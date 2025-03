Wie Sie Ihre Manager für eine bessere Führung schulen

Die Fähigkeit zu lernen ist die wichtigste Eigenschaft, die eine Führungskraft haben kann.

sheryl Sandberg_ , ehemalige COO von Facebook (jetzt Meta), Philanthropin und Schriftstellerin

Großartige Manager tauchen nicht einfach auf - sie werden durch gezieltes Managementtraining und praktische Erfahrung entwickelt. Zu wissen, wie man Manager ausbildet, ist der Schlüssel zur Entfaltung ihres Potenzials, Teams zu inspirieren, Probleme zu lösen und sinnvolle Ergebnisse zu erzielen.

Dieser Leitfaden überspringt die Floskeln und taucht direkt in praktische Lösungen, innovative Tools und Strategien ein, um Ihre Manager in selbstbewusste Führungskräfte zu verwandeln, die vom ersten Tag an etwas bewirken.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was nötig ist, um eine florierende Führungspipeline aufzubauen, die das Wachstum Ihres Unternehmens vorantreibt

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Eine effektive Schulung von Führungskräften schafft starke Führungspersönlichkeiten, die den Erfolg des Teams vorantreiben und eine blühende Unternehmenskultur fördern. So fangen Sie an:

Definieren Sie klare Rollen, Verantwortlichkeiten und Ziele für Führungskräfte

Konzentrieren Sie sich auf wichtige Fähigkeiten wie Führung, Einfühlungsvermögen, Coaching und strategisches Denken

Entwerfen Sie personalisierte Programme, die auf Qualifikationsdefizite und neue Schulungsthemen für Manager eingehen

Kombinieren Sie praktisches Lernen, Workshops und Online-Tools, um Manager einzubinden

Legen Sie KPIs fest und nutzen Sie Feedback, um das Training zu verfeinern und schlechte Management-Fallen zu vermeiden

Überwinden Sie Herausforderungen wie die Vereinbarkeit von Training und Verantwortung mit maßgeschneiderten Lösungen

Nutzen Sie Tools wie ClickUp zur Nachverfolgung des Fortschritts, zur Zentralisierung von Materialien und zur Verbesserung der Zusammenarbeit

Die Rolle eines Managers verstehen

Die Rolle eines Managers besteht im Wesentlichen darin, die Mitglieder eines Teams bei der Erreichung der Ziele des Unternehmens anzuleiten und dabei ein Gleichgewicht zwischen strategischen Entscheidungen und dem Tagesgeschäft herzustellen. Sie fungieren als Mentoren, Problemlöser und Kommunikatoren, die eine Brücke zwischen der Führung und den Mitarbeitern schlagen, um die Ausrichtung auf die Vision des Unternehmens sicherzustellen.

Schlüsselaufgaben und Erwartungen

Von Managern wird erwartet, dass sie eine Vielzahl von Aufgaben übernehmen, die sich direkt auf den Erfolg des Teams und der Organisation auswirken. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehören:

Einstellung klarer Ziele, die mit den Unternehmenszielen und den organisatorischen Zielen übereinstimmen

Konstruktives Feedback zur Verbesserung der Managementfähigkeiten und der Leistung des Teams

Lösen von Konflikten und Förderung eines produktiven Arbeitsumfelds durch ausgeprägte zwischenmenschliche Fähigkeiten

Überwachung von Fortschritten, Sicherstellung der Verantwortlichkeit und Förderung von Ergebnissen durch Führungsqualitäten

Großartige Führungskräfte führen andere effektiv, indem sie mit emotionaler Intelligenz Vertrauen aufbauen, Zusammenarbeit und Innovation fördern und sich an Herausforderungen anpassen. Ihre Fähigkeit, mit gutem Beispiel voranzugehen, Aufgaben effektiv zu delegieren und das Engagement der Mitarbeiter zu fördern, sorgt für ein produktives und motiviertes Team.

