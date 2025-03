Top 10 Software zur Versionskontrolle von Dokumenten für 2025

Haben Sie schon einmal versehentlich eine aktuelle Version eines Dokuments gelöscht oder durcheinander gebracht? Das passiert auch den Besten von uns.

Software zur Versionskontrolle von Dokumenten ist Ihr Sicherheitsnetz für solche Fälle. Wenn etwas schief geht, können Sie jederzeit zu einer früheren Version zurückkehren, sie wiederherstellen und diese "Ups"-Momente vermeiden.

Ohne Software für die Versionskontrolle von Dokumenten hat jeder sein eigenes Exemplar, und Sie können nicht sicher sein, wer die neueste Version hat. Software für die Dokumentenkontrolle sorgt für Ordnung und stellt sicher, dass alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen (im wahrsten Sinne des Wortes!), indem sie verschiedene Versionen Ihrer Geschäftsprozesse verwaltet.

Lassen Sie uns die 10 besten Versionen von Dokumentenkontrollsoftware für 2024 betrachten, ihre Stärken und Schwächen analysieren und herausfinden, wie sie Ihrem Geschäft zu mehr Wachstum verhelfen können.

Worauf sollten Sie bei Software zur Versionskontrolle von Dokumenten achten?

Bei der Auswahl eines der besten Systeme zur Kontrolle von Versionen von Dokumenten für Ihr Geschäft sollten Sie den Features Priorität einräumen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Hier sind einige Schlüssel-Features, auf die Sie achten können:

Nachverfolgung des Versionsverlaufs: Eine robuste Versionskontrollsoftware führt eine detaillierte Historie der Dokumentänderungen und zeigt jeden Eigentümer und seine Bearbeitungen an. Dieses Feature sorgt für Transparenz und Verantwortlichkeit und ermöglicht einen Versionsvergleich, so dass Benutzer bei Bedarf auf frühere Versionen zurückgreifen können Zusammenarbeit in Echtzeit: Aktivierung von echtzeit-Zusammenarbeit ist entscheidend. Die Möglichkeit, Kommentare und Anmerkungen hinzuzufügen, erleichtert die reibungslose Teamarbeit und macht es mehreren Benutzern leicht, gleichzeitig an demselben Dokument zu arbeiten Flexible Zugriffskontrolle: Die Verwaltung der Zugriffsrechte ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei sensiblen Informationen. Ihre Software sollte eine flexible Zugriffskontrolle bieten, die sicherstellt, dass nur autorisierte Personen bestimmte Dokumente ansehen oder bearbeiten können Intuitive Benutzeroberfläche: Ein intuitives Design stellt sicher, dass Benutzer, unabhängig von ihren technischen Kenntnissen, mühelos durch die Software navigieren können Integrationsmöglichkeiten: Integrationsmöglichkeiten, die es der Dokumentenmanagement-Plattform ermöglichen, harmonisch mit Ihren bestehenden Tools zusammenzuarbeiten, so dass Sie effizienter arbeiten können Backup-Funktionen: Die Software sollte robuste Backup-Features bieten, um Datenverluste zu verhindern und sicherzustellen, dass Ihre sensiblen Dokumente auch unter unvorhergesehenen Umständen immer sicher sind Skalierbarkeit: Mit dem Wachstum Ihres Unternehmens sollte auch Ihre Dokumentenverwaltungslösung mitwachsen. Die Skalierbarkeit stellt sicher, dass die Software für die Kontrolle von Versionen von Dokumenten steigende Daten- und Benutzerzahlen bewältigen kann, ohne die Leistung zu beeinträchtigen Schulung: Die Zusammenarbeit mehrerer Personen an einem Dokument kann zu Verwirrung führen, vor allem, wenn sie nicht wissen, wie das Tool und seine Features zu verwenden sind. Daher sollte das Tool über umfassendes Schulungsmaterial verfügen, damit die Software erfolgreich eingesetzt werden kann

Die 10 besten Softwarelösungen zur Kontrolle von Dokumentenversionen im Jahr 2024

Während softwarelösungen für das Dokumentenmanagement sind auf dem Markt verfügbar, aber einigen fehlen vielleicht noch wichtige Features. Wir haben uns verschiedene Optionen angeschaut und ihre Vor- und Nachteile geprüft, um Ihnen die 10 besten Softwarelösungen zur Kontrolle von Versionen von Dokumenten vorzustellen. Lassen Sie uns herausfinden, wer es auf die Liste geschafft hat!

