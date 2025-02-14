So zeichnen Sie auf dem Zoom Whiteboard

Das Freigeben von Ideen in einer Remote-Umgebung kann schwierig sein. Manchmal sind 10 Minuten detaillierter mündlicher Erklärungen, drei Bildschirmfreigaben und ein frustriertes "Ich schicke Ihnen das lieber per E-Mail" nötig

Aber es gibt eine Lösung!

Das Whiteboard-Feature von Zoom verändert diese Dynamik komplett. Es ist direkt in Ihr virtuelles Meeting integriert und bietet Ihnen die visuelle Freiheit, die Sie benötigen.

Dieser Blogbeitrag räumt mit allen Unklarheiten rund um Zoom Whiteboards auf. Von einfachen Zeichnungen bis hin zu komplexen Workflow-Diagrammen – erfahren Sie, wie Sie Ihre nächsten Remote-Brainstorming-Sitzungen beleben können.

Wenn Sie die Frage "Bildschirm freigeben" oder "Whiteboard freigeben" in Zoom überspringen möchten, haben wir ein zusätzliches Tool für Sie. Lesen Sie weiter!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung So zeichnen Sie auf einem Zoom Whiteboard: Starten Sie Zoom, beginnen Sie das Meeting oder treten Sie ihm bei und suchen Sie in den Meeting-Steuerelementen nach "Whiteboards"

Verwenden Sie die Anmerkungs-Tools von Zoom (Zeichnen, Text usw.), um auf dem Whiteboard zu zeichnen

Verwenden Sie Zoom Whiteboard für Mindmaps, Prozessabläufe, Zeitleisten und Diagramme

Entscheiden Sie sich für ClickUp , wenn Sie einen robusteren All-in-One-Workspace für die visuelle Zusammenarbeit suchen

Verwenden Sie Whiteboards in ClickUp für komplexe Diagramme, die die Möglichkeiten von Zoom übertreffen, und nutzen Sie Mindmaps, um Ideen zu strukturieren und mit Projekten zu verbinden

Geben Sie ClickUp-Whiteboards in Zoom für die Zusammenarbeit in Echtzeit frei und erstellen Sie ClickUp-Clips, um Informationen und Aktualisierungen asynchron freizugeben

So zeichnen Sie in Zoom Whiteboard

Visuelle Kommunikation verhindert Missverständnisse bei der Teilnahme an Meetings.

Teamleiter können damit Projektabläufe in Echtzeit auf einer Karte darstellen, Lehrer können Gleichungen Schritt für Schritt lösen und Remote-Teams können gemeinsam über ihren nächsten großen Durchbruch brainstormen. Und Zoom Whiteboards machen all das noch einfacher.

Sie müssen kein Künstler oder Technik-Experte sein, um Zoom effektiv zu nutzen. Von einfachen Flussdiagrammen bis hin zur Erstellung von Workflow-Diagrammen – Zoom-Meetings machen jede virtuelle Zusammenarbeit klarer, schneller und effektiver.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Zugriff auf das Whiteboard von Zoom und dessen Verwendung:

Schritt 1: Starten Sie Ihre Zoom-Anwendung

Suchen Sie die Zoom-Anwendung auf Ihrem Computer und doppelklicken Sie darauf, um sie zu öffnen. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der App verwenden, um eine optimale Funktionalität zu gewährleisten.

Schritt 2: Starten Sie ein Zoom-Meeting oder nehmen Sie daran teil

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Zoom-Sitzung zu starten:

Neues Meeting erstellen: Klicken Sie auf Neues Meeting, um sofort ein Meeting zu starten An einem bestehenden Meeting teilnehmen: Wenn Sie eine Meeting-ID oder einen Link haben, klicken Sie auf "Teilnehmen" und geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um eine Verbindung zum Zoom-Raum herzustellen

über Zoom

Schritt 3: Suchen Sie die Meeting-Steuerelemente

Sobald Sie sich im Meeting befinden, suchen Sie unten auf Ihrem Bildschirm nach den Meeting-Steuerelementen. Diese Symbolleiste enthält in der Regel Optionen wie Stummschalten/Stummschaltung aufheben, Video starten/stoppen, Bildschirm freigeben und mehr

Schritt 4: Die Option "Whiteboards" finden

In den Meeting-Steuerelementen wird die Option Whiteboards angezeigt. Klicken Sie auf diese Option, um fortzufahren.

