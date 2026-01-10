So erstellen Sie Ihren eigenen KI-Assistenten (Anwendungsfälle & Tools)

KI-Assistenten sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken, sei es bei der Nutzung von Heimassistenten für Rezepte oder beim Suchen nach Restaurants in der Nähe auf unseren Smartphones.

Tatsächlich werden derzeit schätzungsweise über 8,4 Milliarden KI-Assistenten genutzt – das sind fast mehr als die Weltpopulation! 👀

Heutzutage können diese Assistenten viel mehr als nur Fragen beantworten. Sie helfen bei der Erstellung von Inhalten, der Automatisierung von Workflows und vielem mehr. Aber es gibt einen Haken: öffentlich verfügbare Chat-Assistenten sind für Ihre spezifischen Anforderungen nicht optimal geeignet.

Deshalb ist es wichtiger denn je zu wissen, wie man einen eigenen KI-Assistenten erstellt. Und wir sind hier, um Sie dabei zu begleiten!

Am Ende dieses Blogs wissen Sie nicht nur, wie Sie Ihren eigenen Chat-Assistenten für Ihre spezifischen Anforderungen erstellen können, sondern wir stellen Ihnen auch eine intelligentere, einfachere Alternative vor, die jegliches Rätselraten überflüssig macht!

⏰60-Sekunden-Zusammenfassung Ein KI-Assistent ist eine chatbasierte KI-Anwendung, die dafür entwickelt wurde, Aufgaben aus dem Bereich der Arbeit und des Privatlebens zu erledigen Er nutzt maschinelles Lernen und natürliche Sprachverarbeitung, um Abfragen in einfacher Sprache zu verstehen, und kann zur Ausführung bestimmter Funktionen eingesetzt werden Mit sorgfältigem Planen und Modelltraining können Sie Ihren eigenen KI-Assistenten entwickeln Als Alleskönner-App für die Arbeit bietet ClickUp einen integrierten KI-Assistenten, der direkt in Ihren Workspace eingebunden ist Mit den Funktionen von ClickUp Brain können Sie ganz einfach projektspezifische Aufgaben wie das Erstellen von Dokumenten, das Überprüfen des Fortschritts usw. ausführen.

Was ist ein KI-Assistent?

Ein KI-Assistent ist ein Computerprogramm, das entwickelt wurde, um automatisch Aufgaben auszuführen, die sonst einen großen Aufwand und Intelligenz erfordern würden. Indem Sie KI zur Automatisierung von Aufgaben nutzen, können Sie Ihre Zeit für komplexere Projekte verwenden.

Diese digitalen Helfer verstehen Abfragen in menschlicher Sprache dank der Möglichkeiten von Natural Language Processing (NLP) und Machine Learning (ML). So können sie bestimmte Aktionen ausführen, die Sie als Benutzer von ihnen verlangen.

Die Fähigkeiten eines KI-Assistenten hängen zwar davon ab, wofür er programmiert wurde, doch hier sind einige Beispiele für Aufgaben, die er zu erledigen hat:

Beantwortung Ihrer Fragen auf der Grundlage seines Wissens oder von Informationen aus dem Internet

Einstellung und Ausführen von Erinnerungen zu einem Zeitpunkt unserer Wahl

E-Mails oder Textnachrichten schreiben

Die Steuerung der smarten Geräte in unseren Haushalten

Bilder und Grafiken generieren

Zusammenfassung einer Seite (oder anderer Informationen)

Beispiele für beliebte virtuelle KI-Assistenten sind ClickUp Brain, Google Assistant, Siri, Alexa und ChatGPT. Sehen Sie sich zum Beispiel an, wie Brain in ClickUp funktioniert. 👇🏼

Vorteile der Entwicklung eines eigenen KI-Assistenten

Zwar können Sie persönliche KI-Assistenten für eine Vielzahl von Aufgaben nutzen und über APIs integrieren, doch bietet die Entwicklung eines eigenen KI-Assistenten vier einzigartige Vorteile.

