die 10 besten von KI unterstützten Zusammenfassungsgeneratoren

Haben Sie schon einmal um Mitternacht auf einen 30-seitigen Bericht gestarrt und sich gefragt, warum sich jede Zeile anfühlt, als würde sie um den Titel "Wortreichster Satz des Jahres" konkurrieren?

Glauben Sie mir, das habe ich auch schon erlebt. Da habe ich angefangen, mich mit KI-gesteuerten Zusammenfassungsgeneratoren zu beschäftigen.

Mein Team bei ClickUp und ich haben wochenlang diese KI-Zusammenfassungsgeneratoren getestet und ihnen alles anvertraut, von Berichten und Blogbeiträgen bis hin zu akademischen Aufsätzen.

Hier ist also meine ehrliche, nüchterne Zusammenstellung der 10 besten KI-Zusammenfassungsgeneratoren, die Ihre Zeit wert sind.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier ist meine Liste der 10 besten KI-Zusammenfassungsgeneratoren, die es derzeit gibt.

ClickUp (am besten für KI-gestützte Zusammenfassungen und Dokumentenmanagement) Notta (Bester Protokollant für Meetings und Online-Zusammenfassung von Texten) Hypotenuse KI (Bester stichwortgestützter Zusammenfassungsgenerator für das Marketing) Semrush AI Summarizer (bestes kostenloses SEO-freundliches KI Summarizing tool) QuillBot (bestes KI-gestütztes Paraphrasierungs- und Schreib-Tool für Profis) Anyword (Bester KI-gestützter Generator für Marketingtexte) KI Summarizer (Beste KI für prägnante Textzusammenfassungen) Jasper KI (Bester Zusammenfassungsgenerator für Geschäfte) Any Summary (Bester schneller KI-Zusammenfassungsgenerator für jedes Dokument) Wordtune (Beste KI-Zusammenfassungen für YouTube-Videos)

Worauf sollten Sie bei einem KI Text Summarizer achten?

Das ideale Tool für Zusammenfassungen sollte sich an Ihren Workflow anpassen, komplexe Inhalte verarbeiten und genaue und aufschlussreiche Zusammenfassungen liefern.

Hier sind die wichtigsten Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:

Genauigkeit und Relevanz : Stellen Sie sicher, dass der KI-Zusammenfassungsgenerator die Schlüsselpunkte extrahiert, ohne den Kontext zu verlieren oder kritische Details auszulassen

: Stellen Sie sicher, dass der KI-Zusammenfassungsgenerator die Schlüsselpunkte extrahiert, ohne den Kontext zu verlieren oder kritische Details auszulassen Anpassbarkeit : Achten Sie auf die Optionen des Tools, mit denen Sie die Länge, den Ton oder den Fokus der Zusammenfassung an Ihr Publikum oder Ihren Zweck anpassen können

: Achten Sie auf die Optionen des Tools, mit denen Sie die Länge, den Ton oder den Fokus der Zusammenfassung an Ihr Publikum oder Ihren Zweck anpassen können Benutzerfreundlichkeit : Legen Sie Wert auf eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine nahtlose Integration mit Tools wie Word oder Slack

: Legen Sie Wert auf eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine nahtlose Integration mit Tools wie Word oder Slack Vielseitigkeit des Inhalts : Wählen Sie einen Zusammenfassungsgenerator, der verschiedene Formate zur Zusammenfassung von Artikeln verarbeiten kann, einschließlich PDFs, E-Mails und Abschriften

: Wählen Sie einen Zusammenfassungsgenerator, der verschiedene Formate zur Zusammenfassung von Artikeln verarbeiten kann, einschließlich PDFs, E-Mails und Abschriften Geschwindigkeit und Skalierbarkeit : Stellen Sie sicher, dass das Tool zur Erstellung von Zusammenfassungen große Mengen an Inhalten schnell verarbeiten kann, insbesondere in schnelllebigen Umgebungen

: Stellen Sie sicher, dass das Tool zur Erstellung von Zusammenfassungen große Mengen an Inhalten schnell verarbeiten kann, insbesondere in schnelllebigen Umgebungen Datensicherheit : Entscheiden Sie sich für ein KI summarize tool mit strengen Datenschutzrichtlinien und Verschlüsselung zum Schutz sensibler Daten

