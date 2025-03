11 beste HR-CRMs zur Rationalisierung von HR-Prozessen

Die Arbeit in der Personalabteilung kann sich manchmal wie eine endlose Arbeit anfühlen. Die Nachverfolgung von Einstellungen, Gehaltsabrechnungen, Sozialleistungen, Schulungen und Mitarbeiterleistungen kann sich schnell auftürmen.

Hier wird die HR-CRM-Software zum Lebensretter bei der Verwaltung HR-Prozesse .

Benötigen Sie Hilfe bei der Verwaltung von Bewerbungen? Erledigt. Sie möchten die Leistung Ihrer Mitarbeiter nachverfolgen oder Schulungen planen? Kein Problem. Sie haben Probleme mit der Gehaltsabrechnung oder der Verwaltung von Sozialleistungen? Mit der Software sind Sie bestens gerüstet.

Hier finden Sie eine Zusammenstellung der besten HR-CRM-Software, mit der Sie Zeit und Kosten sparen und die Mitarbeiterbindung verbessern können.

die 11 besten HR-CRMs zur Rationalisierung von HR-Prozessen:

HR CRM (Human Resources Customer Relationship Management)-Software verbindet die besten Features von HR- und CRM-Tools, um das Personalmanagement zu vereinfachen. Sie übernimmt alles von der Rekrutierung über die Mitarbeiterbindung bis hin zu Schulungen und Leistungsmanagement.

So reduziert HR CRM die Komplexität der Personalarbeit und verbessert die allgemeine Mitarbeiterzufriedenheit.

HRM vs. CRM

Beim HRM (Human Resources Management) geht es um die Verwaltung der Mitarbeiter in einem Unternehmen, einschließlich Einstellung, Schulung, Leistungsbewertung und Einhaltung der Arbeitsgesetze. Auf der anderen Seite, CRM (Customer Relationship Management) konzentriert sich auf die Verwaltung von Interaktionen mit Kunden, die Nachverfolgung von Verkäufen und die Verbesserung des Kundendienstes.

HR-CRM passt die beziehungsfördernden Funktionen herkömmlicher CRM-Tools an, um Sie bei der Pflege und Verwaltung der Beziehungen zu Ihren Mitarbeitern zu unterstützen. Das bedeutet, dass HR-Teams über die traditionellen Managementaufgaben hinausgehen und stärkere, bedeutungsvollere Verbindungen zu ihren Mitarbeitern aufbauen können.

Die Verschmelzung von HRM und CRM bietet eine völlig neue Möglichkeit, Ihre Mitarbeiter zu verwalten. Aber was genau macht HR-CRM so vorteilhaft?

Hier sind die Vorteile der Integration von HR CRM in Ihr Geschäft:

Bei der Auswahl eines HR-CRM sollten Sie unbedingt die folgenden Faktoren berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die Software die Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt:

📌 Effiziente Features für die Personalbeschaffung: Tools für die Rekrutierung mit System zur Nachverfolgung von Bewerbern ( ATS)-Vorlagen und eine automatisierte Planung von Vorstellungsgesprächen können Stunden an manuellem Aufwand sparen. Ein gutes HR-CRM hilft Ihnen auch bei der Verwaltung von Kandidaten-Pipelines und der nahtlosen Überwachung des Fortschritts bei der Personalbeschaffung

📌 Features zur Mitarbeiterbindung: Feedback-, Anerkennungs- und Kommunikationstools sind unerlässlich für die Motivation Ihrer Belegschaft. Ein HR-CRM zentralisiert diese Prozesse und sorgt dafür, dass sich die Mitarbeiter verbunden und wertgeschätzt fühlen

📌 Leistungsverfolgung: Die Einstellung von Zielen, die Nachverfolgung von Fortschritten und die Überprüfung der Leistung sollten einfach sein. Suchen Sie nach Tools, mit denen Sie Folgendes messen können leistungsüberprüfungen und die Entwicklung der Mitarbeiter effektiv steuern

📌 Gehaltsabrechnung und Compliance-Management: Die Verwaltung der Gehaltsabrechnung und die Einhaltung der Arbeitsgesetze können sehr komplex sein. HR-CRM-Systeme sollten diese Aufgaben automatisieren und das Risiko manueller Fehler verringern

