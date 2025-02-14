Apple Notes vs. Google Keep: Welche Notiz-App gewinnt?

Apple Notes und Google Keep haben die Art und Weise verändert, wie wir unsere Gedanken, Aufgaben und Ideen organisieren. Von kurzen Erinnerungen über detaillierte Listen bis hin zu Fotos oder Sprachmemos – sie speichern alles ganz einfach an einem Ort.

Dank der Synchronisierung auf allen Ihren Geräten sind Ihre Notizen immer nur einen Fingertipp entfernt – wichtige Details gehen nie wieder verloren.

Apple Notes glänzt durch seine nahtlose Integration in das Apple-Ökosystem, während Google Keep wegen seiner Einfachheit und seinem farbenfrohen Design beliebt ist.

Aber wie wählt man die richtige unter diesen oder anderen Notiz-Apps aus? Das ist nicht ganz einfach. Hier finden Sie eine detaillierte Gegenüberstellung von Google Keep und Apple Notes, die Ihnen dabei hilft, Ihr perfektes digitales Notizbuch zu finden.

Als Bonus stellen wir Ihnen auch den AI Notetaker von ClickUp vor. Fügen Sie ihn Ihren Meetings hinzu und profitieren Sie von automatisch generierten Transkripten, Zusammenfassungen und detaillierten Einblicken in Ihre wichtigsten Meetings!

Tauchen wir nun ein in den Vergleich zwischen Google Keep und Apple Notes! ⬇️

Was ist Google Keep?

Google Keep ist Googles Lösung, um Notizen so einfach und effizient wie auf einem Haftzettel zu erstellen – aber mit mehr Vorteilen. Sie können Ihre Notizen gemeinsam mit anderen bearbeiten, und die App ermöglicht Ihnen auch das Hinzufügen von Farbcodierungen, Zeichnungen und sogar Sprachmemos, die Sie in Text umwandeln können.

Google Keep ist eine praktische, kostenlose Notiz-App, auf die Sie über eine Web-App oder ein mobiles Gerät zugreifen können. Sie lieben es zu kritzeln? Das Zeichen-Tool eignet sich perfekt für schnelle Skizzen oder um Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Organisieren Sie Ihre Notizen nach Farben, filtern Sie sie ganz einfach und machen Sie sich dank Features wie Archivierung und Wiederherstellung keine Sorgen mehr, dass Sie sie verlieren könnten. Die App ist cloudbasiert, sodass Sie von Ihrem Android-Smartphone, iPhone, Tablet oder Desktop aus darauf zugreifen können.

🧠 Fun Fact: Untersuchungen haben ergeben, dass Notizen dabei helfen, sich Dinge besser zu merken. Anstatt Informationen passiv aufzunehmen, können Sie aktiv werden und Informationen in Ihrem Langzeitgedächtnis speichern.

Features von Google Keep

Werfen wir einen Blick auf die Features von Google Keep, die es zu einer großartigen Alternative zu Apple Notes machen:

Feature Nr. 1: Mehrere Optionen zum Notieren

über Google Keep

Google Keep macht das Notieren mit seinen vielfältigen Notizmethoden zum Kinderspiel. Von einfachen Texteinträgen für detaillierte Gedanken bis hin zu Checklisten, mit denen Sie Aufgaben mühelos nachverfolgen können, passt es sich Ihren Bedürfnissen an.

Skizzieren Sie Ideen auf einfachen, linierten oder karierten Hintergründen oder zeichnen Sie zum Brainstorming über hochgeladene Bilder. Machen Sie Ihre Kritzeleien mit der KI von Keep durchsuchbar. Machen Sie ein Foto von handschriftlichen Notizen, und die OCR-Funktion von Keep wandelt sie in durchsuchbaren Text um.

Nehmen Sie Sprachmemos mit automatischer Transkription auf, damit Sie Ihre Ideen immer griffbereit haben.

Feature Nr. 2: Organisation und benutzerdefinierte Anpassung

Keep macht Ihre Google-Notizen übersichtlich, farbenfroh und leicht auffindbar. Dank des farbcodierten Systems können Sie Ihre Notizen visuell organisieren – denken Sie an Rot für dringende Aufgaben und Blau für Wochenendpläne.

