So organisieren Sie Fälligkeitsdaten in Google Tabellen effektiv

Jeder von uns kennt das - man ist zuversichtlich bei der Erledigung von Aufgaben, und plötzlich löst ein verpasster Termin ein Domino-Chaos aus. In diesem Fall sollten Sie sich für ein vertrauenswürdiges und einfach zu bedienendes Programm wie Google Tabellen entscheiden. Die Erstellung von Google Tabellen Kalendern ermöglicht die einfache Organisation und Nachverfolgung wichtiger Termine.

Aber wissen Sie auch, wie Sie Fälligkeitsdaten in Google Tabellen so effizient wie möglich organisieren können?

In diesem Leitfaden geben wir Ihnen einige einfache Methoden zur Organisation von Fälligkeitsdaten in Google Tabellen frei und verwandeln Ihre Tabelle in eine einfach zu bedienende Terminverwaltungsmaschine.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Wenn Sie nach einer schnellen Anleitung suchen, wie Sie Ihre Google Tabellen organisieren können, finden Sie sie hier:

Validieren Sie Ihre Daten: Verwenden Sie die Datenvalidierungsmethode, um sicherzustellen, dass nur gültige Daten in Ihr Blatt eingegeben werden, um Terminierungsfehler zu vermeiden

Verwenden Sie die Datenvalidierungsmethode, um sicherzustellen, dass nur gültige Daten in Ihr Blatt eingegeben werden, um Terminierungsfehler zu vermeiden Erstellen Sie einen Filter: Sortieren Sie Fälligkeitsdaten zur besseren Übersichtlichkeit dynamisch in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge

Sortieren Sie Fälligkeitsdaten zur besseren Übersichtlichkeit dynamisch in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge Verwenden Sie das Feature "Bereich sortieren": Organisieren Sie alle oder bestimmte Bereiche Ihrer Daten unter Beibehaltung der Struktur

Organisieren Sie alle oder bestimmte Bereiche Ihrer Daten unter Beibehaltung der Struktur Anwenden der SORT-Funktion: Automatisieren Sie den Sortiervorgang mit der SORT-Formel: =SORT (Bereich, sort_column, is_ascending)

Automatisieren Sie den Sortiervorgang mit der SORT-Formel: =SORT (Bereich, sort_column, is_ascending) Verstehen Sie die Einschränkungen von Google Tabellen: Denken Sie daran, dass es keine integrierten Warnmeldungen oder manuelle Aktualisierungen für wiederholende Aufgaben gibt. Die Plattform kämpft auch mit der Zusammenarbeit und grundlegenden visuellen Elementen für die Verwaltung von Aufgaben

Sind Sie bereit für die Details? Fangen wir an!

Wenn Sie mit mehreren Aufgaben und Fristen jonglieren, können fehlende oder falsche Fälligkeitsdaten Ihren gesamten Zeitplan durcheinander bringen. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen wegen eines Fehlers bei der Dateneingabe eine Woche zu früh an einem Team Meeting teil!

Google Tabellen beugt solchen Missgeschicken vor, indem es Fälligkeitsdaten so organisiert, dass sie klar, genau und einfach zu verfolgen sind.

Anhand einer einfachen Tabelle mit Aufgaben als Beispiel werden wir vier effektive Möglichkeiten zum Sortieren und Verwalten von Fälligkeitsdaten in Google Tabellen erkunden.

Diese Tabelle enthält Aufgaben wie das Einreichen eines Vorschlags, die Vorbereitung von Meetings und die Fertigstellung von Budgets, jeweils gepaart mit bestimmten Fristen. Aber Sie wissen ja, wie es geht, oder? Wenn Sie diese Methoden ausprobieren, erstellen Sie Ihre eigene Google Tabellen mit den entsprechenden Daten.

Warum Daten validieren? Die für den 30. Februar geplante Überprüfung des Fortschritts ist kein guter Anfang, oder?

Menschliche Fehler kommen vor, aber sie müssen sich nicht auf Ihren Workflow auswirken. Hier erfahren Sie, wie Sie sicherstellen, dass Sie nur gültige Daten in Google Tabellen hinzufügen.

