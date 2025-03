Die 7 besten Mac-Dateimanager für 2025

Haben Sie schon einmal versucht, Ihre Dateien auf Ihrem Mac zu organisieren, und hatten das Gefühl, mit Ihren Dokumenten Verstecken zu spielen? Wir alle kennen das: Man scrollt endlos durch den Finder und fragt sich, warum die eine Datei, die man gerade braucht, scheinbar im digitalen Nirgendwo verschwunden ist.

Hier kommen die Mac-Dateimanager ins Spiel – tools, die Ihr chaotisches Dateisystem in ein organisiertes Kraftpaket verwandeln. Ob Sie nun entfernte Server verwalten, Dateien übertragen oder einfach nach einem besseren Datei-Explorer suchen, um Ihre Unordnung in den Griff zu bekommen, diese Dateimanager sind die Rettung.

In diesem Blog stellen wir Ihnen die besten tools für die Optimierung Ihres Mac-Workflows vor. ##

Mac-Benutzer haben eine große Auswahl an leistungsstarken Dateimanagern, die jeweils einzigartige Features für die effiziente Bearbeitung von Aufgaben und spezifische Workflows bieten. Hier ist eine kurze Übersicht über die wichtigsten Optionen für unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben: *✅ *✅ Nimble Commander: Am besten für erfahrene Benutzer und erweiterte Dateifunktionen * ✅ CRAX Commander: Am besten für erweiterte Dateiverwaltung und benutzerdefinierte Einstellungen *Integration von Drittanbieter-Apps: Nahtlose Zusammenarbeit mit Apps für die Speicherung in der Cloud, Editoren oder Terminal-Tools zur Optimierung von Workflows *Drag-and-Drop-Funktion: Schnelle Übertragung von Dateien zwischen Ordnern oder Anwendungen, ohne sich durch Menüs klicken zu müssen *Tools zur Dateivorschau: Dokumente, Bilder oder Medien direkt im Dateimanager anzeigen, ohne sie in separaten Apps öffnen zu müssen *Anpassbare Verknüpfungen: Tastenkürzel und Befehle für eine schnelle Navigation und die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben einrichten

Integrierte Komprimierungs-Tools: Komprimierte Dateien können ohne zusätzliche Software zum Freigeben von Dateien komprimiert, dekomprimiert und verwaltet werden ➡️ Weitere Informationen: Die Suche nach Dateien kann überwältigend sein, insbesondere wenn es sich um große Datensätze oder Dokumente handelt. Erfahren Sie, wie Sie /href/ https://clickup.com/blog/pdf-search// PDF-Dateien /%href/ schnell durchsuchen können, um Zeit zu sparen und Ihren Workflow zu optimieren. ## Die 7 besten Mac-Dateimanager jährlich aufgrund von Ineffizienzen, die durch unstrukturierte Dokumentenverwaltung verursacht werden? Lassen Sie uns die besten Optionen für Sie erkunden: ### 1. ClickUp (am besten zum Erstellen, Organisieren und Freigeben von Dateien) /href/ https://clickup.com/ ClickUp /%href/ ist mehr als nur ein Tool zur Steigerung der Produktivität – es ist Ihr ultimativer Dateimanager für Mac, der Ihren Workflow vereinfacht. undefined bis hin zu den kleinsten Details. Mit Workspaces, Spaces, Ordnern, Listen und Aufgaben können Sie komplexe Projekte in überschaubare Schritte unterteilen. undefined können Sie Ihre Dateien in einem einzigen Hub erstellen, freigeben und organisieren. Sie können Ideen entwerfen, Roadmaps für Projekte erstellen oder Ressourcen für Ihr Team speichern – alles in Echtzeit mit verschachtelten Seiten, Vorlagen und umfangreichen Formatierungsoptionen. /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss3-1.png Mac-Dateimanager: ClickUp Docs /%img/

