Erstellen und Verwalten einer effektiven Liste von Projekten

Nur 64 % der Projekte erreichen ihre Ziele . Schockierend, oder? Ineffiziente Projektplanung und unklare Aufgabenverteilung bremsen die Teams oft aus.

Wie Peter Drucker weise sagte: "Pläne sind nur gute Absichten, wenn sie nicht sofort in harte Arbeit ausarten."

Eine gut ausgearbeitete Liste verwandelt Absichten in Taten, indem sie komplexe Ziele in überschaubare Schritte unterteilt.

Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie eine effektive Liste von Projekten erstellen und verwalten können, die Ihre Produktivität und Ihre Projektergebnisse verändern wird.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Eine Projektliste ist ein übergeordneter Plan, der die Aufgaben, Fristen und Zuständigkeiten eines Projekts umreißt - im Gegensatz zu täglichen Zu erledigen-Listen oder detaillierten Projektstrukturplänen

Um eine Liste zu erstellen, müssen Sie Ziele definieren, Leistungen aufschlüsseln, Aufgaben zuweisen und klare Prioritäten für das gesamte Projekt festlegen

Einige häufige Fehler bei der Erstellung von Projektlisten sind, dass sie nicht regelmäßig überprüft werden und dass unrealistische Fristen eingestellt werden.

Es ist wichtig, klare Prioritäten für die Aufgaben festzulegen und abhängige Aufgaben zu verknüpfen, um die Abstimmung im Team zu gewährleisten

Aktualisieren Sie Ihre Liste regelmäßig, berücksichtigen Sie die Abhängigkeiten von Aufgaben und kommunizieren Sie effektiv mit Ihrem Team, um reibungslose Arbeitsabläufe und den Erfolg des Projekts zu gewährleisten

Was ist eine Projekt Liste?

Eine Projektliste ist ein umfassendes Dokument mit allen Projektdetails, einschließlich des Projektnamens, der zu erbringenden Leistungen, Projektzeitplan , Mitarbeiter und Prioritäten der Aufgaben. Einfach ausgedrückt, wird das "Was, Wer und Wann" Ihres Projekts erfasst. So sind alle Beteiligten auf der gleichen Seite und das Projekt schreitet reibungslos voran.

Betrachten Sie eine Liste als eine Art Blaupause, in der alle Schritte und Verantwortlichkeiten festgehalten werden, damit Ihr Projekt während der gesamten Dauer auf Kurs bleibt zyklus des Projekts .

🧠 Wussten Sie schon? Nur 35% der Projekte werden als erfolgreich angesehen. Die Erstellung einer Liste kann Ihnen dabei helfen, sich auf besonders wichtige und prioritäre Elemente zu konzentrieren und den Erfolg Ihres Projekts zu steigern.

Doch was unterscheidet eine Liste mit Projektaufgaben von einer To-Do-Liste oder einem Projektstrukturplan (WBS)? Das müssen wir verstehen.

Projektliste vs. Aufgabenliste vs. Projektstrukturplan

Während Listen Ihnen helfen, den Überblick zu behalten, helfen Projektlisten, zu erledigen-Listen und Projektstrukturpläne (PSP) haben unterschiedliche Zwecke. Lassen Sie es uns in einfachen Worten ausdrücken.

Typ Für was ist er da Beispiel Projektliste Nachverfolgung von Aufgaben, Fristen und Verantwortlichkeiten für ein einzelnes Projekt Start einer Website: Erstellung von Inhalten, SEO Setup To-Do-Liste Eine tägliche Checkliste mit persönlichen oder Team-Aufgaben - schnell und informell E-Mails senden, ein Team Meeting ansetzen, einen Lieferanten anrufen Work Breakdown Structure (WBS) Unterteilt ein großes Projekt in kleinere, detaillierte Komponenten zur besseren Planung Ein Haus bauen: Fundament, Rahmen, Klempnerarbeiten

📌 Stell dir vor, du planst eine Dinnerparty. So würden die drei Listen aussehen:

Zu erledigen-Liste: Lebensmittel einkaufen, die Tabelle decken, das Essen kochen

Lebensmittel einkaufen, die Tabelle decken, das Essen kochen Projektliste: Planen Sie das Menü, laden Sie Gäste ein, legen Sie ein Budget fest, und delegieren Sie Aufgaben

Planen Sie das Menü, laden Sie Gäste ein, legen Sie ein Budget fest, und delegieren Sie Aufgaben WBS: "Essen kochen" aufgliedern in Zutaten vorbereiten, Fleisch marinieren, Hauptgericht kochen, Beilagen zubereiten und Dessert zubereiten

Eine Zu-do-Liste ist für schnelle Aufgaben gedacht, eine Projekt-Liste ist für das große Ganze gedacht und hilft bei projektplanung und ein Projektstrukturplan geht tief in die Details.

