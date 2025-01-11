Wie man indirekte Konkurrenten im Business identifiziert und analysiert

Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie sitzen mit Ihrer Familie zusammen und versuchen zu entscheiden, ob Sie zu Hause einen neuen Film streamen oder eine Pizza essen gehen sollen. Auch wenn ein Restaurant und ein Streaming-Dienst nicht wie Konkurrenten aussehen, so konkurrieren sie doch beide um dasselbe: das verfügbare Einkommen und die Freizeit Ihrer Familie.

Jedes Geschäft hat Konkurrenz - aber es sind nicht immer nur die ersten Namen, die einem in den Sinn kommen.

Dies ist das Wesen des indirekten Wettbewerbs. Aber was genau sind indirekte Wettbewerber? Es handelt sich um Geschäfte, die unterschiedliche Produkte oder Dienstleistungen anbieten, aber um ähnliche Kundenbedürfnisse, Ziele oder Ressourcen konkurrieren.

Sind Sie bereit zu erfahren, wie indirekte Wettbewerber Ihre nächste große Strategie beeinflussen könnten? Lassen Sie uns einsteigen. 📝

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier sind die Schritte zur Identifizierung indirekter Wettbewerber:

Verstehen Sie Ihren Markt: Erweitern Sie Ihren Blick. Schauen Sie über die direkte Konkurrenz hinaus und untersuchen Sie ähnliche und angrenzende Branchen. Dort können Ihre indirekten Konkurrenten auftauchen

Trends aufspüren: Behalten Sie Marktveränderungen und neue Chancen im Auge

Nachverfolgung der Kundenbedürfnisse: Achten Sie darauf, wie sich die Präferenzen Ihrer Kunden ändern

Analysieren Sie Daten von Wettbewerbern: Nutzen Sie die Erkenntnisse, um Trends zu visualisieren und Lücken zu erkennen

Bleiben Sie anpassungsfähig: Seien Sie bereit, Ihre Marketingstrategien zu optimieren, wenn neue Wettbewerber auftauchen

Zusammenarbeiten und planen: Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um Wege zu finden, die direkte und indirekte Konkurrenz zu überlisten

Setzen Sie Forschungstools ein: Nutzen Sie die umfangreichen Features von ClickUp wie Whiteboards, Dokumente und Dashboards, um Strategien gegen indirekte Wettbewerber zu identifizieren, zu recherchieren und zu entwickeln

Was sind indirekte Konkurrenten?

**Indirekte Konkurrenten sind Geschäfte, die nicht das gleiche Produkt oder die gleiche Dienstleistung anbieten wie Ihr Unternehmen, aber dennoch ein ähnliches Zielpublikum ansprechen oder einen vergleichbaren Bedarf erfüllen

Instanzen wie Coffeeshops könnten beispielsweise indirekt mit Coworking Spaces konkurrieren, da beide ein Umfeld für Arbeit und Geselligkeit bieten.

Das Erkennen indirekter Konkurrenten hilft Geschäften, ein tieferes Verständnis für den breiteren Markt zu gewinnen. Es zeigt auf, wo Ihre potenziellen Kunden ihre Ressourcen einsetzen, und gibt Aufschluss darüber, wie Sie Ihr Angebot effektiver positionieren können.

Indirekte Konkurrenten haben diese Merkmale gemeinsam:

Sie bedienen unterschiedliche Branchen oder Märkte

Erfüllen ähnliche Kundenbedürfnisse oder -wünsche

Sie zielen auf dasselbe Publikum ab, bieten aber unterschiedliche Produkte oder Dienstleistungen an

Sie konkurrieren um gemeinsam genutzte Ressourcen wie Zeit, Geld oder Aufmerksamkeit

Wussten Sie schon? Auf Märkten mit zu vielen ähnlichen Produkten kann eine zu große Auswahl die Kunden überfordern. Laut forschung der Columbia Business School wenn die Verbraucher mit zu vielen Optionen konfrontiert werden, ist es unwahrscheinlich, dass sie sich für etwas entscheiden.

