Wie man ChatGPT für die Konkurrenzanalyse verwendet (Prompts & Anwendungsfälle)

_Der einzige nachhaltige Wettbewerbsvorteil besteht darin, schneller zu lernen als die Konkurrenz und in der Lage zu sein, das Gelernte in die Tat umzusetzen

Jack Welch, ehemaliger CEO, General Electric

Der Wettbewerb im Business wird immer härter, und Überlegenheit ist das Gebot der Stunde. Je schneller Sie die Schwächen Ihrer wichtigsten Konkurrenten erkennen, desto besser können Sie Ihre Einzelziele bedienen.

Eine wochenlange manuelle Analyse der Wettbewerbsstrategie ist daher nicht mehr möglich, und künstliche Intelligenz (KI) bietet eine hervorragende Möglichkeit, diesen Prozess intelligenter und präziser zu gestalten.

Heute sind fast 85% der Vermarkter und innerhalb von Minuten wertvolle Einblicke in aktuelle und zukünftige Trends zu gewinnen.

Wenn Sie die Stärken, Schwächen, Inhalte und die Positionierung Ihrer Konkurrenten auf dem Markt verstehen, können Sie Ihren eigenen Marketingaufwand besser erkennen und nutzen.

Mit sofort einsetzbaren Erkenntnissen, Zusammenfassungen und Inhaltsbewertungen auf der Grundlage von Marktdaten kann KI, insbesondere ChatGPT, all dies leicht erledigen und ihnen einen Vorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern verschaffen . Lassen Sie uns sehen, wie Sie ChatGPT für die Analyse von Mitbewerbern nutzen können - und zwar so, dass Sie einen Vorsprung haben!

ChatGPT für die Konkurrenzanalyse verwenden

Stellen Sie sich ChatGPT als Ihren allwissenden Freund vor, der eine Fülle von Informationen zum Nachschlagen bereithält. Sie können es nutzen, um Schlüsselkonkurrenten zu identifizieren, Kundenfeedback zu analysieren und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, wobei alles auf Ihr Einzelziel zugeschnitten ist.

Alles, was Sie brauchen, um auf diese Fülle von Informationen zuzugreifen, ist die richtige Eingabeaufforderung - und wenn Sie sich fragen, welche das sein könnte, haben Sie Glück!

Hier finden Sie einige Hinweise, die Sie bei der Durchführung einer gründlichen Konkurrenzanalyse unterstützen. Sie können sie kostenlos als vorlage für eine Branchenanalyse wenn Sie mit ChatGPT interagieren!

1. Generierung von Übersichten über Mitbewerber

Ein wesentlicher Bestandteil der Konkurrenzanalyse ist die Kenntnis Ihrer direkten und indirekten Konkurrenten und deren Stärken und Schwächen.

ChatGPT kann Ihnen auf der Grundlage verfügbarer Daten eine präzise Übersicht über Ihre Konkurrenten erstellen, die Ihnen stundenlange Recherchen erspart.

Vorgabe: "Ich bin ein [Ihre Bezeichnung] bei [Ihr Unternehmen]. Erstellen Sie eine Übersicht der Wettbewerber für Geschäfte, die [Produkte oder Dienstleistungen] in [Ihrer Branche] anbieten. Nehmen Sie direkte und indirekte Wettbewerber in die Liste auf."

"Ich bin ein [Ihre Bezeichnung] bei [Ihr Unternehmen]. Erstellen Sie eine Übersicht der Wettbewerber für Geschäfte, die [Produkte oder Dienstleistungen] in [Ihrer Branche] anbieten. Nehmen Sie direkte und indirekte Wettbewerber in die Liste auf." Antwort:

über ChatGPT Durch die Analyse dieser Übersichten können Sie herausfinden, wo Ihre Konkurrenten anfällig sind und wo sie sich auszeichnen. Auf diese Weise können Sie gezielte Strategien entwickeln, die ihre Schwächen ausnutzen, während Sie Bereiche meiden, in denen sie stark sind.

Die Fähigkeit von ChatGPT, mehrere Eingaben schnell zu verarbeiten, erhöht die Effizienz dieser Art von Analyse noch weiter und ermöglicht es Ihnen, in einem Bruchteil der Zeit ein umfassendes Verständnis zu erlangen.

