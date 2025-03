35 lustige Zoom-Eisbrecher zur Belebung virtueller Meetings

Virtuelle Meetings können sich oft wie ein Spiel "Wer spricht zuerst?" anfühlen - gefüllt mit peinlichen Pausen, leeren Blicken und steifen Vorstellungen. Aber das muss nicht sein.

Der richtige Eisbrecher kann die ersten Minuten in anregende, lachende Momente verwandeln, die Unterhaltungen anregen und die Menschen einander näher bringen.

Ganz gleich, ob Sie ein Team aus der Ferne zusammenbringen, eine Telefonkonferenz mit einem Client veranstalten oder eine virtuelle Teambuilding-Sitzung planen, Eisbrecher sind die geheime Zutat, um ein Meeting von einem banalen in ein unvergessliches zu verwandeln.

In diesem Artikel finden Sie kreative, schnelle und ansprechende virtuelle Eisbrecher, um Ihre Zoom-Versammlungen aufzuwärmen und den perfekten Ton für den Erfolg zu setzen. Lesen Sie weiter! 🚀

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier erfahren Sie, was Sie über Eisbrecher wissen müssen, die Sie in Ihrem nächsten Zoom Meeting einsetzen können, um die Leute zum Reden zu bringen und Ideen in den Flow zu bringen:

Zoom-Eisbrecher beseitigen unangenehmes Schweigen, fördern die Teilnahme und bauen stärkere Verbindungen in virtuellen Meetings auf 🤝

Von Zwei Wahrheiten und eine Lüge bis Would You Rather? Eisbrecher regen Unterhaltung, Lachen und Kreativität an 🎤

Egal, ob es sich um ein kleines Team oder ein großes virtuelles Treffen handelt, wir besprechen 35 anpassbare Optionen, die für jedes Publikum geeignet sind 🧩

Profi-Tipp: Verwenden Sie Quizfragen, virtuelle Whiteboards oder Hintergründe, um die Teilnehmer einzubinden und Meetings mit kollaborationsfreundlichen Tools wie ClickUp zu beleben 🎯

Die Macht der Eisbrecher in virtuellen Meetings

In Zoom Meetings, wo Körpersprache und interaktionen am Wasserspender oft nicht vorhanden sind, spielen Eisbrecher eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Verbindung und der Schaffung eines Gefühls der Kameradschaft.

Hier sind ein paar Gründe, warum Eisbrecher für Zoom Meetings unerlässlich sind:

💜 Brechen Sie das Schweigen : Eisbrecher ersetzen unangenehme Pausen durch Energie und Leichtigkeit und sorgen für eine positive Einstellung zum Meeting. Sie tragen dazu bei, dass sich die Teilnehmer von Anfang an wohler fühlen und bereit sind, sich zu engagieren

: Eisbrecher ersetzen unangenehme Pausen durch Energie und Leichtigkeit und sorgen für eine positive Einstellung zum Meeting. Sie tragen dazu bei, dass sich die Teilnehmer von Anfang an wohler fühlen und bereit sind, sich zu engagieren 💜 Ermutigung zur Teilnahme : Zoom-Eisbrecher laden jeden dazu ein, einen Beitrag zu leisten, so dass sich auch die ruhigsten Teilnehmer einbezogen fühlen. Dies sorgt für eine ausgewogene und interaktive Unterhaltung während des Meetings > *💜 Verbindungen schaffen: Eisbrecher schaffen Momente der Interaktion, die den Teilnehmern helfen, Verbindungen zu knüpfen, selbst in entfernten Einstellungen. Diese Verbindungen können die Beziehungen im Team stärken und die Zusammenarbeit im Laufe der Zeit verbessern

: Zoom-Eisbrecher laden jeden dazu ein, einen Beitrag zu leisten, so dass sich auch die ruhigsten Teilnehmer einbezogen fühlen. Dies sorgt für eine ausgewogene und interaktive Unterhaltung während des Meetings > *💜 Verbindungen schaffen: Eisbrecher schaffen Momente der Interaktion, die den Teilnehmern helfen, Verbindungen zu knüpfen, selbst in entfernten Einstellungen. Diese Verbindungen können die Beziehungen im Team stärken und die Zusammenarbeit im Laufe der Zeit verbessern 💜 Förderung von Kreativität und Zusammenarbeit : Eine entspannte Atmosphäre fördert die offene Kommunikation und das Freigeben von Ideen. Wenn sich die Teilnehmer wohlfühlen, sind sie eher bereit, über den Tellerrand zu schauen und innovative Ideen einzubringen

