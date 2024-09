Wie man Führungserfahrung bei und außerhalb der Arbeit sammelt

In der Unternehmenswelt heben Sie sich durch Ihre Führungsqualitäten hervor, d. h. durch Ihre Fähigkeit, Schritte zu unternehmen und Verantwortung zu übernehmen, noch bevor Sie dazu aufgefordert werden. Die richtige Qualifikation oder die neueste Zertifizierung kann Ihrem Vorgesetzten zeigen, dass Sie gut darin sind, Arbeit zu managen. Aber es ist Ihre Führungserfahrung, die ihnen zeigt, dass Sie gut darin sind, Menschen zu führen.

Während einige "natürliche Führungskräfte" bereits über Führungserfahrung aus der Schule oder der Universität verfügen, können die meisten von uns ein wenig Hilfe gebrauchen. Kein Wunder, dass die Weltmarkt für Führungstraining in Unternehmen wurde im Jahr 2023 auf 33,9 Milliarden Dollar geschätzt.

Wenn Sie also Ihre Führungsqualitäten auffrischen wollen, ist dieser Blogbeitrag genau das Richtige für Sie. Wir behandeln alles, von der Herangehensweise an das Thema Führung bis hin zu den verschiedenen Möglichkeiten, diese sowohl bei der Arbeit als auch außerhalb zu entwickeln.

Führungsverständnis

Beginnen wir mit der ersten Frage - was genau ist Führung?

Führungspersönlichkeiten greifen in die Nesseln.

David Ogilvy

**Eine Führungspersönlichkeit ist jemand, der andere inspirieren kann, zusammenzukommen und Großes zu erreichen

Das bedeutet, ein Team zu führen, die Moral hoch zu halten und auf gemeinsame Ziele am Arbeitsplatz hinzuarbeiten.

Gute Führungskräfte stellen organisatorische Ziele und das Wohlbefinden der Mitarbeiter in den Vordergrund, um ein engagiertes, produktives und nachhaltiges Arbeitsumfeld zu schaffen.

Und so funktioniert das Ganze:

Sie bauen gegenseitiges Vertrauen zu Ihrem Team auf, indem Sie zeigen, dass Sie ihnen vertrauen, und sie Ihnen im Gegenzug vertrauen

zu Ihrem Team auf, indem Sie zeigen, dass Sie ihnen vertrauen, und sie Ihnen im Gegenzug vertrauen Sie überzeugen sie, Ihren Standpunkt zu sehen, sind aber auch offen für neue Ideen und bereit, Ihre Ansichten zu ändern, wenn es nötig ist

sie, Ihren Standpunkt zu sehen, sind aber auch offen für neue Ideen und Ihre Ansichten zu ändern, wenn es nötig ist Sie sind die Stimme der Organisation innerhalb des Teams, aber die Stimme Ihres Teams im größeren Rahmen

Aber wie erledigen Sie das eigentlich? Indem Sie herausfinden, welcher Typ von Führungskraft Sie sind und welcher Typ von Führungskraft Sie sein wollen.

Hier sind einige gängige Führungsstile, die Sie erkunden können:

Demokratische Führung

Sie geben allen Ihren Teammitgliedern eine Stimme und legen Wert auf offene Kommunikation und Vertrauen. Das Beste an diesem Stil ist, dass jeder zu Wort kommt und ein sicherer Space geschaffen wird. Sundar Pichai, CEO von Google, ist für seinen demokratischen Führungsstil bekannt er ermutigt zu Beiträgen aus allen Ebenen des Unternehmens und schafft eine Kultur der Innovation und der Einbeziehung aller.

Wenn es funktioniert: In kreativen Umgebungen, in denen Ihr Team über ein hohes Maß an Fachwissen verfügt, ist es wichtig, dass alle mitmachen.

Laissez-Faire-Führung Warren Buffett cEO von Berkshire Hathaway, vertritt eine

Laissez-faire-Ansatz . Er ermächtigt seine Manager, ihre Unternehmen mit minimaler Aufsicht zu führen, und vertraut auf ihr Fachwissen.

