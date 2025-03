Wie Sie in Ihrem Team einen pulsierenden Führungsstil fördern

Es gibt ein altes Sprichwort, das besagt, dass jedes Team nur so schnell ist wie sein langsamstes Mitglied. Das ist zwar wahr, aber etwas anderes ist noch wahrer und zutreffender. Jedes Team kann nur so schnell sein wie das Tempo, das sein Leiter vorgibt.

Wenn zum Beispiel eine Führungskraft von generativer KI begeistert ist und die Mitglieder des Teams dazu ermutigt, sie zu nutzen, werden die Akzeptanz und damit die Ergebnisse besser, auch wenn die Risiken höher sind.

Ist die Führungskraft jedoch skeptisch und entscheidet sich dafür, abzuwarten und zu beobachten, könnte das Unternehmen den First-Mover-Vorteil verpassen.

Im Wesentlichen bestimmt das Tempo, mit dem sich die Führungskraft an die Veränderungen auf dem Markt anpasst, die Geschwindigkeit des Wandels im Unternehmen. Dieses Phänomen wird als "pacesetting leadership" bezeichnet.

In diesem Blogbeitrag gehen wir darauf ein, was es ist, warum es funktioniert und wie Sie es in Ihr Unternehmen integrieren können.

Was ist der schrittmachende Führungsstil?

Der Pacesetting-Führungsstil ist ein Ansatz für die Unternehmensführung, der die Rolle der Führungskraft bei der Erzielung hochwertiger Ergebnisse durch ein motiviertes, leistungsstarkes Team in den Vordergrund stellt.

Daniel Goleman, ein bekannter Psychologe und Verfasser, stellte diesen Führungsstil zusammen mit fünf anderen in seinem Buch vor Primal Leadership . Er skizziert sechs Führungsstile:

Visionär: Inspiriert Teammitglieder mit einer klaren Vision und Richtung

Inspiriert Teammitglieder mit einer klaren Vision und Richtung Coaching: Konzentriert sich auf die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter, um ihre Stärken auszubauen und Schwächen zu überwinden

Konzentriert sich auf die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter, um ihre Stärken auszubauen und Schwächen zu überwinden Affiliativ: Konzentriert sich darauf, Harmonie im Team aufzubauen und in Verbindung zu bleiben

Konzentriert sich darauf, Harmonie im Team aufzubauen und in Verbindung zu bleiben Demokratisch: Fördert die Zusammenarbeit im Team und den Konsens

Fördert die Zusammenarbeit im Team und den Konsens Befehlshaber : Autoritäres Lösen von Problemen

: Autoritäres Lösen von Problemen Einstellung: Setzt Leistungsstandards und geht mit gutem Beispiel voran

Jeder dieser Führungsstile hat seine eigenen Bedürfnisse und Anwendungsmöglichkeiten. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf den raumgebenden Führungsstil.

Bevor wir ins Detail gehen, ist es wichtig, zu notieren, dass "Tempo vorgeben" nicht bedeutet, dass man beschleunigt. Es bedeutet nicht automatisch, dass Sie die Dinge schneller vorantreiben müssen. In Krisensituationen oder bei Veränderungen kann es sogar hilfreich sein, ein langsameres Tempo vorzugeben, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten mitziehen und sich wohl fühlen.

Schauen wir uns nun an, wie schrittmachende Führung in der Praxis aussieht.

Schlüsselmerkmale der schrittmachenden Führung

Eine gute Führungskraft, die das Tempo vorgibt, gibt nicht nur das Tempo vor. Sie legt auch den Fahrplan und das Ziel der Reise fest. Daher zeichnet sie sich durch folgende Merkmale aus.

Einstellung der Leiste hoch

Führungskräfte, die das Tempo vorgeben, setzen hohe Maßstäbe und erwarten, dass das Team diese erfüllt. Außerdem setzen sie oft mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie es aussieht, wenn man die Leiste anhebt. Dies schafft eine Kultur, in der die Mitglieder des Teams ständig nach Spitzenleistungen streben, was ein Markenzeichen von Führungskräften ist, die das Tempo vorgeben.