: Entscheiden Sie sich für ein KI summarize tool mit strengen Datenschutzrichtlinien und Verschlüsselung zum Schutz sensibler Daten Kosten vs. ROI: Prüfen Sie, ob die Zeitersparnis die Kosten rechtfertigt, insbesondere bei Zusammenfassungs-Tools für Unternehmen

Pro-Tipp: Bevor Sie sich für eine KI-Zusammenfassung entscheiden, sollten Sie deren Leistung mit verschiedenen Inhalten testen, die für Ihre Bedürfnisse relevant sind. Viele tools bieten kostenlose Testversionen an. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die Genauigkeit, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit aus erster Hand zu beurteilen.

Die 10 besten KI-Zusammenfassungsgeneratoren

Da Sie nun wissen, worauf Sie bei einem KI-Zusammenfassungsprogramm achten sollten, wollen wir uns die 10 besten Optionen ansehen, die diese Kriterien erfüllen:

1. ClickUp (am besten geeignet für KI-gestützte Zusammenfassungen und Dokumentenmanagement)

Für diejenigen, die wissen ClickUp als primäres Projektmanagement- und Produktivitätstool, möchte ich Ihnen sagen, dass ClickUp fabelhaft als KI-Zusammenfassungstool funktioniert.

Hier erfahren Sie, wie Sie den KI-Assistenten von ClickUp nutzen können

ClickUp Gehirn um perfekte Zusammenfassungen zu erstellen.

ClickUp Gehirn

ClickUp Brain ist ein KI-gestütztes Schreib-Tool und KI-Assistent, der Teams und Einzelpersonen dabei hilft, Informationen zu verarbeiten, Entscheidungen zu treffen und Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten.

Basierend auf der Verarbeitung natürlicher Sprache kann es Inhalte einfach analysieren, Zusammenfassungen erstellen, wichtige Erkenntnisse extrahieren und sogar umsetzbare Schritte auf der Grundlage Ihrer Aufgaben und Dokumente vorschlagen.

Instanz habe ich einen langatmigen 15-seitigen Statusbericht in ClickUp's AI Writer for Work eingegeben und ein vages Ergebnis erwartet. Stattdessen erhielt ich eine klare, umsetzbare Zusammenfassung mit Vorschlägen für die nächsten Schritte. Das hat mir nicht nur Zeit gespart, sondern auch ein Höchstmaß an Klarheit gebracht.

Mit den maßgeschneiderten Zusammenfassungen von ClickUp Brain erfassen Sie sofort das große Ganze.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie neugierig sind, wie Sie diese KI-Features nutzen können, lesen Sie dieses hilfreiche anleitung zur Erstellung von Zusammenfassungen und Aktualisierungen .

ClickUp Dokumente

Früher habe ich mit einem Team gearbeitet, das dafür bekannt war, endlose Brainstorming-Sitzungen zu veranstalten, die zu fantastischen, aber verstreuten Notizen führten. ClickUp Dokumente hat dabei geholfen.

Es ist ein kollaboratives Dokumententool innerhalb von ClickUp, mit dem Teams Inhalte in Echtzeit entwerfen, bearbeiten und freigeben können. Das Verfassen von Vorschlägen, das Verwalten von Team-Wikis und das Organisieren von Meeting-Protokollen wurde so unendlich viel einfacher.

Erstellen Sie zusammenfassende, umsetzbare Listen zu erledigender Projekte in ClickUp Docs

Das Einzigartige hier ist nicht nur, dass Sie gemeinsam schreiben können (das können viele Tools!), sondern auch, dass KI aktiv in Ihren Dokumenten zu erledigen ist. Ich habe 12 Seiten Notizen aus einem Team-Brainstorming in ClickUp Docs eingefügt, und das Ergebnis war eine konzentrierte, umsetzbare Übersicht.

Und es überrascht nicht, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Erfahrung gemacht hat. Michael Holt, Geschäftsführer von EdgeTech , sagt:

Unsere jüngste Erfahrung mit dem kollaborativen Einfluss von ClickUp war die Arbeit an einem Plan für die Inhalte einer Produkteinführung. Wir waren in der Lage, mit dem docs-Tool ein Repository für Inhalte zu erstellen und zu pflegen, das eine hierarchische Struktur, kollaborative Bearbeitung und leistungsstarke Einbettungsfeatures enthielt.

