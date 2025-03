So erhalten Sie Ton bei Bildschirmaufnahmen

Die Bildschirmaufnahme mit Audio wird in unserer digitalen Welt immer mehr zu einem unverzichtbaren Tool. In der Tat, 83% der Menschen sehen lieber video-Inhalte zum Lesen von Text, wenn man sich über ein Produkt oder eine Dienstleistung informiert.

Von der Erstellung von Software-Tutorials bis hin zum Onboarding neuer Mitarbeiter oder der Zusammenarbeit mit externen Teams können Bildschirmaufnahmen mit klarem Ton komplexe Ideen in leicht verständliche Inhalte verwandeln. Doch die Integration von hochwertigem Audiomaterial ist oft eine große Herausforderung.

Dieser Leitfaden vereinfacht den Prozess und bietet praktische Tipps und Techniken, die Ihnen helfen, Bildschirmaufnahmen mit Audio auf jedem Gerät zu meistern, unabhängig von einem iPhone, einem Windows-PC oder einem Mac.

Verwenden Sie ClickUp Clips, um Ihren Bildschirm aufzuzeichnen. Jetzt ausprobieren!

Verwenden Sie ClickUp Clips, um Ihren Bildschirm aufzuzeichnen. Jetzt ausprobieren!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Die Bildschirmaufzeichnung zeichnet die Aktivitäten auf Ihrem Computer oder Gerät auf und ist für Tutorials, Präsentationen oder Feedback unerlässlich

Wählen Sie ein hochwertiges Mikrofon, konfigurieren Sie die Einstellungen des Bildschirmrekorders und testen Sie den Ton, um eine klare Audioqualität zu gewährleisten

Nehmen Sie in einem ruhigen Space auf, verwenden Sie Mikrofone mit Rauschunterdrückung, und optimieren Sie die Einstellungen des Geräts, um bessere Ergebnisse zu erzielen

Beheben Sie Probleme wie Mikrofonverbindungen, Hintergrundgeräusche oder Softwarefehler mit einfachen Mitteln

Verwenden Sie ClickUp Clips für nahtlose Bildschirmaufnahmen innerhalb der Plattform. Einfaches Freigeben von Aufnahmen, effektive Zusammenarbeit und Rationalisierung Ihrer Workflows

Einstellung der Bildschirmaufzeichnung auf verschiedenen Geräten

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie das Feature zur Bildschirmaufzeichnung auf iPhone, Windows- und Mac-Geräten einstellen und nutzen können, und erhalten praktische Verknüpfungen, um den Prozess zu optimieren.

1. Aktivieren der Bildschirmaufzeichnung auf dem iPhone

Wischen Sie von der rechten oberen Ecke des Bildschirms nach unten (bei iPhones mit Face ID) oder von der unteren Kante nach oben (bei iPhones mit einer Schaltfläche für die Startseite)

Tippen Sie auf die graue Schirmaufnahme-Schaltfläche (ein Kreis in einem Kreis)

(ein Kreis in einem Kreis) Um die Audioaufnahme einzuschließen, halten Sie die Schaltfläche für die Bildschirmaufnahme gedrückt, tippen Sie auf das Mikrofon-Symbol, um es einzuschalten, und klicken Sie dann auf Aufnahme starten. Es wird ein drei Sekunden langer Countdown angezeigt, nach dem die Aufnahme beginnt

/via_ Apfel

Tippen Sie auf die rote Leiste am oberen Rand des Bildschirms und bestätigen Sie durch Tippen auf Stop. Alternativ öffnen Sie erneut das Kontrollzentrum und tippen erneut auf die Schaltfläche Bildschirmaufnahme

Der Mac Beobachter Ihre iPhone-Bildschirmaufnahme wird automatisch in der Fotos App gespeichert.

💡Pro-Tipp: Noch schnellerer Zugriff gefällig? Sie können Ihr Kontrollzentrum benutzerdefinieren! Gehen Sie zu Einstellungen > Kontrollzentrum > Steuerelemente benutzerdefinieren und fügen Sie die Schaltfläche "Bildschirmaufnahme" nach Ihren Wünschen hinzu oder entfernen Sie sie.

