Die beste All-in-One-CRM-Software, die es zu entdecken gilt

Kundenbeziehungsmanagement ist keine leichte Aufgabe. Alles unter einen Hut zu bringen, von Kundeninteraktionen und potenziellen Leads bis hin zu Marketingkampagnen und Vertriebskanälen, wird schnell zu einer Herausforderung und beeinträchtigt Ihre Fähigkeit, Geschäfte abzuschließen. Aber hier ist die gute Nachricht: Mit der richtigen All-in-One-CRM-Software können Sie alles an einem sicheren Ort zentralisieren und behalten so leichter den Überblick über all Ihre Prioritäten. 💡 Eine Umfrage ergab, dass Geschäfte, die CRM-Systeme verwenden, In diesem Leitfaden erkunden wir die Welt der CRM-Lösungen, heben die wichtigsten Features hervor, auf die Sie achten sollten, und stellen die zehn besten CRM-Softwareoptionen vor, die Ihren Workflow vereinfachen und Ihre Produktivität steigern. Lesen Sie weiter! , die anpassbar und leicht zugänglich sind, sodass Sie die Plattform schnell an Ihre spezifischen geschäftlichen Anforderungen anpassen können. /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-CRM-Template-2.png ClickUp CRM-Vorlage

https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Diese Vorlage herunterladen /%cta/ undefined bietet den Rahmen, den Sie benötigen, um Ihren gesamten Zyklus mit Kunden an einem Ort zu verwalten. Sie hilft Ihnen, Ihre Leads, Kontakte, Geschäfte und Konten zusammen mit Ihren Mitgliedern des Teams zu verwalten und zu priorisieren. Mit dieser Vorlage können Sie undefined , die Nachverfolgung von Leads und Verkaufschancen, die Priorisierung von Aufgaben nach Verkaufsphase und die Nutzung von Erkenntnissen aus Kundendaten zum Aufbau engerer Kundenbeziehungen und zur Förderung des Geschäftswachstums. Auf diese Weise hilft sie Ihnen: das Lead-Management zu optimieren und sicherzustellen, dass keine Verkaufschancen verpasst werden die Kommunikation zu zentralisieren, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Effizienz zu steigern Geschäfte und Aufgaben auf der Grundlage ihrer Verkaufsphase zu priorisieren umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, um Kundenbeziehungen effektiv zu pflegen

Teams und Geschäfte im Bereich Vertrieb und Marketing, die Leads, Kontakte, Geschäfte und Konten verwalten und starke Beziehungen zu Kunden aufbauen möchten.

Zusätzlich zu der oben erwähnten Vorlage bietet ClickUp weitere benutzerfreundliche und anpassbare Vorlagen, wie z. B. Automatisieren Sie sich wiederholende Arbeiten und erstellen Sie personalisierte Customer Journeys mit der Leistung von [ ClickUp hat so viele Funktionen, dass es eine Weile dauern kann, bis Sie herausgefunden haben, wie Sie sie am besten für Ihre Bedürfnisse nutzen können. Das KI-gestützte Tool von ClickUp ist nur in den kostenpflichtigen Plänen verfügbar. Free Forever *Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer *Business: 12 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Kontakt für Preisinformationen]() HubSpot bietet eine der besten All-in-One-CRM-Softwares für Verkaufsteams, Kundendienstteams, Vertriebsleiter, Marketingfachleute und Eigentümer von Unternehmen. Die CRM-Software von HubSpot geht über die Kontaktverwaltung hinaus und umfasst Features für das Geschäftsmanagement, die Nachverfolgung von E-Mails, die Verwaltung von Aufgaben, die Planung von Meetings, Live-Chats und viele andere Aktivitäten.