Beschreibungen fungieren wie Tags und gruppieren Notizen in Kategorien wie "hohe Priorität" oder "persönlich". Alle Notizen unter einer Beschreibung erscheinen in einem Workspace.

Legen Sie farbenfrohe Hintergründe fest oder heften Sie wichtige Notizen an, damit sie immer im Blickfeld bleiben.

Feature Nr. 3: Zusammenarbeit und Freigeben

Google Keep macht Teamarbeit mühelos, indem es Ihnen ermöglicht, Notizen zu teilen und in Echtzeit zusammenzuarbeiten. Fügen Sie Mitarbeiter per E-Mail hinzu, und alle erhalten sofort Zugriff auf die Ansicht oder Bearbeitung der Notiz, wobei Aktualisierungen nahtlos für alle Teilnehmer synchronisiert werden.

Sie können auch separate Listen für Arbeit und private Gruppen erstellen, um alles organisiert und zugänglich zu halten.

Feature Nr. 4: Suchfunktion

Mit der Suchfunktion von Google Keep verlieren Sie keine Notizen mehr aus den Augen. Finden Sie alle Ihre Notizen, einschließlich Audio-Memos, Listen oder Kritzeleien, in Sekundenschnelle, indem Sie Notizen nach Farbe, Stichwort, Beschreibung oder Notiztyp filtern.

Es ist wie ein persönlicher Assistent für Ihre Ideen – tippen Sie ein, was Ihnen gerade einfällt, und Keep ruft es sofort auf.

Feature Nr. 5: Intelligente Erinnerungen

Google Keep bringt Erinnerungen auf die nächste Stufe mit intelligenten Features, die sicherstellen, dass Sie nichts mehr verpassen. Ob es sich um ein Meeting, ein Produktivitäts-Tagebuch oder eine kreative Idee handelt, Keep synchronisiert Erinnerungen mit Ihrem Google-Konto, sodass Sie in anderen Apps auf allen Geräten darauf zugreifen können.

Legen Sie zeitbasierte Erinnerungen für bestimmte Termine fest oder wählen Sie standortbasierte Erinnerungen (mithilfe von Karten), die Sie benachrichtigen, wenn Sie an einem ausgewählten Ort ankommen. Das Erstellen einer Erinnerung ist ganz einfach: Tippen Sie auf "Erinnere mich" und passen Sie die Erinnerung an Ihre Bedürfnisse an.

Feature Nr. 6: Integration mit Google-Diensten

Google Keep lässt sich mühelos in Google Workspace integrieren, sodass Sie ganz einfach auf Notizen in Gmail-Konten, Google Docs und Google Kalender zugreifen können.

Exportieren Sie Notizen mit einem Klick in Google Docs oder richten Sie Erinnerungen ein, die direkt mit Ihrem Kalender synchronisiert werden. Sie benötigen Transkriptionen? Konvertieren Sie Ihre Audio-Notizen automatisch in Text. Dank der Seitenleiste in fast allen Google Apps sind Ihre Notizen außerdem immer nur einen Klick entfernt.

Preise für Google Keep

Free

💡 Schnelle Tipps: Hier sind einige Tipps für intelligentere Notizen: Beschränken Sie jede Notiz auf ein einziges Thema. So finden Sie sie später leichter wieder und vermeiden eine Überflutung mit Infos

Teilen Sie lange Absätze in Stichpunkte auf. So bleiben die Dinge kurz und prägnant und lassen sich schneller lesen

Verkomplizieren Sie Ihre Notizen nicht mit unnötigen Details

Wenn Ihnen eine Idee kommt, warten Sie nicht, bis Sie sie tippen können. Nehmen Sie eine Sprachmemo auf und transkribieren Sie sie später

Verwenden Sie Vorlagen für Notizen , um den Prozess schneller und effizienter zu gestalten

Was ist Apple Notes?

Apple Notes ist Ihr digitales All-in-One-Notizbuch, das nahtlos in jedes iOS-Gerät integriert ist. Es eignet sich perfekt zum Festhalten kurzer Ideen, zum Erstellen detaillierter To-do-Listen oder zum Skizzieren von Plänen.

