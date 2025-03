13 beste Meeting Apps für 2025

Meetings, ob man sie nun liebt oder hasst, sind wichtig, um die Arbeit zu erledigen. Aber seien wir mal ehrlich: Wie oft verlassen Sie ein Meeting mit dem Gefühl, dass es auch eine E-Mail hätte sein können?

Oder schlimmer noch: Sie verbringen die ersten Minuten damit, sich mit Problemen beim Freigeben des Bildschirms, unterbrochenen Verbindungen und der unvermeidlichen Frage "Bin ich zu hören?" herumzuschlagen

Die Apps für Meetings haben sich weit über die Bereitstellung virtueller Räume hinaus entwickelt. Sie bieten erstklassige Features für eine nahtlose Planung, Zusammenarbeit in Echtzeit und KI-gestützte Einblicke, um Unterhaltungen produktiver und interessanter zu gestalten.

Aber welches Tool verbessert bei so vielen Optionen wirklich die Arbeitsabläufe? In diesem Blog stellen wir 13 der besten Apps für Meetings vor, um Ihnen zu helfen, die perfekte Lösung zu finden, egal ob Sie ein Team an einem anderen Ort leiten oder ein wachsendes Geschäft führen. 🎯

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier finden Sie eine Übersicht der 13 besten Apps für Meetings und was sie am besten können:

ClickUp (Beste App für Online Meetings und Zusammenarbeit) Zoom (Bestens geeignet für Videokonferenzen im großen Stil) Google Meet (am besten geeignet für die nahtlose Integration in Google Workspace) Microsoft Teams (am besten geeignet für umfassende Zusammenarbeit und Kommunikation im Team) 1 Webex Meetings (Beste Lösung für sichere und zuverlässige Meetings in Unternehmen) Jitsi (Beste Open-Source-Lösung für Videokonferenzen) Livestorm (Beste Lösung für Webinare und Online Ereignisse) Slack (Beste Lösung für Team-Messaging und Integrationen) Whereby (am besten für sofortige Video Meetings ohne Herunterladen) ClickMeeting (am besten für anpassbare Webinare und Online Meetings) Meeting Owl (am besten für hybride Meetings mit 360-Grad-Video) Otter (am besten für Echtzeit-Transkription und Notizen) RingCentral (Beste All-in-One-Kommunikationsplattform)

Worauf sollten Sie bei Meeting Apps achten?

Der wichtigste Faktor, auf den Sie bei Ihren Meeting Apps achten sollten, ist die Anpassung an Ihre Arbeitsabläufe, aber es gibt auch einige "Must-haves".

Schauen wir uns einige Features an, auf die Sie bei Ihrer Entscheidung achten sollten. 👀

Video- und Audioqualität: Achten Sie auf Tools, die Video und Audio in hoher Qualität liefern, um Störungen bei Meetings zu vermeiden. Ein Bonus wären fortschrittliche Features wie intelligente Rauschunterdrückung

Achten Sie auf Tools, die Video und Audio in hoher Qualität liefern, um Störungen bei Meetings zu vermeiden. Ein Bonus wären fortschrittliche Features wie intelligente Rauschunterdrückung Integrationsmöglichkeiten: Entscheiden Sie sich für Meeting-Apps, die sich mit Produktivitätstools wie Google Kalender und anderen Google Workspace Apps wie Gmail integrieren lassen

Entscheiden Sie sich für Meeting-Apps, die sich mit Produktivitätstools wie Google Kalender und anderen Google Workspace Apps wie Gmail integrieren lassen Funktionen zur Verwaltung von Meetings: Wählen Sie Apps für Meetings, die Aufzeichnungsoptionen für spätere Referenzen und Breakout-Räume bieten, um kleine Meetings in kleinere Gruppen aufzuteilen

Wählen Sie Apps für Meetings, die Aufzeichnungsoptionen für spätere Referenzen und Breakout-Räume bieten, um kleine Meetings in kleinere Gruppen aufzuteilen Sicherheitsmaßnahmen: Bevorzugen Sie Meeting-Apps mit zuverlässiger Sicherheit wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Einstellungen zum Datenschutz, um vertrauliche Informationen zu schützen, die während Gruppenmeetings freigegeben werden