2. Aktivieren der Bildschirmaufzeichnung unter Windows Aufzeichnung des Bildschirms unter Windows verfügt über eine Reihe von integrierten Optionen.

Xbox Leiste verwenden (Windows 10 und 11)

Drücken Sie Windows-Taste + G , um das Overlay der Xbox Spieleleiste zu starten

, um das Overlay der Xbox Spieleleiste zu starten Suchen Sie im Overlay den Speicherort des Widgets Aufnahme. Wenn es nicht sichtbar ist, klicken Sie auf das Widget-Menü (dargestellt durch überlappende Quadrate) und wählen Sie Aufnahme

Klicken Sie im Widget "Aufnahme" auf die Schaltfläche Aufnahme starten (ein Kreissymbol) oder drücken Sie Windows-Taste + Alt + R , um die Aufnahme zu starten.

(ein Kreissymbol) oder drücken Sie , um die Aufnahme zu starten. Vergewissern Sie sich, dass der Zugang zum Mikrofon aktiviert ist, indem Sie im Widget "Aufnahme" auf das Symbol Mikrofon klicken

Klicken Sie im Widget "Aufnahme" auf die Schaltfläche Aufnahme beenden (ein quadratisches Symbol) oder drücken Sie erneut Windows-Taste + Alt + R

Ihre Aufnahme wird standardmäßig im Ordner Videos > Captures gespeichert.

📖 Weiterlesen: Beste Screen Recorder Chrome Erweiterungen

Das Snipping Tool in Windows 11 hat sich über einfache Screenshots hinaus entwickelt. Es bietet jetzt integrierte Bildschirmaufzeichnungsfunktionen, die es zu einem vielseitigen Tool für die Aufnahme von Bildern und Videos machen. So geht's:

Suchen Sie im Startmenü nach Snipping Tool

Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufnehmen. Ziehen Sie dann mit der Maus ein Rechteck um den genauen Bereich des Bildschirms, den Sie aufnehmen möchten

Klicken Sie nach der Auswahl des Aufnahmebereichs auf die Schaltfläche Start. Es erscheint ein dreisekündiger Countdown, nach dem die Aufnahme beginnt

Sobald Sie den gewünschten Inhalt erfasst haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Stopp

Standardmäßig wird Ihre Aufnahme im Ordner Videos gespeichert, damit Sie sie bei Bedarf ansehen oder freigeben können.

💡Pro-Tipp: Hier finden Sie einige Verknüpfungen mit der Tastatur, die Ihnen die Arbeit erleichtern:

Aufnahme starten/stoppen: Drücken Sie die Windows-Taste + Alt + R, um die Aufnahme ein- und auszuschalten

Xbox Spieleleiste öffnen: Drücken Sie die Windows-Taste + G

3. Aktivieren der Bildschirmaufzeichnung auf dem Mac

Verwenden der Screenshot-Symbolleiste

Drücken Sie Umschalttaste + Befehl + 5 , um die Screenshot-Symbolleiste zu öffnen

, um die Screenshot-Symbolleiste zu öffnen Wählen Sie die Aufzeichnungsoption: Um den gesamten Bildschirm aufzuzeichnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Gesamten Bildschirm aufzeichnen (ein Rechteck mit einem Kreis in der Ecke) Um einen Teil des Bildschirms aufzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ausgewählten Bereich aufnehmen (ein gepunktetes Rechteck mit einem Kreis in der Ecke), und ziehen Sie dann, um den gewünschten Bereich auszuwählen



/via *[{\an8}Apfel]( https://support.apple.com/en-in/102618)*

Klicken Sie auf Optionen , um Ihre Einstellungen vorzunehmen, z. B. Speicherort, Timer und die Verwendung des eingebauten Mikrofons für Audio

, um Ihre Einstellungen vorzunehmen, z. B. Speicherort, Timer und die Verwendung des eingebauten Mikrofons für Audio Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufnahme auf der rechten Seite der Symbolleiste

auf der rechten Seite der Symbolleiste Klicken Sie in der Leiste auf die Schaltfläche Stop (ein Kreis mit einem Quadrat darin) oder drücken Sie Befehl + Steuerung + Esc

Die Aufnahme wird standardmäßig an dem von Ihnen gewählten Speicherort oder auf dem Desktop gespeichert.