: Eine entspannte Atmosphäre fördert die offene Kommunikation und das Freigeben von Ideen. Wenn sich die Teilnehmer wohlfühlen, sind sie eher bereit, über den Tellerrand zu schauen und innovative Ideen einzubringen 💜 Abbau der virtuellen Müdigkeit: Unterhaltsame Aktivitäten oder heitere Unterhaltungen machen Online Meetings weniger anstrengend. Diese unterhaltsamen Momente tragen dazu bei, den Teilnehmern neue Energie zu geben und sie bei der Stange zu halten, insbesondere bei längeren Sitzungen

35 Zoom-Eisbrecher für jedes virtuelle Meeting

Ob Sie nun ein großes Team oder eine kleine Gruppe Eisbrecher haben wir das Richtige für Sie.

Hier sind 35 lustige Zoom eisbrecher-Spiele, die funktionieren :

1. Kurze Einführungen

Bitten Sie alle, sich in zehn oder weniger Worten vorzustellen. Der Haken an der Sache? Diese 10 Worte müssen einzigartig sein und ihre Persönlichkeit, ihre Hobbys oder ihre aktuelle Stimmung widerspiegeln. So wird die Vorstellung kurz gehalten und die übliche langatmige Unbeholfenheit vermieden. 👋

2. Wäre Ihnen das lieber?

Stellen Sie lustige Aufgaben wie "Würden Sie sich lieber irgendwo hin teleportieren oder unsichtbar sein? " und beobachten Sie, wie die Gruppe zum Leben erwacht. Die Mitglieder des Teams müssen ihre Entscheidung begründen, was oft zu lustigen Geschichten oder überraschenden Enthüllungen führt. 🤨

Dieser Eisbrecher regt die Unterhaltung an und bringt Energie in ein schläfriges Meeting. Es ist eine großartige Möglichkeit, Interaktion und Lachen zu fördern und gleichzeitig die Stimmung leicht und einnehmend zu halten.

3. Dies oder das

Stellen Sie _dieses oder jenes Fragen, z. B. 'Kaffee oder Tee?' oder 'Sommer oder Winter? Die Teilnehmer entscheiden sich für eine Seite und erklären ihre Wahl. ➡️⬅️

Dieser Eisbrecher entfacht freundliche Debatten und hilft allen, sich über gemeinsame (oder gegensätzliche!) Vorlieben auszutauschen.

Über Kraftylab

4. Zwei Wahrheiten und eine Lüge

Bei Zwei Wahrheiten und eine Lüge, einem weiteren klassischen Kennenlernspiel, gibt jede Person drei Aussagen frei: zwei wahre und eine falsche. Die Gruppe muss erraten, welche die Lüge ist.

Dieses Kommunikationsspiel ist eine einfache Methode, um interessante Details über Ihr Team zu erfahren und gleichzeitig für Lacher zu sorgen.

💡 Friendly Hack: Du fragst dich, wie du das Beste aus deinem Team herausholen kannst? kommunikationsspiele für Teams ?

Hier sind einige Tipps, die Sie beachten sollten:

Halten Sie das Spiel einfach und unterhaltsam, damit sich alle Beteiligten wohl fühlen 🎉

Setzen Sie klare Ziele für das Spiel, um sicherzustellen, dass sie mit den Zielen des Meetings übereinstimmen 🎯

Ermutigen Sie die Mitglieder des Teams, ihre Gedanken und ihr Feedback freizugeben, um eine offene Kommunikation zu fördern 💬

5. Geben Sie eine wenig bekannte Tatsache frei

Bitten Sie alle, etwas Überraschendes über sich selbst freizugeben, das andere vielleicht nicht wissen. Dabei kann es sich um ein verborgenes Talent, eine schrullige Angewohnheit oder ein ungewöhnliches Hobby handeln. Mit dieser Aktivität verbindet sich Ihr Team auf einer tieferen Ebene, und jeder hat etwas Neues zu besprechen.

Ein Beispiel: Ein Mitglied des Teams verrät, dass es jonglieren kann, während ein anderes eine beeindruckende Sammlung alter Postkarten besitzt. Diese unerwarteten Fakten machen das Meeting noch unterhaltsamer und bieten allen etwas Neues und Interessantes, über das sie sprechen können.