Auch lesen: Wie man Ziele für das Onboarding festlegt, um den Mitarbeitern zum Erfolg zu verhelfen

Der Übergang in eine Rolle als Führungskraft erfordert die Beherrschung von Kernkompetenzen, um effektiv zu führen und die Ziele des Unternehmens zu erreichen. Für neue Führungskräfte bilden diese Fähigkeiten die Grundlage für eine erfolgreiche Führung und Team-Entwicklung.

Prioritätensetzung und Delegation

Für neue Führungskräfte ist es von entscheidender Bedeutung, konkurrierende Prioritäten auszugleichen und Aufgaben effektiv zu verteilen. Zu den wichtigsten Praktiken gehören:

Identifizierung von Aufgaben mit hoher Auswirkung, die mit den Zielen der Organisation übereinstimmen

Delegieren von Aufgaben auf der Grundlage der Stärken der Mitglieder des Teams

Unterstützung und Überwachung des Fortschritts ohne Mikromanagement

Ein Manager, der eine Produkteinführung leitet, könnte einem Mitglied des Teams mit analytischem Fachwissen Forschungsaufgaben zuweisen, während ein überzeugter Kommunikator die Präsentationen für den Client übernimmt. Auf diese Weise werden die individuellen Stärken genutzt und die Effizienz des gesamten Teams gewährleistet.

Effektive Führung eines Teams

Starke Führung bedeutet, ein Team zu inspirieren, gemeinsame Ziele freizugeben und dabei Klarheit und Vertrauen zu bewahren. Wesentliche Elemente sind:

Einstellung von klaren Erwartungen, um Verwirrung zu vermeiden

Konstruktives Feedback zur Förderung des Wachstums

Aufbau von Vertrauen durch konsequente und offene Kommunikation

Wenn ein Team Probleme hat, Termine einzuhalten, kann ein Manager, der umsetzbares Feedback gibt und gleichzeitig Einfühlungsvermögen zeigt, die Probleme angehen, ohne die Moral zu beeinträchtigen, und ein Umfeld schaffen, in dem sich das Team unterstützt fühlt.

*Weiterlesen: Best Practices für eine wirkungsvolle Mitarbeiterentwicklung

Veränderungsmanagement

In den dynamischen Arbeitsumgebungen von heute ist es von entscheidender Bedeutung, Veränderungen effektiv zu bewältigen. Manager müssen:

Widerstände ansprechen, indem sie sich die Bedenken anhören und Klarheit schaffen

Den Zweck von Veränderungen kommunizieren, um die Zustimmung des Teams zu gewinnen

Mit gutem Beispiel vorangehen, um Anpassungsfähigkeit und Engagement zu zeigen

Die Einführung einer neuen Software verläuft beispielsweise reibungsloser, wenn die Führungskraft aktiv an Sitzungen mit dem Team teilnimmt. Dies zeugt von Engagement und erleichtert den Übergang.

Strategisches Denken

Manager müssen über die unmittelbaren Aufgaben hinausblicken und sich auf den langfristigen Erfolg konzentrieren. Dies beinhaltet:

Daten nutzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen

Sich mit Notfallplänen auf mögliche Herausforderungen vorbereiten

Abstimmung des Aufwands des Teams auf die allgemeinen Ziele des Unternehmens

Die Planung der Ressourcenzuweisung für ein größeres Projekt erfordert häufig die Vorwegnahme künftiger Anforderungen und die Sicherstellung, dass die Arbeit des Teams zu den übergeordneten Geschäftszielen beiträgt. Dieser proaktive Ansatz fördert die Abstimmung und mindert die Risiken.

Durch die Entwicklung dieser grundlegenden Fähigkeiten können neue Manager Herausforderungen selbstbewusst meistern, effektiv führen und eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation schaffen.

Weiterlesen: 10 kostenlose Vorlagen für eine Matrix von Fähigkeiten in Excel und ClickUp

Entwurf eines Schulungsprogramms für Manager

Erstellen einer effektiven Schulungsprogramms für Führungskräfte beginnt mit dem Verständnis der Schlüssel-Themen der Managerausbildung. Diese Themen müssen Manager beherrschen, um in ihrer Rolle als Führungskraft zu glänzen. Ein gut strukturiertes Programm stärkt nicht nur die Führungsqualitäten, sondern trägt auch dazu bei, Spitzenkräfte zu halten und die Fluktuation zu verringern.