Bevorzugen Sie Meeting-Apps mit zuverlässiger Sicherheit wie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Einstellungen zum Datenschutz, um vertrauliche Informationen zu schützen, die während Gruppenmeetings freigegeben werden Anpassungsmöglichkeiten: Suchen Sie nach Apps für Meetings mit virtuellen Hintergründen, Filtern und benutzerdefinierten Layouts, um ein individuelles Meeting-Erlebnis zu schaffen

Die 13 besten Meeting Apps

In diesem Abschnitt stellen wir Ihnen die 13 besten Meeting Apps vor, wobei wir die besten Features, die Benutzerfreundlichkeit und die Integration in Ihren Workflow hervorheben.

Legen wir los! 💪

1. ClickUp (Beste App für Online Meetings und Zusammenarbeit) ClickUp ist eine leistungsstarke Plattform für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit.

Wenn Sie Teil eines entfernten, funktionsübergreifenden Teams sind, ClickUp Meetings ist das ultimative Tool für die Organisation der verschiedenen Aspekte einer Videokonferenz.

Diese meeting-Management-Software bietet eine zentrale Plattform für die Erstellung von Notizen, die Verwaltung von Tagesordnungen, die Einstellung von Elementen und die Sicherstellung der Verantwortlichkeit unter den Mitgliedern des Teams.

Sehen wir uns einige Features von ClickUp an, mit denen Sie reibungslose und ansprechende Meetings abhalten können. 🤩

ClickUp Kalender-Ansicht

Planen Sie Check-Ins und synchronisieren Sie Ihre Termine nahtlos mit ClickUp Kalender View

Visualisieren Sie Ihren Zeitplan mühelos mit der ClickUp Kalender Ansicht . Sie ermöglicht es Ihnen, tägliche, wöchentliche oder monatliche Aufgaben zu sehen, um sich auf Meetings vorzubereiten und Fristen einzuhalten.

Sie können Aufgaben filtern, um sich auf Prioritäten zu konzentrieren und den Fortschritt zu verfolgen. Und dank der Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie Anpassungen im Handumdrehen vornehmen. ClickUp's Zoom Integration ermöglicht es Ihnen, ein Meeting direkt von ClickUp Aufgaben und macht Remote-Arbeit effizienter und kooperativer. Zusätzlich, ClickUp's Google Kalender Integration gewährleistet eine nahtlose Synchronisierung von Terminen.

ClickUp-Erinnerungen

Mit ClickUp Reminders können Sie schnell Erinnerungen direkt aus Kommentaren erstellen

Vergessen Sie wöchentliche Meetings? ClickUp-Erinnerungen hat für Sie gesorgt.

Sie können Anhänge hinzufügen, Fälligkeitsdaten festlegen und wiederkehrende Termine erstellen, die zu Ihrem Workflow passen. Weisen Sie Teammitgliedern Erinnerungen zu, um die Zusammenarbeit und Verantwortlichkeit zu fördern.

ClickUp Docs

Notieren Sie mit Ihren Kollegen schnelle Notizen zu Meetings mit ClickUp Docs ClickUp Dokumente ist von unschätzbarem Wert für die Dokumentation von meeting-Protokolle und stellt sicher, dass Diskussionen aufgezeichnet, organisiert und leicht zugänglich sind. Dank der Funktionen für die Zusammenarbeit in Echtzeit können mehrere Mitglieder eines Teams gleichzeitig an einem Dokument arbeiten.

Verwandeln Sie detaillierte Diskussionen in klare, umsetzbare Erkenntnisse mit ClickUp Brain ClickUp Gehirn ist Ihr eigener KI-gestützter Assistent, der das Erstellen und Organisieren detaillierter Notizen für Meetings vereinfacht.

Er findet die wichtigsten Details während oder nach Meetings und gibt Ihnen sofortigen Zugriff auf Aufgaben, Kommentare oder Team-Dokumente. Keine manuelle Suche mehr - nur noch umfassende, präzise Meeting-Notizen.

ClickUp Meeting-Vorlagen

ClickUp bietet auch ein Array von Vorlagen, um die Verwaltung von Meetings zu vereinfachen.

