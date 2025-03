Die 10 besten Webex-Alternativen für 2025

Im Jahr 2022 verbrachten 83,13 % der Amerikaner ein Drittel ihrer Woche mit der Teilnahme an Meetings. 50 % der Befragten gaben an, dass Probleme mit der Tonqualität der größte Schwachpunkt bei Videokonferenzen sind.

Viele Benutzer von Cisco Webex berichten von ähnlichen Problemen. Ganz gleich, aus welchen Gründen Sie nach einer Webex-Alternative suchen – sei es, weil Sie eine kostengünstigere Videokonferenzsoftware benötigen oder eine bessere benutzerdefinierte Anpassung wünschen – in diesem Blogbeitrag finden Sie die besten Optionen.

Zoom (am besten für unkomplizierte Meetings mit Audio und Video) *Microsoft Teams (am besten für die Integration in das Microsoft-Ökosystem) *Workplace (am besten für die Nutzung von Features für soziale Netzwerke) *GoTo Meeting (am besten für Online-Meetings und Zusammenarbeit aus der Ferne) *RingEX (am besten für All-in-One-Kommunikation im Geschäft) *Skype (am besten für kostenlose, zuverlässige Sprach- und Videoanrufe weltweit)

(am besten für unkomplizierte Meetings mit Audio und Video) *Microsoft Teams (am besten für die Integration in das Microsoft-Ökosystem) *Workplace (am besten für die Nutzung von Features für soziale Netzwerke) *GoTo Meeting (am besten für Online-Meetings und Zusammenarbeit aus der Ferne) *RingEX (am besten für All-in-One-Kommunikation im Geschäft) *Skype (am besten für kostenlose, zuverlässige Sprach- und Videoanrufe weltweit) Google Workspace (am besten für mühelose Zusammenarbeit) *Slack (am besten für die Zentralisierung der Kommunikation und Zusammenarbeit im Team) *Zoho Meeting (am besten für die Zusammenarbeit im Geschäft) *Dialpad (am besten für KI-gestützte Tools) *Weitere Videokommunikationstools: undefined

Worauf sollten Sie bei Webex-Alternativen achten? Eine reibungslos funktionierende, einfach zu bedienende undefined

Das ClickUp-Team und ich haben diese Liste von Webex-Alternativen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und umfangreicher Recherchen zusammengestellt. Sehen wir sie uns einzeln an. ## ⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Probieren Sie diese Alternativen zu Webex für hochwertige Audio- und Video-Meetings aus:

spart allen Beteiligten Zeit und Nerven. Bei Ihrer Webkonferenzplattform können Sie Prioritäten setzen: *Video- und Audioqualität: Achten Sie auf Videokonferenzsoftware ohne verzögerte Video- und Audio-Setups. Features zum Freigeben des Bildschirms sind für Online-Meetings und eine klare Kommunikation unerlässlich. *Tools für die Zusammenarbeit: Sichern Sie sich eine Videokonferenzplattform mit integriertem Chat, visuellen Kommunikationstools, Dateifreigabe und Speicheroptionen für eine reibungslosere *Integrationen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Tool Integrationen mit Anwendungen von Drittanbietern unterstützt, um einen reibungsloseren Workflow zu gewährleisten. *Skalierbarkeit: Planen Sie die Zusammenarbeit mit Tools, die sowohl für kleine Teams als auch für große organisatorische Anforderungen geeignet sind. *Benutzerfreundlichkeit: Vermeiden Sie Plattformen mit umfangreichen Schritten und Setup-Anforderungen für die Teilnahme an Meetings oder solche mit komplexen Navigationssteuerungen Workplace von Meta ist wie ein soziales Netzwerk für Ihr Büro. Es kombiniert Gruppen, chatten und Videoanrufe, um Teams in Verbindung und auf dem Laufenden zu halten. Wenn Ihre Mitarbeiter sich mit Facebook auskennen, werden sie sich hier wie zu Hause fühlen. Obwohl es ein nützlicher Ersatz für Webex ist, bedeutet die Abschaltung von Workplace durch Meta im Mai 2026, dass unsere Liste für Benutzer, die nach anderen Alternativen suchen, noch hilfreicher ist.

