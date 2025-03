die 10 besten HARO-Alternativen für eine bessere PR-Arbeit im Jahr 2025

Wenn Sie in der Medienarbeit tätig sind, war HARO (Help a Reporter Out) wahrscheinlich ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Arbeit. Als Anlaufstelle für Online-Medienplatzierungen und wertvolle Backlinks seit über einem Jahrzehnt ist HARO eine unschätzbare Ressource. Im Dezember 2024 schloss HARO (später Connectively) jedoch offiziell seine Pforten. Zu erledigen? Stecken Sie mit Ihrer Medienarbeit in einer Sackgasse?

Ganz und gar nicht! Es gibt immer noch zahlreiche solide Alternativen, die Ihnen dabei helfen können, hochwertige Backlinks zu erhalten und Medienpräsenz zu erlangen. In diesem Artikel werden 10 HARO-Alternativen, ihre besten Features, Limits und Preise untersucht. Am Ende werden Sie besser verstehen, welche PR-Tools Ihren Bedürfnissen am besten entsprechen und

5. Meltwater (Best for media intelligence) via undefined

Meltwater ist eine Media-Intelligence-Plattform, die Ihnen dabei helfen soll, Ihre Medienpräsenz und -reichweite zu verfolgen. Mithilfe von Schlüsselwörtern, die mit Ihrer Branche oder Ihrem Unternehmen in Zusammenhang stehen, können Sie nach relevanten Publikationen und Journalisten suchen. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen, um Schlüssel-Datenpunkte für Ihre PR- und Content-Marketing-Kampagnen nachzuverfolgen, wie z. B. die Stimmung in der Berichterstattung und Einblicke in die Zielgruppe. Mit der Plattform können Sie Newsletter erstellen, um Medienerwähnungen für Ihr Team oder Ihre Clients freizugeben. Darüber hinaus können Sie das Intelligence-Tool von Meltwater nutzen, um die Berichterstattung und Social-Media-Präsenz Ihrer Mitbewerber zu verfolgen. #### Meltwater – die besten Features Tägliche oder wöchentliche Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben Zugriff auf die Kontaktdaten von Reportern für die gezielte Kontaktaufnahme Effektive Nachverfolgung der Medienberichterstattung, um die Präsenz Ihrer Marke zu verfolgen #### Meltwater – die Limits Unintuitives Dashboard, das schwierig zu navigieren sein kann * Nicht auf einzelne Quellen zugeschnitten, die Glaubwürdigkeit aufbauen wollen

Ob Sie nun Erkenntnisse von Journalisten sammeln oder eingehende Medienanfragen überwachen, /href/ https://clickup.com/features/form-view ClickUp Formulare /%href/ ermöglicht es Ihnen, alle relevanten Details zu erfassen. Sobald die Informationen gesammelt sind, können Sie Aufgaben und Nachverfolgungen automatisieren, sodass Ihr Team genau weiß, wann es aktiv werden muss. So stellen Sie sicher, dass Ihre Medienarbeit nahtlos und zeitnah erfolgt.

🚀 Zusammenarbeit an PR-Strategien mit ClickUp Dokumente /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-39.gif ClickUp Dokumente: haro-Alternativen /%img/ Optimieren Sie Ihre Inhalte für eine bessere Wirkung mit ClickUp Dokumente Mit undefined kann Ihr Team in Echtzeit an PR-Strategien und Medienplänen zusammenarbeiten. Erstellen, bearbeiten und geben Sie Dokumente einfach frei, um auf einfache Weise Pitches zu entwerfen, Kampagnen zu planen oder Pressemitteilungen zu verfeinern. Mit ClickUp Docs können Sie Ihre Inhalte auch mit umfangreichen Features zum Formatieren, verschachtelten Seiten und Vorlagen organisieren, um alles aufeinander abzustimmen.

🚀 Generieren Sie Ideen mit Hilfe von KI /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-487-1400x984.png ClickUp Brain /%img/ Bitten Sie ClickUp Brain, Inhalte für soziale Medien für Sie zu generieren undefined , ein KI-gestützter Assistent, hilft Ihnen, frische Ideen für Ihren medialen Aufwand zu generieren. Er bietet sofortige Unterstützung, indem er Ihnen hilft, Brainstorming zu Inhaltsstrategien durchzuführen, PR-Ziele zu verfeinern oder sogar Ideen für Outreach-Kampagnen zu generieren. Vorschläge der KI können zu umsetzbaren Aufgaben in Ihren Dokumenten werden und so die Erstellung von Inhalten beschleunigen.

🚀 Automatisierung von Aufgaben und Nachverfolgung /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-488.png ClickUp Kommentare /%img/

Taggen Sie Ihre Teammitglieder mit einem einfachen "@" mit ClickUp. Kommentare zuweisen mit /href/ https://clickup.com/features/tasks ClickUp Aufgaben /%href/ können Sie automatisierte Workflows für Nachverfolgungen, die Nachverfolgung von Kontakten und die Zuweisung von Aufgaben erstellen. Richten Sie automatische Erinnerungen für die Nachverfolgung von Medien ein oder weisen Sie Aufgaben den richtigen Teammitgliedern zu, wenn ein Pitch gesendet wird.

Auf diese Weise halten Sie Ihre Outreach-Kampagnen mit minimalem Aufwand auf Kurs. ### 🚀 Proaktive Kommunikation durch Chatten In ähnlicher Weise kombiniert /href/ https://clickup.com/features/chat ClickUp Chat /%href/ die Kommunikation im Team mit der Aufgabenverwaltung. Besprechen Sie Kampagnen-Updates, geben Sie Feedback zu Listen mit Medienkontakten oder sammeln Sie Ideen für Pitches – alles auf derselben Plattform. Aufgaben besprechen, Probleme zuweisen und mehr mit ClickUp Chat chatten. Chat lässt sich auch in Ihre Aufgaben integrieren, sodass Sie sinnvolle Unterhaltungen direkt mit bestimmten Aktionselementen verknüpfen können, was die Abstimmung erleichtert.

Sid Babla, Wellbeing Program Coordinator, Dartmouth College, Student Wellness Center Durch die Zentralisierung Ihrer Aufgaben, Kommunikation und Dokumente auf einer Plattform stellt ClickUp sicher, dass Ihre Medienplanung effizient und produktiv ist. Ob beim Erstellen von Pitches, beim Verwalten von Follow-ups oder bei der Zusammenarbeit an Outreach-Strategien – ClickUp macht den gesamten Prozess reibungsloser, organisierter und effektiver. ## Die richtige HARO-Alternative wählen

HARO mag weg sein, aber die Medienarbeit ist noch lange nicht vorbei. Mit diesen 10 Alternativen haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, Ihren PR- und Linkbuilding-Aufwand am Laufen zu halten. Aber wie wählen Sie die richtige für Ihre Bedürfnisse aus? Testen Sie eine Mischung aus kostenlosen und kostenpflichtigen Plattformen, um herauszufinden, was am besten zu Ihrer Situation passt. Wie auch immer Sie sich entscheiden, denken Sie daran, dass Ihre Pitches einen echten Wert bieten müssen. Das ist der Schlüssel, um hochwertige Backlinks zu erhalten, die auch langfristig im Algorithmus von Google bestehen bleiben. Mit ClickUp können Sie Ihre Medienarbeit effizient verwalten, PR-Ziele nachverfolgen und an Ihren Linkbuilding-Strategien zusammenarbeiten – alles an einem Ort. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses Konto bei ClickUp an /%href/, um Ihre PR-Bemühungen auf die nächste Stufe zu heben!