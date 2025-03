10 kostenlose Formulare für die Bewertung von Vorstellungsgesprächen

Die Einstellung von Mitarbeitern mag einfach erscheinen: eine Stelle ausschreiben, Bewerbungsgespräche führen und einen Kandidaten auswählen. Doch Personalverantwortliche wissen, dass es sich dabei um eine der anspruchsvollsten und riskantesten Aufgaben in jedem Unternehmen handelt.

Bei jeder Einstellung geht es nicht nur darum, die Schlüsselqualifikationen abzugleichen und die richtige Person für die Unternehmenskultur, das Team und die langfristigen Ziele des Unternehmens zu finden. Gibt es also eine Möglichkeit, die Personalbeschaffung effizienter zu gestalten?

Die Antwort lautet Vorlagen für Bewertungsformulare für Vorstellungsgespräche. Diese Vorlagen können unorganisierte, subjektive HR-Prozesse in messbare, objektive Prozesse umwandeln. Sie geben einen klaren Überblick über die Stärken, Schwächen und das Potenzial jedes Bewerbers und stellen sicher, dass Vorstellungsgespräche nicht nur Unterhaltungen, sondern gezielte Beurteilungen sind.

Sehen wir uns die besten Vorlagen für Formulare zur Bewertung von Vorstellungsgesprächen an, die es gibt.

Was sind Vorlagen für Formulare zur Bewertung von Vorstellungsgesprächen?

Vorlagen für Formulare zur Bewertung von Vorstellungsgesprächen sind strukturierte Dokumente, die Personalverantwortlichen und Teams bei der systematischen Bewertung von Bewerbungen helfen sollen. Sie bieten einen klaren Rahmen für die Analyse der Kompetenzen eines Bewerbers, einschließlich fachlicher Kompetenz, zwischenmenschlicher Fähigkeiten, Problemlösungsfähigkeiten und kultureller Übereinstimmung.

Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jeder Bewerber auf der Grundlage der spezifischen Anforderungen für die jeweilige Rolle fair bewertet wird. Wenn Sie zum Beispiel einen Softwareentwickler einstellen, könnte das Formular für das Vorstellungsgespräch Abschnitte zur Bewertung der Code-Kenntnisse, der Projekterfahrung und der Teamarbeit enthalten.

Vorlagen für die Bewertung von Vorstellungsgesprächen können auch offene Fragen enthalten.

📌 Angenommen, Sie stellen einen Mitarbeiter für eine Führungsrolle ein. Das Formular könnte offene Fragen enthalten, wie z. B.:

Beurteilen Sie seine Fähigkeit, ein Team zu motivieren

Beschreiben Sie, wie der Kandidat in früheren Rollen Führungsqualitäten bewiesen hat

Detaillierte Aufforderungen und maßgeschneiderte Bewertungsabschnitte ermöglichen es den Interviewern, spezifische Beobachtungen festzuhalten, was eine spätere Überprüfung der Kandidaten erleichtert. Diese Vorlagen sind besonders hilfreich für Gruppenentscheidungen, bei denen Sie Beiträge von mehreren Beteiligten benötigen.

Doch wie wählt man aus der Fülle von Vorlagen für Bewertungsformulare für Vorstellungsgespräche die beste für die eigenen Bedürfnisse aus? Keine Sorge - auch darauf gehen wir ein!

📖 Lesen Sie mehr: die 10 besten KI-Tools für die Einstellung von Teams

Was macht eine gute Vorlage für ein Formular für ein Vorstellungsgespräch aus?

Ein gut gestaltetes Formular stellt sicher, dass alle Bewerber nach den gleichen Maßstäben beurteilt werden, wodurch Voreingenommenheit reduziert und die Qualität der Einstellungsentscheidungen insgesamt verbessert wird.

