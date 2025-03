Wie Contextual Inquiry Ihre UX-Forschung verändern kann

Nehmen wir an, Sie arbeiten an einer Assistenten App für Lehrer. Um wirklich zu verstehen, wie sie die App nutzen würden, müssen Sie sie im Klassenzimmer sehen, wo sie viele Aufgaben gleichzeitig erledigen und mit ständigen Unterbrechungen umgehen müssen.

Wenn Sie sie in Aktion beobachten, können Sie die wirklichen Herausforderungen erkennen, z. B. den Umgang mit der Technologie während des Unterrichts. Auf diese Weise können Sie eine Lösung entwickeln, die in den Alltag der Schüler passt.

Studien zeigen, dass 42% der Kunden bereit sind, mehr zu bezahlen für ein freundlicheres, einladenderes Erlebnis zu zahlen, und Unternehmen, die sich auf das Kundenerlebnis konzentrieren, sehen engagiertere Mitarbeiter.

Contextual Inquiry gibt Ihnen wertvolle Einblicke in die Entwicklung von Designs, die den Bedürfnissen Ihrer Benutzer entsprechen. In diesem Blogbeitrag gehen wir auf die kontextbezogene Untersuchung, ihre Schlüsselschritte und Beispiele ein, die Sie bei Ihrer eigenen Untersuchung unterstützen.

Was ist kontextuelle Forschung?

Bei einer kontextuellen Untersuchung beobachten Sie die Benutzer Ihrer Anwendung in ihrem natürlichen Kontext, um ihre Handlungen und die Auswirkungen ihrer Gedanken auf diese Handlungen zu verstehen.

Dieser praktische Ansatz hilft Ihnen dabei, zu beobachten, wie Menschen Ihre App nutzen, Features zu identifizieren, die sie mögen, und mehr kundenorientiert zu werden .

Kontextuelle Untersuchung vs. Feldstudie

Bei einer Feldstudie befinden Sie sich mitten in einer Notaufnahme, beobachten stillschweigend, wie die Krankenschwestern funktionieren, und versuchen, ihren Arbeitsalltag zu verstehen, damit Sie eine effektive App für sie entwickeln können UX design tools . Aber Sie interagieren nicht mit ihnen.

Mit einer kontextbezogenen Anfrage stellen Sie eine Verbindung zu ihnen her.

Hier ist der Unterschied zwischen kontextueller Untersuchung und Feldstudie.

Aspekt Kontextuelle Untersuchung Feldstudie Interaktionsebene Hoch; beinhaltet eine aktive Auseinandersetzung mit den Teilnehmern Niedrig; hauptsächlich Beobachtung ohne Unterbrechung Datenerhebung Kombiniert Beobachtung mit Echtzeit-Interviews Konzentriert sich nur auf Beobachtungsdaten Rolle der Benutzer Benutzer leiten die Sitzung als Fachexperten Benutzer sind passive Subjekte, die beobachtet werden Flexibilität Anpassbar aufgrund der Antworten der Teilnehmer Weniger anpassungsfähig; folgt einem vorgegebenen Plan zur Beobachtung Tiefe Einblicke Bietet tiefe Einblicke in die Motivationen und den Kontext der Benutzer Bietet breite Einblicke in das Verhalten der Benutzer

Schlüsselkomponenten der kontextuellen Untersuchung

Was die Leute sagen, was sie zu erledigen haben und was sie sagen, dass sie es tun, sind völlig unterschiedliche Dinge

Margaret Mead, amerikanische Kulturanthropologin

Mit der Methode der kontextuellen Untersuchung können Sie jeden Aspekt der Interaktion mit dem Benutzer beobachten, um zu verstehen, worauf es ankommt.

Schauen wir uns die drei Prinzipien der kontextuellen Untersuchung an.

1. Beobachtung

Um echte Einblicke zu erhalten, sollten Sie einen Schritt in die Welt des Benutzers machen - seien Sie eine Fliege an der Wand in seinem Workspace, zu Hause oder wo auch immer er mit dem Produkt interagiert.

Entwerfen Sie ein schnelleres Scansystem für einen Barista? Achten Sie auf Verknüpfungen, clevere Umgehungen oder das gelegentliche Augenrollen. Jeder Seufzer oder Blick auf die Uhr ist ein Anhaltspunkt. Notieren Sie sich das alles!

