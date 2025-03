10 kostenlose Vorlagen für die Übersicht über Projekte zur Ausrichtung von Teams

Die Erstellung eines klaren, präzisen Plans ist oft der erste Schritt im Projektmanagement, unabhängig davon, ob Sie an einem Wochen- oder Jahresprojekt arbeiten.

Projektmanager haben wichtige Aufgaben wie die Festlegung des Projektumfangs, der Ziele, des Budgets, der Zeitplanung, der Ressourcenzuweisung und der allgemeinen aufgabenmanagement .

Der Kern all dieser kritischen Aufgaben ist die Erstellung eines Plans für das Projekt. Ein guter plan für das Projekt trägt wesentlich dazu bei, dass Ihr Projekt ohne unnötige Engpässe und Unterbrechungen abläuft.

Egal wie gut Sie organisiert sind, es besteht immer die Möglichkeit, dass Sie ein Element auf Ihrer Liste übersehen. Ähnlich verhält es sich mit der Erstellung eines Plans für das Projekt.

Bei so vielen beweglichen Teilen werden Sie bei der Erstellung des Projektplans von Grund auf ein paar Komponenten übersehen. Hier sind Vorlagen für eine Übersicht über das Projekt sehr hilfreich.

Was ist eine Vorlage für eine Projektübersicht?

Eine Vorlage für eine Projektübersicht ist ein vorgefertigtes, anpassbares Dokument mit allen wesentlichen Informationen zu Ihrem Projekt. Dazu gehören Umfang und Ziele, Rollen der Beteiligten, Zeitleisten, Zeitpläne, Budgets, Risiken, Ergebnisse und Abhängigkeiten.

Natürlich sind die Anforderungen eines jeden Projekts einzigartig. Ob Sie nun eine Brücke bauen oder die Markteinführung Ihrer App planen, ein sorgfältig ausgearbeiteter Plan stellt sicher, dass Sie diese einzigartigen Faktoren immer im Blick haben.

Diese Vorlagen helfen Ihnen, den Plan systematisch und strukturiert zusammenzustellen

Die plan für das Projekt oder die Übersicht wird schließlich zu einer Referenz für alle Beteiligten. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis der umfang des Projekts , die Durchführung und die kritischen Meilensteine

Wenn ein Projekt vom Kurs abweicht, hilft ein guter Plan, das Projekt wieder auf Kurs zu bringen

Was macht eine gute Vorlage für eine Übersicht über das Projekt aus?

Bei der Auswahl einer Vorlage für eine Projektübersicht sind vor allem zwei Eigenschaften zu berücksichtigen: die Möglichkeit der benutzerdefinierten Anpassung und der Umfang der Vorlage. Die Vorlage muss alle wichtigen Aspekte eines Projektplans enthalten. Und sie sollte so anpassbar sein, dass sie Ihren individuellen Anforderungen entspricht.

Es gibt eine Vielzahl von vorlagen für Projektpläne aber wählen Sie eine gut gestaltete, benutzerfreundliche Vorlage. Diese Vorlagen sollten über Integrations-, Versions- und Kollaborationsfunktionen verfügen, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Die meisten Vorlagen verfügen über eine Version dieser Komponenten, die von ihrem Format und Zweck abhängt:

Titel und Ziele des Projekts

Projektumfang und Zeitleiste

Beteiligte

Schlüssel-Ergebnisse

Phasenweiser Zeitplan

Liste der Aufgaben

Aufgeschlüsselte Kosten und Budget

Zuweisung von Ressourcen

Risikobewertung

Unterstützende Dokumentation

Parameter für die Qualitätskontrolle

Plan für die Kommunikation

Fortschrittsverfolgung und Status

10 kostenlose Vorlagen für die Übersicht über Projekte

Wir haben eine Liste zusammengestellt, die für eine Vielzahl von Projekten geeignet ist. Hier sind die beliebtesten kostenlosen Vorlagen für Projektübersichten, die Sie bei der Projektplanung unterstützen.

