Wie man einen Jetzt-Nächste-Spät-Fahrplan für eine bessere Prioritätensetzung erstellt

Sie befinden sich mitten in einem Projekt, das Sie in zehn verschiedene Richtungen zieht. Alle fragen nach Updates, die Prioritäten verschieben sich täglich, und es ist unmöglich zu entscheiden, was dringend ist.

Die Jetzt-Nächste-Laterne-Roadmap vereinfacht den Prozess, indem sie Ihre Arbeit in klare Phasen unterteilt -was jetzt erledigt werden muss, was als Nächstes ansteht und was auf später warten kann.

Sie ist einfach, anpassungsfähig und perfekt für die Planung komplexer Projekte.

In diesem Blog erfahren Sie, wie dieser Plan funktioniert, warum er effektiv ist und wie Sie ihn zur Verbesserung der Planung und Durchführung von Projekten einsetzen können. 🗂️

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

🛣️ Eine Now-Next-Later-Roadmap hilft dabei, Aufgaben zu priorisieren und den Fokus des Teams zu verbessern

🛣️ Er verbessert die Anpassungsfähigkeit, die Klarheit und die strategische Ausrichtung

🛣️ ClickUp tools wie Ziele, Aufgaben, Listen-, Board- und Zeitleisten-Ansichten rationalisieren die Verwaltung von Aufgaben

🛣️ Regelmäßige Überprüfungen stellen sicher, dass die Roadmap relevant bleibt und mit den Zielen übereinstimmt

Was ist eine Now-Next-Later Roadmap?

**Die Now-Next-Later-Roadmap ist ein flexibler Priorisierungsrahmen, der Aufgaben oder Projekte in drei klare Kategorien einteilt: was sofortige Aufmerksamkeit benötigt (now), was bald folgen sollte (next), und was warten kann (later)

Er gibt Ihnen eine klare Struktur, ohne starr zu sein, und ist daher ideal für Produktteams, die sich schnell an wechselnde Prioritäten anpassen müssen.

🔍 Wussten Sie schon? Das Now-next-later-Framework wurde in den späten 2000er Jahren konzipiert und nach und nach in verschiedenen Branchen übernommen.

Elemente der Now-Next-Later-Roadmap Planung der Projekt-Roadmap muss nicht kompliziert sein. Die Jetzt-Nächste-Später-Roadmap hilft Ihnen, sich auf das zu konzentrieren, was jetzt am wichtigsten ist, und gleichzeitig die nächsten Schritte im Auge zu behalten.

Schauen wir uns die Schlüssel an, die diese Arbeit ermöglichen.

Jetzt

Der Abschnitt "Jetzt" enthält Aufgaben, die sofortige Maßnahmen erfordern. Dies sind kritische Prioritäten, die sich direkt auf die aktuellen Ziele des Teams auswirken.

Beispiel: Behebung eines Systemausfalls, von dem Benutzer betroffen sind, oder Bereitstellung eines Features, das im Sprint dieser Woche versprochen wurde.

Nächste

Der Abschnitt "Nächste" konzentriert sich auf Aufgaben, die auf die unmittelbaren Aufgaben folgen. Diese Aufgaben sind wichtig, müssen aber nicht sofort erledigt werden.

Beispiel: Erstellung von Wireframes für ein kommendes Feature oder Durchführung von Benutzer-Interviews für Feedback.

Später

Im Abschnitt "Später" werden Aufgaben organisiert, die wertvoll sind, aber warten können, bis Ressourcen verfügbar sind. Dazu gehören in der Regel langfristige Ziele oder Ideen, die noch nicht vollständig entwickelt sind.

Beispiel: Erforschung potenzieller Integrationen mit Tools von Drittanbietern oder Erforschung neuer Designkonzepte für künftige Produktversionen.

💡 Pro-Tipp: Die Umstellung auf eine "Jetzt - Nächstes - Später"-Roadmap erfordert möglicherweise eine Anpassung der Sprache des Produktmanagements und die Schulung der Beteiligten. Helfen Sie zögernden Mitgliedern Ihres Teams mit einer Präsentation oder einem Schulungsmodul, die Vorteile zu verstehen.

