projekte, und ich kann die Arbeit so aufteilen, dass jede einzelne Aufgabe in einem eigenen Space erfasst wird. Ich leite ein Team von vier Mitarbeitern, und ClickUp hilft mir dabei, Aufgaben zu delegieren. Ich kann sehen, wer an welcher Aufgabe arbeitet, und so die Arbeit gleichmäßig verteilen. Durch die Eingabe von Fälligkeitsdaten für jede Aufgabe bleiben wir im Zeitplan.

Wir bearbeiten in unserer Abteilung mehrere Projekte, und ich kann die Arbeit so aufteilen, dass jede einzelne Aufgabe in einem eigenen Space erfasst wird. Ich leite ein Team von vier Mitarbeitern, und ClickUp hilft mir dabei, Aufgaben zu delegieren und zu sehen, wer gerade an welcher Aufgabe arbeitet, sodass ich die Arbeit gleichmäßig verteilen kann. Durch die Eingabe von Fälligkeitsdaten für jede Aufgabe bleiben wir im Zeitplan.

🧠 Fun Fact: Viele der ersten Tante-Emma-Läden in den USA waren Gemischtwaren- oder Drogerieläden, die alles von Lebensmitteln und Stoffen bis hin zu Spielzeug und Werkzeugen verkauften.

2. Zipline (Am besten geeignet für die Kommunikation und Aufgabenausführung von Teams im Einzelhandel)

via Zipline

Zipline wurde speziell für Teams im Einzelhandel entwickelt und erleichtert es Mitarbeitern in der Zentrale und im Außendienst, auf dem gleichen Stand zu bleiben. Es ist eine gute Option für Geschäfte, die das Aufgabenmanagement, die interne Kommunikation und den täglichen Betrieb vereinfachen möchten.

Ob Sie neue Aktionen starten oder saisonale Kampagnen im Blick behalten möchten – Zipline sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter im Einzelhandel vernetzt und informiert sind und ein herausragendes Kundenerlebnis bieten können.

Die besten Features von Zipline

Weisen Sie Aufgaben mit Fristen zu, die auf spezifische Szenarien im Einzelhandel zugeschnitten sind, wie saisonale Kampagnen oder Bestandsrücksetzungen, und verfolgen Sie diese mithilfe der Aufgabenverwaltung

Kombinieren Sie Nachrichten, Ankündigungen und Updates an einem Ort und reduzieren Sie so Missverständnisse durch eine zentralisierte Kommunikation

Ermöglichen Sie Ihren Filialmitarbeitern den mobilen Zugriff auf Aufgaben und Updates

Erhalten Sie Berichte und Analysen zur Aufgabenerledigung und Kommunikation, um operative Einblicke zu gewinnen

Limits von Zipline

Benutzer erwähnen eine Lernkurve für neue Teammitglieder, die mit aufgabenorientierten Systemen nicht vertraut sind

Die Berichterstellung kann mühsam sein, insbesondere die Erstellung von Bewertungsberichten

Gelegentlich können technische Probleme auftreten, die vom Support-Team umgehend behoben werden

Preise für Zipline

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zipline

G2 : 4,8/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

👀 Wussten Sie schon? Das erste Produkt, dessen Barcode gescannt wurde, war 1974 eine Packung Kaugummi von Wrigley.

3. BookKeeper (Am besten geeignet für Buchhaltung und Finanzmanagement im Einzelhandel)

via BookKeeper

Haben Sie jemals das Gefühl, dass die Verwaltung der Finanzen komplizierter ist als der Betrieb Ihres Einzelhandelsgeschäfts? BookKeeper vereinfacht die Finanzverwaltung durch benutzerfreundliche Tools für die Nachverfolgung von Verkäufen, die Bestandsverwaltung und die Überwachung von Ausgaben.

Sie wurde speziell für Einzelhandelsunternehmen entwickelt und macht das Rätselraten bei der Buchhaltung überflüssig. So können Sie Ihre Konten verwalten und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie die Standards für die Finanzberichterstellung einhalten.

