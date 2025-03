8 kostenlose Vorlagen für Inhaltsangaben

Die Erstellung eines Inhaltsbriefs, der genau ins Schwarze trifft, kann sich anfühlen wie der Versuch, IKEA-Möbel ohne Anleitung zusammenzubauen - oder schlimmer noch, festzustellen, dass die Schrauben fehlen. Hier kommen Vorlagen für Inhalte zur Rettung!

Egal, ob Sie einen Blogbeitrag für suchmaschinenoptimierung (SEO) ob Sie die interne Verlinkung Ihrer Website planen oder die Strategie Ihres Marketing-Teams organisieren wollen - mit diesen kostenlosen Vorlagen für den Inhalt ist das kinderleicht.

🧠 Fun Fact: Das Wort "kurz" stammt vom lateinischen Wort "brevis" ab, was "kurz" oder "prägnant" bedeutet

Was sind Vorlagen für kurze Inhalte?

Vorlagen für Kurzdarstellungen sind strukturierte Leitfäden, die helfen sollen, die wesentlichen Details eines Inhalts zu organisieren und zu vermitteln. Sie umreißen in der Regel wichtige Informationen wie das Einzelziel, den Ton und die Ziele eines Beitrags.

Eine solide Vorlage hebt wichtige inhaltliche Aspekte wie die primären und sekundären Schlüsselwörter hervor und hilft den Autoren, sich auf die richtigen Themen zu konzentrieren. Sie enthält auch Anweisungen zur Berücksichtigung der Suchabsicht und stellt sicher, dass der Inhalt die Bedürfnisse der Leser erfüllt.

Durch Verweise auf Artikel von Mitbewerbern als Beispiele oder empfohlene interne Links bieten Briefs auch zusätzlichen Kontext, ohne die Autoren zu überfordern.

Eine gute Vorlage für den Inhalt verbindet Strategie und Ausführung und rationalisiert die prozess der Erstellung von Inhalten . Es gibt den Autoren klare Anweisungen und reduziert gleichzeitig das Rätselraten, was die Erstellung wirkungsvoller, hochwertiger Inhalte erleichtert.

👀 Wussten Sie schon? Laut einer Studie des Content Marketing Institute, nur 37% der erfolgreichsten B2B-Vermarkter verfolgen eine dokumentierte Strategie für den Inhalt. Diese Strategie beginnt fast immer mit einem gut ausgearbeiteten Briefing zum Inhalt. Das ist sozusagen die Blaupause für den Erfolg von Inhalten!

Was macht eine gute Vorlage für eine Inhaltsbeschreibung aus?

Die Erstellung einer guten Vorlage für ein Briefing ist unerlässlich für die Erstellung zielgerichteter und überzeugender Inhalte. Eine solide Vorlage setzt klare Erwartungen, spart Zeit und gewährleistet die Ausrichtung auf Ihre Ziele.

Im Folgenden finden Sie einige der Schlüsselaspekte, die Sie in Ihre Vorlage aufnehmen sollten:

Zielpublikum : Definieren Sie das Einzelziel klar. Fügen Sie Details wie demografische Daten, Berufsbezeichnungen und Schmerzpunkte hinzu, um die Erstellung von Inhalten zu steuern

: Definieren Sie das Einzelziel klar. Fügen Sie Details wie demografische Daten, Berufsbezeichnungen und Schmerzpunkte hinzu, um die Erstellung von Inhalten zu steuern Ziel des Inhalts : Fügen Sie einen Abschnitt hinzu, in dem das Ziel des Inhalts angegeben wird. Ob es darum geht, Leads zu generieren oder die Markenbekanntheit zu steigern, das Ziel sollte klar sein, da es sich direkt auf die Behandlung des Themas auswirkt

: Fügen Sie einen Abschnitt hinzu, in dem das Ziel des Inhalts angegeben wird. Ob es darum geht, Leads zu generieren oder die Markenbekanntheit zu steigern, das Ziel sollte klar sein, da es sich direkt auf die Behandlung des Themas auswirkt SEO-Keywords : Liste der Einzelziele, einschließlich Short-Tail- und Long-Tail-Keywords, die mit der Intention des Inhalts übereinstimmen