Anpassung: Wenn Sie Ihren KI-Assistenten erstellen, können Sie dessen Benutzeroberfläche oder andere Features ganz nach Ihren Wünschen benutzerdefiniert anpassen – etwas, das bei KI-Assistenten von Drittanbietern nicht zu erledigen ist. Effizienz: Ein Assistent eines Drittanbieters verarbeitet oft die Abfragen von einer Million Benutzern gleichzeitig. Ihr eigener KI-Assistent würde nur Ihre Abfragen und die Ihres Unternehmens bearbeiten, was für Effizienz sorgt Datenschutz: Ihr persönlicher KI-Assistent bietet Ihnen mehr Datenschutz und Sicherheit als ein Assistent eines Drittanbieters. Die Daten bleiben innerhalb Ihres Unternehmens privat, und Sie entscheiden, wie sie verwendet werden. Skalierbarkeit: Ein benutzerdefinierter KI-Assistent für Ihr Unternehmen ist unglaublich skalierbar und flexibel. Sie können ihn in jede Ihrer eigenen Anwendungen integrieren und ganz einfach neue Features oder Fähigkeiten hinzufügen.

So erstellen Sie Ihren eigenen KI-Assistenten: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Schauen wir uns die einzelnen Schritte zur Erstellung Ihres eigenen KI-Assistenten genauer an.

Schritt 1: Definieren Sie den Anwendungsfall und die Funktionen

Als Erstes sollten Sie den Anwendungsfall Ihres KI-Assistenten definieren – also seine Fähigkeiten und Limite.

Wenn dieser Plan nicht sorgfältig durchgeführt wird, erhalten Sie am Ende ein Ergebnis, das die beabsichtigten Aufgaben nicht wie gewünscht ausführen kann. Hier sind die Dinge, die Sie bezüglich Ihres KI-Assistenten klar definieren und notieren müssen, bevor Sie mit der Arbeit daran beginnen:

Art des Assistenten

Entwickeln Sie einen persönlichen KI-Assistenten? Oder einen Assistenten, der beispielsweise im Kundensupport oder im Business eingesetzt werden soll? Während ein universeller persönlicher KI-Assistent über vielfältige Fähigkeiten verfügt, die es ihm ermöglichen, viele verschiedene Aufgaben auszuführen, erfordern anwendungsspezifische Assistenten ein spezielles Training.

Zielgruppe und deren Kenntnisse

Wer sind die Zielnutzer Ihres KI-Assistenten und über welche Fähigkeiten verfügen sie? Finden Sie heraus, wie vertraut sie mit KI-Apps sind, welche Sprache sie zur Beschreibung eines Problems verwenden und wie sie einen virtuellen Assistenten am liebsten nutzen (d. h. durch das Senden von Befehlen oder per Spracheingabe, als App oder im Web).

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer versenden Nachfass-Notizen oder Protokolle von Meetings, um Aktionselemente zu verfolgen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden. Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails oder Tabellen verloren gehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben in all Ihren Aufgaben, Chats und Dokumenten umwandeln – so stellen Sie sicher, dass nichts unter den Tisch fällt.

Zu lösende Probleme

Überlegen Sie sich, welche Funktionen der KI-Assistent haben soll und welche Aufgaben er für Sie lösen soll. Ein Assistent für die Produktivität muss beispielsweise mindestens in der Lage sein, Ihren Kalender, Ihre E-Mails und Ihre To-do-Liste zu verwalten. Oder vielleicht soll er auch Ihre Meetings zusammenfassen und E-Mails für Sie verfassen.

Einschränkungen

Entwickler legen oft bestimmte Limite für den KI-Assistenten fest, um sicherzustellen, dass er keine unerwünschten Folgen hat. Legen Sie diese Limite daher rechtzeitig im Voraus fest. Wie lange soll er beispielsweise Benutzerdaten speichern? Welche Art von Aktionen darf er nicht ausführen? Definieren und dokumentieren Sie diese und alle anderen Limite, die Sie für Ihren Assistenten wünschen.

