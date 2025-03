die 10 besten Kommunikationssoftwares für den Einzelhandel im Jahr 2025

Stellen Sie sich Folgendes vor: Es ist ein geschäftiger Samstagmorgen in Ihrem Einzelhandelsgeschäft. Ihr Team läuft herum und versucht, Kundenanfragen zu bearbeiten, Regale aufzufüllen und Bestellungen abzuwickeln – und dabei immer ein Auge auf die Uhr zu haben, um den Schichtwechsel nicht zu verpassen.

Jetzt entdeckt einer Ihrer Vertriebsmitarbeiter ein Problem mit dem Warenwirtschaftssystem. Anstatt nach einem Manager zu suchen oder ihn anzurufen, sendet er eine kurze Nachricht über Ihre Kommunikationssoftware für den Einzelhandel. Das Problem ist in wenigen Minuten behoben und Ihr Team kann ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Die richtige Kommunikationsplattform für den Einzelhandel kann diese Effizienz in Ihren Betrieb bringen. Aber bei so vielen verfügbaren tools, die Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele für die Teamkommunikation unterstützen,

ziele Ihres Teams /%href/ unterstützen, kann die Auswahl des richtigen Tools überwältigend sein. In diesem Blog werden die 10 besten Kommunikationssoftwares für den Einzelhandel vorgestellt und ihre herausragenden Features, handelsspezifischen Anwendungsfälle und Limits hervorgehoben, damit Sie die perfekte Lösung für Ihr Geschäft finden können.

## ⏰ 60 Sekunden Zusammenfassung Hier ist eine kurze 60-Sekunden-Zusammenfassung der 10 besten heute verfügbaren Tools für die Kommunikation im Einzelhandel für eine bessere Zusammenarbeit im Team und reibungslosere Abläufe: 1. 8. Slack (am besten für die Kommunikation von Teams im Einzelhandel mit umfangreichen Integrationen) 9. Opterus (am besten für umfassendes Aufgabenmanagement und Kommunikation im Einzelhandel) 10. SellPro (am besten für Mitarbeiterschulungen und -engagement im Einzelhandel) ist eine App für alles bei der Arbeit, die Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation auf einer leistungsstarken Plattform vereint. Sie können sie verwenden, um den Prozess der Ladeneröffnung zu vereinfachen, Merchandising-Strategien zu koordinieren und eine nahtlose Teamkommunikation über mehrere Speicherorte hinweg sicherzustellen. #### ClickUp Chat Filialleiter verwenden undefined , um sich in wichtigen Momenten (z. B. bei einer Geschäftsrenovierung oder einer Produkteinführung) sofort bei ihren Teams zu melden und sicherzustellen, dass alle auf dem Laufenden bleiben und Probleme sofort gelöst werden.

Chatten Sie mit Ihrem Team, halten Sie Anhänge griffbereit und weisen Sie Aufgaben von ClickUp Chat aus zu. Vertriebsmitarbeiter nutzen es, um sich schnell bei der Bestandsverwaltungsabteilung über den Status des Bestands zu erkundigen, Kunden schnelle Antworten zu geben und das Einkaufserlebnis im Geschäft zu verbessern.

Verwalten Sie alle wichtigen Einzelhandelsdokumente wie Renovierungspläne, SOPs oder Produktdetails mit Zipline wurde speziell für Teams im Einzelhandel entwickelt und erleichtert es Mitarbeitern in der Zentrale und an der Verkaufsfront, auf derselben Seite zu bleiben. Es ist eine gute Option für Geschäfte, die das Aufgabenmanagement, die interne Kommunikation und den täglichen Betrieb vereinfachen möchten. Ob es darum geht, neue Aktionen zu starten oder den Überblick über saisonale Kampagnen zu behalten – Zipline hält das Verkaufspersonal in Verbindung, informiert und bereit, herausragende Kundenerlebnisse zu bieten. #### Die besten Features von Zipline

Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben mit Fristen, die auf handelsspezifische Szenarien zugeschnitten sind, wie z. B. saisonale Kampagnen oder Bestandsneustarts, mithilfe der Aufgabenverwaltung Zusammenführung von Nachrichten, Ankündigungen und Aktualisierungen an einem Ort, wodurch Fehlkommunikation reduziert wird, durch zentralisierte Kommunikation Ermöglichen Sie den Mitarbeitern im Geschäft den mobilen Zugriff auf Aufgaben und Aktualisierungen von unterwegs * Erhalten Sie Berichte und Analysen über abgeschlossene Aufgaben und Kommunikationsaktivitäten, um Einblicke in den Betrieb zu erhalten #### Zipline-Limits