Ganz gleich, ob Ihr Team im selben Büro oder in mehreren Zeitzonen arbeitet, ClickUp ist das ultimative All-in-One-Produktivitäts-Tool zur Stärkung des Zusammenhalts im Team, zur Verbesserung der Kommunikation und zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen.

Instanz, können Sie lustige Fakten in ClickUp Dokumente

als Teil eines Dokuments "Lernen Sie Ihr Team kennen" für neue Mitarbeiter.

Erstellen und merken Sie sich lustige Fakten über Kollegen in ClickUp Docs

Zu erledigen ist mit Docs alles möglich:

Speichern Sie alle Dokumente Ihres Teams an einem Ort

Bearbeiten Sie die Dokumente gleichzeitig mit Ihren Mitgliedern im Team und tragen Sie zu ihnen bei

Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen oder erstellen Sie eigene, um Aktivitäten wie "Lernen Sie Ihr Team kennen" zu strukturieren

Unterteilen Sie das Dokument in Abschnitte nach Teams oder Abteilungen, indem Sie verschachtelte Seiten verwenden, so dass neue Mitarbeiter die lustigen Fakten ihrer Kollegen leicht finden können

Geben Sie den Link im Team frei, damit alle darauf zugreifen und sich besser kennen lernen können

6. Ich habe noch nie

Jede Person gibt etwas frei, das sie noch nie erledigt hat, beginnend mit 'Ich habe noch nie...' Wenn andere es erledigt haben, heben sie die Hand oder reagieren

Dies ist eine gute Möglichkeit, Gemeinsamkeiten zu finden und über unerwartete Enthüllungen zu lachen.

7. Ich spioniere

**Beschreibe etwas, das in deinem Zoom-Hintergrund sichtbar ist, und die anderen müssen raten, was es ist. Dieses lustige Spiel fördert die Kreativität und ist eine unterhaltsame Art, die Umgebung genauer unter die Lupe zu nehmen.

8. Trivia-Quiz

Veranstalten Sie eine thematische Quiz-Sitzung mit Kategorien wie Popkultur, Geschichte oder branchenbezogene Fragen. Die Teilnehmer antworten im Chat, und die schnellste richtige Antwort gewinnt. Quizfragen bieten einen Wettbewerbsvorteil und eignen sich gut für die Teambildung.

zoom-Eisbrecher: Generieren Sie Ideen mit ClickUp Brain

Sie können verwenden ClickUp Gehirn um dieses Spiel mühelos zu gestalten. Es hilft Ihnen, eine Liste von Fragen zu erstellen, die auf einem Thema basieren oder zufällig im Voraus erstellt werden, um das Spiel lebendig zu halten.

🧠 Mit Brain können Sie:

Schnell Fragen für verschiedene Gruppen vorbereiten

Die Unterhaltung mit unerwarteten Aufforderungen im Flow halten

Kreative Antworten und überraschende Antworten fördern

Eisbrecher benutzerdefiniert auf die Stimmung des Meetings abstimmen

Sparen Sie Zeit durch Automatisierung der Fragenerstellung

9. Zeigen und erzählen

Bitten Sie die Teilnehmer, ein interessantes Element in ihrer Nähe zu nehmen und seine Geschichte freizugeben. Von skurrilen Souvenirs bis hin zu sentimentalen Andenken lädt diese Aktivität zum Erzählen von Geschichten ein und regt zu bedeutungsvollen Unterhaltungen an.

Instanz könnten Sie jemanden bitten, ein Souvenir aus dem letzten Urlaub oder ein Geschenk mit sentimentalem Wert zu zeigen. Dieser einfache, aber wirkungsvolle Eisbrecher hilft den Mitgliedern des Teams, mehr übereinander zu erfahren und fördert das Gefühl der Verbindung.

10. Scharaden

Spielen Sie Filme, Bücher oder Redewendungen vor, während die anderen raten. Das ist ein klassisches Spiel, das sich wunderbar über Zoom spielen lässt. Verwenden Sie das Spotlight Feature von Zoom, um den Darsteller hervorzuheben und so noch mehr Spaß zu haben.

Erstellen Sie eine Liste mit Aufforderungen in ClickUp Notepad um das Spiel zu organisieren und einen reibungslosen Flow zu gewährleisten.