2. Analyse der Marketingstrategien von Mitbewerbern

Wenn Sie die Marketingstrategie Ihrer Konkurrenten verstehen, können Sie Ihre Botschaften verfeinern und Lücken erkennen. Wenn Sie keinen Zugang zu Spezialisten haben KI-Marketing-Tools keine Sorge! ChatGPT kann Ihnen mit den richtigen Aufforderungen einen detaillierten Überblick über die Marktposition Ihrer Konkurrenten geben.

Aufforderung: "Analysieren Sie die aktuelle Marketingstrategie des Wettbewerbers. Was sind die Schlüsselelemente ihrer Botschaften und wie kommunizieren sie ihr Wertversprechen über ihre Website, soziale Medien und Werbekampagnen?"

"Analysieren Sie die aktuelle Marketingstrategie des Wettbewerbers. Was sind die Schlüsselelemente ihrer Botschaften und wie kommunizieren sie ihr Wertversprechen über ihre Website, soziale Medien und Werbekampagnen?" Antwort:

über ChatGPT

💡Pro-Tipp: Für eine gründliche Analyse können Sie die Aufforderung abändern, um die Strategie Ihrer Konkurrenten mit Ihrer eigenen zu vergleichen: "Analysieren Sie die aktuelle Marketingstrategie von [Name des wichtigsten Wettbewerbers] im Vergleich zu [Name Ihres Unternehmens]."

Ein tieferes Eintauchen in die Marketingstrategien der Konkurrenten offenbart deren Botschaft und wie effektiv sie diese Botschaft kommunizieren.

Wenn Sie zum Beispiel die Schlüsselelemente verstehen, die bei ihrem Publikum Anklang finden - aufklärende Inhalte, die Zusammenarbeit mit Influencern oder Kampagnen zum Aufbau einer Community -, können Sie erfolgreiche Taktiken übernehmen oder verbessern.

3. Vergleich von Produkten und Dienstleistungen

Um sich von der Konkurrenz abzuheben, müssen Sie genau wissen, wie sich Ihre Produkte von denen Ihrer Mitbewerber unterscheiden. ChatGPT hilft Ihnen, die Schlüssel-Spezifikationen, die Preise und die differenzierenden Features Ihrer Produkte mit denen Ihrer Konkurrenten zu vergleichen.

Aufforderung: "Erstellen Sie einen Produkt- und Dienstleistungsvergleich zwischen [Ihrem Unternehmen] und [Hauptkonkurrenten]. Fügen Sie die wichtigsten Spezifikationen, Preisstrategien und Unterscheidungsmerkmale für jedes Produkt hinzu."

"Erstellen Sie einen Produkt- und Dienstleistungsvergleich zwischen [Ihrem Unternehmen] und [Hauptkonkurrenten]. Fügen Sie die wichtigsten Spezifikationen, Preisstrategien und Unterscheidungsmerkmale für jedes Produkt hinzu." Antwort:

über ChatGPT

Wenn Sie eine Vergleichsmatrix erstellen, erhalten Sie Einblicke in die Bereiche, in denen Ihre Konkurrenten im Vorteil sind, wie z.B. bei der Preisgestaltung oder den Features, und in denen sie zurückliegen, wie z.B. bei der Benutzererfahrung oder dem Kundensupport.

Mit ChatGPT können Sie schnell auf diese Informationen zugreifen und sie organisieren, was bei Verkaufsgesprächen, Marketingmaterial und strategischer Planung von Nutzen sein kann.

Darüber hinaus können Sie mit dieser Art von Analyse die einzigartigen Vorteile Ihrer Produkte hervorheben und so Ihr Team dabei unterstützen, Ihre Marke effektiver zu positionieren.

4. Analyse des Inhalts von Wettbewerbern

Die Analyse der Inhalte Ihrer Konkurrenten hilft Ihnen, deren SEO-Strategie zu verstehen und wie sie ihr Publikum ansprechen. ChatGPT kann die Schlüssel-Themen, Inhaltsformate und deren Effektivität aufschlüsseln.

Aufforderung: "Analysieren Sie die [Art der Inhalte], die von [Wettbewerbern] über die [Zeitleiste] veröffentlicht wurden. Welche Schlüssel-Themen und -Themen werden behandelt? Wie effektiv ist ihr Inhalt bei der Positionierung von [Wettbewerber] als Vordenker in der [Branche]?"