Die besten Features von BookKeeper

Protokollieren Sie tägliche Transaktionen, überwachen Sie Umsatztrends und erstellen Sie automatisch Verkaufsberichte, um den Einzelhandelsbetrieb mithilfe der Nachverfolgung von Einzelhandelsverkäufen zu verbessern

Synchronisieren Sie den Lagerbestand mit den Verkaufsdaten, um Fehlbestände oder Überbestände zu vermeiden, sodass Ihre Mitarbeiter mit Hilfe der Echtzeit-Bestandsverwaltung sicher verkaufen können

Automatisieren Sie Steuerberechnungen, erstellen Sie Steuerberichte und halten Sie mit Tools für die Steuerkonformität die lokalen Steuervorschriften ein

Vereinfachen Sie die Rechnungsstellung und Nachverfolgung von Zahlungen mit gebrauchsfertigen Vorlagen und automatisierten Zahlungserinnerungen für Kunden und Lieferanten mithilfe der Kunden- und Lieferantenverwaltung

Einschränkungen von BookKeeper

Keine Integration mit anderen Plattformen für Einzelhandelskommunikation oder Aufgabenmanagement

Bietet keine erweiterten Features wie die Synchronisierung von Zahlungen in verschiedenen Farben, Echtzeit-Synchronisierung mehrerer Geräte und Unterstützung mehrerer Währungen, die für größere Einzelhandelsunternehmen mit umfangreichen Buchhaltungsanforderungen erforderlich sind

Preise für BookKeeper

Silber : 8 $/Monat pro Gerät

Gold : 12 $/Monat pro Gerät

Diamant: 12 $/Monat pro Gerät

Bewertungen und Rezensionen zu BookKeeper

G2 : 4,2/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. YOOBIC (Am besten geeignet für die Einbindung von Mitarbeitern mit Kundenkontakt und die Verwaltung von Aufgaben im Einzelhandel)

via Yoobic

YOOBIC wurde speziell für Teams an vorderster Front entwickelt und ist eine mobile Plattform, die Kommunikation, Aufgabenverwaltung und Schulungen immer griffbereit hält. Ob Sie eine neue Initiative einführen oder den täglichen Betrieb auf Kurs halten möchten – mit dieser Software bleiben Sie und Ihr Team immer synchronisiert.

Mit Echtzeitanalysen erhalten Sie eine klare Ansicht über Fortschritte und das Engagement Ihrer Mitarbeiter, sodass diese datengestützte Entscheidungen treffen und die Effizienz im Verkauf verbessern können.

Die besten Features von YOOBIC

Ermöglichen Sie eine effiziente Planung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben, um betriebspezifische Herausforderungen bei der Ausführung präzise zu meistern

Schaffen Sie Mikro-Lernmöglichkeiten für Mitarbeiter im Einzelhandel und verbessern Sie deren Produktwissen und Kundenservice-Kompetenzen durch leicht zugängliche Schulungsmodule auf Mobilgeräten

Erleichtern Sie die wechselseitige Kommunikation zwischen Filialmitarbeitern und Management

Limits von YOOBIC

Die Integration von YOOBIC beschränkt sich auf wenige externe Einzelhandelssysteme

Bei der Einführung der Plattform gibt es eine anfängliche Anpassungsphase oder Lernkurve, insbesondere bei der Navigation durch die umfangreichen Features

Preise für YOOBIC

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu YOOBIC

G2 : 4,6/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 60 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Das erste moderne Treueprogramm begann 1793, als ein Händler aus Sudbury, New Hampshire, seinen Kunden Kupfer-Token für zukünftige Einkäufe gab. Dies führte zu wiederholten Besuchen und wurde zur Grundlage der heutigen Treueprogramme!