Sie und Ihr Team können Ihre gesamte Vertriebskette in Echtzeit auf einem visuellen Dashboard nachverfolgen und analysieren. Die Software bietet detaillierte Berichte zu Vertriebsaktivitäten und Teamleistung und ermöglicht es Ihnen, Engpässe und Wachstumschancen zu erkennen. Sie unterstützt auch die Automatisierung des Marketings . Es ermöglicht die Erstellung und Veröffentlichung personalisierter E-Mail-Marketingkampagnen, benachrichtigt Ihr Team, wenn potenzielle Kunden E-Mails öffnen, und plant Nachfassaktionen zum richtigen Zeitpunkt, um die Konversionsrate zu steigern. #### Die besten Features von HubSpot Zugriff auf Features wie KI-E-Mail-Verfasser, E-Mail-Vorlagen-Ersteller und Formular-Ersteller Pflege von Leads mit Tools zur Lead-Generierung * Verwaltung von Landing Pages und Anzeigen mit Landing Page Builder und Anzeigenverwaltungstools der Geschäfte haben berichtet, dass die Verwendung eines All-in-One-CRM-Systems ihren Mitarbeitern 5 bis 10 Stunden wertvolle Zeit pro Woche spart, während 34 % festgestellt haben, dass es dazu beiträgt, die durchschnittliche Zykluszeit im Verkauf um 1 bis 2 Wochen zu verkürzen. ### 6. Freshsales (Best for AI-powered sales management) undefined Freshsales ist eine KI-gestützte CRM-Software, die von Freshworks für Verkaufsteams und Geschäfte entwickelt wurde. Mit der Leistung von Freddy AI hilft Freshsales Ihren Verkaufsteams, intelligente Marketingkampagnen zu entwerfen und zu starten, die auf bestimmte

8. Insightly (am besten für ein modernisiertes Kunden- und Projektmanagement geeignet)

, um Erfahrungen zu kuratieren, die auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zugeschnitten sind, vom ersten Kontakt bis hin zu Nachfassaktionen nach dem Verkauf, und um die Konversionsrate und die Kundenbindung zu steigern. ### 9. Monday CRM (am besten für das Management von Aktivitäten vor und nach dem Verkauf geeignet) /href/ https://monday.com/crm/?cq\_src=google\_ads&cq\_cmp=1498088369&cq\_term=monday%20crm&cq\_plac=&cq\_net=g&cq\_plt=gp&utm\_medium=cpc&utm\_source=adwordsbrand&utm\_campaign=ww-en-prm-workos-work\_mgmt-brand-e-search-mobile-core-aw&utm\_keyword=monday%20crm&utm\_match\_type=e&cluster=&subcluster=&ati=&utm\_adgroup=monday%20CRM&utm\_banner=638150116454&gad\_source=1&gclid=EAIaIQobChMIpeLmsLKOigMVwItLBR2SoQTiEAAYASAAEgK5V\_D\_BwE Quelle /%href/ Monday CRM ist ein benutzerfreundliches, flexibles und anpassbares All-in-One-CRM für gemeinnützige Organisationen, kleine Unternehmen und Unternehmen.

Monday CRM bietet eine Reihe von Funktionen. Es ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Konten, die Kommunikation mit Kunden und die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen sowie das Festlegen von Erinnerungen für anstehende Aktivitäten. Darüber hinaus können Sie den Status jedes Geschäfts nachverfolgen, den Stand der Geschäfte nachvollziehen und mithilfe benutzerfreundlicher Dashboards Einblicke in die erwarteten Einnahmen gewinnen. #### Monday CRM beste Features Erfassung von Leads und Zuweisung an Vertriebsmitarbeiter Verfassen personalisierter E-Mails mit KI und Versand an potenzielle Kunden

Automatisierung der Änderung des Status von Aufgaben und Phasen des Verkaufs Zugriff auf eine Vielzahl vorgefertigter Vorlagen und Integration mit mehr als 200+ Tools #### Monday CRM Limits Einige Benutzer finden die Preisstruktur pro Platz möglicherweise verwirrend Der Zugriff auf erweiterte Funktionen wie Verkaufsprognosen beginnt mit den kostenpflichtigen Plänen Pro und höher #### Monday CRM Preise Basic: 12 $/Monat pro Benutzer