"Analysieren Sie die [Art der Inhalte], die von [Wettbewerbern] über die [Zeitleiste] veröffentlicht wurden. Welche Schlüssel-Themen und -Themen werden behandelt? Wie effektiv ist ihr Inhalt bei der Positionierung von [Wettbewerber] als Vordenker in der [Branche]?" Antwort:

über ChatGPT

💡Pro-Tipp: Sie können ChatGPT sogar nach zusätzlichen Details zur Content-Marketing-Strategie Ihrer Mitbewerber fragen und es bitten, Ihnen zu erklären, wie häufig sie ihre Inhalte veröffentlichen.

Durch die Analyse der Inhalte Ihrer Konkurrenten können Sie Marktlücken identifizieren - Themen, die nicht ausreichend behandelt werden, oder Fragen, die potenzielle Kunden haben, aber nicht beantwortet werden.

Anhand dieser Erkenntnisse können Sie einen Kalender für Inhalte erstellen, der diese Lücken schließt und Ihre Marke zu einer attraktiveren Ressource für die Zielgruppe macht.

Darüber hinaus können Sie das Format und den Ton der Inhalte von Mitbewerbern überprüfen, um Ihren Ansatz anzupassen und sicherzustellen, dass sich Ihre Inhalte von den anderen abheben.

5. Identifizierung von Markttrends

🧠 Fun Story:

In den frühen 2000er Jahren war Netflix ein DVD-Verleihdienst. Während er sich gut erledigte, bemerkte seine Führung das schnelle Wachstum der Internetgeschwindigkeiten und das zunehmende Interesse am digitalen Konsum.

Anstatt sein DVD-Verleihmodell zu verdoppeln, unternahm Netflix einen mutigen Schritt. Das Unternehmen begann, in die Streaming-Technologie zu investieren, auch wenn dies zu diesem Zeitpunkt riskant war. Dieser Schritt war keine leichte Entscheidung - er bedeutete eine Überarbeitung des Geschäftsmodells, der technologischen Infrastruktur und der Kundenerfahrung.

Die Umstellung zahlte sich aus. Im Jahr 2007 brachte Netflix seinen Streaming-Dienst auf den Markt und war damit Konkurrenten wie Blockbuster voraus, die am physischen Verleih festhielten und den Trend zur Digitalisierung ignorierten. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Netflix weiter und investierte in originäre Inhalte wie House of Cards und Stranger Things und definierte die Art und Weise, wie Menschen Medien konsumieren, neu.

Dank dieser Fähigkeit, Markttrends (den Aufstieg des Streaming) zu erkennen und seine Strategie anzupassen, konnte Netflix eine Branche dominieren und sogar den weltweiten Medienkonsum verändern.

Diese Geschichte zeigt, wie wichtig das Verständnis von Markttrends ist, um relevant zu bleiben. ChatGPT kann Sie dabei unterstützen, indem es aktuelle Verschiebungen und aufkommende Entwicklungen in Ihrer Branche identifiziert.

Aufforderung: "Welches sind die wichtigsten Markttrends und Branchenverschiebungen, die sich auf der Grundlage Ihrer Analyse der Inhalte und der Kommunikation von Wettbewerbern auf die Branche auswirken?"

"Welches sind die wichtigsten Markttrends und Branchenverschiebungen, die sich auf der Grundlage Ihrer Analyse der Inhalte und der Kommunikation von Wettbewerbern auf die Branche auswirken?" Antwort:

über ChatGPT

Das Erkennen von Markttrends ermöglicht es Ihrem Geschäft, proaktiv statt reaktiv zu handeln. ChatGPT kann Ihnen Einblicke in die Richtung geben, in die sich Ihre Branche bewegt, und Ihnen dabei helfen, innovativ zu sein oder sich neu auszurichten, bevor Ihre Konkurrenten nachziehen.

Sie können neue Kundenbedürfnisse identifizieren, die derzeit nicht erfüllt werden, und so neue Produkte oder Features entwickeln, die speziell auf diese Anforderungen zugeschnitten sind.

Diese Trends genau im Auge zu behalten, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Relevanz und die Sicherung eines nachhaltigen Wachstums.