1. ClickUp

das kollaborative Dashboard von ClickUp macht es einfach, Aufgaben zu erstellen, nachzuverfolgen und zu erreichen

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität und Zusammenarbeit, die für Teams jeder Größe entwickelt wurde, um ohne Unterbrechungen zusammenzuarbeiten.

Es ist die ideale App für die Erstellung von Unternehmens-Wikis und technische Dokumente und zur Dokumentation von Produktfeatures, Abteilungsprozessen und individuellen Aufgaben und Verantwortlichkeiten. ClickUp Dokumente mit dem Feature 'Versionskontrolle' können Sie Ihre Dokumente mit Datenschutz- und Bearbeitungsfunktionen schützen und die Eigentümerschaft zuweisen, indem Sie Eigentümer und Mitwirkende hinzufügen. Erstellen Sie Links, die ausschließlich für ein bestimmtes Team, einen Gast oder ein öffentliches Mitglied freigegeben werden können, indem Sie sie einladen.

Außerdem können Sie die Historie der an einem Dokument vorgenommenen Änderungen einsehen und bei Bedarf frühere Versionen wiederherstellen.

clickUp ermöglicht es Ihnen, Aufgaben mit Dokumenten zu verknüpfen, damit Sie alles an einem Ort haben!

Mit ClickUp's Live-Erkennung der Zusammenarbeit feature kann jeder in Ihrem Workspace Dokumente gleichzeitig bearbeiten, Infos auflisten, Tags, Aufgaben und Zielbeschreibungen hinzufügen, und Änderungen verwalten . Darüber hinaus aktualisiert die Plattform alles sofort in Echtzeit.

verfolgen Sie die gleichzeitige Bearbeitung durch mehrere Mitglieder eines Teams in Echtzeit mit der ClickUp Live-Bearbeitungsfunktion

ClickUp beste Features

Hinzufügen von Kopfzeilen, Tabellen, Bannern, Tags, Kommentaren, Lesezeichen, Bildern, Videos und Links, so dass effizientes Freigeben von Wissen Gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit

Verwenden Sie Vorlagen, damit Ihre Dokumente einheitlich aussehen

Sparen Sie Zeit und erledigen Sie mehr mit den Features Fokusmodus, Seitendetails und Archiv

Duplizieren Sie ein öffentlich freigegebenes Dokument

Schützen Sie Ihre Dokumente mit dem Business Plus-Plan vor unerwünschten Änderungen

Erstellen Sie Doc-Tags, um Dokumente leicht zu finden

Schreiben, formatieren, zusammenfassen und bearbeiten Sie Inhalte schnell mit ClickUp AI ClickUp Beschränkungen

Für Benutzer, die zum ersten Mal mit ClickUp arbeiten, kann es eine Lernkurve geben

Einige Features sind in der mobilen App nicht vollständig zugänglich

ClickUp Preise

Free Forever r

r Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9000+ Bewertungen)

4.7/5 (9000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3900+ Bewertungen)

2. Adobe Acrobat

via Adobe Acrobat Adobe Acrobat ist eine Software, mit der Sie PDF-Dateien erstellen, bearbeiten und verwalten können. Sie können Dokumente aus verschiedenen Formaten in PDFs konvertieren und auch Sicherheits-Features wie Passwörter oder Berechtigungen für Signaturen hinzufügen, um Ihre Dateien zu schützen.

Mit dem Feature der Versionskontrolle wird die Nummer der Version bei jeder Änderung des Dokuments aktualisiert. Außerdem können Sie Änderungen vergleichen und verschiedene Versionen speichern.

Darüber hinaus können Sie PDF-Dokumente mit den Bearbeitungstools von Adobe Acrobat umfassend ändern, einschließlich Text, Bilder und Formatierung.