Bewertung des Schulungs- und Entwicklungsbedarfs

Der erste Schritt besteht darin, die Lücken in den Fähigkeiten und Kenntnissen zu ermitteln. Dies kann Folgendes beinhalten:

Durchführung von Umfragen oder Bewertungen zur Beurteilung der Managementkompetenzen

Überprüfung von Leistungsdaten, um verbesserungsbedürftige Bereiche zu ermitteln

Zusammenarbeit mit Führungskräften, um die Ausbildung auf die Ziele der Organisation abzustimmen

Instanz, wenn neue Führungskräfte Schwierigkeiten mit der Konfliktlösung haben, können gezielte Workshops oder realitätsnahe Szenarien diese Herausforderung angehen.

Weiterlesen: Wie man Verbesserungsmöglichkeiten für die Mitarbeiterleistung identifiziert

Mentorenschaft und Coaching einbeziehen

Mentoring und Coaching sind entscheidend für die Beschleunigung der Entwicklung von Führungskräften. Diese Strategien bieten:

Persönliche Anleitung durch erfahrene Führungskräfte

Möglichkeiten für neue Manager, Herausforderungen mit Unterstützung zu bewältigen

Kontinuierliches Lernen durch Echtzeit-Feedback und Diskussionen

Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Mentoren fördert das Selbstvertrauen neuer Führungskräfte und bereitet sie auf den Umgang mit komplexen Situationen vor. Einzelcoachingsitzungen können auch die zwischenmenschlichen Fähigkeiten und die emotionale Intelligenz verbessern.

👀Wussten Sie schon? Das Konzept des Mentorings am Arbeitsplatz geht auf das antike Griechenland zurück, wo der Begriff "Mentor" aus der Odyssee von Homer stammt -Mentor war ein vertrauenswürdiger Berater von Odysseus' Sohn, der ihn durch Herausforderungen führte

Ein effektives Schulungsprogramm entwickelt nicht nur Fähigkeiten, sondern stärkt auch das Engagement und verringert die Fluktuation. Fokus auf:

Aufbau einer unterstützenden Kultur, die Wachstum und Mitarbeiterzufriedenheit in den Vordergrund stellt

Förderung einer offenen Kommunikation, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu lösen

Angebot flexibler Lernoptionen wie Workshops, Online-Kurse oder hybride Modelle, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden

Um den Prozess zu rationalisieren, können Tools wie das ClickUp Training Rollout Plan Vorlage helfen bei der Organisation von Schulungsplänen, der Nachverfolgung des Fortschritts und der Sicherstellung, dass kein Detail übersehen wird.

ClickUp Vorlage für einen Plan zur Einführung von Schulungen

Mit dieser Vorlage können Sie:

Vereinfachen Sie die Planung mit einer klaren Struktur für Schulungsinitiativen

Stakeholder mit Echtzeit-Updates auf dem Laufenden halten

Konsistenz über alle Schulungsprogramme hinweg sicherstellen

Ein wirkungsvolles Schulungsprogramm für Führungskräfte stimmt die Entwicklungsziele mit den Business-Zielen ab und stellt gleichzeitig Ressourcen bereit, um Herausforderungen wie die Fluktuation zu bewältigen. Durch Investitionen in Mentoring, gezieltes Lernen und Bindungsstrategien werden starke Führungskräfte aufgebaut, die ihre Teams inspirieren und zum Erfolg führen.

Schulungstechniken und -methoden

Der Aufbau eines soliden Schulungsprogramms für Führungskräfte erfordert eine Kombination aus innovativen Tools, praktischer Erfahrung und einer ausgewogenen Mischung aus technischen und Führungsfähigkeiten. Diese Methoden stellen sicher, dass die Führungskräfte für dynamische Herausforderungen gerüstet sind und gleichzeitig den Erfolg des Teams fördern.

