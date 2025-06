Fit werden, organisiert bleiben: Kostenlose Trainingsprotokoll-Vorlagen für Fitnessbegeisterte

🔍 Wussten Sie schon? 1,8 Milliarden Erwachsene, also 31 % der erwachsenen Weltbevölkerung, erreichen nicht die empfohlene Menge an körperlicher Aktivität.

In einer Zeit, in der wir ständig versuchen, Zeit für verschiedene Aspekte des Lebens zu finden – Karriere, Familie, Fähigkeiten und vieles mehr –, geraten Gesundheit und Fitness oft in den Hintergrund. Diese Vernachlässigung ist ein besorgniserregender Trend.

Ein Trainingsprotokoll ist eine großartige Möglichkeit, um Ihre tägliche Fitness zu priorisieren. Anstatt sich auf zufällige Notizen oder Tabellen zu verlassen, helfen Ihnen diese Vorlagen für Trainingsprotokolle dabei, die richtigen Informationen festzuhalten, damit Sie Ihre Fitnessziele erreichen.

Egal, ob Sie Muskeln aufbauen, abnehmen oder für einen Marathon trainieren – die richtige Nachverfolgung Ihres Trainings ist entscheidend, um zu verstehen, was funktioniert und was nicht.

Sehen wir uns einige der besten Trainingsprotokoll-Vorlagen an, die Ihnen dabei helfen, Ihre Fitnessziele zu erreichen. 🏋️

Was sind Trainingsprotokoll-Vorlagen?

Vorlagen für Trainings- oder Trainingsprotokolle sind ein strukturierter Ansatz zur Nachverfolgung Ihrer körperlichen Aktivitäten. Diese Vorlagen enthalten in der Regel vordefinierte Abschnitte zur Erfassung von Details wie Art der Übung, Dauer, Intensität, Wiederholungen und Sätze.

Dieser strukturierte Ansatz ermöglicht es Ihnen, Ihre Trainingseinheiten zu verfolgen und den idealen Selbstpflegeplan für Ihre Bedürfnisse zu erstellen.

Je nach Ihren Zielen und der Art Ihrer Fitnessaktivitäten enthalten diese Vorlagen Felder wie: Datum: Das Datum Ihres Trainings

Art der Übung: Cardio, Krafttraining, Yoga usw.

Dauer: Die Länge Ihres Trainings

Intensität: Wie anspruchsvoll das Training war (z. B. leicht, mittel, hoch)

Durchgeführte Übungen: Eine Liste der fertiggestellten Übungen

Sätze und Wiederholungen: Die Nummer der Sätze und Wiederholungen für jede Übung

Gewicht/Widerstand: Das für jede Übung verwendete Gewicht oder der Widerstand

Ruhezeiten: Die Dauer der Pause zwischen den Sätzen

Distanz/Kalorienverbrauch: Falls zutreffend, die zurückgelegte Distanz oder der Kalorienverbrauch

Notizen: Alle Beobachtungen, z. B. wie Sie sich gefühlt haben oder welche Herausforderungen Sie hatten, um Ihre Woche und die Trainingsintensität entsprechend zu planen

So sind Trainingsprotokoll-Vorlagen wie eine Roadmap für Ihre Fitnessreise, die Ihnen hilft, Ihre Ziele zu erreichen und Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu visualisieren.

💡 Profi-Tipp: Vorlagen für Selbstpflegepläne sind Ihr Leitfaden für mentales, emotionales und körperliches Wohlbefinden. Sie helfen Ihnen, Stress zu erkennen, realistische Ziele zu setzen und Fortschritte nachzuverfolgen, während Sie gleichzeitig Ihre Selbstdisziplin fördern. Passen Sie sie an, um Strategien für mehr Ausgeglichenheit zu entwickeln, und beobachten Sie, wie Ihre innere und äußere Gesundheit aufblüht.

Was macht eine gute Vorlage für ein Trainingstagebuch aus?

Eine Vorlage für ein Trainingsprotokoll funktioniert ähnlich wie eine Vorlage für einen Gewohnheitstracker und bietet Ihnen ein strukturiertes Format, um körperliche Aktivitäten zu protokollieren, Erinnerungen festzulegen und Fortschritte zu visualisieren. Da sowohl Anfänger als auch Fitnessexperten diese Vorlagen verwenden, sollten sie idealerweise folgende Eigenschaften aufweisen:

Einfach zu verwenden: Die Vorlage sollte intuitiv und übersichtlich sein, damit Sie Ihre Trainingsdaten schnell und einfach erfassen können