Direkte vs. indirekte Wettbewerber: Ein Vergleich

Die Unterschiede zwischen direkten und indirekten Wettbewerbern zu verstehen, ist für die Ausarbeitung wirksamer Strategien von entscheidender Bedeutung. Hier ist ein kurzer Vergleich:

Aspekt Direkte Wettbewerber Indirekte Wettbewerber Definition Bieten die gleichen oder ähnliche Produkte/Dienstleistungen an Bieten unterschiedliche Produkte/Dienstleistungen an, haben aber das gleiche Einzelziel Branchenüberschneidungen Funktion innerhalb derselben Branche Tätig in verschiedenen Branchen Kundenbedürfnisse Gleiche oder eng verwandte Bedürfnisse ansprechen Ähnliche Bedürfnisse auf unterschiedliche Weise erfüllen Beispiele Zwei Bekleidungsmarken, die um stilbewusste Kunden konkurrieren Eine Bekleidungsmarke und ein Elektronikgeschäft, die um das verfügbare Einkommen konkurrieren

Wie man indirekte Wettbewerber identifiziert

Der Wettbewerb im Business kommt oft von unerwarteter Seite. Die Herausforderung besteht darin, diese versteckten Akteure aufzudecken und zu verstehen, wie sie sich mit den Entscheidungen Ihrer Zielgruppe überschneiden. Ohne einen klaren Prozess kann man leicht wichtige Erkenntnisse verpassen. ClickUp , die Alles-App für die Arbeit, hilft Ihnen, diese Aufgabe mit Klarheit und Effizienz anzugehen. Von der Organisation der Recherche bis zur Visualisierung von Verbindungen bietet ClickUp die Tools, um jeden Schritt effektiv zu bewältigen.

Schauen wir uns das mal an. 👇

Schritt 1: Definieren Sie die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Zielgruppe

Der erste Schritt zur Identifizierung indirekter Wettbewerber besteht darin, Ihre Zielgruppe genau zu verstehen. zu erledigen: Was schätzen sie? Welche Probleme versuchen sie zu lösen? Denken Sie an ihre Ziele, Probleme und Gewohnheiten

Ein Beispiel: Ein Boutique-Fitnessstudio könnte Personen anziehen, die Wert auf Gesundheit, Komfort und Gemeinschaft legen.

Wenn Sie diese Details untersuchen, stellen Sie vielleicht fest, dass andere Fitnessstudios, Wellness-Apps, Meditationsplattformen oder sogar lokale Cafés, die ein soziales Erlebnis bieten, zu den Wettbewerbern gehören. Das Ziel ist es, eine Karte des breiteren Ökosystems zu erstellen, in dem sich Ihre Zielgruppe bewegt.

ClickUp Dokumente

Erstellen Sie detaillierte Zielgruppenprofile und arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp Docs zusammen ClickUp Dokumente fungiert als Ihr digitales Notizbuch, in dem Sie alle Ihre Erkenntnisse über Ihre Zielgruppe an einem Ort organisieren können. **Erstellen Sie detaillierte Zielgruppen-Personas, skizzieren Sie deren Vorlieben und listen Sie alle beobachteten Muster auf

Dank der kollaborativen Features kann Ihr Team in Echtzeit zu diesen Profilen beitragen, damit die Erkenntnisse aller Beteiligten erfasst werden. Wenn Sie Fitness-Enthusiasten analysieren, erstellen Sie ein ClickUp Dokument, um deren Vorlieben aufzulisten, wie z. B. Trainingsarten, bevorzugte Zeiten und Ausgabengewohnheiten.

Erwähnen Sie die Mitglieder Ihres Teams mit @mentions, um neue Erkenntnisse zu gewinnen oder neue Trends hervorzuheben.

