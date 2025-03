die 10 besten Alternativen zu Plaud Notes im Jahr 2025

Es ist schwierig, sich Notizen von einem Meeting zu machen und gleichzeitig an Diskussionen teilzunehmen. Zum Glück haben KI-Notizgeräte wie Plaud Note unser Leben viel einfacher gemacht. Sie ermöglichen Sprachaufzeichnung und Audio-Transkription mit fortschrittlicher KI. Plaud Note ist jedoch ein physisches Notizgerät, das sich besser für Studenten, Pädagogen, Ärzte, Berater und andere Fachleute eignet, die persönliche Unterhaltungen oder Telefonate aufzeichnen möchten.

Aber wie sieht es mit der Aufzeichnung von virtuellen Meetings oder Webkonferenzen aus? Plaud Note eignet sich dafür nicht gut. Außerdem listet es die wichtigen Elemente nicht auf. Was sollten Sie also stattdessen verwenden? In diesem Blogbeitrag haben wir die 10 besten Alternativen zu Plaud Note vorgestellt, die Ihnen helfen, Ihre Notizen aus Meetings effizient zu verwalten.

Aber wie sieht es mit der Aufzeichnung von virtuellen Meetings oder Webkonferenzen aus? Plaud Note eignet sich dafür nicht gut. Außerdem listet es die wichtigen Elemente nicht auf. Was sollten Sie also stattdessen verwenden? In diesem Blogbeitrag haben wir die 10 besten Alternativen zu Plaud Note vorgestellt, die Ihnen helfen, Ihre Notizen aus Meetings effizient zu verwalten.

Coda best features [#### Coda-Preise Free *Pro: 12 $/Monat *Team: 36 $/Monat *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Coda-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,7/5 (460+ Bewertungen) *Capterra: 4,6/5 (90+ Bewertungen)]()

## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung: Hier sind die 10 besten Plaud-Note-Alternativen im Jahr 2025: 1.Am besten für KI-Schreiben, Notizen und Projektmanagement 2.Am besten für die Zentralisierung von Notizen und Aufgaben

sind offen dafür, KI-Avataren Aufgaben bei Meetings zu überlassen. Dies zeigt die wachsende Bedeutung von KI-Tools für die Steigerung der Produktivität von Meetings. ### 4. Obsidian (Best for personal note-taking) via Dies macht es besonders nützlich für Autoren, Forscher und Denker, die Ideen visualisieren und verknüpfen möchten. Mit Obsidian können Sie Ihre Notizen auch mithilfe von Tags organisieren. Sie können die Notizen auch per Drag-and-Drop in separate Ordner verschieben. #### Die besten Features von Obsidian * Visualisieren Sie Verbindungen zwischen Notizen mithilfe eines interaktiven Diagramms, mit dem Sie die Beziehungen in Ihrer Wissensdatenbank leicht erkennen können Avoma ist eine der besten Alternativen zu Plaud für Geschäfte, die einen KI-gestützten Meeting-Assistenten suchen. Es zeichnet automatisch Verkaufsgespräche auf, transkribiert Meetings und Anrufe in Echtzeit und generiert intelligente Kapitel, damit Sie relevante Informationen leicht finden können. Außerdem erkennt das KI-Tool von Avoma automatisch Schlüsselthemen, die in Kundengesprächen besprochen werden, und speichert sie in Ihrer Datenbank. Die Plattform bietet Features wie Spracherkennung, [](SteigerungderProduktivitätdurchNotizen,ElementeundAufgabeninEchtzeit Evernote ist eine digitale App für Notizen, mit der Sie Text, Fotos, PDFs und Quittungen hinzufügen können, um alle Informationen an einem Ort zu speichern. Mit KI-gestützter Suche, Anhängen und Erinnerungen hilft sie Ihnen, *organisiert zu bleiben. Darüber hinaus erleichtern die Funktionen für die Zusammenarbeit in Evernote die Erstellung und Bearbeitung von Notizen zu Meetings in Echtzeit.