Durch diese Beobachtung aus erster Hand erhalten Sie ungefilterte Einblicke in das, was sie zu erledigen haben, warum sie es tun und was sie antreibt - oder frustriert -.

2. Anfrage

Jetzt ist es an der Zeit, die Benutzer mit einem kontextbezogenen Interview zu befragen.

Sie haben zwei Möglichkeiten:

Aktive Befragung: Greifen Sie mitten in der Aufgabe ein und stellen Sie Fragen wie "Warum haben Sie darauf geklickt?" - perfekt, um diese aha! Momente einzufangen

Beide Ansätze liefern Ihnen das Warum hinter den Handlungen.

3. Dokumentation

Es ist an der Zeit, Ihre Ergebnisse zu dokumentieren! Sammeln Sie Notizen, Videos und Fotos von kontextbezogenen Interviews - auch von den verschwommenen, bei denen die Benutzer aussehen, als würden sie ihre Geräte wegwerfen.

Jedes Detail zählt, von "Oh, das wusste ich nicht!"-Momenten bis zu frustrierten Blicken.

Diese Einblicke sind Ihre Goldgrube für das Erkennen von Mustern und die Steuerung entwurfsprozess entscheidungen. Gut dokumentierte Ergebnisse unterstützen Sie dabei, den Beteiligten darzulegen, was funktioniert, was nicht funktioniert und warum.

Wo können Sie die Komponenten dieser Forschungsmethoden einsetzen? Lassen Sie uns diese jetzt erkunden!

Beispiele für kontextbezogene Untersuchungen

Wir erörtern zwei Beispiele für kontextbezogene Untersuchungen, die zeigen, wie Einzelpersonen die Technik erfolgreich umgesetzt haben, um zu veranschaulichen, wie Sie sie für Ihre spezifischen Anforderungen einsetzen können.

1. Verwendung einer kontextuellen Befragung zum Verständnis des Kundenverhaltens bei Trader Joe's, einer der beliebtesten Lebensmittelketten Amerikas Maggie Lin, eine UX-Designerin, sagt um das Kundenverhalten und die Prioritäten bei Trader Joe's zu verstehen, erledigte ich zwei kontextbezogene Befragungen mit Jill und Justin. Was ich dabei herausfand, war augenöffnend._

instanz greift Jill immer nach Produkten aus der zweiten Position im Regal. Und warum? Sie glaubt, dass der erste Platz zu "behandelt" und wahrscheinlich weniger frisch ist. Wenn die zweite Wahl nicht ihren Anforderungen entspricht, schaut sie an dritter Stelle nach. Einfach, aber faszinierend

obwohl Justin eine Liste hat, schaut er in jedem Gang nach, um nichts zu übersehen. Es geht darum, nichts unversucht zu lassen, auch wenn es nicht auf der Liste steht._

es ist verblüffend, wie die Handlungen der Benutzer Dinge offenbaren, die ihnen selbst nicht einmal bewusst waren - zum Beispiel, wenn man seine Gewohnheiten bemerkt, während man andere beobachtet

2. Verbesserung der Produkte von SharkNinja durch kontextbezogene Untersuchungen

"Die Verbraucher wissen vielleicht nicht einmal, welche Probleme sie mit ihren bestehenden Produkten haben." Mark Barrocas präsident von SharkNinja, einem globalen Produktdesign- und Technologieunternehmen, gibt eine Geschichte über eine Kundenfokusgruppe frei, die ihn aus der Bahn warf und ihm eine Lektion erteilte, die sein Geschäft veränderte.

Sie beobachteten, wie die Menschen Staubsauger in ihren Häusern benutzten. Dies half ihnen, ihr Angebot neu zu gestalten und zu verfeinern. Das ist eine perfekte Erinnerung daran, dass die besten Erkenntnisse manchmal von den Benutzern und nicht von der Chefetage kommen. Als Produktdesigner werden Sie es zu schätzen wissen, wie selbst das unerwartetste Feedback Ihre Herangehensweise umgestalten kann.

Auch lesen: Design Management-Tipps, Vorlagen & Tools Nun wollen wir verstehen, wie man kontextbezogene Sitzungen durchführt. Das werden wir in den folgenden Abschnitten näher untersuchen.