Diese Führungspersönlichkeit gibt ihrem Team wenig Anleitung und lässt sie selbst entscheiden. Man ist für sie da, aber man sitzt ihnen nicht im Nacken und gibt ihnen Autonomie und Eigentümerschaft. Dies ist ein großartiger Führungsstil für mittlere Führungskräfte, sowohl für Team-Management und sich in ihren eigenen Projekten auszeichnen.

Wenn es funktioniert: Sie haben hochqualifizierte und motivierte Teams, die nur ein Minimum an Kontrolle benötigen.

Strategische Führung

Dies eignet sich gut für Führungskräfte an der Spitze der organisatorischen Hierarchie, wo Sie sich mehr um strategische Ziele als um alltägliche Aufgaben kümmern. Sie sind im Wesentlichen eine Führungskraft, die eine Gruppe von Führungskräften leitet Jeff Bezos bei Amazon ist ein Beispiel für strategische Führung indem er sich auf langfristige Ziele wie globale Expansion und Innovation konzentriert und Führungsteams leitet.

Wenn es funktioniert: In stabilen Organisationen mit hierarchischen Strukturen und klaren Verantwortlichkeiten bei der Arbeit.

Führung coachen

Hier liegt Ihr Hauptaugenmerk darauf, die Fähigkeiten Ihres Teams auszubauen und es zum Erfolg zu führen. Es handelt sich um eine Mischung aus Mentorship und Führung, bei der Sie Ihr Team anleiten müssen, ohne es zu überfordern. Eric Schmidt, ehemaliger CEO von Google, ist für seine Coaching-Führung bekannt er unterstützt sein Team bei der Übernahme der Eigentümerschaft für seine Aufgaben.

Wenn es funktioniert: Wenn Sie weniger erfahrene Teams leiten oder in einem sich schnell verändernden Umfeld tätig sind, das eine direkte Aufsicht erfordert.

Richtungsweisende Führung

Hier geben Sie das "Tempo" vor - Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst und erwarten das Gleiche von Ihrem Team. Das Ergebnis? Sie gehen mit gutem Beispiel voran und bauen ein leistungsfähiges Team mit einer starken Arbeitsmoral auf. Elon Musk, CEO von Tesla und SpaceX, ist eine Führungspersönlichkeit mit Vorbildfunktion . Er setzt hohe Erwartungen und drängt seine Teams, ehrgeizige Ziele schnell und effizient zu erreichen.

Wenn es funktioniert: In ergebnisorientierten Teams, in denen Ergebnisse, Schnelligkeit und Effizienz im Vordergrund stehen.

Management bedeutet, die Dinge richtig zu erledigen; Führung bedeutet, die richtigen Dinge zu erledigen.

Peter Drucker

💡 Die Wahrheit ist, dass man nicht immer nur eine Art von Führungskraft sein kann. Vielleicht beginnen Sie als coachende Führungskraft und entwickeln sich zu einer strategischen Führungskraft. Oder Sie müssen bei einem Team einen Laissez-faire-Ansatz verfolgen und bei einem anderen einen Schrittmacher-Ansatz.

Die beste Herangehensweise an das Thema Führung besteht darin, sich nicht auf eine bestimmte Art von Führungskraft festzulegen, sondern die Art von Führungskraft zu werden, die eine bestimmte Situation erfordert oder die Ihr Team und Ihre Organisation brauchen

Warum es wichtig ist, Führungserfahrung zu sammeln

Führungserfahrung ist der wichtigste Faktor für berufliches Wachstum und öffnet die Türen zu höheren Positionen und Beförderungen.

Neben den Vorteilen der Transaktion ist der Einsatz von Effektive Führungsstrategien können Ihnen helfen, bessere Beziehungen aufzubauen und die Leistung Ihres Teams zu verbessern. Die meisten Menschen kündigen nicht bei schlechten Unternehmen, sondern bei schlechten Führungskräften. Das bedeutet, dass es die Führungskräfte sind, die die Kultur eines Unternehmens sichern.

Wie viele Geschichten haben Sie schon von Unternehmen gehört, die anfangs eine positive Arbeitskultur hatten, die sich aber im Laufe der Zeit verschlechterte? Oder von zwei Mitarbeitern aus verschiedenen Teams, die in ein und demselben Unternehmen sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, die oft von den Beziehungen zu ihren Vorgesetzten beeinflusst wurden?

