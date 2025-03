Wie man auf Zoom Whiteboard zeichnet

Das Freigeben von Ideen in einer entfernten Einstellung kann schwierig sein. Manchmal dauert es 10 Minuten mit detaillierten mündlichen Erklärungen, drei Bildschirmfreigaben und einem frustrierten "Lass mich dir stattdessen einfach eine E-Mail schicken." Aber es gibt eine Lösung! Das Feature "Whiteboard" von Zoom ändert diese Dynamik vollständig. Direkt in Ihr virtuelles Meeting integriert, gibt es Ihnen die visuelle Freiheit, die Sie brauchen.

Dieser Blogbeitrag räumt mit der Verwirrung um Zoom Whiteboards auf. Von einfachen Zeichnungen bis hin zu fortgeschrittenen Workflows Wenn Sie die "Bildschirm freigeben"- vs. "Whiteboard freigeben"-Jagd in Zoom überspringen möchten, haben wir ein Bonus-Tool, das Ihnen weiterhilft. Lesen Sie weiter! Teamleiter können damit Karten von Projekten in Echtzeit erstellen, Lehrer können Gleichungen Schritt für Schritt lösen und Teams an entfernten Standorten können gemeinsam Ideen für ihren nächsten großen Durchbruch sammeln. Und Zoom Whiteboards machen alles einfacher. Sie müssen kein Künstler oder Technik-Experte sein, um Zoom effektiv zu nutzen. Von einfachen Flussdiagrammen bis hin zur

zoom-Meetings machen jede virtuelle Zusammenarbeit klarer, schneller und wirkungsvoller. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Zugriff auf und die Verwendung des Whiteboards von Zoom: ### Schritt 1: Starten Sie Ihre Zoom-Anwendung Suchen Sie die Zoom-Anwendung auf Ihrem Computer und öffnen Sie sie mit einem Doppelklick. Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version der App verwenden, um die Funktionen optimal nutzen zu können.

schritt 2: Starten oder Beitreten zu einem Zoom-Meeting Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Sitzung in Zoom zu starten: 1. Neues Meeting erstellen: Klicken Sie auf Neues Meeting, um sofort ein Meeting zu starten. 2. Beitritt zu einem bestehenden Meeting: Wenn Sie eine ID oder einen Link für ein Meeting haben, klicken Sie auf Beitreten und geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um eine Verbindung zum Zoom-Raum herzustellen via , hilft es Ihnen, Ihre virtuelle Zusammenarbeit effektiver zu planen, wenn Sie die Einschränkungen kennen. Hier sind die wichtigsten Limits von Zoom: 1. Smart-Erkennungs-Feature nicht immer vertrauenswürdig: Die Smart-Erkennung von Zoom kann manchmal übereifrig sein, indem sie Linien glättet und Freihandzeichnungen automatisch in Formen umwandelt. 2. Autokorrektur kann Präzision beeinträchtigen: Dadurch können präzise Zeichnungen ungenauer werden, da die Linien an vordefinierte Formen angepasst werden

Mehrseitige Dokumente werden nicht unterstützt: Das Whiteboard in Zoom unterstützt keine echten mehrseitigen Dokumente, was Ihre Möglichkeiten einschränkt, komplexe Informationen über mehrere Seiten hinweg zu präsentieren. 4. Die Synchronisierung nimmt mit der Komplexität zu: Je komplexer Ihre Zeichnungen sind, desto länger kann die Synchronisierung dauern Vorlagen können nicht importiert oder exportiert werden: Vorlagen sind in das Ökosystem von Zoom eingebunden, d. h. Sie können Ihre bevorzugten Vorlagen nicht importieren oder benutzerdefinierte Vorlagen zur Verwendung in anderen Tools exportieren. 6. Limit für die Größe: Komplexe Zeichnungen mit vielen Elementen können das Größenlimit von Zoom erreichen, was Sie erst bemerken, wenn Ihr Whiteboard zu ruckeln beginnt Speicher Limit: Benutzer von Whiteboard Plus haben eine Kapazität von 1 GB Speicher pro Whiteboard, während alle anderen Benutzer auf 200 MB pro Whiteboard beschränkt sind. 8. Konto Anforderung schließt einige Teilnehmer aus: Whiteboards können nur für Teilnehmer freigegeben werden, die über ein Zoom-Konto verfügen, was Gäste oder Clients ausschließen kann, die Zoom nicht regelmäßig verwenden Neue und klassische Whiteboards können nicht gleichzeitig verwendet werden: Sie können das neue Zoom Whiteboard und das klassische Whiteboard nicht gleichzeitig in demselben Meeting verwenden, was Benutzer, die zwischen den Versionen wechseln, verwirren kann. Die Erkundung von Zoom-Alternativen unter https://clickup.com/blog/zoom-alternatives// könnte sich für Teams lohnen, die robustere