Unabhängig davon, ob Sie einen Praktikanten oder einen CFO einstellen möchten, sind hier einige Schlüssel-Faktoren aufgeführt, die Sie bei einer Vorlage für ein Vorstellungsgespräch berücksichtigen müssen:

📝 Klare Bewertungskriterien: Definieren Sie Kategorien wie technische Fähigkeiten, Soft Skills und kulturelle Eignung für eine strukturierte Bewertung

Definieren Sie Kategorien wie technische Fähigkeiten, Soft Skills und kulturelle Eignung für eine strukturierte Bewertung 🎯 Rollenspezifische Interviewfragen: Enthalten Sie auf die Stellenanforderungen zugeschnittene Fragen, z. B. szenariobasierte oder verhaltensorientierte Fragen. Zum Beispiel könnten in einer Position im Vertrieb Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeiten im Vordergrund stehen, während in einer technischen Rolle der Schwerpunkt auf Problemlösung und technischem Wissen liegen könnte

Enthalten Sie auf die Stellenanforderungen zugeschnittene Fragen, z. B. szenariobasierte oder verhaltensorientierte Fragen. Zum Beispiel könnten in einer Position im Vertrieb Kommunikations- und Überzeugungsfähigkeiten im Vordergrund stehen, während in einer technischen Rolle der Schwerpunkt auf Problemlösung und technischem Wissen liegen könnte 📊 Standardisierte Bewertung: Verwenden Sie eine einheitliche numerische Skala zur Bewertung jedes Kriteriums, um eine faire Einstellung zu gewährleisten

Verwenden Sie eine einheitliche numerische Skala zur Bewertung jedes Kriteriums, um eine faire Einstellung zu gewährleisten ✍️ Abschnitt für Notizen: Bietet Platz für Interviewer, um spezifische Beobachtungen oder Erkenntnisse zu notieren, die nicht in den vordefinierten Kategorien erfasst sind

Bietet Platz für Interviewer, um spezifische Beobachtungen oder Erkenntnisse zu notieren, die nicht in den vordefinierten Kategorien erfasst sind 📎 Möglichkeit, Dokumente anzuhängen: Separate Abschnitte zum Hinzufügen von Lebensläufen oder Portfolios

📖 Mehr lesen: 10 beste Software für die Nachverfolgung von Bewerbern (ATS)

10 Vorlagen für Formulare zur Bewertung von Vorstellungsgesprächen ClickUp eine All-in-One-Software, die bei der Rationalisierung von HR-Prozessen hilft, hat die besten Vorlagen für Formulare zur Bewertung von Vorstellungsgesprächen erstellt.

Diese Vorlagen helfen den Geschäften, die richtigen Talente zu finden und die leben eines HR fachmannes weniger chaotisch. Entdecken Sie die Vorlagen gleich unten!

1. ClickUp Bewertung Formular Vorlage

ClickUp Formular für Mitarbeiterbewertung Vorlage

Bereiten Sie sich darauf vor, halbjährliche oder jährliche Leistungsbeurteilungen für Beförderungen oder Team-Boni durchzuführen? Die ClickUp Bewertung Formular Vorlage ist das perfekte tool, um die Fähigkeiten und Leistungen Ihrer Mitarbeiter zu bewerten.

Die Vorlage verfügt über ein einfach auszufüllendes Formular mit Feldern für Arbeitsstunden, Stellenbeschreibungen und Bewertungen für kommunikative und fachliche Fähigkeiten, die eine faire und strukturierte Bewertung gewährleisten. Sie hilft bei der Nachverfolgung des Fortschritts der Mitarbeiter und der Ermittlung von Verbesserungspotenzialen.

Außerdem können Sie ein Feld für zusätzliche Auszeichnungen und Leistungen hinzufügen, um die leistungsstärksten Mitglieder des Teams zu ermitteln

🎯 Wie Sie diese Vorlage effektiv nutzen können:

Verschaffen Sie sich mit der Start Here Ansicht einen Überblick über den Bewertungsprozess

einen Überblick über den Bewertungsprozess Verwenden Sie die Listenansicht , um die Bewertungen mehrerer Mitarbeiter zu vergleichen und den aktuellen Status der einzelnen Mitarbeiter zu verfolgen

, um die Bewertungen mehrerer Mitarbeiter zu vergleichen und den aktuellen Status der einzelnen Mitarbeiter zu verfolgen Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare für jeden Mitarbeiter in der Ansicht Bewertungsformulare

🌟 Ideal für: Teamleiter und Personalverantwortliche für Leistungsbewertungen oder vierteljährliche Beurteilungen.