1. ClickUp Vorlage für Projektübersichten

Entwickeln Sie einen umfassenden Plan für Ihr Projekt und sorgen Sie dafür, dass alle Beteiligten auf derselben Seite stehen - mit der ClickUp Vorlage für die Projektgliederung

Die ClickUp Projekt Gliederungsvorlage bietet eine effiziente Möglichkeit, Projekte mit einer Reihe von Schritten zu planen und zu organisieren. Sie hilft Ihnen, schnell mit der Planung zu beginnen und alle erforderlichen Elemente aufzulisten. Bei jedem Projekt ist die Sichtbarkeit ein Schlüssel zum Erfolg; dieses Format wurde entwickelt, um dies zu gewährleisten.

Mit der Vorlage können Sie Aufgaben erstellen, sie den jeweiligen Beteiligten zuweisen und benutzerdefinierte Status für diese Aufgaben erstellen

Sie können auch benutzerdefinierte Felder zur Kategorisierung und zum Hinzufügen von Attributen erstellen, um den Fortschritt des Projekts in jeder Phase zu visualisieren

Die Beteiligten können Beschreibungen der Prioritäten hinzufügen, Kommentare hinterlassen und klare Fristen setzen

Dies ermöglicht dem Team, seine Aufgaben zu planen und das Projekt effizient zu steuern. Darüber hinaus bietet ClickUp zahlreiche Ansichten, wie Listen, Gantt-Diagramme, Kalender und Workload-Ansichten.

Wir empfehlen, diese Vorlage für Projekte mit mehreren Ebenen von Aufgaben und Unteraufgaben zu verwenden.

2. ClickUp Projekt Planer Vorlage

ClickUp's Projektplaner-Vorlage ermöglicht es Ihnen, Kommunikation, Fortschritt und Lieferung zu verwalten, um Ihre Ziele zu erreichen

Die ClickUp Projekt Planer Vorlage hilft Ihnen, die Komplexität der Projektplanung zu bewältigen. Sie können nachverfolgung aller Projekt Pläne an einem Ort - unabhängig von der Größe des Projekts.

Die Kanban-Ansicht in der Vorlage ermöglicht es zum Beispiel mehreren Benutzern, Aufgaben anzupassen und ihren Fortschritt zu aktualisieren. Dieser Planer kann Ihre täglichen Besprechungen ersetzen und Ihrem Team mit einer klaren Ansicht des Status von Aufgaben und des Fortschritts Zeit sparen.

Dank der benutzerdefinierten Zugriffskontrolle können die wichtigsten Beteiligten auf dem Laufenden bleiben, über Änderungen informiert werden und eng zusammenarbeiten.

Das Tolle an diesem Planer ist, dass er die Komplexität großer Projekte in überschaubare und erreichbare Ziele herunterbricht. Durch das Delegieren von Zuständigkeiten wird Ihr Team strukturiert und das Projekt ist nicht mehr so überwältigend.

3. ClickUp Projekt Plan Vorlage

Planen Sie Ihr Projekt mit Zuversicht und stellen Sie sicher, dass alles zu jeder Zeit organisiert und auf Kurs ist

Die ClickUp Projekt Plan Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung eines Projektplans, der detailliert genug für komplexe Projekte ist. Diese Vorlage ist ideal, wenn Sie mehrere miteinander verbundene Projekte verwalten, die eine detaillierte Planung und Strukturierung erfordern. Mit dieser Vorlage können Sie detaillierte Zeitleisten für ein Projekt erstellen, zusammen mit klaren Meilensteinen und Zielen.

Ungeplante Abhängigkeiten können ein Projekt zum Scheitern bringen. Mit dieser Vorlage können Sie alle Abhängigkeiten auf einer Karte darstellen, um Engpässe zu vermeiden. Sie können auch Prioritäten einstellen, den täglichen Fortschritt überwachen und alle Aufgaben aus der Vogelperspektive betrachten.

Jedes Mal, wenn Sie eine projekt Kick-off Meeting verwenden Sie diese Vorlage, um den Umfang, die Anforderungen und die Abhängigkeiten zu skizzieren, damit Sie diese Details in Ihre Zeitleiste für das Projekt einbauen können.