Anpassbar: Die Vorlage sollte an Ihre spezifischen Fitnessziele und Vorlieben angepasst werden können. Sie sollten die Felder und das Format an Ihre Bedürfnisse anpassen können

Optisch ansprechend: Eine gut gestaltete Vorlage kann Ihre Motivation steigern und die Nachverfolgung Ihrer Fortschritte angenehmer gestalten

Portabel: Die Vorlage sollte von jedem Gerät aus zugänglich sein. Sie sollte Ihnen ermöglichen, Ihre Trainingseinheiten unterwegs nachzuverfolgen, oder ein druckbares Format bieten

Integrationen: Idealerweise sollte die Vorlage mit Idealerweise sollte die Vorlage mit Apps zur Zielverfolgung oder Fitness-Trackern synchronisiert werden, um bessere Daten und eine bessere Nachverfolgung der Fortschritte zu erhalten

10 Vorlagen für Trainingsprotokolle

Obwohl es oft schwierig ist, die Fitness im Auge zu behalten und gleichzeitig ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben zu gewährleisten, können Trainingsprotokoll-Vorlagen dabei helfen.

Hier finden Sie eine Liste der besten Vorlagen für Trainingsprotokolle, die Sie ganz einfach an Ihre individuellen Vorlieben und Fitnessaktivitäten anpassen können.

1. ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Ihre Workouts mühelos mit der ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle

Mit der ClickUp-Vorlage für Trainingsprotokolle können Sie Übungen, Sätze, Wiederholungen und zusätzliche Details wie Gewichte oder Dauer in einem strukturierten Format festhalten. Außerdem lässt sie sich vollständig an Ihre Fitnessziele anpassen – egal, ob Sie Gewichte stemmen, laufen oder an Ihre Grenzen gehen.

Warum Sie es lieben werden

Zeichnen Sie verschiedene Übungen zusammen mit Sätzen, Wiederholungen und Gewichten auf

Legen Sie konkrete Fitnessziele fest, um Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu verfolgen

Visualisieren Sie Ihre Fortschritte mit Diagrammen und Zusammenfassungen

Fügen Sie persönliche Anmerkungen oder Anpassungen für die Zukunft hinzu

Vereinfachen Sie die Protokollierung mit dem übersichtlichen Layout

Ideal für: Fitnessbegeisterte, die ein digitales Protokoll zur Nachverfolgung ihrer Trainingseinheiten und Ziele suchen

💡 Bonus-Tipp: Möchten Sie Ihre Fitnessziele erreichen? Ob Sie nun abnehmen oder Muskeln aufbauen möchten, vergessen Sie nicht: Ernährung ist der Schlüssel zum Erfolg! Holen Sie sich unsere Vorlagen für die Mahlzeitenplanung, um Ihre Erfolge zu steigern und auf Kurs zu bleiben.

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-Vorlage

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen Sie jeden Aspekt Ihrer 75-Tage-Challenge mit der Vorlage "75 Hard Wellness Challenge" von ClickUp

Das Einhalten Ihrer Fitnessziele kann schwierig sein, selbst wenn Sie sich nur "eine Woche" versprechen. Stellen Sie sich vor, Sie würden das 75 Tage lang durchhalten – das ist eine echte Fitness-Herausforderung! Die Vorlage "ClickUp 75 Hard Wellness Challenge" ist das perfekte Tool, um Sie durch das gesamte 75-Hard-Programm zu begleiten.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, auf Kurs zu bleiben, indem Sie tägliche Aufgaben wie Wasser trinken, Lesen und Training organisieren. Außerdem können Sie wiederkehrende Aufgaben und Erinnerungen festlegen, damit Sie keinen Tag verpassen.

Warum Sie es lieben werden

Behalten Sie den Überblick über die täglichen Aufgaben, die für die Herausforderung erforderlich sind

Legen Sie konkrete Fitness- und Wellnessziele fest, um Ihre Fortschritte zu überwachen

Bewerten Sie Ihre Fortschritte am Ende jeder Woche, um sich selbst zur Rechenschaft zu ziehen

Verfolgen Sie Ihre Fortschritte mit Statusmeldungen wie " Erledigt ", " In Bearbeitung " und " Zu erledigen "

Greifen Sie auf mehrere Ansichten zu (Challenge-Zusammenfassung, Gantt-Diagramm, Tabelle), um Ihre Reise effektiv zu visualisieren

Nutzen Sie Tags, geschachtelte Unteraufgaben und Prioritätsbeschreibungen für eine verbesserte Planung

Ideal für: Alle, die sich der 75 Hard Challenge stellen und eine Struktur suchen, um am Ball zu bleiben

3. ClickUp-Vorlage für einen täglichen Aktionsplan

Diese Vorlage herunterladen Planen und priorisieren Sie Ihre täglichen Aufgaben mit der ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktionsplan, um produktiv zu bleiben

Die Vorlage für den täglichen Aktionsplan von ClickUp hilft Ihnen, konzentriert zu bleiben, Aufgaben aufzuteilen und Prioritäten für Ihren Tag in Bezug auf Fitness und persönliche Entwicklung zu setzen.