: Liste der Einzelziele, einschließlich Short-Tail- und Long-Tail-Keywords, die mit der Intention des Inhalts übereinstimmen Struktur des Inhalts : Legen Sie das Format und die Abschnitte fest. Geben Sie an, ob es sich um einen Artikel, einen Leitfaden oder eine Fallstudie handelt, und fügen Sie Strukturelemente wie Überschriften oder Zwischenüberschriften ein

: Legen Sie das Format und die Abschnitte fest. Geben Sie an, ob es sich um einen Artikel, einen Leitfaden oder eine Fallstudie handelt, und fügen Sie Strukturelemente wie Überschriften oder Zwischenüberschriften ein Ton und Sprache : Geben Sie an, ob der Inhalt förmlich, zwanglos oder unterhaltsam sein soll, je nach Zielgruppe

: Geben Sie an, ob der Inhalt förmlich, zwanglos oder unterhaltsam sein soll, je nach Zielgruppe Aufforderung zum Handeln [CTA] : Fügen Sie einen eindeutigen CTA ein, der die Zielgruppe zum nächsten Schritt leitet, z. B. zum Anmelden, Herunterladen oder zur Kontaktaufnahme

: Fügen Sie einen eindeutigen CTA ein, der die Zielgruppe zum nächsten Schritt leitet, z. B. zum Anmelden, Herunterladen oder zur Kontaktaufnahme Kanäle für die Verteilung des Inhalts : Geben Sie an, wo der Inhalt freigegeben werden soll, z. B. über soziale Medien, E-Mail-Kampagnen oder Ihre Website

: Geben Sie an, wo der Inhalt freigegeben werden soll, z. B. über soziale Medien, E-Mail-Kampagnen oder Ihre Website Referenzen und Ressourcen : Fügen Sie Space für relevante Quellen, Links, Fallstudien oder Datenpunkte ein, um den Inhalt zu unterstützen

: Fügen Sie Space für relevante Quellen, Links, Fallstudien oder Datenpunkte ein, um den Inhalt zu unterstützen Fristen und Meilensteine: Legen Sie Fristen für Entwürfe und endgültige Versionen fest und fügen Sie Meilensteine ein, um den Prozess des Inhalts auf Kurs zu halten

💡Pro-Tipp: Fügen Sie Überschriften und Zwischenüberschriften zu Ihrem Inhalt hinzu, um ihm eine Struktur oder eine Gliederung zu geben. Dadurch wird Ihr Briefing in Abschnitte gegliedert und ist für die Autoren leichter zu verstehen!

8 kostenlose Vorlagen für Inhaltsangaben

Wenn Sie keine Inhaltsvorgaben verwenden - oder sie ab und zu auslassen - ist es an der Zeit, sie zu einem festen Bestandteil Ihres prozess der Erstellung von Inhalten . Damit Sie sofort loslegen können, finden Sie hier acht Vorlagen aus ClickUp [und andere Quellen] werden Sie von Anfang an bei der Erstellung erstklassiger Inhalte unterstützen.

1. Die ClickUp SEO Inhalt Brief Vorlage

ClickUp SEO Inhalt Brief Vorlage

👀 Wussten Sie schon? 75% der Menschen blättern nie über die erste Seite der Suchergebnisse hinaus. Deshalb ist die Erstellung SEO-freundlicher Inhalte wichtiger denn je!

Die ClickUp SEO Inhalt Brief Vorlage ist ein hervorragender Ausgangspunkt für die Erstellung eines makellosen Briefs. Sie ist mit allen Tools ausgestattet, die Ihre Autoren benötigen, um den Umfang der Arbeit zu verstehen. Dazu gehören Unterabschnitte für primäre und sekundäre Keywords, ein Abschnitt zum Hinzufügen interner Links und ein weiterer für Artikel von Mitbewerbern.