💡Pro-Tipp: Notieren Sie konkrete Beispiele oder Zitate, um die Bewertungen zu unterstützen. Schreiben Sie zum Beispiel statt "schien vorbereitet": "Präsentierte einen detaillierten Plan für den Umgang mit Einwänden des Clients"

2. ClickUp Vorlage für die Auswahl von Bewerbern in der Matrix

ClickUp Hiring Auswahl Matrix Vorlage

Ihr Einstellungsprozess ist in vollem Gange, aber es fällt Ihnen schwer, den Status der Bewerbungen nachzuverfolgen. Die ClickUp Hiring Auswahl Matrix Vorlage vereinfacht den Einstellungsprozess, indem es alle Bewerberprofile für ähnliche Rollen an einem zentralen Speicherort zusammenfasst.

Mit dieser Vorlage können Sie Bewerbungen und Bewertungen auf der Grundlage der ersten Prüfung, des Vorstellungsgesprächs oder der Fähigkeiten leicht vergleichen. So wird ein fairer und objektiver Einstellungsprozess gewährleistet. Das Beste daran ist, dass Sie die Bewertungskriterien festlegen, planen können, wann Sie Vorstellungsgespräche führen, und den Mitgliedern des Teams Aufgaben zuweisen können, die mit der Einstellung verbunden sind.

🎯 Wie Sie diese Vorlage effektiv nutzen können:

Organisieren Sie mit der Ansicht Bewerberdatenbank alle Details zu den Bewerbern, einschließlich der Phase, in der sie sich befinden, und der Abteilung, bei der sie sich beworben haben

alle Details zu den Bewerbern, einschließlich der Phase, in der sie sich befinden, und der Abteilung, bei der sie sich beworben haben Verfolgen Sie mit der Ansicht der Vorstellungsgespräche , welches Mitglied des Teams ein Vorstellungsgespräch mit einem Kandidaten führt und sehen Sie die Uhrzeit und das Datum des Gesprächs an

, welches Mitglied des Teams ein Vorstellungsgespräch mit einem Kandidaten führt und sehen Sie die Uhrzeit und das Datum des Gesprächs an Weisen Sie Teammitgliedern in der Ansicht Zuordnungen von Vorstellungsgesprächen die Einrichtung von Vorstellungsgesprächen zu

🌟 Ideal für: Teams, die ihren Einstellungsprozess standardisieren und objektive, datengestützte Einstellungsentscheidungen treffen möchten.

📖 Weiter lesen: Wie Sie Ihre Einstellungsfähigkeiten verbessern können

3. ClickUp Vorlage für die Einstellung von Bewerbern

ClickUp Hiring Candidates Vorlage

Die ClickUp Vorlage für die Einstellung von Bewerbern visualisiert den Einstellungsprozess, um fundierte und effiziente Einstellungsentscheidungen zu treffen.

Möchten Sie jedem Bewerber bestimmte Aufgaben zuweisen? Verbinden Sie einen ClickUp Formular , Google Formular, Typeform, oder jedes andere Anwendungstool via Zapier, um Aufgaben automatisch freizugeben.

Sie können sogar anpassbare Bewertungsskalen verwenden, um Aufgaben zu bewerten, oder interaktive Tabellen und Nachverfolgungs-Boards einsetzen, um die Leistung verschiedener Kandidaten zu vergleichen. Mit der Vorlage können Sie außerdem Checklisten und Erinnerungen für alle Aufgaben im Personalwesen erstellen, Erkenntnisse austauschen, Rollen besprechen und feedback geben zu den Bewerbern direkt über das System.

🎯 Wie Sie diese Vorlage effektiv nutzen:

Visualisieren Sie standortspezifische Aufgaben mit der Kartenansicht

Hinzufügen von detaillierten Daten wie Gehaltsvorstellungen und LinkedIn-Profilen mit Benutzerdefinierten Feldern

Überwachen Sie jede Phase des Einstellungsprozesses mit der Ansicht HR Tracking Applicant View

Überwachen Sie ausgewählte und abgelehnte Kandidaten zusammen mit den Gründen für jede Entscheidung mit der Vollständigen Ansicht der Liste

🌟 Ideal für: Talent Acquisition Teams und Recruiter, die den Prozess der Kandidatenauswahl rationalisieren und die Zusammenarbeit während des Einstellungsprozesses verbessern möchten.