💡 Pro-Tipp: Die fünf Kräfte von Porter nutzen um die Wettbewerbsdynamik in Ihrer Branche zu analysieren. Dieser Rahmen hilft Ihnen bei der Bewertung von Faktoren wie der Bedrohung durch neue Marktteilnehmer, der Verhandlungsmacht von Lieferanten und Käufern, der Bedrohung durch Substitute und der Branchenrivalität, um Ihre Geschäftsstrategie zu formen.

Schritt #2: Recherchieren Sie Ihre Branche und Markttrends

Sobald Sie Ihre Zielgruppe verstanden haben, erforschen Sie Ihre Branche und die aktuellen Markttrends. **Identifizieren Sie die Geschäfte, die die Entscheidungen Ihrer Zielgruppe beeinflussen, auch wenn sie zu unterschiedlichen Branchen gehören. Dieser Schritt hilft Ihnen, Muster zu erkennen und Ihre Strategie auf das sich entwickelnde Verbraucherverhalten abzustimmen

Wenn Sie zum Beispiel ein Essenslieferdienst sind, könnten Sie indirekte Konkurrenz durch Apps für die Lieferung von Lebensmitteln, Restaurants mit Take-out-Optionen oder sogar Food-Blogs mit Ideen für die Zubereitung von Mahlzeiten bemerken.

ClickUp Whiteboards

Visualisieren Sie Markttrends und Wettbewerber mit ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboards machen Brainstorming und Datenvisualisierung zum Kinderspiel.

Nutzen Sie sie, um die Marktlandschaft zu kartieren, Trends mit dem Publikumsverhalten zu verbinden und zu veranschaulichen, wie sich Wettbewerber überschneiden. Whiteboards bieten Drag-and-Drop-Funktionen, mit denen Sie eine dynamische und bearbeitbare Visualisierung Ihrer Forschung erstellen können.

Ein Beispiel: Sie können ein Whiteboard erstellen, um ein Flussdiagramm zu erstellen, das zeigt, wie sich die Präferenzen der Verbraucher zwischen Essenslieferungen, Lebensmitteldiensten und selbst gekochten Mahlzeiten verschieben. Fügen Sie Haftnotizen für Trends, Pfeile zur Darstellung von Verbindungen und Tags zur Kategorisierung von indirektem und direktem Wettbewerb hinzu.

Außerdem kann die ClickUp Marktanalyse Vorlage kann Ihnen helfen, Ihre Forschung zu strukturieren. Sie bietet vorgefertigte Abschnitte zur Erfassung von demografischen Daten, Zielen und Verhaltensweisen der Zielgruppe, was Zeit spart und Konsistenz gewährleistet.

Schritt #3: Identifizieren Sie potenzielle Wettbewerber

Nachdem Sie nun Einblicke in die Zielgruppe und Marktdaten gesammelt haben, listen Sie potenzielle indirekte Konkurrenten auf. Denken Sie dabei nicht nur an die offensichtlichen Konkurrenten, sondern auch an Geschäfte, die ähnliche Bedürfnisse auf unterschiedliche Art und Weise erfüllen

Ein Beispiel: Ein Coworking Space könnte indirekt mit Bibliotheken, virtuellen Meeting-Plattformen oder Konferenzarenen konkurrieren, je nachdem, was die Zielgruppe am meisten schätzt - Kosten, Ambiente oder Vernetzungsmöglichkeiten.

ClickUp Dashboards

Effektive Nachverfolgung von Wettbewerberdaten mit anpassbaren ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards helfen Ihnen bei der Nachverfolgung, dem Vergleich und wettbewerber analysieren effizient. Sie können Karten benutzerdefiniert gestalten, um Daten zu organisieren, wichtige Metriken zu überwachen und Echtzeittrends zu visualisieren.

Instanz können Sie zum Beispiel ein Dashboard einrichten, um Daten wie Kundenrezensionen, Preisstrukturen oder Werbeaktionen für Ihre potenziellen Wettbewerber zu verfolgen. So können Sie schnell Muster und Lücken erkennen.