💡Profi-Tipp: Erstellen Sie bei der Einstellung von Limiten eine „Will Do / Won’t Do“-Liste. Zum Beispiel: ✅ Zu erledigen: Beantwortung von Kunden-FAQs, Bereitstellung von Info zur Nachverfolgung der Sendung ❌ Nicht möglich: Zahlungen abwickeln, sensible Daten der Benutzer speichern

Schritt 2: Bestimme den Tech-Stack

Sobald Sie die Fähigkeiten und Grenzen Ihres KI-Assistenten dokumentiert haben, können Sie über den richtigen Technologie-Stack für dessen Entwicklung nachdenken. Dazu gehören alle Bibliotheken und Frameworks, die Sie nutzen werden, um die Entwicklung Ihres Assistenten zu beschleunigen, sowie weitere Infrastrukturkomponenten wie:

Die Programmiersprache, die Sie verwenden werden (z. B. Python, Java, C++ usw.)

Paket-Installationsprogramme für die Sprache, die Sie verwenden möchten (z. B. einen Python-Paketmanager für Python)

Hosting-Umgebung (d. h. Selbsthosting, Cloud-Hosting usw.)

NLP-Bibliothek oder -Framework (z. B. NLTK, spaCy, Gensim usw.)

ML-Bibliotheken und Frameworks (SciPy, TensorFlow, NumPy usw.)

Spracherkennungsbibliotheken (falls Ihr Assistent über sprachbasierte Funktionen verfügen soll)

💡Profi-Tipp: Wählen Sie einen Tech-Stack, der auf Skalierbarkeit und einfacher Integration basiert. ✅ Vermeiden Sie in der ersten Phase übermäßige Komplexität

Schritt 3: Trainingsdaten finden

Nun müssen Sie die Daten finden, mit denen Sie Ihren persönlichen KI-Assistenten trainieren können. Diese Daten können Sie aus vielen Quellen beziehen, beispielsweise von Datenportalen von Drittanbietern, aus nutzergenerierten Datenquellen sowie aus den Aktivitätsprotokollen oder benutzerdefinierten Kundendaten Ihres Unternehmens.

Was die Datentypen angeht, benötigen Sie drei Arten von Trainingsdaten für Ihren KI-Assistenten:

Menschliche Sprachdaten für das NLP-Training

Sprachdaten für sprachbezogene Trainings (falls Sie sprachbezogene Features integrieren möchten)

Aufgabenspezifische Daten, um den Assistenten für die Aufgaben zu trainieren, die er ausführen soll

💡Profi-Tipp: Unabhängig davon, für welchen Datensatz Sie sich entscheiden, stellen Sie sicher, dass er groß genug ist, um ein KI-Modell zu trainieren. Ein guter Ausgangspunkt ist die 10x-Regel , die empfiehlt, einen Datensatz zu verwenden, der mindestens zehnmal so groß ist wie die Anzahl der Parameter in Ihrem Modell.

Schritt 4: Trainingsdaten bereinigen und vorbereiten

Sobald Sie Ihre Daten haben, ist es an der Zeit, diese zu bereinigen, mit einer Beschreibung zu versehen und für das Training des Assistenzmodells vorzubereiten. Dies ist ein entscheidender Schritt, da er bestimmt, wie das Modell Ihre Daten interpretiert, also überstürzen Sie diesen Schritt nicht. So führen Sie die einzelnen Schritte durch:

Datenaufbereitung: In diesem Schritt entfernen Sie alle Fehler und Anomalien aus Ihren Daten, wie z. B. leere Zeilen, Ausreißer, doppelte Werte usw. Dies geschieht, um sicherzustellen, dass die Daten, mit denen Ihr Modell trainiert wird, korrekt und frei von jeglicher Art von Verfälschungen sind.