ClickUp's Notepad Feature ist einfach und intuitiv, um schnelle Notizen zu machen

Hier erfahren Sie, wie Notepad Ihnen hilft 🗒️:

Erzeugt sofort kreative Gesprächsanfänge ✨

Sorgt für einen reibungslosen und effizienten Ablauf der Aktivitäten ⏱

Hilft bei der Nachverfolgung, wer was freigegeben hat, für spätere Diskussionen 📝

Hält alle mit einer Vielzahl von Aufforderungen bei der Stange 🎉

Macht es einfach, zur nächsten Person zu springen 🔄

11. Riddles

Stellen Sie der Gruppe ein lustiges oder kniffliges Rätsel und lassen Sie sie es gemeinsam lösen. Zum Beispiel: Was hat Schlüssel, aber keine Schlösser? (Antwort: Ein Klavier🎹).

Rätsel regen das kritische Denken an und fördern die Zusammenarbeit, während die Atmosphäre locker bleibt. Sie werden überrascht sein, wie wetteifernd die Teilnehmer sind, wenn es darum geht, sie zuerst zu lösen!

12. Was ist Ihr Favorit?

Fragen Sie die Teilnehmer nach ihren Lieblingsdingen: Bücher, Filme, Urlaubsorte oder Snacks. Mit diesem Eisbrecher entdeckt jeder gemeinsame Zinsen oder einzigartige Vorlieben. Es ist leicht, einfach und eignet sich für jede Gruppengröße.

13. Erraten Sie das Akronym

Stellen Sie ein zufälliges Akronym (echt oder erfunden) vor und lassen Sie die Teilnehmer seine Bedeutung erraten.

Zum Beispiel könnte B.E.A.R. für Big Energy And Resilience stehen. Sie können auch tatsächliche Akronyme am Arbeitsplatz verwenden, wie OOO, COB usw.

Das ist eine spielerische Art, Kreativität und Lachen zu wecken. Vielleicht stolpern Sie sogar über lustige Ideen für Team-Mottos!

14. Was haben Sie diese Woche gelernt?

Jede Person gibt eine interessante Sache frei, die sie während der Woche gelernt hat, sei es im Zusammenhang mit der Arbeit oder privat. Das kann eine Tatsache oder etwas Zufälliges sein, das sie gelernt haben. Dieser Eisbrecher fördert die Neugierde und zeigt, wie sich die Teilnehmer in verschiedenen Bereichen weiterentwickeln. Außerdem ist es eine gute Möglichkeit, Diskussionen zu beginnen und Tipps auszutauschen.

15. Die Geschichte abschließen

Dieser Eisbrecher beginnt mit einem einfachen Satz: "Eines Tages fand unser Team eine geheimnisvolle Karte..." Jeder Teilnehmer muss einen Satz hinzufügen, um die Geschichte fortzusetzen.

Dies führt oft zu lustigen und unerwarteten Wendungen und macht diese Aktivität zu einer kreativen und gemeinschaftlichen Aktivität.

16. Zeichne deine Stimmung

Quelle Bitten Sie die Teilnehmer, mit Hilfe eines Zeichentools oder eines freigegebenen Whiteboards zu zeichnen, wie sie sich fühlen. Ob ein fröhliches Gesicht, eine stürmische Wolke oder ein verwirrtes Gekritzel - dieser Eisbrecher ist eine kreative Möglichkeit, die Stimmung aller zu überprüfen.

Hier können Sie verwenden ClickUp Whiteboards um Ideen zu entwickeln und Ihre Gefühle und Emotionen parallel zu Ihrer Zeit zu zeichnen. Auf diese Weise können alle Mitglieder Ihres Teams ihre Stimmung freigeben und so den Ton des Meetings mitbestimmen.

17. Erraten Sie das Büro

Geben Sie ein Foto oder ein Video mit einer virtuellen Tour durch die Büros Ihrer entfernten Teammitglieder anonym frei. Der Rest der Gruppe wird erraten, um wessen Workspace es sich handelt.

Ihr Team wird Spaß daran haben, anhand der Persönlichkeiten der anderen zu raten, wem die Büros gehören.

18. Gemeinsame Basis

Wenn Sie eine schnelle Methode suchen, um Beziehungen aufzubauen, spielen Sie "Gemeinsamkeiten". Teilen Sie sich in Gruppen auf und bitten Sie jede der kleineren Gruppen, fünf Dinge zu finden, die sie gemeinsam haben. Das können Bereiche sein wie bevorzugte Fernsehsendungen, gemeinsame Hobbys oder sogar die gleiche Art von Kaffeetasse.