Wenn Sie eine gute Führungskraft sind, können Sie stärkere, bedeutungsvollere Beziehungen zu Ihrem Umfeld aufbauen.

Die Aufgabe einer Führungskraft besteht nicht darin, die Arbeit für andere zu erledigen, sondern anderen dabei zu helfen, sie selbst zu erledigen, die Dinge zu erledigen und mehr Erfolg zu haben, als sie für möglich gehalten haben.

Simon Sinek

Herausforderungen beim Sammeln von Führungserfahrung

Das Sammeln von Führungserfahrung kann eine lohnende Reise sein, bringt aber auch einige Herausforderungen mit sich. Studien berichten, dass während 83 % der Geschäfte die Bedeutung der Entwicklung von Führungskräften auf allen Ebenen anerkennen aber nur 5 % gelingt dies mit Erfolg.

Hier sind einige häufigste Hindernisse, auf die Sie stoßen können:

Versagensangst: Die Angst, Fehler zu machen, kann Sie an Ihren Fähigkeiten zweifeln lassen und Ihre Bereitschaft behindern, in Führungspositionen zu schreiten

Die Angst, Fehler zu machen, kann Sie an Ihren Fähigkeiten zweifeln lassen und Ihre Bereitschaft behindern, in Führungspositionen zu schreiten Impostersyndrom: Die Leistungsstarken wollen gute Führungskräfte sein, aber sie sind auch die Menschen, die am meisten von selbstkritischen Gedanken betroffen sind. Wenn Sie zu diesen Menschen gehören, lassen Sie sich nicht von Selbstzweifeln zurückhalten

Die Leistungsstarken wollen gute Führungskräfte sein, aber sie sind auch die Menschen, die am meisten von selbstkritischen Gedanken betroffen sind. Wenn Sie zu diesen Menschen gehören, lassen Sie sich nicht von Selbstzweifeln zurückhalten Angst: Wenn Sie keine formale Führungsrolle haben, wird es umso schwieriger, neue Aufgaben zu übernehmen - Angst vor Ablehnung, Schüchternheit und soziale Ängste können Sie davon abhalten, den ersten Schritt zu tun

Und nicht nur das: Führungserfahrung hängt auch von externen Faktoren ab, auf die Sie keinen Einfluss haben. So fällt es beispielsweise intern beförderten Führungskräften leichter, sich zu profilieren als externen Mitarbeitern, da sie die Unternehmenskultur bereits kennen und von den Mitarbeitern für ihren Erfolg angefeuert werden.

Auch Vorurteile, Stereotypen und die gläserne Decke können es für Frauen schwierig machen, Führungserfahrung zu sammeln.

Dann gibt es noch organisatorische oder systemische Herausforderungen - manche Unternehmen räumen der Ausbildung am Arbeitsplatz oder strukturierten Führungsprogrammen keine Priorität ein. So liegt es an den Einzelnen, ihre Fähigkeiten eigenständig zu entwickeln, was angesichts ihrer vollen Terminkalender und anderer Verpflichtungen schwierig sein kann.

Wie man bei der Arbeit Führungserfahrung sammelt

Die effektivste Art, Führungsqualitäten zu entwickeln, ist oft am Arbeitsplatz, wo Sie echte Teams leiten und sich echten Herausforderungen stellen können.

Diese Erfahrungen bei der Arbeit zu sammeln, erfordert jedoch Aufwand und Planung - Sie müssen Ihre Möglichkeiten finden, sei es durch Schulungen oder die Teilnahme an den richtigen Initiativen und Projekten.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre Führungsqualitäten bei der Arbeit verbessern können:

Mentor für Praktikanten und Neulinge

Mentoring und Coaching von Mitgliedern des Teams kann eine gute Möglichkeit sein, Ihre Führungsqualitäten zu entwickeln. Betrachten Sie dies als einen sanften Start, bevor Sie eine "offizielle" Führungsposition bei der Arbeit einnehmen

Indem Sie andere anleiten, helfen Sie ihnen, sich weiterzuentwickeln, und erwecken den positiven Eindruck, dass Sie zu gegebener Zeit eine vertrauenswürdige Führungskraft sein werden.

Übernehmen Sie zusätzliche Verantwortung

Es gibt immer mehr Arbeit - die Organisation von Team Meetings und Retreats, die Übernahme von Aufgaben, für die sonst niemand Zeit hat, die Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams oder sogar die Dokumentation interner Prozesse.