12 $/Monat pro Benutzer Standard: 17 $/Monat pro Benutzer *Pro: 28 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Monday CRM Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,6/5 (über 800 Rezensionen) *Capterra: 4,7/5 (über 300 Rezensionen) 💡Pro-Tipp: Möchten Sie , die Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihrem Team erleichtern. Mit dem Online-Terminplaner können Sie Meetings mit potenziellen Kunden zu einem für sie passenden Zeitpunkt planen und buchen und im Verkaufstrichter vorankommen. #### Nutshell beste Features * Entwickeln Sie /href/ https://clickup.com/blog/customer-management-strategies// Strategien zur Verbesserung des Kundenmanagements /%href/ mit KI

17 $/Monat pro Benutzer *Pro: 28 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Monday CRM Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,6/5 (über 800 Rezensionen) *Capterra: 4,7/5 (über 300 Rezensionen) Möchten Sie , die Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihrem Team erleichtern. Mit dem Online-Terminplaner können Sie Meetings mit potenziellen Kunden zu einem für sie passenden Zeitpunkt planen und buchen und im Verkaufstrichter vorankommen. #### Nutshell beste Features * Entwickeln Sie /href/ https://clickup.com/blog/customer-management-strategies// Strategien zur Verbesserung des Kundenmanagements /%href/ mit KI Verbindung mit mehreren Tools wie Gmail, Outlook usw. Gestaltung gezielter E-Mail-Marketingkampagnen, die die Aufmerksamkeit der Empfänger auf sich ziehen Zugriff auf robuste Funktionen zur Berichterstellung und Analyse #### Nutshell-Einschränkungen Es kann eine Weile dauern, bis Benutzer lernen, die Funktionen von Nutshell optimal zu nutzen. Nutshell bietet im Vergleich zu anderen CRM-Tools weniger benutzerdefinierte Optionen, was die Anpassungsfähigkeit an individuelle Geschäftsanforderungen oder Workflows einschränken kann

Nutshell-Preise *Foundation: 19 $/Monat pro Benutzer *Growth: 32 $/Monat pro Benutzer *Pro: 49 $/Monat pro Benutzer *Business: 67 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: 89 $/Monat pro Benutzer #### Nutshell-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen) *Capterra: 4,3/5 (über 500 Bewertungen) Für jeden Dollar, der für CRM-Systeme ausgegeben wird, erzielen Unternehmen eine beeindruckende durchschnittliche Rendite von undefined ! Obwohl diese Zahl in den letzten zehn Jahren leicht gesunken ist, bietet die Einführung von CRM weiterhin einen erheblichen Wert. Mit einer intelligenten Strategie und den richtigen Tools können Unternehmen noch höhere Renditen erzielen und in der heutigen schnelllebigen, technologiegetriebenen Welt an der Spitze bleiben. 🚀 ## Verwalten Sie Kundenbeziehungen und steigern Sie Ihren Umsatz ganz einfach mit ClickUp

Ein effektives Kundenbeziehungsmanagement ist entscheidend, um Ihre Kunden zufrieden zu stellen und an sich zu binden. Die Verwaltung der verschiedenen Aspekte des CRM kann jedoch schnell zu einer Herausforderung werden. Die gute Nachricht? Tools wie ClickUp vereinfachen das CRM und erleichtern die Pflege von Leads, die Nachverfolgung von Geschäften und die Zusammenarbeit zwischen Teams. Mit den intuitiven, benutzerdefinierten Features von ClickUp können Sie Ihre Workflows zentralisieren und sich auf das Wesentliche konzentrieren: den Aufbau stärkerer Verbindungen zu Ihren Kunden. Sind Sie bereit? undefined 's Free Forever-Plan und erleben Sie eine intelligentere Art, Kundenbeziehungen zu verwalten.