Kerry Campion: Mit ClickUp meine Arbeit verwalten und in einer neuen Karriere glänzen

Ein Karrierewechsel kann eine der beängstigendsten Entscheidungen Ihres Lebens sein, aber auch eine der lohnendsten.

Wenn Sie an einem Punkt angelangt sind, an dem Sie das Gefühl haben, dass Sie etwas ändern müssen, oder wenn Sie schon immer davon geträumt haben, etwas anderes zu tun, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, den Sprung zu wagen!

Hören Sie es von Kerry Campion – einer Englischlehrerin, die sich zur SEO-Copywriting-Expertin gewandelt hat. 👏👏👏

„Es war ein beängstigender Sprung, aber jetzt ... vereint meine Arbeit meine beiden großen Leidenschaften ...“

Dieser neue Weg war mit Herausforderungen verbunden: Sie musste lernen, Projekte effektiv zu managen. Glücklicherweise fand Kerry eine zuverlässige und flexible App für Projektmanagement, die ihr bei jedem Schritt geholfen hat.

Hier erzählt Kerry, wie ClickUp ihr dabei geholfen hat, starke Beziehungen zu ihren Clients aufzubauen und sich in ihrer neuen Rolle sicherer zu fühlen.

Okay, Kerry. Wir sind bereit für dich! 🎙💁‍♀️

Erzählen Sie uns etwas über sich

Hallo! Mein Name ist Kerry – ich bin SEO-Texterin aus Valladolid, Kastilien und León, Spanien. 👋 😊

Ich war Englischlehrerin und habe im Online-Bereich mit meinem eigenen Blog und Podcast für Englischlernende angefangen. Während ich daran arbeitete, interessierte mich schnell mehr, wie ich meinen Blog an die richtigen Leute bringen konnte, als das Unterrichten selbst. So entdeckte ich SEO und es dauerte nicht lange, bis ich mich entschloss, den Sprung zu wagen, mich zur SEO-Texterin umschulen zu lassen und mein altes Geschäft hinter mir zu lassen.

Es war ein beängstigender Sprung, aber jetzt, zwei Jahre später, entwickle ich eine SEO-Content-Strategie für Kursersteller, Online-Unternehmer und SaaS-Unternehmen.

Ich liebe es, dass meine Arbeit jetzt meine beiden größten Leidenschaften vereint: Schreiben und Marketing, und dass ich mit unglaublichen Gründern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten kann. 💜

Darüber hinaus habe ich mich in den Bereich Online-Training verzweigt und unterrichte nun andere Texter in meinem Kurs „SERP Slayer“, wie sie sich auf SEO-Texten spezialisieren können. Das bedeutet, dass ich zwischen der Arbeit für meine Clients, der Verwaltung meines Geschäfts, dem Marketing (für BEIDE Seiten meines Geschäfts), dem Aufbau und der Pflege meiner Community und der Unterstützung meiner Schüler jonglieren muss.

ClickUp – der Retter meiner geistigen Gesundheit. 😌 🙌

Wie haben Sie von ClickUp erfahren?

Alle rieten mir, eine Reihe von Tools zu verwenden, aber es war einfach mühsam, so viel doppelte Arbeit zwischen verschiedenen Systemen zu erledigen. Außerdem entstehen enorme zusätzliche Kosten, wenn man so viele verschiedene Softwareprogramme jongliert.

Als Texterin muss ich sehr viele Notizen machen und brauchte einen Ort, an dem ich alle wichtigen Dokumente zu meinen Client-Projekten ablegen und irgendwie mit meinem Projektmanagement-System zusammenführen konnte.

Die Leute haben mir Notion und Asana empfohlen, aber ich kam einfach nicht damit zurecht, zwischen den beiden hin und her zu wechseln. Außerdem gefiel mir die Struktur von Asana nicht. Ich fand es nervig, dass all diese „Projekte“ zufällig überall verstreut waren, und wollte sie in einer Art Hierarchie organisieren, was mir bei ClickUp möglich war.

Wofür nutzen Sie ClickUp?

Ich nutze ClickUp für buchstäblich alles, vom Content-Marketing-Management über die Planung sozialer Medien, das Projektmanagement für Clients, die Unternehmensverwaltung, meine Geschäftsfinanzen, die Zusammenarbeit mit meiner Assistentin, die Delegierung von Aufgaben bis hin zu meinen Trainingsplänen und Ernährungsplänen!

SEO-Texter haben eine Menge Dokumente und Tabellen zu verwalten. Glücklicherweise kann ich mit der Dokumenten-Feature in ClickUp alle wichtigen Dokumente für jeden meiner Clients an einem Ort zentralisieren. Ich habe auch Vorlagen für Projekte und Dokumente für meine Fragen zu Textaufträgen, Fragen für Erstgespräche und zur Analyse der Markenstimme erstellt und schreibe sogar den ersten Entwurf meiner Texte direkt in ClickUp.