Vorteile einer Now-Next-Later-Roadmap

Bei der Verwaltung von Geschäftsaufgaben und Projekten kann eine klare Ansicht darüber, was zu erledigen ist und wann dies geschehen soll, den entscheidenden Unterschied ausmachen. Eine Now-Next-Later-Roadmap bietet eine Möglichkeit, die Dinge so aufzuschlüsseln, dass jeder auf dem richtigen Weg bleibt.

Sehen wir uns an, warum sie so gut funktioniert. 🎯

Anpassungsfähigkeit und Flexibilität

Einer der größten Vorteile der "Now-next-later"-Roadmap ist ihre Flexibilität. Sie ermöglicht es den Teams, leicht prioritäten anpassen wenn neue Informationen auftauchen oder sich das Projekt weiterentwickelt.

Aufgaben im Abschnitt "Jetzt" können schnell auf "Weiter" oder "Später" verschoben werden, wenn dringende Probleme auftauchen, z. B. ein Fehler in letzter Minute oder eine dringende Anfrage eines Clients.

Beispiel: Wenn während eines Sprints ein Sicherheitsupdate mit hoher Priorität eintrifft, kann das Team es in den Abschnitt "Jetzt" verschieben und das Problem angehen, ohne den allgemeinen Flow des Projekts zu unterbrechen.

Unterschiedliche Sicherheitsstufen

Nicht alle Aufgaben haben den gleichen Grad an Klarheit oder Dringlichkeit. Mit der Jetzt-nächst-später-Roadmap können Teams die Arbeit je nach Sicherheit oder Definition kategorisieren.

Aufgaben in der "Jetzt"-Phase sind klar definiert und erfordern sofortige Aufmerksamkeit. Gleichzeitig können Aufgaben in der "nächsten" und "späteren" Phase noch weitere strategische Planung, Forschung oder Feedback erfordern, bevor sie vollständig ausgeführt werden können.

Beispiel: Das Design-Team feilt im "Jetzt"-Abschnitt an Änderungen der Benutzeroberfläche, die hohe Priorität haben. In der "nächsten" Phase werden Wireframes für ein bevorstehendes Dashboard Feature erstellt und das Team wartet auf Input.

Klarheit und Fokus

Dank klarer Kategorien für sofortige, bevorstehende und zukünftige Aufgaben können sich die Mitglieder des Teams auf die dringenden Aufgaben konzentrieren. Die Roadmap beseitigt die Unsicherheit, die beim Jonglieren mit mehreren Aufgaben entsteht feature Prioritäten und stellt sicher, dass jeder weiß, was auf seiner Liste der Aufgaben steht.

Beispiel: Das Produktteam könnte im Abschnitt "Jetzt" eine wichtige Aktualisierung abschließen und im Abschnitt "Weiter" eine Feature-Erweiterung vorbereiten, so dass jede Phase organisiert bleibt.

Strategische Ausrichtung

Die Now-next-later-Roadmap hilft Teams, ihre täglichen Aufgaben mit langfristigen strategischen Zielen abzustimmen.

So wird sichergestellt, dass dringende Aufgaben nicht wichtige langfristige Ziele überschatten. Diese strategische Ausrichtung stellt sicher, dass jede Aufgabe, ob ungeplant oder zukunftsorientiert, zur Gesamtvision beiträgt.

Beispiel: Das Kundensupport-Team löst kritische eskalierte Tickets in der "Jetzt"-Phase, während es in der "Später"-Phase eine Aktualisierung der Wissensdatenbank plant, um wiederkehrende Probleme der Kunden proaktiver anzugehen.

🔍 Wussten Sie schon? Das Now-next-later-Framework hilft Teams, sich an veränderte Geschäfts- und Kundenanforderungen anzupassen. Der Grund dafür ist, dass die Methode keine strikten Veröffentlichungsdaten oder -reihenfolgen vorschreibt, sondern es den Teams ermöglicht, auf der Grundlage der sich entwickelnden Umstände zu schwenken.