19. Schnellfeuer

Stellen Sie den Teilnehmern kurze Fragen wie "Was ist Ihr Lieblingsemoji?" oder "Nennen Sie einen Song, den Sie gerade lieben. "

Der Schlüssel liegt darin, das Tempo hoch zu halten, damit niemand zu lange über seine Antworten nachdenkt. Dieser Eisbrecher regt die Gruppe an und fördert die Spontaneität.

20. Gedächtnisspur

Bitten Sie die Teilnehmer, eine Lieblingserinnerung an die Arbeit, die Kindheit oder den letzten Urlaub freizugeben. Das Anhören persönlicher Geschichten trägt dazu bei, ein Gefühl der Verbindung zu schaffen und ermöglicht es allen, positive Momente gemeinsam zu erleben.

Bitten Sie die Mitglieder des Teams zum Beispiel, ein Spiel aus ihrer Kindheit zu beschreiben, das sie geliebt haben, oder das denkwürdigste Ereignis ihrer letzten Reise. Das weckt Nostalgie und Lachen und vertieft die Bindungen innerhalb der Gruppe.

21. Virtueller Hintergrundwettbewerb

Fordern Sie alle auf, ihren Zoom-Hintergrund auf das lustigste, kreativste oder schönste Bild zu ändern, das sie gefunden haben.

Verwenden Sie Tools wie Umfragen, um die Gruppe über den Gewinner entscheiden zu lassen. Um mehr Struktur und Spannung zu schaffen, geben Sie Themen wie "Traumurlaub" oder "lustigstes Meme" für die Einstellung des Hintergrunds frei.

22. Außerirdische Begegnung

Bitten Sie jeden Teilnehmer sich vorzustellen, dass er gerade einem Außerirdischen begegnet ist und seine Arbeit beschreiben muss, ohne dabei branchenspezifischen Fachjargon zu verwenden. Die Ergebnisse sind oft urkomisch und aufschlussreich, wenn die Teilnehmer versuchen, ihre Arbeit in eine fremdenfreundliche Sprache zu übersetzen.👽

23. Rose und Dornen

Bei dieser Aktivität muss jeder Teilnehmer eine 'Rose🌹' (ein Highlight oder Erfolg) und einen 'Dorn🌵' (eine Herausforderung) aus seiner Woche freigeben. Dies schafft ein Gleichgewicht zwischen Positivität und Ehrlichkeit und gibt dem Team einen Moment, um zu reflektieren und sich gegenseitig zu unterstützen.

Quelle

24. Beschreiben Sie Ihren Tag in einem Titel

Bitten Sie alle, einen Titel zu wählen, der ihre heutigen Gefühle beschreibt. 🎶

Bonuspunkte, wenn sie ein oder zwei Zeilen summen! Dieser Eisbrecher ist ein lustiger Weg, um Gefühle kreativ auszudrücken und gemeinsame Musikgeschmäcker zu entdecken.

🔍 Wussten Sie schon? Musik kann gefühle und Erinnerungen auslösen und bringen Ereignisse, Menschen und Orte aus unserer Vergangenheit in den Vordergrund. Dieses Phänomen, das als Musik-ausgelöstes autobiografisches Gedächtnis bekannt ist, erleben wir alle. 🎶

25. Erraten Sie den Klang

Dies ist eine Abwandlung des vorherigen Spiels. Hier müssen Sie ein Mitglied des Teams auffordern, sein Video auszuschalten und dann mit einem zufälligen Objekt ein Geräusch zu erzeugen.

Die anderen Mitglieder müssen erraten, was das Mitglied des Teams benutzt hat, um das Geräusch zu machen.

26. Wörterbuch

Das klassische Pictionary bekommt eine virtuelle Wendung! Benutze die ClickUp Whiteboard oder eine andere App zum Zeichnen, um deinen Hinweis zu skizzieren, während andere raten. Sie können eine App zum Generieren zufälliger Wörter verwenden, um sofort Zeichnungsanweisungen zu erhalten.

27. Wer hat das gesagt?

Geben Sie ein lustiges oder inspirierendes Zitat von jemandem aus dem Team frei (das Sie im Voraus gesammelt haben) und lassen Sie die anderen raten, wer es gesagt hat. Diese Aktivität schafft ein Gefühl der Kameradschaft und hebt gleichzeitig einzigartige Persönlichkeiten hervor.

28. Tanzt euch die Seele aus dem Leib

Drehen Sie die Musik auf und fordern Sie alle auf, ihre besten (oder dümmsten) Tanzschritte für 30 Sekunden oder eine Minute vor der Kamera zu zeigen. 💃

Sorgen Sie für eine lockere Atmosphäre in der Sitzung, indem Sie schwungvolle Titel wählen und die Teilnehmer auffordern, sich auszutoben.