6. Einblicke in die sozialen Medien

Die Social-Media-Strategie eines Mitbewerbers kann Aufschluss über Engagement-Taktiken und Markenpositionierung geben. ChatGPT kann die Effektivität Ihrer Mitbewerber auf verschiedenen sozialen Plattformen bewerten.

Aufforderung: "Beurteilen Sie die Social-Media-Strategie und -Leistung des Mitbewerbers auf bestimmten Plattformen. Welche Schlüssel können wir über ihre Einzelziele, die Resonanz ihrer Inhalte und die Gesamteffektivität der sozialen Medien herausfinden?"

"Beurteilen Sie die Social-Media-Strategie und -Leistung des Mitbewerbers auf bestimmten Plattformen. Welche Schlüssel können wir über ihre Einzelziele, die Resonanz ihrer Inhalte und die Gesamteffektivität der sozialen Medien herausfinden?" Antwort:

über ChatGPT

Die Analyse sozialer Medien ist unerlässlich, da sie zeigt, welche Inhalte bei Ihrem freigegebenen Publikum am meisten Anklang finden. Wenn Sie verstehen, welche Beiträge das meiste Engagement erzeugen - Produktanleitungen, Erfahrungsberichte oder interaktive Inhalte - können Sie effektivere Kampagnen erstellen.

Diese Analyse gibt Ihnen auch eine Vorstellung davon, wie Sie Ihr Budget auf die verschiedenen Plattformen aufteilen und die Inhalte auf die einzelnen Zielgruppen abstimmen können, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

7. Die Gefühle der Kunden verstehen

Wenn Sie verstehen, wie Ihre Kunden über Ihre Konkurrenten denken, können Sie deren Stärken und Schwächen aufdecken. ChatGPT kann Kundenrezensionen und -kommentare auswerten und die allgemeine Stimmung gegenüber Ihren Wettbewerbern ermitteln.

Aufforderung: "Analysieren Sie Kundenrezensionen für das Produkt/die Dienstleistung des Wettbewerbers. Was sind die häufigsten Stärken und Schwächen, und wie beurteilen die Kunden ihre Erfahrungen?"

"Analysieren Sie Kundenrezensionen für das Produkt/die Dienstleistung des Wettbewerbers. Was sind die häufigsten Stärken und Schwächen, und wie beurteilen die Kunden ihre Erfahrungen?" Antwort:

über ChatGPT

Die Analyse der Kundenstimmung hilft Ihnen, Bereiche zu identifizieren, in denen Ihre Konkurrenten die Erwartungen nicht erfüllen, und hebt Aspekte hervor, in denen sie überragend sind.

Diese Informationen sind von unschätzbarem Wert, wenn Sie Ihr Messaging und Ihre Produktpositionierung gestalten. Wenn Sie auf die Probleme eingehen, die Ihre Mitbewerber vernachlässigen, können Sie Ihr Produkt als die bessere Lösung positionieren und potenziellen Kunden genau das bieten, was sie wollen.

Nutzen Sie diese ChatGPT-Anregungen, um Ihre Position im Wettbewerb zu verbessern. Aber überprüfen Sie jede Information mindestens zweimal, denn wie wir noch lernen werden, ist ChatGPT nicht unfehlbar.

Limitierungen bei der Verwendung von ChatGPT für die Konkurrenzanalyse

ChatGPT mag großartig für die Durchführung von Wettbewerberanalysen sein. Aber ist es auch Free von Fehlern? Nein! Der Chatbot ist bei weitem nicht perfekt, wie sogar von OpenAI eingeräumt wird auf ihrer Website :

ChatGPT ist nicht mit dem Internet verbunden und kann gelegentlich falsche Antworten liefern. Es hat ein limitiertes Wissen über die Welt und Ereignisse nach 2021 und kann gelegentlich auch schädliche Anweisungen oder voreingenommene Inhalte produzieren.

Daher ist es äußerst wichtig, die von ChatGPT ausgegebenen Fakten und Antworten zu überprüfen.