Implementierung der Now-Next-Later Roadmap

Die Erstellung einer Now-Next-Later-Roadmap ist wichtig, um den Fokus aufrechtzuerhalten, aber die Verwaltung dieser Roadmap über mehrere Teams und unzählige Aufgaben hinweg kann eine Herausforderung darstellen.

Das ist der Grund ClickUp kommt rein. 🤩

Als die Alles-App für die Arbeit, ClickUp für Produkt Teams bietet Ihnen eine zentrale Plattform zum Planen, Verwalten und Nachverfolgen Ihrer Roadmap.

Lassen Sie uns erkunden, wie Sie mit ClickUp eine effektive Jetzt-Nächstes-Später-Roadmap erstellen und implementieren.

1. Definieren Sie Ihre Ziele und identifizieren Sie Kerninitiativen

Der erste Schritt zur Erstellung einer erfolgreichen Roadmap ist die Definition Ihrer Ziele.

Legen Sie zunächst fest, was Sie erreichen möchten, z. B. die Einführung eines neuen Features, die Verbesserung der Benutzererfahrung oder die Verbesserung des Kundensupports. Diese Ziele sollten mit Ihren allgemeinen Geschäftszielen übereinstimmen.

Sobald Sie sie definiert haben, unterteilen Sie sie in Kerninitiativen, auf die sich Ihr Team konzentrieren kann. Messbare Ziele mit ClickUp Goals einstellen und nachverfolgen ClickUp Ziele ist ein hervorragendes Tool für die strategische Planung, mit dem Sie größere Einstellungen vornehmen und diese in kleinere, besser handhabbare Einzelziele aufteilen können. Es ermöglicht Ihnen, spezifische, messbare Ziele, Aufgaben, Meilensteine und numerische Leistungen zu erstellen und die Fortschritte in Echtzeit zu verfolgen.

Außerdem können Sie verwandte Ziele gruppieren und Abhängigkeiten von Aufgaben erstellen, um Aufgaben mit unterschiedlichem Grad an Sicherheit oder Dringlichkeit auszugleichen.

Beispiel: Wenn Ihr Ziel darin besteht, die Kundenbindung zu verbessern, könnten Sie ein Ziel festlegen: "Erhöhung der Kundenbindungsrate um 10 % in Q1" Dann unterteilen Sie dieses Ziel in Initiativen wie "Einführung eines neuen Features" oder "Überarbeitung des Onboarding-Prozesses"

_ClickUp Goals helfen dabei, den Fokus der Mitglieder jeder Abteilung auf das Wesentliche zu richten, was bei der Einführung eines neuen Produkts von entscheidender Bedeutung ist.

Darya Krakovyak, Leiterin Kommunikation

Pro-Tipp: Fügen Sie eine Spalte "Strategische Vision" oder vierteljährliche Kontrollpunkte in die produktfahrplan um Ihre derzeitigen und künftigen langfristigen Strategien aufeinander abzustimmen.

2. Anwendung des Fahrplans

Sobald Sie Ihre Ziele und Initiativen definiert haben, können Sie den Fahrplan für das Jetzt, das Nächste und das Später anwenden.

Organisieren Sie die Aufgaben innerhalb der jeweiligen Phasen und stellen Sie gleichzeitig sicher, dass sie mit der übergeordneten strategischen Vision übereinstimmen. Konzentrieren Sie sich in dieser Phase auf:

Priorisierung: Konzentrieren Sie sich auf das, was im Moment sofortige Aufmerksamkeit erfordert, und planen Sie gleichzeitig für das, was als Nächstes kommt, und für langfristige Ziele

Konzentrieren Sie sich auf das, was im Moment sofortige Aufmerksamkeit erfordert, und planen Sie gleichzeitig für das, was als Nächstes kommt, und für langfristige Ziele Ausführung: Stellen Sie sicher, dass Sie Aufgaben und Aktivitäten priorisieren, die mit den vorhandenen Ressourcen vereinbar sind

Stellen Sie sicher, dass Sie Aufgaben und Aktivitäten priorisieren, die mit den vorhandenen Ressourcen vereinbar sind Flexibilität: Halten Sie den Fahrplan anpassungsfähig und ermöglichen Sie Anpassungen, wenn sich die Prioritäten ändern und neue Erkenntnisse gewonnen werden

Fügen Sie jeder Aufgabe mit ClickUp Aufgaben Fristen, Mitarbeiter und zusätzliche Informationen hinzu ClickUp Aufgaben dienen als Grundlage für die Verwaltung Ihrer projekt-Roadmap .