Leiten Sie Projekte, die Ihnen Spaß machen, und solche, die Ihre zwischenmenschlichen und organisatorischen Fähigkeiten unterstreichen, und beweisen Sie damit Ihren Vorgesetzten, dass Sie bereit sind für mehr Verantwortung.

Bauen Sie Verbindungen zu den Führungskräften des Unternehmens auf

Suchen Sie nach potenziellen Mentoren in Ihrem Unternehmen, die gute Führungsqualitäten bewiesen haben. Nehmen Sie Verbindung mit ihnen auf, suchen Sie ihren Rat und beobachten Sie, wie sie mit verschiedenen Führungssituationen umgehen.

Eine Idee ist es, sie bei bestimmten Projekten zu begleiten, damit Sie von ihren Erfahrungen lernen können - das ist eine gute Möglichkeit, ein Situationsbewusstsein zu entwickeln und Ihre Führungsqualitäten vor Ort zu verbessern.

💡Pro-Tipp: Lassen Sie sich von mehreren Führungskräften beraten, um ein breiteres Verständnis von Führung zu erhalten. Dies kann verschiedene Perspektiven und Einblicke in effektive Führungspraktiken bieten.

ClickUp für die Führungsentwicklung nutzen

Egal, ob Sie super organisiert sind oder ob Sie am besten in dynamischen (oder chaotischen) Umgebungen gedeihen, ein projektmanagement-Software wie ClickUp kann eine große Unterstützung sein.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen helfen kann, Führungserfahrung in der Arbeit zu sammeln:

Erstelle eine Karte mit deinem Plan

Starten Sie Ihre Reise in die Führungsetage, indem Sie ein eigenes Projekt in ClickUp Projekte . Verwenden Sie Unteraufgaben, Fristen, Aufgabenbeschreibungen und benutzerdefinierte Tags, um Ihre Gedanken zu ordnen und den Überblick über Ihren Plan zur Führungskräfteentwicklung zu behalten. Sie können zum Beispiel Tags erstellen, um zu kategorisieren, welche Fähigkeiten Sie entwickeln wollen.

Behalten Sie den Überblick über all Ihre führungsbezogenen Aufgaben - Ihren Entwicklungsplan und Ihre offiziellen Verantwortlichkeiten - in ClickUp Projects

Sie können auch Aufgaben für Ihre Führungsaufgaben erstellen, z. B. die Tage, an denen Sie ein Mitglied des Teams betreuen oder das nächste Meeting organisieren müssen. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über alles.

Der beste Weg für ein Brainstorming zu Aktivitäten, die Ihre Führungsqualitäten fördern, ist die Verwendung von ClickUp Mindmaps .

Beginnen Sie damit, eine "Brain Dump"-Liste zu erstellen, in die Sie alle Ihre Gedanken und Ideen eintragen, wie Sie Ihre Führungsqualitäten in Zukunft ausbauen können - z. B. indem Sie Ihren Teamleiter bei der Vorbereitung der Folien für das jährliche Meeting unterstützen oder die Personalabteilung fragen, ob Sie an den Sitzungen der Mitarbeitergespräche teilnehmen können.

Verwenden Sie dann ClickUp Mindmaps:

Ihre Ideen zu visualisieren: Ihre Gedanken aufzuschlüsseln und zu verbinden, um zu sehen, wie sie miteinander verbunden sind

Ihre Gedanken aufzuschlüsseln und zu verbinden, um zu sehen, wie sie miteinander verbunden sind Mit Leichtigkeit organisieren: Verwenden Sie das Re-Layout Feature, um Ihre Ideen aufzuräumen und zu strukturieren

Verwenden Sie das Re-Layout Feature, um Ihre Ideen aufzuräumen und zu strukturieren Ideen in Aufgaben umwandeln: Konvertieren Sie Ihre Brainstorming-Konzepte in umsetzbare Aufgaben zur leichteren Nachverfolgung und Umsetzung

Konvertieren Sie Ihre Brainstorming-Konzepte in umsetzbare Aufgaben zur leichteren Nachverfolgung und Umsetzung Anpassen für mehr Klarheit: Fügen Sie Farben und Beschreibungen zu verschiedenen Elementen hinzu, um Prioritäten hervorzuheben und Ihre Karte zu optimieren

Fortschritte nachverfolgen

Sobald Sie Ihren Plan zu einem Projekt hinzugefügt haben, besteht der nächste Schritt darin, Ihren Fortschritt zu messen mit ClickUp Ziele .