Dank der mühelosen Synchronisierung zwischen iPhone, iPad und Mac können Sie eine Notiz auf einem Gerät beginnen und auf einem anderen fortsetzen, ohne den Faden zu verlieren. Ihre Notizen sind außerdem durch einen Geräte-PIN-Code, ein benutzerdefiniertes Passwort, Face ID oder Touch ID gesichert.

Dank Ordnern, Tags und intelligenten Suchfunktionen ist es ganz einfach, Ihre Notizen zu organisieren und Aufgaben im Blick zu behalten. Außerdem können Sie Fotos anhängen, gescannte PDFs speichern oder ganz einfach Text in Ihre Notizen schreiben – ganz einfach mit Apple Notes.

Die Zusammenarbeit ist ebenfalls ein Kinderspiel, da bis zu 100 Personen in Echtzeit Inhalte freigeben und bearbeiten können – ideal für Team-Projekte oder die Reiseplanung. 🤝

Features von Apple Notes

Apple Notes bietet beeindruckende Features und ist damit eine gute Alternative zu Google Keep. Schauen wir uns das einmal an:

Feature Nr. 1: Intelligente Suche

Mit seinen erweiterten Suchfunktionen macht Apple Notes das Auffinden Ihrer zuvor erstellten oder zuletzt verwendeten Notizen zum Kinderspiel. Die App durchsucht Ihren Text, Anhänge, gescannte Dokumente und Kritzeleien und liefert innerhalb von Sekunden präzise Ergebnisse.

Haben Sie eine bildreiche Notiz? Kein Problem – Apple Notes erkennt auch Bildinhalte, sodass Sie bestimmte Bilder ganz einfach finden können. Die Option "In Notiz suchen" geht noch einen Schritt weiter und findet bestimmte Wörter oder Ausdrücke in einzelnen Notizen.

Feature Nr. 2: Notizen mit Anhängen ergänzen

via Apple Support

Die Anhang-Funktion von Apple Notes verwandelt einfache Notizen in dynamische Informations-Hubs. Fügen Sie Fotos, Videos, gescannte Dokumente oder sogar Ihren Speicherort hinzu, um Ihren Ideen einen tieferen Kontext zu geben.

Für eine freihändige Bedienung können Sie Audioaufnahmen direkt in der App aufzeichnen und transkribieren.

Feature Nr. 3: Mit intelligenten Ordnern organisieren

Die intelligenten Ordner von Apple Notes gruppieren Ihre Notizen automatisch anhand von Tags, sodass Sie alles ganz einfach an einem Ort finden, ohne manuell sortieren zu müssen.

Fügen Sie Tags wie #Arbeit, #Rezepte oder #Ideen direkt in Ihre Notizen ein und sehen Sie zu, wie sie sich ordentlich in die entsprechenden Ordner sortieren.

Feature Nr. 4: Zeichnen, kritzeln, lösen

Apple Notes macht Notizen zu einer Kunstform – im wahrsten Sinne des Wortes. Skizzieren Sie Ihre Ideen mit Bleistiften, Markern oder einer Farbpalette. Passen Sie die Stärke und Deckkraft an, um jedes Detail zu perfektionieren.

Verwenden Sie den Apple Pencil, um handschriftliche Notizen zu schreiben, die nahtlos in die App fließen und mit der Scribble-Feature sofort in klaren, getippten Text umgewandelt werden. Für Mathematik-Genies ist Apple Notes ein praktisches Tool zum Lösen von Gleichungen, Zeichnen von Graphen, Zuweisen von Variablen und sogar zum Aufrufen eines Verlaufs der Berechnungen.

Feature Nr. 5: Verknüpfung mit anderen Notizen

Mit Apple Notes können Sie Ihre Ideen mit der Feature zum Verknüpfen von Notizen miteinander verknüpfen. Verknüpfen Sie eine Notiz nahtlos mit einer anderen über die Option "Link hinzufügen" und geben Sie den Titel der Notiz ein, um ein vernetztes Netz aus Ihren Gedanken, Referenzen oder Projekten zu erstellen.

Preise für Apple Notes

Free

🔍 Wussten Sie schon? Laut einer Studie hat das Hinzufügen von Skizzen zu Ihren Notizen einen erheblichen Einfluss auf Ihr Lernen. Zeichnen verbessert Ihr Gedächtnis und hilft Ihnen, Informationen besser zu behalten.