Wenn Sie die Option "Whiteboards" nicht finden, klicken Sie auf die drei Punkte mit der Beschreibung "Mehr (…)". Daraufhin wird ein Menü mit zusätzlichen Features angezeigt

Schritt 5: Whiteboard auswählen oder erstellen

Um mit der Erstellung eines Whiteboards zu beginnen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Wählen Sie ein vorhandenes Whiteboard aus

Wenn Sie bereits Whiteboards erstellt haben, werden diese hier aufgelistet. Das wird angezeigt:

Alle Whiteboards (alles, worauf Sie Zugriff haben)

Zuletzt verwendet (Ihre letzte Arbeit)

Meine Whiteboards (die von Ihnen erstellten)

Für mich freigegeben (gemeinsame Inhalte)

Mit Stern markiert (Ihre Favoriten)

Papierkorb (gelöschte Elemente)

Projekte (organisierte Sammlungen)

2. Neues Whiteboard erstellen

Wenn Sie neu beginnen möchten, erstellen Sie ein neues Whiteboard. Klicken Sie darauf, und ein leeres Whiteboard wird geöffnet

👀 Wussten Sie schon? Sie können das Zoom Whiteboard in Breakout-Räumen verwenden. Damit verfügt jede Breakout-Gruppe über einen eigenen Raum für die Zusammenarbeit, was sich perfekt für kleinere Gruppenaktivitäten oder Diskussionen während größerer Meetings eignet.

Schritt 6: Verwenden des Whiteboards

Sobald Ihr Whiteboard geöffnet ist, beachten Sie die Anmerkungs-Tools auf der linken Seite Ihres Bildschirms. Diese Symbolleiste enthält verschiedene Tools zum Zeichnen, Hinzufügen von Text und mehr

Schritt 7: Zeichnen auf dem Whiteboard

Mit den Zeichen-Tools des Whiteboards lassen sich Ideen ganz einfach visualisieren. Ob Sie ein Konzept skizzieren, einen Plan entwerfen oder Anmerkungen hinzufügen möchten – mit diesen Tools können Sie Ihre Gedanken zum Leben erwecken.

So geht's:

Wählen Sie das Zeichen-Tool

Klicken Sie auf Symbole wie "Zeichnen" oder "Stift ", um mit dem Skizzieren zu beginnen

Wählen Sie Farben aus, indem Sie auf den Farbkreis neben dem ausgewählten Tool klicken

Passen Sie die Linienstärke mit den Optionen neben der Farbauswahl an

Mit dem Zeichnen beginnen

Halten Sie die Maustaste auf der Whiteboard-Oberfläche gedrückt

Ziehen Sie die Maus bei gedrückter Taste, um Ihre Zeichnungen zu erstellen

Lassen Sie die Maustaste los, wenn Sie mit dem Zeichnen fertig sind

🧠 Fun Fact: Während Meetings können Sie Spiele wie Tic-Tac-Toe oder Hangman direkt auf dem Zoom Whiteboard spielen. Das ist eine kreative Möglichkeit, um das Eis zu brechen oder eine Brainstorming-Sitzung unterhaltsamer zu gestalten.

Schritt 8: Mit Teilnehmern zusammenarbeiten

Wenn Sie möchten, dass andere Meeting-Teilnehmer auf dem Whiteboard zeichnen oder Anmerkungen machen können, müssen Sie die Berechtigungen für Anmerkungen aktivieren. Dies können Sie in den Meeting-Einstellungen im selben Menü tun, in dem Sie auf Whiteboards zugegriffen haben.

🧠 Fun Fact: Sie können Ihrem Whiteboard ein Smiley-Gesicht, einen Daumen hoch oder sogar eine Party-Poppers hinzufügen. So verleihen Sie Ihren Meetings mehr Persönlichkeit und visuelles Flair!

Schritt 9: Speichern und Exportieren Ihrer Arbeit

Ihre Arbeit wird automatisch in der Cloud gespeichert. Sie können jederzeit über Ihren Zoom-Workspace auf Ihr Whiteboard zugreifen.

Bei Bedarf können Sie den Inhalt Ihres Whiteboards ganz einfach in den Formaten PDF, PNG und CSV exportieren.

Bonusabschnitt

Über das Dashboard Ihres Whiteboards können Sie weitere Aktionen freischalten. Klicken Sie einfach auf die drei Punkte (•••) neben einem beliebigen Whiteboard, um folgende Optionen anzuzeigen:

Link kopieren (Whiteboards sofort für andere freigeben)

Sperren (unerwünschte Änderungen verhindern)

Umbenennen (für mehr Ordnung)

Duplizieren (Ihre Arbeit klonen)

In neuer Registerkarte öffnen (zur Webversion wechseln)

Aktivitäten anzeigen (Änderungen nachverfolgen)

Zum Projekt wechseln (übersichtlich bleiben)

In den Papierkorb verschieben (bereinigen)

Wenn Sie diese detaillierten Schritte befolgen, können Sie das Whiteboard-Feature von Zoom während Ihrer Meetings für die Zusammenarbeit und Brainstorming-Sitzungen effektiv nutzen.