Benutzer erwähnen eine Lernkurve für neue Mitglieder des Teams, die mit aufgabenorientierten Systemen nicht vertraut sind. Die Berichterstellung kann mühsam sein, insbesondere die Berichterstellung zur Bewertung. Gelegentlich können technische Probleme auftreten, die das Support-Team jedoch umgehend behebt. #### Zipline-Preise Benutzerdefinierte Preise #### Zipline-Bewertungen und -Rezensionen G2: 4,8/5 (60+ Rezensionen) *Capterra: Nicht genügend Rezensionen

#### ClickUp Clips und so die Markenkonsistenz auf ganzer Linie sicherzustellen. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-40.gif ClickUp Clips /%img/ Mit ClickUp Clips können Sie Ihre Beiträge visuell und effizient aufzeichnen und freigeben #### ClickUp Collaboration Detection Zur Synchronisierung kann Ihr Team [](Fast42%derWissensarbeiterbevorzugenE-MailsfürdieKommunikationimTeam.AberdashatseinenPreis.DadiemeistenE-MailsnurausgewählteTeammitgliedererreichen,bleibtdasWissenfragmentiert,wasdieZusammenarbeitundschnelleEntscheidungenbehindert.UmdieSichtbarkeitzuverbessernunddieZusammenarbeitzubeschleunigen,nutzenSieeineAppfürallesbeiderArbeitwiebietet eine schöne Übersicht über jede Abteilung. Die Aufgabenverwaltung wird mit anpassbaren Optionen zum Kinderspiel, die Einzelhändlern und Managern dabei helfen, Prioritäten zu setzen und alles reibungslos am Laufen zu halten. Die Listenansicht eignet sich perfekt für die Nachverfolgung von Beständen und täglichen Aufgaben, während die Kalenderansicht Ereignisse und Aktionen im Geschäft mithilfe eines freigegebenen Kalenders organisiert undefined stellt sicher, dass wichtige Anweisungen (z. B. das Auffüllen bestimmter Elemente oder die Aktualisierung von Werbeauslagen) innerhalb der Aufgabe kommuniziert und nachverfolgt werden. Sie können den Fortschritt überwachen und den Abschluss bestätigen, indem Sie Kommentare zuweisen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Fehlkommunikation am Arbeitsplatz verringert wird. #### Die besten Features von ClickUp

👀 Wussten Sie schon? Das erste Produkt, das mit einem Barcode gescannt wurde, war eine Packung /href/ https://www.history.com/this-day-in-history/barcode-scanner-invention-first-use Wrigley's Kaugummi im Jahr 1974 /%href/ .

Vereinfachte Rechnungsstellung und Zahlungsüberwachung mit gebrauchsfertigen Vorlagen und automatischen Zahlungserinnerungen für Kunden und Lieferanten mithilfe der Kunden- und Lieferantenverwaltung #### BookKeeper Limits Keine Integration mit anderen Kommunikations- oder Aufgabenverwaltungsplattformen für den Einzelhandel Keine erweiterten Features wie Farbcodierung von Zahlungen, Echtzeit-Synchronisierung mehrerer Geräte und Unterstützung mehrerer Währungen, die für größere Einzelhandelsunternehmen mit umfangreichen Buchhaltungsanforderungen erforderlich sind #### BookKeeper Preise

Silber: 8 $/Monat pro Gerät *Gold: 12 $/Monat pro Gerät *Diamant: 12 $/Monat pro Gerät #### BookKeeper Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,2/5 (20+ Rezensionen) *Capterra: Nicht genügend Rezensionen Lesen Sie auch: undefined ### 4. YOOBIC (am besten für das Engagement von Mitarbeitern an vorderster Front und die Verwaltung von Aufgaben im Einzelhandel geeignet) via /href/ https://yoobic.com/ Yoobic /%href/ YOOBIC wurde speziell für Teams mit Kundenkontakt entwickelt und ist eine mobile Plattform, die sicherstellt, dass Kommunikation, Aufgabenverwaltung und Schulungen immer zur Hand sind. Ganz gleich, ob Sie eine neue Initiative einführen oder den täglichen Betrieb auf Kurs halten möchten, mit dieser Software können Sie die Synchronisierung Ihres Teams sicherstellen.

Mit Echtzeit-Analysen erhalten Sie eine klare Ansicht des Fortschritts und des Mitarbeiterengagements und können datengestützte Entscheidungen treffen und die Effizienz auf der Verkaufsfläche steigern. #### Die besten Features von YOOBIC Effiziente Planung, Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben, um betriebsspezifische Herausforderungen bei der Ausführung präzise zu meistern Schaffung von Möglichkeiten für Mikrolernen für Einzelhandelsmitarbeiter, Verbesserung der Produktkenntnisse und der Fähigkeiten im Kundenservice durch zugängliche Schulungsmodule auf Mobilgeräten