Aufgebaut auf ClickUp Dokumente die Vorlage ist anfängerfreundlich, so dass jeder, vom erfahrenen Redakteur bis zum Praktikanten, sich an dem Briefing versuchen kann. Dank des Formats zum Ausfüllen von Formularen lässt sie sich leicht wiederverwenden oder als Vorlage speichern, um sie später schnell zu verwenden.

🌟Ideal für: SEO-Spezialisten, Content-Manager und Marketing-Teams, die sich auf die Steigerung des organischen Verkehrs konzentrieren. Diese Vorlage eignet sich hervorragend für Fachleute, die SEO-freundliche Inhalte erstellen und die Autoren auf klare Ziele ausrichten müssen

Auch gelesen: die 10 besten Gliederungsgeneratoren für Ersteller von Inhalten im Jahr 2025

2. Die ClickUp Vorlage zum Schreiben von Inhalten

ClickUp Vorlage zum Schreiben von Inhalten

Was wäre, wenn Sie schreiben könnten, was immer Sie brauchen, wann immer Sie es brauchen, ohne eine Schreibblockade zu fürchten?

Die ClickUp Vorlage für den Inhalt rationalisiert den Prozess der Erstellung ansprechender Inhalte, die Ihr Branding unterstützen, den Verkauf fördern und mehr Leads generieren - ungeachtet aller Blöcke. Die Vorlage gibt den Autoren nicht nur eine Gliederung an die Hand, mit der sie sofort mit einem Blogbeitrag oder einer Pressemitteilung beginnen können, sondern strukturiert ihren Denkprozess auch mit sauber abgegrenzten Abschnitten für die Nachverfolgung von Details wie dem Startdatum für den Inhalt, der Überschrift, dem Markenlogo usw.

Sie können auch das Start- und Enddatum des Projekts, die Veröffentlichungslinks für die Live-Schaltung Ihrer Inhalte und die Ziele, die Sie mit Ihren Inhalten erreichen möchten, angeben.

ClickUp Brain Feature

Um den Prozess noch effizienter zu gestalten, können Sie die Vorlage mit ClickUp's eigenem KI-Assistenten koppeln, ClickUp Gehirn . Lassen Sie sich von der KI helfen

themen zu finden, über die Sie schreiben können

brainstorming, um inhaltliche Lücken zu schließen

ideen für Schlüsselwörter zu entwickeln, um Ihren Inhalt für Suchmaschinen zu optimieren

strategien für Inhalte zu entwickeln und Wege zu finden, um bessere Platzierungen zu erreichen

🌟Ideal für: Blogger, freiberufliche Autoren und Ersteller von Inhalten, die einen schnellen Einstieg brauchen. Es ist auch ideal für Marketing Teams, die verschiedene Inhalte produzieren, wie z.B. Blogbeiträge, Fallstudien und Landing Pages

Auch gelesen: die 10 besten KI-Tools für die Keyword-Recherche im Jahr 2025

3. Die ClickUp Schreibrichtlinien Vorlage

ClickUp Schreibrichtlinien Vorlage

Niemand mag es, wenn Formatierung, Tonfall und Grammatik seines Inhalts inkonsistent sind. Das lässt die Arbeit unprofessionell erscheinen und vermittelt den Kunden einen falschen Eindruck. Bringen Sie Ihr Team, das Inhalte schreibt, auf die gleiche Seite mit der ClickUp Writing Guidelines Vorlage .

Diese Vorlage ist ein Muss für Ihr Marketing Team. Sie bietet klare Anweisungen, die den Autoren helfen, Inhalte zu erstellen, die den Anforderungen entsprechen. Damit können Sie den Schreibprozess standardisieren, die Genauigkeit wahren und klare Erwartungen an Ihr Team stellen.

Die Vorlage beginnt mit einer Einleitung, in der die Bedeutung von Schreibrichtlinien dargelegt wird. Dann können Sie Besonderheiten wie Markensprache, Tonfall, Grammatik und Stil festlegen.

Nach der Einstellung geben Sie die Vorlage für Ihr Team für Inhalte und die relevanten Interessengruppen frei. Diese können jederzeit darauf zugreifen, Feedback geben und Verbesserungen vorschlagen. Sie können sogar eine KI-Inhaltsgenerator zusammen mit der Vorlage, um Inhalte schneller zu erstellen und die Konsistenz zu wahren.