Die besten Features von Adobe Acrobat

Einfache Zusammenarbeit durch die Erstellung von Versionen von Dokumenten und den Vergleich von Bearbeitungen

Geben Sie Kommentare ein, fügen Sie Freihandzeichnungen hinzu, und markieren Sie Text, um Feedback zu geben

Umfassende Bearbeitungen wie das Hinzufügen von Text und Seiten, das Zuschneiden und Drehen von Seiten, das Ändern von Bildern und das Korrigieren von Tippfehlern

Hinzufügen, Entfernen und Neuanordnen von Seiten mit einem einfachen Feature zum Ziehen und Ablegen

Konvertieren von Dateien in PDFs und umgekehrt unter Beibehaltung des Formats

Einfaches Freigeben von Dateien durch Komprimierung ohne Qualitätsverlust

Beschränkungen von Adobe Acrobat

Die Lernkurve kann für Anfänger beträchtlich sein

Benutzer berichten von gelegentlichen Kompatibilitätsproblemen

Preise für Adobe Acrobat

Acrobat Reader: Free

Free Acrobat Standard: $12.99/Monat

$12.99/Monat Acrobat Pro: 19,99 €/Monat

19,99 €/Monat Acrobat für Teams: Ab 22,19 $/Monat pro Benutzer

Adobe Acrobat Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (3200+ Bewertungen)

4.5/5 (3200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (10,200+ Bewertungen)

3. QT9 QMS

via QT9 QMS QT9 QMS ist eine Qualitätsmanagement-Software mit Features zur Dokumentenverwaltung und -kontrolle. Es ermöglicht Ihnen, kontrollierte Dokumente für Ihr Team und andere Benutzer wie Lieferanten und Kunden freizugeben.

Dank des Features für Stamm- und Anzeigekopien können Sie Änderungen einfach verwalten. Benutzer schätzen das Feature der automatischen Archivierung, so dass Sie nur mit den relevanten Dokumenten arbeiten können.

QT9 QMS hilft Ihnen, Dokumente zu organisieren, Probleme zu beheben, Audits durchzuführen und Lieferanten zu verwalten. Es stellt auch sicher, dass Geschäfte Prozesse befolgen, ihre Arbeit verbessern und Qualitätsinformationen nachverfolgen, um intelligentere Entscheidungen für laufende Verbesserungen zu treffen.

Die besten Features von QT9 QMS

Zentrale Verbindung von Dokumentationsunterlagen über mehrere Speicherorte hinweg

Verwendung mehrerer Tools, die verschiedene Aspekte der Compliance abdecken

Elektronische Zeitleiste für die an einem Dokument vorgenommenen Änderungen

Nachverfolgung von Änderungen durch Echtzeit-Analysen

Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen, um Dokumente überprüfen zu lassen

Zuweisung von Genehmigern und Ermöglichung der Einhaltung elektronischer Signaturen

QT9 QMS-Einschränkungen

Die Integration mit anderen Systemen oder Software kann eine Herausforderung darstellen

Die benutzerdefinierte Anpassung kann eine Herausforderung sein

QT9 QMS Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung

QT9 QMS Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (40+ Bewertungen)

4.8/5 (40+ Bewertungen) Capterra: 4.7 (70+ Bewertungen)

4. MasterControl

via MasterControl MasterControl ist eine All-in-One-Software für das Qualitätsmanagement. Sie macht qualitätsbezogene Aufgaben reibungsloser und effizienter, insbesondere für regulierte Branchen.

Mit der Software zur Verwaltung von Dokumentenrevisionen können Unternehmen die Revisionen von Dokumenten kontrollieren und aktualisierte Versionen in ihrem webbasierten System pflegen. Diese Dokumente können dann den Benutzern praktisch überall zur Verfügung gestellt werden.

Das Tool erleichtert das Schulungsmanagement, die Änderungskontrolle, Audits und die Einhaltung von Vorschriften und gewährleistet so die Einhaltung von Industriestandards und gesetzlichen Bestimmungen. Darüber hinaus schätzen die Benutzer die Genehmigungs-Workflows, die Verzögerungen reduzieren.