dokumente erstellen, freigeben und anordnen mit ClickUp Docs Darüber hinaus /href/ https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/ bringt Ihre Produktivität auf die nächste Stufe, indem es Ihnen hilft, Zusammenfassungen zu erstellen, Aktualisierungen zu automatisieren und Workflows nahtlos zu verbessern. /cta/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss4-1.png Mac-Dateimanager: ClickUp Brain https://clickup.com/ai ClickUp Brain kostenlos testen /%cta/ 💡 Bonus-Tipp: ClickUp Brain lernt Ihre Gewohnheiten kennen und passt die Ergebnisse an Ihre Bedürfnisse an. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Assistenten, der weiß, wo sich der Vertrag mit dem Client oder die Projektskizze versteckt. Ehrlich gesagt, ist es eine absolute Revolution für die Dateiverwaltung auf Ihrem Mac! #### Die besten Features von ClickUp Organisieren Sie Ihre Dateien mit der strukturierten Hierarchie von ClickUp. Erstellen Sie *Spaces für breite Kategorien wie Teams oder Projekte, Ordner zum Gruppieren verwandter Aufgaben oder Dateien und Listen, um Projekte in überschaubare Teile zu zerlegen

Verwenden Sie KI, um Dateien intelligent zu kategorisieren und alles schnell zu finden. Die verbundene Suche ruft Ergebnisse nicht nur aus ClickUp, sondern auch aus integrierten Tools wie Google Drive, Dropbox und Slack ab. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitstermine fest und lösen Sie automatisch Aktionen aus, um alles effizient am Laufen zu halten. Teilen Sie Dateien, hinterlassen Sie Kommentare und verwalten Sie Berechtigungen direkt auf der Plattform, um eine reibungslose Teamarbeit und Datensicherheit zu gewährleisten. * Automatisieren Sie sich wiederholende Prozesse mit Triggern, Workflows und zugewiesenen Aktionen

ClickUp-Einschränkungen Kann für Anfänger aufgrund der Vielzahl an Funktionen überwältigend sein Erweiterte Funktionen wie ClickUp AI sind nur in höherstufigen Plänen verfügbar #### ClickUp-Preise *Free forever *Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer *Business: 12 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Kontakt für Preise

ClickUp Brain: Für 7 $/Monat pro Benutzer zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen #### ClickUp Bewertungen und Rezensionen G2: 4,7/5 (über 9.000 Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Rezensionen) Apropos Benutzerfreundlichkeit von ClickUp bei der Dateiverwaltung, undefined ,

Im Allgemeinen macht ClickUp alles richtig, da es sehr benutzerfreundlich ist und viele Optionen bietet, um Übersichten für verschiedene Projekte und Abteilungen zu erstellen, was die Integration in einen funktionierenden, vordefinierten Workflow des Unternehmens erleichtert. Die Möglichkeiten, zusätzliche Informationen für eine Aufgabe bereitzustellen, sind nahezu unbegrenzt, indem Bilder, Dokumente usw. in eine Aufgabenbeschreibung integriert werden, indem sie einfach per Drag-and-Drop aus dem Datei-Explorer in die Aufgabe gezogen werden. Für mich ist es eine Anwendung, die ich jeden Tag benutze, und sie wächst in unserem Unternehmen rasant. ➡️ Lesen Sie mehr: Wenn sich die Verwaltung Ihrer Dateien wie ein endloses Versteckspiel anfühlt, ist es vielleicht an der Zeit, Ihren digitalen Arbeitsbereich aufzuräumen. Um neu anzufangen, sehen Sie sich diesen undefined für die Erstellung eines produktiven Arbeitsbereichs. ### 2. Path Finder (am besten für fortgeschrittene Dateisystemsteuerung) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss5-1.png Mac-Dateimanager: Path Finder /%img/ via Sie können auch versteckte Dateien bearbeiten, Ordner zusammenführen und erweiterte Suchvorgänge ausführen, um die Organisation zu verbessern. Es integriert auch tools wie ein eingebettetes Terminal und das Taggen von Dateien für nahtlose /href/ https://clickup.com/blog/document-management-workflow// Workflows für die Dokumentenverwaltung /%href/ . #### Die besten Features von Path Finder ForkLift 4 ist einer der leistungsstärksten Mac-Dateimanager und Clients für die Übertragung mit zwei Fenstern, die für Effizienz ausgelegt sind. Sie können damit mühelos eine Verbindung zu mehreren Servern herstellen und Dateien per Drag-and-Drop übertragen.