Sie können Ihren Notizen Stichwörter, Titel, Datumsangaben und Tags hinzufügen und Filter für den schnellen Zugriff erstellen. Mit Evernote können Sie auch Dokumente scannen und als Notizen speichern, sodass Sie alle erforderlichen Dateien an einem Ort haben. Das nützlichste Feature ist die Möglichkeit, Aufgaben in Ihren Notizen zu erstellen, um den Kontext zu verbessern. #### Die besten Features von Evernote * Verwenden Sie die leistungsstarke Suche mit OCR, um Text in Notizen, Bildern und Anhängen schnell zu finden

Synchronisierung von Notizen auf allen Geräten, sodass Sie von überall aus darauf zugreifen und sie bearbeiten können Ansicht Ihrer Notizen jederzeit mit Offline-Zugriff Clip von Webseiten und Artikeln und Hinzufügen zu Ihren Notizen zu *Free Evernote Premium: 7,99 $ pro Monat #### Bewertungen und Rezensionen zu Evernote *G2: 4,4 (2000+ Bewertungen) *Capterra: 4,4/5 (8200+ Bewertungen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über Evernote? Bear ist eine einfache und ästhetische App zum Erstellen von Notizen für Benutzer von Apple-Geräten. Sie ermöglicht es Ihnen, Ihre Ideen, Aufgaben und Projekte mit Text, Fotos, Tabellen und Listen mit zu erledigenden Aufgaben in einer Notiz zu notieren und zu organisieren. Bear verwendet die Markdown-Formatierung, die es einfach macht, Ihre Notizen auf saubere und flexible Weise zu formatieren und zu organisieren.

Das Beste daran ist, dass Sie Ihren Notizen mit dem Apple Pencil oder Ihrem Finger Skizzen hinzufügen können. Möchten Sie Ihre Notizen auf eine andere Plattform exportieren oder ausdrucken? Sie können sie in den Formaten PDF, Word-Dokument, HTML oder JPG herunterladen. Sie können Sprachnotizen erstellen oder Text an vorhandene Notizen in Bear anhängen, indem Sie Ihre Stimme auf Ihrer Apple Watch verwenden. Bear transkribiert dann Ihre Sprache in Text innerhalb der Notiz. #### Die besten Features von Bear

Genießen Sie eine optimierte und attraktive Benutzeroberfläche für einfaches Notieren. Verwenden Sie OCR, um Text aus Bildern und PDFs zu extrahieren und besser zu organisieren. Importieren und exportieren Sie Notizen mühelos, um Ihre Inhalte einfach zu verwalten. Fügen Sie Notizen in verschiedenen Sprachen hinzu, die mehrsprachig unterstützt werden. Verschlüsseln Sie Notizen für mehr Datenschutz. #### Bear-Limits Es ist nur auf Apple-Geräten verfügbar. #### Bear-Preise Free

Pro: 2,99 $/Monat #### Bewertungen und Rezensionen zu Bear *G2: 4,6/5 (40+ Rezensionen) *Capterra: Notiz genug Rezensionen #### Was sagen Benutzer im echten Leben über Bear?

Mir gefällt, dass die Bear-App absichtlich minimalistisch ist. Es gibt also nur sehr wenige Ablenkungen, wenn man die App verwendet, um Notizen zu machen, Ideen festzuhalten oder Inhalte für den Blog zu erstellen. Sie ist super einfach zu bedienen, bietet viele Optimierungen und kommt auch mit einer ganzen Reihe von Verknüpfungen für die Tastatur. Mir gefällt nicht, dass die Notizen standardmäßig im Speicher von iCloud gespeichert werden. G2-Bewertung

8. HiDock (Best for recording phone calls) via undefined Wie Plaud Note ist auch HiDock ein tragbarer KI-Notizenschreiber, der Laptop-Docking-Funktionen mit Bluetooth-Anrufaufzeichnung kombiniert und es Ihnen ermöglicht, Sprachanrufe oder virtuelle Meetings aufzuzeichnen. Er zeichnet Besprechungsdiskussionen auf, transkribiert sie und fasst sie zusammen, wobei das GPT-04-Modell verwendet wird. Sie können die KI-gestützten Sprachmarkierungen verwenden, um Schlüsselpunkte hervorzuheben und die Namen der Sprecher in den Besprechungsnotizen zur besseren Übersichtlichkeit zu bearbeiten. HiDock ermöglicht es Ihnen auch, Notizen einfach in Notion oder Google Docs zu übertragen, ohne dass Sie die Notizen manuell kopieren und einfügen müssen. #### HiDock beste Features Verwenden Sie die bidirektionale Geräuschunterdrückung für eine bessere Transkriptionsgenauigkeit Profitieren Sie von der Sprecheridentifizierung, die die Spracherkennung einfach und genau macht Greifen Sie auf lebenslange kostenlose KI-Transkription zu und transkribieren Sie nahtlos aus jeder Voice-Chat- oder virtuellen Meeting-Software Transkribieren Sie Meeting-Notizen in 57 Sprachen