Labeling: Dies ist der Prozess der korrekten Kennzeichnung, Kategorisierung und Beschreibung der Daten in Ihrem Datensatz, um sicherzustellen, dass das Modell diese während des Trainings richtig interpretieren kann. Die Beziehungen, die Ihr Modell zwischen verschiedenen Datenpunkten herstellt, unterliegen dieser Abhängigkeit

💡Profi-Tipp: Sobald Sie Ihre Daten bereinigt und mit einer Beschreibung versehen haben, teilen Sie sie in zwei Datensätze auf – einen für Trainingszwecke und einen für Testzwecke. Behalten Sie 70 % des Datensatzes für das Training und 30 % für das Testen.

Schritt 5: Trainieren Sie Ihren Assistenten

Ihre Daten sind nun bereit und Ihre Technologieplattform steht. Es ist an der Zeit, mit dem Training Ihres KI-Assistenten zu beginnen. Installieren und starten Sie die erforderlichen Tools in Ihrer Hosting-Umgebung und füttern Sie sie mit Ihrem Trainingsdatensatz. Passen Sie Trainingsparameter wie Trainingsrate und Batchgröße an und starten Sie den Trainingsprozess.

Die genauen Schritte für diesen Prozess variieren je nach den von Ihnen gewählten NLP- und ML-Bibliotheken, daher sollten Sie die Handbücher Ihres Tech-Stacks zu Rate ziehen. Um Fehler zu vermeiden, überwachen Sie den Trainingsprozess kontinuierlich.

💡Profi-Tipp: Wenn das Training langsam voranschreitet, passen Sie die Parameter für die Lerngeschwindigkeit und die Größe des Batches an und starten Sie den Prozess neu. Sollten Fehler auftreten, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung in den Dokumentationen Ihrer Bibliotheken.

Schritt 6: Testen Sie den Assistenten

Sobald Ihr KI-Assistent trainiert ist, testen Sie ihn anhand des Testdatensatzes. Überprüfen Sie die Genauigkeit seiner Leistung. In dieser Phase können zwei Arten von Problemen auftreten:

Überanpassung: Dies tritt auf, wenn das Trainingsmodell die Trainingsdaten auswendig lernt, anstatt sie zu verallgemeinern. Infolgedessen liefert es bei Tests mit dem Trainingsdatensatz genaue Ergebnisse, bei Tests mit neuen Daten jedoch schlechte. Zu den Techniken, mit denen Sie dieses Problem beheben können, gehören Regularisierung, Ensembling usw.

Unteranpassung: Dies tritt auf, wenn das Modell keine Beziehungen zwischen den Eingaben des Benutzers und den Ausgabeparametern herstellt und letztendlich weder bei den Trainings- noch bei den Testdatensätzen funktioniert. Im Allgemeinen können Sie dies beheben, indem Sie die Trainingszeit verlängern oder einen größeren/komplexeren Datensatz verwenden. Wenn dies nicht funktioniert, können Sie fortgeschrittene Techniken wie Feature Engineering ausprobieren oder zu einer komplexeren Modellarchitektur wechseln.

Trainieren Sie Ihr KI-Assistentenmodell mit den oben genannten Lösungen neu, um seine Funktionen zu optimieren. Sobald es mit dem Testdatensatz genaue Ergebnisse liefert, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

💡Profi-Tipp: Erstellen Sie Szenarien, die die Grenzen der Fähigkeiten Ihres Assistenten ausreizen, darunter lange/kurze Eingaben, Eingaben in verschiedenen Sprachen, Eingaben mit Sonderzeichen oder ungewöhnlichen Formaten sowie unvollständige oder mehrdeutige Anfragen.

Schritt 7: Entwerfen Sie die Benutzeroberfläche (UI)

Wenn Ihr KI-Assistent wie erwartet funktioniert, können Sie sich auf die Benutzeroberfläche konzentrieren. Letztendlich ist die Persönlichkeit eines Chat-Assistenten nur so gut wie seine Benutzererfahrung (UX) – niemand möchte einen Assistenten nutzen, der unruhig wirkt und sich holprig anfühlt. Sie müssen also eine benutzerfreundliche Oberfläche dafür entwerfen. Wenn Sie noch nie selbst eine entworfen haben, beauftragen Sie einen UX-Designer mit dieser Aufgabe!