📮ClickUp Insight: Ein typischer Wissensarbeiter muss durchschnittlich mit 6 Personen in Verbindung stehen, um seine Arbeit zu erledigen. Das bedeutet, dass er täglich 6 wichtige Verbindungen herstellen muss, um wichtige Informationen zu sammeln, Prioritäten abzustimmen und Projekte voranzubringen. Der Kampf ist real – ständige Nachfassaktionen, Verwirrung um verschiedene Versionen und mangelnde Sichtbarkeit beeinträchtigen die Produktivität Ihres Teams. Eine zentralisierte Plattform wie ClickUp mit Connected Search und AI Knowledge Manager löst dieses Problem, indem sie Ihnen den Kontext sofort zur Verfügung stellt.

Praktische Anwendungsmöglichkeiten für Zoom Whiteboards

Sehen wir uns einige inspirierende Beispiele dafür an, wie andere Nutzer Zoom Whiteboards eingesetzt haben. Mit diesen Techniken können Sie Ihr virtuelles Whiteboard in ein leistungsstarkes Brainstorming-Tool verwandeln.

Mindmaps

Mindmaps sind besonders nützlich für kreative Teams, Marketingfachleute und Produktentwickler, die ihre Gedanken visuell organisieren müssen.

über Zoom

Hier sind einige Tipps zum Erstellen effektiver Mindmaps:

Beginnen Sie mit einer zentralen Idee

Verwenden Sie verschiedene Farben für verschiedene Bereiche

Verwenden Sie die intelligente Erkennung für klare Verbindungen

Prozess-Flows

Die Erstellung von Prozessabläufen ist für Projektmanager, Betriebsteams und Business-Analysten, die die Schritte eines Workflows klar darstellen müssen, unverzichtbar.

über Zoom

So beginnen Sie mit der Planung Ihres Prozesses:

Verwenden Sie Formen für Schritte

Fügen Sie Pfeile für die Richtung hinzu

Fügen Sie Textfelder für Erläuterungen ein

Zeitleisten für Projekte

Projekt-Zeitleisten sorgen dafür, dass Fachleute wie Veranstaltungsplaner und Softwareentwickler den Überblick behalten. Sie können Fortschritte und Termine visualisieren.

über Zoom

Probieren Sie diese Tipps aus:

Zeichnen Sie horizontale Linien für Zeiträume

Verwenden Sie vertikale Abschnitte für verschiedene Teams

Fügen Sie Markierungen für wichtige Meilensteine hinzu

Diagramme für den Unterricht

Lehrdiagramme sind für Pädagogen und Trainer unverzichtbar. Sie machen komplexe Ideen einfach und einprägsam.

über Zoom

So erstellen Sie sie:

Verwenden Sie mehrere Farben für mehr Übersichtlichkeit

Nummerierte Schritte einfügen

Speichern Sie wichtige Diagramme für später

💡Profi-Tipp: Organisieren Sie Ihre Whiteboards in einem kategorisierten Repository, damit Sie später darauf zurückgreifen können.

Einschränkungen bei der Verwendung von Zoom Whiteboard zum Zeichnen

Zoom ist zwar eine vielseitige Plattform für virtuelle Meetings, aber wenn Sie ihre Einschränkungen kennen, können Sie Ihre virtuelle Zusammenarbeit effektiver planen. Hier sind die wichtigsten Einschränkungen von Zoom:

Die intelligente Erkennungsfunktion ist nicht immer zuverlässig: Die intelligente Erkennung von Zoom kann manchmal zu eifrig sein und Linien glätten und Freihandzeichnungen automatisch in Formen umwandeln Die Autokorrektur kann die Präzision beeinträchtigen: Dadurch können präzise Zeichnungen ungenauer werden, da Ihre Linien an vordefinierte Formen angepasst werden Mehrseitige Dokumente werden nicht unterstützt: Das Whiteboard in Zoom unterstützt keine echten mehrseitigen Dokumente, sodass Sie komplexe Informationen nicht über mehrere Seiten hinweg präsentieren können Die Synchronisierungszeit erhöht sich mit der Komplexität: Je komplexer Ihre Zeichnungen sind, desto länger kann die Synchronisierung dauern Vorlagen können nicht importiert oder exportiert werden: Vorlagen sind im Zoom-Ökosystem gesperrt, d. h. Sie können Ihre bevorzugten Vorlagen nicht importieren oder benutzerdefinierte Vorlagen zur Verwendung in anderen Tools exportieren Größenlimit: Komplexe Zeichnungen mit vielen Elementen können das Größenlimit von Zoom erreichen, was Sie jedoch erst bemerken, wenn Ihr Whiteboard langsam wird Speicher-Limit: Benutzer von Whiteboard Plus haben eine Kapazität von 1 GB Speicher pro Whiteboard, während alle anderen Benutzer auf 200 MB pro Whiteboard beschränkt sind Kontoanforderungen schließen einige Teilnehmer aus: Whiteboards können nur für Teilnehmer freigegeben werden, die über ein Zoom-Konto verfügen. Dies kann Gäste oder Clients ausschließen, die Zoom nicht regelmäßig nutzen Neue und klassische Whiteboards können nicht gleichzeitig verwendet werden: Sie können das neue Zoom Whiteboard und das klassische Whiteboard nicht gleichzeitig im selben Meeting verwenden, da dies Benutzer verwirren könnte, die zwischen den Versionen wechseln.

Die Suche nach Alternativen zu Zoom kann sich für Teams lohnen, die robustere Diagramm-Software-Tools benötigen, insbesondere für komplexe Diagrammaufgaben oder Sitzungen, die mehr Zusammenarbeit erfordern.

Verwendung von ClickUp zum Zeichnen während Meetings

Während Zoom Whiteboard ein praktisches Tool für schnelle Skizzen und Brainstorming ist, bietet ClickUp eine robustere Lösung.

Als App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, bietet sie einen umfassenden, vernetzten Workspace, in dem Sie Ideen visualisieren, Diagramme erstellen und Pläne in die Tat umsetzen können.

So hebt sich ClickUp als Software zur Bildschirmfreigabe von anderen ab:

Unbegrenzter kreativer Space für alle Ihre visuellen Inhalte

Echte Zusammenarbeit in Echtzeit, die sich natürlich und reaktionsschnell anfühlt

Arbeiten von überall und jederzeit freigeben und darauf zugreifen

Direkte Integration mit Aufgaben und Projekten

Anpassbare Vorlagen für jedes Szenario

Sofortige Umwandlung von Ideen in umsetzbare Elemente

Nahtlose Feedback- und Iterationszyklen

Visuelle Nachverfolgung von Fortschritten über Teams hinweg

Die visuellen Tools von ClickUp geben Ihrem Team die Möglichkeit, Ideen zu entwickeln, zu organisieren und an einem Ort umzusetzen.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards sind für Zeichnungen und Brainstorming konzipiert. Im Gegensatz zum Whiteboard von Zoom bietet ClickUp eine voll ausgestattete Arbeitsfläche, auf der Sie professionelle Diagramme und Flussdiagramme erstellen können.

Visualisieren Sie Ihre kreativen Ideen mit ClickUp Whiteboards, um sie interaktiver zu gestalten

Mit ClickUp Whiteboards können Sie:

Elemente per Drag & Drop verschieben : Beginnen Sie sofort mit der Erstellung Ihres Diagramms, indem Sie Formen, Verbindungslinien und Textfelder an die gewünschte Stelle ziehen und dort ablegen. Das geht schnell, einfach und intuitiv, sodass Sie sich ganz auf Ihre Ideen konzentrieren können und nicht auf das Tool

Formen und Verbindungselemente anpassen : Personalisieren Sie Ihren Workflow mit benutzerdefinierten Formen und intelligenten Verbindungselementen, die sich automatisch anpassen, wenn Sie Elemente verschieben. So bleiben Ihre Diagramme übersichtlich und professionell

Komplexe Diagramme bearbeiten : Machen Sie sich keine Gedanken über Leistungsprobleme – ClickUp Whiteboards können große, komplexe Diagramme ohne Verzögerungen oder Lags verarbeiten. Fügen Sie mehrere Elemente hinzu und ordnen Sie sie neu an, ohne dass es zu Verzögerungen kommt

Ideen flexibel organisieren : Erstellen Sie Flussdiagramme, Mindmaps oder beliebige visuelle Strukturen. ClickUp Whiteboards bieten Ihnen volle Flexibilität, um Ideen auf organisierte Weise zu verbinden, mit vollständiger Kontrolle über Layout und Design

*bilder mit KI generieren: Ja, genau, fügen Sie Ihre Ideen als Eingabeaufforderungen hinzu, und die KI-Funktionen von ClickUp Whiteboards generieren sie für Sie.