Michael Holt, CEO von EdgeTech

Freigeben und Bearbeiten von Dokumenten mit ausgewählten Mitgliedern des Teams mit ClickUp Docs

Was ClickUp auszeichnet, ist nicht nur die top ClickUp Brain Features oder die Fähigkeit von ClickUp Docs, Dokumente freizugeben und zu bearbeiten, sondern wie nahtlos es alles miteinander verknüpft. Mit Dokumenten, die direkt mit Aufgaben verknüpft sind, geht nichts verloren.

👀 Quick Hack: ClickUp kann als Ihr Multimedia-Hub fungieren! Es ermöglicht Ihnen, Dateien wie Aufnahmen, Bilder und sogar ganze Präsentationen an Aufgaben anzuhängen. ClickUp ist nicht nur ein Zusammenfassungs-Tool, sondern ein abschließendes Ökosystem, das jede Information verwertbar macht.

ClickUp beste Features

Fassen Sie lange Berichterstellungen und Meetings mit ClickUp Brain zu prägnanten, umsetzbaren Erkenntnissen zusammen

Passen Sie rollenspezifische Eingabeaufforderungen und Vorlagen an, um Zusammenfassungen zu erstellen, die für Branchen wie Marketing, Vertrieb und Projektmanagement relevant sind

Erhalten Sie umsetzbare Erkenntnisse als Aufzählungspunkte aus Zusammenfassungen und schlagen Sie nächste Schritte vor, um Klarheit und Orientierung zu gewährleisten

Integrieren Sie längere Aufsätze als Zusammenfassungen direkt in Aufgaben, um den Workflow zu verbessern und sicherzustellen, dass kritische Elemente nicht übersehen werden

ClickUp Limits

Erfordert einen kostenpflichtigen Plan, um einige KI-Features freizuschalten

Benutzer, die neu im ClickUp-Ökosystem sind, könnten aufgrund der Nummer der angebotenen Features eine Lernkurve durchlaufen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

Auch gelesen: 11 Vorlagen für die Prozessdokumentation in Word & ClickUp zur Optimierung Ihrer Abläufe

2. Notta (Beste Meeting-Transkription und Online-Zusammenfassung von Texten)

über Notta Notta ist ein KI-Zusammenfassungstool, das mehr als nur Zusammenfassungen erledigt; es ist ein vollwertiger Transkriptions- und Produktivitätsassistent.

Das Feature Live-Transkription von Meetings dieses Zusammenfassungsgenerators, der von seinem KI-Bot angetrieben wird, ermöglicht es Ihnen, Abschriften in Echtzeit zu erstellen, indem Sie einfach den Link einer Meeting-Einladung einfügen.

Das Feature KI-Notizen (ehemals KI Summarizer) zeichnet sich durch die Erstellung prägnanter Zusammenfassungen direkt aus den Protokollen aus. Notta unterstützt außerdem über 100+ Transkriptionssprachen und die Übersetzung in mehrere Sprachen, was für mich von unschätzbarem Wert war, als ich bei der Zusammenarbeit an Dokumenten mit internationalen Kollegen.

Nottas beste Features

Aktivieren Sie die Live-Transkription von Meetings auf Plattformen wie Zoom und Google Meet, um sofortigen Zugriff auf die Schlüssel zu gewährleisten

Exportieren Sie Dateien in verschiedenen Formaten wie DOCX, PDF, SRT und MP3

Anzeigen von Original- und übersetztem Text nebeneinander, um eine effektive sprachübergreifende Zusammenarbeit zu ermöglichen

Extrahieren von Highlights aus dichten Transkripten, um Zeit bei der Dokumentation nach dem Meeting zu sparen

Notta Beschränkungen

Die Leistung des Tools hängt stark von der Klarheit des Audios ab, was in lauten Umgebungen oder bei Sprechern mit starkem Akzent problematisch ist

Verfeinerungen nach der Transkription erfordern den Export in externe Textverarbeitungsprogramme, was den Workflow unterbricht

Preise für Notta

Free

Pro: $14.99/Benutzer pro Monat

$14.99/Benutzer pro Monat Business: 27,99 $/Benutzer pro Monat

27,99 $/Benutzer pro Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notta Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

3. Hypotenuse KI (Bester Generator für schlagwortreiche Zusammenfassungen für das Marketing)

über Hypotenuse KI Hypotenuse KI kann dichte Inhalte wie White Papers und lange Formulare von Blogartikeln zusammenfassen und dabei Schlüsselwörter integrieren. Beeindruckend ist die Fähigkeit, Zusammenfassungen je nach Tonfall und Stil zu benutzerdefinieren.