4. ClickUp Interview Management und Berichtsvorlage

ClickUp Interview Management und Berichtsvorlage

Die ClickUp Interview Management und Berichtsvorlage bietet einen strukturierten Ansatz zur qualitativen und quantitativen Bewertung von Bewerbern.

Das Formular für den Interviewbericht hilft den Interviewern, Details zu den Kandidaten wie Position und Abteilung hinzuzufügen und einen Bericht zu erstellen, der ihr Gesamtfeedback zusammenfasst. Es enthält Ausklappen-Optionen für Kommunikationsfähigkeiten und technische Fähigkeiten, kulturelle Eignung und Erfahrung, alle bewertet mit 'Ausgezeichnet', 'Gut', 'Akzeptabel' oder 'Nicht akzeptabel' Und natürlich können Sie sie alle benutzerdefiniert anpassen!

Die Vorlage wurde um zwei zusätzliche Registerkarten erweitert, "Interview Reports" und "Report Status", um detaillierte, visuelle Darstellungen zu bieten bewertungen der Bewerber .

🎯 Wie Sie diese Vorlage effektiv nutzen:

Verfolgen Sie den Fortschritt jedes Bewerberberichts in Echtzeit mit der Ansicht des Berichtsstatus

Speichern und organisieren Sie alle Ihre Berichterstellungen in der Ansicht Interview-Berichte

Richten Sie den Prozess zum Sammeln von Kandidatenfeedback mit der Ansicht Einführungsleitfaden ein

🌟 Ideal für: Personalspezialisten und Einstellungsgremien, die ein großes Volumen an Vorstellungsgesprächen verwalten und eine detaillierte Berichterstellung für bessere Einstellungsentscheidungen benötigen.

🧠 Wussten Sie schon? 28% der Kandidaten wollen den Ablauf des Vorstellungsgesprächs im Voraus kennen. Denken Sie daran: Transparenz ist der Schlüssel zu einem positiven Bewerbererlebnis.

5. ClickUp Vorlage für Skill Mapping

ClickUp Skills Mapping Vorlage

Die ClickUp Skill Mapping Vorlage bewertet die berufsspezifischen und sozialen Fähigkeiten der Bewerber. Sie können das Fähigkeiten Bewertungs Formular benutzerdefiniert anpassen, um die Fähigkeiten der Kandidaten in verschiedenen Bereichen zu bewerten, wie z. B. Führung, Kommunikation und technische Fähigkeiten.

Der Clou dabei? Alle Bewertungen werden mit ansprechenden Emojis abgegeben! Die Kartenansicht listet den Namen jedes Bewerbers neben seinen Bewertungen auf und bietet so eine schnelle visuelle Übersicht über seine Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen. Das macht es einfacher, die Stärken und Schwächen jedes Bewerbers zu erkennen und fundierte Einstellungsentscheidungen zu treffen.

🎯 Wie Sie diese Vorlage effektiv nutzen:

Identifizieren Sie die Soft Skills aller potenziellen Bewerber mit Hilfe der Soft Skills Ansicht

Untersuchen Sie die technischen Fähigkeiten der Bewerber mit der Ansicht Technische Fähigkeiten

Analysieren Sie mit der Ansicht Job-Specific Skills, welche Kandidaten über berufsspezifische Fähigkeiten verfügen

🌟 Ideal für: Personalplaner und Teamleiter, die Kompetenzlücken identifizieren und die Kompetenzen der Mitarbeiter strategisch mit den Zielen des Unternehmens abstimmen möchten.

🧠 Wussten Sie schon? Normalerweise dauert es etwa 42 Tage, um eine Position zu besetzen . Das ist fast genug Zeit, um sich ein neues Hobby anzueignen oder eine Fernsehserie anzuschauen!

6. ClickUp Vorlage für die Rekrutierung und Einstellung von Mitarbeitern

ClickUp's Recruiting- und Einstellungsvorlage

Die ClickUp Vorlage für die Rekrutierung und Einstellung von Mitarbeitern hilft Ihnen bei der einfachen Verwaltung von Stellenausschreibungen und der Rekrutierung von Bewerbern.

Die Vorlage enthält eine Registerkarte Alle Rollen zur Nachverfolgung aller offenen Rollen, damit Sie immer auf dem neuesten Stand der verfügbaren Positionen sind. Die Registerkarten Einstellungsprozess und Zeitplan helfen Ihnen, den Status der Bewerber zu überwachen, von der ersten Bewerbung bis zur endgültigen Auswahl, und sorgen so für eine optimale Organisation Ihres Einstellungsprozesses.