Zum Start kann die ClickUp Meetings Vorlage zentralisiert die Elemente der Tagesordnung, Notizen und Wiedervorlagen an einem Ort, so dass nicht mehr mehrere Tools benötigt werden. Darüber hinaus bietet die ClickUp Vorlage für Meeting-Protokolle sorgt dafür, dass Sie die wichtigsten Diskussionspunkte und Elemente mühelos festhalten können.

Schließlich ist die ClickUp Agenda Vorlage bietet eine klare Struktur für Meetings und hilft den Teilnehmern, sich zu orientieren und vorzubereiten.

Die besten Features von ClickUp

Stromlinienförmige Kommunikation: Alle Unterhaltungen im Zusammenhang mit Meetings bleiben an einem Ort, da Chats, Aufgaben und Projekte für zusätzlichen Kontext integriert werden

Alle Unterhaltungen im Zusammenhang mit Meetings bleiben an einem Ort, da Chats, Aufgaben und Projekte für zusätzlichen Kontext integriert werden Aufgabenintegration: Verknüpfen Sie Diskussionen in Meetings direkt mit umsetzbaren Aufgaben; Entscheidungen, die in Meetings getroffen werden, sind sofort mit Projekten und Fortschritten verknüpft

Verknüpfen Sie Diskussionen in Meetings direkt mit umsetzbaren Aufgaben; Entscheidungen, die in Meetings getroffen werden, sind sofort mit Projekten und Fortschritten verknüpft Anpassbare Benachrichtigungen: Passen Sie die Benachrichtigungen so an, dass sie sich auf Meeting-Updates und -Fortsetzungen konzentrieren und gleichzeitig die Ablenkung minimieren

Passen Sie die Benachrichtigungen so an, dass sie sich auf Meeting-Updates und -Fortsetzungen konzentrieren und gleichzeitig die Ablenkung minimieren KI-gestützte Zusammenfassungen: Nutzen SieKI für Meeting-Notizen oder erstellen Sie Diskussionszusammenfassungen, um alle auf dem Laufenden zu halten

Nutzen SieKI für Meeting-Notizen oder erstellen Sie Diskussionszusammenfassungen, um alle auf dem Laufenden zu halten Dynamische Feedback-Optionen: Verwenden Sie Audio- oder Videoclips, um Aktualisierungen mitzuteilen, Ideen zu erklären oder im Workspace Feedback zu geben

ClickUp Beschränkungen

Steile Lernkurve

Benutzer finden die App auf dem Telefon möglicherweise weniger intuitiv

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

💡 Pro Tip: A vorlage für Meeting-Notizen spart Ihnen Zeit mit seinem vorstrukturierten Format für die Erfassung von wichtigen Details während Meetings.

2. Zoom (am besten geeignet für Videokonferenzen im großen Stil)

über Integrierte Forschung Zoom ist bekannt für seine hochwertigen Videokonferenzfunktionen, die sich ideal für große Meetings eignen.

Es bietet Features wie Breakout-Räume, das Freigeben von Bildschirmen, Echtzeit-Transkriptionen und eine nahtlose Integration mit Produktivitätstools wie Slack und Google Kalender. Die benutzerfreundliche Oberfläche von Zoom macht es zur ersten Wahl für virtuelle Zusammenarbeit und produktive Meetings .

Zoom beste Features

Hochwertiges Audio, Video, Rauschunterdrückung und anpassbare Hintergründe

Chatten Sie mit Ihren Team Mitgliedern vor, während und nach Meetings mit Team Chat

Arbeiten Sie mit Ihrem Team über Zoom und Whiteboards, Dokumente, Notizen und sogar Website-Browser von Drittanbietern zusammen

Verbesserte Zugänglichkeit durch mehrsprachige Untertitel und Übersetzungen

Zoom Beschränkungen

Es ist ressourcenintensiv, besonders auf älteren Geräten, was gelegentlich zu Verzögerungen oder Abstürzen führt

Die Sicherheits-Features wurden zwar verbessert, erfordern aber ein zusätzliches Setup

Preise für Zoom

Free

Pro: $15.99/Monat für 1-9 Benutzer

$15.99/Monat für 1-9 Benutzer Business: $21.99/Monat für 10-250 Benutzer

$21.99/Monat für 10-250 Benutzer Business Plus: Benutzerdefinierte Preise

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (55,000+ Bewertungen)

4.5/5 (55,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (14,000+ Bewertungen)

🤝 Freundliche Erinnerung: Vermeiden Sie "Zoom-Müdigkeit", indem Sie Pausen einlegen und die Meetings über den Tag verteilen.