Ergebnisorientierung

Der schrittmachende Führungsstil setzt große Ziele und konzentriert sich auf deren Erreichung. Er treibt das Team dazu an, bestimmte Ergebnisse zu erzielen und die Produktivität des Einzelnen und des Teams kontinuierlich zu verbessern.

Effizienzsteigerung

Der Begriff "Tempo" beinhaltet auch Aspekte der Konsistenz und Wiederholbarkeit. Wenn Führungskräfte, die das Tempo vorgeben, Ziele setzen, verlangen sie eine schnellere Ausführung ohne Qualitätseinbußen. Dies ist ideal für schnelllebige Umgebungen mit hochleistungsfähigen Teams.

Hohe Kompetenz

Tempobestimmende Führung funktioniert am besten bei Hochleistungsteams, selbstverwaltete Teams . Das bedeutet, dass von den Mitgliedern des Teams erwartet wird, dass sie die Eigentümerschaft für Aufgaben übernehmen und diese mit hoher Kompetenz ausführen.

Geringe Toleranz für unterdurchschnittliche Leistungen

Das Tempo des Projekts hängt fast ausschließlich von der Fähigkeit des Teams ab, mitzuhalten. Das bedeutet, dass Führungskräfte, die das Tempo vorgeben, wenig Geduld für unzureichende Leistungen aufbringen. Sie sprechen Probleme oft direkt und schnell an, um hohe Standards aufrechtzuerhalten.

Trotz ihrer vielen Vorteile ist die Führung mit Tempovorgaben nicht für alle Arten von Situationen geeignet. Hier finden Sie eine Anleitung, wann Sie diesen Führungsstil anwenden sollten. Wenn Sie jedoch noch nie eine Führungskraft waren, finden Sie hier einige Tipps wie Sie Führungserfahrung sammeln können .

Wann sollte man schrittweises Führen einsetzen

In seinem Buch schreibt Goleman, dass sich die schrittmachende Führung oft sehr negativ auf das Unternehmensklima auswirkt, weil sie zu häufig schlecht ausgeführt wird. Dies zeigt, dass die schrittmachende Führung nur unter den richtigen Umständen und in der richtigen Umgebung funktioniert.

Wenn Sie diese Methode anwenden team-Führung stil, beachten Sie die folgenden Hinweise.

Wenn Sie herausfordernde und spannende Ziele haben

Der Führungsstil der Schrittmacher eignet sich hervorragend für Schlüsselsituationen im Geschäft. Ganz gleich, ob Sie ein Start-up-Unternehmen sind, das sich vergrößern will, ein Unternehmen, das an einer Fusion arbeitet, oder ein kleines Geschäft, das online geht - eine große Herausforderung erfordert eine Führung mit Tempo.

Während organisatorischer Umwälzungen

Wenn die Organisation scheitert und einen Impuls benötigt, hilft die schrittmachende Führung. Organisationen können finanzielle Herausforderungen, schlechte Moral und mangelnde Innovation überwinden, indem sie einer Führungskraft folgen, die das Tempo vorgibt und mit gutem Beispiel vorangeht.

In einer Krise oder bei der Bewältigung eines groß angelegten Wandels

Der Schrittmacher-Stil ist auch geeignet für führung durch Veränderung . Führungskräfte mit diesem Stil sind in Krisensituationen erfolgreich, indem sie das Problem schnell erkennen, klare Erwartungen einstellen und sich bei der Lösung von Problemen vor Ort die Hände schmutzig machen.

Wenn Qualität entscheidend ist

Die meisten Menschen glauben, dass es bei der Festlegung des Tempos darum geht, die Dinge schneller voranzutreiben. Das stimmt zwar, aber beim Tempomachen geht es ebenso sehr um Geschwindigkeit wie um Spitzenleistung. Führungskräfte, die das Tempo vorgeben, setzen hohe Maßstäbe und erwarten einen qualitativ hochwertigen Output, was sie für die Entwicklung differenzierter Produkte am besten geeignet macht.