Sie müssen Feedback geben? Erledigt. Sie möchten eine neue Rolle eröffnen? Kein Problem. Diese Vorlage verfügt auch über eine benutzerfreundliche Registerkarte Bewerbungsformular, mit der Bewerber ihre Bewerbungen einfach einreichen können.

🎯 So verwenden Sie diese Vorlage effektiv:

Erstellen Sie Vorstellungsgespräche und fügen Sie Details wie Gehaltsvorstellungen, Abteilung, Zinsen und Rolle in der Ansicht hinzu

hinzu Nachverfolgung von Stellenausschreibungen und Bewerbungen mit der Ansicht Einstellungsplanung

Das Bewerbungsformular benutzerdefiniert anpassen, um rollenspezifische Details von den Kandidaten zu erfassen

🌟 Ideal für: Personalverantwortliche und Agenturen, die einen durchgängigen Einstellungsprozess abwickeln und einen zentralen Hub für die Organisation von Aufgaben und Kommunikation benötigen.

📖 Mehr lesen: Bauen Sie Ihren Traum-Recruitment-Tech-Stack: Top 11 Tools

7. ClickUp Formular zur Bewertung der Aufgabe Vorlage

ClickUp Formular Vorlage für die Aufgabe

Wenn es eine Vorlage gibt, die den gesamten Zyklus eines Unternehmens abschließt, dann ist es die ClickUp Formular für die Aufgabenstellung .

Mit dieser Vorlage können Sie eine detaillierte Checkliste für die Bewertung von Bewerbungen erstellen. Fügen Sie Elemente wie "Überprüfung des Lebenslaufs", "Erstes Screening" und "Bewertung der technischen Fähigkeiten " hinzu und weisen Sie Ihren Team-Mitgliedern Aufgaben zu, um eine objektive Bewertung jedes Bewerbers zu gewährleisten.

Darüber hinaus können Sie Bewertungsskalen für verschiedene Fähigkeiten einfügen, die es den Bewertern ermöglichen, eine differenzierte Ansicht der Stärken und Schwächen jedes Bewerbers zu vermitteln

🎯 Wie Sie diese Vorlage effektiv nutzen können:

Fügen Sie weitere benutzerdefinierte Felder für Fähigkeiten wie "Problemlösung" oder "Anpassungsfähigkeit" hinzu, um eine Gesamtbeurteilung eines Bewerbers vorzunehmen

Erstellen Sie separate Checklisten für die Überprüfung von Empfehlungen und die Bewertung nach dem Vorstellungsgespräch

Fügen Sie Prioritäten für Aufgaben hinzu und legen Sie Fristen fest, um eine schnellere Einstellung zu gewährleisten

🌟 Ideal für: Teamleiter und Abteilungsleiter, die strukturierte Mitarbeiterbeurteilungen zur Nachverfolgung von individuellen und Team-Leistungskennzahlen durchführen.

💡Pro-Tipp: Fügen Sie in der Vorlage für die Bewertung einen Abschnitt für den Gesamteindruck und die Empfehlungen ein, in dem Sie zusammenfassen, ob der Bewerber gut zu Ihnen passt und warum.

8. ClickUp Vorlage für einen Bewertungsbericht

ClickUp Vorlage für Evaluationsbericht

Sie wollen eine anfängerfreundliche Vorlage für eine eingehende Bewertung durchführen der potenziellen Kandidaten? Die ClickUp Vorlage für einen Bewertungsbericht ist die ideale Ressource. Auch wenn diese Vorlage für die Beurteilung von Mitarbeitern gedacht ist, können Sie sie benutzerdefiniert anpassen, um die Fähigkeiten und Leistungen von Bewerbern zu bewerten.

Sie hilft Ihnen, die Leistung anhand mehrerer Faktoren zu bewerten, wie z. B. Verhaltensbeurteilung, Kompetenzbeurteilung, kulturelle Eignung und situative Aufgaben. Sie können auch KPI-basierte Bewertungen wie Führungspotenzial, Kooperationsfähigkeit und Problemlösungsfähigkeit hinzufügen.