Die besten Features von Workplace Verbindung mit verschiedenen Anwendungen wie Google Drive und Microsoft Office Effektive Zusammenarbeit von überall aus mit mobiler Zugänglichkeit Erleichterung der Zusammenarbeit mit externen Partnern oder Clients in einer sicheren Umgebung #### Einschränkungen von Workplace Da die Plattform bis August 2025 abgeschaltet werden soll, ist eine Investition in Workplace für eine langfristige Planung möglicherweise nicht sinnvoll * Benutzer haben von einer übermäßigen Flut an Benachrichtigungen berichtet, die ablenken können

Die Plattform bietet nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, um sie an die spezifischen Anforderungen einer Organisation anzupassen. #### Preise für Workplace *Core Plan: 4 $/Benutzer pro Monat *Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise #### Bewertungen und Rezensionen für Workplace *G2: 4/5 (über 1500 Rezensionen) *Capterra: 4,4/5 (über 1000 Rezensionen)

4. GoTo Meeting (am besten für Online-Meetings und Zusammenarbeit aus der Ferne) via undefined

Eine weitere Alternative für Cisco Webex-Meetings, GoTo Meeting, ist einfach zu bedienen, auch wenn Sie nicht technisch versiert sind. Die Audio- und Videoqualität ist kristallklar, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Außerdem können Sie von nahezu jedem Gerät aus teilnehmen – PC, Mac, was auch immer. Der einzige Haken im Voraus? Die Teilnehmer müssen in der Regel die Software herunterladen, was lästig sein kann, wenn Ihr Unternehmen strenge Regeln für Downloads hat.

GoTo Meeting: Die besten Features Klare und deutliche Kommunikation mit HD-Video und Vermeidung von Missverständnissen Problemloses Freigeben des Bildschirms für Teamkollegen oder Clients Erstellen benutzerdefinierter URLs, um Teilnehmern die Teilnahme an Meetings zu erleichtern #### GoTo Meeting: Die Limits Teilnehmer müssen eine App installieren, was zu Verzögerungen führen kann * Die kostenlose Version begrenzt Meetings auf 40 Minuten mit bis zu drei Teilnehmern

Es fehlen erweiterte Features wie Whiteboards oder die Bearbeitung von Dateien während des Meetings. #### GoTo Meeting-Preise *Professional: 14 $/Organisator pro Monat (jährliche Abrechnung) *Business: 19 $/Organisator pro Monat (jährliche Abrechnung) *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### GoTo Meeting-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 13.000 Bewertungen) *Capterra: 4,4/5 (über 11.500 Bewertungen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über GoTo Meeting?

GoTo Meeting ist in Bezug auf Ton- und Bildqualität und Live-Übertragung in Echtzeit unübertroffen. Ich finde es toll, wie einfach sich Meetings organisieren und Einladungen und Anhänge über sichere digitale Links versenden lassen. Die Einladung kann direkt angenommen werden, sodass die Teilnehmer effektiv teilnehmen können. Die Verteilung von Rollen bei virtuellen Meetings ist einfach, da das Mikrofon ausgeschaltet und problemlos an einen anderen Teilnehmer übertragen werden kann. via/href/https://www.ringcentral.com/RingEx/%href/) Mit Skype können Sie sich mit Freunden treffen, geschäftliche Anrufe tätigen oder Notizen für die Zusammenarbeit mit Kollegen freigeben. Diese Webex-Alternative funktioniert reibungslos auf verschiedenen Geräten – ob auf einem Desktop, Tablet oder Smartphone – und ist somit eine ideale Wahl für die Kommunikation. Wie jedes Tool ist es jedoch nicht perfekt. Einige Benutzer haben schlechte Anrufqualität, Probleme mit der Verbindung oder gelegentliche Störungen erlebt, was frustrierend sein kann. #### Die besten Features von Skype

Bildschirm während Anrufen für Präsentationen oder Zusammenarbeit freigeben In Echtzeit mit Einzelpersonen oder Gruppen chatten Dokumente, Bilder und andere Dateien direkt über den Chat senden #### Limits von Skype Gelegentlich schlechte Audio- oder Videoqualität Probleme mit der Verbindung wie abgebrochene Anrufe sind häufig Es fehlen erweiterte Features für integriertes Meeting- und Projektmanagement #### Preise von Skype Free-Plan

Mobil- und Festnetztelefonie, USA: 3,59 $/Monat *Mobil- und Festnetztelefonie, Nordamerika: 8,39 $/Monat #### Bewertungen und Rezensionen zu Skype *G2: 4,3/5 (über 22.000 Rezensionen) *Capterra: 4,2/5 (über 500 Rezensionen)

👀 Wussten Sie schon? In den USA werden jährlich 37 Milliarden US-Dollar für unproduktive Meetings verschwendet. ### 7. Google Workspace (Best for effortless collaboration) via /href/ https://workspace.google.com/intl/en\_in/ Google Workspace /%href/ Google Workspace ist auch eine bekannte

https://clickup.com/blog/microsoft-teams-alternatives// Microsoft Teams alternative /%href/ . Es wurde entwickelt, um Teams im Büro oder aus der Ferne in Verbindung zu halten. Durch die Integration in die gesamte Suite von Apps – Google Kalender, Meet, Drive, Tabellen usw. – können Sie ein Dokument erstellen, an einem Videoanruf teilnehmen und Dateien freigeben, ohne dass Sie etwas verpassen.