Sobald die Benutzeroberfläche fertiggestellt ist, verbinden Sie sie mit dem Assistenten und stellen Sie sie in Ihrer Hosting-Umgebung bereit, um die abschließenden Tests und die Fehlerbehebung durchzuführen.

💡Profi-Tipp: Fügen Sie intelligente UI-Features wie automatische Vorschläge und Schnellantworten hinzu, um die Interaktion durch intelligente Vorhersagen zu beschleunigen.

Schritt 8: Führen Sie abschließende Tests und Fehlerbehebung durch

Es ist an der Zeit, Ihren selbst entwickelten KI-Assistenten einem abschließenden Test zu unterziehen. Stellen Sie sicher, dass die Benutzererfahrung, das KI-Modell des Assistenten und alle anderen Elemente wie vorgesehen funktionieren. Senden Sie die Befehle, um die gewünschten Aufgaben auszuführen, und prüfen Sie, wie genau die Ergebnisse sind. Testen Sie außerdem die sprachbasierte Funktionalität.

Laden Sie dazu einige Benutzer aus der Zielgruppe des Assistenten ein, ihn auszuprobieren. Beobachten Sie, wie sie ihre Abfragen formulieren und wie gut der Assistent darauf reagiert. Wenn etwas nicht wie vorgesehen funktioniert, beheben Sie den Fehler.

💡Profi-Tipp: Laden Sie einige Benutzer aus der Zielgruppe des Assistenten ein, ihn auszuprobieren. Beobachten Sie, wie sie ihre Abfragen formulieren und wie gut der Assistent darauf reagiert. Wenn etwas nicht wie vorgesehen funktioniert, beheben Sie den Fehler.

Schritt 9: Starten und überwachen

Schließlich können Sie ihn den Einzelnutzern innerhalb oder außerhalb Ihres Unternehmens zugänglich machen. Beobachten Sie, wie gut er in der Praxis funktioniert, und analysieren Sie das Feedback der Benutzer. Verbessern Sie ihn auf der Grundlage des Feedbacks nach Bedarf.

💡Profi-Tipp: Helfen Sie Ihrem KI-Assistenten, sich kontinuierlich zu verbessern, indem Sie ihn mit neuen Daten füttern. Fügen Sie Interaktionen aus der realen Welt hinzu, um die Genauigkeit zu verbessern, und passen Sie Sprachmodelle an, um die Absichten der Benutzer besser zu verstehen.

Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Video-Tutorial zum Erstellen Ihres eigenen KI-Agenten mit ClickUp. 👇🏼

Sie möchten nicht bei Null anfangen? Orientieren Sie sich an den Branchenführern! Ein beliebter Ansatz ist die Verwendung der leistungsstarken Sprachmodelle von OpenAI. Sie können auf diese Modelle auf verschiedene Arten zugreifen: direkt über deren API (wofür ein API-Schlüssel erforderlich ist) oder, was bequemer ist, über deren Python-Bibliothek, was den Ablauf erheblich vereinfacht. Ein wichtiger Tipp für jeden KI-Assistenten ist die Verwaltung der Unterhaltungen. Das ist so, als würden Sie Ihrem Assistenten ein gutes Gedächtnis verleihen! Sie müssen vergangene Interaktionen einfügen, sei es in Ihrem Code für kurze Unterhaltungen, in einer Datei für umfangreichere Unterhaltungen oder in einer Datenbank für komplexe Projekte. Wenn Sie Ihre KI etwas fragen, fügen Sie den relevanten Verlauf in Ihre „Eingabeaufforderung“ ein, damit sie den Kontext versteht. Wenn Sie OpenAI verwenden, ist deren Python-Bibliothek Ihr bester Freund, da sie alle technischen Details der Kommunikation mit deren Servern übernimmt.