MasterControl beste Features

Vereinfachen Sie Ihre Arbeit mit automatisierten Workflows

Finden Sie alle Dokumente an einem Speicherort und erhalten Sie einen zeitgestempelten Prüfpfad

Nutzen Sie Tools zur Nachverfolgung, Verwaltung und Verbesserung der Qualität mit der zentralisierten Plattform

Nachverfolgung von Inspektionen und Kontrollen mit zeitnahen Aktualisierungen

Aktualisierte Versionen durch Dokumentenkontrolle pflegen

Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften mit den leistungsstarken Tools

MasterControl Beschränkungen

Die Implementierung kann aufgrund der Komplexität schwierig und zeitaufwändig sein

Die Anpassung erfordert spezielle Kenntnisse, was die Flexibilität für einige Benutzer einschränkt

Preise für MasterControl

Kontakt für Preisgestaltung

MasterControl Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (280+ Bewertungen)

4.3/5 (280+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (130+ Bewertungen)

5. Sierra QMS

via Sierra QMS Sierra QMS ist eine benutzerfreundliche Software für das Qualitätsmanagement, die Aufgaben für Unternehmen verwaltet. Sie konzentriert sich auf die Dokumentenkontrolle, Korrekturmaßnahmen und das Auditmanagement zur Einhaltung von Industriestandards.

Mit dem Feature zur Dokumentenkontrolle können Sie die Sichtbarkeit und die Rechte für jeden zugewiesenen Benutzer kontrollieren. Darüber hinaus zeichnet sich die Software durch ein Feature zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) aus, mit dem Sie wissen, wo Sie Inhalte hinzufügen müssen, um eine bessere Themenabdeckung zu erreichen.

Die besten Features von Sierra QMS

Automatische Zuweisung von Schulungsaufgaben an Benutzer mit einfachem Zugang zu SOPs und Richtlinien

Überwachen Sie den Status von Dokumenten mit benutzerdefinierten Benachrichtigungen und Berichten

Organisieren und Verwalten von Dokumenten mit einem robusten Aufzeichnungssystem

Hochladen von Vorlagen, um Ihre Dokumente konsistent zu halten

Sierra QMS Beschränkungen

Es kann Probleme bei der Verbindung oder der reibungslosen Zusammenarbeit mit anderer Software oder Tools außerhalb des Systems geben

Es bietet möglicherweise keine fortgeschrittenen Datenanalysefunktionen

Preise für Sierra QMS

Kontakt für Preise

Sierra QMS Bewertungen und Rezensionen

Capterra: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen G2: Nicht verfügbar

6. HotDocs

via HotDocs HotDocs ist ein Dokument automatisierung Software mit der sich Dokumente schnell und einfach erstellen lassen.

Mit dem HotDocs Author-Plugin können Sie die verschiedenen Versionen der Vorlagen, die Sie erstellt haben, nachverfolgen. Außerdem können Sie die Rolle des Vorlagenentwicklers mit anderen Mitgliedern des Teams teilen und ein organisiertes Repository für alle Ihre Vorlagendateien verwalten.

HotDocs verwendet zwei Arten der Versionskontrolle: zentral und verteilt, basierend auf dem Speicherort der Datei Repositorys.

Sie können Vorlagen für verschiedene Dokumente, wie z. B. Verträge oder Formulare, erstellen und dann die Details automatisch ausfüllen. Dies spart Zeit und sorgt für Genauigkeit, da die manuelle Arbeit bei der Erstellung sich wiederholender Dokumente reduziert wird.