Die erweiterten Synchronisierungs- und Suchfunktionen machen es ideal für den Vergleich lokaler und entfernter Ordner oder das Auffinden von Dateien in Netzwerken. Mit zusätzlichen Features wie der Bearbeitung aus der Ferne, der iCloud-Integration und der Archivverwaltung kombiniert ForkLift 4 Flexibilität und Leistung für alle Ihre Anforderungen an die Dateiverwaltung. #### Die besten Features von ForkLift * Vergleichen und synchronisieren Sie lokale oder entfernte Ordner mit einem Klick, Zwei-Wege-Synchronisierung

Erweiterte Such- und Filterfunktionen zum Auffinden von Dateien nach Namen, Erweiterungen, Tags oder Inhalten, auch auf externen Servern Nahtlose Verwaltung von Dateien in der Cloud, in iCloud und auf lokalen Laufwerken über die intuitive Benutzeroberfläche mit zwei Fenstern Bearbeitung von Remote-Dateien in Ihrem bevorzugten Editor und automatisches Hochladen von Änderungen beim Speichern #### ForkLift-Limits Bei Dateiübertragungen kann es gelegentlich zu Verzögerungen kommen, bevor sie beginnen

Es gibt keine klare Möglichkeit zur Fehlerbehebung, wenn Probleme von externen Hosts oder der App selbst herrühren. ForkLift-Preise Einzelner Benutzer: 19,95 $/Jahr *Familienlizenz: 29,95 $/Jahr *Kleine Unternehmen: 69,95 $/Jahr ForkLift-Bewertungen und -Rezensionen G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen ➡️ Mehr lesen: /href/ https://clickup.com/blog/note-taking-apps-for-mac// 10 beste Apps für Notizen auf dem Mac /%href/ ### 5. muCommander (am besten für leichtes und quelloffenes Dateimanagement) via /href/ https://www.mucommander.com/ muCommander /%href/

muCommander ist ein kostenloser Open-Source-Dateimanager für macOS, der die Verwaltung von Dateien und Ordnern vereinfacht und effizienter gestaltet. Die Benutzeroberfläche mit zwei Fenstern, anpassbare Verknüpfungen, Speicher in der Cloud und die Unterstützung von Servern aus der Ferne machen ihn zu einer großartigen Alternative zu Ihrem Standard-Dateimanager. muCommander ermöglicht den nahtlosen Zugriff auf Archive wie ZIP, RAR und 7z sowie auf virtuelle Dateisysteme wie FTP, SFTP und Amazon S3. Für alle, die einen schlanken, aber funktionsreichen Mac-Browser für Dateien benötigen, bietet muCommander unübertroffene Flexibilität und ist vollständig anpassbar, um sich Ihrem Workflow anzupassen. #### Die besten Features von muCommander * Verwalten und /href/ https://clickup.com/blog/organizing-files-and-folders// Organisieren von Dateien und Ordnern /%href/ mit seinem zweigeteilten Layout und Stapelverarbeitungsfunktionen

Verbindung zu Speicher in der Cloud und zu Servern wie Google Drive, Dropbox, FTP, SFTP und mehr Komprimieren und extrahieren Sie ZIP-, RAR-, 7z- und TAR-Archive oder durchsuchen Sie sie wie normale Ordner Passen Sie die Benutzeroberfläche, Symbolleisten und Verknüpfungen für eine wirklich persönliche Erfahrung an #### muCommander Limits Erfordert Java 11 oder höher für die Funktion, was für Benutzer ein zusätzlicher Schritt sein kann