Es kann zu Kompatibilitätsproblemen mit Apps, die nicht von Google stammen, oder bestimmten Windows-Versionen kommen. #### Preise für Google Workspace *Free-Version: 14-tägige Testversion *Business Starter: 7,20 $/Benutzer pro Monat *Business Standard: 14,40 $/Benutzer pro Monat *Business Plus: 21,60 $/Benutzer pro Monat #### Bewertungen und Rezensionen für Google Workspace

G2: 4,6/5 (über 40.000 Bewertungen) *Capterra: 4,7/5 (über 16.000 Bewertungen) Lesen Sie auch: undefined ### 8. Slack (am besten geeignet, um die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team zu zentralisieren) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Slack-Dashboard.png Slack Dashboard /%img/ via undefined Die Huddles-Funktion von Slack entspricht dem "Kaffeeküchen"-Gespräch während der Bürozeiten. Es handelt sich um schnelle, spontane Audioanrufe, um Dinge zu besprechen, ohne die App (oder den Schreibtisch) zu verlassen. Sie eignen sich perfekt für Brainstorming und das Freigeben des Desktops, ohne die Formalität und die zusätzlichen Schritte, die mit der Planung eines ganzen Meetings verbunden sind.

So großartig diese Tools für die spontane Zusammenarbeit auch sind, kann die Verwaltung dieser schnellen Anrufe manchmal zu einer Überlastung führen, wenn sie nicht in Schach gehalten wird, und neue Benutzer müssen sich erst noch einarbeiten. #### Die besten Features von Slack Bildschirme, Dokumente, Bilder und andere Dateien in Unterhaltungen freigeben Kanäle für verschiedene Projekte oder Teams erstellen, um Diskussionen zu organisieren Huddles nach Bedarf beitreten oder verlassen Frühere Nachrichten und Dateien mit der leistungsstarken Suchfunktion von Slack finden

Limits von Slack Huddles können nicht als Aufzeichnungen von Meetings angesehen werden, sodass es keinen Hinweis auf verpasste Diskussionen gibt. Einige Features von Slack sind während Huddles nicht verfügbar. #### Preise von Slack *Free-Plan *Pro: 7,25 $/Benutzer pro Monat *Business+: 12,50 $/Benutzer pro Monat *Enterprise Grid: benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Slack *G2: 4,5/5 (über 30.000 Rezensionen) *Capterra: 4,7/5 (über 20.000 Rezensionen) 🧠 Wissenswertes: undefined gaben an, im Jahr 2022 bei der Arbeit Emojis verwendet zu haben. Von ihnen gaben 68 % zu, dass es ihnen gefiel, wenn ihre Kollegen bei der Kommunikation am Arbeitsplatz Emojis verwendeten, während 63 % sich ihren Teamkollegen verbundener fühlten. ### 9. Zoho Meeting (Best for business collaboration) via /href/ https://www.zoho.com/meeting/ Zoho /%href/ Zoho Meeting ist eine einfache, browserbasierte Alternative zu Webex. Mit ihr lassen sich Videokonferenzen und Webinare einfach einrichten, ohne dass man endlos viel herunterladen oder technische Probleme lösen muss.

Es ist eine großartige Wahl für Teams, die bereits die App-Suite von Zoho nutzen, und kann im Vergleich zu einigen anderen Tools auf unserer Liste kostengünstig sein. #### Die besten Features von Zoho Meeting Meetings und Webinare aufzeichnen, um sie später zu nutzen oder freizugeben An Meetings direkt von Google Chrome oder anderen Browsern aus teilnehmen, ohne etwas herunterladen zu müssen * Integration mit anderen Zoho-Anwendungen zur Verbesserung des Workflows #### Limits von Zoho Meeting