Wie man eine kontextuelle Untersuchung durchführt

⚡️ Einblick in die reale Welt

UX-Designerin Nikki Anderson-Stanier experimentierte mit verschiedenen kontextbezogenen Interviewmethoden bevor sie die effektivste Methode fand.

Ihr Problem?

Der Hawthorne-Effekt - wenn Menschen ihr Verhalten ändern, weil sie wissen, dass sie beobachtet werden.

Bei kontextbezogenen Untersuchungen führen die Teilnehmer möglicherweise Aufgaben sorgfältiger aus oder befolgen Verfahren strikter als gewöhnlich, weil sie sich bewusst sind, dass sie beobachtet werden. Dies kann zu Daten führen, die das Verhalten in der realen Welt nicht vollständig widerspiegeln.

Legen wir nun den Grundstein für die Entwicklung Ihres eigenen kontextbezogenen Untersuchungsansatzes.

1. Planen Sie die Untersuchung

Sie werden die Menschen in ihrem natürlichen Umfeld beobachten. Das erfordert einen systemischen Plan!

Der erste Schritt besteht darin, Ihre Benutzer zu verstehen. Versuchen Sie vorlagen für Benutzer-Personas um in einem Diagramm darzustellen, wie sie Ihrer Meinung nach mit den Erkenntnissen zusammenarbeiten würden, die Sie aus den Forschungsmethoden der kontextbezogenen Untersuchung gewonnen haben.

Formulieren Sie dann die qualitativen Forschungsmethoden, die Sie im Rahmen der kontextuellen Untersuchung beantwortet haben möchten.

Wenn Sie zum Beispiel ein neues tool für Pädagogen entwickeln, könnten Sie folgende Fragen stellen:

Wie erledigen die Lehrkräfte derzeit die Unterrichtsplanung?

Mit welchen Herausforderungen sind sie bei den bestehenden Systemen konfrontiert?

Sie können auch ein Formular für Rückmeldungen erstellen um Beiträge der Teilnehmer für Ihre kontextbezogene Umfrage zu sammeln.

Zu erledigen ist das alles manuell oder ganz einfach mit ClickUp während Sie mit anderen Beteiligten zusammenarbeiten. ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Aufgaben- und Wissensmanagement sowie Tools für die Kommunikation und Zusammenarbeit in einer Oberfläche vereint, um sicherzustellen, dass Sie alle benötigten Informationen immer zur Hand haben! Dies hilft Ihnen, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Mit ClickUp Formulare können Sie Studienteilnehmern, die Benutzer oder andere Interessengruppen beobachten, auf einfache Weise ermöglichen, umfangreiche und relevante Informationen freizugeben produkt-Feedback und organisieren automatisch die Daten der Aktionsreaktionen.

Nutzen Sie ClickUp Formulare zur schnellen Erfassung von Teilnehmerdaten

ClickUp eignet sich gut für Meetings, zum Ausfüllen von Formularen, zum Sammeln von Daten, zum Verwalten von täglichen Aufgaben, zum Verwalten der Team-Bandbreite, zum Verwalten der Arbeit, wenn Teammitglieder wegen Urlaub oder Krankheit abwesend sind, für Verlaufsdaten und um zu sehen, wie viel Geld und Kampagnen unser Team im Laufe des Jahres angefasst hat. Chrissie Boyle Senior Campaign Manager, Penske Media Corporation

Die ClickUp Vorlage für einen Benutzer-Forschungsplan hilft Ihnen, die einzelnen Phasen zu kommunizieren, zu organisieren und durchzuführen und tiefe Einblicke in das Verhalten, die Bedürfnisse und die Motivation der Benutzer in ihrer natürlichen Umgebung zu gewinnen.

ClickUp Vorlage für einen Plan zur Benutzerforschung

Mit dieser Vorlage können Sie:

Die Bedürfnisse und Charakteristika Ihrer Benutzer auf einfache Weise ermitteln und kategorisieren

Effektive Fragebögen zur Unterstützung Ihrer Forschung entwickeln

Datengesteuerte Strategien zur Verbesserung Ihres Features/Produkts/Dienstes entwickeln

Das Ergebnis? Sie können sich darauf konzentrieren, qualitativ hochwertige Produkte und Lösungen zu liefern, die die Erwartungen der Benutzer wirklich erfüllen.