📌 Anpassungsmöglichkeiten: Jedes Unternehmen hat individuelle Bedürfnisse, daher muss die Software benutzerdefinierte Features bieten. Wählen Sie ein Tool, das maßgeschneiderte Workflows, personalisierte HR Dashboards und flexible Möglichkeiten der Berichterstellung

Werfen wir einen genaueren Blick auf die besten HR-CRM-Plattformen und ihre wichtigsten Features.

verbessern Sie die Interaktion zwischen Mitarbeitern und sorgen Sie für eine nahtlose Kommunikation mit ClickUp CRM

Eine positive Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist der Schlüssel für das langfristige Wachstum und den Erfolg eines jeden Unternehmens. Dennoch kann es eine große Herausforderung sein, die unterschiedlichen Erwartungen von Mitarbeitern und Unternehmen in Einklang zu bringen. Genau hier setzt die ClickUp CRM hilft dabei, Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf dieselbe Seite zu bringen und ihre Beziehung zu stärken.

Sie können das ClickUp CRM tool benutzerdefiniert anpassen, um Mitarbeiterdaten zu zentralisieren und die Ansicht jedes einzelnen Mitarbeiters, dessen Arbeitsgeschichte, Leistungsdaten sowie Schulungs- und Entwicklungsaktivitäten zu sehen. Durch die Integration von Tools wie ClickUp Ziele ermöglicht es Ihnen, relevante Ziele und Schlüsselergebnisse (OKRs) einzustellen und eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung aufzubauen.

ClickUp CRM unterstützt Sie auch bei der Nachverfolgung der Beiträge Ihrer Mitarbeiter über ihre gesamte Dienstzeit hinweg durch benutzerdefinierte Dashboards. So können Sie den ROI von Mitarbeiterschulungen analysieren und die für das Unternehmen wertvollsten Mitarbeiter identifizieren.

Das ist noch nicht alles! Genauso wie CRM Ihnen hilft, die Kundenansprache zu zentralisieren, hilft ClickUp CRM Ihnen die gesamte Mitarbeiterkommunikation an einem Ort zu verwalten, von Einstellungsnachrichten bis hin zu Feedback-Umfragen.

Sie können sogar den Status jedes Mitarbeiters im gesamten Unternehmen nachverfolgen, unabhängig davon, ob er sich in der Onboarding-, Schulungs-, Probezeit- oder Leistungsbewertungsphase befindet. So erhalten Sie die nötige Sichtbarkeit, um Ihre Mitarbeiter individuell zu unterstützen und zu belohnen, damit sie sich wertgeschätzt fühlen.

aufbau einer Rekrutierungspipeline und Rationalisierung Ihres Onboarding-Prozesses mit ClickUp HR-Software

Möchten Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter weiter steigern? ClickUp für HR Teams macht es möglich. Sie können verwenden ClickUp Aufgaben zur Erstellung eines personalisierten Onboarding-Prozesses durch Hinzufügen von Schritt-für-Schritt-Aufgaben, die auf die Rolle des jeweiligen Mitarbeiters zugeschnitten sind.

Das Beste daran ist, dass ClickUp Ihnen hilft, Top-Talente einzustellen, indem es den Einstellungsprozess rationalisiert.

Mit dem ClickUp Vorlage für die Einstellung von Bewerbern können Sie Tools wie ClickUp Form, Google Form und Typeform über Zapier verbinden, um automatisch Aufgaben für jeden Kandidaten zu erstellen und Bewerber zu vergleichen. So können Sie sich mehr auf die Bewertung von Bewerbern und die Verbesserung der Bewerbererfahrung konzentrieren als auf operative Prozesse.

ClickUp's Vorlage für die Einstellung von Bewerbern

Die organisatorische Transparenz ist einer der größten Vorteile, die seit der Einführung von ClickUp für das Team erzielt wurden. Jetzt, in ClickUp, kann jeder im Unternehmen die OKRs unseres Teams sehen, wer für sie verantwortlich ist, und ihren Fortschritt. Wenn wir jetzt zurückblicken, hatten wir vor ClickUp nicht dieses Maß an Transparenz, so dass alle unsere Abteilungen nicht miteinander verbunden waren.