HiDock-Limits Es gibt gelegentlich Probleme beim Hochladen von Meetings, die länger als 30 Minuten dauern, was sich auf die Benutzererfahrung auswirkt. #### HiDock-Preise 329 $ pro Benutzer #### HiDock-Bewertungen und -Rezensionen Nicht genügend Bewertungen ### 9. AudioPen (am besten zum Konvertieren von Sprachnotizen in Text) via /href/ https://audiopen.ai/ AudioPen /%href/ AudioPen hilft Ihnen, *unorganisierte Sprachnotizen in klaren, zusammengefassten Text umzuwandeln .

Nehmen Sie einfach Ihre Stimme auf und AudioPen entfernt Füllwörter wie "ähm" und "wie", während Ihre Gedanken in übersichtliche, lesbare Notizen umgewandelt werden. Sie können den Stil Ihrer Notizen anpassen und den Stil berühmter Schriftsteller wie Shakespeare kopieren. AudioPen unterstützt mehrere Sprachen und bietet eine Zapier-Integration, sodass Sie Ihre Notizen einfach in über 5000 Apps exportieren können, darunter Notion, und so eine nahtlose Verwaltung Ihrer Notizen ermöglichen.

Bewertungen und Rezensionen zu AudioPen * Nicht genügend Rezensionen ### 10. FoCase REC (Best for recording iPhone calls) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image10-3.png FoCase REC: Best for recording iPhone calls /%img/ via

/href/ https://focase.net/ FoCase REC /%href/ Das FoCase REC ist eine einfache Hardwarelösung für die Aufzeichnung von Anrufen auf iPhone und Android-Geräten. Mit fortschrittlicher Vibrationstechnologie erfasst es den Ton von Ihrem Ohrhörer und wandelt ihn in klare Audioaufnahmen um. Dieses Gerät funktioniert mit einer Vielzahl von Apps, einschließlich WhatsApp, sodass Sie Anrufe von verschiedenen Quellen aufzeichnen können.

Es eignet sich hervorragend für den professionellen Einsatz – einfach auf die Rückseite des Telefons kleben, die Schaltfläche drücken und die Aufnahme starten. FoCase Rec sorgt für hochwertige Anrufaufzeichnungen mit benutzerfreundlichem Design und breiter Kompatibilität. #### FoCase REC beste Features Verwenden Sie die intuitive mobile App, um aufgezeichnete Anrufe mühelos zu verwalten, wiederzugeben und freizugeben. Genießen Sie einen nahtlosen Betrieb mit einfacher magnetischer Befestigung für ein schnelles Setup der Aufnahme

Datenschutz und Sicherheit durch Passwortschutz und praktische Optionen für Backups zum sicheren Speichern von Aufzeichnungen #### FoCase REC Limits Das Gerät ist aufgrund seiner magnetischen Befestigung möglicherweise nicht mit allen Handyhüllen kompatibel #### FoCase REC Preise 79,00 $ pro Benutzer #### FoCase REC Bewertungen und Rezensionen * Nicht genügend Rezensionen ## Mit ClickUp Meeting-Notizen verwalten Alle oben genannten Plaud Note-Alternativen bieten einige Kernfunktionen. Notion, Coda und Evernote eignen sich am besten zum Organisieren und Filtern von Notizen. Andere Tools wie Avoma und HiDock sind besser geeignet, wenn Sie einen KI-Assistenten zum Transkribieren und Zusammenfassen Ihrer Meetings benötigen. Wenn Sie jedoch nach einer App suchen, die alles kann – Meeting-Transkripte erstellt, Diskussionen zusammenfasst, Meeting-Protokolle übersetzt und automatisch Aktionselemente für Meeting-Notizen erstellt – dann ist ClickUp genau das Richtige für Sie.

Sie bietet Features für KI-Notizen, Aufgabenverfolgung und Projektmanagement, sodass Sie alles auf einer Plattform haben und weniger zwischen Apps wechseln müssen. Ergebnis? Schnelles Handeln und mehr Effizienz. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute für ClickUp /%href/ an und steigern Sie die Produktivität Ihrer Meetings!