Nehmen wir an, Sie bringen ein neues Produkt auf den Markt. Sie können Ihre Roadmap in verschiedene Abteilungen wie Forschung, Design, Tests und Vorbereitung der Markteinführung unterteilen.

Sobald Sie Ihre Kategorien festgelegt haben, können Sie Aufgaben für jede dieser Abteilungen erstellen.

Beispiel: Zu den Aufgaben der Kategorie "Forschung" können gehören:

Jetzt: Grundlegende Daten sammeln, dringende Wissenslücken schließen und Experten aus dem Feld konsultieren

Grundlegende Daten sammeln, dringende Wissenslücken schließen und Experten aus dem Feld konsultieren Nächste: Durchführung einer Wettbewerbsanalyse, Befragung von Benutzern oder Umfragen und Analyse von Markttrends

Durchführung einer Wettbewerbsanalyse, Befragung von Benutzern oder Umfragen und Analyse von Markttrends Später: Erforschung neuer Innovationen auf dem Feld, langfristige Visionen, Skalierbarkeitsstudien und Durchführbarkeit künftiger Projekte ClickUp Ansichten sind der perfekte Weg, um Ihre Prioritäten zu visualisieren. Jede Ansicht bietet eine einzigartige Möglichkeit, Ihre Aufgaben zu organisieren und zu verfolgen.

ClickUp Listenansicht

Organisieren Sie Aufgaben nach Dringlichkeit mit der ClickUp Listenansicht

Die ClickUp Listenansicht ist ideal für Teams, die ein einfaches, lineares Layout bevorzugen. Sie erstellt Listen mit Aufgaben und ordnet sie in benutzerdefinierte Kategorien ein. Sie können sie bei Bedarf mit der einfachen Drag-and-Drop-Schnittstelle verschieben.

Außerdem werden Mitarbeiter, Fälligkeitsdaten und Aufgabenbeschreibungen auf einen Blick angezeigt, um Klarheit zu schaffen.

ClickUp Board Ansicht

Visualisieren Sie Ihre Roadmap mit der einfachen Drag-and-Drop-Oberfläche von ClickUp Board View

Wenn Ihr Team einen eher visuellen Ansatz bevorzugt, kann die ClickUp Board Ansicht ist die richtige Wahl. Inspiriert von einem Kanban-Board, hat es Spalten, die jede Phase der Roadmap darstellen. Sie können Aufgaben einfach per Drag & Drop von einer Phase in eine andere verschieben, wenn sich die Prioritäten ändern.

ClickUp Ansicht der Zeitleiste

Planen Sie Aufgaben mit der ClickUp Zeitleiste und erstellen Sie eine übersichtliche, chronologische Roadmap

Die ClickUp Zeitleiste Ansicht bietet Ihnen eine Ansicht Ihrer Aufgaben aus der Vogelperspektive im Zeitverlauf. Diese Ansicht ist ideal für Teams, die Projekte mit bestimmten Start- und Enddaten planen müssen.

Sie können Aufgaben durch Zuweisung von Start- und Fälligkeitsdaten auf einer Karte darstellen und so eine klare Abfolge der Ereignisse schaffen.

Beispiel: Angenommen, Sie müssen ein neues Feature in drei Monaten einführen. In diesem Fall können Sie Aufgaben wie "Backend-Infrastruktur aufbauen" (jetzt), "Benutzeroberfläche entwerfen" (als Nächstes) und "Feature testen" (später) entlang der Zeitleiste des Projekts platzieren, um eine effektive roadmap-Visualisierung .