Verwenden Sie verschiedene Arten von Zielen wie wahr/falsch, Meilenstein und mehr, um Ihren Fortschritt regelmäßig zu überprüfen

Hier sind einige Ideen zu einstellung beruflicher Ziele :

Setzen Sie sich Ja/Nein-Ziele (oder Wahr/Falsch-Ziele) , um zu markieren, ob Sie eine bestimmte Aufgabe abgeschlossen haben, z. B. jemanden zu betreuen

, um zu markieren, ob Sie eine bestimmte Aufgabe abgeschlossen haben, z. B. jemanden zu betreuen Setzen Sie sich zeitliche Ziele , z. B. vier Stunden pro Woche Psychologie zu studieren, um Ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu verbessern

, z. B. vier Stunden pro Woche Psychologie zu studieren, um Ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu verbessern Gruppieren Sie alle Ziele für eine bestimmte Fähigkeit (z. B. Kommunikationsfähigkeiten) in einem Ordner, um Ihren Fortschritt insgesamt zu verfolgen

Besser kommunizieren

Wenn Sie bei Ihrer Arbeit noch keine "Führungspersönlichkeit" sind und gerade erst mit der Übernahme einer Führungsrolle beginnen, müssen Sie Ihrem Vorgesetzten zeigen, dass Sie bereit sind, neue Initiativen zu leiten. Eine Möglichkeit, dies zu erledigen, besteht darin, Ihre Kommunikationsfähigkeiten auszubauen (und zu zeigen).

Hier sind Tools für die visuelle Zusammenarbeit wie ClickUp Whiteboard hereinkommen. Angenommen, Sie wollen eine neue Initiative starten. Erstellen Sie eine Präsentation auf ClickUp Whiteboard und rufen Sie sie bei Ihrem nächsten 1:1-Gespräch auf, um Ihre Ideen mit Ihrem Vorgesetzten freizugeben.

Visualisieren Sie Ihre Pläne und holen Sie sich die Zustimmung der Manager für neue Projekte mit ClickUp Whiteboard

Dies hilft in zweierlei Hinsicht:

Sie können Ihre Gedanken besser kommunizieren, da Sie alles aufgeschrieben haben Es zeigt deinem Vorgesetzten, dass du super organisiert bist und operative Aufgaben bewältigen kannst

Noch besser: Wenn Sie mit Ihrem 1:1 erledigt sind, geben Sie das Whiteboard per DM an Ihren Vorgesetzten frei ClickUp Chat (das Team-Messaging-Tool), damit sie es noch einmal durchgehen und sogar mit anderen im Team teilen können.

Master-Delegation

Effektive Führungskräfte delegieren Aufgaben strategisch, um ihre Teams zu befähigen und ihre Bereitschaft zum Aufstieg zu demonstrieren. Die Beherrschung der Delegation ist für Führungskräfte der mittleren Ebene von entscheidender Bedeutung.

Üben und verbessern Sie Ihre Delegationsfähigkeiten, indem Sie sich freiwillig bereit erklären, ein funktionsübergreifendes Projekt zu leiten oder einem Praktikanten die Arbeit zu zeigen. Mit ClickUp Aufgaben können Sie Aufgaben zuweisen und nachverfolgen, den Fortschritt mit Ansichten wie dem Kanban Board und dem Gantt-Diagramm analysieren und mit Aufgabenkommentaren den Überblick behalten.

Umgekehrt sollten sich diejenigen, die von einer Rolle als Mitwirkender in eine Führungsrolle wechseln, darauf konzentrieren, wie sie ihren derzeitigen Vorgesetzten unterstützen und dessen Workload verringern können.

Verschaffen Sie sich einen abteilungs- oder subteambezogenen Überblick über Ziele und Projekte mit der ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan

Die ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan kann bei beidem helfen, da sie die Zielsetzungen, Strategien und Ziele Ihres Teams in einem klaren, leicht nachvollziehbaren Rahmen zusammenfasst. Das bedeutet, dass Sie wissen, was jeder Einzelne zu tun hat - seine Prioritäten, Engpässe und mehr.