Mit dem richtigen Ansatz sparen Sie Zeit, halten Ihr Team bei der Stange und machen Ihre Ziele besser erreichbar.

Ein Projekt ohne Projektstrukturplan durchzuführen, ist wie eine Reise in ein fremdes Land ohne Straßenkarte.

J. Phillips, PMP, Schriftsteller.

Wie erstellt man eine Liste für ein Projekt?

Bei der Erstellung einer Liste für ein Projekt geht es nicht darum, Aufgaben zu notieren. Die Liste sollte den Titel des Projekts, Projektinformationen und einen klaren Fahrplan enthalten, der Ihr Team bei der Stange hält und Ihre Ziele in Reichweite hält.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung Ihrer eigenen Liste:

Schritt 1: Definieren Sie Projektziele und -umfang

Bevor Sie mit den Aufgaben beginnen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, was Sie erreichen wollen und was das Projekt umfasst. Dies hilft Ihnen zu verstehen ergebnisse des Projekts , die Analyse von Elementen und die effiziente Zuweisung von Ressourcen. Die Festlegung der Ziele und des Umfangs bildet die Grundlage für eine zielgerichtete und umsetzbare Liste von Projekten.

Beispiel: Wenn Ihr neues Projekt die Einführung einer neuen Website ist, kann das Projektziel darin bestehen, die Online-Verkäufe um 20 % zu steigern. Der Umfang umfasst Design, Entwicklung und Tests. Sobald der Umfang klar ist, können Sie damit beginnen, die Aufgaben aufzulisten, wie z. B. die Durchführung von Benutzerforschung, die Erstellung von Prototypen und die Entwicklung des Backends.

Sie können das Projekt auch in verschiedene Phasen unterteilen, um es effizient durchzuführen. In Anbetracht des obigen Beispiels können die Projektphasen die Planungsphase, die Ausführungsphase, die Testphase und die Einführungsphase umfassen.

Wenn Sie einen Ausgangspunkt für die Definition von Projektzielen und -umfang benötigen, sollten Sie die ClickUp Umfangsmanagement-Vorlage . Diese Vorlage für eine Projektliste hilft Ihnen dabei, die Problemstellung, die vorgeschlagene Lösung und die potenziellen Risiken aufzulisten.

📖 Mehr lesen: 10 kostenlose Vorlagen für die Übersicht über Projekte zur Ausrichtung des Teams

Schritt 2: Aufgaben identifizieren und Ergebnisse aufschlüsseln

Um ein Projekt zum Leben zu erwecken, muss es zunächst in überschaubare, umsetzbare Schritte unterteilt werden. Erstellen Sie also eine Liste aller Schlüsselaufgaben, die zum Abschließen eines Projekts erforderlich sind, sowie der zu erbringenden Leistungen für jede Aufgabe. Dies erleichtert den Projektmanagern die Zuweisung von Verantwortlichkeiten an die Projektbeteiligten und nachverfolgung des Fortschritts des Projekts .

Nehmen wir an, Sie arbeiten an einem Projekt zur Implementierung einer Lösung zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM). Es umfasst die folgenden Aufgaben und Ergebnisse:

✅ Aufgaben:

Prüfung vorhandener Kundendaten auf Qualität und Relevanz

Bereinigung und Formatierung der Daten für die Migration

Importieren der Daten in das neue CRM-System

📄 Leistungen:

Bericht über die Datenprüfung, in dem Probleme und notwendige Änderungen aufgezeigt werden

Bereinigte und formatierte Kundendateien

Bestätigungsbericht über die erfolgreiche Datenmigration

Schritt 3: Festlegen von Fristen und Prioritäten

Fristen und Prioritäten sind das Rückgrat eines jeden erfolgreichen projektentwicklung . Ohne sie können Aufgaben ins Stocken geraten, und Ihr Team kann den Überblick verlieren. Hier erfahren Sie, wie Sie alles im Griff behalten:

Vermeiden Sie die Überlastung Ihres Teams mit unmöglichenzeitleisten für Projekte. Legen Sie stattdessen erreichbare Termine fest und planen Sie Pufferzeiten ein, um unerwartete Herausforderungen zu bewältigen

Beschreiben Sie Aufgaben mit hoher, mittlerer oder niedriger Priorität. Auf diese Weise ist Ihr Team über die zeitkritischen Aufgaben informiert

Legen Sie Abhängigkeiten von Aufgaben fest, um Ihre Zeitleiste zu visualisieren und Engpässe zu vermeiden

Planen Sie regelmäßige Kontrollbesuche ein, um den Fortschritt zu bewerten und die Zeitleiste bei Bedarf anzupassen

Sie können die ClickUp Eisenhower Matrix Vorlage um Aufgaben als wichtig bzw. dringend zu kategorisieren und Fälligkeitsdaten entsprechend einzustellen.

ClickUp's Eisenhower Matrix Vorlage

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie Verlaufsdaten oder Angaben des Teams, um die Dauer der einzelnen Aufgaben zu schätzen. Verwenden Sie Techniken wie die Drei-Punkte-Schätzung (optimistische, pessimistische und höchstwahrscheinliche Dauer), um Ihre Schätzungen zu verfeinern.

Schritt 4: Zuweisung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Eine klare Eigentümerschaft ist das Rückgrat eines gut durchgeführten Projekts. Ohne sie entsteht Verwirrung, und die Produktivität leidet. Beginnen Sie damit, die Fähigkeiten, Stärken und Zinsen Ihrer Teammitglieder zu bewerten und jedem Mitglied entsprechende Aufgaben zuzuweisen.

Projektmanagement tools wie ClickUp sind für die Zuweisung und Überwachung von Aufgaben sehr nützlich. Mit ClickUp's Lösung für das Projektmanagement können Sie eine Aufgabe von überall aus erstellen und zuweisen, einschließlich Posteingang, Dokumentkommentare, Chat und Liste.

Sobald Sie die Aufgabe zugewiesen haben, nutzen Sie ClickUp Aufgaben zum Nachverfolgen des Fortschritts, Erstellen von Aufgabentypen und Einstellen von Prioritäten. Sie können benutzerdefinierte Status für Aufgaben erstellen, z. B. "zu erledigen", "in Bearbeitung" und "abgeschlossen" Sie können Aufgaben auch mit Farben kodieren, um Prioritätsstufen festzulegen, damit Ihr Team weiß, welche Aufgaben sofort erledigt werden müssen.

mit ClickUp Aufgaben können Sie effizient Aufgaben erstellen und überwachen, Prioritäten einstellen und relevante Details hinzufügen

Mit ClickUp wird das Organisieren einer Liste mit Aufgaben zum Kinderspiel. Verwenden Sie ClickUp-Listen um Aufgaben nach Ergebnissen oder Phasen zu gruppieren. Sie können auch Unteraufgaben innerhalb von ClickUp Aufgaben erstellen, um größere Ziele in kleinere Schritte zu unterteilen. Zum Beispiel könnte eine Aufgabe "Produktdemo erstellen" Unteraufgaben wie "Skript schreiben", "Video aufnehmen" und "Bearbeitungen überprüfen" haben

Und noch mehr, ClickUp Ansichten passt sich mit Listen-, Kanban- und Gantt-Ansichten an den Stil Ihres Teams an und gibt Ihnen die Flexibilität, Aufgaben auf Ihre Weise zu visualisieren. Dies hilft Ihnen, Aufgaben effektiv zu strukturieren und große Ideen in greifbare Ergebnisse zu verwandeln.

organisieren Sie Aufgaben nach Leistungen, Prioritäten oder Terminen - alles in einer einfachen Ansicht mit ClickUp Views

Wie kann man eine Projekt Liste effektiv nutzen?