3. Google Meet (am besten für die nahtlose Integration mit Google Workspace)

über Das Schlüsselwort Google Meet lässt sich mühelos in Workspace Apps integrieren und ist damit eine gute Wahl für Benutzer, die auf das Google-Ökosystem angewiesen sind. Zu den Features gehören Live-Untertitel, das Freigeben von Bildschirminhalten und die Planung über den Google Kalender, um einen reibungslosen Ablauf von Meetings für Teams zu gewährleisten.

Google Meet passt sich automatisch an, um die Video- und Audioqualität zu optimieren, selbst bei unterschiedlichen Netzwerkbedingungen.

Die besten Features von Google Meet

Zeitplanung und Teilnahme an Meetings über Google Kalender oder Gmail

Verwenden Sie KI-gestützte Live-Untertitel für die Echtzeit-Transkription während Anrufen

Freigeben des gesamten Bildschirms, eines bestimmten Fensters oder einer Registerkarte des Browsers zur Präsentation von Dokumenten oder Multimedia-Inhalten

Nutzen Sie Host-Tools, um Teilnehmer stumm zu schalten, zu entfernen oder aktive Sprecher zu fixieren und so den Flow des Meetings zu verbessern

Wählen Sie aus verschiedenen Layouts wie Seitenleisten, Spotlight- oder Kachelansichten, um die Dynamik Ihres Meetings anzupassen

Google Meet Limitierungen

Bei kostenlosen Konten sind Meetings mit drei oder mehr Teilnehmern auf 60 Minuten begrenzt

Es kann jeweils nur ein Bildschirm freigegeben werden, was Präsentationen erschwert, die mehrere Vergleiche oder visuelle Hilfsmittel benötigen

Es gibt keinen Warteraum für die Teilnehmer, was zu Sicherheitsbedenken oder Unordnung bei Meetings führen kann

Google Meet Preise

Free

Google Meet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2,600+ Bewertungen)

4.6/5 (2,600+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,800+ Bewertungen)

4. Microsoft Teams (Am besten für umfassende Team-Zusammenarbeit und Kommunikation)

über Microsoft Microsoft Teams kombiniert Videokonferenzen mit robusten Tools für die Zusammenarbeit, wie z. B. dem Freigeben von Dateien, integrierten Office 365 Apps und Team-Kanälen für Diskussionen.

Es zeichnet sich durch die nahtlose Verbindung von Chats, Aufgaben und Meetings aus, wodurch eine einheitliche Plattform für die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team geschaffen wird. Dies hilft Ihren Teams, sich auf Folgendes zu konzentrieren meeting-Ergebnisse und fördert eine bessere Rechenschaftspflicht.

Microsoft Teams beste Features

Halten Sie sichere Webkonferenzen und Webinare für bis zu 1.000 Teilnehmer und Übertragungen für bis zu 10.000 Teilnehmer ab

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung mit Microsoft 365 Copilot in Teams und nutzen Sie intelligente Eingabeaufforderungen, um Ideen mühelos zu visualisieren und zu verfeinern

Zeichnen Sie Meetings auf, einschließlich Video, Audio und Bildschirmfreigabe, und speichern Sie sie sicher in der Cloud, um später einfach darauf zugreifen zu können

Personalisieren Sie die Kommunikation mit benutzerdefinierten Emojis und interagieren Sie interaktiv mit Live-Reaktionen

Microsoft Teams Einschränkungen

Gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung, wenn sich Teams sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen Geräten anmelden

Verzögerung beim Empfang von Lesebestätigungen und bei der Übertragung von Texten

Microsoft Teams Preise

Microsoft Teams Essentials: $4/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$4/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Basic: $6/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$6/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

$12,50/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Microsoft 365 Business Premium: 22 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Microsoft Teams Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (15.000+ Bewertungen)

4.3/5 (15.000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (9,600+ Bewertungen)

5. Webex Meetings (Beste Lösung für sichere und zuverlässige Meetings in Unternehmen)

über Cisco Webex wird für sichere Meetings in Unternehmen bevorzugt. Es bietet verschlüsselte Videoanrufe, KI-gesteuerte Meeting-Apps und interaktive Features wie virtuelle Whiteboards.