Die Vorlage bietet vordefinierte Kategorien für das Hinzufügen von Feedback: Übertrifft die Erwartungen, Meets Expectations, Below Expectations oder Needs Improvement.

🎯 So nutzen Sie diese Vorlage effektiv:

Fügen Sie einen "Würdigungsteil" hinzu, um die Kompetenzen eines jeden Bewerbers hervorzuheben

Fügen Sie zusätzliche Notizen oder Verbesserungsbereiche in den Kommentarteil ein

Sammeln Sie alle Daten und erstellen Sie einen umfassenden Bewertungsbericht für alle Bewerber

🌟 Ideal für: Manager und CEOs, die jährliche Beurteilungsberichte überprüfen und erstellen.

9. ClickUp Interview Prozess Vorlage

ClickUp's Vorlage für den Interviewprozess

Die ClickUp Vorlage für den Interviewprozess unterstützt Sie bei der Durchführung strukturierter Vorstellungsgespräche, indem es die Phasen des Vorstellungsgesprächs in Segmente unterteilt. Das Segment "Erstes Vorstellungsgespräch" umfasst beispielsweise einen Unternehmensüberblick und rollenspezifische Fragen, um die Kompetenz des Bewerbers zu beurteilen.

Der Abschnitt 'Reference Check' hebt diese Vorlage hervor und ermöglicht es Ihnen, sich auf das qualitative Feedback aus früheren beruflichen Beziehungen zu konzentrieren. Er enthält Schlüsselfragen wie die Dauer der Zusammenarbeit, Stärken, Anpassungsfähigkeit an Feedback und vieles mehr, um die Fähigkeiten und Erfahrungen des Bewerbers zu überprüfen.

🎯 Wie Sie diese Vorlage effektiv nutzen können:

Fügen Sie Lebensläufe und Anschreiben direkt in die Vorlage ein, um sie schnell wiederzufinden

Nutzen Sie Konzeptkarten für das Brainstorming von Folgefragen oder nächsten Schritten

Erstellen Sie für jede offene Stelle ein eigenes Projekt und weisen Sie den Mitgliedern des Teams Aufgaben zu, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen

🌟 Ideal für: HR-Koordinatoren und Interviewer in sensiblen Branchen, die hochgradige Hintergrundüberprüfungen erfordern.

✨ Fun Fact: Patagonia, ein Unternehmen für Outdoor-Bekleidung, bewertet die Bewerber nach ihren Fähigkeiten und ihrem verbindung zur Außenwelt und Engagement für Nachhaltigkeit. Daher kann die Übereinstimmung mit der Mission eines Unternehmens bei der Einstellung ebenso wichtig sein wie die technische Kompetenz.

10. ClickUp Feedback Formular Vorlage

ClickUp Feedback Formular Vorlage

Ein reibungsloser Einstellungsprozess ist für die Personalabteilung und die Bewerber unerlässlich. Er stärkt Ihre Arbeitgebermarke und hilft Ihnen, gute Talente zu gewinnen. Wenn Sie also Folgendes sammeln möchten konstruktive Kritik und Bereiche zu identifizieren, in denen der Einstellungsprozess für Bewerber verbessert werden kann, die ClickUp Feedback Formular Vorlage ist genau das, was Sie brauchen.

Dieses Formular hilft bei der Erstellung eines feedback-Management-System indem Sie Erkenntnisse von den Bewerbern sammeln. Sie können die Vorlage auch verwenden, um Fragen zu stellen wie: "Wie würden Sie die von uns gebotene Gesamterfahrung bewerten? "

🎯 Wie Sie diese Vorlage effektiv nutzen können:

Benutzen Sie die Start Here Ansicht , um das Formular zu benutzerdefinieren

, um das Formular zu benutzerdefinieren Speichern und organisieren Sie das Feedback der einzelnen Kandidaten in der Ansicht Feedback

Verwalten Sie alle Ideen, die mit dem Feedback zusammenhängen, und entwickeln Sie Strategien zur Verbesserung des Rekrutierungsprozesses mit der Gesamtansicht des Recommendation Board

🌟 Ideal für: HR Teams und Organisationsleiter, die umsetzbares Feedback von Mitarbeitern, Clients oder Stakeholdern sammeln möchten, um Verbesserungen voranzutreiben.