📖 Weiterlesen: Beste Bildschirmaufzeichnungssoftware für Mac

QuickTime Player verwenden

Der QuickTime Player ist das vielseitige Multimedia-Tool Ihres Macs. Mit ihm können Sie Videos abspielen, grundlegende Bearbeitungen vornehmen und sogar Ihren Bildschirm aufzeichnen.

Um auf den QuickTime Player zuzugreifen, navigieren Sie über den Finder zu Ihrem Ordner "Programme" und öffnen Sie QuickTime Player

Ordner "Programme" und öffnen Sie Klicken Sie in der Leiste auf Datei > Neue Bildschirmaufnahme

via {\an8}Apfel_

Ein Aufnahmefenster wird angezeigt. Klicken und ziehen Sie, um den Bereich des Bildschirms auszuwählen, den Sie aufnehmen möchten

Klicken Sie vor der Aufnahme auf den Dropdown-Pfeil neben der Schaltfläche "Aufnahme", um Ihr bevorzugtes Mikrofon für den Audioeingang auszuwählen

via {\an8}Apfel_

Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufzeichnen, um die Aufnahme zu starten. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Stopp in der Leiste

Ihre Aufnahme wird automatisch im QuickTime Player geöffnet, und Sie können sie an dem von Ihnen gewünschten Speicherort speichern.

Profi-Tipp: Mac-Benutzer können mit der Verknüpfung Umschalttaste + Befehl + 3 einen Screenshot des gesamten Bildschirms erstellen, und mit Umschalttaste + Befehl + 4 können Sie einen bestimmten Bereich für Ihren Screenshot auswählen.

Wie nimmt man Audio mit Bildschirmaufnahmen auf?

Lassen Sie den Ton so gut klingen, wie Ihr Bildschirm aussieht! Egal, ob Sie als Technik-Guru ein Software-Tutorial erstellen oder als Ausbilder einem Mentee ein komplexes Konzept erklären, die Aufnahme von hochwertigem Audio ist der Schlüssel.

Sie verleiht Ihren Aufnahmen eine zusätzliche Professionalität und macht sie ansprechender. Lassen Sie uns also in die Feinheiten der Audioaufnahme mit Ihrem Bildschirm eintauchen.

Schritt 1: Installieren Sie Ihre Aufnahmesoftware und richten Sie sie ein

Entscheidend ist die Auswahl von geeignete Aufzeichnungssoftware . Unter Windows sind Optionen wie OBS Studio oder die integrierte Xbox Game Bar sehr beliebt.

Mac-Benutzer können QuickTime Player oder OBS Studio verwenden

Android-Benutzer könnten den AZ Screen Recorder in Betracht ziehen

iOS-Benutzer können den eingebauten Bildschirmrekorder verwenden

Laden Sie die Software von einer verifizierten Quelle herunter. Folgen Sie den Installationsanweisungen, um sie auf Ihrem Gerät einzurichten.

Öffnen Sie dann die Software und machen Sie sich mit der Benutzeroberfläche vertraut. Passen Sie die grundlegenden Einstellungen wie den Ausgabeordner, die Videoqualität und die Bildrate an Ihre Bedürfnisse an.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Softwareentwickler, der ein Tutorial für ein neues Feature einer Anwendung vorbereitet. Mit OBS Studio können Sie:

Mehrere Szenen einrichten, um nahtlos zwischen Ihrem Code Editor und der laufenden Anwendung zu wechseln

Ihr Mikrofon-Audio für den Kommentar und das System-Audio einbinden, um In-App-Sounds zu erfassen und so ein umfassendes Lernerlebnis für die Betrachter zu schaffen

Schritt 2: Wählen Sie Ihre Audioquelle

Die richtige Audioquelle macht den Unterschied bei hochwertigen Bildschirmaufnahmen aus. Entscheiden Sie zunächst, ob Sie Systemaudio (was auf Ihrem Computer abgespielt wird) oder externes Audio (Ihre Stimme oder ein Mikrofon eines Drittanbieters) aufnehmen möchten.