Die KI-gesteuerten Transkriptions- und Übersetzungstools machen Meetings für unterschiedliche Teams zugänglich. Webex unterstützt interaktive Features wie Umfragen, Q&A-Sitzungen und virtuelles Handaufheben, die das Engagement fördern.

Beste Features von Webex Meetings

Verwenden Sie den Webex Assistant für sprachaktivierte Befehle, um Meetings beizutreten, Bildschirme freizugeben und vieles mehr

Nehmen Sie direkt von Ihrem Browser aus an Meetings teil, ohne dass Downloads oder Plugins erforderlich sind

Nutzen Sie die Sperrfunktion für Meeting-Räume, Auto-Locks für persönliche Räume und FedRAMP-Autorisierung für hohe Sicherheitsanforderungen

Rauschunterdrückung in Echtzeit, die störende Hintergrundgeräusche herausfiltert

Webex Meetings Limit

Die Tonqualität kann durch langsamere Netzwerkverbindungen beeinträchtigt werden, was zu einer weniger zuverlässigen Erfahrung führt

Breakout-Räume können nicht über die Web-App erstellt werden, und Benutzer können nicht zur Desktop-App wechseln, während sie sich in einer aktiven Breakout-Sitzung befinden

Preise für Webex Meetings

Free

Webex Meet: $14,50/Monat pro Benutzer

$14,50/Monat pro Benutzer Webex Suite: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Webex Meetings Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

4.5/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (5,700+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Video-Anrufe halten Sie konzentriert! Während 57% der Angestellten geben zu, dass sie bei Telefongesprächen Multitasking betreiben, aber nur 4 % tun dies bei Videokonferenzen, was beweist, dass die Interaktion von Angesicht zu Angesicht, auch virtuell, Wunder für das Engagement bewirken kann.

6. Jitsi (Beste Open-Source-Lösung für Videokonferenzen)

über Jitsi Jitsi ist ein Open-Source-Tool für Videokonferenzen, das in hohem Maße anpassbar ist. Es unterstützt verschlüsselte Videoanrufe, das Freigeben von Bildschirmen und die Integration mit verschiedenen Plattformen und ist damit ideal für Entwickler und Unternehmen, die Flexibilität suchen, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Das Tool unterstützt mit seiner Jitsi Videobridge, die Videoströme effizient weiterleitet, um die Serverlast zu reduzieren, auch umfangreiche Implementierungen.

Jitsi beste Features

Komplett kostenlose Meetings ohne Zeitbeschränkung für tägliche Besprechungen mit Jitsi Meet

Passen Sie die Features des Tools dank seiner Open-Source-Funktionalität flexibel an Ihre Bedürfnisse an und erweitern Sie sie

Freigeben von textbasierten Dokumenten auf dem Etherpad während Meetings

Abrufen von Gesprächszeitstatistiken der Teilnehmer, Chatten in der Browser Version und Sperren eines Raums mit einem Passwort

Jitsi Beschränkungen

Der Chatverlauf wird nicht gespeichert, wenn Sie die Registerkarte schließen und wieder öffnen

Die mobile Anwendung ist langsam, sieht unausgereift aus und verfügt nicht über die Features der Desktop-Variante

Es gibt keine individuellen Gruppenräume oder ein virtuelles Whiteboard

Jitsi-Preise

Free

Jitsi-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (1500+ Bewertungen)

4.3/5 (1500+ Bewertungen) Capterra: 4.1/5 (70+ Bewertungen)

📖 Auch gelesen: 10 Vorlagen für One-on-One-Meetings für Manager in Excel und Word

7. Livestorm (am besten für Webinare und Online-Ereignisse)

über Livestorm Livestorm ist für Webinare und Online-Ereignisse konzipiert. Es bietet Features wie Anmeldeformulare, Live-Umfragen und Analysen. Es bietet auch eine ansprechende Plattform für die Veranstaltung interaktiver Ereignisse und die Diskussion von meeting-Agenden .