Google Keep vs. Apple Notes: Feature-Vergleich

Sehen wir uns an, welches Tool im Vergleich zwischen Apple Notes und Google Keep die Nase vorn hat.

Feature Nr. 1: Notizen

Wie eine App mit Notizen umgeht, macht den Unterschied bei der Notizenerfassung aus. Sehen wir uns an, welche App besser abschneidet.

Google Keep

Bei Google Keep dreht sich alles um Einfachheit. Es unterstützt Nur-Text, Checklisten, Sprachmemos und schnelle Skizzen. Textformatierungen wie Fettdruck, Kursivschrift, Unterstreichungen und Überschriften sind nur auf Android-Geräten verfügbar.

Notizen sind wie Haftnotizen, die man an den Kühlschrank klebt – unkompliziert, funktional und einfach zu verwalten. Sie eignen sich perfekt, um unterwegs schnell Gedanken oder To-dos festzuhalten.

Apple Notes

Apple Notes ist ein Kraftpaket für Notizen. Es unterstützt Tabellen, Aufzählungspunkte, Überschriften und Rich-Text-Formatierungen wie Fettdruck, Kursivschrift und Hervorhebungen. Mit der App können Sie Checklisten erstellen, Links einbetten, Skizzen zeichnen und sogar Dokumente scannen.

Das Feature "Scribble" wandelt handschriftliche Notizen in getippten Text um, und Apple Intelligence bietet zusätzliche Funktionen wie Korrekturlesen, Zusammenfassen oder Umformulieren von Texten. Außerdem erfolgt die Synchronisierung nahtlos auf allen Apple-Geräten, sodass Sie jederzeit Zugriff haben.

🏅 Gewinner: Apple Notes gewinnt diese Runde aufgrund seiner fortschrittlichen Formatierungs-Tools und Features.

Feature Nr. 2: Suchfunktion

Eine gute Suchfunktion sorgt dafür, dass Sie wichtige Notizen nie aus den Augen verlieren, egal wie viele Sie erstellt haben.

Google Keep

Die Suche in Google Keep ist einfach, aber effektiv. Sie filtert Notizen nach Stichwörtern, Beschreibungen, Farben und Notiztypen wie Bilder, Listen oder Audio. Außerdem ist die Benutzeroberfläche übersichtlich und es ist einfach, bestimmte Inhalte zu finden.

Apple Notes

Apple Notes geht mit seiner leistungsstarken Suchfunktion noch einen Schritt weiter. Es scannt Schlüsselwörter, Bilder, Anhänge, gescannte Dokumente und sogar Handschrift oder Kritzeleien. Die Option "In Notiz suchen" hilft Ihnen, längere Notizen zu durchsuchen.

🏅 Gewinner: Apple Notes gewinnt diese Runde aufgrund seiner Fähigkeit, verschiedene Inhalte zu durchsuchen, darunter handschriftliche Notizen und Bilder.

Feature Nr. 3: Organisation und benutzerdefinierte Anpassung

Eine gute Organisation und Personalisierung Ihrer Notizen ist der Schlüssel zu einem stressfreien Notiznehmen. Sehen wir uns an, welche Tools die bessere Option bieten.

Google Keep

Google Keep setzt mit seinen farbcodierten Notizen und Beschreibungen auf Einfachheit. Farben helfen dabei, Aufgaben visuell zu trennen, während Beschreibungen verwandte Notizen gruppieren, um sie leichter wiederzufinden. Die Anpassungsmöglichkeiten sind jedoch auf diese Features beschränkt, was die App recht einfach macht.

Apple Notes

Die Apple Notes App bietet mehr Tiefe in der Organisation und Anpassung. Ordner und Smart Folders ermöglichen die automatische Kategorisierung mithilfe von Tags. Die Anpassungsmöglichkeiten umfassen Formatierungs-Tools wie Fettdruck, Kursivschrift und Hervorhebungen, Checklisten-Optionen, Doodles und die Synchronisierung zwischen Geräten für zusätzlichen Komfort.

🏅 Gewinner: Apple Notes ist der Gewinner, da es umfangreichere Organisationstools bietet. Es bietet außerdem ein höheres Maß an benutzerdefinierten Einstellungen, die detaillierteren Anforderungen an Notizen gerecht werden.