Um Ihre Pläne auszuführen, planen Sie Interviews und Beobachtungssitzungen und weisen Sie den betreffenden Mitgliedern des Teams Aufgaben zu ClickUp Aufgaben . Dies hilft Ihnen bei der Verwaltung projekte effektiv zu gestalten und schaffen kundenorientierte Systeme.

Sammeln Sie relevante Informationen und befähigen Sie Ihr Team, mit ClickUp Aufgaben die Arbeit zu erledigen

2. Durchführen von Beobachtungen

Wenn Sie mit der Beobachtung der Benutzer beginnen, bauen Sie eine Beziehung zu den Teilnehmern auf, damit sie sich wohlfühlen. Wenn Sie den Teilnehmer noch nicht kennen, stellen Sie sich zunächst vor!

Stellen Sie grundlegende Fragen zum Aufwärmen, z. B. "Wie ist Ihr Tag?" oder "Was ist Ihr bevorzugtes Hobby?". So haben Sie Zeit, eine Beziehung zu dem Teilnehmer aufzubauen und sich von anderen Forschungsmethoden zu unterscheiden.

Sprechen Sie mit den Teilnehmern über Ihre Erwartungen an die Arbeit und darüber, was sie von Ihnen erwarten können. Sagen Sie ihnen zum Beispiel: "Ich beobachte Sie ganz natürlich bei der Arbeit und kann Ihnen kurze Fragen stellen - konzentrieren Sie sich einfach auf Ihre Aufgaben, als ob ich unsichtbar wäre!"

Auf diese Weise können Sie sie weiter einbinden. Während der Beobachtungen können Sie sich detaillierte Notizen machen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen.

💡Pro-Tipp: Ihre Notizen sollten enthalten:

Aktionen der Benutzer: Welche spezifischen Aufgaben führen sie aus? Wie interagieren sie mit Tools oder Produkten?

Welche spezifischen Aufgaben führen sie aus? Wie interagieren sie mit Tools oder Produkten? Umgebungskontext: Notieren Sie das physische Layout, verfügbare Ressourcen und relevante soziale Interaktionen

Notieren Sie das physische Layout, verfügbare Ressourcen und relevante soziale Interaktionen Emotionale Reaktionen: Erfassen Sie sichtbare Frustrationen oder Zufriedenheit des Benutzers

Verwenden Sie ClickUp Notepad, um Beobachtungen von Benutzern aus Sitzungen zur kontextuellen Untersuchung in verfolgbare Aufgaben zu verwandeln

Mit ClickUp Notepad können Sie Ihre Gedanken, Ideen, Notizen und Aufgaben im Zusammenhang mit den Interviews während des Gesprächs festhalten. Hat die schnelle Handlung eines Teilnehmers eine Idee für ein potenzielles Feature ausgelöst? Notieren Sie sie sofort in Ihrem Notepad.

Organisieren Sie diese Erkenntnisse in umsetzbaren Aufgaben, wie z. B. "Beobachtungen des Forschers umsetzen", und greifen Sie von überall darauf zu, um sicherzustellen, dass kein wertvolles Detail unter den Tisch fällt.

Planen Sie einfach Sitzungen zur Beobachtung von Kontextuntersuchungen und verfolgen Sie wichtige Termine in der Ansicht des ClickUp Kalenders

Um Ihre Forschung zu organisieren und im Zeitplan zu halten, verwenden Sie die ClickUp Kalender-Ansicht und verfolgen Sie wichtige Termine. Ganz gleich, ob Sie Einzelbeobachtungen planen oder Einstellungen für Folgegespräche vornehmen möchten, mit den anpassbaren Ansichten des Kalenders und den Drag-and-Drop-Funktionen können Sie Sitzungen ganz einfach planen.

3. Befragung durchführen

Sobald Sie erste Beobachtungen der Benutzer durchgeführt haben, ist es an der Zeit, tiefer zu gehen und eine Befragungssitzung durchzuführen. Stellen Sie schnelle, offene Fragen, um zu klären, was Sie sehen.

Wenn sie sich mit einem Feature herumschlagen, fragen Sie: "Was ist das Ziel hier?" oder "Wie benutzen Sie das normalerweise?"

Untersuchen Sie zum Beispiel, ob jemand ständig herumtippt, bevor er die richtige Schaltfläche gefunden hat. "Gibt es etwas, wonach Sie speziell suchen?