Bei der Verfolgung von Fristen

Und schließlich kann die Führung mit Tempovorgaben die Geschwindigkeit drastisch erhöhen. Sie stellt sicher, dass Sie sich auf das Ziel konzentrieren, auf dem richtigen Weg bleiben und die Aufgaben pünktlich oder vorzeitig abschließen. Dies ist ein entscheidender Vorteil, wenn Sie enge Fristen einhalten müssen.

Wie sieht eine Führungskraft aus, die das Tempo vorgibt? Wir haben einige Beispiele.

Beispiele für tempobasierte Führung

Daniel Goleman nennt das Beispiel von Mark Loehr, dem CEO von Soundview Technology nach dem 11. September 2001, der sein Team durch die emotionalen Turbulenzen dieser Zeit führte. "In den folgenden Tagen war Loehr dabei, als die Menschen gemeinsam weinten", schreibt er und zeigt damit die Notwendigkeit von emotionale Intelligenz in der Führung und auch.

Diese Krise definierte die Art von Führungskraft, die Loehr war. Hier sind andere Führungspersönlichkeiten, die aus Krisen, Umständen und Chancen, die sich ihnen boten, hervorgegangen sind.

Elon Musk (Tesla, SpaceX, X)

Elon Musk ist dafür bekannt, dass er regelmäßig 120 Stunden pro Woche arbeitet. Er ist auch dafür bekannt, ein anspruchsvoller Chef zu sein, der von seinen Teams ähnliche Arbeitszeiten erwartet. In einem Memo schrieb er: "Je höher Ihr Rang ist, desto sichtbarer muss Ihre Anwesenheit sein. Aus diesem Grund habe ich so viel Zeit in der Fabrik verbracht

Mit dieser Einstellung gibt er das Tempo vor, in dem seine Organisationen bei Tesla, SpaceX und X (früher bekannt als Twitter) funktionieren, und treibt es voran.

Steve Jobs (Apple)

Steve Jobs ist ein klassisches Beispiel für eine Führungskraft, die das Tempo vorgibt. Er erledigte nicht nur die Einstellungen in seinem Unternehmen, sondern auch in der gesamten Branche. Er trieb die Innovation und Markteinführung bahnbrechender Produkte wie des iPod für Musik, des iPhone für Smartphones und des iPad für Tablets voran.

Seit dem Beinahe-Bankrott des Unternehmens im Jahr 1997, als Steve wieder zu Apple stieß, führte er es zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt.

Jack Welch (General Electric)

Wir haben oben gesehen, dass Führungspersönlichkeiten, die das Tempo vorgeben, keine schlechten Leistungen tolerieren. Jack Welch ist ein hervorragendes Beispiel dafür. So sehr, dass er ein formales Modell namens Vitalitätskurve entwickelt hat, das alle Mitarbeiter in drei Kategorien einteilt:

Die oberen 20%, die am produktivsten sind

Die mittleren 70 %, die unverzichtbar und einigermaßen produktiv sind

Die unteren 10 %, die unproduktiv sind und entlassen werden sollten

Wie ernst Sie die Taktik des Tempomacher-Stils nehmen, hängt von Ihnen und Ihren herausforderungen der Führung .

Instanz, die untersten 10 % nicht zu entlassen, sondern sie mit Schulungen und Tools besser zu unterstützen.

Als Führungskraft, die den Takt vorgibt, können Sie entscheiden, wie Sie auf jede Situation an Ihrem Arbeitsplatz reagieren. Einige Best Practices können Ihnen jedoch zum Erfolg verhelfen.

Schlüssel-Strategien zur Förderung eines schrittmachenden Führungsstils

Bei guter Führung geht es um Klarheit und Beständigkeit. Als Führungskraft, die das Tempo vorgibt, müssen Sie sich über Ihre Erwartungen im Klaren sein und konsequentes Verhalten an den Tag legen. Am effektivsten lässt sich beides durch regelmäßige Kommunikation und Zusammenarbeit mit Ihren Teams erreichen.