Sie können ganz einfach Fristen, Erinnerungen und Unteraufgaben hinzufügen, damit nichts vergessen wird. Außerdem können Sie die Vorlage dank anpassbarer Features an Ihre Bewegungsziele und täglichen Gewohnheiten anpassen. Übernehmen Sie also die Kontrolle über Ihren Zeitplan und stellen Sie sicher, dass Ihre täglichen Aktivitäten zu Ihren übergeordneten Plänen passen.

Warum Sie es lieben werden

Verfolgen Sie den Status Ihrer Aufgaben mit Optionen wie Abgeschlossen , In Bearbeitung und Zu erledigen

Nutzen Sie Beschreibungen wie Aufgabenkomplexität , Abteilung , Aufgabentyp und Zielfortschritt für eine bessere Organisation

Greifen Sie auf verschiedene Ansichten zu, darunter Aktionsschritte , Erste Schritte , Ziele und Zeitleiste für ein umfassendes Projektmanagement

Überwachen Sie die für Aufgaben aufgewendete Zeit, um die Effizienz zu verbessern

Identifizieren Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, um sicherzustellen, dass verwandte Aktivitäten rechtzeitig abgeschlossen werden

Ideal für: Personen, die ihren Tag systematisch planen, ihre Produktivität steigern und fitnessbezogene oder persönliche Ziele erreichen möchten

4. ClickUp-Vorlage für Tagesplaner

Diese Vorlage herunterladen Planen Sie Ihren gesamten Tag effizient mit der ClickUp-Vorlage für Tagesplaner

Die ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner ist perfekt für alle, die organisiert bleiben und ihre Produktivität maximieren möchten. Mit dieser Vorlage können Sie Ihren gesamten Tag wie ein Profi planen, von der Priorisierung wichtiger Aufgaben über Bewegungsziele bis hin zur Planung von Pausen.

Sie können Ihre To-dos ganz einfach nachverfolgen und fertige Trainingstage abhaken, sodass Sie schon während des Trainings ein Erfolgserlebnis haben. Diese Vorlage ist Ihre zentrale Anlaufstelle für Gesundheit, Produktivität, Wellness und alles dazwischen – damit Sie Ihren Tag clever meistern.

Warum Sie es lieben werden

Legen Sie bestimmte Zeitfenster für Bewegung und Mahlzeiten fest, um Ihren Zeitplan effizient zu verwalten

Organisieren Sie Ihren Tag nach Prioritäten, um sicherzustellen, dass die wichtigsten Aktivitäten zuerst erledigt werden

Fügen Sie persönliche Notizen oder Erinnerungen hinzu, um wichtige Informationen den ganzen Tag über im Blick zu behalten

Vereinfachen Sie Ihre tägliche Planung und verbessern Sie die Benutzerfreundlichkeit mit dem intuitiven Layout

Ideal für: Personen, die ihre täglichen Aufgaben und Fitnessziele in einem Tool organisieren möchten

5. Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan von ClickUp

Diese Vorlage herunterladen Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre persönliche Entwicklung mit der Vorlage "ClickUp-Plan zur persönlichen Entwicklung"

Die Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan von ClickUp ist Ihr Schlüssel zu langfristigem Erfolg und Wachstum.

Mit dieser Vorlage können Sie Fitnessziele definieren, Fortschritte nachverfolgen und Meilensteine erreichen. Von Gewichtsabnahme bis hin zu Muskelaufbau – sehen Sie, wie Sie mit Ihren Workouts und Wiederholungen Ihrem Ziel näher kommen.

Außerdem passt es sich mit Tools zur Priorisierung von Aufgaben, Erinnerungen und Notizen an Ihre Karriere, Gesundheit oder Ihr Wohlbefinden an und bietet so einen umfassenden Ansatz zur Selbstverbesserung.