3. Aufgaben und Aktivitäten nach Prioritäten ordnen

Nachdem Sie die Aufgaben in ihre jeweiligen Phasen eingeteilt haben, ist es an der Zeit, die Reihenfolge der Ausführung innerhalb jeder Phase festzulegen. Eine effektive Prioritätensetzung stellt sicher, dass Ihr Team die wichtigsten Aufgaben zuerst in Angriff nimmt und so Ressourcen und Zeit effizient nutzt.

Fügen Sie allen Aufgaben in ClickUp spezifische Details hinzu. Jede Aufgabe kann Details wie Fristen, Dringlichkeit und Auswirkungen, zugewiesene Teammitglieder und Fortschritte enthalten, so dass jeder weiß, was zu erledigen ist.

💡Pro-Tipp: Stellen Sie sicher, dass Sie eine Aufgabenbeschreibung hinzufügen, die den Zweck, die erwarteten Ergebnisse und den Beitrag zum Gesamtziel beschreibt.

ClickUp Task-Abhängigkeiten einstellen, um sicherzustellen, dass die Aufgaben in der richtigen Reihenfolge ablaufen

Sobald Ihre Aufgaben umrissen sind, ClickUp Aufgaben-Abhängigkeiten können Sie Beziehungen zwischen ihnen einstellen. Auf diese Weise können Sie festlegen, dass bestimmte anstehende Aufgaben erst beginnen können, wenn andere fertiggestellt sind.

Angenommen, Ihr IT-Fahrplan enthält eine Aufgabe wie "Befragen Sie die Beteiligten, um Probleme mit der Leistung zu ermitteln" (Jetzt) und eine Folgeaufgabe "Analysieren Sie das Feedback, um die Prioritäten für Infrastruktur-Upgrades festzulegen" (Weiter).

Sie können folgende Einstellungen vornehmen projekt-Abhängigkeiten so dass die Aufgabe "Interviewergebnisse analysieren" erst startet, wenn der Interviewprozess abgeschlossen ist.

Rationalisieren Sie sich wiederholende Aufgaben und halten Sie alle Beteiligten auf dem Laufenden mit ClickUp Automatisierungen ClickUp Automatisierungen machen es einfach, sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren. Sie können Automatisierungsregeln erstellen, die bestimmte Aktionen auslösen, wie die Zuweisung von Aufgaben, die Benachrichtigung von Teammitgliedern oder die Verschiebung von Aufgaben zwischen Phasen.

Automatisierungen sparen Zeit und verringern die manuelle Arbeit, so dass roadmap projekt-management noch effizienter.

Richten Sie eine Automatisierung ein, um das Team zu benachrichtigen, wenn eine Aufgabe von "Weiter" auf "Jetzt" verschoben wird, damit alle auf dem Laufenden bleiben. Sie können auch die Aufgabenzuweisung automatisieren, sodass eine Aufgabe, die in die Spalte "Jetzt" verschoben wird, automatisch dem richtigen Mitglied des Teams zugewiesen wird.

Pro-Tipp: Es kann einige Sitzungen in Anspruch nehmen, um das Framework abzuschließen, insbesondere wenn Kundenfeedback benötigt wird. Es kann hilfreich sein, Teile der Produkt-Roadmap mit Beispielen oder Antworten auf Fragen vorzufüllen.

Wenn Sie nach einer Vorlage suchen, die Ihnen einen schnellen Einstieg ermöglicht, probieren Sie die ClickUp Projekt Roadmap Vorlage .

Von Marketingkampagnen über agile Entwicklung bis hin zur Planung von Ereignissen können Sie die Vorlage an Ihre speziellen Bedürfnisse anpassen. Sie können den Fortschritt Ihres Release-Plans für kommende Features nachverfolgen, jede Veröffentlichung auf der Grundlage von Feedback strategisch planen und priorisieren und mit allen beteiligten internen Teams zusammenarbeiten.

Nehmen wir an, Ihr Team verwaltet ein produkt-Backlog für eine neue App. Sie können die Vorlage verwenden, um Aufgaben effektiv zu organisieren und zu priorisieren.