1. Klare Erwartungen setzen

Eine Führungskraft, die das Tempo vorgibt, setzt hohe Maßstäbe und sorgt dafür, dass jeder im Team sie versteht. Und so geht's.

Setzen Sie SMART-Ziele : Zeigen Sie dem Team, was es erreichen soll

: Zeigen Sie dem Team, was es erreichen soll Richtlinien erstellen : Bieten Sie eine Reihe von Vorschlägen oder einen Fahrplan an, wie sie ihre Ziele erreichen können

: Bieten Sie eine Reihe von Vorschlägen oder einen Fahrplan an, wie sie ihre Ziele erreichen können Zeitleisten durchsetzen: Legen Sie für jede Aufgabe eine Frist fest und schulen Sie die Mitglieder des Teams, diese einzuhalten

Ein umfassendes tool zur Zielverfolgung ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Ziele und Fortschritte an einem Ort sichtbar zu machen. Legen Sie Ziele fest, weisen Sie Aufgaben zu, markieren Sie Personen, organisieren Sie sie in Ordnern, und überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit.

genaue Prozessverfolgung mit ClickUp Goals

2. Regelmäßiges Feedback und Anerkennung geben

Gute Führung braucht gute Kommunikation. Das gilt für Ziele, Anweisungen und Instruktionen ebenso wie für Anerkennung und Feedback.

Zum Beispiel für ein Projekt, das unter Zeitdruck steht, könnten Sie für jede Aufgabe klare Anweisungen und Abnahmekriterien schreiben. Im Laufe des Projekts möchten Sie vielleicht zur Verfügung stehen, um Fragen zu beantworten oder Mitglieder des Teams zu unterstützen.

Verwenden Sie ClickUp Chat für Echtzeit-Kommunikation im Kontext

Wenn Sie sich in einer Krisensituation befinden, können Sie ein Whiteboard-Tool nutzen, um Ihren Gedankengang auf einer Karte darzustellen und dem Team Ihre Vision zu zeigen. Am Ende des Jahres oder in Retrospektiven können Sie Ihre kommunikationsstile in der Führung um Feedback oder Coaching anzubieten.

3. Mit gutem Beispiel vorangehen

Gehen Sie mit gutem Beispiel voran, indem Sie schwierige Arbeiten zu erledigen haben. Vor allem, wenn Sie große Ziele verfolgen oder knappe Fristen einhalten müssen, sollten Sie eine schwierige Aufgabe übernehmen und zeigen, wie man sie erledigt. Das stärkt das Vertrauen und die Kreativität der Mitglieder des Teams.

Eine der größten Gefahren beim Führen durch Beispiele besteht darin, dass das Team denkt, dass eine bestimmte Aufgabe Ihre Aufgabe ist. Instanz könnten Sie Ihrem Team zeigen, wie ein Feature programmiert werden muss, indem Sie den Code dafür schreiben. Als Ergebnis könnte Ihr Team annehmen, dass Sie auch ein Entwickler sind und ihnen bei jedem Feature helfen werden.

Vermeiden Sie solche Eventualitäten mit

ClickUp's Vorlage für einen Team Management Plan

. Verwenden Sie diese Vorlage, um zu skizzieren, wer was erledigt, wie gut die Leistungen sind und wie der gemeinsame Erfolg aussieht.

4. Ermutigen Sie zu Autonomie und Verantwortlichkeit

Tempobestimmende Führung funktioniert am besten in selbstverwalteten, leistungsstarken Teams mit Eigenverantwortung und verantwortlichkeit des Teams . Befähigen Sie sie also dazu:

Den Status quo in Frage zu stellen und schwierige Fragen zu stellen

Innovative Wege zur Problemlösung zu erkunden

In ihrem Streben nach Spitzenleistungen zu experimentieren und zu scheitern

Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und sich kontinuierlich zu verbessern

Eine einfache Möglichkeit, die Verantwortlichkeit in Ihrer Organisation zu operationalisieren, ist die Verwendung der RACI-Matrix. Dieser Rahmen teilt das Team in Verantwortliche, Rechenschaftspflichtige, Konsultierte und Informierte (RACI) ein und verschafft jedem Klarheit über seine Rolle im Prozess.