Viele Aufnahme-Tools wie OBS Studio und QuickTime ermöglichen die Auswahl mehrerer Audioquellen, so dass Sie System- und Mikrofoneingang nahtlos mischen können.

📌 Beispiel: Wenn Sie eine Software-Demo erstellen, möchten Sie wahrscheinlich den Klang der Software (z. B. Klicks, Benachrichtigungen) und Ihre Stimme aufnehmen. Stellen Sie in diesem Fall Ihren Systemsound so ein, dass er den Ton der Software aufnimmt, und verwenden Sie Ihr integriertes oder externes Mikrofon für Ihre Stimme.

Die Wahl der Audioquelle hängt ganz davon ab, was Sie aufnehmen möchten. Das sollten Sie nicht übersehen - eine schlechte Audioqualität kann die Zuschauer stark ablenken, unabhängig davon, wie gut Ihre Bilder sind.

📖 Weiterlesen: Wie man wie ein Profi Notizen aus einem Video macht

Schritt 3: Konfigurieren Sie die Audioeinstellungen

Die Konfiguration Ihrer Audioeinstellungen sorgt dafür, dass Ihr System und Ihre Stimme klar klingen. Aufnahmetools wie OBS Studio oder Camtasia bieten ein Einstellungsmenü, in dem Sie die Audioeingangspegel anpassen können.

Wenn Sie eine Präsentation aufzeichnen oder eines Tutorials können Hintergrundgeräusche eine große Ablenkung darstellen. Verwenden Sie die Rauschunterdrückungsfilter, um Hintergrundgeräusche und Stimmenechos zu vermeiden.

Mit den richtigen Systemeinstellungen passt sich Ihr Ton an die Qualität Ihres Bildmaterials an, sodass eine nahtlose, professionelle Aufnahme entsteht.

Schritt 4: Testen Sie den Ton

Das Testen des Sounds vor der Aufnahme ist ein wichtiger Schritt, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Es ist ähnlich wie das Stimmen eines Instruments vor einem Konzert - alles soll richtig klingen. Nachdem Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, können Sie einen kurzen Test machen, indem Sie einen kurzen Clip aufnehmen

✅ Prüfen Sie vor der Tonaufnahme folgende Dinge:

Ist der Lautstärkepegel angemessen?

Ist der Ton klar und deutlich zu hören?

Gibt es irgendwelche störenden Geräusche?

Mit diesem Test können Sie sicherstellen, dass alles stimmt und nichts während der gesamten Aufnahme verzerrt wird. Tontests sind der einfachste Weg, um zu vermeiden, dass eine Aufnahme wiederholt werden muss, was Zeit spart und ein reibungsloses Endprodukt gewährleistet.

🧠 Wussten Sie schon? Der Inhalt des Videos macht die 60.1% des durchschnittlichen täglichen Social Media-Aufkommens zeit bis 2025.

Schritt 5: Bildschirmaufzeichnung starten

Nun, da Ihr Audio eingerichtet und getestet ist, ist es an der Zeit, die Schaltfläche "Aufnahme" zu drücken und Ihren Inhalt zum Leben zu erwecken. Die meisten Aufnahmesoftware haben eine gut sichtbare Schaltfläche "Aufnahme starten".

Bevor Sie darauf klicken, stellen Sie sicher, dass alles bereit istIhr Bildschirmbereich ist ausgewählt, Ihre Audioquelle ist aktiviert und Sie sind mental auf das vorbereitet, was Sie aufnehmen werden

Atmen Sie vor der Aufnahme ein paar Mal tief durch, damit Sie während der Aufnahme nicht nervös klingen. Denken Sie daran, deutlich und in einem gleichmäßigen Tempo zu sprechen, wenn Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erzählen. Wenn Sie einen Software-Walkthrough zeigen, achten Sie darauf, dass Ihre Mausbewegungen flüssig und bewusst sind.