🧠 Wussten Sie schon? Eine schwindelerregende 55.9% der Bewerber geben an, nach einem erfolglosen Vorstellungsgespräch keine Rückmeldung zu erhalten, und nur 5,5 % finden die Rückmeldung, die sie erhalten, nützlich.

HR-Herausforderungen angehen: ClickUp vereinfacht Rekrutierung, Onboarding und mehr

Als HR-Manager kann es sich so anfühlen, als ob man mit zu vielen Bällen auf einmal jonglieren muss, von der Rekrutierung bis hin zum Engagement der Mitarbeiter. Sie könnten sich in einem Meer von Tabellenkalkulationen, endlosen E-Mail Threads und verpassten Nachfassaktionen verlieren.

Aber nicht mit ClickUp für HR Teams . ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, vereint Projektmanagement, Dokumente und Teamkommunikation in einer Plattform - beschleunigt durch die Automatisierung und Suche der nächsten Generation von KI. ClickUp Formulare können Sie Bewerberinformationen erfassen und die Personalbeschaffungsprozesse rationalisieren. Sie können auch die Leistung der Mitarbeiter überwachen und den Fortschritt der Aufgaben bei der Personalbeschaffung mit ClickUp Dashboards .

organisieren Sie Ihren gesamten HR-Prozess auf einer Plattform mit ClickUp HR teams

ClickUp für HR Teams hilft Ihnen dabei:

Personalmanagement : Verabschieden Sie sich von verstreuten Leistungsbewertungen und Feedback! Sie können die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter verfolgen, klare Ziele setzen und den Fortschritt einfach überwachen

: Verabschieden Sie sich von verstreuten Leistungsbewertungen und Feedback! Sie können die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter verfolgen, klare Ziele setzen und den Fortschritt einfach überwachen Einstellung : Verfolgen Sie jede Phase des Einstellungsprozesses, vom ersten Screening bis zum letzten Interview, mit organisierten Pipelines, die alles synchronisieren, damit Sie die besten Talente einstellen können

: Verfolgen Sie jede Phase des Einstellungsprozesses, vom ersten Screening bis zum letzten Interview, mit organisierten Pipelines, die alles synchronisieren, damit Sie die besten Talente einstellen können Onboarding: Machen Sie den ersten Tag Ihrer neuen Mitarbeiter zu einem Kinderspiel! Automatisieren Sie Aufgaben, stellen Sie Erinnerungen ein und sorgen Sie für ein nahtloses Onboarding-Erlebnis, das sicherstellt, dass sich neue Mitarbeiter vom ersten Tag an willkommen und gut ausgestattet fühlen

Machen Sie den ersten Tag Ihrer neuen Mitarbeiter zu einem Kinderspiel! Automatisieren Sie Aufgaben, stellen Sie Erinnerungen ein und sorgen Sie für ein nahtloses Onboarding-Erlebnis, das sicherstellt, dass sich neue Mitarbeiter vom ersten Tag an willkommen und gut ausgestattet fühlen Anpassung von HR-Vorlagen: Stöbern Sie in einer Bibliothek mit über 1000 benutzerdefinierten VorlagenClickUp Vorlagen um Ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen und ein personalisiertes HR-System zu erstellen, das sich an das Wachstum und die Kultur Ihres Unternehmens anpasst.

Optimieren Sie Ihren Interview Evaluation Workflow mit ClickUp

Den richtigen Bewerber einzustellen ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Es ist eine Herausforderung. Es ist zeitaufwendig. Aber das muss nicht so sein.

Ganz gleich, ob Sie für ein schnell wachsendes Startup oder ein großes Unternehmen einstellen, die Verwendung von Vorlagen, die Ihren Einstellungsanforderungen entsprechen, ist eine wesentliche Voraussetzung für intelligentere Entscheidungen.

ClickUp's Vorlagen für Formulare zur Bewertung von Vorstellungsgesprächen vereinfachen diesen Prozess, indem sie eine einfache Möglichkeit bieten, Entscheidungen ohne unnötige Komplikationen zu bewerten, zu vergleichen und zu treffen.

Lassen Sie sich nicht von der Einstellung überwältigen! Melden Sie sich für ClickUp an und verändern Sie Ihre Einstellungsprozesse.