🌟Ideal für: Redakteure, Content Manager und Branding Teams, die in allen schriftlichen Materialien einen einheitlichen Ton, eine einheitliche Sprache und ein einheitliches Format beibehalten müssen

4. Die ClickUp-Kampagnenbrief-Vorlage

ClickUp-Kampagnenbrief-Vorlage

Kreative Kampagnen-Briefings erfordern mehr Aufwand als Standardpläne für Projekte. Um Ergebnisse zu erzielen, müssen alle Abteilungen einbezogen werden und zusammenarbeiten. Kampagnen umfassen oft mehrere kleinere Projekte, die auf ein größeres Ziel hinarbeiten, was die Koordination unerlässlich macht.

Die ClickUp-Kampagnenbrief-Vorlage vereinfacht diesen Prozess für Projektmanager, indem es die Kampagnenelemente klar aufschlüsselt und alles organisiert.

Diese fünfseitige Vorlage beginnt mit einer Übersicht über die Werbekampagne, in der das Ziel, die Zielgruppe, das Budget, die Ergebnisse und die benötigten Ressourcen im Detail beschrieben werden. In jedem Abschnitt werden Sie aufgefordert, Einzelheiten zu definieren, damit Ihre Kampagne von Anfang an gut strukturiert ist.

Vorgefertigte Unterseiten dienen der Planung einzelner kreativer Elemente und sorgen für Klarheit über jeden Teil der Kampagne. Dank dieser Struktur bleibt Ihre Kampagne fokussiert, überschaubar und bereit für den Erfolg.

🌟Ideal für: Manager, Kreativdirektoren und Kampagnenleiter, die mehrere Projekte innerhalb einer größeren Marketingstrategie koordinieren

🧠 Fun Fact:Der "umgekehrte Brief" ist ein neuer Trend. Einige Unternehmen verlangen von ihren Redakteuren, dass sie vor Beginn eines Projekts ein solches Briefing erstellen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Ziele und Strategien des Beitrags, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen. Auf diese Weise lassen sich mögliche Missverständnisse schnell aufdecken und die Erwartungen abstimmen.

5. Die ClickUp Marketing-Kampagnenvorlage

ClickUp Marketing-Kampagnenbrief-Vorlage

Die Durchführung einer erfolgreichen Marketingkampagne erfordert eine sorgfältige Planung und die ClickUp Marketing-Kampagnen-Kurzvorlage vereinfacht den Prozess erheblich.

Diese Vorlage hilft Ihnen, einen einheitlichen Plan zu erstellen, der die Zusammenarbeit in Ihrem Team fördert. Außerdem erleichtert sie die Budgetierung, indem sie die Kosten der Kampagne klar identifiziert und Ihnen ermöglicht, Ihr Budget zu optimieren.

Dank klar definierter Rollen und Zuständigkeiten kann Ihr Team während des gesamten Prozesses informiert und vorbereitet bleiben. Sie können auch den Fortschritt nachverfolgen und die Pläne anpassen, wenn sich die Prioritäten verschieben.

Entwickelt für einen reibungsloseren verwaltung von Inhalten und hält Ihren Marketingaufwand organisiert und effizient. Wenn Sie eine starke content-Marketing-Strategie die Ergebnisse liefert, ist diese Vorlage die ideale Lösung, damit Sie intelligenter planen und schneller starten können.

🌟Ideal für: Marketingmanager und Teamleiter, die einheitliche Kampagnen planen und durchführen und dabei Budgets, Rollen und Zeitleisten klar definieren möchten

6. Die ClickUp Creative Brief Vorlage

ClickUp Kreative Briefvorlage

Gelöschte Kommunikation kann eine starke Basis für ein erfolgreiches Projekt sein, und die ClickUp Kreativ-Brief-Dokument-Vorlage ist hier, um zu helfen!