💡 Pro-Tipp: Stellen Sie eine Team-Wiedergabeliste zusammen, in die jeder seine bevorzugten Songs eintragen kann. Eine gemeinsam genutzte Musikbibliothek ist eine gute Möglichkeit, die Energie im Flow zu halten!

29. Talentshow

Geben Sie jedem die Chance, ein verborgenes Talent zu zeigen, von Jonglieren und Zaubertricks bis hin zu Gedichtvorträgen oder Sketchen. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, die einzigartigen Fähigkeiten innerhalb des Teams zu würdigen und etwas Neues übereinander zu erfahren.

30. Dankbarkeit ausdrücken

Bitten Sie die Teilnehmer, etwas freizugeben, für das sie dankbar sind - sei es im Zusammenhang mit ihrer Arbeit oder im persönlichen Bereich. Diese einfache, aber bedeutungsvolle Aktivität trägt dazu bei, eine positive Atmosphäre zu schaffen, die Verbindung zu fördern und die Achtsamkeit zu stärken. Sie können auch alle Teilnehmer bitten, ihre Notizen anonym freizugeben.

31. Fluchtraum

Veranstalten Sie eine virtuelle "Escape Room"-Herausforderung, bei der die Teilnehmer Puzzles und Rätsel lösen, um gemeinsam zu "entkommen". Online-Plattformen wie Enchambered oder Escape Live eignen sich gut dafür. Es ist eine gemeinschaftliche Aktivität, die die Problemlösungsfähigkeiten testet und die Teamarbeit stärkt.

32. Wen wirst du mitnehmen?

Stellen Sie hypothetische Überlebensszenarien wie: "Sie sind auf einer einsamen Insel gestrandet. Welche zwei Teamkollegen würdest du mitnehmen und warum?" Es ist eine Mischung aus Kreativität, Humor und herzlichen Momenten, in denen die Leute ihre Wahl erklären.

33. Tabu

Machen Sie sich bereit für ein lustiges, rasantes Worträtselspiel! Bei dieser klassischen Aktivität beschreiben die Teilnehmer abwechselnd ihrem Team ein Wort, ohne dabei eine Liste von "Tabu"-Wörtern zu verwenden, die mit diesem Begriff verbunden sind.

Um zum Beispiel "Strand" zu beschreiben, dürfen die Spieler keine Wörter wie "Sand", "Wasser" oder "Meer" verwenden Es ist ein Wettlauf mit der Zeit, bei dem die Mitglieder des Teams versuchen, das Wort anhand der kreativen und oft lustigen Beschreibungen zu erraten!

Dieses Spiel fördert schnelles Denken, Kommunikationsfähigkeiten und ein gutes Lachen und ist somit perfekt zur Auflockerung geeignet Zoom Meetings .

34. Persönlichkeitstests

Bitten Sie alle, einen lustigen Online-Persönlichkeitstest zu machen und die Ergebnisse in der Gruppe freizugeben. So können Sie die Vorlieben und Zinsen Ihrer Teammitglieder herausfinden.

Quelle Verwenden Sie lustige Persönlichkeitsquizze wie ' Welches Harry Potter-Zeichen bist du? ' von Brainfall oder Quizze von Websites wie 16 Personalities.

35. Etwas verkaufen

Geben Sie den Teilnehmern ein zufälliges Element (echt oder erfunden) und 60 Sekunden Zeit, es der Gruppe zu 'verkaufen'. Egal, ob es sich um ein "Kissen, das Schlaflieder singt" oder um den Stift, den sie benutzen, handelt, diese Aktivität bringt die Kreativität und den Humor der Teilnehmer zum Vorschein.

Best Practices für Zoom-Eisbrecher

Lustige Zoom-Eisbrecher-Spiele können Ihre Team Meetings beleben und das Engagement steigern.

Hier sind einige Best Practices, die Ihnen dabei helfen, das Beste aus ihnen zu machen:

🎤 Geben Sie frühzeitig den Ton an

Beginnen Sie Ihr Zoom Meeting mit einem ansprechenden Eisbrecher, der die gesamte Atmosphäre verändern kann. Das Ziel ist es, die Stille zu durchbrechen, Spannungen abzubauen und eine einladende Umgebung zu schaffen.