HotDocs beste Features

Sparen Sie Zeit mit wiederverwendbaren Vorlagen für verschiedene Arten von Formularen oder Verträgen

Verknüpfen Sie das Repository zur Versionskontrolle mit Ihrem Workspace und nehmen Sie Änderungen an der Vorlagendatei direkt vom Workspace aus vor

Automatisieren Sie die Erstellung von Vorlagen und erfüllen Sie dabei interne Markenrichtlinien und branchenspezifische Compliance-Anforderungen

Reduzierung von Fehlern in der juristischen Dokumentation durch das Feature der Automatisierung

HotDocs-Einschränkungen

Für die Erstellung bestimmter komplexer Vorlagen sind unter Umständen Programmierkenntnisse erforderlich

Limitierte Kompatibilität mit bestimmten Betriebssystemen oder älteren Versionen der Software

HotDocs Preise

Kontakt für Preise

HotDocs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

4.4/5 (80+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (60+ Bewertungen)

7. Seismisch

via {\an8}Es ist nicht so, dass ich nicht wüsste, was ich tun sollte Seismic ist eine Plattform, die Unternehmen bei der Verwaltung und Optimierung ihrer Vertriebs- und Marketinginhalte unterstützt. Sie zentralisiert alle inhaltsbezogenen Assets wie Präsentationen, Dokumente und Videos und bietet Tools zum Erstellen, Organisieren und Freigeben dieser Materialien.

Seismic bietet eine Versionskontrolle für Dokumente, mit der Sie Kontrollen und Berechtigungen verwalten können. So können Sie sehen, wann eine Datei hochgeladen wurde und ob ein bestimmter Teil vertraulich ist. Außerdem werden frühere Versionen von Dateien archiviert und aufbewahrt, und es wird ein Prüfprotokoll geführt.

Seismic beste Features

Nutzen Sie leistungsstarke Datenanalyse-Tools für Marketing und Vertrieb

Effizientes Organisieren und Verwalten von vertriebsrelevanten Materialien

Verbindung mit verschiedenen Systemen oder Software, um reibungslose Workflows zu ermöglichen und datenfreigabe Verwenden Sie LiveDocs zur Automatisierung und Personalisierung von Inhalten



Seismische Limits

Für kleine Geschäfte kann es im Vergleich zu anderen Alternativen teuer sein

Die Einstellung ist zeitaufwändig

Preise für Seismik

Kontakt für Preisgestaltung

Seismische Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1400+ Bewertungen)

4.7/5 (1400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

8. Google Docs

via Google Docs Google Docs ist ein Online-Tool für die Textverarbeitung von Google, mit dem Benutzer Dokumente in Echtzeit erstellen, bearbeiten und gemeinsam bearbeiten können. Es bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und verfügt über verschiedene bearbeitungsmöglichkeiten ähnlich wie bei herkömmlichen Textverarbeitungsprogrammen.

Das Cloud-basierte Tool ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen mehreren Benutzern mit Features wie AutoSpeichern und einfachem Zugriff von jedem Gerät mit Internetzugang. Mit dem Feature zur Dokumentenkontrolle können Sie auf frühere Versionen im Format mit Zeitstempel zugreifen.

Die Integration mit Google Workspace-Anwendungen und die Möglichkeit, Dokumente in verschiedenen Formaten zu exportieren, erhöhen den Nutzen des Programms zusätzlich.

Google Docs beste Features

Zusammenarbeit an einem Dokument mit mehreren Benutzern in Echtzeit

Erkennen, ob jemand ein Dokument seit Ihrer letzten Ansicht aktualisiert hat

Erstellen Sie verschiedene Arten von Dokumenten mit der Vorlagenbibliothek

Benennen Sie bis zu 40 Versionen in jedem Dokument zur einfachen Identifizierung

Google Docs Limitierungen

Die Offline-Version verfügt über eingeschränkte Möglichkeiten, was sich auf die Zugänglichkeit und die Bearbeitung von Features auswirkt

Bietet im Vergleich zu einigen herkömmlichen Textverarbeitungsprogrammen weniger erweiterte Features zum Formatieren

Google Docs Preise

Free

Business Starter: $7,20/Monat pro Benutzer

$7,20/Monat pro Benutzer Business Standard: $14,40/Monat pro Benutzer

$14,40/Monat pro Benutzer Business Plus: $21,60/Monat pro Benutzer

$21,60/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Google Docs Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (42200+ Bewertungen)

4.6/5 (42200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (28000+ Bewertungen)

9. Microsoft Word

via Microsoft Microsoft Word ist eine beliebte Software zur Erstellung und Bearbeitung textbasierter Dokumente wie Briefe, Berichte oder Lebensläufe. Es ist in der Regel das Go-to-Tool für Geschäfte zur Dokumentation und Berichterstellung.