🧠 Fun Fact: Airbnb und Hotels bieten zwar beide Unterkünfte an, aber Airbnb wird oft als Alternative zu traditionellen Hotels gesehen, die sich mehr auf einzigartige, persönliche und oft erschwingliche Aufenthalte konzentrieren. Dieser indirekte Wettbewerb hat Hotelketten dazu veranlasst, ihre Strategien zu überdenken, und einige haben neue "Boutique-Hotel"-Konzepte eingeführt, um vielfältigere Reisende anzuziehen.

ClickUp Vorlage für Wettbewerbsanalyse

ClickUp Vorlage für Wettbewerbsanalyse

Die ClickUp Vorlage für Wettbewerbsanalyse ermöglicht es Ihnen, Daten von mehreren Wettbewerbern systematisch zu organisieren und zu vergleichen. Außerdem können Sie damit die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Wettbewerber analysieren und so eine SWOT-Analyse durchführen.

Es zeichnet sich dadurch aus, dass Sie die Daten mit Diagrammen und Grafiken visualisieren können, so dass Sie Trends leicht erkennen können. Vorlagen für Wettbewerbsanalysen wie diese sammeln nicht nur Daten, sondern helfen Ihnen, die Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln. Auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse können Sie strategische Pläne erstellen, die Ihre Stärken nutzen und verbesserungswürdige Bereiche ansprechen.

Schritt #4: Brainstorming von Wettbewerbsstrategien

Sobald Sie ein solides Verständnis Ihrer Zielgruppe und Ihrer potenziellen Konkurrenten haben, beginnen Sie mit dem Brainstorming von Strategien, um Ihr Geschäft effektiv zu positionieren. **Konzentrieren Sie sich darauf, was Ihr Angebot einzigartig macht und wie Sie die Prioritäten Ihrer Zielgruppe ansprechen können

Für einen ersten Anstoß verwenden Sie die Unterschiedliche Punkte (POD) Rahmenwerk, um zu verstehen, was Ihre Marke einzigartig macht und ihr einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

ClickUp Brain ClickUp Gehirn

verbessert Brainstorming-Sitzungen mit KI-gesteuerten Vorschlägen. Während Sie Strategien dokumentieren, liefert das Tool Echtzeit-Input, um Ideen zu verfeinern, die Sprache zu verbessern und potenzielle Chancen zu identifizieren.

Verwertbare Erkenntnisse gewinnen und Strategien verfeinern mit ClickUp Brain

Es hilft, komplexe Informationen zu vereinfachen und macht Ihre Pläne umsetzbar und klar.

Nehmen wir an, Sie verwenden dies KI-Tool zur Analyse von Wettbewerbern um Strategien für einen Coworking Space zu entwerfen. Während Sie schreiben, könnte die KI vorschlagen, wie Sie die Vernetzungsmöglichkeiten betonen oder kostengünstige Pläne für die Mitgliedschaft hervorheben können.

💡 Pro-Tipp: Eine Strategie für die Markteinführung entwerfen um ein Produkt einzuführen und zu vermarkten und gleichzeitig der indirekten und direkten Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Dazu gehört es, Ihr Einzelziel zu verstehen, Ihren einzigartigen Wert zu definieren, die richtigen Vertriebskanäle auszuwählen und Marketingkampagnen zu entwickeln, die Sie auf dem Markt hervorheben.

Schritt #5: Automatisierung der Nachverfolgung von Wettbewerbern

Die Analyse von Wettbewerbern ist keine einmalige Aufgabe. Sie erfordert eine ständige Überwachung, um mit den Marktveränderungen Schritt zu halten.

Setzen Sie Auslöser, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren und mit ClickUp Automations auf dem neuesten Stand zu bleiben ClickUp Automatisierung spart hier viel Zeit.