Eine positive Einstellung zu Beginn signalisiert Ihrem Team, dass das Meeting kooperativ und entspannt sein wird. Dieser frühe Impuls ermutigt alle, sich zu beteiligen und sich geistig aktiv auf eine produktive Sitzung vorzubereiten.

Seien Sie inklusiv

Stellen Sie sicher, dass Ihre Eisbrecher alle Teilnehmer ansprechen. Vermeiden Sie bei virtuellen Teams mit limitiertem Space Spiele, die körperliche Bewegung erfordern, und stellen Sie sicher, dass alle teilnehmen, unabhängig von Speicherort oder technischem Wissen.

Verfolgen Sie die Dauer

Ein erfolgreicher Eisbrecher sollte kurz und wirkungsvoll, aber nicht überwältigend sein. Ein Zeitfenster von 5 bis 10 Minuten stellt sicher, dass er seinen Zweck erfüllt, ohne die Hauptagenda des Meetings zu überschatten. Wenn sich der Eisbrecher zu lange hinzieht, kann er zu Desinteresse führen und die Konzentration für den Rest der Sitzung verringern.

Wenn Sie das richtige Gleichgewicht zwischen Spaß und Effizienz finden, können Sie Ihr Team anregen, ohne wertvolle Zeit zu verschwenden.

Schaffen Sie einen sicheren Space

Manchmal sind Menschen schüchtern oder zögern, sich in virtuellen Einstellungen zu äußern. Um sie zu unterstützen, sollten Sie einen sicheren und nicht wertenden Space schaffen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Eisbrecher es jedem ermöglichen, etwas freizugeben, ohne sich unter Druck gesetzt zu fühlen. Wenn jemand zögert, bieten Sie einen lockeren Eisbrecher an, z. B. ein Ein-Wort-Check-in oder eine bevorzugte Farbe, um die Person zum Reden zu bringen.

Keep it light and fun

Eisbrecher sollen Spaß machen und unbeschwert sein. Vermeiden Sie daher Themen, bei denen sich die Teilnehmer unwohl fühlen könnten. Halten Sie sich an lustige, nicht kontroverse Fragen oder Aktivitäten. Mit Humor lässt sich Ihr Team am besten einbinden!

Wie ClickUp bei der Teambildung hilft

Effektive Teambildung beruht auf nahtloser Zusammenarbeit, kreativen Tools und Features, die entfernten Teams helfen, sich besser verbunden zu fühlen.

Hier sind einige herausragende Features, die ClickUp ideal für den Aufbau starker Teams machen:

Weitere Informationen

ClickUp Meetings

Meetings sind oft sehr schnelllebig, und es entstehen schnell neue Ideen. Um die Dinge in Gang zu halten, sollten Sie diese Diskussionen in klare Elemente für Ihr Team umwandeln.

Mit ClickUp Meetings können Sie aus diesen Notizen ganz einfach Aufgaben erstellen. Sie können Meetings dokumentieren, Kommentare hinzufügen, Checklisten erstellen, wiederholende Aufgaben festlegen und vieles mehr, um Ihre Meetings auf Kurs zu halten.

Sobald Sie die Aufgaben erstellt haben, können Sie sie außerdem den Mitgliedern Ihres Teams zuweisen, indem Sie ClickUp Kommentare zuweisen macht das Delegieren von Verantwortlichkeiten direkt in den Aufgabenkommentaren einfach.

Plus, ClickUp's Zoom Integration ermöglicht es Ihrem Team, während des Meetings kollaborative Tools wie Whiteboard und Dokumente für eine nahtlose Teamarbeit zu nutzen. Auf diese Weise wird die Zusammenarbeit verbessert und alles bleibt an einem Ort organisiert.

Werfen wir einen Blick auf die kollaborativen Features von ClickUp:

ClickUp Docs

Weitere Informationen

ClickUp Dokumente

Verwenden Sie ClickUp Docs, um teambildende Aktivitäten, Vorschläge für Eisbrecher oder Highlights nach dem Meeting zusammenzustellen. Die umfangreichen Formatierungsoptionen ermöglichen es Ihnen, optisch ansprechende Vorlagen oder Leitfäden für Ihr Team zu erstellen. Sie können auch Kommentare oder Elemente direkt in Docs zuweisen.