Herausforderungen beim Erstellen eines eigenen KI-Assistenten

Trotz aller verfügbaren Bibliotheken, Frameworks und des Supports durch die Community ist es nicht einfach, einen eigenen KI-Persönlichen Assistenten zu erstellen. Sie werden mit Herausforderungen konfrontiert, darunter:

Technische Komplexität: Der Prozess der Entwicklung eines KI-Assistenten ist komplex. Wir haben ihn hier in vereinfachter Form dargestellt, aber in Wirklichkeit ist er technisch anspruchsvoll (vor allem, wenn Sie kein Softwareentwickler oder Ingenieur sind).

Kosten: Die Kosten für die Entwicklung, Wartung und kontinuierliche Verbesserung eines benutzerdefinierten KI-Assistenten sind ziemlich hoch. Kosten für UI-Design, Server und Entwicklung können schnell in die Tausende von Dollar gehen, wenn Sie Die Kosten für die Entwicklung, Wartung und kontinuierliche Verbesserung eines benutzerdefinierten KI-Assistenten sind ziemlich hoch. Kosten für UI-Design, Server und Entwicklung können schnell in die Tausende von Dollar gehen, wenn Sie das Beste aus Ihrem KI-Assistenten herausholen möchten.

Datenschutz-Probleme: Ein benutzerdefinierter KI-Assistent gibt Ihnen zwar mehr Kontrolle über den Datenschutz Ihrer Daten, doch diese Kontrolle bringt auch eine größere Verantwortung mit sich. Da sich alle Benutzerdaten auf Ihrem Server befinden, liegt die Verantwortung für deren Sicherheit bei Ihnen. Im Falle einer Datenpanne werden Sie und Ihr Unternehmen zur Rechenschaft gezogen.

Warum ClickUp Brain eine intelligentere Alternative zu Ihrem eigenen KI-Assistenten ist

Wenn Sie die Herausforderungen vermeiden möchten, die mit der Entwicklung eines eigenen KI-Assistenten verbunden sind, aber dennoch einen für Ihr Unternehmen nutzen möchten, gibt es bereits eine kostenlose Lösung!

ClickUp – die Alleskönner-App für die Arbeit – verfügt über einen eigenen KI-Assistenten, ClickUp Brain, den Teams für eine Vielzahl von Anwendungsfällen nutzen können.

Dank der engen Integration mit den Features des Projektmanagements von ClickUp hilft Ihnen ClickUp Brain dabei, Informationen zu finden, Inhalte zu erstellen und andere projektspezifische Aktionen mit einer einfachen Textanweisung auszuführen.

Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, was das ist und wie es Ihnen helfen kann, an Ihrem Arbeitsplatz mehr zu erledigen.

Was ist ClickUp Brain?

ClickUp Brain ist Ihr integrierter KI-Assistent in ClickUp. Dank der tiefen Integration in Ihre Workflows und alle im Workspace verfügbaren Dokumente ist ClickUp Brain stets kontextbezogen.

Egal, ob du ihn nutzt, um eine Nachricht an deine Kollegen über Projekte zu verfassen oder um nach einem Dokument zu suchen – er findet immer die richtigen Informationen aus deinem ClickUp-Workspace.

Vorteile der Nutzung von ClickUp Brain

Mit ClickUp Brain können Sie die Stärken der KI nutzen, ohne sich der Herausforderung stellen zu müssen, einen eigenen Assistenten zu entwickeln. Hier sind vier der wichtigsten Vorteile:

Höhere Produktivität: Damit können Sie ganz einfach Damit können Sie ganz einfach KI-Produktivitäts-Hacks implementieren, die sich nahtlos in alle Ihre Projekte und deren Dateien, Aufgaben, Whiteboards usw. integrieren lassen. So müssen Sie für Ihren Workflow nicht mehr zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen.

Einfache Einrichtung und Nutzung: ClickUp Brain ist zudem deutlich einfacher einzurichten und zu nutzen als ein benutzerdefinierter KI-Assistent. Erstellen Sie einfach ein ClickUp-Konto, und schon können Sie ClickUp Brain sofort nutzen.

