die 10 besten CRM-Systeme für den Einzelhandel zur Steigerung der Kundenbindung und des Umsatzes

Einzelhandelsmarken, die das Kundenerlebnis verbessern, erzielen 3-mal höhere Gewinne (siehe https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/adapting-to-the-next-normal-in-retail-the-customer-experience-imperative)

und sich in schwierigen Zeiten schneller erholen. Das ist die unbestreitbare Macht, wenn man seine Kunden an die erste Stelle setzt. 🛍️ Erfolg im dynamischen Einzelhandel von heute bedeutet nicht nur, Verkäufe zu tätigen – es geht darum, Vertrauen aufzubauen, Kundentreue zu gewinnen und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. 🛒🤝 Aber dieses Maß an Personalisierung über unzählige Kundeninteraktionen und mehrere Kanäle hinweg zu erreichen, ist eine echte Herausforderung.

Hier kommt ein CRM-System (Customer Relationship Management) für den Einzelhandel ins Spiel. Es hilft Ihnen, Kundeneinblicke zu gewinnen, ihre Bedürfnisse vorherzusagen und Verbindungen aufzubauen, die Gelegenheitskäufer zu lebenslangen Markenbotschaftern machen. Interessiert? Bleiben Sie dran, wenn wir die 10 besten CRM-Lösungen für den Einzelhandel vorstellen, die die Zukunft des Einzelhandels neu gestalten. 🚀

ClickUp: Am besten für optimierte Aufgaben im Einzelhandel und CRM-Integration *Zoho CRM: Am besten für Skalierbarkeit und benutzerdefinierte Anpassungen *Salesforce: Am besten für groß angelegte Einzelhandels- und B2B-Geschäfte *Shopify Plus: Am besten für E-Commerce-orientierte Einzelhändler *ActiveCampaign: Am besten für CRM für kleine Unternehmen für E-Mail-Marketing *HubSpot CRM: Am besten für die Personalisierung von Marketingkampagnen im Einzelhandel

###Eine Software für das Management von Kundenbeziehungen kann jedem Einzelhändler etwas bieten – von kleinen Geschäften, die expandieren, bis hin zu großen Unternehmen, die ihre Strategien verfeinern. Hier ist eine Liste der 10 besten CRM-Softwares für den Einzelhandel: *SAP: Am besten für das Einzelhandelsmanagement auf Unternehmensebene

Bevor Sie sich jedoch für ein CRM-System für den Einzelhandel entscheiden, sollten Sie sicherstellen, dass Sie sich für den richtigen Anbieter entscheiden! Jeder Einkauf ist einzigartig, und das gilt auch für die Anforderungen Ihres Geschäfts. Hier sind die wichtigsten *Anpassbarkeit: Passen Sie Ihr CRM an Ihre individuellen Einzelhandelsabläufe an! Passen Sie Dashboards an, um die meistverkauften Produkte hervorzuheben, optimieren Sie Workflows für den Ausverkauf und passen Sie sie an, wenn Ihr Geschäft wächst. *360°-Ansicht des Kunden: Verstehen Sie Ihre Kunden wie nie zuvor. Nutzen Sie prädiktive Erkenntnisse, um die demografischen Daten Ihrer Kunden zu verstehen, die Kaufhistorie zu analysieren und zielgerichtete Marketingkampagnen zu erstellen, um Wiederholungskäufe zu fördern Zentralisieren Sie Abläufe, verfolgen Sie den Bestand und optimieren Sie die Vertriebskanäle auf einer einzigen, intuitiven Plattform. Das Ergebnis? Ein optimiertes Team und zufriedenere, loyalere Kunden. Diese Vorlage wird Ihnen aus folgenden Gründen gefallen: Mühelose Nachverfolgung von Leads und Konversionen zur Steigerung des Umsatzes Konsolidierung von Kundendaten und Kaufhistorie für einen personalisierten Service * Nahtlose Zusammenarbeit mit integrierten Funktionen zum Chatten, Kommentieren und Dateien freigeben

*ideal für: Einzelhändler mit mehreren Standorten, die eine Synchronisierung des Lagerbestands durchführen, E-Commerce-Marken, die ihre Storefronts optimieren, und Hybrid-Einzelhändler, die Online- und Offline-Kanäle mit Echtzeit-Updates für einen reibungsloseren Betrieb verwalten

⭐Fallstudie: Sehen wir uns an, wie 🕒 *66 % Steigerung der Effizienz wöchentlicher Meetings. Teams arbeiten jetzt effektiver zusammen und treffen Entscheidungen schneller. 💼 *Über 100 Stunden Zeitersparnis in allen Teams. Durch Automatisierung und optimierte Workflows wurde wertvolle Zeit für Aufgaben mit hoher Wirkung gewonnen. * 🏬 Verbessertes Engagement in 25 Geschäften: Ein verbessertes Programmmanagement sorgte für reibungslosere Abläufe und eine bessere Abstimmung

9. Zendesk Sell (am besten für die Integration in den Kundenservice geeignet) via /href/ https://www.zendesk.com/in/sell/features/ Zendesk Sell /%href/

Zendesk Sell schließt die Lücke zwischen Vertrieb und Support und schafft ein CRM für den Einzelhandel zur Pflege der Beziehungen zu den Kunden. Es bietet eine 360-Grad-Ansicht der Customer Journey und ermöglicht es Einzelhändlern, jede Interaktion zu personalisieren, sei es online, im Geschäft oder nach dem Kauf.