Sie können Benachrichtigungen über Aktualisierungen von Mitbewerbern automatisieren, z. B. über Preisänderungen oder neue Kampagnen. Es ist auch einfach, Auslöser für die Zuweisung von Aufgaben, die Aktualisierung von Workflows oder die Benachrichtigung Ihres Teams über wichtige Erkenntnisse einzustellen

So können Sie beispielsweise eine Automatisierung erstellen, die Aktualisierungen der Werbeaktivitäten eines Mitbewerbers kennzeichnet und Ihrem Marketing Team eine Aufgabe zuweist, um die Auswirkungen zu analysieren.

**Viele Aufwände zur Analyse von Wettbewerbern folgen der 80/20-Regel (Pareto-Prinzip), bei der sich Geschäfte auf die 20 % der Wettbewerber konzentrieren, die 80 % der Marktaktivitäten ausmachen.

Strategien zum Umgang mit indirektem Wettbewerb

Der Umgang mit dem indirekten Wettbewerb erfordert mehr als nur ein Auge auf die direkten Konkurrenten zu haben. Sie müssen sich proaktiv an die sich verändernde Marktdynamik anpassen, das Kundenverhalten verstehen und Ihr Angebot differenzieren.

Hier sind vier Strategien, die Ihnen helfen können, die Nase vorn zu behalten. ✅

1. Verstehen Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal (USP)

Ihr Alleinstellungsmerkmal ist das, was Sie von der Konkurrenz abhebt. Es ist wichtig, hervorzuheben, was Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung einzigartig macht, vor allem, wenn Sie es mit indirektem Wettbewerb zu tun haben.

Egal, ob es sich um Qualität, Bequemlichkeit oder Kundenservice handelt, Ihr Publikum sollte wissen, warum Ihr Angebot die beste Wahl ist. Überprüfen Sie Ihren USP regelmäßig, um sicherzustellen, dass er in einem sich verändernden Markt relevant und stark bleibt.

Fun Fact: Der Aufstieg von Streaming-Plattformen wie Netflix, Hulu und Disney+ hat sich indirekt auf die Anbieter von Kabelfernsehen ausgewirkt. Auch wenn diese Plattformen nicht direkt mit dem Kabel konkurrieren (da das Kabel Live-Programme anbietet), haben sie das traditionelle Fernsehmodell durch das Angebot von flexibler Unterhaltung auf Abruf erheblich ausgehöhlt.

2. Anpassung an sich ändernde Kundenbedürfnisse

Indirekte Konkurrenten entstehen oft, wenn sich die Kundenpräferenzen ändern. Ein Beispiel: Ein steigendes Interesse an Nachhaltigkeit kann indirekte Konkurrenz für ein Geschäft schaffen, das zuvor bei der Entwicklung seiner Angebote nicht auf Umweltbewusstsein geachtet hat.

Kontinuierliche Beobachtung des Kundenfeedbacks und markttrends erforschen um zu erkennen, wann sich Veränderungen abzeichnen. Bleiben Sie flexibel und bereit, Ihre Strategien auf diese Bedürfnisse auszurichten.

3. Partnerschaften und Kooperationen ausbauen

Die Zusammenarbeit mit anderen Geschäften kann Ihnen helfen, Ihre Position gegenüber der indirekten Konkurrenz zu stärken. **Partnerschaften können beiderseitigen Nutzen bringen, z. B. eine größere Reichweite, mehr Glaubwürdigkeit und gemeinsam genutzte Ressourcen

Suchen Sie nach Möglichkeiten, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die Ihr Angebot ergänzen oder Ihr Einzelziel teilen.

Wussten Sie schon? Preiskämpfe zwischen konkurrierenden Unternehmen können sehr heftig sein. Ein bekanntes Beispiel ist die Luftfahrtbranche, in der die Unternehmen oft ihre Preise drastisch senken, um Kunden anzulocken, wenn ein neuer Wettbewerber auf den Markt kommt. Einige Unternehmen bieten sogar "Lockvogelangebote" an, Produkte, die mit Verlust verkauft werden, um Kunden anzulocken.