Nach dem Ereignis können Sie On-Demand-Zugriff auf Ihre Inhalte gewähren, so dass die Teilnehmer die Webinare nach Belieben ansehen können. Außerdem helfen Features wie Live-Chat, Fragen und Antworten und Publikumsreaktionen dabei, die Teilnehmer während Webinaren und Ereignissen bei der Stange zu halten.

Livestorm beste Features

Anpassen von Meetings mit Features wie Dateifreigabe, benutzerdefiniertes Raumdesign und mehr

Zugriff auf detaillierte Informationen zu jedem Kontakt, einschließlich Name, E-Mail und Anwesenheit

Senden Sie automatisierte Kalender-Einladungen an Teilnehmer von Ereignissen

Aktivieren Sie geschlossene Untertitel für Ihre Antwort in über 100 Sprachen während Webinaren

Livestorm-Einschränkungen

Erfordert das Wechseln der Registerkarten, um Kommentare während der Präsentationen anzuzeigen

Langsamere Leistung bei Firefox, Safari, Opera und Edge

Preise für Livestorm

Pro: $99/Monat

$99/Monat Business: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Livestorm Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,600+ Bewertungen)

4.4/5 (1,600+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (350+ Bewertungen)

8. Slack (Am besten für Team-Messaging und Integrationen)

über Slack Slack konzentriert sich auf Team-Messaging, verbessert aber Meetings mit Integrationen wie Zoom und Google Meet. Es ermöglicht Ihnen, Dateien freizugeben, Threads für Diskussionen zu erstellen und von Chats zu Videoanrufen überzugehen, um eine effiziente Kommunikation zu gewährleisten.

Mit Slack können Sie die Einstellungen für Benachrichtigungen so anpassen, dass Sie nur über die wichtigsten Unterhaltungen oder Ereignisse informiert werden, um Ablenkungen zu vermeiden.

Die besten Features von Slack

Tauschen Sie Videonachrichten aus, senden Sie Audioaufnahmen und geben Sie Bildschirme mit "Huddles" frei

Erstellen Sie sinnvolle und lustige Interaktionen mit Emoji-Reaktionen, bunten Hintergründen und anderen Effekten

Zugriff auf Links, Dokumente und Nachrichten, die während eines Huddles freigegeben wurden, auch nach dessen Ende

Slack-Einschränkungen

Das Limit für Gruppenmeetings liegt bei 15 Teilnehmern gleichzeitig, was für größere Organisationen und umfangreiche Meetings einschränkend ist

Es gibt keine integrierten Features zur Aufzeichnung von Meetings

Preise für Slack

Free

Pro: $8,75/Monat pro Benutzer

$8,75/Monat pro Benutzer Business+Pro: $15/Monat pro Benutzer

$15/Monat pro Benutzer Enterprise Grid Plan: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (30,000+ Bewertungen)

4.5/5 (30,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,000+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Bis 2025, 50% der virtuellen Ereignisse in Unternehmen werden voraussichtlich auf den Plattformen für Video Meetings stattfinden, die Unternehmen bereits täglich nutzen, um die Kommunikation und das Hosting von Ereignissen zu rationalisieren.

9. Wobei (am besten für sofortige Video Meetings ohne Herunterladen)

über Wobei Whereby zeichnet sich durch seine Einfachheit und Bequemlichkeit aus und ist damit eine gute Wahl für schnelle, problemlose Meetings.

Features wie das Freigeben des Bildschirms, der Bild-in-Bild-Modus und die Aufzeichnungsfunktion erhöhen die Produktivität. Außerdem lässt sich Whereby in Apps wie Trello und YouTube integrieren, sodass Benutzer während Meetings effektiv zusammenarbeiten können.