In der Roadmap gruppieren Sie Ihre Backlog-Elemente in die Kategorien Jetzt, Weiter und Später. Ein Beispiel:

Jetzt: Behebung kritischer Bugs und Implementierung zentraler Features wie die Authentifizierung von Benutzern

Behebung kritischer Bugs und Implementierung zentraler Features wie die Authentifizierung von Benutzern Nächste: Entwicklung einer Dark Mode-Option und Hinzufügen von Funktionen zum sozialen Freigeben

Entwicklung einer Dark Mode-Option und Hinzufügen von Funktionen zum sozialen Freigeben Später: Erforschung von KI-gesteuerten Empfehlungen und Erweiterung des Sprach-Supports

Diese Vorlage herunterladen

4. Regelmäßig überprüfen und anpassen

Um Ihre Roadmap dynamisch zu halten, ist es wichtig, den Fortschritt regelmäßig zu überprüfen und auf der Grundlage des Feedbacks zu iterieren. So bleiben Sie trotz veränderter Prioritäten, unvorhergesehener Herausforderungen und neuer Chancen auf Kurs.

Hier sind einige Maßnahmen, die Sie einbeziehen können:

Kontinuierliche Überwachung von Abschlussquoten, Hindernissen und veränderten Zeitleisten

von Abschlussquoten, Hindernissen und veränderten Zeitleisten Feedback-Schleifen , um Bewertungen von Interessengruppen und Mitgliedern des Teams einzuholen

, um Bewertungen von Interessengruppen und Mitgliedern des Teams einzuholen Neubewertung der Prioritäten und Anpassung an Veränderungen auf der Grundlage neuer Markttrends, Kundeneinblicke oder Ressourcenbeschränkungen

Um diese Eingaben und Rückmeldungen zu vereinheitlichen, bietet ClickUp ein solides Tool - ClickUp Chat ! 🤩

Halten Sie Unterhaltungen im Kontext mit ClickUp Chat

Chatten vereint Unterhaltungen und Arbeitsmanagement und stellt sicher, dass wichtige Informationen immer zugänglich sind. Alle Ihre Diskussionen, Aufgaben, Rückmeldungen, Recherchen und Projekte laufen an einem Ort zusammen und verhindern, dass Sie wichtige Updates verpassen.

Es stellt eine Verbindung zwischen Unterhaltungen und den jeweiligen Aufgaben her, um den Kontext und die Übersichtlichkeit zu wahren. Wenn Sie zum Beispiel eine bestimmte Aufgabe besprechen, wie die Initiative "Launch new feature", können Sie den Chat mit der Aufgabe selbst verknüpfen, so dass Sie verwandte Diskussionen und Entscheidungen leicht wiederfinden können.

Hier sind einige der weiteren Funktionen:

Synchronisierte Threads: Halten Sie die Threads von Unterhaltungen in Chats und Aufgaben konsistent

Halten Sie die Threads von Unterhaltungen in Chats und Aufgaben konsistent Posts: Erstellen Sie lange Formulare mit Inhalten wie Aktualisierungen oder Ankündigungen direkt in Chat-Threads

Erstellen Sie lange Formulare mit Inhalten wie Aktualisierungen oder Ankündigungen direkt in Chat-Threads Teamprofile und Terminplanung: Ansicht der Prioritäten von Teammitgliedern und Buchung von Meetings, ohne die Chat-Oberfläche zu verlassen

Ansicht der Prioritäten von Teammitgliedern und Buchung von Meetings, ohne die Chat-Oberfläche zu verlassen KI-gestützte Features: Nutzen Sie KI, um verpasste Unterhaltungen mit kurzen Zusammenfassungen nachzuholen und Action-Elemente direkt aus Nachrichten zu erstellen

Nutzen Sie zum Beispiel zu Beginn Ihres Arbeitstages KI CatchUp, um sich schnell über wichtige Unterhaltungen zu informieren, die Sie verpasst haben. Es fasst die wichtigsten Themen und Aktionspunkte zusammen, sodass Sie sich nicht durch einzelne Nachrichten wühlen müssen.