Die Einbettungsansicht von ClickUp hat mir auch sehr dabei geholfen, meine wichtigen Tabellen zu verwalten. Die Möglichkeit, Google Tabellen direkt in ClickUp einzubetten und zu bearbeiten, war enorm hilfreich. Jetzt muss ich nicht mehr in meinem Google Drive nach der richtigen Tabelle für die Projekte meiner Clients suchen – sie ist sofort verfügbar.

Ich nutze auch häufig die Formulare von ClickUp. Ich habe Kontaktformulare erstellt, damit neue Interessenten über meine Website mit mir in Kontakt treten können, indem sie ein ClickUp-Formular ausfüllen. Dadurch wird automatisch eine neue Aufgabe in meiner Liste „Leads” erstellt, sodass ich weiß, dass ich nachfassen muss. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, Kundenreferenzen zu sammeln, da sie ein Foto hochladen, eine Bewertung mit Sternen abgeben und Ihnen mit einem Kontrollkästchen die Berechtigung zur Veröffentlichung der Referenz erteilen können.

ClickUp ist aus meinem Arbeits- (und Privat-)Leben nicht mehr wegzudenken, weil es einfach eine App ist, die alle anderen ersetzt. 🔥

Mit Trello musste ich zwischen verschiedenen Boards hin und her wechseln und konnte nicht alles, was ich zu tun hatte, auf einen Blick sehen. Mit ClickUp nutze ich die Kalender-Ansicht unter der Registerkarte „Alles“ sehr häufig, damit ich alle meine Projekte, Termine und Meetings auf einen Blick sehen kann

Mit Asana mochte ich es nie, einfach nur „Projekte” zu haben, die nicht wie in ClickUp in Hierarchien aus Spaces, Ordnern, Listen usw. gruppiert waren. Ich habe auch versucht, meinen Workflow mit Notion zu integrieren, aber dann habe ich gemerkt, dass der native Dokumentenmanager von ClickUp das im Grunde überflüssig macht.

Kurz gesagt, ich habe Geld und Zeit gespart, da ich nicht mehr zwischen verschiedenen Systemen und Programmen hin- und herwechseln musste. ⭐️

Was ist Ihr bevorzugtes Feature von ClickUp?

Es bricht mir das Herz, denn es gibt so viele Features, die ich liebe! Aber ich muss sagen, dass die Dokumentansicht für mich ein Lebensretter war .

Ich habe meinen gesamten Workflow in Vorlagen festgehalten, einschließlich der Fragen, die ich meinen Clients während unserer Erstgespräche und Kick-off-Gespräche stellen muss. Jetzt habe ich mit nur einem Klick auf eine Schaltfläche nicht nur meinen gesamten Projekt-Workflow abgebildet, sondern auch die Dokumentvorlagen, die ich für jedes Projekt benötige. Ein Lebensretter!

Wie ist Ihr Workflow mit ClickUp?

Ich fühle mich jetzt so schick! 💁‍♀️ 💻 ✨

Ich fühle mich wie eine echte Fachkraft mit echten Systemen und Workflows, die meine Clients so beeindruckt haben, dass sie jetzt alle sagen, wie einfach die Zusammenarbeit mit mir ist und wie reibungslos der Prozess abläuft.

Mein Onboarding-Workflow dauert jetzt durchschnittlich weniger als 20 Minuten. Früher habe ich dafür anderthalb Stunden gebraucht!

Ich bin auch sehr schnell überfordert, daher hat ClickUp meine psychische Gesundheit wirklich verbessert, weil ich einfach die Registerkarte „Alles“ in der Kalenderansicht öffne und dort meinen gesamten Zeitplan sehe. Ich liebe es. Ich weiß genau, was ansteht und was mich erwartet, und es gibt keine bösen Überraschungen.

Was können Sie mit dem Tag, den Sie pro Woche sparen, jetzt erledigen, wofür Sie vorher keine Zeit hatten?

Jetzt habe ich fast jeden Tag Zeit, mit meinem Hund im Wald spazieren zu gehen. Bevor ich ClickUp eingeführt und meine Systeme und Workflows organisiert habe, hätte ich mir unmöglich fast zwei Stunden meiner Arbeitszeit dafür nehmen können.

Jetzt, wo Sie ein begeisterter ClickUp-Benutzer sind, haben Sie vielleicht ein paar Tipps für diejenigen, die neu sind oder daran interessiert sind, ClickUp auszuprobieren?

ClickUp hat so viele tolle Features, dass Sie sie alle sofort ausprobieren möchten, aber widerstehen Sie diesem Drang!

Sehen Sie sich die Onboarding-Videos an, nutzen Sie einen der einfachen Beispiel-Workflows und legen Sie los. Im Vergleich zu anderen Projektmanagement-Software wie Asana oder Trello kann es anfangs etwas überwältigend sein, aber gehen Sie Schritt für Schritt vor und ich verspreche Ihnen, dass Sie NIEMALS wieder zu einer anderen Software zurückkehren werden. 😌

Vielen Dank, dass Sie Ihre ClickUp-Erfahrung mit uns geteilt haben, Kerry, und vielen Dank für die tollen Tipps! 💜

Weitere Informationen zu God Save the SERP und Kontaktdaten von Kerry finden Sie auf ihrer Website , auf LinkedIn und auf Twitter .