Whereby beste Features

Nehmen Sie an einem Meeting teil, ohne die Anwendung direkt von Ihrem Browser herunterzuladen

Benutzerdefinieren Sie Ihren Whereby-Raum mit persönlichen Namen, URLs und Branding

Führen Sie effiziente Kurse, Ereignisse und Workshops mit Breakout Groups durch

Integrieren Sie Miro für seine Whiteboards, Google Docs, YouTube und Outlook

Whereby-Einschränkungen

Fehlen von Features wie selektives Freigeben und Audio-Freigeben

Es können nicht mehr als 12 Personen auf der Kamera angezeigt werden

Die kostenlose Version verfügt nicht über eine integrierte Aufzeichnungsfunktion und verwendet Add-Ons

Preisgestaltung

Free

Pro: $8.99/Monat pro Benutzer

$8.99/Monat pro Benutzer Business: $11.99/Monat pro Benutzer

Wobei Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1,100+ Bewertungen)

4.6/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (110+ Bewertungen)

📖 Auch gelesen: 20 beste Software zur Aufgabenverwaltung

10. ClickMeeting (am besten für anpassbare Webinare und Online Meetings)

über Kapernra ClickMeeting ist ein vielseitiges tool für kleine Meetings und groß angelegte Webinare. Es bietet Tools für die benutzerdefinierte Gestaltung von Meetings, wie z. B. gebrandete Warteräume und Formulare für die Registrierung.

Außerdem bietet dieses app zur Terminplanung bietet Live-Engagement-Features wie Chat-Moderation, Umfragen, Breakout-Sitzungen und die Möglichkeit, YouTube-Videos während des Live-Freigebens des Bildschirms anzusehen.

Beste Features von ClickMeeting

Weisen Sie Moderatoren zu, führen Sie private Chats durch und moderieren Sie Ihre Diskussionen

Planen Sie Meetings für ein ausgewähltes Datum und eine ausgewählte Uhrzeit; Sie können bis zu 40 Teilnehmer einladen

Sammeln Sie Daten mit Live-Umfragen, Q&A-Sitzungen, Kommentaren und Live-Diskussionen in Ihrem Chat

ClickMeeting Einschränkungen

Nur acht Moderatoren können Mikrofone und Kameras verwenden, obwohl 14 Plätze zur Verfügung stehen

Erfordert aktualisierte Browser, da ältere Versionen Probleme verursachen können

KlickMeeting-Preise

Free

Live: $32/Monat

$32/Monat Automatisiert: $48/Monat

$48/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

ClickMeeting Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (250+ Bewertungen)

4.2/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (160+ Bewertungen)

🧠 Fun Fact: Eine Videobotschaft kann die Kommunikation persönlicher und ansprechender machen, da Sie sowohl Ihre Worte als auch Ihre Mimik in Echtzeit freigeben können, was eine tiefere Verbindung fördert.

11. Meeting Owl (am besten für hybride Meetings mit 360-Grad-Video)

über Eulen-Laboratorien Die von Owl Labs entwickelte App Meeting Owl ist eine Begleit-App, die hybride Meetings verbessert und die 360-Grad-Videokamera des Unternehmens ergänzt.

Die App ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar und bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle für den Zugriff auf erweiterte Features und die Überwachung der Geräteleistung.

Meeting Owl beste Features

Benennen und verwalten Sie mehrere Meeting Owls innerhalb Ihrer Organisation

Schaffen Sie ein immersives Erlebnis, um die Kluft zwischen persönlichen und entfernten Teilnehmern zu überbrücken

Aktivieren oder deaktivieren Sie Features wie Presenter Enhancer, um Sprechern im Rahmen Priorität einzuräumen

Integration mit Videokonferenz-Tools wie Zoom, Microsoft Teams und Webex für hybride Arbeitsumgebungen

Einschränkungen von Meeting Owl

Limitiert auf iOS- und Android-Geräte, keine Desktop Version

Funktioniert nur mit Meeting Owl-Hardware

Preise für Meeting Owl

Free

Meeting Owl Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

12. Otter (Am besten für Echtzeit-Transkription und Notizen)

über Otter Otter ist ideal für die Erfassung detaillierter Meeting-Aufzeichnungen mit Transkription und Notizen. Es verwendet Sprecheridentifikation und Zeitstempel, um Klarheit und Organisation zu gewährleisten.

Sie können Abschriften mit Anmerkungen versehen, Schlüsselpunkte hervorheben und Notizen für Teammitglieder freigeben. Das durchsuchbare Archiv Feature stellt sicher, dass Benutzer schnell auf vergangene Diskussionen zurückgreifen können.