💡Pro-Tipp: Ein kleiner Trick, den viele Profis anwenden, ist, mit einer kurzen Einleitung oder einem Satz zu beginnen, der die Aufnahme verankert - so haben Sie auch bei der späteren Bearbeitung einen Bezugspunkt.

Schritt 6: Bearbeiten Sie Ihre Aufnahme (optional)

Sobald Ihre Bildschirmaufnahme abgeschlossen ist, können Sie sie bearbeiten, um den Inhalt zu polieren und Füllwörter aus Ihrer Rede zu entfernen. Sie können auch unangenehme Pausen herausschneiden und Untertitel hinzufügen, um Ihre Aufnahmen hilfreicher zu gestalten.

Tools wie Camtasia oder Adobe Premiere Pro helfen Ihnen beim Schneiden von Video-Frames, beim Anpassen der Audiopegel und sogar beim Hinzufügen von Texteinblendungen oder Anmerkungen, um Schlüsselpunkte zu verdeutlichen.

✅ Prüfen Sie vor der Tonaufnahme die folgenden Dinge:

Ist die Lautstärke angemessen?

Ist der Ton klar und deutlich zu hören?

Gibt es irgendwelche störenden Geräusche?

Wenn Sie zum Beispiel eine Produktdemo erstellen, möchten Sie vielleicht bestimmte Features mit einem Zoom-Effekt hervorheben oder Callouts hinzufügen, um die Aufmerksamkeit auf wichtige Elemente zu lenken.

Die Bearbeitung verwandelt Ihr Rohmaterial in eine ausgefeilte und professionelle Präsentation.

Fehlerbehebung bei allgemeinen Tonproblemen

Die Fehlersuche bei Tonproblemen kann Kopfzerbrechen bereiten, aber mit dem richtigen Ansatz lassen sich häufige Probleme leicht beheben.

Niedrige Audiopegel

Wenn Ihre Stimme im Vergleich zum Systemton zu leise ist, versuchen Sie, die Mikrofoneingangspegel anzupassen.

In einer Software wie OBS Studio können Sie Audio-Schieberegler einstellen, um sicherzustellen, dass Ihre Stimme und der Systemklang ausgewogen sind. Wenn der Ton immer noch zu leise ist, prüfen Sie Ihre Mikrofoneinstellungen und stellen Sie sicher, dass es nicht stummgeschaltet oder deaktiviert ist.

Hintergrundgeräusche

Dies ist ein lästiges Problem, das eine ansonsten perfekte Aufnahme ruinieren kann. Die meisten Tools, wie z. B. Camtasia und QuickTime, bieten Features zur Rauschunterdrückung, die unerwünschte Geräusche herausfiltern.

Wenn Ihr Ton nicht mit dem Video synchronisiert ist, prüfen Sie Ihre Einstellungen für die Aufnahme oder verwenden Sie eine Software wie Adobe Premiere Pro, um die Audio- und Videospuren manuell aufeinander abzustimmen.

Stimmenecho

Ein Stimmenecho entsteht, wenn der Ton von Lautsprechern oder Kopfhörern vom Mikrofon aufgenommen wird, wodurch ein verzögertes, wiederholtes Audiosignal entsteht.

Tragen Sie Kopfhörer, um Klangverluste zu vermeiden, stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher ein und halten Sie das Mikrofon von den Audioausgangsquellen fern.

Wenn Sie diese häufigen Probleme angehen, stellen Sie sicher, dass Ihre Aufnahmen so professionell klingen, wie sie aussehen, damit Ihr Publikum mitgeht und Ihre Botschaft klar ist.

Best Practices für Bildschirmaufnahmen zur Verbesserung der Tonqualität

Um eine erstklassige Tonqualität bei Ihren Bildschirmaufnahmen zu erreichen, reicht es nicht aus, einfach auf Aufnahme zu drücken. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Best Practices, die den Klang Ihrer Aufnahmen entscheidend beeinflussen können.

