Es ist schwierig, gleichzeitig Meeting-Notizen zu machen und an Diskussionen teilzunehmen. Glücklicherweise haben KI-Notizgeräte wie Plaud Note unser Leben viel einfacher gemacht. Sie ermöglichen Sprachaufzeichnung und Audio-Transkription mit fortschrittlicher KI.

Plaud Note ist jedoch ein physisches Gerät zum Notieren, das sich besser für Studenten, Pädagogen, Ärzte, Berater und andere Fachleute eignet, die persönliche Unterhaltungen oder Telefonate aufzeichnen möchten.

Aber was ist mit der Aufzeichnung virtueller Meetings oder Webkonferenzen? Plaud Note eignet sich dafür nicht besonders gut. Außerdem listet es wichtige Aktionselemente nicht auf. Was sollten Sie also stattdessen verwenden?

In diesem Blogbeitrag haben wir die 10 besten Alternativen zu Plaud Note vorgestellt, mit denen Sie Meeting-Notizen effizient verwalten können.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung: Hier sind die 10 besten Alternativen zu Plaud Note im Jahr 2025: ClickUp: Am besten geeignet für KI-basiertes Schreiben, Notizen und Projektmanagement Notion: Am besten geeignet für die Zentralisierung von Notizen und Aufgaben Coda: Am besten geeignet für die Analyse von Meeting-Entscheidungen Obsidian: Am besten für persönliche Notizen geeignet Avoma: Am besten geeignet für die Erfassung von Details in Client-Meetings Evernote: Am besten für digitale Notizen geeignet Bär: Am besten zum Hinzufügen von Skizzen zu Notizen geeignet HiDock: Am besten für die Aufzeichnung von Telefonaten geeignet AudioPen: Am besten geeignet für die Umwandlung von Sprachnotizen in Text FoCase REC: Am besten geeignet für die Umwandlung von Sprachnotizen in Text

Was ist Plaud Note?

Plaud Note ist ein kleiner (in der Größe einer Kreditkarte), KI-gestützter Sprachrekorder zum Aufzeichnen von Meetings, Anrufen und Vorträgen. Er verfügt über einen Dual-Modus, mit dem Sie sowohl Umgebungsgeräusche als auch Telefonate aufzeichnen können.

Das Gerät verwendet das Whisper-Modell von OpenAI zur Transkription von Aufnahmen in Text und ChatGPT zur Zusammenfassung von Notizen. Plaud Note wird mit Zubehör wie einer magnetischen Hülle, einem USB-Ladeadapter und einem Typ-C-Konvertierungsadapter geliefert, was es zu einem effizienten Hardware-Tool für die Aufnahme und Transkription von Audioaufnahmen macht.

5 Einschränkungen von Plaud Note

Wie bei fast jedem technischen Gerät gibt es auch hier Vorteile und Nachteile. Zu den Einschränkungen von Plaud Note gehören unter anderem:

Genauigkeit in lauten Umgebungen: Plaud Note kann in lauten oder überfüllten Umgebungen Probleme haben, da Hintergrundgeräusche die Sprachverständlichkeit beeinträchtigen und die Genauigkeit der KI-gestützten Transkription verringern können

Komplexe oder technische Diskussionen: Das Gerät kann Schwierigkeiten mit der Transkription hochspezialisierter oder komplexer Unterhaltungen haben, was zu möglichen Fehlern bei der Zusammenfassung oder dem Verständnis führen kann

Geringe Akkulaufzeit: Bei der Verwendung unterwegs kann die Akkulaufzeit eine Einschränkung darstellen, insbesondere bei längeren Meetings oder auf Reisen, wo häufiges Aufladen erforderlich sein kann

Datenschutz: Da Plaud Note Unterhaltungen aufzeichnet, könnten Benutzer Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Datenschutzes sensibler Informationen haben, insbesondere hinsichtlich der Speicherung und Übertragung der Daten

die 10 besten Alternativen zu Plaud Note im Jahr 2025

Hier sind einige der besten Alternativen zu Plaud Note mit unterschiedlichen Strategien und Features zum Notieren:

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-basiertes Schreiben, Notizen und Projektmanagement)

Erstellen Sie mit ClickUp Brain Zusammenfassungen von Meeting-Notizen und Aktionselemente

Angenommen, Sie verwenden Plaude Note, um ein Client-Meeting aufzuzeichnen. Mitten im Meeting stellen Sie fest, dass Sie vergessen haben, die Aufnahmetaste zu drücken, oder dass der Akku Ihres Geräts leer ist. Wichtige Punkte werden nicht aufgezeichnet, und Sie müssen sich später den Kopf zerbrechen, um die Aktionselemente aufzuschreiben.