Hier sind einige Warnhinweise, auf die Sie achten sollten, wenn Sie ChatGPT benutzen:

Die Qualität der Ausgabe hängt stark davon ab, wie gut die Eingabeaufforderung formuliert ist

Es kann zu Ungenauigkeiten bei den Antworten kommen, die ChatGPT "halluziniert"

ChatGPT kann generische Antworten generieren, wenn branchenspezifische Nuancen nicht bekannt sind oder explizit angegeben werden

ChatGPT kann sich möglicherweise nicht an den detaillierten Kontext früherer Aufforderungen erinnern, was die Qualität der erweiterten Analysen beeinträchtigen kann

Im Gegensatz zu spezialisierten Tools zur Analyse von Mitbewerbern kann ChatGPT die Aktionen der Mitbewerber nicht in Echtzeit nachverfolgen

Wenn Sie diese Limitierungen stören, können Sie immer noch auf Ihre bevorzugte Produktivität zurückgreifen, um eine Alternative zu finden!

ClickUp Brain als Alternative zu ChatGPT

Wenn Sie ein spezielleres und integriertes Tool zur Konkurrenzanalyse benötigen, sollten Sie Folgendes in Betracht ziehen ClickUp Gehirn . Dabei handelt es sich um eine KI-gesteuerte Lösung, die in die ClickUp-Plattform eingebettet ist und maßgeschneidert ist, um Datenanalysen in Echtzeit, projektspezifische Einblicke und eine automatisierte Nachverfolgung zu bieten - mit einem tieferen Verständnis für Ihre einzigartigen Workflows.

Als die alles App für die Arbeit, ClickUp bietet bereits Lösungen für das Aufgaben-, Wissens- und Dokumentenmanagement sowie eine hervorragende Zusammenarbeit und tools für die Berichterstellung .

Die Hinzufügung von KI-gesteuerten forschungsmanagement über ClickUp Brain macht es wirklich vielseitig. Führen Sie sein kontextbezogenes Verständnis der Stärken und Schwächen Ihres Unternehmens zusammen, um strategische Pläne zu erstellen die Ihnen helfen, sich effektiv gegenüber Ihren Konkurrenten zu positionieren!

Mit ClickUp Brain können Marketer auf einfache Weise die Aktivitäten von Mitbewerbern nachverfolgen, Branchentrends erkennen und automatisierte Berichterstellungen erstellen, die auf genauen Daten aus ihrem Workspace basieren und genauere Einblicke gewährleisten als generalisierte Tools wie ChatGPT.

So können Sie zum Beispiel die Preisgestaltung oder die Features eines Mitbewerbers sofort analysieren, während Sie ein Dokument zur Produkt-Roadmap erstellen oder Aufgabenlisten vergleichen, ohne die Plattform zu wechseln.

Während ChatGPT verallgemeinerte Wettbewerberanalysen auf der Grundlage allgemeiner Eingaben erstellt, ist ClickUp Brain für umsetzbare Ergebnisse optimiert, die an Echtzeit-Projekte gebunden sind.

📌 Beispiel:

Verwenden Sie ClickUp Brain, um zu generieren:

SWOT-Analysen im Rahmen einer Aufgabe zur Wettbewerberforschung

Vergleichstabellen von Produkt Features innerhalb einer ClickUp Dokument Strategieempfehlungen, die direkt mit einer Roadmap in Ihrem Workspace verknüpft sind



Es gibt einige Vorteile, wenn Sie es als Ihren Vertrauten haben:

Analysiert Daten in Echtzeit: ClickUp Brain analysiert die Daten, während sie generiert werden, und liefert Ihnen die aktuellsten Erkenntnisse

ClickUp Brain analysiert die Daten, während sie generiert werden, und liefert Ihnen die aktuellsten Erkenntnisse Nachverfolgung von Wettbewerbern auf Basis von Aufgaben: Durch die Integration der Wettbewerberanalyse in das Aufgabenmanagement stellt ClickUp Brain sicher, dass Ihr Team schnell auf Erkenntnisse reagieren kann

Durch die Integration der Wettbewerberanalyse in das Aufgabenmanagement stellt ClickUp Brain sicher, dass Ihr Team schnell auf Erkenntnisse reagieren kann Automatisierte Berichterstellung: ClickUp Brain erstellt anpassbare Berichte, die Sie für Ihre Stakeholder freigeben können, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten

ClickUp Brain erstellt anpassbare Berichte, die Sie für Ihre Stakeholder freigeben können, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten Integriert Kontextbewusstsein: Im Gegensatz zu ChatGPT ist bei ClickUp Brain das Kontextbewusstsein in das ClickUp-Ökosystem integriert, was eine bessere Abstimmung mit laufenden Projekten und Übungen gewährleistet