Zu erledigen ist die Aufgabe von Hypotenuse zum Beispiel, wenn Sie eine formale projektzusammenfassung für einen Bericht an den Client oder eine Version für die Unterhaltung beim internen Brainstorming. Das macht es besonders nützlich für Vermarkter oder Inhaltsstrategen, die kI für die Dokumentation nutzen wollen .

Hypotenuse KI beste Features

Maßgeschneiderte Ergebnisse auf der Grundlage beruflicher, unterhaltsamer oder kreativer Kontexte

Generieren Sie gut strukturierte Zusammenfassungen, die Schlüssel-Themen zusammenfassen, anstatt nur Sätze zu extrahieren

Hervorragende Ergebnisse im E-Commerce und Marketing mit Produktbeschreibungen oder kampagnenfähigen Zusammenfassungen, die eingebettete Schlüsselwörter enthalten

Hypotenuse KI Limits

Schwierigkeiten mit akademischen oder sehr technischen Dokumenten, die ohne manuelle Anleitung oft nicht in der Lage sind, komplizierte Details zu erfassen

Beschränkung auf Englisch, was Benutzer, die in mehrsprachigen Umgebungen arbeiten, abschrecken kann

Preise für Hypotenuse KI

Einzelperson: $29/50.000 Wörter pro Monat

Teams: $59/120.000 Wörter pro Monat

$59/120.000 Wörter pro Monat Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Hypotenuse KI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

4.7/5 (60+ Bewertungen) Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

4. Semrush AI Summarizer (Bestes kostenloses SEO-freundliches KI summarizing tool)

über Semrush KI Diese KI-Zusammenfassung ist eine natürliche Ergänzung, wenn Sie bereits Teil des Semrush-Ökosystems sind. Verwenden Sie ihn, um SEO-Berichte und Keyword-Analysen zu verdaulichen Präsentationseinblicken zusammenzufassen.

Einer der größten Vorteile dieses Tools ist die Integration mit der umfangreichen Datenbank von Semrush. Bei der Zusammenfassung eines Website-Audits beispielsweise kontextualisiert die KI automatisch die Ergebnisse und verknüpft sie mit breiteren SEO-Trends. Diese Analysetiefe ist bei eigenständigen Zusammenfassungen nur schwer zu finden.

💡Pro-Tipp: Kombinieren Sie diesen Summarizer mit dem Keyword Magic Tool, um verwandte Keywords aufzudecken und die Relevanz Ihrer Zusammenfassungen zu erhöhen.

Semrush KI-Text-Zusammenfassung beste Features

Richten Sie Zusammenfassungen von Inhalten an der Keyword-Optimierung aus, um eine bessere Sichtbarkeit in den Suchergebnissen zu gewährleisten

Sie erhalten direkt in den Zusammenfassungen umsetzbare nächste Schritte, wie z. B. die Ausrichtung auf Einzelziele mit unterdurchschnittlichen Keywords

Schaffung eines einheitlichen Workflows für SEO-Experten durch Integration der KI-Text-Zusammenfassung in andere Tools von Semrush

Semrushs KI-Text-Zusammenfassung ist limitiert

Äußerst effektiv für SEO und Marketing, aber ungeeignet für kreative, akademische oder technische Projekte

Funktioniert am besten als Teil der größeren Semrush-Suite, so dass es für Benutzer, die eigenständige Zusammenfassungslösungen suchen, unpraktisch ist

Semrush KI-Text-Zusammenfassung Preise

Free

Semrush AI text summarizer Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

5. QuillBot (Bestes KI-gesteuertes Paraphrasierungs- und Schreib-Tool für Profis)

über QuillBot QuillBot ist ideal für schnelle, prägnante Zusammenfassungen und Paraphrasierungsaufgaben. Das tool bietet zwei Zusammenfassungsmodi, Schlüsselsätze und Paragraphenmodus, die je nach gewünschtem Detailgrad Flexibilität ermöglichen.