Wählen Sie die Datumsspalte aus

Google Tabellen

Gehen Sie zum Menü Daten Klicken Sie auf Datenüberprüfung

Klicken Sie auf Regel hinzufügen

Gehen Sie zum Abschnitt Kriterien

Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen den folgenden Kriterien zu wählen:

Ist gültiges Datum: Stellt sicher, dass nur gültige Daten eingegeben werden

Datum ist gleich: Erlaubt nur ein bestimmtes Datum

Datum ist vor: Erlaubt Daten vor einem bestimmten Datum

Datum ist nach: Erlaubt Daten nach einem bestimmten Datum

Datum ist zwischen: Erlaubt Daten in einem bestimmten Bereich

Beispiel: Wenn Sie Ihren Kalender für eine vierteljährliche Überprüfung zu Beginn des Jahres sortieren, können Sie die Option "Datum liegt zwischen" wählen und Daten zwischen dem 1. Januar und dem 31. März validieren, um nur Aufgaben in diesem Zeitraum zu verfolgen.

Für diese Demonstration haben wir die Option "Datum ist gültig" gewählt.

Wählen Sie im Abschnitt Erweiterte Optionen die Option Eingabe ablehnen, um sicherzustellen, dass keine ungültigen Daten eingegeben werden

Klicken Sie auf Erledigt und schließen Sie das Fenster Datenüberprüfungsregeln

Jetzt haben Sie eine Spalte mit validierten Daten. Aber was passiert, wenn Sie versuchen, ein Datum in einem falschen Format einzugeben? Testen wir es aus.

Geben Sie ein falsches Datum ein und drücken Sie Enter.

Google Tabellen lehnt die Eingabe mit einem Popup ab, d.h. Sie haben das Feature zur Datenüberprüfung korrekt eingestellt.

Pro-Tipp: Die Option Datenüberprüfung stellt sicher, dass Ihre Daten korrekt formatiert sind. Sie sortiert Ihre Daten jedoch nicht in auf- oder absteigender Reihenfolge. Wenn Sie dies wünschen, sollten Sie sich für andere Methoden wie die Filtermethode entscheiden.

2. Einen Filter erstellen

Filter sind ideal, um dynamisch sortierte Ausgaben zu erstellen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Filter in Google Tabellen erstellen können.

Wählen Sie die Spalten aus, die Sie nach Datum sortieren möchten

Gehen Sie zu Data und klicken Sie auf Create a Filter

Klicken Sie auf das Filtersymbol in der Kopfzeile der Spalte Fälligkeitsdatum

Wählen Sie Sortieren A bis Z für aufsteigende Reihenfolge oder Sortieren Z bis A für absteigende Reihenfolge

In diesem Beispiel haben wir die Termine in aufsteigender Reihenfolge sortiert.

💡 Profi-Tipp: Zu ihren Kalender richtig zu organisieren wählen Sie die Spalten für Datum und Aufgaben aus. Wenden Sie den Filter immer auf die Datumszellen an, um die Daten zu sortieren. Wenn Sie nach der Spalte "Aufgabe" sortieren, werden die Aufgaben alphabetisch geordnet, was möglicherweise nicht das gewünschte Ergebnis bringt.

3. Verwenden Sie das Feature Sortierbereich

Das Tool zum Sortieren von Bereichen ist eine weitere schnelle und einfache Möglichkeit, Ihre Daten übersichtlich zu halten und gleichzeitig bestimmte Teile davon zu organisieren.

Wählen Sie die gesamte Tabelle aus, die Sie sortieren möchten, einschließlich der Kopfzeile

Gehe zu Daten Bewegen Sie den Mauszeiger über Sort Range und klicken Sie auf Advanced Range Sorting Options

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Daten haben Kopfzeilen, um sicherzustellen, dass Google Tabellen die Kopfzeilen der Spalten erkennt

Wählen Sie Fälligkeitsdatum aus dem Dropdown-Menü Sortieren nach

Wählen Sie die Option A bis Z oder Z bis A Klicken Sie auf Sortieren

Ihre Tabelle ist nun sauber nach dem definierten Bereich sortiert.

4. Verwenden Sie die Funktion SORT

Sind Sie ein Tabellenkalkulationsassistent oder jemand, der gerne Aufgaben automatisiert? Dann ist die SORT-Formel genau das Richtige für Sie, um Ihre Daten dynamisch zu organisieren. So funktioniert sie.