Sind Sie bereit für den Anfang?

ClickUp's Vorlage für eine Matrix der Verantwortungszuweisung

ist sofort einsatzbereit. Diese anfängerfreundliche, vollständig anpassbare Vorlage ist ideal für die Einstellung des Arbeitsablaufs auf der Grundlage der Fähigkeiten und Rollen der einzelnen Mitglieder des Teams.

Bonus: Andere erforschen

Vorlagen für RACI-Diagramme

um den Anfang zu machen. Wenn Sie sich mit den Begriffen nicht sicher sind, lesen Sie

RACI verantwortlich vs. rechenschaftspflichtig

.

5. Fortschritte nachverfolgen

Woher wissen Sie, ob Ihr Tempo funktioniert, wenn Sie die Ergebnisse nicht überwachen? Verwenden Sie Dashboards zur Nachverfolgung der Leistung für jede der von Ihnen eingestellten Metriken. Von Marketingkampagnen bis hin zu Entwicklungs-Sprints können Sie mit leistungsstarken Dashboards Ansichten in Echtzeit erstellen.

erhalten Sie sofortige Einblicke mit ClickUp Dashboards

6. Fördern Sie eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung

Geben Sie nicht das Tempo vor und treten Sie nicht zurück. Bewerten Sie kontinuierlich das Tempo - und die Ergebnisse - und verbessern Sie entsprechend. Das könnte bedeuten:

Einholen von Feedback : Regelmäßige Rückmeldungen des Teams zum Tempo, zu Lücken, Engpässen usw. für die künftige Arbeit einholen

: Regelmäßige Rückmeldungen des Teams zum Tempo, zu Lücken, Engpässen usw. für die künftige Arbeit einholen Bewertung der Leistung : Am Ende eines jeden Projekts oder einer jeden Aufgabe wird untersucht, was geschehen ist und was besser hätte sein können

: Am Ende eines jeden Projekts oder einer jeden Aufgabe wird untersucht, was geschehen ist und was besser hätte sein können Anpassen der Prozesse : Nutzung der Erkenntnisse aus dem Feedback und der Selbstbeobachtung zur Verbesserung der Prozesse für die Zukunft

Nutzung der Erkenntnisse aus dem Feedback und der Selbstbeobachtung zur Verbesserung der Prozesse für die Zukunft

Neubewertung: Fortführung des Zyklus der Verbesserung durch regelmäßige Neubewertungen und Anpassungen. Eine Vorlage für den Fortschrittsbericht bietet einen guten Ausgangspunkt für kontinuierliche Verbesserungen und team-Management. Es hilft bei der Nachverfolgung der Metriken, die wichtig sind, um Produktivitätslücken, Ineffizienzen und andere Probleme zu erkennen.

Wenn Sie das davon überzeugt hat, in Ihrem Unternehmen eine schrittmachende Führungsrolle zu übernehmen, finden Sie hier eine objektive Bewertung der Vor- und Nachteile.

Vor- und Nachteile der schrittmachenden Führung

Ein schrittweiser Führungsstil ist nicht der einzige Weg. Daniel Goleman selbst geht auf die Vor- und Nachteile von fünf anderen Führungsstilen ein.

Wenn Sie sich jedoch für den Schrittmacher-Führungsstil entscheiden, finden Sie hier seine Vor- und Nachteile.

✅ Vorteile

Hohe Leistung: Durch die Einstellung ehrgeiziger Ziele werden Teams dazu angehalten, außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Dieser Ansatz kann ein hochqualifiziertes Team anspornen und eine Unternehmenskultur der Exzellenz und Verantwortlichkeit schaffen.

Motivation: Eine Führung, die das Tempo vorgibt, stellt sicher, dass jeder weiß, wohin er will. Dadurch bleiben sie motiviert und konzentrieren sich auf die Ergebnisse. Außerdem fühlen sich Teams, die mit gutem Beispiel vorangehen, inspiriert, Großes zu erledigen.