ClickUp erspart Ihnen diesen Aufwand. Es ist die Alles-App für die Arbeit, die Notizen und Projektmanagement kombiniert – alles powered by KI.

Der AI Notetaker von ClickUp lässt sich in Meetings von Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams integrieren, transkribiert die gesamte Meeting-Diskussion und erstellt intelligente Zusammenfassungen. Die KI-Notizsoftware geht noch einen Schritt weiter und listet auch die zu erledigenden Aufgaben auf. Auf diese Weise müssen Sie nicht das Meeting-Protokoll oder die Zusammenfassung lesen, um herauszufinden, was Sie als Nächstes tun müssen.

Warten Sie, es wird noch interessanter! Sie können alle Aktionselemente in Aufgaben umwandeln und in ClickUp nachverfolgen. So kommen Sie leichter voran.

Außerdem werden das Meeting-Protokoll, die Audiodatei und die Zusammenfassung in ClickUp Docs gespeichert, sodass Sie später darauf zurückgreifen können. Fügen Sie ganz einfach Kommentare hinzu oder weisen Sie Team-Mitgliedern direkt in den Dokumenten Aktionselemente zu.

Verwalten Sie Meeting-Transkriptionen und Zusammenfassungen in ClickUp-Dokumenten

Möchten Sie etwas aus Ihren Meeting-Notizen überprüfen? Sie müssen nicht mehr Manuskripte durchforsten. Mit ClickUp Brain, dem KI-Assistenten von ClickUp, können Sie Transkripte nach bestimmten Details durchsuchen.

Probieren Sie ClickUp Brain kostenlos aus Mit ClickUp Brain ganz einfach nach Meeting-Erkenntnissen suchen

Sie können auch ClickUp Brain verwenden, um Audiodateien zu transkribieren, Meeting-Diskussionen zusammenzufassen und Notizen zu übersetzen.

Wenn Sie nach einem Tool suchen, um Gedanken und Ideen festzuhalten, ist ClickUp ebenfalls eine gute Wahl. Mit ClickUp Notepad können Sie Notizen machen, diese richtig formatieren, in Aufgaben umwandeln und ganz einfach über den Browser oder die mobile App darauf zugreifen.

Benötigen Sie Hilfe beim Einstieg in die Verwaltung von Meeting-Notizen? Probieren Sie die ClickUp-Vorlagen aus. Mit den ClickUp-Vorlagen für Meeting-Notizen können Sie Meeting-Richtlinien und Notizen in einem einzigen Dokument organisieren.

Verwenden Sie zum Organisieren persönlicher Notizen die ClickUp Cornell Notes-Vorlage. Sie bietet ein einfaches Tabellen-Layout, um Informationen übersichtlich anzuordnen. Außerdem eignet sich die ClickUp Knowledge Base-Vorlage hervorragend zum Erstellen einer umfangreichen Bibliothek mit Projektnotizen oder Ressourcen.

Die besten Features von ClickUp

Erstellen Sie Aufgaben aus Meeting-Notizen und verfolgen Sie den Fortschritt mit ClickUp Aufgaben

Erhalten Sie Zusammenfassungen und Aktionselemente im Chat mit ClickUp Brain

Mit ClickUp Meetings Notizen machen, eine Agenda verwalten und Aktionselemente festlegen

Legen Sie mit ClickUp Reminders Erinnerungen für Kommentare und Unterhaltungen fest, damit Sie keine wichtigen Diskussionen oder Nachfassaktionen verpassen

Arbeiten Sie in Echtzeit oder asynchron mit digitalen ClickUp Whiteboards zusammen

Limits von ClickUp

Aufgrund der Vielzahl an Features ist die Lernkurve steil

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Das ist der besondere Vorteil von ClickUp: Es bietet die meisten Tools, die für die Organisation von Projekten benötigt werden, an einem Ort. Es ermöglicht nicht nur die Verwaltung und Zuweisung, sondern bietet auch andere Tools in derselben Umgebung, wie z. B. Dokumente, in denen man Notizen machen und Berichte erstellen kann, sowie die Integration mit Kalender und E-Mails, alles an einem Ort. Es müssen keine externen Programme oder verschiedene Apps für jede Funktion verwendet werden.