5. Blink (Am besten geeignet für Echtzeitkommunikation in einer agilen Einzelhandelsumgebung)

via Blink

Stellen Sie sich ein Tool vor, mit dem die Kommunikation im Einzelhandel so einfach ist wie ein kurzer Chat. Das ist Blink. Es wurde für schnelllebige Einzelhandelsumgebungen entwickelt und verbindet Mitarbeiter und Manager durch Echtzeit-Updates und Nachrichten.

Die benutzerfreundliche mobile App von Blink hilft Teams dabei, einen erstklassigen Kundenservice zu bieten, ohne etwas zu verpassen. Darüber hinaus stehen Ihrem Team in der zentralen Ressourcenbibliothek Schulungsmaterialien, Produktanleitungen und wichtige Dokumente jederzeit zur Verfügung.

Die besten Features von Blink

Halten Sie Mitarbeiter und Manager mit sofortiger Kommunikation über Echtzeit-Messaging für schnelle Updates und Aufgabenlösungen auf dem Laufenden

Geben Sie wichtige Ankündigungen, Aktionen und Einzelhandelsspezifische Erkenntnisse über einen Newsfeed an alle Filialen weiter

Weisen Sie Aufgaben mit klaren Fristen zu und sorgen Sie mit der Zuweisung und Überwachung von Aufgaben für eine effiziente Ausführung der Filialabläufe

Nutzen Sie Umfragen und Feedback-Mechanismen als Tools für Mitarbeiterfeedback, um die Herausforderungen Ihres Teams zu verstehen und das Engagement Ihrer Mitarbeiter zu verbessern

Blink-Limits

Lässt sich gut in das eigene Ökosystem integrieren, bietet jedoch keinen umfassenden Support für Apps von Drittanbietern für einige retail-spezifische Systeme

Erfordert eine Einarbeitungszeit für Mitarbeiter, die mit digitalen Plattformen nicht vertraut sind

Blink-Preise

Business : 4,5 $ pro Benutzer und Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen im Überblick

G2 : 4,7/5 (über 250 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 120 Bewertungen)

6. Staffbase (Am besten geeignet für die interne Kommunikation in großen Einzelhandelsunternehmen)

via Staffbase

Effektive Kommunikation ist das Rückgrat des Erfolgs großer Einzelhandelsunternehmen, und Staffbase stellt sich dieser Herausforderung. Staffbase liefert personalisierte Updates und Ressourcen für alle, egal ob sie im Verkauf tätig sind oder regionale Niederlassungen leiten.

Sie eignet sich perfekt für Einzelhandelsunternehmen, die ihre Belegschaft vereinheitlichen, die Zusammenarbeit verbessern und die Produktivität funktionsübergreifender Teams steigern möchten.

Die besten Features von Staffbase

Stellen Sie eine benutzerdefinierte Mitarbeiter-App und ein Intranet zum Freigeben von Nachrichten, sozialen Updates und wichtigen Ressourcen bereit

Erstellen Sie personalisierte Kommunikationskampagnen, um relevante Informationen an bestimmte Teams, Filialen oder Regionen zu liefern

Geben Sie Feedback über Umfragen und Abstimmungen weiter, damit Einzelhandelsmanager Herausforderungen besser verstehen und die betriebliche Effizienz verbessern können

Nutzen Sie umfangreiche Tools zur Verwaltung von Inhalten wie einen redaktionellen Kalender und Analysen, um die Effektivität der internen Kommunikation im gesamten Einzelhandelsnetzwerk zu planen und zu messen

Einschränkungen von Staffbase

Die Lernkurve ist für einige Benutzer steil

Die Integration mit bestimmten Nischen-Einzelhandelssystemen ist eine Herausforderung und kann sich auf die Kontinuität des Workflows auswirken

Preise von Staffbase

KMU : Benutzerdefinierte Preise

Business : Benutzerdefinierte Preise

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Staffbase

G2 : 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 70 Bewertungen)

7. Zinc (Am besten geeignet für die Kommunikation zwischen Fachexperten im Einzelhandel)

via Zinc

Wenn im Einzelhandel Hochbetrieb herrscht, ist der schnelle Zugriff auf Fachwissen entscheidend – und genau das ermöglicht Zinc, Teil von ServiceMax. Diese Plattform ermöglicht die Echtzeitkommunikation zwischen Teams im Einzelhandel und im Backoffice und bietet schnelle Lösungen, wenn während der Stoßzeiten Probleme auftreten.