Die Erstellung einer Liste von Projekten ist nur der Anfang. Die wirkliche Wirkung kommt von der effektiven Nutzung der Liste. Eine gut geführte Liste steigert die Produktivität und verbessert die Erfolgsquote von Projekten.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Beste aus Ihrer Liste herausholen:

Flexibel bleiben

Die Dinge laufen nicht immer nach Plan. Seien Sie darauf vorbereitet, Ihre Liste der Projekte anzupassen, wenn neue Informationen oder unvorhergesehene Umstände eintreten. Instanz, wenn ein wichtiges Mitglied des Teams nicht verfügbar ist, delegieren Sie seine Arbeit an ein anderes Mitglied des Teams. Flexibilität sorgt dafür, dass Sie auch bei unerwarteten Ereignissen auf Kurs bleiben.

Überwachen Sie regelmäßig den Fortschritt

Eine Liste für ein Projekt ist kein Tool, das man einfach so hinschmeißt. Planen Sie häufig projektüberprüfungen entweder täglich, wöchentlich oder bei nahenden Meilensteinen. Dies hilft dabei, den Fortschritt zu überprüfen, Aufgaben neu zu priorisieren und Fristen bei Bedarf anzupassen.

Zur regelmäßigen Überprüfung von fortschritte des Projekts und Engpässen, können Sie versuchen ClickUp Dashboards . Es bietet eine übersichtliche Ansicht Ihres Projekts, von fertiggestellten Aufgaben bis hin zu anstehenden Terminen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Dashboards, um die Workload der einzelnen Mitglieder des Teams, die für verschiedene Aufgaben aufgewendete Zeit und die Budgetübersicht zu verfolgen.

mit ClickUp Dashboards erhalten Sie eine Ansicht von Fortschritt, Terminen und Engpässen in Echtzeit ClickUp Gehirn , der leistungsstarke KI-Assistent von ClickUp, hilft Ihnen, von jedem Dashboard aus problemlos KI-Einsichten zu erhalten. So können Sie Engpässe frühzeitig erkennen, Arbeitsabläufe rationalisieren und datengestützte Entscheidungen treffen. Er steigert die Produktivität Ihres Teams und sorgt für einen erfolgreichen Abschluss des Projekts.

ClickUp hilft allen Unternehmen, die mit der Verwaltung ihrer Projekte zu kämpfen haben, bei der Zusammenarbeit in Projekten. Mit dieser Software können die Mitarbeiter die Elemente der Liste verfolgen und die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Zeit zu erledigen. Außerdem hilft es dem Projektmanagement-Team, den gesamten Fortschritt der Projekte zu verfolgen, um sicherzustellen, dass die Fristen eingehalten werden.

Alfred Titus, Manager für administrativen Support bei der Build A Soul Foundation

Alle müssen sich abstimmen

Wenn Sie Aufgaben zuweisen oder Änderungen an der Liste des Projekts vornehmen, wie z. B. die Erweiterung des Projektumfangs oder die Verschiebung eines Termins für eine Aufgabe, ist es wichtig, dass Sie alle Beteiligten darüber informieren.

Verwenden Sie ClickUp Benachrichtigungen und Tagging, um sicherzustellen, dass jeder seine Rollen, Fristen und nächsten Schritte kennt. Wenn Sie zum Beispiel ein Mitglied Ihres Teams taggen, wenn eine Aufgabe in seine Phase übergeht, vermeiden Sie Verwirrung und sorgen für reibungslose Arbeitsabläufe.

bleiben Sie mit ClickUp Notifications den Terminen und Aktualisierungen voraus

🧠 Wussten Sie schon? In der Softwarebranche stützen sich agile Methoden häufig auf Projektlisten in Form von Backlogs. Unternehmen nutzen diese Listen, um Features zu priorisieren und Entwicklungszyklen zu verwalten. So können sie schnell auf Benutzer-Feedback und Marktveränderungen reagieren.

Häufige Fehler, die beim Management von Projektlisten zu vermeiden sind

Selbst der beste Projektplan kann scheitern, wenn bestimmte Fehler übersehen werden. Hier sind einige häufige herausforderungen beim Management von Projektlisten und wie man sie vermeiden kann:

Mangel an klaren Prioritäten

⚠️ Ohne klare Prioritäten können Aufgaben überwältigend werden, und wichtige Aufgaben können in der Masse untergehen. Dies führt zu Verwirrung und verpassten Terminen.