Erfahren Sie, wie Sie KI für Meeting-Notizen nutzen können!👇

2. Notion (Am besten geeignet für die Zentralisierung von Notizen und Aufgaben)

via Notion

Notion ist ein Projektmanagement-Tool, mit dem Sie Notizen organisieren, Aufgaben nachverfolgen und Checklisten erstellen können. Sie können es verwenden, um Meeting-Notizen und Aktionselemente zu zentralisieren, Meeting-Protokolle zu verwalten und Aufgabenlisten zu aktualisieren, sodass das gesamte Team auf dem Laufenden bleibt.

Passen Sie eine Vorlage für Meeting-Notizen oder ein einfaches Notion-Dokument an, um während eines Meetings Live-Notizen zu machen. Außerdem listet das KI-Tool von Notion automatisch Aktionspunkte und wichtige Informationen aus Meeting-Notizen auf. Im Gegensatz zu Plaud Note zeichnet Notion jedoch keine Meeting-Notizen auf. Wenn Sie also nach einem Tool suchen, das sowohl Notiz- als auch Projektmanagement-Features bietet, ist Notion möglicherweise nicht ideal für Sie.

Die besten Features von Notion

Notizen erstellen und mit Teamkollegen freigeben

Erstellen Sie mit dem KI-Tool von Notion Zusammenfassungen, Tabellen oder To-do-Listen aus Notizen

Verweisen Sie auf Meeting-Notizen neben den Aufgaben des Projekts

Einfache Zusammenarbeit durch Bearbeitung und Kommentare in Echtzeit, sodass Teams auf dem gleichen Stand bleiben und produktiv arbeiten können

Limits von Notion

Für neue Benutzer ist die Lernkurve steil, insbesondere bei komplexen Setups

Notion hat Leistungsprobleme mit großen Datenbanken, was zu Verzögerungen führt

Preise für Notion

Free-Plan

Plus-Plan: 12 $ pro Platz/Monat

Business-Plan: 18 $ pro Platz/Monat

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 5900 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2700 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

ich verwende Notion buchstäblich, um alles in meinem privaten und beruflichen Leben nachzuverfolgen. Es ist unglaublich vielseitig – man kann Notizen erstellen, Projekte verwalten, Datenbanken aufbauen und Aufgaben organisieren, alles an einem Ort. Ich liebe es, wie anpassbar es ist, sodass ich es genau auf meine Bedürfnisse zuschneiden kann, sei es für die Nachverfolgung von Zielen, Meeting-Notizen oder die Planung von Inhalten.

3. Coda (Am besten geeignet für die Analyse von Meeting-Entscheidungen)

via Coda

Coda ist eine Software für die Zusammenarbeit an Dokumenten, mit der Sie Meeting-Notizen, Projektinformationen und Aktionselemente an einem Ort verwalten können. Sie können Vorlagen mit Bausteinen wie Abstimmungstabellen verwenden, um Meeting-Entscheidungen schnell festzuhalten. Die Notizvorlagen von Coda enthalten auch Emojis, um die Stimmung der Teilnehmer festzuhalten und entsprechende Entscheidungen zu treffen.

Während Sie live Meeting-Notizen machen, analysiert das KI-Tool von Coda automatisch wichtige Punkte und hebt sie am Anfang des Dokuments hervor. Sie können Zoom, Google Kalender und Teams integrieren, um Meetings und Aufzeichnungen effizient zu organisieren.