So funktioniert diese Vorlage:

Definieren Sie zunächst die Aktivitäten Ihres Teams auf der Registerkarte Agenda-Liste

Fügen Sie dann benutzerdefinierte Status hinzu, um den Fortschritt der Aufgabe zu überwachen und Abhängigkeiten zu kennzeichnen

Aktualisieren Sie die Ansicht, sobald sich der Status einer Aufgabe ändert

Das war's schon! Sie haben nun eine klare Ansicht dessen, was im Team passiert. Dies kann Managern dabei helfen, Arbeit besser (und an die richtige Person) zu delegieren, und anderen dabei helfen, Gelegenheiten zu finden, die Extrameile zu gehen und ihre Fähigkeiten zu beweisen.

Bonustipp: Verwenden Sie ClickUp Automatisierungen um Benachrichtigungen zu erhalten, wenn Aufgaben überfällig sind, oder um einem Teamleiter Aufgaben zuzuweisen, wenn sein direkter Bericht oder sein Mentee den Status in etwas wie "brauche Unterstützung" ändert

Wie man Führungserfahrung außerhalb des Arbeitsplatzes sammelt

Auch wenn Ihr Arbeitsplatz ein guter Ort ist, um Führungsqualitäten zu erwerben, ist dies nicht immer möglich. Gleichzeitig sind vielfältige Perspektiven wichtig, um eine gute Führungskraft zu sein, und das ist nur möglich, wenn Sie sich aus Ihrer Komfortzone herausbewegen und neue Leute treffen.

Hier sind einige Möglichkeiten, Führungserfahrung außerhalb Ihres 9-to-5-Jobs zu sammeln:

Engagieren Sie sich ehrenamtlich für gemeinnützige Organisationen

Beginnen Sie damit, lokale Gemeindezentren ausfindig zu machen, die mit Ihren Werten und Zinsen übereinstimmen. Suchen Sie dann nach Positionen, in denen Sie Teams leiten, Entscheidungen treffen oder Projekte beaufsichtigen

Freiwilligenarbeit ermöglicht es Ihnen auch, mit Gleichgesinnten in Verbindung zu treten, die Ihre Leidenschaften und Zinsen teilen. Sie können voneinander lernen und zu einer besseren Person und Führungskraft werden.

Treten Sie einem Team oder einem Sportverein bei

Beim Sport geht es nicht nur um Teamwork. Es geht auch um strategisches Denken, nonverbale Kommunikation und die Fähigkeit, andere aufzubauen und zu inspirieren - das sind wichtige Führungseigenschaften.

Sie müssen nicht unbedingt Mannschaftskapitän werden. Es gibt Führungsmöglichkeiten auf allen Ebenen. Die Betreuung lokaler Jugendteams, wie z. B. des Basketballteams der High School, oder die Organisation von Ereignissen im Büro können wertvolle Erfahrungen vermitteln, die Ihre Führungsqualitäten entwickeln .

Diese Aktivitäten ermöglichen es Ihnen, wichtige Führungsqualitäten wie öffentliches Reden, Delegieren und Übernahme von Eigentümerschaft in einem unterstützenden und weniger druckvollen Umfeld zu üben.

Profi-Tipp: Sie haben keine sportlichen Zinsen? Werden Sie Mitglied in der übergeordneten Eltern-Lehrer-Vereinigung an der Schule Ihres Kindes. Auf diese Weise können Sie Ihre Kommunikations- und Konfliktmanagementfähigkeiten verbessern und kommen mit einer Vielzahl von übergeordneten Eltern und Kindern in Kontakt.

Finden Sie einen Führungscoach

Ein Führungscoach kann für diejenigen von unschätzbarem Wert sein, die einen strukturierten und persönlichen Ansatz für die Führungsentwicklung suchen. Dies ist eine gute Option für Berufsanfänger, die mit dem Unternehmen wachsen Aufstrebende Führungskräfte, die die Leitung eines Teams übernehmen, wenn es wächst -, die aber keine interne Anleitung haben, die ihnen hilft, Barrieren zu überwinden und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Ein Coach kann Ihnen dabei helfen, Ihre Stärken zu erkennen, Verantwortung zu übernehmen und Ihre Führungsziele zu erreichen.