Sie können es kaum erwarten, ClickUp für Ihr nächstes Brainstorming-Meeting auszuprobieren? Beginnen Sie mit diesen kostenlosen Whiteboard-Vorlagen, die für verschiedene Anwendungsfälle entwickelt wurden.

Probieren Sie den KI-Bildgenerator in ClickUp Whiteboards aus, um Ihre Ideen klarer zu gestalten!

ClickUp Mindmaps

Wenn Ihre visuellen Ideen Struktur benötigen, verwandelt ClickUp Mindmaps Meeting-Diskussionen in organisierte Aktionspläne.

Verwenden Sie ClickUp Mindmaps, um Ihren Ideen Struktur zu verleihen

ClickUp Mindmaps ermöglicht:

Visuelle Organisation: Erstellen Sie klare Hierarchien mit Hauptbereichen für Schlüsselbegriffe und Unterbereichen für detaillierte Aufschlüsselungen

Dynamische Bearbeitung: Fügen Sie Bereiche hinzu, ordnen Sie sie neu an und ändern Sie sie in Echtzeit, während sich Ideen im Laufe der Diskussion entwickeln

Features für die Zusammenarbeit: Ermöglichen Sie Teammitgliedern, Kommentare abzugeben, die Eigentümerschaft für Abschnitte zu übernehmen und den Fortschritt direkt in der Mindmap nachzuverfolgen

Workflow-Integration: Wandeln Sie Bereiche in umsetzbare Aufgaben um, verknüpfen Sie sie mit Projekt-Zeitleisten und geben Sie visuelle Pläne für Teams frei

ClickUp-Meetings

ClickUp bietet nicht nur visuelle Tools. Die Meetings-Feature von ClickUp bietet leistungsstarke Möglichkeiten zur Verwaltung Ihrer Meetings, insbesondere der kniffligen Brainstorming-Sitzungen.

Meeting-Agenden und Aufgabenverteilung : Richten Sie strukturierte Agenden ein und verteilen Sie Aufgaben während der Meetings. So bleiben Sie auf Kurs und alle wichtigen Entscheidungen aus Ihrem Whiteboard oder Ihrer Mindmap werden direkt mit umsetzbaren Aufgaben verknüpft

KI-Notizbuch: Sie können nicht an einer Sitzung teilnehmen? Schicken Sie den Sie können nicht an einer Sitzung teilnehmen? Schicken Sie den ClickUp AI Notizbuch an Ihrer Stelle. Meeting-Notizen, Aktionselemente und wichtige Highlights werden für Sie zusammengestellt!

Verwandeln Sie Ihre Visualisierungen in dynamische Kommunikation

ClickUp hebt Ihre visuelle Zusammenarbeit mit diesen beiden neuen Features auf ein neues Niveau:

Teilen Sie Ihr Whiteboard in Zoom: Nutzen Sie Nutzen Sie die Zoom-Integration von ClickUp optimal, indem Sie Ihre Whiteboards auf Ihren Zoom-Bildschirmen freigeben, um Ihrem Team Ihre Diagramme, Flussdiagramme oder Mindmaps in Echtzeit zu zeigen

Nehmen Sie Clips auf ClickUp auf, um sie asynchron freizugeben und Ihr Team auf dem Laufenden zu halten

ClickUp-Clips erstellen: Nehmen Sie Ihre Whiteboard-Sitzungen mit Nehmen Sie Ihre Whiteboard-Sitzungen mit ClickUp-Clips auf und geben Sie sie asynchron frei, um unnötige Meetings zu vermeiden

Das sagt unsere Kundin Briettny Curtner, Programmmanagerin an der Utah Valley University, über die Verwendung von Whiteboards.

Und schließlich das Whiteboard-Feature? Wir sind begeistert. Dieses Tool wurde häufig in Team-Meetings verwendet, um Ideen zu sammeln oder bestimmte Initiativen auszuarbeiten.

Verlieren Sie Ihre besten Ideen nicht in der Übersetzung

Während Zoom Whiteboard dabei hilft, Gedanken zu visualisieren, verwandelt ClickUp jede Skizze in umsetzbare Workflows, die Ihr Team sofort implementieren kann.

Ganz gleich, ob Sie die Strategie für das nächste Quartal planen, ein neues Design durchgehen oder komplexe Konzepte aufschlüsseln – Ihre Zeichnungen werden Teil eines größeren Ökosystems, in dem visuelle Konzepte nahtlos in Aufgaben, Zeitleisten und nachverfolgbare Fortschritte einfließen.

Melden Sie sich bei ClickUp an, um zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie Ihr Team vorankommt.