4. ClickUp Firmenübersicht Vorlage

Die ClickUp Vorlage für die Übersicht über das Unternehmen bietet Teams einen zentralen Hub für alle Initiativen, auf den sie jederzeit zugreifen können

Die ClickUp Firmenübersicht Vorlage ist eine hervorragende Option, um eine umfassende Übersicht über Ihr Unternehmen zu erstellen, die für interne oder externe Teams verwendet werden kann. Ihr Geschäft hat oft mehrere laufende Projekte, die letztendlich auf ein langfristiges Ziel hinarbeiten.

In einem schnell wachsenden Unternehmen können Teams aufgrund interner Silos und mangelnder Sichtbarkeit in anderen Abteilungen leicht den Überblick verlieren.

Die Vorlage für die Unternehmensübersicht bietet den Teams Sichtbarkeit darüber, wie ihre Ziele mit den Unternehmenszielen zusammenhängen. Darüber hinaus ist es für Führungskräfte einfacher, einen umfassenden Überblick über alle Projektpläne an einem Ort zu erhalten, um eine enge Abstimmung zwischen den Teams zu gewährleisten und doppelten Aufwand zu vermeiden.

5. ClickUp Projekt Dokumentationsvorlage

Dokumentieren Sie Ihre Projekte von der Planung über die Durchführung bis zur Übergabe mit der ClickUp Vorlage für Projektdokumentation

Die Dokumentation ist während des gesamten Projekts unerlässlich. Sie hilft Teams, die wichtigsten Informationen nachzuverfolgen, egal ob es sich um Ziele und Vorgaben, Entscheidungen in Meetings oder Änderungen der Strategie während eines Projekts handelt. Es ist wichtig, dass alles dokumentiert wird.

Idealerweise sollten Sie die Projektdokumentation über den gesamten gesamte Zeitleiste des Projekts an einem einzigen Speicherort zugänglich.

Die Website ClickUp Projekt Dokumentationsvorlage bietet genau das.

Ihr Team kann auf alle für das Projekt erforderlichen Dokumente zugreifen, sie erkunden und einsehen. Mit einer klaren Struktur verkürzt diese Vorlage die Zeit für die Dokumentation, indem sie eine zentrale Plattform für die Beteiligten und andere Abteilungen bietet, um besser zusammenzuarbeiten.

Mit dieser Vorlage geht nie wieder eine wichtige Datei oder Unterhaltung verloren.

6. ClickUp Programm Zusammenfassung Vorlage

Informieren Sie Ihr Team über die wichtigsten Details, ohne ein längeres Dokument lesen zu müssen

Bei so vielen beweglichen Teilen in einem Projekt brauchen Sie eine schnelle Möglichkeit, den Fortschritt zusammenzufassen und Ihr Team zu synchronisieren.

Die ClickUp Programm-Zusammenfassungsvorlage ist ein gutes tool, um einen Überblick über Ihr Programm für die Beteiligten zu erstellen. Mit intuitiven Diagrammen und Schaubildern können Sie das Gesamtbild visualisieren. Und mit Erinnerungen und Warnungen können Sie Fristen einhalten.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Arbeitsabläufe mit farbcodierten Beschreibungen, Tags und Kategorien rationalisieren. Für Ihre Teams, die mehrere Projekte bearbeiten, vereinfacht diese Vorlage die Ansicht aller laufenden Aktivitäten über alle Projekte hinweg auf einer einzigen Seite.

Gleichzeitig erhalten Sie auf Ihrem Dashboard einen schnellen Überblick über jedes Projekt und seinen Fortschritt.

7. ClickUp Projektumfang Whiteboard Vorlage

Visuelles Erstellen eines klaren Pfades zum Erfolg des Projekts vom Kickoff bis zur Lieferung

Wenn Sie ein Projekt starten, sind Ideenfindung und Planung in der Regel die ersten beiden Phasen. Sie bilden die Grundlage des Projekts.

Ein großer Teil des Plans besteht in der Einstellung des Projektumfangs. Der Projektumfang ist die Grundlage für die Planung des Projekts.

Deshalb ist es wichtig, einen vorlage, die eine klare Einstellung vornimmt für Ihr Projekt festlegt.

Die ClickUp Projektumfang Whiteboard-Vorlage bietet eine visuelle und kollaborative Möglichkeit, Ideen zu entwickeln und die Zeitleiste festzulegen. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Ideen frei und strukturiert entwickeln. Sie können den Umfang eines Projekts leicht in kleinere Einzelziele unterteilen.