Otter beste Features

Erlauben Sie OtterPilot die automatische Teilnahme an Zoom-, Google Meet- und Microsoft Team-Meetings für automatisierte Notizen, Zusammenfassungen und Elemente für Aktionen

Erhalten Sie Antworten und generieren Sie Inhalte wie E-Mails und Status-Updates mit Otter KI Chat über alle Meetings hinweg

Kombinieren Sie Live-Unterhaltungen mit asynchronen Updates mit seinen KI-Kanälen

Otter-Einschränkungen

Es gibt Transkriptionsfehler bei schnellen Sprechern, stark akzentuierten Personen, Füllwörtern oder unregelmäßigen Sprachmustern

Es fehlen fortgeschrittene Features wie integrierte Umfrage- oder Q&A-Funktionen während Live-Sitzungen

Otter-Preise

Free

Pro: $16.99/Monat pro Benutzer

$16.99/Monat pro Benutzer Business: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (250+ Bewertungen)

4.4/5 (250+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (80+ Bewertungen)

💡 Pro-Tipp: Als Teil der Praxis eines guten virtuelle Meeting-Etikette halten Sie Ihr Mikrofon stumm, wenn Sie nicht gerade sprechen, um Hintergrundgeräusche und Ablenkungen zu minimieren.

13. RingCentral (Beste All-in-One-Kommunikationsplattform)

über RingCentral RingCentral ist eine All-in-One-Kommunikationsplattform, die Videoanrufe, Messaging und Telefondienste kombiniert. Sie lässt sich in beliebte Tools wie Slack und Microsoft Teams integrieren und ist damit eine vielseitige Wahl für verschiedene organisatorische Anforderungen.

Die Plattform bietet detaillierte Analysen zur Nachverfolgung von Anrufqualität, Meeting-Engagement und Benutzeraktivität und hilft Teams, Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren. Darüber hinaus bietet RingCentral Callcenter-Features wie die automatische Verteilung von Anrufen, interaktive Sprachausgabe (IVR) und Analysen, um die Effizienz des Kundendienstes zu verbessern.

RingCentral beste Features

Erstellung von Meeting-Transkripten und geschlossenen Untertiteln sowie von Zusammenfassungen, Highlights und Einblicken nach dem Meeting

Teilnahme an Meetings von Desktop- und mobilen Browsern und mobilen Anwendungen aus

Zusammenarbeit an interaktiven Whiteboards und Meeting-Notizen

Dynamische Gastgeberkontrollen, Warteräume und End-to-End-Verschlüsselung für mehr Sicherheit

RingCentral Beschränkungen

Die Telefonanwendung ist schwierig einzustellen und nimmt viel Zeit in Anspruch

Langsame Integration mit Salesforce

Preise für RingCentral

Core: $30/Monat pro Benutzer für 1-5 Benutzer

$30/Monat pro Benutzer für 1-5 Benutzer Erweitert: $35/Monat pro Benutzer für 1-5 Benutzer

$35/Monat pro Benutzer für 1-5 Benutzer Ultra: $45/Monat pro Benutzer für 1-5 Benutzer

RingCentral Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (900+ Bewertungen)

4.5/5 (900+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (350+ Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Ein typischer Angestellter besucht mindestens 8 Meetings in einer Woche . Bei Managern und Führungskräften verdoppelt sich diese Zahl oft, da sie mit Synchronisationen im Team, strategischen Planungssitzungen und Kundengesprächen jonglieren.

ClickUp: Das Tool, das alle Ihre Erwartungen erfüllt

Mit der Weiterentwicklung der Meeting Apps ist die Auswahl der richtigen App für Ihr Team wichtiger denn je.

Die besten Apps für Meetings müssen einzigartige Features bieten und sich nahtlos in Ihre bestehenden Tools integrieren lassen, um eine reibungslose Kommunikation und mühelose Nachverfolgung von Elementen zu gewährleisten.

ClickUp geht über einfache Integrationen hinaus und bietet eine Konvergenz aller Tools, die Ihr Team benötigt. Mit Tools wie ClickUp Meetings für optimierte Tagesordnungen, ClickUp Docs für kollaborative Notizen und ClickUp Brain für KI-gesteuerte Einblicke verändert es die Art und Weise, wie Teams ihre Meetings planen, dokumentieren und deren Ergebnisse umsetzen. Anmelden für ClickUp noch heute kostenlos! ✅