https://clickup.com/blog/diagram-software// Diagramm-Software-Tools benötigen, /%href/ , insbesondere für komplexe Diagrammanforderungen oder Sitzungen, die mehr Zusammenarbeit erfordern. ## Verwendung von ClickUp zum Zeichnen während Meetings Während Zoom Whiteboard ein praktisches Tool für schnelle Skizzen und Brainstorming ist, bietet undefined eine robustere Lösung. Als App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, bietet sie einen umfassenden, verbundenen Arbeitsbereich, um Ideen zu visualisieren, Diagramme zu erstellen und Pläne in die Tat umzusetzen. Hier erfahren Sie, wie sich ClickUp als Software zum Freigeben von Bildschirminhalten von anderen abhebt: https://clickup.com/blog/screen-share-software// : Unbegrenzter kreativer Raum für all Ihre visuellen Inhalte Echtzeit-Zusammenarbeit, die sich natürlich und reaktionsschnell anfühlt Teilen und Zugriff auf Arbeit von überall und jederzeit Direkte Integration in Aufgaben und Projekte Anpassbare Vorlagen für jedes Szenario Sofortige Umsetzung von Ideen in umsetzbare Elemente Nahtlose Feedback- und Iterationszyklen Visuelle Fortschrittsverfolgung in allen Teams Mit der Suite visueller Tools von ClickUp kann Ihr Team an einem Ort Ideen entwickeln, organisieren und umsetzen. ### ClickUp Whiteboards

/href/ https://clickup.com/features/whiteboards ClickUp Whiteboards /%href/ sind für das Zeichnen und Brainstorming konzipiert. Im Gegensatz zum Whiteboard von Zoom bietet ClickUp eine voll ausgestattete Leinwand, auf der Sie professionelle Diagramme und Flussdiagramme entwerfen können. Visualisieren Sie Ihre kreativen Ideen mit ClickUp Whiteboards, um sie interaktiver zu gestalten. Mit ClickUp Whiteboards können Sie:

Elemente per Drag-and-Drop verschieben : Beginnen Sie sofort mit der Erstellung Ihres Diagramms, indem Sie Formen, Verbindungen und Textfelder per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle ziehen. Es ist schnell, einfach und intuitiv, sodass Sie sich auf Ihre Ideen konzentrieren können, nicht auf das Tool. Formen und Verbindungen benutzerdefiniert anpassen : Personalisieren Sie Ihren Workflow mit anpassbaren Formen und intelligenten Verbindungen, die sich automatisch anpassen, wenn Sie Elemente verschieben. Halten Sie Ihre Diagramme übersichtlich und professionell

: Beginnen Sie sofort mit der Erstellung Ihres Diagramms, indem Sie Formen, Verbindungen und Textfelder per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle ziehen. Es ist schnell, einfach und intuitiv, sodass Sie sich auf Ihre Ideen konzentrieren können, nicht auf das Tool. : Personalisieren Sie Ihren Workflow mit anpassbaren Formen und intelligenten Verbindungen, die sich automatisch anpassen, wenn Sie Elemente verschieben. Halten Sie Ihre Diagramme übersichtlich und professionell Komplexe Diagramme handhaben: Machen Sie sich keine Sorgen über Probleme mit der Leistung – ClickUp Whiteboards können große, komplizierte Diagramme ohne Verzögerung oder Verzögerungen verarbeiten. Fügen Sie mehrere Elemente hinzu und ordnen Sie sie neu an, ohne dass es zu Verlangsamungen kommt. Ideen flexibel organisieren: Erstellen Sie Flussdiagramme, Mindmaps oder beliebige visuelle Strukturen. ClickUp Whiteboards bieten Ihnen die volle Flexibilität, Ideen auf organisierte Weise zu verbinden, mit voller Kontrolle über Layout und Design

Sie können es kaum erwarten, ClickUp bei Ihrem nächsten Brainstorming-Meeting auszuprobieren? Beginnen Sie mit diesen kostenlosen Vorlagen für Whiteboards von https://clickup.com/blog/whiteboard-templates// , die für verschiedene Anwendungsfälle konzipiert wurden. ➡️ Lesen Sie auch: https://clickup.com/blog/guide-to-whiteboards-in-clickup///

https://clickup.com/blog/guide-to-whiteboards-in-clickup/ Einsteigerleitfaden für ClickUp Whiteboards mit Beispielen für Anwendungsfälle /%href/ Probieren Sie den KI-Bildgenerator in ClickUp Whiteboards aus, um Ihre Ideen klarer zu gestalten!