4. Verbessern Sie das Kundenerlebnis

Im indirekten Wettbewerb wird das Kundenerlebnis noch wichtiger.

Verbessern Sie jeden Touchpoint Ihrer Customer Journey, von der Benutzerfreundlichkeit bis zum personalisierten Service. Investitionen in ein nahtloses, positives Erlebnis können Ihre Kunden zu treuen Fürsprechern machen und es indirekten Wettbewerbern erschweren, sie abzuwerben.

**Unternehmen wie Blue Apron und HelloFresh bieten Mahlzeitenservices an, die indirekt mit Fast-Food-Ketten konkurrieren. Während Fast Food schnell und bequem ist, bieten Meal Kits eine etwas gesündere und benutzerdefiniertere Alternative und zwingen Fast Food, ihr Produktangebot zu überdenken.

⚡️ Vorlagenarchiv: Sehen Sie sich unsere vorlagen für Branchenanalysen um tief in Ihren Markt einzutauchen und die indirekte und direkte Konkurrenz aufzudecken.

Warum Unternehmen indirekte Konkurrenten beobachten sollten Überwachung indirekter Wettbewerber ist entscheidend, um auf dem Markt die Nase vorn zu haben.

Hier ist der Grund dafür:

Trendspotting: Wenn Sie die indirekte Konkurrenz im Auge behalten, können Sie sich abzeichnende Marktveränderungen erkennen, bevor sie zum Mainstream werden. Durch das frühzeitige Erkennen neuer Geschäftsmöglichkeiten können Sie von den Trends profitieren und relevant bleiben

Wenn Sie die indirekte Konkurrenz im Auge behalten, können Sie sich abzeichnende Marktveränderungen erkennen, bevor sie zum Mainstream werden. Durch das frühzeitige Erkennen neuer Geschäftsmöglichkeiten können Sie von den Trends profitieren und relevant bleiben Langfristige Strategie: Durch die regelmäßige Nachverfolgung indirekter Wettbewerber können Sie Veränderungen im Kundenverhalten und in den Kundenbedürfnissen vorhersehen. Diese Veränderungen helfen Ihnen, Ihre langfristige Strategie anzupassen und Ihre Position auf dem Markt vor potenziellen Bedrohungen zu schützen

Durch die regelmäßige Nachverfolgung indirekter Wettbewerber können Sie Veränderungen im Kundenverhalten und in den Kundenbedürfnissen vorhersehen. Diese Veränderungen helfen Ihnen, Ihre langfristige Strategie anzupassen und Ihre Position auf dem Markt vor potenziellen Bedrohungen zu schützen Anpassungsfähigkeit: Indirekte Konkurrenten stellen nicht immer eine direkte Bedrohung dar, aber sie können den Markt auf unerwartete Weise verändern. Wenn Sie sich dieser Veränderungen bewusst sind, sind Sie in der Lage, Ihre Strategien schnell zu ändern

📖 Auch zu lesen: Wie das ClickUp Marketing Team ClickUp nutzt

Erweitern Sie Ihre Konkurrenzforschung mit ClickUp

Die Nachverfolgung indirekter Wettbewerber ist ein kluger Schachzug, um die Nase vorn zu haben. So können Sie Trends erkennen, sich auf veränderte Kundenwünsche einstellen und Ihre Strategie anpassen, bevor Veränderungen eintreten. Wenn Sie diese Wettbewerber regelmäßig beobachten, sind Sie proaktiv und auf alles vorbereitet.

ClickUp macht es einfach, Erkenntnisse über Mitbewerber zu organisieren und nachzuverfolgen. Nutzen Sie ClickUp Docs, um alles an einem Ort zu sammeln, Dashboards, um Daten zu visualisieren, und Automatisierungen, um Zeit zu sparen.

Alles, was Sie brauchen, um die Nase vorn zu haben, mit ClickUp, der App für alles, was Sie für Ihre Arbeit brauchen. Anmeldung für ClickUp noch heute!