Aufschlüsselung der Formel:

=SORT (Bereich, sort_column, is_ascending)

Bereich: Die zu sortierenden Zellen (z. B. A2 bis B7, die als A2:B7 geschrieben werden)

Die zu sortierenden Zellen (z. B. A2 bis B7, die als A2:B7 geschrieben werden) sort_column: Die Spalte, nach der sortiert werden soll (z. B. 2 für die Spalte Fälligkeitsdatum)

Die Spalte, nach der sortiert werden soll (z. B. 2 für die Spalte Fälligkeitsdatum) is_ascending: Geben Sie True für aufsteigende Reihenfolge oder False für absteigende Reihenfolge ein

📌 Beispiel: So würde unsere Formel für unsere Tabelle aussehen, wenn wir sie in aufsteigender Reihenfolge sortieren würden: =SORT (A2:B6, 2, true)

So verwenden Sie sie.

Wählen Sie eine leere Zelle aus, um die sortierte Ausgabe anzuzeigen

Geben Sie die Formel in die Zelle ein

Drücken Sie Enter, und voila! Alle Ihre Daten sind in chronologischer Reihenfolge geordnet

Beachten Sie, dass Sie nach Anwendung der Formel SORT zwei Versionen Ihrer Daten erhalten - die ursprüngliche Tabelle und die sortierte Tabelle.

Wenn Sie die Originaltabelle ändern oder löschen, wird auch die sortierte Version geändert oder gelöscht

So erledigen Sie das.

Wählen Sie die neu sortierten Daten aus und kopieren Sie sie mit Strg + C (bzw. Cmd + C auf einem Mac-Gerät) Gehen Sie zu den Originaldaten oder einem anderen Speicherort und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle

Gehen Sie zu Einfügen Spezial und klicken Sie auf Nur Werte

Löschen Sie die zusätzliche Tabelle

Durch diesen Vorgang wird die Abhängigkeit von der Formel entfernt, und Sie erhalten eine saubere, sortierte Tabelle, die sofort verwendet werden kann!

Limitierungen bei der Verwendung von Google Tabellen

Nun, da Sie die Google Tabellen Spickzettel für die Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten, müssen Sie ein wenig mehr über die Grenzen von Google Sheets wissen:

Keine eingebauten Warnungen oder Erinnerungen: Google Tabellen benachrichtigt Sie nicht über herannahende Fristen. Sie können sich zwar fürVorlagen für den monatlichen Kalender von Google Tabellen verwenden oder anstehende Termine durch farbliche Kennzeichnung hervorheben, ist das System aufgrund seiner Abhängigkeit von manuellen Aktualisierungen anfällig für menschliche Fehler

Google Tabellen benachrichtigt Sie nicht über herannahende Fristen. Sie können sich zwar fürVorlagen für den monatlichen Kalender von Google Tabellen verwenden oder anstehende Termine durch farbliche Kennzeichnung hervorheben, ist das System aufgrund seiner Abhängigkeit von manuellen Aktualisierungen anfällig für menschliche Fehler Fehlende Automatisierung bei sich wiederholenden Aufgaben: Wenn sich Ihre Aufgaben wöchentlich oder monatlich wiederholen, müssen Sie Ihre Daten manuell duplizieren und anpassen. Dies führt zu zeitaufwändigen Aufgaben, die in anderen Kalenderverwaltungsprogrammen leicht vermieden werden können

Wenn sich Ihre Aufgaben wöchentlich oder monatlich wiederholen, müssen Sie Ihre Daten manuell duplizieren und anpassen. Dies führt zu zeitaufwändigen Aufgaben, die in anderen Kalenderverwaltungsprogrammen leicht vermieden werden können Limitiert Echtzeit-Zusammenarbeit für große Teams: Google Tabellen ermöglicht zwar die Zusammenarbeit, kann aber chaotisch werden, wenn zu viele Personen gleichzeitig bearbeiten, was die Nachverfolgung von Änderungen erschwert

Echtzeit-Zusammenarbeit für große Teams: Google Tabellen ermöglicht zwar die Zusammenarbeit, kann aber chaotisch werden, wenn zu viele Personen gleichzeitig bearbeiten, was die Nachverfolgung von Änderungen erschwert Nicht ideal für große Projekte: Google Sheets kann schnell unübersichtlich und schwer zu navigieren werden, wenn Sie umfangreiche Projekte mit komplexen Abhängigkeiten verwalten