Feature Nr. 4: Möglichkeit zum Hinzufügen von Anhängen

Durch das Hinzufügen von Anhängen werden alle Notizen zu einer umfassenden Ressource.

Google Keep

Google Keep verbessert Ihre persönlichen Notizen oder Meeting-Notizen durch Hinzufügen von Bildern, Zeichnungen und Sprachmemos. Die App ist zwar einfach und effektiv, ihre Optionen für Anhänge sind jedoch recht grundlegend.

Apple Notes

Apple Notes geht noch einen Schritt weiter und unterstützt eine Vielzahl von Anhängen. Sie können Fotos, Videos, gescannte Dokumente, Links, Speicherorte und Ihre Signatur hinzufügen. Die App ermöglicht Ihnen auch das direkte Scannen über die Notizen-Oberfläche, was unglaublich praktisch ist. Für Audio-Liebhaber bietet sie neben der Aufnahme auch eine Transkription.

🏅 Gewinner: Dank seiner umfangreichen Anhang-Optionen geht der Sieg an Apple Notes.

Feature Nr. 5: Barrierefreiheit

Eine großartige App für Notizen ist nicht nur funktional, sondern sollte auch für jeden zugänglich und einfach zu bedienen sein, unabhängig vom Gerät oder der Situation.

Google Keep

Google Keep glänzt durch seine plattformübergreifende Verfügbarkeit. Ihre Notizen sind immer griffbereit, egal ob Sie iOS, Android oder einen Web-Browser verwenden.

Apple Notes

Die Notizen-App ist innerhalb des Apple-Ökosystems hervorragend und bietet eine nahtlose Synchronisierung zwischen iPhone, iPad, Mac und Apple Watch. Allerdings ist sie auf Apple-Geräte beschränkt.

🏅 Gewinner: Google Keep liegt dank seiner breiteren Zugänglichkeit auf verschiedenen Geräten und Betriebssystemen vorn.

Feature Nr. 6: Zusammenarbeit und Freigeben

Das Freigeben und Bearbeiten von Notizen in Echtzeit ist für die Produktivität unerlässlich, insbesondere bei der Arbeit mit Teams oder Familienmitgliedern.

Google Keep

Mit Google Keep können Benutzer Notizen per E-Mail an andere freigeben und so in Echtzeit gemeinsam an Aufgaben, Listen und Ideen arbeiten.

Apple Notes

Die Apple Notes App unterstützt auch die gemeinsame Freigabe, sodass Benutzer andere zum Anzeigen oder Bearbeiten von Notizen einladen können. Die App unterstützt Echtzeit-Updates und eignet sich somit perfekt für die Zusammenarbeit im Team oder zum Freigeben von Einkaufslisten für die Familie.

🏅 Gewinner: Obwohl Apple Notes wegen der besseren Integration in das Apple-Ökosystem eine besondere Erwähnung verdient, gewinnt Google Keep aufgrund der breiteren Zusammenarbeit über mehrere Plattformen hinweg.

Google Keep vs. Apple Notes auf Reddit

Wir haben Reddit besucht, um zu sehen, was die Leute über die Debatte zu Apple Notes vs. Google Keep denken. Viele waren sich einig, dass beide Apps zwar gut für schnelle Notizen geeignet sind, die Notes-App jedoch mehr Optionen und Tiefe bietet.

Ein Benutzer sagte

Ich finde, dass beide Apps großartig funktionieren und sich hervorragend für schnelle Notizen und ähnliches eignen, aber Apple Notes hat das Potenzial, eine weitaus umfangreichere Notiz-App zu sein.

Ich finde, dass beide Apps großartig funktionieren und sich hervorragend für schnelle Notizen und ähnliches eignen, aber Apple Notes hat das Potenzial, eine weitaus umfassendere Notiz-App zu sein.

Ein anderer Benutzer erwähnte, dass die Verwendung von Google Keep mit Google Docs Abhilfe schaffen könnte.

Um an die Funktionen von Apple Notes heranzukommen, müssen Sie Keep und Docs zusammen verwenden. Schnelle Erfassung und grobe Notizen in Keep und formatierte Notizen in Docs. Sie lassen sich gut integrieren und Sie können einfach von Keep aus auf das Dokument verlinken. Dennoch ist Apple Notes leistungsfähiger.