Nutzung von Bildungstechnologie

Moderne Trainingsprogramme leben von intelligenten Tools, die das Lernen organisieren und anregen. ClickUp ist ein leistungsfähiger Verbündeter für HR-Teams und L&D-Spezialisten und bietet Features, die komplexe Schulungsprozesse in schlanke Erfolgsgeschichten verwandeln.

Zentralisierung von Schulungsmaterialien

Effektive Zusammenarbeit mit Teammitgliedern mit ClickUp Docs

Mit ClickUp Dokumente können Sie zentralisierte Schulungsunterlagen erstellen und freigeben, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Gepaart mit ClickUp Aufgaben können Sie umsetzbare Lernschritte zuweisen, z. B. das Abschließen von Rollenspielen oder die Überprüfung der wichtigsten Richtlinien, damit jeder Manager genau weiß, worauf er sich als Nächstes konzentrieren muss.

Inzwischen, ClickUp Ziele können bei der Nachverfolgung von Fortschritten helfen, indem sie messbare Meilensteine einstellen, die Entwicklung auf Kurs halten und Manager motivieren, ihre Ziele zu erreichen.

Interaktive und kollaborative Weiterbildung ClickUp Clips fügt einen interaktiven Touch hinzu, der es Managern ermöglicht, Walkthroughs oder Szenarien aufzuzeichnen und freizugeben.

Stellen Sie sich vor, eine neue Führungskraft gibt ihren Ansatz zur Konfliktlösung in einem kurzen Video frei, das ihren Prozess und ihre Recherchen dokumentiert - Mentoren und Kollegen können es überprüfen und in Echtzeit konstruktives Feedback geben.

Um diesen Prozess noch reibungsloser zu gestalten, bietet die ClickUp Training Framework Vorlage bietet eine strukturierte Grundlage für die Gestaltung wirkungsvoller Schulungsprogramme.

ClickUp Training Framework Vorlage

Diese Vorlage wird Ihnen helfen:

Vereinfachung der Programmplanung durch Organisation von Inhalten und Zeitleisten

Ermöglicht benutzerdefinierte Anpassungen an die individuellen Bedürfnisse verschiedener Teams

Konsistenz über alle Schulungsmodule hinweg zu gewährleisten und Lücken zu reduzieren

Durch die Integration von Technologie können Organisationen effiziente, skalierbare Programme erstellen, die bei den Lernenden von heute gut ankommen.

Bedeutung von praktischer Erfahrung und Rollenspielen

Erfahrung ist schließlich unbezahlbar. Die praktische Anwendung ist der Schlüssel zur Vertiefung des theoretischen Wissens, und Rollenspiele in realen Szenarien geben Managern das nötige Selbstvertrauen, um Herausforderungen am Arbeitsplatz zu meistern.

Hier finden Sie alle wirksamen Techniken, die Sie ausprobieren können:

Simulieren Sie gängige Aufgaben einer Führungskraft, z. B. das Lösen von Konflikten oder das Geben von Feedback

Organisieren Sie simulierte Meetings, um Kommunikations- und Entscheidungsfindungsfähigkeiten zu üben

Ermutigen Sie Manager, erfahrene Führungskräfte zu beschatten, um Best Practices in der Praxis zu beobachten

Wenn Sie beispielsweise eine neue Führungskraft mit der Leitung einer Brainstorming-Sitzung im Team beauftragen, können Sie das aktive Zuhören üben und die Zusammenarbeit in einer kontrollierten Umgebung fördern.

Weiterlesen: Wie man einen effektiven Plan für die Schulung von Produktkenntnissen erstellt

Ausgleich zwischen technischem Wissen und Führungsqualitäten

Es ist verlockend, Führung als eine amorphe Eigenschaft zu betrachten, die man entweder hat oder nicht hat. Doch die Wahrheit ist ganz anders. Wenn Sie datenorientiert sind, sind Sie eine objektive und klar denkende Führungskraft. Und effektive Manager benötigen eine Mischung aus technischem Fachwissen und starken Führungsqualitäten.