Benachrichtigung von Teammitgliedern über erforderliche Aktionen mit ClickUp Assign Comments

Zusätzlich, ClickUp Kommentare zuweisen verbessert die Zusammenarbeit und stellt sicher, dass alle Beteiligten den Überblick über Aufgaben und Feedback behalten. Sie können Teammitgliedern in Aufgaben bestimmte Kommentare zuweisen und sie mit @mentions benachrichtigen, wenn ihr Beitrag oder ihre Aktion erforderlich ist.

🤝 Friendly Reminder: Fügen Sie Kundenbedürfnisse und Marktforschung in die Planung und verwaltung der Prioritäten prozess. Prüfen Sie regelmäßig die Kundendaten und richten Sie die Roadmap anhand von Schmerzpunkten aus, um eine Fehlanpassung an die Marktanforderungen zu verhindern.

Best Practices für die Verwendung der Roadmap

Die Erstellung einer Roadmap ist nur der Anfang - ihr Erfolg hängt davon ab, wie Sie sie nutzen. Sehen wir uns einige Best Practices an, um das Beste aus ihr herauszuholen. 👀

✅ Fokus auf Ergebnisse

Beginnen Sie mit dem Ziel vor Augen.

Legen Sie klar fest, was Sie erreichen wollen, und stellen Sie sicher, dass jede Aufgabe und jeder Meilenstein mit diesen Zielen übereinstimmt. Auf diese Weise kann sich das Team auf die Ergebnisse konzentrieren, anstatt sich von weniger wichtigen Aktivitäten ablenken zu lassen.

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Fortschritte, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre Ziele zu erreichen.

✅ Kommunizieren Sie klar

Ein Fahrplan ist nur so effektiv wie seine Kommunikation. Verwenden Sie prägnante Formulierungen, visuelle Elemente und regelmäßige Aktualisierungen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.

Geben Sie Ihre Roadmap für alle Beteiligten frei und fordern Sie sie zu Feedback auf, um Herausforderungen zu bewältigen und potenzielle Probleme frühzeitig anzugehen. Dies gewährleistet die Abstimmung zwischen den Teams und minimiert Missverständnisse.

✅ Keep it simple

Einfachheit ist der Schlüssel zum Erfolg von Now-next-later-Roadmaps. Widerstehen Sie dem Drang, jedes Detail einzubeziehen - konzentrieren Sie sich auf die wichtigsten Prioritäten und die wichtigsten Ergebnisse.

Eine gestraffte Roadmap ist leichter zu aktualisieren, freizugeben und zu befolgen, so dass sie für alle Beteiligten leichter umsetzbar ist.

✅ Nutzen Sie die themenbezogene Planung

Organisieren Sie Ihren Fahrplan anhand bestimmter Themen oder Ziele. So schaffen Sie eine logische Struktur, die Aufgaben mit übergeordneten Zielen verbindet.

Ein Beispiel: Eine Marketing-Roadmap könnte sich auf Themen wie Markenbekanntheit, Lead-Generierung oder Kundenbindung konzentrieren.

Projekterfolg 'Jetzt' mit ClickUp priorisieren

Die Priorisierung von Arbeit muss kein Ratespiel sein.

Die Now-Next-Later-Roadmap ist ein einfacher Weg, um Fokus zu halten und Ihr Team auf Kurs zu halten. Die Unterteilung von Zielen in überschaubare Aufgaben hilft Ihnen, unmittelbare Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig das große Ganze im Auge zu behalten.

ClickUp, ein leistungsstarkes Projektmanagement tool, macht die Umsetzung dieses Rahmens einfach und effizient. Die intuitiven Tools wie ClickUp Ziele, Aufgaben, Listen-, Board- und Zeitleisten-Ansichten helfen Ihnen, Aufgaben visuell zu organisieren und Fortschritte mühelos zu verfolgen.

Fügen Sie Automatisierung und kollaborative Features wie ClickUp Chat hinzu, und Sie haben alles, was Sie brauchen, um Ihre Prioritäten im Griff zu behalten, ohne ins Schwitzen zu kommen. Anmelden für ClickUp noch heute!