Die besten Features von Coda

Teilen Sie Notizen mit Teammitgliedern oder Clients, indem Sie sie direkt aus dem Dokument per E-Mail versenden

Visualisieren Sie Meeting-Notizen mit Vorlagen für Zusammenfassungen

Erstellen Sie Tabellen, um schnell besprochene Aktionspunkte aus Meetings festzuhalten

Einschränkungen von Coda

Es bietet keine Features für die Transkription von Meetings oder die Übersetzung von Notizen

Preise für Coda

Free

Pro: 12 $/Monat

Team: 36 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Coda

G2: 4,7/5 (über 460 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Coda?

Es bietet unzählige Möglichkeiten. Sie können Dokumentationen schreiben, (komplexe) Tabellen erstellen, Seiten innerhalb von Seiten erstellen, Personen und Seiten erwähnen, Miro, Google Tabellen/Docs/etc integrieren, Bilder und Links einfügen... Ich finde, es ist das umfassendste Tool, das ich je verwendet habe. Einige Features und Möglichkeiten sind nicht sehr klar und intuitiv. Obwohl die Benutzeroberfläche sehr benutzerfreundlich ist, muss man sich erst einmal zurechtfinden, um bestimmte Funktionen zu nutzen.

✨Fun Fact: 95 % der Fachleute sind offen dafür, KI-Avatare Aufgaben in Meetings übernehmen zu lassen. Dies zeigt die wachsende Bedeutung von KI-Tools für die Steigerung der Produktivität in Meetings.

4. Obsidian (Am besten für persönliche Notizen geeignet)

via Obsidian

Obsidian ist ein persönliches Tool für Notizen und Wissensmanagement, mit dem Sie Ihre Gedanken flexibel und kreativ organisieren können. Es verwendet eine einfache Markdown-Textsprache, mit der Sie ganz einfach Mindmaps für Ihre Notizen erstellen und deren Verbindungen erkennen können.

Das macht es besonders nützlich für Autoren, Forscher und Denker, die Ideen visualisieren und verknüpfen möchten. Mit Obsidian können Sie Ihre Notizen auch mithilfe von Tags organisieren. Sie können die Notizen auch per Drag & Drop in separate Ordner verschieben.

Die besten Features von Obsidian

Visualisieren Sie Verbindungen zwischen Notizen anhand eines interaktiven Diagramms, sodass Sie Beziehungen in Ihrer Wissensdatenbank leicht erkennen können

Passen Sie Ihren Workspace mit einer Vielzahl von Plugins und Designs an und gestalten Sie die App ganz nach Ihren Bedürfnissen

Speichert alle Notizen lokal und gewährleistet so Datenschutz und Offline-Zugriff

Einschränkungen von Obsidian

Es kann einige Zeit dauern, bis man sich an die Benutzeroberfläche gewöhnt hat

Einige Benutzer berichten, dass die Suchfunktion von Obsidian nicht richtig funktioniert

Preise für Obsidian

Persönliche Nutzung: Kostenlos

Kommerzielle Nutzung: 50 $ pro Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Obsidian

Capterra: 4,8/5 (über 30 Bewertungen)

G2: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Obsidian?

Obsidian ist die beste Notiz-App, die ich je verwendet habe, und die Möglichkeit, Notizen zu verknüpfen und in einem persönlichen Wiki zu organisieren, macht sie sehr nützlich. Die Community ist überwältigend, da die zahlreichen Plugins schnell ausufern können.

🧠 Wussten Sie schon? Obsidian bietet über 500 Community-Plugins. Mit den Plugins können Sie Ihre Notizen umfassend anpassen, von der Integration von Aufgabenverwaltungssystemen bis hin zur Visualisierung Ihrer Notizen.

5. Avoma (Am besten geeignet für die Erfassung von Details in Client-Meetings)

via Avoma

Avoma ist eine der besten Alternativen zu Plaud für Unternehmen, die einen KI-gestützten Meeting-Assistenten suchen. Es zeichnet Verkaufsgespräche automatisch auf, transkribiert Meetings und Anrufe in Echtzeit und generiert intelligente Kapitel, damit Sie relevante Informationen leicht finden können.