Beginnen Sie damit, die Ziele, die Zeitleiste und den Umfang des Projekts in ClickUp zu skizzieren. Beziehen Sie Ihr Team ein, um klare Ziele einzustellen und den Fortschritt mit Aufgaben zu verfolgen. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung von Demografie, Budget und Meilensteinen, während Sie vorankommen. So bleibt Ihr Projekt organisiert und fließt reibungslos.

Sie können das kreative Briefing während des gesamten Prozesses schnell überprüfen und überarbeiten und so sicherstellen, dass alles auf Kurs bleibt mit ClickUp's Wiederholende Aufgaben .

🌟Ideal für: Designer, kreative Teams und Projektmanager, die an designlastigen Projekten arbeiten, die klare Kommunikation und Zusammenarbeit erfordern

Auch gelesen: Kostenlose Vorlagen für Kalender mit Inhalten für soziale Medien in Excel & Sheets

7. Content Brief Vorlage von The Meta Blog

über Der Meta-Blog Die Erstellung detaillierter Briefings zum Inhalt kann zeitaufwändig sein, aber Die Vorlage für den Inhalt des Meta-Blogs vereinfacht den Prozess. Mit der Vorlage können Sie das Thema klar umreißen und dem Autor eine solide Orientierung geben, worauf er sich konzentrieren soll. Wenn Sie einen bestimmten Blickwinkel oder Titel haben, können Sie diese zusammen mit hilfreichen Links einfügen. Fügen Sie ein kristallklares Ziel für den Inhalt oder das Geschäft hinzu - egal, ob Sie die Zahl der Anmeldungen erhöhen oder die Platzierung in Suchmaschinen verbessern wollen.

Definieren Sie Ihr Einzelziel, die Phase der Buyer Journey und das, was sie aus dem Inhalt mitnehmen sollen.

In der Vorlage können Sie auch das Format des Inhalts - wie einen Blogbeitrag oder eine Landing Page - und die Anzahl der Wörter festlegen, um die Konsistenz zu gewährleisten. Fügen Sie Ihre Zwischenüberschriften, internen und externen Links sowie spezielle Anweisungen hinzu, und schon haben Sie Ihren perfekten Inhalt erstellt!

🌟Ideal für: Freiberufliche Autoren, Content-Strategen und Eigentümer von kleinen Geschäften, die nach einer optimierten Möglichkeit suchen, Ideen und Ziele für Inhalte zu organisieren

8. Inhalt Brief Vorlage by Frase

über Frase Die Inhalt Kurzvorlage von Frase beschleunigt den Prozess der Erstellung von Inhalten, indem es SEO-fokussierte Elemente wie Ihr Einzelziel-Keyword, Überschriften und Handlungsaufforderungen organisiert. Es gibt auch spezielle Bereiche für die Recherche Ihres Themas und konkurrierender Artikel, um die bestmögliche Struktur für Titel und Inhalt zu erstellen.

Die Vorlage enthält Abschnitte für eine gut ausgearbeitete Einleitung, detaillierte Überschriften im Haupttext und eine überzeugende Schlussfolgerung, um den Autor effektiv anzuleiten.

Sie können die Vorlage mit den Tools von Frase anpassen, um die Keyword-Recherche zu automatisieren, Inhaltsübersichten zu erstellen und SERP-Recherchen durchzuführen, wodurch die Erstellung von Inhalten skalierbar und effizient wird.

ideal für: Content-Marketer und Teams, die mit der datengesteuerten Erstellung von Inhalten, SEO und Konkurrenzanalysen jonglieren

Rationalisieren Sie Ihre Projekte zur Erstellung von Inhalten mit Vorlagen für Inhaltsanweisungen

Das Jonglieren mit mehreren Projekten zum Verfassen von Inhalten kann sich manchmal wie das Drehen von Tellern anfühlen, aber es muss nicht so chaotisch sein. Mit der richtigen - und oft kostenlosen - Vorlage für den Inhalt können Sie alles organisieren und reibungslos ablaufen lassen. ClickUp's Vorlagen-Bibliothek ist vollgepackt mit zahlreichen fertigen Vorlagen, damit Sie bei der Erstellung Ihres Briefs sofort loslegen können.