Warum Sie es lieben werden

Definieren Sie konkrete persönliche Entwicklungsziele mit klaren Zeitleisten

Teilen Sie jedes große Gesundheitsziel in überschaubare Aufgaben mit Fälligkeitsdaten auf

Überwachen Sie Ihre Fortschritte mit visuellen Anzeigen und Fertigstellungsprozentsätzen

Passen Sie die Vorlage an Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben an

Ideal für: Personen, die klare, umsetzbare Ziele für ihre persönliche Entwicklung festlegen und ihre Fortschritte kontinuierlich nachverfolgen möchten

💡 Freundlicher Tipp: Sport ist nicht nur gut für den Körper, sondern kann auch Ihr Gedächtnis schärfen und geistigem Verfall vorbeugen, was laut Oxford das Wort des Jahres 2024 ist. Probieren Sie also einige Übungen zur Neuroplastizität aus, um Ihr Gehirn zu stärken und neu zu vernetzen.

6. ClickUp-Vorlage für persönlichen Gewohnheitstracker

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen und verbessern Sie Ihre Gewohnheiten täglich mit der Vorlage "Persönlicher Gewohnheitstracker" von ClickUp

Sind Sie bereit, mit Trainingsprotokoll-Vorlagen dauerhafte Gewohnheiten zu entwickeln? Mit der ClickUp-Vorlage "Persönlicher Gewohnheitstracker" können Sie alles von Ihrer Fitness bis zu Ihrer mentalen Gesundheit nachverfolgen. Setzen Sie sich Ziele, bleiben Sie konsequent und motiviert. Außerdem können Sie jede Wiederholung nachverfolgen und Ihre Fortschritte im Blick behalten!

Mit dieser Vorlage können Sie auch Erinnerungen für jede Gewohnheit festlegen, Ihre Fortschritte visualisieren und Anpassungen vornehmen, um Ihre Ziele nicht aus den Augen zu verlieren.

Warum Sie es lieben werden

Zeichnen Sie Ihre täglichen Gewohnheiten und Aktivitäten auf, um Ihre Kontinuität zu überwachen

Verwenden Sie Diagramme und Grafiken, um Ihre Gewohnheitsbildung zu visualisieren

Legen Sie für jede Gewohnheit konkrete Einzelziele fest, um motiviert zu bleiben

Fügen Sie Platz für persönliche Reflexionen über Erfolge und Herausforderungen hinzu

Passen Sie die Vorlage an Ihre individuellen Gewohnheiten und Vorlieben an

Ideal für: Alle, die neue Gewohnheiten nachverfolgen und pflegen möchten, um Beständigkeit und langfristigen Erfolg zu erzielen

7. ClickUp-Vorlage für persönliche Produktivität

Diese Vorlage herunterladen Steigern Sie Ihre Effizienz und verfolgen Sie Ihre Workouts mit der Vorlage "Persönliche Produktivität" von ClickUp

Egal, ob Sie täglich mehrere Aufgaben jonglieren oder große Projekte in Angriff nehmen, die Vorlage "Persönliche Produktivität" von ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre To-do-Liste abzuarbeiten und sich auf Ihre persönlichen Ziele zu konzentrieren. Sie können Aufgaben, Fristen und Prioritäten festlegen und gleichzeitig Ihre Produktivität über den Tag hinweg verfolgen.

Darüber hinaus können Sie ClickUp dank seiner anpassbaren Features in Ihren Workflow integrieren, wiederkehrende Aufgaben einrichten, Notizen hinzufügen und Fortschritte mit visuellen Tools nachverfolgen.

Warum Sie es lieben werden

Organisieren Sie Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Aufgaben mit anpassbaren Status wie Fertiggestellt , In Bearbeitung und Nicht begonnen

Visualisieren Sie Ihre Fortschritte mit Fertigstellungsprozentsätzen und Status-Updates

Fügen Sie persönliche Notizen oder Erinnerungen zu jeder Aufgabe hinzu, um den Kontext besser zu verstehen

Ideal für: Personen, die ihre Produktivität steigern und ihre täglichen Aufgaben im Blick behalten möchten

8. ClickUp-Vorlage für tägliche To-Do-Listen

Diese Vorlage herunterladen Behalten Sie mit der ClickUp-Vorlage für tägliche To-Do-Listen den Überblick über Ihre Aufgaben und verwalten Sie diese effektiv

Die ClickUp-Vorlage für die tägliche To-Do-Liste wurde entwickelt, um Ihre täglichen Aufgaben in einer einfachen Ansicht zu optimieren. Sie hilft Ihnen dabei, Ihre To-Do-Liste zu organisieren, zu priorisieren und effizient zu verfolgen. Ganz gleich, ob Sie arbeitsbezogene Projekte oder Workouts verwalten, mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach Ziele festlegen, Fristen erstellen und sicherstellen, dass nichts vergessen wird.