QuillBot zeichnet sich durch seine Erschwinglichkeit und seine Multitasking-Fähigkeiten aus. Neben der Zusammenfassung hat es auch die Funktion eines Grammatikprüfers, absatzgenerator und Schreibassistent und damit ideal für Studenten, Schriftsteller und Berufstätige, die mit verschiedenen Aufgaben jonglieren müssen.

QuillBot beste Features

Verwenden Sie die Option "Sätze hervorheben", um schnell die wichtigsten Teile von längeren Dokumenten zu identifizieren

Fassen Sie Texte direkt von Webseiten zusammen, um Ihren Recherche-Workflow zu beschleunigen

Zugriff auf Paraphrasierung und Plagiatserkennung, um Ihren Schreibprozess effizienter zu gestalten

QuillBot Beschränkungen

Free-Tier-Benutzer sind mit Einschränkungen bei der Textlänge konfrontiert, was die Nützlichkeit bei der Verarbeitung längerer Materialien einschränkt

Im Vergleich zu fortgeschrittenen Tools fehlt es der Ausgabe an Nuancen und Feinschliff für professionelle oder kreative Anwendungen

QuillBot Preise

Free

Premium: $9.95/Benutzer pro Monat

QuillBot Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (30+ Bewertungen)

4.4/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

6. Anyword (Bester KI-gestützter Generator für Marketingtexte)

über Beliebiges Wort Ich habe Anyword im Rahmen einer Produkteinführungskampagne getestet, bei der ich Zusammenfassungen benötigte, die auf verschiedene Demografien und Plattformen zugeschnitten waren. Anyword erstellte eine professionelle LinkedIn-Zusammenfassung, eine knackige Twitter-freundliche Version und eine lockere Variante für Instagram.

Eines der stärksten Features von Anyword ist die Möglichkeit, Zusammenfassungen personalisieren zu können. Das macht das Tool besonders hilfreich für Geschäfte, die ihre Marke über mehrere Kommunikationskanäle hinweg vertreten und sich dabei an die Nuancen der verschiedenen Zielgruppen anpassen wollen.

💡 Pro-Tipp: Nutzen Sie neben den Zusammenfassungen auch das Feature "Content Ideation", um neue Inhalte für Blogs oder soziale Medien zu generieren.

Die besten Features von Anyword

Erstellen Sie Persona-basierte Zusammenfassungen, die auf Führungskräfte, junge Berufstätige oder Nischenzielgruppen zugeschnitten sind, mit Präzision

Nutzen Sie prädiktive Metriken wie Click-Through-Raten und Engagement-Scores, um datengestützte Marketingentscheidungen zu treffen

Optimieren Sie Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen mit Zusammenfassungen, die sich perfekt für Tweets, Anzeigenüberschriften oder längere Formate eignen

Anyword Beschränkungen

Erfordert eine Lernkurve, um prädiktive Metriken effektiv zu interpretieren, was Benutzer, die zum ersten Mal damit arbeiten, überfordern kann

Die Premium-Preisstruktur positioniert es als Investition für professionelle Vermarkter und nicht für den individuellen oder kleinen Gebrauch

Anyword Preise

Starter: $39 für Einzelvermarkter und Freiberufler

$39 für Einzelvermarkter und Freiberufler Datengesteuert : $79 für kleine Marketing Teams

: $79 für kleine Marketing Teams Business : $349 für große Marketing Teams mit 10+ Benutzern

: $349 für große Marketing Teams mit 10+ Benutzern Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Anyword Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (1000+ Bewertungen)

4.8/5 (1000+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

7. KI Summarizer (am besten geeignet für prägnante Textzusammenfassungen)

über KI-Zusammenfassung Der /AI Summarizer ist ein einfaches, schnörkelloses Tool, bei dem Einfachheit und Zugänglichkeit im Vordergrund stehen.

Diese KI-Tool zur Zusammenfassung von Dokumenten eignet sich für Benutzer, die eine schnelle und einfache Lösung benötigen, z. B. Studenten, die ihre Notizen zusammenfassen oder Gelegenheitsleser, die Online-Artikel destillieren.

Für professionelle Einstellungen ist es jedoch aufgrund der fehlenden benutzerdefinierten Anpassungs- und Verfeinerungsoptionen im Vergleich zu Tools wie ClickUp weniger konkurrenzfähig.