Google Sheets kann schnell unübersichtlich und schwer zu navigieren werden, wenn Sie umfangreiche Projekte mit komplexen Abhängigkeiten verwalten Grundlegende visuelle Darstellung: Bei der Nachverfolgung von Terminen sind visuelle Hilfsmittel wie eine Kalender-Ansicht, Gantt-Diagramme oder Kanban-Boards sehr nützlich. In Google Tabellen fehlen diese Features, und Sie müssen Ihre Daten möglicherweise in andere spezialisierte Tools exportieren, um auf sie zuzugreifen

Kurz gesagt, Google Tabellen eignet sich hervorragend für kleinere Projekte und eine minimale persönliche Nachverfolgung von Aufgaben. Wenn Sie diese Einschränkungen verstehen, können Sie entscheiden, ob Google Tabellen Ihren Anforderungen entspricht oder ob es an der Zeit ist, auf ein anspruchsvolleres und vielseitigeres Programm umzusteigen software zur Nachverfolgung von Fälligkeitsdaten .

Wenn man über Raffinesse und Vielseitigkeit spricht, ist es schwer, nicht zu erwähnen ClickUp . Organisieren und meeting von Terminen wird mit der ClickUp Tabelle Ansicht und ihren intelligenten Features zum Kinderspiel.

Lassen Sie uns durchgehen, wie Sie Ihre Fälligkeitsdaten wie ein Profi mit den fortschrittlichen Funktionen von ClickUp organisieren können, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um jeder Aufgabe Startdatum, Fälligkeitsdatum und genaue Uhrzeit hinzuzufügen. Benötigen Sie Massenbearbeitungen? Aktualisieren Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig und sparen Sie Zeit und Aufwand für etwas Besseres.

Vereinfachen Sie die Verwaltung von Fälligkeitsdaten, indem Sie benutzerdefinierte Felder in der ClickUp Tabelle Ansicht hinzufügen

Es ist super intuitiv, und Sie können Aufgaben benutzerdefiniert auf das Wesentliche konzentrieren. Um die gewünschte Übersicht zu erhalten, müssen Sie die Aufgaben nur noch nach Projekt, Priorität oder anstehenden Terminen filtern.

Und das Beste daran? Alle Bearbeitungen in dieser Tabelle werden automatisch mit allen anderen Ansichten synchronisiert. So einfach ist das!

Aktionen automatisieren

Fälligkeitsdaten sind die dynamischsten Teile einer Aufgabe. Bedeutet das, dass Sie alle Unteraufgaben jedes Mal neu benutzerdefinieren müssen, wenn sich ein Fälligkeitsdatum ändert? Nicht wenn ClickUp-Automatisierungen sind hier, um zu helfen.

Richten Sie Regeln ein, um Aktionen auszulösen, wenn sich Fälligkeitsdaten verschieben, z. B. das Aktualisieren von Unteraufgaben oder das Versenden von Erinnerungen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Auslöser und bleiben Sie mit ClickUp Automatisierungen den Terminen voraus

Mit benutzerdefinierten Automatisierungen und Benachrichtigungen verpassen Sie nie wieder einen Termin überfällige Aufgaben zu verwalten und nahende Fristen. Ob ein Ping auf Ihrem Desktop, ein Buzz auf Ihrem Telefon oder eine E-Mail-Benachrichtigung, ClickUp hat Sie überall dabei.

Das sagt Marianela Fernandez, eine Beraterin für Wasseraufbereitung bei Eco Supplier Panama, über den Nutzen von ClickUp sagt :

_Durch die Integration verschiedener Funktionen wie Benachrichtigungen, Kalender, E-Mails und Workflow in die Ausführung des Projekts sorgt ClickUp dafür, dass sich die Mitarbeiter nicht mehr mit der ständigen Überprüfung der verschiedenen technologischen Mechanismen beschäftigen müssen, sondern sich auf die Aufgaben konzentrieren können, die Werte schaffen

Marianela Fernandez, Beraterin für Wasseraufbereitung bei Eco Supplier Panama

Auch gelesen: Leitfaden für Automatisierungen in ClickUp (mit 10 Beispielen von Anwendungsfällen)

Visualisieren mit Farbcodierung

Machen Farben nicht alles aufregend und leicht zu navigieren? Die Zuweisung von Farben zu Aufgaben ist ein einfacher, aber wirkungsvoller Hack für die Produktivität.

Zum Beispiel können überfällige Aufgaben rot und fertiggestellte grün markiert werden. Auf diese Weise können Sie schnell erkennen, was erledigt werden muss.