Das sollten alle obligatorischen und empfohlenen Schulungsprogramme für Führungskräfte:

Den Schwerpunkt auf Entscheidungsfindung und Problemlösung anhand von realen Daten legen

Sich auf zwischenmenschliche Fähigkeiten wie emotionale Intelligenz und Konfliktlösung konzentrieren

Technische Schulungen anbieten, die auf branchenspezifische Tools und Systeme zugeschnitten sind

Eine Führungskraft, die ein technikorientiertes Team leitet, könnte zum Beispiel von einer Schulung in Projektmanagement-Software neben Workshops zum Aufbau von Vertrauen im Team profitieren. Dieser duale Ansatz stellt sicher, dass Manager mit Zuversicht und Kompetenz führen können.

Auch lesen: 10 Benutzerfreundliche Video-Software für Schulungen

Effektive Schulungsstrategien implementieren

Ein gut durchdachtes Schulungsprogramm kombiniert praktische Erfahrung, strukturiertes Lernen und konsequentes Feedback. Diese Elemente stellen sicher, dass die Führungskräfte auf die Herausforderungen ihrer Rolle vorbereitet sind und gleichzeitig ihre Fähigkeiten kontinuierlich verbessern.

On-the-job-Training

Praktische Erfahrung hilft Managern, wichtige Fähigkeiten schnell zu entwickeln.

Die Begleitung von Führungskräften bietet Einblicke in die Entscheidungsfindung und das Management von Teams in Echtzeit

Die Zuweisung praktischer Aufgaben wie die Leitung von Team Meetings oder die Abwicklung von Projekten hilft Managern, das Gelernte anzuwenden und Vertrauen aufzubauen

Praktische Einblicke: Nach der Leitung eines Meetings zur Nachbereitung eines Projekts verfeinert ein neuer Manager seine Fähigkeit, Feedback zusammenzufassen und produktive Diskussionen zu fördern. Übungen wie diese helfen Managern, die Zusammenarbeit zu fördern und die Eigentümerschaft für die Ergebnisse zu übernehmen

Klassenzimmer- und Online-Schulungen

Die Kombination von Workshops und virtuellen Plattformen schafft eine ausgewogene Lernerfahrung.

Workshops regen Gruppendiskussionen zu Themen wie Führungsstile und emotionale Intelligenz an und fördern die Interaktion zwischen den Teilnehmern

Online-Plattformen bieten Managern die Flexibilität, Module oder Tutorials in ihrem eigenen Tempo abzuschließen

Schulungskomponente Schwerpunkt Workshops Gruppenaktivitäten, interaktives Lernen Virtuelle Plattformen Selbstgesteuertes Lernen, technische Fähigkeiten, Managementtheorie

workshops vs. virtuelle Plattformen

Die Kombination von Gruppenübungen zur effektiven Kommunikation mit Online-Modulen zur Konfliktlösung gewährleistet, dass Manager zwischenmenschliche und operative Kompetenzen entwickeln.

Weiterlesen: 10 beste Online-Software für Mitarbeiterschulungen

Feedback-Mechanismen

Feedback verfeinert Schulungsprogramme und unterstützt das Wachstum.

Regelmäßige Leistungsbeurteilungen bieten strukturierte Einblicke in den Fortschritt

Umfragen und Check-Ins zeigen, was funktioniert, und identifizieren Verbesserungsbereiche

Durch das Freigeben von Erfahrungen werden die Teilnehmer ermutigt, wirkungsvolle Methoden hervorzuheben, die die Grundlage für künftige Sitzungen bilden

Feedback Impact: Wenn Teilnehmer berichten, dass Rollenspiele ihre Entscheidungsfindung verbessert haben, sollten Sie Ihre Sitzungen so anpassen, dass praktische Szenarien im Vordergrund stehen. Dies wird dazu beitragen, das Programm relevanter und effektiver zu gestalten

Durch die Einbeziehung von Lernen am Arbeitsplatz, hybriden Schulungsmethoden und reaktionsfähigem Feedback schaffen Unternehmen ein dynamisches und anpassungsfähiges Schulungsökosystem. So wird sichergestellt, dass die Führungskräfte auf den Erfolg vorbereitet sind und ihre Fähigkeiten kontinuierlich verbessern.