💡 Pro-Tipp: Laden Sie umfangreiche technische Berichte hoch und nutzen Sie das Feature "Benutzerdefinierter Fokus", um bestimmte Abschnitte wie Zusammenfassungen oder Anhänge zusammenzufassen.

KI Summarizer beste Features

Extrahieren Sie Schlüsselinformationen aus PDFs und Weblinks, um Forschungsarbeiten, Berichte oder Nachrichtenartikel zusammenzufassen

Legen Sie die Länge der Zusammenfassung fest oder konzentrieren Sie sich auf Abschnitte wie Einleitungen oder Schlussfolgerungen

Hochladen großer Dateien bis zu 50 MB für detaillierte Berichterstellungen und umfassende Dokumente

KI Summarizer Limits

Benutzer können Länge, Ton oder Fokus der Zusammenfassung nicht anpassen, was die Ausgabe weniger vielseitig macht

Fehlen von Integrationen oder Exportfunktionen, was die Nutzbarkeit für professionelle Anwender einschränktsoftware für den Dokumenten-Workflow /AI Summarizer Preise

Free

Wöchentlicher Plan: $3.99

$3.99 Monatlicher Plan: $6.99

AI Summarizer Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

8. Jasper KI (Bester Zusammenfassungsgenerator für Geschäfte)

über Jaspis KI Jasper KI ist ein Tool, das Zusammenfassungen mit der Generierung robuster Inhalte verbindet. Es eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Projekte wie die Erstellung von Zusammenfassungen aus langen Marktforschungsberichten oder die Aufbereitung von Markenrichtlinien zu umsetzbaren Ergebnissen für Teams.

Ein Feature, das mir besonders auffiel, waren die Funktionen zur Optimierung von Inhalten. Zum Beispiel fasste Jasper ein umfangreiches Whitepaper zusammen, fasste den Inhalt zusammen und schlug Verbesserungen der Formulierung vor, um die Lesbarkeit zu verbessern.

Ein weiteres Highlight ist die Vielseitigkeit von Jasper für verschiedene Formate. Ob es sich um die Zusammenfassung von eBooks, Newslettern oder sogar Social-Media-Strategien handelt, Jasper passt seinen Ton, seine Struktur und seinen Fokus an.

Beste Features von Jasper KI

Benutzen Sie die benutzerdefinierte Tonalität, Länge und den Stil, um die Ausgaben an die Bedürfnisse Ihres Publikums anzupassen

Verbessern Sie Ihre Inhalte durch Umstrukturierung und Aufpolieren für mehr Klarheit und Wirkung

Verbinden Sie dieses tool mit Grammarly, Google Docs und CMS-Plattformen für reibungslosere Workflows undversionskontrolle Jasper Beschränkungen

Benutzer müssen sich mit der Eingabeaufforderung und den erweiterten Einstellungen vertraut machen, um optimale Ergebnisse zu erzielen

Die Kosten machen es für Benutzer, die einfache oder gelegentliche Zusammenfassungsfunktionen suchen, unerschwinglich

Preise für Jasper

Ersteller: $39/Platz pro Monat

$39/Platz pro Monat Pro: 59 $/Sitz pro Monat

59 $/Sitz pro Monat Business: Benutzerdefinierte Preise

Jasper Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1200+ Bewertungen)

4.7/5 (1200+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (1800+ Bewertungen)

9. Any Summary (Bester schneller KI-Zusammenfassungsgenerator für jedes Dokument)

über Jede Zusammenfassung Wenn Sie ein leichtgewichtiges und unkompliziertes Tool für schnelle Zusammenfassungsaufgaben suchen, kann Any Summary Ihnen helfen.

Eine der Stärken des Programms ist seine Geschwindigkeit. Selbst bei mäßig langen Inhalten (z. B. bei Artikeln mit 3.000 Wörtern) hat das Tool Zusammenfassungen innerhalb von Sekunden verarbeitet und erstellt.

💡Pro-Tipp: Testen Sie das Feature zur Browserkompatibilität, um Zusammenfassungen direkt aus Online-Artikeln oder eingefügten URLs zu erstellen.