Das Beste an dieser Vorlage ist, dass sie sich nahtlos in das intuitive Layout von ClickUp einfügt. Sie können Aufgaben farblich kennzeichnen, Fälligkeitsdaten hinzufügen und Erinnerungen festlegen, damit Sie immer den Überblick behalten.

Warum Sie es lieben werden

Markieren Sie Aufgaben mit einem einfachen Kontrollkästchen-System als abgeschlossen

Weisen Sie Aufgaben Prioritäten zu, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Legen Sie Fristen für jede Aufgabe fest, um eine rechtzeitige Fertigstellung sicherzustellen

Fügen Sie zusätzliche Details oder Erinnerungen für jede Aufgabe hinzu

Fügen Sie am Ende des Tages Platz hinzu, um Ihre Erfolge hervorzuheben

Ideal für: Personen, die ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool suchen, um ihre täglichen Aufgaben und Workouts mühelos zu verwalten

9. Vorlage für Trainingsprotokoll von Vertex42

via Vertex42

Die Vertex42 Workout Log Template ist ein einfaches und effektives Tool zur Nachverfolgung Ihrer Fitnessfortschritte. Diese Excel-basierte Vorlage bietet anpassbare Abschnitte zur Erfassung von Übungen, Sätzen, Wiederholungen, Gewichten und der Dauer des Trainings.

Egal, ob Sie Anfänger sind oder täglich ins Fitnessstudio gehen, diese druckbare Trainingsvorlage bietet Ihnen genügend Flexibilität für verschiedene Trainingsroutinen.

Warum Sie es lieben werden

Verfolgen Sie Sätze, Wiederholungen und Körpergewicht für jede Übung

Ihre wöchentliche Trainingsplanung auf einen Blick

Notieren Sie Ihr One-Rep-Max (1RM) als Referenz für Ihr Training im Fitnessstudio

Verfolgen Sie die Dauer, Distanz und Intensität Ihrer Aerobic-Übungen

Ideal für: Alle, die ein einfaches, Excel-basiertes Tool zur Nachverfolgung von Trainingseinheiten, Gewichten, Wiederholungen und Muskelgruppen suchen

10. Excel-Trainingsprotokollvorlage von TEMPLATE. NET

Abgerundet wird die Liste mit der Excel-Vorlage für Trainingsprotokolle von Template.net. Sie bietet einen strukturierten Ansatz zur Erfassung von Trainingseinheiten im Tabellenformat. Mit dieser Vorlage können Benutzer wichtige Trainingsdetails wie Trainingsarten, Sätze, Wiederholungen, Gewicht und Dauer in einem übersichtlichen Layout eingeben.

Sie suchen nach Einfachheit? Das übersichtliche Design erleichtert die Nachverfolgung Ihrer Trainingseinheiten – perfekt für alle, die ihre Leistung ohne viel Schnickschnack überwachen möchten.

Warum Sie es lieben werden

Notieren Sie die täglich durchgeführten Übungen

Beobachten Sie Ihre Fortschritte im Laufe der Zeit anhand visueller Daten

Passen Sie die Felder an Ihre persönlichen Trainingsvorlieben an

Drucken Sie das Protokoll aus, damit Sie es während Ihrer Sitzungen im Fitnessstudio griffbereit haben

Ideal für: Benutzer von Microsoft Excel, die eine anpassbare, optisch ansprechende Vorlage für ein Trainingsprotokoll suchen

Optimieren Sie Ihre Fitnessreise mit ClickUp 💪

Die Nachverfolgung Ihrer Trainingseinheiten ist mehr als nur das Protokollieren von Wiederholungen und Sätzen. Es geht darum, wertvolle Einblicke in Ihre Leistung zu gewinnen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren und auf Ihrem Weg zu mehr Fitness motiviert zu bleiben.

Vorlagen für Trainingsprotokolle können Ihnen dabei helfen, Zahlen zu erfassen und sich selbst zu motivieren, Ihren Weg weiterzugehen. Aber worin liegt die wahre Stärke dieser Vorlagen?

Sie können Ihnen rechtzeitig Erinnerungen senden, Ihnen bei der Planung Ihrer Woche helfen und Ihnen dabei helfen, Workouts einzubauen – egal, ob morgens oder zwischen Meetings!

Für diese detaillierten Entscheidungen ist ClickUp die App für alles rund um Arbeit, Produktivität und Fitness.

Mit anpassbaren Ansichten, Nachverfolgung von Fortschritten und Synchronisierung mit Ihrem Zeitplan verwandelt ClickUp Trainingsprotokolle von "na ja" in "Mission Control"

Melden Sie sich also kostenlos bei ClickUp an und erreichen Sie noch heute Ihre Fitnessziele!