Auch lesen: Wie man eine Checkliste für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter erstellt

Bewertung der Effektivität von Managerschulungen

Die Evaluierung der Wirkung von Managerschulungen stellt sicher, dass die Programme auch wirklich Ergebnisse liefern. Durch die Einstellung klarer Benchmarks und das Sammeln von umsetzbarem Feedback können HR-Teams und Führungskräfte ihre Strategien verfeinern und langfristigen Erfolg sicherstellen.

Einstellung von Benchmarks und KPIs

Klare Benchmarks und Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) bieten eine strukturierte Möglichkeit, den Erfolg von Schulungsprogrammen zu messen. Zu diesen Maßstäben können gehören:

Verbesserte Metriken für die Leistung des Teams, z. B. geringere Fluktuation oder höhere Produktivität

Verbesserte Führungsqualitäten, bewertet durch 360-Grad-Feedback oder Selbsteinschätzungen der Manager

Stärkere Ausrichtung an den Unternehmenszielen, die sich in der Einstellung und Erreichungsquote widerspiegelt

Mit tools wie ClickUp Benutzerdefinierte Felder können Sie den Fortschritt der Schulung in Echtzeit verfolgen. Benutzerdefinierte Felder können beispielsweise Metriken wie Anwesenheitsraten, Status des Abschlusses und Leistungsverbesserungen nach der Schulung dokumentieren. Auf diese Weise können HR-Teams Trends visualisieren und Bereiche identifizieren, die mehr Aufmerksamkeit erfordern.

Verfolgen Sie Ihre KPIs mit ClickUp Benutzerdefinierten Feldern

Feedback-Mechanismen und Verbesserungsstrategien

Feedback spielt eine entscheidende Rolle bei der Verfeinerung von Schulungsprogrammen. Das Sammeln von Erkenntnissen aus verschiedenen Perspektiven gewährleistet eine ganzheitliche Ansicht darüber, was funktioniert und was nicht.

Umfragen und Einzelgespräche bieten Managern eine Plattform, um ihre Lernerfahrungen freizugeben und Lücken aufzuzeigen

bieten Managern eine Plattform, um ihre Lernerfahrungen freizugeben und Lücken aufzuzeigen Leistungsüberprüfungen bewerten, wie sich das Training in realen Ergebnissen niederschlägt, wie z. B. verbesserte Entscheidungsfindung oder Zusammenarbeit im Team

bewerten, wie sich das Training in realen Ergebnissen niederschlägt, wie z. B. verbesserte Entscheidungsfindung oder Zusammenarbeit im Team Workshops nach dem Training bieten die Möglichkeit, Herausforderungen anzusprechen und wichtige Fähigkeiten zu stärken

Instanz, wenn Umfragen zeigen, dass Manager trotz der Schulung Probleme mit der Konfliktlösung haben, kann die Einführung von mehr Rollenspielen diesen Bereich stärken. Ähnlich verhält es sich, wenn das Feedback den Erfolg interaktiver Module unterstreicht: Eine Verdopplung solcher Methoden erhöht das Engagement und die Bindung an das Unternehmen.

Weiterlesen: 10 Checklisten-Vorlagen für die Einarbeitung von Mitarbeitern in Excel & ClickUp Die Bewertung der Effektivität ist keine einmalige Aktivität, sondern ein fortlaufender Prozess. Durch die kontinuierliche Einstellung von Zielen, die Messung von Fortschritten und die Auswertung von Feedback schaffen Unternehmen dynamische Programme, die mit den sich wandelnden Anforderungen Schritt halten und sicherstellen, dass die Führungskräfte stets auf eine effektive Führung vorbereitet sind.

Herausforderungen in der Ausbildung meistern

Die Entwicklung und Umsetzung von Schulungsprogrammen für Führungskräfte kann komplex sein, aber die Bewältigung gängiger Herausforderungen sorgt für einen reibungsloseren Ablauf und eine größere Wirkung.