Die besten Features von Any Summary

Erzeugt Zusammenfassungen ohne unnötige Schritte oder Ablenkungen

Verlassen Sie sich auf dieses Tool, um Texte mittlerer Länge schnell zu bearbeiten, und machen Sie es damit ideal für Aufgaben, die Sie sofort erledigen müssen

Erfassen Sie die wichtigsten Ideen genau, was es für den persönlichen Gebrauch praktisch macht, z. B. beim Überfliegen längerer Lektüre oder bei der Vorbereitung von Diskussionen

Alle Limitierungen der Zusammenfassung

Es fehlen erweiterte Optionen wie Tonwertanpassung, Integrationen oder Export-Features, was die Attraktivität für professionelle Benutzer verringert

Konzipiert für einmalige Zusammenfassungen, keine Skalierbarkeit für größere Projekte oder die Verwendung im Team

Preise für Any Summary

Free

Plus: $99.99 pro Jahr

Any Summary Bewertungen und Rezensionen

G2: Keine Bewertungen vorhanden

Keine Bewertungen vorhanden Capterra: Keine Bewertungen vorhanden

10. Wordtune (Beste KI-Zusammenfassungen für YouTube-Videos)

über Wordtune Wordtune ist ein intuitiver Schreibassistent, der dabei hilft, Inhalte zu verfeinern und gleichzeitig zu komprimieren. Ich fand es besonders hilfreich bei der Zusammenfassung langer YouTube-Videos, E-Mails, Projektvorschläge oder Blog-Entwürfe, da es nicht nur prägnante Versionen erstellt, sondern auch die Sprache verfeinert und die Klarheit verbessert.

Das Besondere an Wordtune sind seine Umformulierungsoptionen. Ein weiteres Feature ist die Echtzeit-Integration mit Plattformen wie Google Docs, die ein nahtloses Schreiben ermöglicht. Damit eignet sich Wordtune für Berufstätige, Studenten und Autoren, die ein ausgefeiltes Ergebnis anstreben, ohne den Kontext zu vernachlässigen.

Wordtune beste Features

Anpassen von Zusammenfassungen an formelle, legere oder prägnante Kommunikationsstile, um sie an Ihr Publikum anzupassen

Optimieren und verfeinern Sie Zusammenfassungen direkt in Google Docs und sparen Sie so Zeit bei der Bearbeitung

Verbessern Sie Ihren Text durch Umformulierungen und Klarheitsanpassungen neben der Zusammenfassung

Wordtune-Einschränkungen

Die Begrenzung der Wortzahl und der Features in der kostenlosen Version schränkt den Nutzen für Benutzer ein, die größere Dokumente bearbeiten

Viele der herausragenden Features, wie z. B. erweiterte Tonoptionen, sind an ein Abonnement gebunden, was den Wert für gelegentliche Benutzer limitiert

Wordtune Preise

Free

Erweitert: $6,99/Monat (jährliche Abrechnung)

$6,99/Monat (jährliche Abrechnung) Unlimited: $9.99/Monat (jährliche Abrechnung)

$9.99/Monat (jährliche Abrechnung) Business: Benutzerdefinierte Preise

Wordtune Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (170+ Bewertungen)

4.6/5 (170+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (70+ Bewertungen)

ClickUp: Das ultimative KI Summarization Tool

Als ich anfing, mit KI-Tools für Zusammenfassungen zu experimentieren, hatte ich eine Checkliste: Es musste mir Zeit sparen, sich in meinen Workflow integrieren lassen und mich nicht damit zurücklassen, die Punkte hinterher zu verbinden.

Jedes Tool auf dieser Liste versprach, diese Anforderungen zu erfüllen, aber erst mit ClickUp wurde mir klar, was mir gefehlt hatte - ein Tool zur Zusammenfassung, das nicht nur Informationen verarbeitete, sondern mir half, "etwas damit zu tun"

Jede Erkenntnis wird Teil eines größeren Plans, jede Aufgabe hat einen zentralen hub, und jedes Projekt kommt voran, ohne dass ich mit mehreren Plattformen jonglieren muss.

Für jemanden wie mich, der immer ein Dutzend verschiedener Prioritäten unter einen Hut bringen muss, fühlt sich ClickUp weniger wie ein tool als vielmehr wie eine Erweiterung meiner Arbeit an.

Das können auch Sie sich für ClickUp anmelden und erleben Sie eine KI-Zusammenfassung, die ähnliche Ergebnisse liefert.