Um an die Funktionen von Apple Notes heranzukommen, müssen Sie Keep und Docs zusammen verwenden. Schnelle Erfassung und grobe Notizen in Keep und formatierte Notizen in Docs. Sie lassen sich gut integrieren und Sie können einfach von Keep aus auf das Dokument verlinken. Dennoch ist Apple Notes leistungsfähiger.

Einige Benutzer sind sich einig, dass Google Keep aufgrund seiner Integration in Google-Dienste und seiner plattformübergreifenden Verfügbarkeit ein starker Konkurrent ist.

Ein Benutzer sagt

Google Tasks und Keep sind nicht mit den Funktionen von Apple Reminders und Notes vergleichbar. Aber Keep und Tasks sind einfach zugänglich und in jedem Browser oder Computer voll funktionsfähig, was für mich ein wichtiger Grund für den Wechsel ist.

Google Tasks und Keep sind nicht mit den Funktionen von Apple Reminders und Notes vergleichbar. Aber Keep und Tasks sind einfach zugänglich und in jedem Browser oder Computer voll funktionsfähig, was für mich ein wichtiger Grund für den Wechsel ist.

Lernen Sie ClickUp kennen – die beste Alternative zu Google Keep und Apple Notes

Suchen Sie nach einer umfassenderen Lösung für Notizen und Aufgabenverwaltung? ClickUp ist die Antwort.

Im Gegensatz zu Google Keep und Apple Notes, die sich hauptsächlich auf grundlegende Notizen konzentrieren, bietet ClickUp eine Fülle von Features in einer Tabelle. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat: vom Projektmanagement bis zum Notieren – deshalb wird sie auch als zweites Gehirn bezeichnet.

Verwenden Sie ClickUp zur Nachverfolgung von Meilensteinen in Projekten

Außerdem ist ClickUp dank seiner Tools für die Zusammenarbeit und über 1.000 Integrationen ideal für Teams geeignet, da Sie Notizen freigeben, Aufgaben zuweisen und Fortschritte in Echtzeit verfolgen können. Mit Features wie ClickUp Knowledge Management können Sie Informationen effizient erfassen, organisieren und abrufen.

Früher habe ich mich ausschließlich auf meine schriftlichen Notizen verlassen, aber nach zwei Tagen mit ClickUp war mir klar, dass dies die richtige Lösung für mich ist.

Früher habe ich mich ausschließlich auf meine schriftlichen Notizen verlassen, aber nach zwei Tagen, in denen ich ClickUp getestet habe, wusste ich, dass dies die richtige Lösung für mich ist.

Entdecken Sie, wie ClickUp Ihre Notizen verbessert:

ClickUp hat die Nase vorn #1: ClickUp-Dokumente

Sorgen Sie mit ClickUp Docs für eine gute Organisation Ihrer Notizen

ClickUp Docs bringt Ihre digitalen Notizen auf die nächste Stufe. Docs bietet alles, was Sie brauchen, egal ob Sie Wikis erstellen, mit Aufgaben verknüpfte Notizen erstellen oder Projektpläne entwerfen.

Benötigen Sie Tabellen? Kein Problem. Zahlreiche Formatierungsoptionen? Aber sicher. Mit verschachtelten Seiten und der Möglichkeit, Lesezeichen einzufügen, können Sie Ihre Inhalte genau nach Ihren Wünschen organisieren. ClickUp Docs beschränkt sich nicht nur auf die Organisation, sondern zeichnet sich auch durch hervorragende Funktionen für die Zusammenarbeit aus. Dank Echtzeit-Teamarbeit können Sie Kommentare hinterlassen, Teammitglieder mit Tags versehen und Aufgaben zuweisen, ohne etwas zu verpassen.

Der Fokusmodus sorgt dafür, dass Sie bei der Arbeit an Ihren Aufgaben nicht gestört werden. Und wenn es Zeit zum Teilen ist, ist die Verwaltung des Datenschutzes dank freigebarer Links und Zugriffskontrolle ganz einfach. 🔒

ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain

Probieren Sie ClickUp Brain kostenlos aus Erstellen und fassen Sie Notizen mit ClickUp Brain

ClickUp Brain bringt KI-gestützte Effizienz in Ihre Notizen. Die Schreibhilfe mit integrierter Rechtschreibprüfung zur Umwandlung von Audio in Text macht den Prozess schneller und genauer.