Einige erweiterte Features wie Echtzeit-Synchronisierung oder erweiterte Suchfunktionen fehlen #### muCommander-Preise Kostenlos (Open Source) #### muCommander-Bewertungen und -Rezensionen G2: Nicht genügend Rezensionen *Capterra: Nicht genügend Rezensionen Ein Benutzer schätzt zwar die Fähigkeit von muCommander, Archive mühelos zu verwalten, _ Nimble Commander ist ein alternativer Dateimanager, der für Power-User entwickelt wurde, die die volle Kontrolle über alle Dateien und Ordner auf ihrem Mac haben möchten. Seine zweigeteilte Oberfläche und sein tastaturzentriertes Design machen ihn zu einem unverzichtbaren tool für Entwickler, Systemadministratoren und IT-Profis.



Mit Features wie einem integrierten Terminalemulator, einer erweiterten Verwaltung von Ordnern und der Ansicht versteckter Dateien ist Nimble Commander perfekt für Benutzer, die Effizienz und Flexibilität benötigen. Es ist leichtgewichtig, schnell und anpassbar, was es zu einem großartigen Tool macht, das den Finder für fortgeschrittene Workflows ersetzen kann. #### Die besten Features von Nimble Commander * Synchronisierung von Befehlen in der Shell mit der Navigation im Dateifenster über den integrierten Terminalemulator

Dateien sortieren und Stapelumbenennungen mit Mustern für eine nahtlose Organisation durchführen Archive durchsuchen, bearbeiten und komprimieren, ohne die gesamte Datei entpacken zu müssen, ideal für eine effiziente Archivierung von Dateien Verbindung zu FTP-, SFTP-, WebDAV- oder Dropbox-Servern herstellen und Remote-Dateien bearbeiten, ohne die App zu verlassen

💡 Pro-Tipp: Die integrierten Features für Terminal und FTP-Client von Nimble Commander eignen sich perfekt für die Optimierung von Aufgaben wie das Verschieben von Dateien, die Bearbeitung entfernter Dateien und die Verwaltung all Ihrer Mac-Ordner, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen. ➡️ Lesen Sie mehr: undefined ### 7. CRAX Commander (am besten für fortgeschrittene Dateiverwaltung und benutzerdefinierte Einstellungen) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/ss10-1-1.png CRAX Commander /%img/ via undefined CRAX Commander ist ein in hohem Maße anpassbarer Mac-Dateimanager mit zwei Fenstern, der für Benutzer entwickelt wurde, die eine Mischung aus Einfachheit und Leistung wünschen, während sie ## Dateiverwaltung und Produktivität neu denken mit ClickUp

Bei der Auswahl von Mac-Dateimanagern sollten Sie nicht nur auf Features achten, sondern auch darauf, wie gut sie sich in Ihren allgemeinen Workflow integrieren lassen. Unterstützt es die Zusammenarbeit, lässt es sich in Ihre vorhandenen Tools integrieren, optimiert es die Dateiverwaltung oder steigert es Ihre Produktivität insgesamt? Tools wie Path Finder oder ForkLift sind zwar in bestimmten Bereichen hervorragend, aber es fehlt ihnen möglicherweise die Vielseitigkeit einer All-in-One-Lösung. Hier hebt sich ClickUp ab. Es geht nicht nur um die Verwaltung von Dateien, sondern um die grundlegende Veränderung Ihrer Arbeit.

Mit tools wie ClickUp Docs, Brain und Connected Search geht es über die Dateiorganisation hinaus und bietet eine einheitliche Plattform für Aufgaben, Zusammenarbeit und Automatisierung. Sind Sie bereit, Ihren Workflow zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern? /href/ https://app.clickup.com/signup Anmeldung für ClickUp heute /%href/ – kostenlos! 🚀