🎤 Verwenden Sie ein hochwertiges Mikrofon

Eingebaute Mikrofone können unerwünschte Geräusche aufnehmen. Investieren Sie in ein externes Mikrofon wie das Blue Yeti oder Rode NT-USB für eine klarere Tonqualität

oder für eine klarere Tonqualität Halten Sie das Mikrofon 6-8 Zentimeter von Ihrem Mund entfernt, um Knackgeräusche oder gedämpften Ton zu vermeiden

🏠 Berücksichtigen Sie die Raumakustik

Nehmen Sie in einem ruhigen Space auf, um Hintergrundgeräusche zu minimieren

Verwenden Sie weiche Materialien wie Teppiche, Vorhänge oder Schaumstoffplatten, um Schallreflexionen zu verringern

🔇 Schalten Sie Benachrichtigungen stumm und schließen Sie unnötige Apps

Schalten Sie Systemtöne und Benachrichtigungen stumm, um Ablenkungen während der Aufnahme zu vermeiden

Schließen Sie Apps, die die Systemleistung oder die Audioqualität beeinträchtigen könnten

✂️ Bearbeitung nach der Aufnahme

Verwenden Sie einen Video-Editor (z. B. Camtasia oder OBS Studio ), um Hintergrundgeräusche zu entfernen und die Audiopegel anzupassen

oder ), um Hintergrundgeräusche zu entfernen und die Audiopegel anzupassen Stimmen- und Systemgeräusche für ein professionelles Hörerlebnis ausgleichen

📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer versenden Notizen oder Protokolle von Meetings zur Nachbereitung zur Nachverfolgung von Elementen, aber 36 % verlassen sich immer noch auf andere, fragmentierte Methoden.

Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse, die Sie benötigen, in Chats, E-Mails oder Tabellenkalkulationen verloren gehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen in Chats, Aufgaben und aufgezeichneten Clips sofort erfassen und in umsetzbare Aufgaben verwandeln, ohne zwischen mehreren Plattformen wechseln zu müssen. Sagen Sie nein zum Plattform-Hopping!

ClickUp kostenlos ausprobieren

Wie ClickUp die Bildschirmaufzeichnung und -verwaltung verbessert

Nachdem Sie gelernt haben, wie Sie Ihre Bildschirmaufnahmen aufzeichnen und verfeinern können, lassen Sie uns die nächste Stufe erreichen mit ClickUp .

Es ist die Alles-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten kombiniert - alles angetrieben durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Bildschirmaufnahmen erstellen, um Feedback freizugeben ClickUp Clips integriert die Bildschirmaufzeichnung nahtlos in Ihren Workflow und macht es mühelos möglich, schnelle Anleitungen zu erstellen, Feedback zu Projekten zu geben oder komplexe Aufgaben für entfernte Teams zu erklären. Es ist ein zeitsparendes Tool, das die Produktivität steigert und eine klare Kommunikation gewährleistet.

mit ClickUp Clips nahtlos erfassen, freigeben und zusammenarbeiten

Müssen Sie einen komplexen Workflow erklären oder Feedback zu einem Projekt geben? Anstatt eine lange E-Mail zu tippen, drücken Sie einfach die Aufnahme-Schaltfläche in Clips. Führen Sie Ihr Team durch das Problem und schildern Sie dabei Ihren Gedankengang. Das Video wird automatisch an die entsprechende Aufgabe oder das Projekt angehängt, so dass alles übersichtlich bleibt.

Sehen Sie sich dieses Video an, um zu erfahren, wie Sie clickUp Clips verwenden 👇

So können Sie Bildschirme auf ClickUp aufzeichnen für

zusammenarbeit im Team

und Kommunikation:

1. Aufzeichnung eines Kommentars zu einer Aufgabe:

Öffnen Sie die Aufgabe, in der Sie ein Video aufnehmen möchten

Gehen Sie zur Kommentar-Box und klicken Sie auf das Videosymbol, um die Aufnahme zu starten

Wählen Sie eine geeignete Mikrofonoption für die Audioaufnahme, z. B. Ihr Standardmikrofon oder ein angeschlossenes Gerät

Wählen Sie den Bildschirm, die Registerkarte des Browsers oder das Anwendungsfenster aus, das Sie aufnehmen möchten