Verwalten Sie Aufgaben und Fälligkeitsdaten mit einem Hauch von Farbe in der ClickUp Tabelle Ansicht

Zusätzlich zu den Farben für den Status von Aufgaben können Sie auch Tags für eine lebendige Organisation von Aufgaben verwenden. Kategorisieren Sie Aufgaben nach Projekttyp oder Priorität, indem Sie verschiedene Farben verwenden. So können Sie leichter filtern und finden, was Sie brauchen.

Finesse in der Kalender Ansicht

Benötigen Sie eine Ansicht Ihrer Aufgaben und Fristen aus der Vogelperspektive? Die ClickUp Kalender-Ansicht ist ein weiteres Feature, das die Organisation an einem arbeitsreichen Tag erleichtert.

Sie können Aufgaben per Drag & Drop verschieben, um Zeitpläne anzupassen und alles Erledigte nach Tag, Woche oder Monat zu sehen. Wählen Sie die Perspektive, die am besten zu Ihrem Workflow passt.

Mit der ClickUp Kalender-Ansicht haben Sie alle aktuellen und anstehenden Aufgaben auf einen Blick im Blick

Das Tüpfelchen auf dem i? In der Ansicht des Kalenders können Sie Aufgaben mit Ihrem Google Kalender . Sie können auch kategorisierte Kalender für bestimmte Projekte oder Fristen erstellen. So bleibt Ihr Workspace aufgeräumt und übersichtlich.

Was aber, wenn Sie die Lernkurve überspringen und sofort loslegen möchten?

Beschleunigen Sie die Dinge mit Vorlagen

Die ClickUp Kalender Planer Vorlage hilft Ihnen, sofort loszulegen. Er ist vollständig anpassbar und hilft Ihnen, alles von Aufgaben bis hin zu Meetings und Terminen an einem Ort zu verfolgen.

ClickUp Kalender Vorlage

Die Vorlage gliedert große Projekte in kleinere, überschaubare Aufgaben, so dass Sie Fristen zuweisen und Ressourcen effektiv zuordnen können. Mit benutzerdefinierten Ansichten können Sie auch zwischen täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Ansichten wechseln, um Ihrem Planungsstil zu entsprechen.

Es besteht sogar die Möglichkeit, Aufgaben direkt mit Ihrem Kalender zu verknüpfen, um die Nachverfolgung zu erleichtern! Der Clou an diesem vorlage für den monatlichen Kalender ist seine Flexibilität. Ganz gleich, ob Sie ein Marketingprofi sind, der Inhalte plant, oder jemand, der persönliche Ziele verwaltet - die Vorlage passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Was aber, wenn Sie eine Vorlage speziell für die Nachverfolgung von Fristen benötigen?

Projekttermine müssen nicht stressig sein, wenn Sie die ClickUp Deadlines Vorlage . Es hilft Ihnen bei der einfachen Verwaltung zeitleisten für Projekte , setzen Meilensteine und verfolgen den Fortschritt des Teams.

Verfolgen Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie Erledigt, In Bearbeitung und Zu erledigen, fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, um Aufgaben zur besseren Organisation nach Phasen oder Terminen zu sortieren, visualisieren Sie den Fortschritt Ihres Projekts auf einen Blick mit der Ansicht der Zeitleiste, und bleiben Sie mit Erinnerungen und benutzerdefinierten Automatisierungen und Benachrichtigungen auf dem Laufenden.

Die Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp gibt Ihnen einen klaren Blick auf alle fälligen Aufgaben auf einmal

Zusätzlich können Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht mit dieser Vorlage können Sie alle Ihre Aufgaben und Fristen visualisieren. Es ist perfekt, um Überschneidungen zu erkennen, Zeitpläne anzupassen und sicherzustellen, dass nichts verpasst wird.

Kollaboration mit Leichtigkeit

Wenn Sie alle Ihre Aufgaben und Fälligkeitsdaten organisiert haben, muss Ihr Team nur noch darauf zugreifen können, wann immer es das möchte. Die gute Nachricht ist, dass Sie kein weiteres Tool brauchen, um das für Sie zu erledigen.

Geben Sie Ihre Kalender für Teamkollegen frei, um die Zeitpläne abzustimmen, und legen Sie mithilfe von Einstellungen für die Berechtigung fest, wer Aufgaben bearbeiten und ansehen darf. ClickUp Aufgaben Ansichten geben Ihnen eine abschließende Ansicht Ihrer Aufgabe und alles, was Sie darüber wissen müssen, einschließlich der Kommentare Ihres Teams oder Ihrer Mitarbeiter. Diese Transparenz sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen und gleichzeitig die Sicherheit der Daten gewährleistet ist.