🛠️ Lösung: Überprüfen Sie die Liste der Projekte regelmäßig mit dem Team, um die Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu kategorisieren und sicherzustellen, dass jeder versteht, was sofortige Aufmerksamkeit erfordert. ClickUp Aufgabe Prioritäten hilft Ihnen, Aufgaben in hohe, mittlere und niedrige Prioritäten einzuteilen. So weiß jeder, worauf er sich zuerst konzentrieren muss, und die Liste wird übersichtlicher und besser durchführbar.

Einstellung unrealistischer Fristen

⚠️ Die Einstellung unrealistischer Fristen kann zu Stress, Burnout und schlechter Qualität der Arbeit führen. Seien Sie realistisch und planen Sie für jede Aufgabe ausreichend Zeit ein.

🛠️ Lösung: Beziehen Sie die Mitglieder des Teams in die Einstellung der Fristen ein. Verwenden Sie Verlaufsdaten und Schätzungen von Aufgaben, um erreichbare Zeitleisten zu erstellen.

Überlastung der Liste

⚠️ Der Versuch, zu viele Aufgaben in einer Liste unterzubringen, kann dazu führen, dass diese unhandlich und schwer zu verwalten ist. Wenn die Liste zu unübersichtlich wird, kann man leicht Schlüssel-Schritte übersehen oder den Fortschritt aus den Augen verlieren.

🛠️ Lösung: Konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Ergebnisse, um die Zahl der Aufgaben auf der Liste des Projekts zu limitieren. Überprüfen Sie regelmäßig Aufgaben, die nicht mehr relevant oder notwendig sind, und streichen Sie sie. Erwägen Sie die Verwendung von ClickUp's Kanban Ansicht um Aufgaben zu visualisieren und Workloads effektiv zu verwalten.

Abhängigkeiten ignorieren

⚠️ Wenn Aufgaben miteinander verknüpft sind, kann die Vernachlässigung dieser Abhängigkeiten zu Verzögerungen, verpassten Terminen und vermeidbarer Verwirrung führen.

🛠️ Lösung: Identifizieren und dokumentieren Sie Abhängigkeiten zwischen Aufgaben während der Planungsphase. Verwenden Sie Tools für das Projektmanagement, die eine Nachverfolgung von Abhängigkeiten ermöglichen, z. B. Gantt-Diagramme oder Workflow-Diagramme, um die Abfolge der Aufgaben zu visualisieren und sicherzustellen, dass die Abhängigkeiten in der Zeitleiste berücksichtigt werden.

Keine regelmäßige Aktualisierung der Liste

⚠️ Eine Liste von Projekten ist nur dann wertvoll, wenn sie auf dem neuesten Stand gehalten wird. Das Festhalten an einer veralteten Liste führt zu Ineffizienzen und verpassten Terminen.

🛠️ Lösung: Planen Sie regelmäßige Check-Ins oder Stand-Up Meetings zur Überprüfung und Aktualisierung der Liste. Nutzen Sie diese Meetings, um Fortschritte zu besprechen, Aufgaben bei Bedarf neu zuzuweisen und Anpassungen aufgrund veränderter Prioritäten oder Projektanforderungen vorzunehmen. Schaffen Sie eine Kultur, in der sich die Mitglieder des Teams dafür verantwortlich fühlen, die Liste aktuell zu halten.

Verbessern Sie Ihr Projektmanagement mit ClickUp

Bei der Beherrschung des Managements von Projektlisten geht es nicht nur um das Notieren von Aufgaben, sondern um die Schaffung eines dynamischen Systems, das zu Ergebnissen führt. Von der Einstellung klarer Ziele bis hin zur Aufschlüsselung der zu erbringenden Leistungen, der Zuweisung von Verantwortlichkeiten und der Vermeidung gängiger Fallstricke - eine effektive Liste ist das Rückgrat eines erfolgreichen Projektmanagements.

Mit ClickUp können Sie Ihre Projektliste nahtlos und produktiv verwalten. Ob es um die Priorisierung von Aufgaben, die Visualisierung von Fortschritten oder die Zusammenarbeit in Echtzeit geht, die robusten Features von ClickUp helfen Ihrem Team, sich auszurichten, Termine einzuhalten und Ziele mühelos zu erreichen.

Sind Sie bereit, die Art und Weise, wie Sie Projekte verwalten, zu verändern?