Herausforderung: Limitierte Beibehaltung des Schulungsmaterials

Lösung: Verstärken Sie den Lernprozess durch praktische Anwendung und regelmäßige Wiederholungen. Stellen Sie nach jeder Sitzung reale Szenarien zur Verfügung, in denen die Manager ihr Wissen sofort anwenden können. Folgequizze oder kurze Auffrischungssitzungen ein paar Wochen später können die Beibehaltung der Kenntnisse festigen und ein Nachlassen der Fähigkeiten verhindern

Herausforderung: Überwältigung neuer Manager mit Informationen

Lösung: Unterteilen Sie die Schulung in leicht verdauliche Module. Entscheiden Sie sich für kurze, konzentrierte Lektionen anstelle von eintägigen Sitzungen, die es den Managern ermöglichen, die Konzepte schrittweise aufzunehmen. Verbinden Sie diese mit praktischen Aufgaben oder Gruppendiskussionen, damit der Inhalt überschaubar und umsetzbar bleibt

Herausforderung: Diskrepanz zwischen Ausbildung und beruflichen Erwartungen

Lösung: Richten Sie die Schulungsinhalte eng an den realen Herausforderungen aus, mit denen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen konfrontiert sind. Beziehen Sie abteilungsspezifische Szenarien und Tools ein, die sie tatsächlich verwenden werden. Instanz, die einem Manager eines technischen Teams beibringt, wie man mit agilen Sprints umgeht, spiegelt die Umgebung wider, die er leiten wird

Herausforderung: Geringe Akzeptanz bei den Managern

Lösung: Schaffen Sie eine Kultur der freigegebenen Eigentümerschaft bei Schulungen. Beziehen Sie erfahrene Führungskräfte in die Durchführung von Teilen des Programms ein, z. B. in Form von Workshops, die von Kollegen geleitet werden, oder durch das Freigeben von Fallstudien über ihren Erfolg. Wenn neue Führungskräfte sehen, dass ihre Kollegen sich aktiv engagieren, werden sie das Programm eher wertschätzen

Herausforderung: Schwierige Nachverfolgung der langfristigen Auswirkungen des Programms

Lösung: Gehen Sie über das anfängliche Feedback hinaus, indem Sie regelmäßige Bewertungen durchführen. Nach sechs Monaten können Sie Veränderungen in der Teamleistung oder der Führungsqualität anhand quantitativer Metriken wie Fluktuationsraten und Engagementbewertungen messen. Beziehen Sie qualitatives Feedback durch regelmäßige Manager-Check-ins ein

Wenn Unternehmen diese Herausforderungen mit durchdachten Strategien angehen, können sie Schulungsprogramme entwickeln, die wirkungsvoll und relevant sind und auf die Entwicklung von Führungskräften abzielen, die in ihren Rollen brillieren.

Lesen Sie auch: Alles, was Sie wissen müssen, bevor Sie eine neue Stelle antreten

Befähigung von Managern, mit Zuversicht zu führen

Die Investition in die Schulung von Führungskräften geht über die Entwicklung von Fähigkeiten hinaus und formt eine starke Unternehmenskultur, die auf Vertrauen, Zusammenarbeit und Innovation beruht. Wenn Manager ihre Rollen und Verantwortlichkeiten verstehen, sind sie besser in der Lage, mit ihren direkten Berichterstattern umzugehen, ihre Teams zu inspirieren und Herausforderungen effektiv anzugehen.

Schlechtes Management kann zu unmotivierten Teams und verpassten Chancen führen, aber eine Konzentration auf Coaching-Fähigkeiten und maßgeschneidertes Lernen, einschließlich neuer Schulungsinhalte für Manager, sorgt dafür, dass Führung gedeiht. Wenn Sie Ihren Führungskräften heute die nötigen Kompetenzen vermitteln, sind sie in der Lage, die sich wandelnden Anforderungen von morgen mit Zuversicht und Klarheit zu meistern.

Sind Sie bereit, eine solidere Führungsgrundlage in Ihrem Unternehmen zu schaffen? Registrieren Sie sich für ClickUp noch heute!