Erschwinglichkeit: ClickUp Brain kostet nur 7 $ pro Monat, was deutlich günstiger ist als die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb eines benutzerdefinierten KI-Assistenten. Es ist zudem wesentlich günstiger als andere KI-Assistenten mit ähnlichen Funktionen (z. B. ChatGPT Plus und Gemini Advanced).

Mehr Sicherheit und Datenschutz: Schließlich bietet ClickUp Brain auch mehr Sicherheit und Datenschutz für Ihre Daten, da es den Datensicherheitsstandards wie DSGVO, HIPAA und AICPA SOC2 entspricht.

So nutzen Sie ClickUp Brain als Ihren KI-Assistenten

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie ClickUp Brain als Ihren bevorzugten KI-Assistenten für Ihre Arbeit nutzen können. Sie können ihn nach dem Status von Projekten und Aufgaben fragen, und er gibt Ihnen eine aktuelle Antwort.

Wechseln Sie innerhalb von ClickUp Brain zwischen verschiedenen LLMs, um Ihr KI-Erlebnis individuell anzupassen

Außerdem kannst du ihn bitten, Dokumente, Meetings, Chat-Threads, transkribierte Clips oder andere Informationen zusammenzufassen, die du anderswo gefunden hast. ClickUp Brain lässt keine wichtigen Details aus!

Sie kann Ihnen helfen:

Meetings sofort vereinbaren: Sag einfach, wen du treffen möchtest, und ClickUp Brain plant das Meeting, verschickt Einladungen und vermeidet Terminüberschneidungen

Integrierter KI-Notizdienst: Nimmt an Ihren Anrufen teil, transkribiert Unterhaltungen in Echtzeit und liefert automatisch klare, umsetzbare Meeting-Notizen Nimmt an Ihren Anrufen teil, transkribiert Unterhaltungen in Echtzeit und liefert automatisch klare, umsetzbare Meeting-Notizen

Erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Agenten: Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben, Genehmigungen oder Erinnerungen, die auf die individuellen Workflows Ihrer Teams zugeschnitten sind

Fassen Sie Aufgaben, Dokumente und Projekte zusammen: Erhalten Sie sofort prägnante, umsetzbare Übersichten, ohne lange Threads oder Dokumente durchlesen zu müssen

Erstellen Sie kontextbezogene Inhalte: Entwerfen Sie E-Mails, Berichte, Blogbeiträge oder Beschreibungen für Aufgaben entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts

Unterhaltungen in Aufgaben umwandeln: Wandelt Notizen von Meetings oder Chat-Highlights mit einem Klick in umsetzbare, zugewiesene Aufgaben um

Intelligente Suche und Wissensabruf: Finden Sie sofort jedes Dokument, jede Aufgabe oder jede Entscheidung in Ihrem Workspace – kein mühsames Suchen mehr

Kontextbezogene Vorschläge: Empfiehlt nächste Schritte, weist auf Hindernisse hin und zeigt relevante Ressourcen an, damit Sie weiter vorankommen

Nahtlose Zusammenarbeit: Hilft beim Verfassen von Kommentaren, beim Brainstorming und bei der Moderation von Diskussionen mit Teams direkt an Ihrem Arbeitsplatz

Benutzerdefinierte Workflow-Automatisierung: Richten Sie KI-gesteuerte Auslöser für Erinnerungen, Aktualisierungen des Status oder Benachrichtigungen ein, damit Ihre Prozesse reibungslos ablaufen

Personalisierte Einblicke zur Produktivität: Schlägt Möglichkeiten zur Optimierung Ihres Workflows vor und hebt Ihre wichtigsten Arbeiten hervor

Unterstützung verschiedener Formate: Fasst Informationen aus PDFs, Dokumenten, Tabellenkalkulationen und mehr zusammen, extrahiert sie und verarbeitet sie – alles an einem Ort