### ClickUp Mindmaps Wenn Ihre visuellen Ideen Struktur benötigen, undefined verwandelt Diskussionen in Meetings in organisierte Aktionspläne.

Verwenden Sie ClickUp Mindmaps, um Ihren Ideen Struktur zu verleihen. ClickUp Mindmaps ermöglicht: *Visuelle Organisation: Erstellen Sie klare Hierarchien mit Hauptzweigen für Schlüsselkonzepte und Unterzweigen für detaillierte Aufschlüsselungen. *Dynamische Bearbeitung: Fügen Sie Bereiche hinzu, ordnen Sie sie neu an und ändern Sie sie in Echtzeit, während sich Ideen während der Diskussionen entwickeln. *Kollaborative Features: Ermöglichen Sie es den Mitgliedern des Teams, direkt in der Mindmap Kommentare hinzuzufügen, die Eigentümerschaft für Bereiche zu übernehmen und den Fortschritt zu verfolgen

Integration in den Workflow: Bereiche in umsetzbare Aufgaben umwandeln, mit Zeitleisten von Projekten verknüpfen und Pläne für mehrere Teams freigeben ➡️ Lesen Sie auch: /href/ https://clickup.com/blog/visual-project-management// Der ultimative Leitfaden für visuelles Projektmanagement /%href/ ### ClickUp Meetings ClickUp bietet nicht nur visuelle Tools.

/href/ https://clickup.com/clickup-meetings Das Feature "Meetings" von ClickUp /%href/ bietet leistungsstarke Möglichkeiten zur Verwaltung Ihrer Meetings, insbesondere für knifflige Brainstorming-Sitzungen. *Tagesordnungen und Aufgabenzuweisungen für Meetings: Erstellen Sie strukturierte Tagesordnungen und weisen Sie während der Meetings Aufgaben zu. So bleiben Sie auf Kurs und alle Schlüsselentscheidungen aus Ihrem Whiteboard oder Ihrer Mindmap sind direkt mit umsetzbaren Aufgaben verknüpft

AI Notetaker: Sie können nicht an einer Sitzung teilnehmen? Schicken Sie den /href/ https://clickup.com/features/ai-notetaker ClickUp AI Notetaker /%href/ an Ihrer Stelle. Notizen, Elemente und Schlüsselelemente des Meetings werden für Sie zusammengestellt! ### Verwandeln Sie Ihre visuellen Elemente in dynamische Kommunikation

ClickUp bringt Ihre visuelle Zusammenarbeit mit diesen beiden neuen Features auf die nächste Stufe: *Teilen Sie Ihr Whiteboard auf Zoom: Nutzen Sie die Zoom-Integration von ClickUp optimal, indem Sie Ihre Whiteboards auf Ihren Zoom-Bildschirmen freigeben, um Ihrem Team Ihre Diagramme, Flussdiagramme oder Mindmaps in Echtzeit zu zeigen /%href/ https://clickup.com/integrations/zoom /%img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-25.gif ClickUp Clips: Wie man auf Zoom Whiteboard zeichnet /%img/ Nehmen Sie Clips auf ClickUp auf, um sie asynchron freizugeben und Ihr Team auf dem Laufenden zu halten. *Erstellen von ClickUp Clips: Nehmen Sie Ihre Sitzungen auf dem Whiteboard mit undefined auf und geben Sie sie asynchron frei, um unnötige Meetings zu vermeiden. Unser Kunde Briettny Curtner, Program Manager an der Utah Valley University, sagt Folgendes über die Verwendung von Whiteboards: undefined , Program Manager an der Utah Valley University, über die Verwendung von Whiteboards. > Zuletzt das Feature "Whiteboard"? Ich bin begeistert. Dieses Tool wurde oft bei Meetings des Teams verwendet, um Ideen zu sammeln oder bestimmte Initiativen auszuarbeiten. Briettny Curtner, Program Manager an der Utah Valley University ➡️ Auch zu lesen: undefined ## Lassen Sie Ihre besten Ideen nicht in der Übersetzung verloren gehen Während Zoom Whiteboard bei der Visualisierung von Gedanken hilft, verwandelt ClickUp jede Skizze in umsetzbare Workflows, die Ihr Team sofort umsetzen kann.

Ob Sie die Strategie für das nächste Quartal entwerfen, ein neues Design durchgehen oder komplexe Konzepte aufschlüsseln – Ihre Zeichnungen werden Teil eines größeren Ökosystems, in dem visuelle Konzepte nahtlos in Aufgaben, Zeitleisten und nachverfolgbare Fortschritte fließen. /href/ https://clickup.com/signup Anmeldung bei ClickUp /%href/ um zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie Ihr Team vorankommt.