Docs hilft Ihnen:

Bewahren Sie alle Materialien zur Teambildung und alle Notizen zu Meetings an einem Ort auf, damit Sie leicht darauf zugreifen können

Erstellen Sie ansprechende, gut strukturierte Dokumente, die die Zusammenarbeit im Team verbessern

Zuteilung von Aufgaben und Nachverfolgung von Elementen direkt in Docs, um die Verantwortlichkeit zu verbessern

ClickUp Whiteboards

Weitere Informationen

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards ist die virtuelle Leinwand Ihres Teams für Brainstorming, Ideenfindung und kreative Zusammenarbeit. Whiteboard eignet sich perfekt für Spiele zur Auflockerung wie Pictionary oder Brainstorming-Sitzungen in der Gruppe und ermöglicht es jedem, Notizen hinzuzufügen, zu zeichnen oder Workflows in Echtzeit zu erstellen.

Außerdem hilft es Ihnen:

Förderung von Kreativität und Zusammenarbeit, indem Mitglieder des Teams sofort Ideen einbringen können

Einfache Visualisierung von Workflows und Konzepten, um das Verständnis im Team zu verbessern

Interaktive Features wie Zeichnen und Notizen sorgen dafür, dass sich alle Beteiligten in Brainstorming-Sitzungen engagieren

ClickUp Chat

Weitere Informationen

ClickUp Chat

Verwenden ClickUp Chatten um Meetings mit schnellen Eisbrechern einzuleiten, tägliche Updates auszutauschen oder sogar Mini-Team-Herausforderungen durchzuführen. Der Chat lässt sich nahtlos in Ihre Aufgaben und Projekte integrieren, sodass Sie effektiv kommunizieren können, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.

ClickUp Vorlagen

ClickUp bietet auch eine Vielzahl von anpassbaren vorlagen für Eisbrecher, mit denen Sie unterhaltsame und ansprechende Aktivitäten für Ihr Team einstellen können.

zoom Eisbrecher: ClickUp's Whiteboard-Vorlage für Eisbrecher

Die ClickUp Ice Breaker Whiteboard Vorlage hilft Ihnen, Unterhaltungen in Gang zu bringen und einen freundschaftlichen Wettbewerb zu fördern. Stellen Sie Fragen, die zum Nachdenken anregen, visualisieren Sie Ihre Antwort und stellen Sie sicher, dass alle Mitglieder teilnehmen können.

Die Vorlage bietet zwei benutzerdefinierte Ansichten - Hier beginnen und Whiteboard-Ansicht. Verwenden Sie die Whiteboard-Ansicht, um Fragen oder Aufforderungen hinzuzufügen, und geben Sie den Link im Meeting frei, damit alle Teilnehmer Zugriff darauf haben.

Ideal für: Teamleiter, Personalverantwortliche oder Manager, die das Engagement steigern und die Zusammenarbeit in virtuellen Meetings oder Brainstorming-Sitzungen fördern möchten.

zoom Eisbrecher: ClickUp Fun Meeting Agenda Vorlage

Eine weitere tolle Vorlage, die Sie verwenden können, ist ClickUp's Fun Meeting Agenda . Es bietet eine einfach zu verwendende Struktur für die Planung und Organisation Ihrer Meetings.

Die Vorlage sorgt dafür, dass Ihre Meetings beim Thema bleiben, auf die Ziele ausgerichtet sind und alle zur Teilnahme motivieren. Benutzerdefinierte Felder und mehrere Ansichten helfen Ihnen dabei, ansprechende Aktivitäten zu planen, die Konzentration des Teams aufrechtzuerhalten und die Zeitleiste des Meetings effektiv zu verwalten.

Ideal für: Personalverantwortliche und Manager, die Meetings so strukturieren möchten, dass die Beteiligung und die Ausrichtung auf Ziele gefördert werden.

Unvergessliche Zoom Meetings mit ClickUp durchführen

Eisbrecher, ob durch ein kurzes Lachen, eine freigegebene Geschichte oder eine gemeinschaftliche Aktivität, geben den Ton für produktive und einnehmende Meetings an.

Und ClickUp hebt Ihre Eisbrecher auf die nächste Stufe. ClickUp ist ein All-in-One-Tool für Produktivität und Zusammenarbeit, das die Produktivität und Verbindung im Team verbessert.

Mit Tools wie ClickUp Docs zum Organisieren von Aktivitäten, ClickUp Chat für informelle Kontakte, Brain für neue Ideen und Whiteboard für Kreativität in Echtzeit sind Ihre virtuellen Meetings für den Erfolg gerüstet.

Warum also warten? Anmeldung bei ClickUp und machen Sie Ihre Meetings noch heute interessanter und effektiver!