Im Gegensatz zu ChatGPT ist bei ClickUp Brain das Kontextbewusstsein in das ClickUp-Ökosystem integriert, was eine bessere Abstimmung mit laufenden Projekten und Übungen gewährleistet Sicherheit der Daten : Im Gegensatz zu ChatGPT, bei dem die Benutzer sensible Informationen in ein externes System eingeben müssen, arbeitet ClickUp Brain innerhalb Ihres Workspace und gewährleistet, dass die Daten sicher und privat bleiben

: Im Gegensatz zu ChatGPT, bei dem die Benutzer sensible Informationen in ein externes System eingeben müssen, arbeitet ClickUp Brain innerhalb Ihres Workspace und gewährleistet, dass die Daten sicher und privat bleiben Entwickelt sich mit der Zeit: Mit der Zeit kann ClickUp AI die Empfehlungen auf Ihre Branche, Ihre Wettbewerber und Ihre Ziele zuschneiden und so die Abhängigkeit von externen Aufforderungen verringern

Hier ist ein schneller Vergleich der Features von ClickUp Brain mit denen von ChatGPT 😏

Machen Sie sich das Leben leichter, indem Sie ClickUp Brain bitten, sich selbst zu bewerten

Sie können die Wettbewerbsanalyse auch einfacher und unterhaltsamer gestalten mit dem ClickUp Vorlage für Wettbewerbsanalyse die es Ihnen ermöglicht, die Schlüsselkomponenten Ihrer Wettbewerber visuell nachzuverfolgen.

Die Vorlage bietet eine anpassbare ClickUp Whiteboard auf dem Sie leicht erkennen können, wie Ihre Marke im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern abschneidet. Das auf Quadranten basierende Layout ermöglicht es Ihnen, Ihre Stärken und Schwächen sowie die Ihrer Konkurrenten zu identifizieren, damit Sie Strategien entwickeln können, um ihnen voraus zu sein.

Mit dieser Vorlage können Sie:

Die Wettbewerbslandschaft in Ihrer Branche durch Visualisierung von Metriken zu verstehen

Chancen für das Wachstum Ihrer Marke entdecken

Einblicke in die Schwächen Ihrer Konkurrenten gewinnen

Die Daten nutzen, um Ihre Produktqualität zu verbessern und sich abzuheben

Untersuchen Sie die Schwachstellen im Design der Kundenerfahrung, um Ihre zu verbessern und ein treues Publikum zu gewinnen

Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, während Clickp Brain das Heavylifting erledigt

Die Verwendung von ChatGPT für die Konkurrenzanalyse kann die Forschung vereinfachen und Ihnen helfen, schneller Erkenntnisse zu gewinnen. Von der Bewertung der Marketingstrategien von Mitbewerbern bis zur Durchführung von SWOT-Analysen bietet ChatGPT einen Bereich, der es zu einem unverzichtbaren Tool für Marketer macht.

Aufgrund der Limits für die Aktualität und Spezifität der Daten ist es jedoch wichtig, alle gesammelten Informationen zu überprüfen, um die Genauigkeit sicherzustellen.

Wenn Sie auf der Suche nach einer maßgeschneiderten KI-Lösung sind, sollten Sie ClickUp Brain verwenden. Im Gegensatz zu ChatGPT, das oft bei jeder Eingabeaufforderung bei Null anfängt, zieht ClickUp Brain Erkenntnisse direkt aus bestehenden ClickUp-Ressourcen - wie Notizen, Berichterstellungen und Wettbewerbsdaten, die in der Plattform gespeichert sind - und liefert so kontextbezogenere Ergebnisse. Es wurde entwickelt, um personalisierte und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, insbesondere für Projektmanagement und Zusammenarbeit.

Mit den richtigen tools können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, Ihre Strategien verfeinern und proaktiv auf Marktveränderungen reagieren. Durch die Kombination der Vielseitigkeit von ChatGPT mit den integrierten, datengesteuerten Funktionen von ClickUp Brain sind Sie bestens gerüstet, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Probieren Sie es aus durch sich für ClickUp anmeldet kostenlos!