Microsoft Word ermöglicht Ihnen die Versionskontrolle eines Dokuments, indem es Ihnen Zugriff auf alle früheren Versionen in einem schreibgeschützten Format gibt.

Die besten Features von Microsoft Word

Nutzen Sie verschiedene Formatierungstools, um das Aussehen von Text zu ändern, Bilder einzufügen und professionell aussehende Dokumente zu erstellen

Zusammenarbeit in Echtzeit mit dem Feature zum Freigeben von Dokumenten

Zugriff auf Haupt- oder Nebenversionen, je nach Ihren Anforderungen

Microsoft Word Limitierungen

Erfordert regelmäßige Aktualisierungen

Der Zugriff auf den gesamten Bereich der Microsoft Office-Anwendungen, einschließlich Word, erfordert unter Umständen den Erwerb des vollständigen Office-Paket . Dies könnte jedoch für einige Benutzer kostspielig sein

Microsoft Word Preise

Kostenlose Version für einen begrenzten Zeitraum

Benutzerdefinierte Lizenzen für Einzelpersonen und Geschäfte

Microsoft Word Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (1790+ Bewertungen)

4.7/5 (1790+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

10. monday.com

via Monday.com monday.com ist ein Projektmanagement-System, mit dem Teams Arbeitsabläufe, Aufgaben und Projekte gemeinschaftlich verwalten können. Es bietet eine visuelle Oberfläche mit anpassbaren Boards, Zeitleisten und Dashboards, damit Teams Aufgaben organisieren, Fortschritte nachverfolgen und effektiv kommunizieren können.

monday.com kontrolliert und verwaltet die Versionen von Dokumenten und speichert alle Dateien an einem Ort. Dies erleichtert die Überprüfung und Genehmigung von Inhalten im Vergleich zur Nachverfolgung mehrerer Dokumente per E-Mail.

monday.com beste Features

Vorschau, Herunterladen und Hinzufügen von Kommentaren zu jeder Version

Löschen Sie ältere Versionen, um Unordnung zu vermeiden

Erleichterung des Projektmanagements durch eine intuitiv zu bedienende Oberfläche

Erstellen und benutzerdefinieren Sie Workflows

Nachverfolgung und Verwaltung von Projekten in Echtzeit

monday.com Limits

Könnte für manche Benutzer zu komplex sein

Benutzer benötigen möglicherweise höhere Pläne, um auf erweiterte Features zuzugreifen

monday.com Preise

Persönliche Nutzung: Free

Free Basic: $12/Monat pro Platz

$12/Monat pro Platz Standard: $14/Monat pro Platz

$14/Monat pro Platz Pro: $24/Monat pro Platz

$24/Monat pro Platz Enterprise: Preise auf Anfrage

monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9900+ Bewertungen)

4.7/5 (9900+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4580+ Bewertungen)

Kontrolle der Versionen zur Kontrolle der Qualität

Software zur Versionskontrolle von Dokumenten ist Ihr genaues tool für die Zusammenarbeit im Team. Sie schafft einen Hub, in dem Ihr Team an dem neuesten Dokument arbeiten kann, so dass es keine Verwirrung durch widersprüchliche Bearbeitungen und verlorene Daten gibt. Entscheiden Sie sich für ein Tool, das alles organisiert und chaosfrei hält.

Wenn Sie sich noch nicht entschieden haben, dann sollten Sie ClickUp ausprobieren!

Die fortschrittliche Software von ClickUp bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die Änderungen nachverfolgt, detaillierte Versionsverläufe verwaltet, die einfache Rückgängigmachung von Versionen ermöglicht und vieles mehr! Neben dem System zur Kontrolle der Versionen von Dokumenten bietet ClickUp auch aufgabenverwaltung und Projektmanagement Features für einen reibungslosen Workflow.

Also Für ClickUp anmelden um die Arbeit und Zusammenarbeit Ihrer Teams zu verbessern.