Bleiben Sie in der Unterhaltung, ermutigen Sie sie, Folgefragen zu stellen, und stellen Sie sich darauf ein, wenn sie etwas Unerwartetes erwähnen. Und zögern Sie nicht, Fotos oder Videos (mit Berechtigung) zu machen, um Nuancen festzuhalten, die in Notizen vielleicht übersehen werden.

Diese flexible Echtzeitbefragung gibt Ihnen unverfälschte, ehrliche Einblicke, die kein Skript vorhersagen kann, und definiert kundenzentrierte Systeme.

Die ClickUp Benutzerstudien Vorlage bietet einen strukturierten Ansatz für das Sammeln und Organisieren von Benutzer-Feedback und die Empfehlung von umsetzbaren Änderungen.

ClickUp Vorlage für Benutzerstudien

Die Vorlage wird:

Sie sparen Zeit durch Strukturierung

Die Erfassung und Analyse von Benutzerdaten erleichtern

Ihnen helfen, datengestützte, fundierte Entscheidungen über Design- und Produktänderungen zu treffen

Die Konsistenz der Ergebnisse über mehrere Studien hinweg zu gewährleisten

Analysieren Sie Benutzererfahrungen im Detail, validieren Sie Ergebnisse und setzen Sie Prioritäten für Verbesserungen, die Ihre Anwendung oder Website intuitiver, reaktionsschneller und benutzerfreundlicher machen.

💡Pro-Tipp: Fassen Sie abschließend kurz zusammen, was Sie gelernt haben, und fragen Sie, ob sie noch etwas freigeben möchten. Sie werden überrascht sein, wie oft sich die besten kontextbezogenen Designerkenntnisse am Ende einschleichen!

Ordnen Sie Ihre Notizen nach jeder Sitzung in Kategorien wie "Beobachtungen des Forschers", basierend auf Themen oder spezifischen Forschungszielen.

Dazu könnten gehören:

Bedürfnisse der Benutzer

Schmerzpunkte

Workflows

Umweltfaktoren

Sie können verwenden ClickUp Dokumente um all Ihre Erkenntnisse und Informationen zu organisieren und auf wiederkehrende kontextbezogene Designmuster zu überprüfen:

Ähnliche Verhaltensweisen oder Herausforderungen für mehrere Benutzer

Gemeinsame Umweltfaktoren, die die Handlungen der Benutzer beeinflussen

Einblicke in die Motivationen der Benutzer, basierend auf ihren Kommentaren während der Befragung

Ein Beispiel: Ein Mitglied Ihres Teams könnte ein kontextuelles Design mit einer anderen Person durchführen. Sie könnten Ihre Notizen zu diesem zentralen Dokument hinzufügen und sie später überprüfen.

Verwenden Sie ClickUp Docs, um kollaborative Interviewleitfäden zu erstellen

Beziehen Sie Teammitglieder oder Interessengruppen in den Analyseprozess ein, um das gemeinsame Verständnis zu fördern und verschiedene Perspektiven auf die Ergebnisse der Forschungsmethode zu gewinnen.

Gruppendiskussionen können helfen, Interpretationen von Benutzer-Interviews zu validieren und zusätzliche Erkenntnisse für eine effektive UX-Strategie .

Und das Beste daran? ClickUp's Sofort- und Live-Zusammenarbeit feature benachrichtigt Mitglieder des Teams, wenn andere das gleiche Dokument bearbeiten. Sie hilft, Konflikte zu vermeiden und sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit in Echtzeit.

5. Überprüfen und verfeinern

Nutzen Sie die bei der kontextuellen Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse zur Verfeinerung der kontextuellen entwurfsprozess konzepte, Prototypen und Ideen.

Dies macht es notwendig, kontinuierlich usability-Tests mit den Benutzern während jeder Iteration des kontextbezogenen Designprozesses, um sicherzustellen, dass die Designentscheidungen validiert und auf die reale Nutzung abgestimmt sind.

Die ClickUp Design Projekt Management Software bietet einen benutzerzentrierten Ansatz, bei dem das Verständnis der Aufgaben und Umgebungen der Benutzer im Vordergrund steht, um Produkte zu erstellen, die sich nahtlos an deren Bedürfnisse und Arbeitsabläufe anpassen.