Es bietet mühelose Nachverfolgung von Leads, Pipeline-Management und Automatisierung von Aufgaben, um die Workflows im Einzelhandel zu vereinfachen. Von der Erfassung potenzieller Kunden während Flash-Verkäufen bis hin zur Vereinfachung von Retouren – mit diesem CRM für den Einzelhandel bleibt Ihr Verkaufsteam fokussiert und Ihre Kunden begeistert. #### Zendesk Sell beste Features Anrufe protokollieren, Texte senden und Kundenkommunikation von einer zentralen Plattform aus verfolgen Automatisierung der Lead-Interaktion mit benutzerdefinierten Sequenzen und intelligenten Nachfassaktionen

Engpässe in der Pipeline analysieren und Einnahmen mit vorgefertigten Dashboards prognostizieren Leads in Echtzeit segmentieren und dynamische Listen für den sofortigen Zugriff speichern #### *Zendesk Sell Einschränkungen Die Preisgestaltung ist möglicherweise nicht für kleinere Teams im Einzelhandel geeignet Im Vergleich zu Mitbewerbern gibt es weniger Anpassungsoptionen #### *Zendesk Sell Preise Team: 25 $/Monat pro Benutzer *Wachstum: 69 $/Monat pro Benutzer

Professional: 149 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: 219 $/Monat pro Benutzer #### Zendesk Sell Bewertungen und Rezensionen G2: 4,2/5 (480+ Rezensionen) *Capterra: 4,3/5 (150+ Rezensionen) Hier ist der Grund, warum ein undefined Zendesk Sell liebt: > Die robusten Features der Plattform für das Lead- und Deal-Management sowie die Möglichkeiten zur Automatisierung haben die Effizienz unseres Teams beim Abschluss von Geschäften und bei der Pflege von Beziehungen zu Kunden und Leads erheblich verbessert.

Möchten Sie Verzögerungen erkennen, bevor sie sich auf Ihre Kunden auswirken? Oder Schlüssel-Metriken wie den durchschnittlichen Wert einer Bestellung und die Ausgaben eines Kunden über die gesamte Lebensdauer optimieren? SAP sorgt für eine nahtlose Kundenbindung und Auftragserfüllung – unabhängig davon, ob Sie Offline- oder Online-Einzelhandelsgeschäfte verbessern. #### SAP beste Features Bieten Sie ein einheitliches Einkaufserlebnis auf digitalen und physischen Plattformen Passen Sie Aktionen an die Kundenpräferenzen an, um die Kundenbindung zu verbessern * Vereinfachen Sie die Auftragserfüllung und Retouren, um den Kundenservice zu verbessern

Förderung des umweltbewussten Kaufs durch die Präsentation neuer und gebrauchter Elemente nebeneinander. SAP-Limits Hohe Kosten, daher eher für große Einzelhandelsgeschäfte geeignet Erfordert technisches Fachwissen für Setup und Wartung. *SAP-Preise Benutzerdefinierte Preise. SAP-Bewertungen und -Rezensionen G2 : 4,1/5 (über 800 Rezensionen)

Capterra : N/A ### Besondere Erwähnung tools /href/ https://www.netsuite.com/portal/in/home.shtml NetSuite /%href/ : Verfeinert Kundenmanagement, Inventar und Finanzen und hilft Einzelhändlern, einen personalisierten Service zu bieten und den Betrieb zu optimieren undefined *: Integriert Kundendaten und Workflows und hilft Einzelhändlern, Beziehungen und Verkäufe effizienter zu verwalten * /href/ https://www.insightly.com/ Insightly /%href/ : Kombiniert Kundenbeziehungen, Verkäufe und Projekte auf einer Plattform, um das Engagement zu verbessern und Abläufe zu optimieren

🎁 Bonus: Steigern Sie die Customer Journey mit einer maßgeschneiderten /href/ https://clickup.com/blog/crm-campaign// CRM-Kampagne /%href/, die in jeder Phase des Trichters die richtige Note trifft: *Anfang des Trichters: Gewinnen Sie Käufer mit trendigen E-Mails zu Produkten, Social Ads und VIP-Einladungen in den Laden, um die Kundenbindung zu verbessern

Mitte des Trichters: Pflege von Leads mit benutzerdefinierten Produktempfehlungen, Quizspielen und Retargeting-Anzeigen für abgebrochene Einkäufe *Ende des Trichters: Schließe den Deal mit exklusiven Rabatten, Sneak Peeks auf Neuankömmlinge und begeisterten Kundenbewertungen ab. ## Ihre Revolution im Einzelhandels-CRM beginnt hier mit ClickUp

Und hier haben Sie es – die ultimative Aufstellung von CRM-Systemen für den Einzelhandel, die bereit sind, die Art und Weise, wie Sie mit Kunden in Verbindung treten und Ihr Geschäft skalieren, zu verändern! Aber bei der Suche nach dem richtigen CRM geht es nicht nur darum, Boxen anzukreuzen. Es geht darum, eine Lösung zu entwickeln, die mit Ihnen wächst, Ihre Abläufe rationalisiert und bei jedem Schritt ein beeindruckendes Kundenerlebnis bietet.

Hier kommt ClickUp ins Spiel. Es ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie benutzerdefinierte Workflows entwerfen, Teams zu Hochleistungs-Teams machen und Kundenerlebnisse schaffen können, von denen Ihre Kunden begeistert sein werden. Warten Sie nicht – /href/ https://clickup.com/signup starten Sie Ihre ClickUp-Reise noch heute /%href/ und erleben Sie, wie sich Ihr Einzelhandelsgeschäft verändert! 🚀