Ergebnisorientierung: Pacesetting konzentriert sich auf messbare Ergebnisse und richtet den Aufwand auf die organisatorischen Ziele aus. Dies verbessert die Effizienz und minimiert die Verschwendung.

Fähigkeitsentwicklung: Die hohen Erwartungen einer Führungskraft, die das Tempo vorgibt, bringen die Mitarbeiter dazu, ihre Limits zu überschreiten und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Im Laufe der Zeit entsteht so eine leistungsstarke Gruppe von einzigartig kompetenten Mitarbeitern.

❌ Nachteile

Kurzfristiger Fokus: Eine Führung, die das Tempo vorgibt, ist zwar effektiv, um unmittelbare Ergebnisse zu erzielen, aber auf lange Sicht möglicherweise nicht nachhaltig. Sie riskieren, das Wohlbefinden, die Entwicklung und eine gesunde Kultur der Mitarbeiter zu vernachlässigen.

Vermeiden Sie solche Folgen, indem Sie sie proaktiv überwachen. Instanz könnten Sie beispielsweise Programme für psychische Gesundheit und Wohlbefinden in Ihr Unternehmen integrieren, um die Mitarbeiter zu unterstützen.

Oder Sie könnten eine Unternehmenscharta erstellen, um zu zeigen, wie eine gesunde Arbeitsplatzkultur aussieht. Wenn sich ein Mitarbeiter also benachteiligt fühlt, kann er auf diese Unterlagen/Handbücher verweisen und das Problem mit Ihnen besprechen.

Burnout des Mitarbeiters: Ständig hohe Anforderungen und eine unerbittliche Leistungsorientierung können dazu führen, dass man sich wie in einem Hamsterrad fühlt. Mit der Zeit kann dies die Arbeitsmoral, Produktivität und Mitarbeiterbindung beeinträchtigen.

Halten Sie die Augen offen für Burnout. Holen Sie häufig Mitarbeiterfeedback ein, indem Sie Formulare nutzen. Optimieren Sie auf der Grundlage der Antworten die Prozesse, um Burnout zu verhindern.

Mangel an Support: Wenn Sie als Führungskraft, die das Tempo vorgibt, die Autonomie ernst nehmen, könnten Ihre Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie nicht unterstützt werden. Fördern Sie eine Kultur der Zusammenarbeit, indem Sie für Ihre Teams da sind, ohne deren Autonomie zu gefährden.

Erstickt die Innovation: Das Streben nach Tempo und Spitzenleistungen kann Mitarbeiter manchmal daran hindern, zu experimentieren oder Risiken einzugehen. In solchen Umgebungen können Mitglieder des Teams dem Meeting von Erwartungen den Vorrang vor der Erkundung innovativer Lösungen geben, was das langfristige Wachstum limitieren kann.

💡Pro-Tipp: Nehmen Sie sich Zeit, um innovativ zu sein. Lernen Sie zu fragen: "Gibt es einen besseren Weg, dies zu erledigen?" Passen Sie das Tempo an, um die Verzögerungen bei der Innovation auszugleichen. Nutzen Sie Brainstorming-Tools, um mit dem Team ein Brainstorming durchzuführen und ihm zu zeigen, dass es in Ordnung ist.

Effektiv Tempo machen mit ClickUp

Pacesetting wird oft fälschlicherweise als Einstellung des Tempos verstanden, um schnell zu sein. Das ist zwar die übliche Vorgehensweise von Führungskräften, die das Tempo vorgeben, aber gute Führungskräfte wissen auch, wie sie ihr eigenes Tempo richtig bestimmen.

Wie ein Langstreckenläufer, der das Rennen langsam beginnt, um Energie zu sparen, nutzen Führungskräfte ihr Tempo, um das Team während eines großen Projekts auszubalancieren. Sie verkörpern führungsverhalten wie z. B. Vorbild sein, Aufgaben effektiv bewältigen und kalkulierte Risiken eingehen, um das Team voranzubringen. Sie schaffen ein gesundes Arbeitsumfeld, das das Engagement der Mitarbeiter fördert.