Als nächstes erstellen Sie eine zusammenhängende Berichterstattung, die die wichtigsten Beobachtungen, das Verhalten der Benutzer, die Herausforderungen und die Erkenntnisse der Analyse hervorhebt. Mit ClickUp Dashboards können Sie alle bisher gesammelten Erkenntnisse in aussagekräftige Diagramme und Schaubilder umwandeln.

Verbessern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Projekte mit den anpassbaren Dashboards von ClickUp

Wenn Sie wissen möchten, wie viele Personen ein bestimmtes Feature in Ihren Sitzungen angefordert haben, können Sie KI-Fragen stellen und ClickUp Gehirn durchsucht die Daten auf den relevanten Dashboards in Ihrem Workspace, um schnelle und tiefgreifende Einblicke zu ermöglichen.

Automatisierung von Projektzusammenfassungen und Fortschritts-Updates mit ClickUp Brain

Vorteile von Contextual Inquiry

Wir wissen heute, dass Contextual Inquiry ein leistungsfähiges Tool ist, um durch Beobachtung und Interaktion mit den Benutzern in ihrer natürlichen Umgebung tiefgreifende Erkenntnisse über die Benutzer zu gewinnen. Hier ist, warum es so wertvoll ist:

Es fördert einen zweiseitigen Dialog, der es Ihnen ermöglicht, sich mit den Benutzern zu synchronisieren und Workflows zu erstellen, die für sie und das Geschäft funktionieren

Sie können intelligentere Design-Entscheidungen treffen, die das Rätselraten reduzieren, indem Sie Entscheidungen auf das reale Verhalten der Benutzer stützen

Sie erhalten ein echtes Gefühl dafür, wie sich die Benutzer in ihrer natürlichen Umgebung verhalten, nicht nur in kontrollierten Einstellungen

Sie können Faktoren wie physische, kulturelle oder technische Barrieren identifizieren, die Sie sonst bei der Gestaltung der UX übersehen würden

Pro-Tipp: Um die Wirkung der kontextuellen Untersuchung zu maximieren, sollten Sie ein Toolkit für die kontextuelle Untersuchung verwenden. Dieses kann eine Checkliste für die Beobachtung, häufig gestellte Interviewfragen und ein Feld-Notizbuch zur Aufzeichnung Ihrer Erkenntnisse enthalten.

Herausforderungen bei kontextuellen Erhebungen

Kontextbezogene Untersuchungen bieten zwar wertvolle Einblicke, sind aber auch mit besonderen Herausforderungen verbunden. Hier sind einige der Schlüssel-Hürden, denen Sie begegnen können:

Die Umwandlung von Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse erfordert eine Menge Kreativität und systematisches Denken

Sie könnten auf Informationen stoßen, die sich strukturierten Prozessen entziehen; persönliche Anekdoten und unerwartete Erkenntnisse lassen sich möglicherweise nicht in vordefinierte Kategorien einordnen

Ihre Erwartungen, Meinungen oder Vorurteile könnten Ihre Wahrnehmung oder Aufzeichnungen in einer Studie beeinflussen oder verzerren

Es kann sein, dass mehr als eine Person gleichzeitig an Ihrer Sitzung teilnimmt, weil sie davon ausgeht, dass dies zu mehr Feedback führt

Contextual Inquiry stellt die Benutzer in den Vordergrund

Contextual Inquiry ist ein leistungsstarkes tool, um die Kluft zwischen Benutzern und Designern zu überbrücken. Hansjan Kamerling , Produktmanager und Mitbegründer bei Adaptify KI , sagt,

Ich empfehle die Durchführung kontextbezogener Untersuchungen in Szenarien, in denen die Interaktionen der Benutzer komplex und vielschichtig sind und das Produkt stark in die täglichen Routinen der Benutzer integriert ist.

Hansjan Kamerling, Produktmanager und Mitbegründer bei Adaptify KI

Um dies zu erledigen, ist ein Tool wie ClickUp sicherlich hilfreich - mit Features wie Formularen zum Sammeln von Benutzer-Feedback, Dashboards zur Nachverfolgung von Verbesserungen auf der Grundlage kontextbezogener Anfragen und Dokumenten zur Aufzeichnung aller Testbeobachtungen von Anfang bis Ende.

Sind Sie bereit, die Benutzerforschung zu vereinfachen? Melden Sie sich noch heute für ClickUp an um Ihren benutzerzentrierten Designansatz zu verbessern.