Bearbeiten, korrigieren und fassen Sie direkt in Dokumenten zusammen, um noch effizienter zu arbeiten. Vorstrukturierte Tabellen, Kopfzeilen und andere Formatierungsoptionen helfen Ihnen dabei, Ihre Notizen zu organisieren.

Für alle, die Notizen in mehreren Sprachen verwalten müssen, übersetzt ClickUp Brain Ihre Inhalte in Sekundenschnelle. Und wenn Sie an Meetings teilnehmen, sorgt es für effiziente Notizen.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Notepad

Erstellen Sie unterwegs schnelle Notizen mit ClickUp Notepad

ClickUp Notepad ist das ultimative Tool, um schnell Gedanken, Ideen und To-dos zu notieren. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist es für schnelle Notizen unterwegs konzipiert.

Sie müssen sich keine Sorgen mehr machen, dass Sie Ihre Notizen verlieren könnten; Dokumente werden automatisch auf allen Ihren Geräten gespeichert und synchronisiert. Notepad lässt sich auch in das Aufgabenverwaltungssystem von ClickUp integrieren, sodass Sie Ihre Notizen mit nur einem Klick in umsetzbare Elemente verwandeln können.

ClickUp's One Up #4: ClickUp AI Notetaker

Das ist noch nicht alles. Mit ClickUp AI Notetaker , einem Tool, das das Chaos nach Meetings in klare, umsetzbare Erkenntnisse verwandelt, werden Notizen 10-mal leistungsfähiger.

So hilft sie Ihnen:

Stellt sicher, dass jede getroffene Entscheidung erfasst wird und problemlos mit anderen geteilt werden kann – unabhängig davon, ob diese im Raum waren oder nicht

Erfasst zu erledigende Aufgaben und weist sie den richtigen Personen zu

Verbindet jede Diskussion mit relevanten Aufgaben und Dateien und liefert dabei den vollständigen Kontext – so kann Ihr Team vorankommen, ohne die Vergangenheit aufwärmen zu müssen

ClickUp's One Up #5: ClickUp MindMaps

Mit ClickUp Mindmaps können Sie Ideen und Informationen in einem kreativen, leicht verständlichen Format visuell organisieren, das sich perfekt für Brainstorming und Notizen eignet.

Visualisieren Sie Ihre Notizen auf informative Weise mit ClickUp Mindmaps

Das alles können Sie damit erledigen:

Erstellen, bearbeiten und löschen Sie Aufgaben (und Unteraufgaben) schnell im Aufgabenmodus

Erstellen Sie im Blank-Modus, in dem Knoten nicht mit einer Aufgabenstruktur verbunden sein müssen – Freiform-Mindmapping vom Feinsten

Ziehen Sie Bereiche, um die Position der Knoten anzupassen, und organisieren Sie sie in logischen Pfaden

Teilen Sie Ihre Mindmaps mit Personen außerhalb Ihres Workspace, um alle über den Fortschritt Ihres Projekts auf dem Laufenden zu halten und vieles mehr

Schließlich hilft Ihnen die ClickUp Aufgaben-Feature dabei, Ihre Notizen in umsetzbare To-Dos zu verwandeln, damit Sie keinen Schritt verpassen.

Verbessern Sie Ihre Notizen mit ClickUp

Google Keep und Apple Notes erfüllen beide ihren Zweck für schnelle Notizen und einfache Organisation.

Das übersichtliche Design von Keep und die nahtlose Integration von Apple Notes in das Apple-Ökosystem sind ideal für den einfachen, individuellen Gebrauch.

ClickUp hebt das Notieren jedoch mit seinen umfassenden Features auf ein neues Niveau.

Von der Integration der Aufgabenverwaltung über erweiterte Tools für die Zusammenarbeit bis hin zur KI-gestützten Notizhilfe – ClickUp hilft Ihnen dabei, Ideen zu Papier zu bringen und in umsetzbare Pläne zu verwandeln.

Melden Sie sich noch heute kostenlos an!