Mit Messaging, Sprache, Video und der Freigabe von Inhalten an einem Ort sorgt Zinc für nahtlose Kommunikation und verbessert den Kundenservice.

Die besten Features von Zinc

Freigeben von Text, Sprache, Videos und Inhalten auf einer einzigen Plattform

Ermöglichen Sie die Verbreitung wichtiger Ankündigungen oder dringender Nachrichten an alle Mitarbeiter im Einzelhandel, damit alle über Aktionen, Richtlinienänderungen oder wichtige Updates auf dem Laufenden bleiben

Integrieren Sie die Suite von Tools von ServiceMax und profitieren Sie von einer einheitlichen Plattform für die Verwaltung der Serviceausführung und Kommunikation im Einzelhandel

Stellen Sie sicher, dass die gesamte Kommunikation sicher ist und Branchenstandards wie FIPS 140-Verschlüsselung und TLS erfüllt, um sensible Geschäftsinformationen und Kundendaten zu schützen

Limits von Zinc

Bei der Einführung der Plattform kann es zu einer anfänglichen Anpassungsphase kommen

Die Integration von Anwendungen von Drittanbietern ist auf Salesforce Field Service, TrueContext, Aquant und Baxter Planning beschränkt

Zinc-Preise

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zinc

G2 : 4,4/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Slack (Am besten geeignet für die Kommunikation von Teams im Einzelhandel mit umfangreichen Integrationen)

via Slack

Slack ist eine weit verbreitete Kommunikationsplattform, die für ihre Features zur Zusammenarbeit im Team bekannt ist. Sie bietet Instant Messaging und lässt sich in eine Vielzahl von Apps integrieren. Sie können Kanäle für verschiedene Teams oder Themen erstellen, Direktnachrichten senden und Threads verwenden, um Unterhaltungen zu organisieren.

Außerdem ermöglicht es Sprach- und Videoanrufe, wodurch die Verbindung zu entfernten Teams oder Speicherorten vereinfacht wird. Slack eignet sich zwar hervorragend für die allgemeine Kommunikation und das Projektmanagement, ist jedoch nicht speziell auf Teams im Einzelhandel zugeschnitten.

Die besten Features von Slack

Erstellen Sie dedizierte Kanäle für eine organisierte Kommunikation mit Teams, Filialen oder Projekten, um fokussierte Diskussionen und einen einfachen Informationsabruf zu gewährleisten

Geben Sie Dokumente, Bilder und Videos zu Produktwissen, Aktionen und Schulungsmaterialien über die integrierte Dateifreigabe frei

Greifen Sie über durchsuchbare Archive ganz einfach auf frühere Unterhaltungen und Dateien zu

Limits von Slack

Die kostenlose Version beschränkt den Zugriff auf die letzten 90 Tage des Nachrichten- und Dateiverlaufs

Der kostenpflichtige Plan kann für große Einzelhandelsunternehmen teuer werden

Preise für Slack

Free

Pro : 6,67 $ pro Benutzer/Monat

Plus : 12,50 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Slack

G2 : 4,5/5 (über 30.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 22.000 Bewertungen)

9. Opterus (Am besten geeignet für umfassendes Aufgabenmanagement und Kommunikation im Einzelhandel)

via Opterus

Wenn Sie eine Kette von Einzelhandelsgeschäften verwalten, bietet Opterus mit OPSCENTER ein modulares Cloud-Tool für die Zusammenarbeit, das den Einzelhandelsbetrieb vereinfacht. Dank seines modularen Aufbaus können Sie die Plattform an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen, sei es für das Aufgabenmanagement, die Teamkommunikation oder die Nachverfolgung der Filialleistung.