Kombinieren Sie diese Vorlage mit ClickUp Whiteboards um Ihren Planungs- und Ideenfindungsprozess voranzutreiben.

Legen Sie einen genauen Umfang fest und geben Sie ihn für Stakeholder und Teammitglieder frei, damit sie sich jederzeit darauf beziehen können, um auf der gleichen Seite zu bleiben.

8. Excel Projekt Zeitleiste Vorlage von Vertex42

über Vertex42

Obwohl sie nicht gerade benutzerfreundlich oder intuitiv sind, werden Tabellenkalkulationen de facto für die Planung von Projekten verwendet. Das Excel Vorlage für die Zeitleiste eines Projekts von Vertex42 ist eine einfache Möglichkeit, eine Zeitleiste für ein Projekt in einer Tabellenkalkulation zu erstellen.

Die Vorlage enthält Abschnitte für Aufgaben, Startdaten, Enddaten, Dauern und Abhängigkeiten. Sie verwendet die Technik des gestapelten Balkendiagramms, um Meilensteine und Fortschritte darzustellen. Da sich die Vorlage in einer Tabellenkalkulation befindet, ist sie für alle Mitglieder des Teams und alle Beteiligten zugänglich, was die effektive Zusammenarbeit fördert.

Diese Vorlage herunterladen

9. Projekt Zeitleiste Übersicht Vorlage by OfficeTimeline

über OfficeTimeline

Die Vorlage für die Übersicht über die Zeitleiste eines Projekts bietet einen visuellen Überblick über die Zeitleiste und die Ziele Ihres Projekts. Sie enthält Features wie Farbcodierung, Aufgabengruppierung und Abhängigkeiten. Sie hilft Ihnen, Führungskräften, Interessengruppen und Mitgliedern des Teams den Wert des Projekts effektiv zu vermitteln.

Sie können diese Vorlage verwenden als Teil Ihrer elevator Pitch für die Geschäftsleitung. Es hebt die Schlüssel Ihres Projekts hervor, wie z. B. Ziele, Zielsetzungen, Abhängigkeiten und potenzielle Risiken.

Mit der Zeit wird dieses zusammenfassung des Projekts dient auch als Dokumentation für die nachträgliche Analyse.

Diese Vorlage herunterladen

10. PowerPoint Projekt Übersicht Präsentationsvorlage von SlideEgg

über SlideEgg

Eine Präsentation ist eine visuell überzeugende Möglichkeit, Ihre Projektidee zu präsentieren. Das Pitch Deck ist das perfekte Beispiel für die Wirksamkeit von Präsentationen. Die Milliarden von Dollar an Investitionen, die damit eingeworben wurden, sind ein Beweis für seinen Erfolg.

Die SlideEgg PowerPoint-Vorlage für die Übersicht ist ein guter Ausgangspunkt für die Erstellung einer PowerPoint-Präsentation über Ihr Projekt.

Diese Vorlage für den Projektplan enthält Folien zur Vorstellung Ihres Projekts und zur Erörterung seiner Ziele, Leistungen und Zeitleiste. Mit einer soliden Übersichtspräsentation über Ihr Projekt können Sie sicher sein, dass Sie in einer projektvorschlag meeting, um den Wert Ihres Projekts zu präsentieren.

Diese Vorlage herunterladen

Bevor Sie 'Ja' sagen

Vorlagen für Projektpläne sind im Projektmanagement unerlässlich. Eine gute Vorlage ist klar, prägnant, anpassungsfähig und wird regelmäßig aktualisiert, um Änderungen zu berücksichtigen.

Es ist eine gute Praxis, Ihre Vorlagen für die Projektübersicht in Ihr projektmanagement-Software . Dies erleichtert die Aktualisierung und das Freigeben von Informationen und sorgt dafür, dass die Vorlage mit dem Fortschritt Ihres Teams übereinstimmt.

Berücksichtigen Sie Ihre wichtigsten Bedürfnisse, bevor Sie sich für eine Vorlage entscheiden, und geben Sie Ihrem Team die Möglichkeit, das Projekt in aller Klarheit zu beginnen. 🎉