Außerdem erkennt das KI-Tool von Avoma automatisch die wichtigsten Themen, die in Client-Meetings besprochen werden, und speichert sie in Ihrer Datenbank. Die Plattform bietet Features wie Spracherkennung, KI-Transkription, Agenda-Management und Nachverfolgung von Aktionspunkten. Avoma lässt sich auch in beliebte Tools wie Salesforce, HubSpot und Zendesk Sell integrieren.

Die besten Features von Avoma

Vereinfachen Sie Meetings für Teams mit Kundenkontakt durch nahtlose Terminplanung, Agenda-Verwaltung und Videokonferenzen

Steigern Sie Ihre Produktivität mit Echtzeit-Notizen, Aktionselementen und Aufgabenverwaltung

Gewinnen Sie Erkenntnisse mit automatisierten Transkriptionstools, Analysen und der Nachverfolgung von Schlüsselwörtern für intelligentere Entscheidungen

Einschränkungen von Avoma

Einige Benutzer berichten von Ungenauigkeiten bei der Echtzeit-Transkription

Preise für Avoma

KI-Meeting-Assistent: 29 $ pro Benutzer/Monat

Conversational Intelligence: 69 $ pro Benutzer/Monat

Revenue Intelligence: 99 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Avoma

G2: 4,5/5 (über 1300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Avoma?

Avoma ist ein großartiges Tool, da es detaillierte Notizen während Meetings (oder eigentlich jegliche Notizen) überflüssig macht. Es erfasst effektiv eine Mitschrift der Meetings und fasst die wichtigsten Punkte und den Zweck zusammen, sodass leicht verständlich ist, was in welchem Ton besprochen wurde.

📮 ClickUp Insight: 83 % der Wissensarbeiter verlassen sich bei der Teamkommunikation hauptsächlich auf E-Mails und Chats. Allerdings gehen fast 60 % ihrer Arbeitszeit durch das Wechseln zwischen diesen Tools und die Suche nach Informationen verloren. Mit einer App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, wie ClickUp, werden Projektmanagement, Nachrichten, E-Mails und Chats an einem Ort zusammengeführt! Es ist Zeit für Zentralisierung und mehr Energie!

6. Evernote (Am besten für digitale Notizen geeignet)

via Evernote

Evernote ist eine digitale Notiz-App, mit der Sie Text, Fotos, PDFs und Belege hinzufügen können, um alle Informationen an einem Ort zu speichern. Mit KI-gestützter Suche, Dateianhängen und Erinnerungsfunktionen hilft sie Ihnen, organisiert zu bleiben. Außerdem erleichtern die Funktionen für die Zusammenarbeit in Evernote das Erstellen und Bearbeiten von Meeting-Notizen in Echtzeit.

Sie können Ihren Notizen Stichwörter, Titel, Daten und Tags hinzufügen und Filter für den schnellen Zugriff erstellen. Mit Evernote können Sie auch Dokumente scannen und als Notizen speichern, sodass Sie alle erforderlichen Dateien an einem Ort haben. Das nützlichste Feature ist die Möglichkeit, innerhalb Ihrer Notizen Aufgaben für einen besseren Kontext zu erstellen.

Die besten Features von Evernote

Nutzen Sie die leistungsstarke Suche mit OCR, um Texte in Notizen, Bildern und Anhängen schnell zu finden

Synchronisieren Sie Notizen auf allen Geräten, sodass Sie von überall darauf zugreifen und sie bearbeiten können

Ihre Notizen jederzeit offline anzeigen

Clip Webseiten und Artikel und fügen Sie sie Ihren Notizen hinzu, um eine Wissensdatenbank zu erstellen

Einschränkungen von Evernote

Einige Benutzer berichten, dass sie offline nicht auf ihre Notizen zugreifen können

Preise für Evernote

Free

Evernote Premium: 7,99 $ pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Evernote

G2: 4,4 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 8200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Evernote?

Die Konsolidierung der Notizenerstellung in erstaunlicher Geschwindigkeit ist viel einfacher und effizienter geworden, was faszinierend ist. Wir haben es geschafft, ein hohes Leistungsniveau aufrechtzuerhalten und gleichzeitig zahlreiche Notizen zu jedem einzelnen Ereignis zu verfolgen und diese mithilfe von Notizbüchern und Tags zu organisieren, damit relevante Informationen leichter zu finden sind. Mit Evernote ist es ganz einfach, alle auf dem gleichen Stand zu halten und über Projekte, Meetings und tägliche Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben.