Es können gelegentlich Probleme mit der Audio- und Videoqualität auftreten. Die Optionen für Branding und benutzerdefinierte Einstellungen sind etwas eingeschränkt. #### Zoho Meeting-Preise Free Forever Standard Meeting: ab 1 $/Gastgeber pro Monat *Professional Meeting: ab 3 $/Gastgeber pro Monat *Standard Webinar: ab 7,50 $/Gastgeber pro Monat

Professionelles Webinar: ab 16 $/Gastgeber pro Monat *Enterprise Webinar: ab 66 $/Veranstalter pro Monat #### Bewertungen und Rezensionen von Zoho Meeting *G2: 4,5/5 (über 1.000 Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (über 850 Rezensionen)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-2.webp via Dialpad /%img/ via /href/ https://www.dialpad.com/ Dialpad /%href/ Dialpad AI Meetings ist einfach, aber clever. Es handelt sich um ein Videokonferenz-Tool mit KI-Features wie Echtzeit-Transkription und Zusammenfassungen von Meetings, die Ihnen das endlose Erstellen von Notizen ersparen. Das Setup geht schnell, und wenn Sie bereits andere Dialpad-Apps verwenden, funktioniert alles reibungslos zusammen. Allerdings hat es auch seine Tücken – Audio und Video können manchmal Probleme machen, besonders bei langen Anrufen, und die mobile App wirkt im Vergleich zur Version für den Desktop etwas abgespeckt.

Features wie Live-Transkription und Anrufzusammenfassungen sind hilfreich, erfordern aber möglicherweise Schulungen oder häufige Nutzung, um davon zu profitieren. #### Dialpad-Preise *Free Business: 20 $/Benutzer pro Monat #### Bewertungen und Rezensionen von Dialpad *G2: 4,4/5 (über 1500 Rezensionen) *Capterra: 4,2/5 (über 500 Rezensionen)



**Lesen Sie auch: /href/ https://clickup.com/blog/how-to-use-ai-for-meeting-notes//Statt Stift und Papier: Wie man KI für Notizen in Meetings nutzt /%href/## Andere Tools für Video-KommunikationBei der Suche nach Alternativen zu Cisco Webex sollten wachsende Geschäfte auch andere Optionen in Betracht ziehen, um das gesamte Projektmanagement und die Bedürfnisse des Teams zu bewältigen.

Zum Beispiel: Würden Sie sich nicht gerne für eine All-in-One-Plattform anmelden, die sich als kostenlose Projektmanagement-Software tarnen kann, eine bessere Erfahrung bei Videokonferenzen bietet und zusätzliche Aufgaben erfüllt? ### ClickUp undefined ist (noch) kein vollwertiges Tool für Videokonferenzen, aber es ergänzt andere Optionen in dieser Liste als die "Alles-App für die Arbeit". Hier erfahren Sie, wie Sie es als Alternative zu Cisco Webex verwenden können. Nehmen Sie Ihren Bildschirm direkt von jeder Aufgabe aus auf und geben Sie ihn frei, indem Sie ClickUp Clips verwenden. /href/ https://clickup.com/features/clip ClickUp Clips /%href/ . Es bringt eine neue Wendung in Videokonferenzen, indem es Ihnen ermöglicht, Ihren Bildschirm mit einem Voice-Over aufzunehmen, ihn mit Ihrem Team zu teilen und asynchron zusammenzuarbeiten – eine Zusammenarbeit, bei der nicht alle gleichzeitig verfügbar sein müssen.

Anstelle von Live-Meetings können Mitglieder eines Teams über /href/ https://clickup.com/blog/async-video-communication// async video communication /%href/ kommunizieren, Updates freigeben und Feedback geben. Wenn Zeitzonen Ihrem Team Kopfschmerzen bereiten, nutzen Sie dieses Feature. 📮ClickUp Insight: Über undefined bevorzugen Instant Messaging für die Kommunikation im Team. Obwohl es einen schnellen und effizienten Austausch ermöglicht, werden Nachrichten oft über mehrere Kanäle, Threads oder Direktnachrichten verteilt, was es später schwieriger macht, Informationen abzurufen. Mit einer integrierten Lösung wie undefined Ihre Threads werden bestimmten Projekten und Aufgaben zugeordnet, sodass Ihre Unterhaltungen im Kontext bleiben und jederzeit verfügbar sind.