Beginnen Sie mit der Aufzeichnung und schließen Sie Ihre Bildschirmaufnahme ab

Sobald der Clip fertig ist, wird er automatisch zum Kommentar hinzugefügt, damit Sie ihn nahtlos mit Ihrem Team freigeben können

hinzugefügt, damit Sie ihn nahtlos mit Ihrem Team freigeben können Sie können die Videodatei auch zur späteren Verwendung oder als Referenz herunterladen

2. Aufnahme von Clips an beliebiger Stelle in ClickUp:

Klicken Sie auf die Globale Aktionsleiste auf Ihrer ClickUp Seite und wählen Sie das Bildschirmrecorder-Symbol

Nach der Aufnahme wird Ihr Video im Clips Hub gespeichert, wo Sie leicht darauf zugreifen, es verwalten oder in Ihrem Workspace freigeben können

Bildschirmaufnahmen in Aufgaben umwandeln

Aber das ist noch nicht alles - ClickUp geht noch einen Schritt weiter, indem es Ihnen die Möglichkeit gibt, Clips in umsetzbare Aufgaben umzuwandeln. Wenn Ihre Bildschirmaufzeichnung zum Beispiel Bereiche hervorhebt, die in einem Projekt verbessert werden müssen, können Sie diese Erkenntnisse sofort in ClickUp in Aufgaben umwandeln. So bleibt Ihr Team auf dem gleichen Stand und es wird sichergestellt, dass keine kritischen Punkte übersehen werden.

nicht nur aufnehmen, sondern handeln! Verwandeln Sie Ihre Clips in Aufgaben in ClickUp, um Projekte voranzutreiben_

Transkribieren Sie Aufnahmen mit KI

Für zusätzlichen Komfort können Sie ClickUp Gehirn zum Transkribieren Ihrer Clips. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Aufnahmen nach bestimmten Details durchsuchen, ohne das gesamte Video erneut abzuspielen - ClickUp Brain macht es möglich.

Die automatische Erstellung von durchsuchbaren Transkriptionen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf wichtige Informationen und macht Clips nicht nur zu einem Kommunikationstool, sondern auch zu einer leistungsstarken Wissensquelle für Ihr Team.

📖 Weiterlesen: Beste KI-Bildschirm-Recorder

Vorteile der Integration von Clips in Team Workflows

Die Integration von Clips in Ihren Workflow kann die Kommunikation in Ihrem Team verändern. Hier ist der Grund dafür:

🙌 Klarheit und Kontext: Ein 2-minütiges Video vermittelt oft mehr als eine E-Mail mit 10 Absätzen

🙌 Effizienz: Einmal aufzeichnen, sofort freigeben und Meeting-Zeiten verkürzen

🙌 Zentralisiertes Wissen: Speichern Sie Clips im Clips Hub und erstellen Sie so eine durchsuchbare Wissensdatenbank für zukünftige Referenzen

🙌 Zusammenarbeit über Zeitzonen hinweg: Perfekt für asynchrone Teams , bei denen die Mitglieder die Aufzeichnungen nach Belieben einsehen können

Beispiel: Ein globales Design-Team kann Clips verwenden, um iteratives Feedback zu Prototypen freizugeben, wodurch Live-Meetings überflüssig werden und gleichzeitig eine klare Aufzeichnung der Vorschläge erhalten bleibt.

Level Up Your Screen Recordings With ClickUp

Bildschirmaufzeichnungen sind ein leistungsfähiges Medium für Zusammenarbeit, Kommunikation und Produktivität. Die Integration in Ihren Workflow kann die Art und Weise verändern, wie Sie komplexe Prozesse erklären, Feedback freigeben oder mit entfernten Teams in Verbindung treten.

ClickUp Clips hilft Ihnen, Bildschirmaufnahmen in Ihre täglichen Abläufe zu integrieren. Von der spontanen Erfassung von Ideen bis zum sekundenschnellen Freigeben von Updates - ClickUp ermöglicht Ihnen die visuelle Kommunikation und mühelose Zusammenarbeit auf einer einzigen Plattform.

Warum also mit mehreren Tools jonglieren, wenn ClickUp alles hat, was Sie brauchen? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie die Leistung von ClickUp Clips aus erster Hand!