📖 Weiterlesen: Wie macht man Notizen aus einem Video?

7. Bear (Am besten zum Hinzufügen von Skizzen zu Notizen geeignet)

via Bear

Bear ist eine einfache und ästhetische Notiz-App für Apple-Benutzer. Mit ihr können Sie Ihre Ideen, Aufgaben und Projekte mit Text, Fotos, Tabellen und To-Do-Listen in einer Notiz einfach notieren und organisieren. Bear verwendet das Markdown-Format, mit dem Sie Ihre Notizen auf einfache Weise formatieren und übersichtlich organisieren können.

Das Beste daran ist, dass Sie Ihre Notizen mit dem Apple Pencil oder Ihrem Finger mit Skizzen versehen können. Möchten Sie Ihre Notizen auf eine andere Plattform exportieren oder ausdrucken? Laden Sie sie im PDF-, Word-, HTML- oder JPG-Format herunter.

Sie können Sprachnotizen erstellen oder Text zu bestehenden Notizen in Bear hinzufügen, indem Sie Ihre Stimme auf Ihrer Apple Watch verwenden. Bear transkribiert dann Ihre Sprache in Text innerhalb der Notiz.

Die besten Features

Genießen Sie eine optimierte und attraktive Benutzeroberfläche für einfache Notizen

Verwenden Sie OCR, um Text aus Bildern und PDFs zu extrahieren und so besser zu organisieren

Importieren und exportieren Sie Notizen mühelos und verwalten Sie Ihre Inhalte ganz einfach

Fügen Sie Notizen in verschiedenen Sprachen hinzu, dank Unterstützung für mehrere Sprachen

Verschlüsseln Sie Notizen für mehr Datenschutz

Einschränkungen

Nur auf Apple-Geräten verfügbar

Bear-Preise

Free

Pro: 2,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Bear?

Mir gefällt, dass die Bear App bewusst minimalistisch gehalten ist. So gibt es nur sehr wenige Ablenkungen, wenn Sie die App zum Notieren, Sammeln von Ideen oder Erstellen von Inhalten für Ihren Blog verwenden. Sie ist super einfach zu bedienen, bietet viele Optimierungen und verfügt über eine ganze Reihe von Tastatur-Verknüpfungen. Mir gefällt nicht, dass die Notizen standardmäßig im iCloud-Speicher gespeichert werden.

8. HiDock (Am besten für die Aufzeichnung von Telefonaten geeignet)

via HiDock

Wie Plaud Note ist auch HiDock ein portabler KI-Notizblock, der Laptop-Docking-Features mit Bluetooth-Anrufaufzeichnung kombiniert, sodass Sie Sprachanrufe oder virtuelle Meetings aufzeichnen können. Es zeichnet Besprechungsdiskussionen auf, transkribiert sie und fasst sie mithilfe des GPT-04-Modells zusammen.

Mit den KI-gestützten Sprachmarkierungen können Sie wichtige Punkte hervorheben und die Namen der Sprecher in Meeting-Notizen bearbeiten, um mehr Klarheit zu schaffen. Mit HiDock können Sie Notizen auch ganz einfach in Notion oder Google Docs übertragen, ohne sie manuell kopieren und einfügen zu müssen.

Die besten Features von HiDock

Nutzen Sie das Feature zur bidirektionalen Geräuschunterdrückung für eine höhere Transkriptionsgenauigkeit

Profitieren Sie von der Sprechererkennung, die die Spracherkennung einfach und genau macht

Greifen Sie lebenslang kostenlos auf KI-Transkriptionen zu und transkribieren Sie nahtlos aus jedem Voice-Chat oder jeder virtuellen Meeting-Software

Meeting-Notizen in 57 Sprachen transkribieren

Limits von HiDock

Gelegentlich treten Probleme beim Hochladen von Meetings auf, die länger als 30 Minuten dauern, was sich auf die Benutzererfahrung auswirkt

Preise für HiDock

329 $ pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu HiDock

Nicht genügend Bewertungen

9. AudioPen (Am besten geeignet für die Umwandlung von Sprachnotizen in Text)

via AudioPen

AudioPen hilft Ihnen dabei, unorganisierte Sprachnotizen in klaren, zusammengefassten Text umzuwandeln.