Mit ClickUp Chat bleiben Diskussionen fokussiert, egal ob Sie Ideen sammeln, Updates geben oder Teamkollegen für schnelle Beiträge taggen. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-78.png ClickUp Chat: Webex-Alternativen /%img/

Mit SyncUps in ClickUp Chat können Sie schnell Audio- und Videoanrufe tätigen und Ihren Bildschirm freigeben. Mit SyncUps in ClickUp Chat können Sie auch schnelle Video- und Audioanrufe (wie Huddles!) tätigen. Das Ergebnis? Eine Webex-Alternative, die sich gleichermaßen für Echtzeit- und asynchrone Aufholjagden eignet. Bringen Sie Ihre Aufgaben, Unterhaltungen und KI mit ClickUp Chat zusammen. Apropos Nachholbedarf: Kombinieren Sie ClickUp Chat mit undefined und die KI-Superkräfte von ClickUp AI können Sie so viel mehr tun, als nur Nachrichten senden und beantworten: Verwandeln Sie Nachrichten mit einem einzigen Klick in Aufgaben Verknüpfen Sie Unterhaltungen mit den richtigen Aufgaben, um den Kontext zentral zu halten Verpasste Nachrichten mit sofortigen KI-Zusammenfassungen nachholen Stellen Sie Fragen zu bestehenden Diskussionen im Chat und erhalten Sie klare Antworten, ohne Ihre Kollegen anpingen zu müssen Ein weiteres brillantes Feature in ClickUp ist https://app.clickup.com/signup?template=t-4389460&department=hr-recruiting Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Die /href/ https://clickup.com/templates/meetings-t-4389460 ClickUp-Vorlage für Meetings /%href/ ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Tagesordnungen und Elementen für Meetings und die direkte Nachverfolgung. Es bietet fünf Ansichten von ClickUp: "Liste", "Board", "Einbetten", "Unterhaltung" und "Kalender". Sie können auch benutzerdefinierte Status wie "Nicht geplant", "Geplant" und "In Bearbeitung" nutzen.

Es kann einige Zeit dauern, bis Benutzer die vielen Funktionen von ClickUp verstanden haben. *Free Forever Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer *Business: 12 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Kontakt für Preisinformationen *ClickUp Brain: Verfügbar für alle kostenpflichtigen Pläne für 5 $/Workspace pro Mitglied und Monat. #### ClickUp-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.500 Bewertungen) *Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp? Samantha Dengate, eine leitende Projektmanagerin bei Diggs und Kundin von ClickUp, sagt:

_Vor ClickUp führten Meetings und die Kommunikation per E-Mail zu einem schwarzen Loch, in dem Elemente ungesehen und unbeachtet blieben. Aus diesem Grund wurden Aufgaben nicht rechtzeitig überprüft und niemand wusste, wie die kreative Entwicklung verlief. Jetzt kann jeder im Team klar sehen, wann Aktionselemente fällig sind, chatten und innerhalb der Aufgaben zusammenarbeiten. undefined , Senior Project Manager bei Diggs 💡Pro-Tipp: Verwandeln Sie ClickUp in eine "Gedächtnisbank" für Ihre Meetings. Zeichnen Sie wichtige Diskussionen auf, fügen Sie sie als Clips hinzu und verknüpfen Sie sie direkt mit Ihren Projekten oder Aufgaben. Ihr Team kann Schlüsselmomente aus früheren Meetings erneut aufrufen, ohne alte Notizen durchforsten zu müssen.

#### Die besten Features von ClickUp Nehmen Sie kurze Video-Updates oder Anweisungen auf und geben Sie sie asynchron frei, wodurch unnötige Meetings vermieden werden. Erstellen Sie benutzerdefinierte Beziehungen zwischen Aufgaben, wie Abhängigkeiten, Blocker oder verwandte Elemente. Verwenden Sie undefined verwenden, um Meetings zu planen, auf Transkripte zuzugreifen, Aktualisierungen zu synchronisieren und Ergebnisse an einem Ort nachzuverfolgen – ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. undefined . Verwandeln Sie Unterhaltungen schnell in umsetzbare Aufgaben, verknüpfen Sie Updates direkt mit ClickUp Projekten und teilen Sie sogar den Fortschritt von Aufgaben, ohne Teams jemals zu verlassen. #### ClickUp Limits Trotz der großartigen Integrationen verfügt ClickUp nicht über eine vollständige, integrierte Videokonferenzfunktion

Als App für alles, was mit der Arbeit zu tun hat, organisiert ClickUp die Kommunikation, Aufgaben und das freigegebene Wissen Ihres Teams mithilfe seiner Integrationsfunktionen, asynchronen Updates und KI-gestützten Chat-Funktion. Mit dem kostenlosen Plan und über 1000 Integrationen kann Ihr Team sofort besser zusammenarbeiten. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an /%href/!