Sichere Integration im Workspace: Alle KI-Aktionen und Daten bleiben privat, sind übersichtlich organisiert und nur für Ihr Team zugänglich

💡Profi-Tipp: Wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen möchten, kann Brain MAX Ihnen helfen! Als Ihr KI-Desktop-Begleiter ermöglicht es Ihnen die Kommunikation per Sprachbefehl, bietet eine 10-mal schnellere Suche, generiert Bilder, ermöglicht Ihnen den Zugriff auf mehrere LLMs über eine einzige Schnittstelle und vieles mehr! Es ist der einzige Assistent, den Sie brauchen!

So erstellen Sie Ihre eigenen Agenten in ClickUp

Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen digitalen Teamkollegen, der repetitive Aufgaben übernimmt, Fragen beantwortet oder Projekte vorantreibt – und das alles, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Genau das bekommen Sie, wenn Sie Ihre eigenen Agenten in ClickUp erstellen! Die Einrichtung eines Agenten ist überraschend einfach, und Sie müssen keine einzige Zeile Code schreiben.

So funktioniert es:

Beginnen Sie mit einem Ziel: Überlegen Sie sich, was Ihr Agent zu erledigen hat. Vielleicht benötigen Sie einen Content-Autor, der Blog-Entwürfe erstellt, einen Helfer für die Fehlerbehebung, der eingehende Probleme sortiert, oder einen Customer-Success-Agenten, der Feedback von Clients nachverfolgt

Anweisungen aufschreiben: In ClickUp können Sie genau beschreiben, was Ihr Agent erledigen soll. Verwenden Sie einfach eine klare Sprache – technischer Jargon ist nicht erforderlich.

Wählen Sie aus, welches Wissen verwendet werden soll: Legen Sie fest, auf welche Dokumente, Aufgaben oder Spaces Ihr Agent zurückgreifen soll. So verfügt Ihr Agent stets über den richtigen Kontext und kann relevante Info abrufen.

Wählen Sie die richtigen Tools aus: Wählen Sie aus den integrierten Aktionen von ClickUp – wie das Erstellen von Aufgaben, das Versenden von Updates oder das Zusammenfassen von Dokumenten –, um Ihrem Agenten die Möglichkeit zu geben, Aufgaben zu erledigen

Aktivieren und entspannen: Sobald Sie mit Ihrem Setup zufrieden sind, schalten Sie Ihren Agenten einfach ein. Er beginnt automatisch zu arbeiten und sorgt im Hintergrund für reibungslose Workflows.

Erstellen Sie Ihre eigenen Agenten mithilfe natürlicher Sprache und Befehlen

Und das Beste daran? Sie können so viele Agenten erstellen, wie Sie benötigen, wobei jeder auf die individuellen Prozesse Ihres Teams zugeschnitten ist. Es ist, als hätten Sie ein ganzes Team digitaler Helfer, die jederzeit bereitstehen, wenn Sie sie brauchen.

Steigern Sie Ihre Produktivität mit dem KI-Assistenten von ClickUp

KI ist längst kein Modewort mehr – sie verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben. Sie kann Ihre E-Mails verfassen, Ihnen bei Recherchen helfen und alltägliche Aufgaben automatisieren. Wenn Sie also der Konkurrenz einen Schritt voraus sein wollen, ist die Integration von KI in Ihre Workflows kein Luxus mehr, sondern ein Muss!

Und wie wir hier gezeigt haben, ist die Entwicklung eines eigenen KI-Assistenten komplex und kostspielig. Mit ClickUp erhalten Sie jedoch durch ClickUp Brain eine vielseitige und kostengünstige Lösung.

Seine leistungsstarken Features rufen Projektdetails ab, fassen Chats zusammen, erstellen Mindmaps und vieles mehr – alles für Ihre Anforderungen im Bereich des Projektmanagements!

Worauf warten Sie also noch? Melden Sie sich bei ClickUp an und erleben Sie die Leistungsfähigkeit der KI selbst!