Nehmen Sie einfach Ihre Stimme auf, und AudioPen entfernt Füllwörter wie "ähm" und "also" und organisiert Ihre Gedanken in übersichtliche, lesbare Notizen. Sie können den Stil Ihrer Notizen anpassen und den Stil berühmter Schriftsteller wie Shakespeare kopieren.

AudioPen unterstützt mehrere Sprachen und bietet eine Zapier-Integration, sodass Sie Ihre Notizen ganz einfach in über 5000 Apps exportieren können, darunter Notion, für eine nahtlose Notizverwaltung.

Die besten Features von AudioPen

Passen Sie Notizen an, indem Sie Stile ändern oder Tags und Ordner hinzufügen, um sie an Ihre Bedürfnisse anzupassen

Sprachmemos in Notizen, E-Mails und Artikel umwandeln

Veröffentlichen Sie Notizen im Internet, um sie einfach freizugeben

Limits von AudioPen

Die kostenlose Version limitiert Diktate auf nur drei Minuten und zehn Zusammenfassungen

Preise für AudioPen

Free

Prime: 99 $ pro Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu AudioPen

Nicht genügend Bewertungen

10. FoCase REC (Am besten für die Aufzeichnung von iPhone-Anrufen geeignet)

via FoCase REC

Der FoCase REC ist eine einfache Hardware-Lösung für die Aufzeichnung von Anrufen auf iPhone- und Android-Geräten. Mithilfe fortschrittlicher Vibrationstechnologie erfasst er den Ton aus Ihrem Ohrhörer und wandelt ihn in klare Audioaufnahmen um. Dieses Gerät funktioniert mit einer Vielzahl von Apps, darunter WhatsApp, sodass Sie Anrufe aus verschiedenen Quellen aufzeichnen können.

Es eignet sich hervorragend für den professionellen Einsatz – kleben Sie es einfach auf die Rückseite Ihres Telefons, drücken Sie die Schaltfläche und beginnen Sie mit der Aufnahme. FoCase Rec gewährleistet hochwertige Anrufaufzeichnungen mit einem benutzerfreundlichen Design und umfassender Kompatibilität.

Die besten Features von FoCase REC

Nutzen Sie die intuitive mobile App für die mühelose Verwaltung, Wiedergabe und Freigabe aufgezeichneter Anrufe

Genießen Sie eine nahtlose Bedienung mit einfachem magnetischem Anhang für ein schnelles Setup der Aufzeichnung

Gewährleisten Sie Datenschutz und Sicherheit mit Passwortschutz und praktischen Backup-Optionen, um Aufzeichnungen sicher zu speichern

Limits von FoCase REC

Das Gerät ist aufgrund seines magnetischen Anhangs möglicherweise nicht mit allen Handyhüllen kompatibel

Preise für FoCase REC

79,00 $ pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu FoCase REC

Nicht genügend Bewertungen

Meeting-Notizen mit ClickUp verwalten

Alle oben genannten Alternativen zu Plaud Note bieten einige Kernfunktionen. Notion, Coda und Evernote eignen sich am besten zum Organisieren und Filtern von Notizen. Andere Tools wie Avoma und HiDock funktionieren besser, wenn Sie einen KI-Assistenten zum Transkribieren und Zusammenfassen Ihrer Meetings benötigen.

Wenn Sie jedoch nach einer App suchen, die alles kann – Meeting-Transkripte erstellen, Diskussionen zusammenfassen, Meeting-Protokolle übersetzen und automatisch Aktionspunkte für Meeting-Notizen erstellen –, dann ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Es bietet KI-Notizen, Aufgabenverfolgung und Projektmanagement-Features, sodass Sie alles auf einer Plattform haben und nicht mehr zwischen Apps wechseln müssen. Das Ergebnis? Schnelles Handeln und mehr Effizienz. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und machen Sie Ihre Meetings produktiver!