Melden Sie sich zu Führungskursen an

Wenn Sie keinen geeigneten Führungscoach finden können, sollten Sie einen Kurs zur Entwicklung von Führungsqualitäten besuchen. Diese Kurse bieten die Möglichkeit, von erfahrenen Ausbildern zu lernen und sich mit anderen angehenden Führungskräften zu vernetzen. So können Sie ein größeres Support-System aufbauen, das Sie auch nach dem Kurs mit Ratschlägen unterstützt.

💡Pro-Tipp: Nutzen Sie Ihre vorhandenen organisatorischen Fähigkeiten. Genau wie bei einem komplexen Projekt sollten Sie klare Ziele einstellen, einen strategischen Plan entwickeln und Ihre Fortschritte nachverfolgen.

Teilen Sie Ihre Aufgaben zur Entwicklung von Führungskräften in mundgerechte Aufgaben auf und überwachen Sie Ihren Fortschritt mit der ClickUp Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan

Die ClickUp Vorlage für einen persönlichen Entwicklungsplan kann Ihnen helfen, einen Plan für die Entwicklung Ihrer Führungsqualitäten zu erstellen. Fügen Sie zunächst die Fähigkeiten hinzu, an denen Sie arbeiten möchten - Kommunikation, entscheidungsfindung, konfliktlösung, zwischenmenschliche Kommunikation, usw. Fügen Sie dann Unteraufgaben hinzu, in denen Sie detailliert beschreiben, wie Sie planen, diese Fähigkeiten zu entwickeln.

Die Vorlage verfügt über drei Ansichten:

Aktionsplan hier werden alle Ihre Fähigkeiten (und Pläne) mit ihrem Status aufgelistet tabelle Fortschrittsanzeige hier sehen Sie die tatsächlichen Fortschritte, die Sie bei der Entwicklung dieser Fähigkeit gemacht haben board PD pro Quartal ein Board im Kanban-Stil, das Ihnen eine Übersicht über Ihren Fortschritt und die Nummer der bearbeiteten Fähigkeiten pro Quartal gibt

Diese Vorlage kann Ihr strategischer Verbündeter und zuverlässiger Assistent sein, der Ihnen einen strukturierten Rahmen für die Entwicklung von Führungskräften bietet.

Wir schlagen auch vor, einzelne ClickUp Projekte (oder sogar abschließende Ordner mit Projekten, Dokumenten und mehr) für jede Ihrer Führungsaktivitäten zu erstellen - ehrenamtliche Arbeit, Nebenjobs, Mentorenprogramme, Kurse und so weiter.

Legen Sie dann eine wiederholende Aufgabe fest, die Sie daran erinnert, Ihre Fortschritte alle zwei Wochen zu überprüfen - im Wesentlichen richten Sie ein System ein, in dem Sie eine Leistungsbewertung für sich selbst erledigen. Das kann Ihre Motivation steigern und Sie zur Verantwortung ziehen.

Verbessern Sie Ihre Führungsqualitäten und erreichen Sie Ihre Karriereziele

Führungsqualitäten sind notwendig, um beruflich voranzukommen, sei es, dass Sie die Ziele Ihres Unternehmens mitbestimmen, Ihrem Team Vertrauen einflößen oder ein unterstützendes Arbeitsumfeld schaffen.

Der beste Schritt zur Verbesserung Ihrer Führungsqualitäten ist die Einstellung von Einzelzielen für sich selbst und die Übernahme von Verantwortung. Nutzen Sie eine Plattform für Projekt- und Produktivitätsmanagement wie ClickUp, um Führungsziele einzustellen, Kursfortschritte zu verfolgen oder sogar Ihre Fortschritte in einem Dokument zu dokumentieren.

Das ist besonders praktisch, wenn Sie auf verschiedene Weise an Ihren Führungsqualitäten arbeiten - bei der Arbeit, mit einem Coach usw. Sie können alles von einem Ort aus verfolgen. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an , bauen Sie Ihre Führungsqualitäten aus und schöpfen Sie Ihr volles Potenzial in der Arbeit und im Leben aus.