Das Feature zur Aufgabenverwaltung erleichtert die Zuweisung, Nachverfolgung und Verwaltung von Aufgaben im Einzelhandel in allen Filialen und sorgt so für reibungslose Abläufe und eine effektive Erreichung der Ziele.

Die besten Features von Opterus

Erleichtern Sie die interne Kommunikation zwischen Unternehmenszentralen und Mitarbeitern im Einzelhandel mithilfe der Kommunikationsmodule

Bieten Sie mobile Anwendungen für iOS und Android an, damit Einzelhandelsmanager und Mitarbeiter auch unterwegs auf die Plattform zugreifen können

Holen Sie sich Tools zum Hochladen und Genehmigen von Visual Merchandising-Displays, um Konsistenz und die Einhaltung von Markenstandards an allen Einzelhandelsstandorten sicherzustellen

Nutzen Sie den KI-gestützten Assistenten, um die Einarbeitung und den Betrieb zu vereinfachen, indem Sie schnelle Antworten auf Abfragen von Mitarbeitern bereitstellen

Einschränkungen von Opterus

Nehmen Sie sich Zeit, um sich mit den umfassenden Features der Plattform vertraut zu machen

Limitierte Integration mit Anwendungen von Drittanbietern

Preise von Opterus

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Opterus

G2 : 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: Keine Bewertungen verfügbar

10. SellPro (Am besten geeignet für die Schulung und Einbindung von Mitarbeitern im Einzelhandel)

via SellPro

Möchten Sie Ihre Mitarbeiter im Einzelhandel zu Markenexperten machen? SellPro macht es möglich – mit mobilen Schulungen, die motivierend und effektiv sind. Durch kurze Lektionen, Gamification und Echtzeitkommunikation bleiben Ihre Mitarbeiter informiert und motiviert, um ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten.

Darüber hinaus können Manager dank leistungsstarker Analysen den Fortschritt und das Engagement der Schulungen leicht nachverfolgen, wodurch die Feinabstimmung von Kommunikationsstrategien und die Steigerung des Umsatzes vereinfacht werden.

Die besten Features von SellPro

Bieten Sie kurze, mobilfreundliche Schulungsmodule an, um den Wissensstand und die Anwendung zu verbessern

Integrieren Sie spielerische Elemente und Anreize, um Mitarbeiter zu motivieren und ihr Engagement und ihre Teilnahme an Schulungsprogrammen zu steigern

Nutzen Sie Ankündigungen, Chats, Umfragen und Foren, um die sofortige Kommunikation zwischen Management und Filialmitarbeitern zu erleichtern

Organisieren Sie virtuelle und In-Store-Ereignisse wie Aktionen und Schulungssitzungen

Einschränkungen von SellPro

Die Einführung der Plattform erfordert aufgrund ihres umfassenden Feature-Sets eine gewisse Einarbeitungszeit

Die Integration von Drittanbieteranwendungen ist auf Stripe, HubSpot, ADP, Zendesk und Disqus beschränkt

Preise für SellPro

Kostenlose Testversion, danach 500 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SellPro

G2: Keine Bewertungen verfügbar

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Die beste Kommunikationssoftware für den Einzelhandel

Das richtige Kommunikations-Tool für Ihr Einzelhandelsteam kann einen entscheidenden Unterschied machen, wie reibungslos die Abläufe funktionieren und wie zufrieden Ihre Kunden sind.

Von allen verfügbaren Optionen ist ClickUp die beste Wahl. Es bietet alles, was Sie brauchen: Projektmanagement, Teammanagement, Chats in Echtzeit und Integrationen mit Ihren Einzelhandelssystemen.

Probieren Sie es doch einfach mal aus!

Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erfahren Sie, wie es das Leben Ihres Teams erleichtern kann!