Greifen Sie auf alle Details Ihrer Aufgaben, Dateien und wichtigen Unterhaltungen mit ClickUp Aufgabenansichten zu

Wenn Ihre Projekte Abhängigkeiten oder verknüpfte Aufgaben beinhalten, kann ClickUp auch das erledigen! Sie können Aufgaben miteinander verbinden, Dateien anhängen und sogar Ihren Tag zeitlich blockieren, um konzentriert zu bleiben.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Gehirn für KI-gestützte Zusammenfassungen von Aufgaben, Dokumenten und Unterhaltungsthreads, um schnellere Entscheidungen zu treffen.

ClickUp macht die Verwaltung von Tabellenkalkulationen und Fälligkeitsdaten zu einem Kinderspiel.

Hier sind einige Schlüssel-Vorteile, die Ihnen den Umstieg erleichtern.

Anpassbare Workflows: Mit ClickUp sind Sie der Kapitän Ihres Schiffes. Sie können Ihren Workspace mit benutzerdefinierten Feldern, Tags und Farbcodierung an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Oder verwenden Sie einfach eine der Vorlagen, und Sie sind erledigt!

Mit ClickUp sind Sie der Kapitän Ihres Schiffes. Sie können Ihren Workspace mit benutzerdefinierten Feldern, Tags und Farbcodierung an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Oder verwenden Sie einfach eine der Vorlagen, und Sie sind erledigt! Echtzeit-Updates: Änderungen werden in allen Ansichten sofort synchronisiert. So bleibt jeder jederzeit auf dem neuesten Stand

Änderungen werden in allen Ansichten sofort synchronisiert. So bleibt jeder jederzeit auf dem neuesten Stand Automatisierung: Keine manuellen Fehler mehr dank automatischer Erinnerungen und benutzerdefinierter Aktualisierungen von Aufgaben

Keine manuellen Fehler mehr dank automatischer Erinnerungen und benutzerdefinierter Aktualisierungen von Aufgaben Verbesserte Zusammenarbeit: Ihre Aufgaben, Kalender und Fortschritte sind überall dort verfügbar, wo sich Ihr Team aufhält, mit Kommentaren für eine klare Kommunikation

Ihre Aufgaben, Kalender und Fortschritte sind überall dort verfügbar, wo sich Ihr Team aufhält, mit Kommentaren für eine klare Kommunikation Datenschutz: ClickUp gibt Ihnen die Kontrolle darüber, was Sie freigeben und mit wem Sie es teilen, damit Sie sorgenfrei zusammenarbeiten können

ClickUp gibt Ihnen die Kontrolle darüber, was Sie freigeben und mit wem Sie es teilen, damit Sie sorgenfrei zusammenarbeiten können Integrationen: Mehr als 1.000 Integrationen mit Tools wie Google Kalender helfen Ihnen dabei, Ihre gesamte Arbeit an einem Ort zusammenzuführen

Ob Sie ein Projektmanager, ein Eigentümer eines kleinen Geschäfts oder ein Student sind, der mit mehreren Terminen jongliert, ClickUp hilft Ihnen, die Komplexität der Verwaltung von Fälligkeitsdaten zu sortieren, zu priorisieren und zu automatisieren. Wenn ClickUp in Ihre Routine integriert ist, wird es mehr als nur ein Tool zur Aufgabenverwaltung - es wird zum Rückgrat Ihrer Produktivität.

Wechseln Sie noch heute zum ClickUp-Erlebnis

Wenn es also darum geht, Fälligkeitsdaten zu organisieren, können Google Tabellen und ClickUp Ihnen helfen, produktiv und stressfrei zu bleiben. Wenn es jedoch um Vielseitigkeit und Effizienz geht, setzt ClickUp dem Ganzen die Krone auf.

Features wie die übersichtliche Tabellenansicht, Automatisierung und anpassbare Vorlagen machen es zur perfekten Wahl für alle, die mit komplexen Zeitplänen arbeiten.

Mit seinen kollaborativen Features bietet ClickUp eine Komplettlösung für die Nachverfolgung und das Management von Projekten aus einer Hand.

Verabschieden Sie sich vom Chaos bei der Verwaltung von Fälligkeitsdaten, und melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp Konto an jetzt!